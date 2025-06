as 10 melhores alternativas ao Trint para transcrição com IA em 2025

Você já usou o Trint. Ele funciona como uma ferramenta de transcrição, mas apenas até certo ponto.

À medida que a transcrição se torna apenas uma parte de um fluxo de trabalho maior — criação de conteúdo, pesquisa de usuários, documentação de reuniões —, ferramentas como o Trint podem começar a parecer limitadas. As exportações são complicadas. A colaboração parece forçada. E integrar transcrições ao seu fluxo de trabalho real geralmente requer muitas soluções alternativas.

As falhas aparecem rapidamente para equipes que precisam mais do que apenas uma transcrição, que desejam organizar, editar, colaborar, reutilizar e extrair insights do conteúdo.

Se você está procurando recursos de edição detalhados, insights baseados em IA ou maneiras melhores de colaborar com sua equipe, existe uma alternativa ao Trint projetada para o seu fluxo de trabalho específico.

Vamos explorar as melhores ferramentas de transcrição, juntamente com seus principais recursos, limitações e preços, para ajudá-lo a fazer uma escolha informada.

Por que escolher alternativas ao Trint?

O Trint é uma ferramenta de transcrição popular com tecnologia de IA que converte arquivos de áudio e vídeo em documentos de texto pesquisáveis, editáveis e colaborativos.

Aqui estão algumas razões pelas quais você pode querer considerar alternativas ao Trint que oferecem suporte à transcrição:

Limitações de precisão: O Trint funciona bem com arquivos de áudio nítidos, mas pode ter dificuldades com sotaques fortes, interferências ou ruídos de fundo. Talvez você precise de uma solução que possa gerar transcrições com maior precisão ou até mesmo oferecer transcrições feitas por humanos como backup para gravações importantes

Opções limitadas de exportação e formato: O Trint pode parecer restritivo se você precisar exportar suas transcrições em formatos de arquivo específicos, como SRT, VTT ou modelos personalizados. Procure alternativas ao Trint que ofereçam uma gama mais ampla de formatos para integrar transcrições ao seu fluxo de trabalho ou pipeline de conteúdo

Interface do usuário e ferramentas de edição: Outras plataformas se destacam se você preferir uma interface mais amigável, com layouts mais limpos, menos cliques e fluxos de edição mais suaves. Elas oferecem recursos avançados, como comentários embutidos, notas do locutor e codificação de tempo precisa

Recursos de colaboração: Se você trabalha com uma equipe, a colaboração em tempo real, o histórico de versões e o gerenciamento de funções dos usuários são essenciais. Algumas ferramentas de transcrição vão além do básico, oferecendo ferramentas integradas de feedback e opções de compartilhamento

Suporte a idiomas e locutores: Embora o Trint ofereça suporte a vários idiomas, sua detecção de locutores nem sempre é a mais precisa. Se você transcreve frequentemente entrevistas com vários locutores ou conteúdo global, considere ferramentas com modelos multilíngues mais robustos e separação de locutores mais refinada

Segurança e conformidade: você precisa de protocolos de segurança robustos, especialmente em setores altamente regulamentados. Escolha um software de transcrição com HIPAA, GDPR e outras conformidades específicas do setor para proteção de dados de nível empresarial

💡 Dica profissional: para obter uma precisão excepcional, especialmente ao trabalhar com conteúdo técnico ou em ambientes ruidosos, escolha ferramentas de transcrição com suporte multilíngue robusto, identificação precisa do locutor e criação de legendas integrada. As melhores alternativas ao Trint adaptam-se a diversas necessidades de transcrição, desde entrevistas a conteúdo global, sem comprometer a precisão.

Alternativas ao Trint em resumo

Aqui está um resumo rápido das melhores alternativas ao Trint para uma transcrição precisa:

As melhores alternativas ao Trint para usar

Vamos explorar cada alternativa ao Trint com suas características, preços, avaliações e comentários dos usuários:

1. ClickUp (ideal para gravar, transcrever e integrar facilmente conteúdo em fluxos de trabalho)

Grave mensagens de vídeo ou áudio, transcreva seus arquivos e obtenha insights instantaneamente com o ClickUp Brain

Se você está procurando uma alternativa ao Trint, provavelmente deseja uma ferramenta que ofereça mais do que apenas transcrição. Você precisa de uma plataforma abrangente que transcreva e permita extrair insights, atribuir tarefas e colaborar com seus colegas de equipe.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina esses recursos para transformar conversas em fluxos de trabalho simplificados e resultados práticos. O melhor de tudo é que ele tem uma interface intuitiva que facilita o início mesmo para usuários sem conhecimentos técnicos.

O AI Notetaker da ClickUp transcreve automaticamente suas reuniões e notas de voz para capturar pontos-chave, decisões e itens de ação à medida que eles acontecem.

Com integrações perfeitas com plataformas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, o ClickUp facilita a gravação e transcrição de conteúdo de áudio e vídeo. Após cada reunião, a ferramenta de IA para anotações gera resumos inteligentes da reunião por meio do ClickUp Docs, oferecendo uma visão geral concisa da discussão.

Capture todos os detalhes — use o AI Notetaker do ClickUp para anotar ideias, itens de ação e notas de reuniões instantaneamente

Sua transcrição permanece pesquisável, permitindo que você encontre rapidamente qualquer informação necessária. A melhor parte? Quaisquer itens de ação da conversa podem ser convertidos instantaneamente em tarefas rastreáveis, para que você possa se manter organizado e acompanhar os pontos principais com facilidade.

Por exemplo, tarefas como finalizar o design de uma campanha de marketing ou revisar o orçamento trimestral podem ser atribuídas automaticamente. Como alternativa, você também pode experimentar modelos gratuitos de notas de reunião para redigir atas de reunião em um formato estruturado e manter todos informados com facilidade.

Agora que você tem a transcrição, o ClickUp Brain, um assistente de IA integrado, analisa seu conteúdo e apresenta insights importantes. Com o ClickUp Brain, você pode extrair facilmente informações úteis de suas notas de reunião, transcrições e documentos e tomar decisões mais inteligentes com mais rapidez.

Faça perguntas em linguagem natural sobre notas de reuniões e obtenha informações específicas em minutos com o ClickUp Brain

Você pode fazer perguntas em linguagem natural, como "Quais são as ações a serem tomadas nesta reunião?" ou "Qual é o status das tarefas discutidas na chamada da semana passada?" e obter insights valiosos instantaneamente. Este é o seu assistente que garante que você esteja sempre trabalhando com os dados mais relevantes e fornece a inteligência necessária para manter os projetos em andamento.

Além disso, o ClickUp Docs pode ajudá-lo a organizar e colaborar de forma multifuncional com outras equipes. Seus recursos de edição em tempo real ajudam a editar ou esclarecer quaisquer pontos de discussão em suas notas de reunião e garantem que todos estejam sempre atualizados.

Organize suas transcrições e colabore em documentos sem esforço com o ClickUp Docs

Com recursos como tarefas incorporadas, listas de verificação e formatação fácil, o ClickUp Docs mantém tudo o que você precisa em um só lugar, garantindo que você permaneça no caminho certo e alinhado com sua equipe. Você também pode vincular diretamente a outras tarefas do ClickUp, atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso, tudo dentro do documento.

Principais recursos do ClickUp

Use listas de verificação para garantir a conclusão: aproveite aproveite as listas de verificação do ClickUp para alinhar as ações da transcrição, e cada item pode ser marcado como concluído

Monitore o progresso: acompanhe a conclusão de tarefas ou itens de ação identificados na transcrição com o ClickUp Tasks e mantenha a equipe alinhada e dentro do cronograma

Interaja com comentários e menções : use : use o recurso "Atribuir comentários" do ClickUp para mencionar diretamente os membros da equipe no documento e fazer perguntas ou fornecer feedback em tempo real

Utilize o histórico de versões : acompanhe as alterações nos documentos usando : acompanhe as alterações nos documentos usando o ClickUp Docs e reverta para versões anteriores, se necessário

Grave videoclipes facilmente: use use o ClickUp Clips para gravar sua tela e transcrever vídeos instantaneamente usando o ClickUp Brain

Limitações do ClickUp

A plataforma pode parecer um pouco complicada para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz:

O ClickUp Brain economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, rascunhar documentos e até transcrever clipes de voz diretamente em uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a troca de contexto e use menos ferramentas adicionais.

O ClickUp Brain economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, redigir documentos e até transcrever clipes de voz diretamente em uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a alternância de contexto e use menos ferramentas adicionais.

Aprenda a usar a IA para atas de reuniões:

2. Otter. ai (Ideal para transcrição e colaboração em reuniões ao vivo)

Otter. ai é uma ferramenta de transcrição com inteligência artificial para anotações em tempo real, gravação de reuniões e transcrição colaborativa. Depois de conectar seu calendário, o OtterPilot entra automaticamente nas suas chamadas do Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, transcreve tudo em tempo real e até captura slides e compartilhamentos de tela durante a conversa.

Essa IA para notas de reuniões também extrai os principais pontos e itens de ação. Em seguida, em vez de percorrer páginas de texto, você pode fazer perguntas como "O que decidimos sobre os próximos passos?" e o Otterpilot irá direcioná-lo diretamente para a resposta. Você também pode ensinar nomes, siglas ou jargões que sua equipe usa com frequência para ajudá-lo a acertar os detalhes sempre.

Principais recursos do Otter.ai

Gere automaticamente resumos claros e concisos das suas reuniões e capture insights importantes, decisões e tarefas de acompanhamento

Organize as transcrições das suas reuniões e compartilhe notas com equipes ou projetos específicos por meio dos Canais

Habilite a autenticação de dois fatores (2FA) para reforçar a proteção da sua conta e garantir que suas reuniões e dados permaneçam protegidos contra acesso não autorizado

Limitações do Otter.ai

Às vezes, quando um locutor tem um sotaque forte, a transcrição pode ser menos precisa e produzir um texto pouco claro ou difícil de entender

Preços do Otter.ai

Básico : Gratuito

Pro : US$ 16,99/usuário

Negócios : US$ 30/usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Uma avaliação da Capterra diz:

Adoro o recurso de transcrição instantânea e o fato de que você pode "configurar e esquecer" o Otter nas suas reuniões — o aplicativo solicita para participar das suas chamadas e fazer anotações, resume as conversas e pode até mesmo fazer capturas de tela para que você não se esqueça dos detalhes.

Adoro o recurso de transcrição instantânea e o fato de que você pode "configurar e esquecer" o Otter nas suas reuniões — o aplicativo solicita para participar das suas chamadas e fazer anotações, resume as conversas e pode até mesmo fazer capturas de tela para que você não se esqueça dos detalhes.

3. Descript (ideal para edição de áudio e vídeo com transcrição integrada)

via Descript

O Descript é uma ferramenta de edição de áudio e vídeo com IA que oferece três métodos, Script, Canvas e Timeline, para ajudá-lo a editar facilmente seu conteúdo.

Com a interface Script, você pode modificar diretamente a transcrição para remover, reorganizar ou ajustar seções sem afetar a mídia original. O recurso Canvas adiciona elementos visuais como títulos, legendas e imagens. A linha do tempo oferece controle detalhado sobre o áudio, permitindo ajustar fades, ordens de camadas e sincronizar elementos.

O Trint é uma ferramenta de transcrição criada para transcrições precisas e colaboração em equipe. Oferece transcrições pesquisáveis, rótulos de locutores e ferramentas de fluxo de trabalho. O Descript é um editor de áudio/vídeo completo, onde a transcrição é apenas o ponto de partida. Ao editar o texto, você pode cortar, reorganizar e publicar mídias.

Principais recursos do Descript

Crie um modelo de voz a partir de suas gravações e gere novas linhas digitando, perfeito para corrigir erros ou adicionar conteúdo

Edite vários arquivos de áudio em uma transcrição e use Sequências para ajustar cada faixa com precisão

Transforme arquivos de áudio em imagens envolventes com designs personalizáveis para compartilhar os destaques dos podcasts online

Limitações do Descript

No momento, a transcrição funciona de maneira confiável apenas para o inglês. A plataforma ainda precisa de suporte para mais idiomas para ser eficiente

Preços do Descript

Gratuito

Aficionado: US$ 24 por pessoa/mês

Criador: US$ 35 por pessoa/mês

Negócios: US$ 65 por pessoa/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Descript

G2: 4,6/5 (mais de 770 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

Uma avaliação da G2 diz:

O Descript tem sido incrível para usar no meu trabalho. Ele economizou muito tempo em tarefas como edição de podcasts. Também adoro os recursos de IA disponíveis para uso na criação de notas de programas, etc. É fácil de usar, fácil de entender, fácil de instalar e fácil de editar. Eu uso quase todos os dias no trabalho e adoro como tudo é salvo na nuvem, para que eu não perca arquivos e eles não precisem ser armazenados no meu computador.

O Descript tem sido incrível para usar no meu trabalho. Ele reduziu muito o tempo gasto em tarefas como edição de podcasts. Também adoro os recursos de IA disponíveis para uso na criação de notas de programas, etc. É fácil de usar, fácil de entender, fácil de instalar e fácil de editar. Eu uso quase todos os dias no trabalho e adoro como tudo é salvo na nuvem, para que eu não perca arquivos e eles não precisem ser armazenados no meu computador.

🧠 Você sabia? O chef e autor Jamie Oliver, que tem dislexia, teve dificuldades com os métodos tradicionais de escrita. Para superar isso, ele gravou seus primeiros livros usando um gravador, o que lhe permitiu ditar suas ideias em vez de escrevê-las.

4. Happy Scribe (ideal para transcrição e legendagem multilingues)

via Happy Scribe

O Happy Scribe, uma ferramenta de transcrição e legendagem com inteligência artificial, permite transcrever e legendar seu conteúdo rapidamente. Você pode começar com transcrições rápidas geradas por IA com cerca de 85% de precisão em mais de 120 idiomas e dialetos suportados.

Você também pode solicitar um serviço de transcrição feita por humanos se estiver lidando com transcrições altamente precisas, como processos judiciais, registros médicos ou entrevistas de pesquisa. Isso oferece até 99% de precisão com revisão profissional.

Também suporta SDH (legendas para surdos e deficientes auditivos). Elas vão além do diálogo falado e incluem sinais não verbais, como música, risos ou sons de fundo, tornando seu conteúdo de vídeo mais inclusivo.

Os melhores recursos do Happy Scribe

Defina regras específicas para correções gramaticais, identificação de locutores e formatação de legendas para manter a consistência em todas as suas transcrições e legendas

Crie glossários especializados para nomes de marcas, termos técnicos ou gírias regionais para garantir uma alta taxa de precisão e acelerar seu fluxo de trabalho de legendagem e transcrição

Use um analisador sintático para dividir a fala contínua em segmentos de legenda precisos com sincronização exata para melhorar a qualidade das legendas

Limitações do Happy Scribe

O recurso "adicionar vocabulário" não parece funcionar de maneira eficaz, levando a pequenos erros recorrentes na maioria das transcrições de podcasts

Preços do Happy Scribe

Inicial: Pague conforme usar, a partir de US$ 12 por 60 minutos

Lite: US$ 9 por mês · US$ 0,15/min

Pro: US$ 29 por mês · US$ 0,05/min

Negócios: US$ 49 por mês · US$ 0,01/min (somente cobrança anual)

Avaliações e comentários sobre o Happy Scribe

G2: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Happy Scribe?

Uma avaliação da TrustPilot diz:

Eu adorava usar o Happy Scribe porque é sem dúvida uma das ferramentas mais acessíveis para trabalhar com legendas (o que, acredite, é muito importante quando você mesmo as faz). O aplicativo é superintuitivo, repleto de recursos úteis e, o mais importante, você nunca se sente "sozinho com o texto". Você tem tradução integrada, suporte de IA e até a opção de solicitar tradução humana, se necessário. Basicamente, são muitos recursos, mas todos realmente úteis na vida real.

Eu adorava usar o Happy Scribe porque é sem dúvida uma das ferramentas mais acessíveis para trabalhar com legendas (o que, acredite, é muito importante quando você mesmo está fazendo isso). O aplicativo é superintuitivo, repleto de recursos úteis e, o mais importante, você nunca se sente "sozinho com o texto". Você tem tradução integrada, suporte de IA e até a opção de solicitar tradução humana, se necessário. Basicamente, são muitos recursos, mas todos realmente úteis na vida real.

5. Sonix (ideal para organizar e resumir transcrições multilíngues)

via Sonix

O Sonix permite transcrever arquivos de áudio e vídeo em mais de 53 idiomas. O recurso de detecção de tópicos e entidades organiza automaticamente sua transcrição, marcando tópicos e nomes importantes para que você encontre facilmente o que precisa.

O realinhamento automatizado do código de tempo garante que suas legendas permaneçam perfeitamente sincronizadas com o áudio, mesmo após edições. O Trint, embora ofereça transcrição confiável, não fornece esse nível de organização automática e exige que os usuários pesquisem e marquem o conteúdo manualmente.

Precisa enviar várias transcrições? Os envios multitrack do Sonix permitem que você faça isso e as mescle em uma única transcrição com rótulos precisos dos locutores. O cancelamento de ruído e o processamento de áudio aprimorado podem limpar os sons de fundo e garantir uma transcrição precisa se sua gravação não estiver clara.

Melhores recursos do Sonix

Aproveite a filtragem de ruído com IA da Sonix para melhorar a clareza da transcrição, mesmo em ambientes barulhentos

Identifique automaticamente palavras com áreas de baixa confiança para se concentrar em áreas que podem precisar de revisão ou correção manual

Gere resumos concisos de suas transcrições em forma de frases ou listas com marcadores

Limitações do Sonix

Suporta o upload de arquivos para transcrição, mas não oferece recursos de conversão de voz em texto ao vivo

Preços do Sonix

Preço da plataforma Padrão: US$ 0 por mês Premium: US$ 22 por licença por mês Empresa: Preço personalizado

Padrão: US$ 0 por mês

Premium: US$ 22 por licença por mês

Empresa: Preços personalizados

Padrão: US$ 0 por mês

Premium: US$ 22 por licença por mês

Empresa: Preços personalizados

Transcrição com IA Padrão: US$ 10 por hora Premium: US$ 5 por hora. Economize 50% Empresarial: Preço personalizado

Padrão: US$ 10 por hora

Premium: US$ 5 por hora. Economize 50%

Empresa: Preços personalizados

Padrão: US$ 10 por hora

Premium: US$ 5 por hora. Economize 50%

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sonix

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 130 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sonix?

Uma avaliação da Capterra diz:

Este é um dos poucos serviços capazes de lidar com transcrições e traduções em vários idiomas. Gostei da interface intuitiva e da possibilidade de exportar para softwares como Adobe e Atlas. A melhor parte é a facilidade de editar as transcrições.

Este é um dos poucos serviços capazes de lidar com transcrições e traduções em vários idiomas. Gostei da interface intuitiva e da possibilidade de exportar para softwares como Adobe e Atlas. A melhor parte é a facilidade para editar as transcrições.

📮ClickUp Insight: Quase 88% dos participantes da nossa pesquisa agora confiam em ferramentas de IA para simplificar e acelerar tarefas pessoais. Quer obter esses mesmos benefícios no trabalho? O ClickUp está aqui para ajudar! O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, pode ajudar você a melhorar a produtividade em 30% com menos reuniões, resumos rápidos gerados por IA e tarefas automatizadas.

6. Verbit (ideal para transcrição e conformidade em nível empresarial)

via Verbit

O Verbit é um software de transcrição de nível profissional que combina seu mecanismo de IA proprietário, Captivate™, com editores humanos especializados para atingir mais de 99% de precisão. É isso que o diferencia como uma alternativa ao Trint.

Se você precisa de transcrições em tempo real, o serviço de transcrição e legendagem ao vivo da Verbit oferece suporte a eventos, webinars e reuniões.

Com a IA Gen. V™, você também obtém valor agregado, como resumos, destaques de palavras-chave e sugestões de títulos que ajudam a aproveitar ao máximo seu conteúdo. A Verbit oferece tradução e dublagem com IA para um público global, mantendo sua mensagem clara e natural em mais de 50 idiomas.

Principais recursos do Verbit

Forneça legendas precisas e em tempo real com o Communication Access Realtime Translation (CART) para oferecer acessibilidade ao vivo em eventos, aulas e reuniões

Cumpra normas rigorosas, como HIPAA, SOC 2 e GDPR, para proteger informações pessoais, legais ou médicas durante todo o processo de transcrição

Escolha entre várias opções de saída, incluindo Word, PDF, SRT, VTT, CSV e JSON, para se adequar ao seu fluxo de trabalho de publicação de produção

Limitações do Verbit

Uma limitação importante é que as transcrições são apresentadas como blocos de texto grandes e desestruturados. Isso pode torná-las difíceis de acompanhar e menos fáceis de usar

Preços do Verbit

Gratuito : até 30 minutos

Autoatendimento: US$ 29/mês

Serviço completo: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Verbit

G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Verbit?

Uma avaliação da G2 diz:

Em geral, o Verbit oferece um excelente tempo de resposta para legendas. Isso é especialmente importante quando alunos com necessidades especiais estão aguardando um vídeo legendado. A precisão é excelente. Como instituição médica, há uma infinidade de termos técnicos. Podemos fornecer ao Verbit documentação com terminologia com a qual os revisores humanos podem não estar familiarizados, a fim de aumentar a precisão das legendas.

Em geral, a Verbit oferece um excelente tempo de resposta para legendas. Isso é especialmente importante quando alunos com necessidades especiais estão aguardando um vídeo legendado. A precisão é excelente. Como instituição médica, há uma infinidade de termos técnicos. Podemos fornecer à Verbit documentação com terminologia com a qual os revisores humanos podem não estar familiarizados, a fim de aumentar a precisão das legendas.

7. Temi (ideal para transcrição automatizada rápida e acessível)

via Temi

O Temi, desenvolvido pela Rev, é um software de conversão de voz em texto rápido que entrega transcrições prontas para revisão diretamente na sua caixa de entrada. O Trint também oferece um tempo de resposta relativamente rápido, mas sua interface é mais voltada para usuários profissionais que precisam de ferramentas mais avançadas para organizar e analisar transcrições.

O aplicativo móvel Temi permite gravar e transcrever áudio diretamente do seu celular. Ele oferece gravação ilimitada e streaming de voz para texto em tempo real.

Principais recursos do Temi

Escolha entre MS Word, PDF, SRT, VTT e JSON para uma integração perfeita das transcrições em seus fluxos de trabalho

Identifique e remova rapidamente palavras de preenchimento como "hum" e "uh" com um único toque no seu processo de edição

Personalize e ajuste os carimbos de data e hora para garantir uma sincronização precisa com seu conteúdo de áudio ou vídeo

Limitações do Temi

O Temi não oferece transcrição ao vivo ou em tempo real. Ele processa as gravações após elas serem enviadas

Preços do Temi

Teste gratuito

Pagamento: US$ 0,25 por minuto de áudio

Avaliações e comentários sobre o Temi

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Temi?

Uma avaliação da G2 diz:

Depois de transcrito, o conteúdo pode ser editado. Por exemplo, os nomes dos locutores podem ser adicionados no site da Temi. Depois de baixado, o texto é fácil de corrigir, permitindo o compartilhamento de uma transcrição aperfeiçoada.

Depois de transcrito, o conteúdo pode ser editado. Por exemplo, os nomes dos locutores podem ser adicionados no site da Temi. Depois de baixado, o texto é fácil de corrigir, permitindo o compartilhamento de uma transcrição aperfeiçoada.

🧠 Curiosidade: Durante o Renascimento, a taquigrafia ganhou popularidade como método de transcrição rápida. Figuras notáveis como Samuel Pepys e Isaac Newton usavam taquigrafia para documentar eventos e ideias rapidamente. Esse período viu o surgimento da estenografia, que influenciou significativamente os métodos modernos de transcrição.

8. Rev (ideal para alternar entre transcrição por IA e humana sob demanda)

via Rev

A Rev oferece software de conversão de voz em texto e serviços de transcrição humana para ajudá-lo a escolher um com base nas suas necessidades específicas. Também existem modelos de IA que você pode aplicar se estiver fazendo o mesmo tipo de trabalho repetidamente, como entrevistas ou chamadas de pesquisa. Eles evitam que você tenha que corrigir rótulos de locutores ou reestruturar tudo a cada vez.

O assistente de IA está integrado ao editor, para que você possa pedir para resumir, listar os pontos principais ou encontrar todas as perguntas feitas por alguém. E se você estiver trabalhando com um lote de transcrições, o Multifile Insights permite ver padrões entre elas. Dessa forma, você pode acompanhar os tópicos que aparecem com frequência para entender o contexto sem precisar ler cada palavra.

Principais recursos do Rev

Mantenha a transcrição alinhada com o áudio, pois ela rola automaticamente e destaca a palavra atual

Reproduza, pause, retroceda, ajuste a velocidade, adicione comentários, compartilhe clipes, destaque texto e desfaça/refaz alterações com facilidade

Encontre e substitua rapidamente palavras ou frases específicas em toda a transcrição para edição em massa

Marque momentos essenciais na transcrição ou no áudio para referência rápida e fácil

Limitações do Rev

O Rev não oferece coedição em tempo real, comentários em linha ou compartilhamento de documentos que dão a sensação de estar trabalhando em equipe. É mais uma ferramenta de transferência individual

Preços do Rev

Básico: US$ 14,99 por usuário/mês

Pro: US$ 34,99 por usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Pagamento por minuto Transcrição humana : US$ 1,99/minuto Transcrição por IA : US$ 0,25/minuto

Transcrição humana : US$ 1,99/minuto

Transcrição com IA: US$ 0,25/minuto

Transcrição humana : US$ 1,99/minuto

Transcrição com IA: US$ 0,25/minuto

Avaliações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

9. Scribie (ideal para transcrição de alta precisão com suporte a sotaques)

via Scribie

O Scribie é um serviço de transcrição que oferece transcrições precisas com um processo robusto de quatro etapas. Esse processo inclui transcrição bruta e uma revisão completa, correção e verificações finais de qualidade, resultando em mais de 99% de precisão. Além disso, dependendo da urgência, você pode escolher entre opções flexíveis de prazo de entrega, incluindo serviços Express (8 a 12 horas), 1 dia ou 3 horas.

O Trint, por outro lado, depende principalmente da IA para a transcrição, o que oferece um retorno mais rápido, mas pode carecer das nuances e da precisão da revisão humana.

Como alternativa ao Trint, o Scribie permite transcrever em vários sotaques, como indiano, africano e outros sotaques não nativos, tornando-o uma opção versátil para seus projetos globais.

Principais recursos do Scribie

Colabore de forma eficaz compartilhando arquivos com membros da equipe, com opções de visualização ou edição para um trabalho em equipe perfeito

Otimize seu fluxo de trabalho organizando suas transcrições em pastas para melhor gerenciamento e fácil acesso

Receba transcrições em vários formatos, como Microsoft Word, PDF, OpenDocument Text e texto simples, para usá-las em diferentes aplicativos

Limitações do Scribie

O editor é desafiador porque é controlado por comandos de teclado e muitas vezes você precisa consultar uma folha de dicas impressa

Preços do Scribie

Avançado: US$ 0,80/min

Avaliações e comentários sobre o Scribie

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Scribie?

Uma avaliação da G2 diz:

Uma das principais vantagens do Scribie é sua precisão. As transcrições são feitas rapidamente, o que é crucial para empresas e indivíduos. O Scribie oferece diferentes prazos de entrega, variando de 36 horas a 5 dias, e também tem uma opção urgente para aqueles que precisam de suas transcrições ainda mais rápidas.

Uma das principais vantagens do Scribie é sua precisão. As transcrições são feitas rapidamente, o que é crucial para empresas e indivíduos. O Scribie oferece diferentes prazos de entrega, variando de 36 horas a 5 dias, e também tem uma opção urgente para aqueles que precisam de suas transcrições ainda mais rápidas.

10. Amberscript (ideal para incorporar legendas e fluxos de trabalho em equipe)

via Amberscript

Amberscript é uma plataforma de transcrição e legendagem que oferece serviços automáticos e feitos por humanos. Burn-In Captions é um recurso importante que permite incorporar legendas diretamente em seus vídeos para que sejam exibidas de forma consistente, mesmo em plataformas que não suportam arquivos de legenda separados.

O realinhamento do código de tempo permite ajustar o tempo após as edições para que o conteúdo de áudio e as legendas fiquem perfeitamente sincronizados. O painel integrado oferece suporte a projetos complexos e ferramentas para acompanhar o progresso, organizar arquivos, gerenciar o acesso da equipe e alternar facilmente entre idiomas.

Principais recursos do Amberscript

Grave reuniões, palestras e notas de voz em qualquer lugar e converta-as em texto diretamente do seu celular para uma transcrição rápida e fácil

Personalize suas transcrições com opções baseadas em IA, como resumos, versões anônimas para privacidade ou formatos de leitura limpos para melhorar a legibilidade

Garanta a segurança dos seus arquivos com criptografia SSL, armazenamento criptografado e conformidade com normas como SOC2 para lidar com informações confidenciais com segurança

Limitações do Amberscript

A transcrição baseada em aprendizado de máquina tem melhor desempenho com o inglês. Já outros idiomas, como o alemão, tendem a ter mais omissões e erros

Preços da Amberscript

Feito por máquina: Crédito único: US$ 8/hora Assinatura mensal: US$ 6,4/hora Assinatura anual: US$ 5/hora

Crédito único: US$ 8/hora

Assinatura mensal: US$ 6,4/hora

Assinatura anual: US$ 5/hora

Feito por humanos: Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Crédito único: US$ 8/hora

Assinatura mensal: US$ 6,4/hora

Assinatura anual: US$ 5/hora

Avaliações e comentários sobre o AmberScript

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AmberScript?

Uma avaliação da G2 diz:

O serviço deles é perfeito e profissional, oferecendo soluções personalizadas que atendem perfeitamente às necessidades do meu negócio. Ao contrário de outras ferramentas que dependem exclusivamente de IA, a Amberscript oferece uma experiência completa, na qual você se sente como se estivesse trabalhando com pessoas reais que entendem seus objetivos. Se você gerencia projetos de áudio e vídeo em grande escala e precisa de transcrições ou legendas fáceis, precisas e profissionais, a Amberscript é a escolha definitiva. É uma solução para profissionais que exigem qualidade e confiabilidade. Altamente recomendado!

O serviço deles é perfeito e profissional, oferecendo soluções personalizadas que atendem perfeitamente às necessidades do meu negócio. Ao contrário de outras ferramentas que dependem exclusivamente de IA, a Amberscript oferece uma experiência completa, na qual você se sente trabalhando com pessoas reais que entendem seus objetivos. Se você gerencia projetos de áudio e vídeo em grande escala e precisa de transcrições ou legendas fáceis, precisas e profissionais, a Amberscript é a escolha definitiva. É uma solução para profissionais que exigem qualidade e confiabilidade. Altamente recomendado!

💡 Dica profissional: assim que sua equipe concluir a transcrição ou a legendagem na alternativa ao Trint de sua preferência, o próximo passo é a execução. Seja para planejar o lançamento de um vídeo, uma revisão interna ou um ciclo de feedback, os modelos de lista de tarefas do ClickUp podem ajudá-lo a criar um processo automatizado, repetível e rastreável.

11. TranscribeMe (ideal para transcrição de notas de voz e recursos de IA multilíngues)

via TranscribeMe

O TranscribeMe, um software de transcrição digital e alternativa ao Trint, adota uma abordagem conversacional para a transcrição. Ele suporta a transcrição de notas de voz de aplicativos como WhatsApp e Telegram. Se você se comunica muito por meio de mensagens de voz, pode convertê-las em texto limpo e pesquisável sem precisar fazer upload ou regravar nada.

Esta ferramenta com tecnologia de IA também se integra ao ChatGPT, para que você possa fazer perguntas, obter resumos rápidos ou até mesmo reformular segmentos de suas transcrições diretamente na plataforma. E se você estiver lidando com conteúdo multilíngue, a tradução em tempo real ajuda a transcrever e compreender a fala em diferentes idiomas sem a necessidade de uma ferramenta separada.

Principais recursos do TranscribeMe

Incorpore os serviços da TranscribeMe aos seus sistemas existentes de maneira integrada usando sua API robusta e bem documentada

Adapte suas transcrições às necessidades específicas do setor com formatos especializados, como SRT para legendas ocultas, NVivo para pesquisa qualitativa e formatos para pesquisa de mercado

Use serviços de transcrição diretamente por meio de plataformas de mensagens e evite a necessidade de instalar aplicativos adicionais. Limitações do TranscribeMe

Limitações do TranscribeMe

Ao contrário de alguns concorrentes, o TranscribeMe não possui um editor integrado que permite aos usuários editar transcrições diretamente na interface do navegador

Preços do TranscribeMe

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o TranscribeMe

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TranscribeMe?

Uma avaliação da Capterra diz:

O TranscribeMe reduz imensamente o tempo necessário para transcrever. Ele torna muito mais fácil realizar trabalhos de transcrição grandes com rapidez.

O TranscribeMe reduz imensamente o tempo necessário para transcrever. Ele facilita muito a realização rápida de grandes trabalhos de transcrição.

ClickUp: a alternativa completa ao Trint que transforma conversas em ação

O Trint e suas alternativas podem ajudar você a transcrever mais rápido, mas é só isso. Eles não ajudam a organizar o que foi dito, conectar ideias durante a edição de arquivos ou transformar insights em ação. Se você depende de mais do que apenas transcrições para realizar suas tarefas, isso é um problema.

Você precisa de uma solução que vá além. Uma solução que ajude você a capturar, compreender e usar as informações das suas reuniões e conversas.

É aí que o ClickUp se destaca. Com seu AI Notetaker, ClickUp Brain e Docs integrados, ele não apenas grava o que foi dito. Ele ajuda você a transformar essas palavras em trabalho. Tudo fica conectado em um só lugar, desde resumos inteligentes até contexto pesquisável e documentos colaborativos.

