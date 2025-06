as 11 melhores ferramentas automatizadas de anotações com IA em 2025

Já passou por uma reunião digitando freneticamente notas, apenas para perder informações cruciais porque não conseguiu acompanhar? A luta constante para dividir a atenção entre a participação ativa e a documentação deixa a maioria de nós com notas incompletas e oportunidades perdidas.

Conheça as ferramentas automatizadas de anotações com IA — seus assistentes digitais que capturam, transcrevem e até resumem suas conversas enquanto você se concentra no que importa: participar de discussões de forma significativa.

Esses assistentes de IA evoluíram de simples ferramentas de transcrição para sofisticados parceiros de reunião que organizam informações, extraem itens de ação e se integram ao seu fluxo de trabalho existente.

Vamos explorar os melhores aplicativos de anotações com IA que farão com que a frase "Alguém pode fazer anotações?" seja coisa do passado.

Os melhores aplicativos automatizados de anotações com IA em resumo

Confira este rápido resumo dos melhores aplicativos de anotações com IA para aprimorar seu sistema de gerenciamento de reuniões!

Ferramenta Melhor para Principais recursos Preços ClickUp Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes empresas Agendamento e gerenciamento de reuniões com IA, resumos e itens de ação automatizados, notas, tarefas e documentos integrados, modelos de notas de reunião Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Otter. ai Pequenas empresas, empresas de médio porte Transcrição em tempo real, identificação de oradores, resumos de reuniões Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 18/mês/usuário; preços personalizados para empresas Fireflies Pequenas empresas, empresas de médio porte Notas de reuniões com IA, pesquisa por comando de voz, integrações com CRM Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16,99/mês; preços personalizados para empresas Notion AI Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte Geração de conteúdo com IA, automação de notas de reuniões, gestão do conhecimento Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês; preços personalizados para empresas; adicione IA a qualquer plano Notion por US$ 10/mês/usuário Fathom Indivíduos, pequenas empresas Destaques da reunião com um clique, resumos com IA, sincronização com CRM Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês/usuário; preços personalizados para empresas tl;dv Indivíduos, pequenas empresas Anotações com registro de data e hora, resumos com IA, integrações com Zoom e Meet Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês/usuário; preços personalizados para empresas Avoma Empresas de médio porte, grandes empresas Anotações com IA, inteligência de conversação, ferramentas de coaching de vendas Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês/usuário; preços personalizados para empresas Glean Empresas de médio porte, grandes empresas Pesquisa unificada no local de trabalho, descoberta de conhecimento com IA, resumo de reuniões Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês; preços personalizados para instituições Tactiq Indivíduos, pequenas empresas Transcrição ao vivo, destaques, exportação para documentos e ferramentas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês/usuário; preços personalizados para empresas Notta Pequenas empresas, empresas de médio porte Transcrição em vários idiomas, resumos com IA, upload de arquivos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês/usuário; preços personalizados para empresas Refletir Indivíduos, pequenas empresas Aplicativo de anotações com IA com sugestões, backlinks e transcrição de voz Teste gratuito disponível; um plano, um preço de US$ 10/mês/usuário (cobrado anualmente)

O que você deve procurar em aplicativos automatizados de anotações com IA?

Considere estes recursos essenciais ao selecionar um aplicativo de anotações com IA para extrair o máximo valor:

Precisão da transcrição : as ferramentas de IA para reuniões devem gerar notas altamente precisas, especialmente ao capturar jargões técnicos e lidar com sotaques diferentes

Recursos de gravação em tempo real : a transcrição em tempo real permite que os participantes façam correções imediatas e ajuda quem chega atrasado a acompanhar rapidamente e revisitar pontos da discussão anterior sem interromper o fluxo da reunião

Opções de integração : a ferramenta de anotações com IA deve se integrar aos seus aplicativos de fluxo de trabalho existentes. Ela deve criar tarefas automaticamente a partir de itens de ação ou sincronizar atas de reuniões com sua base de conhecimento individual ou da equipe, dependendo do contexto da reunião

Geração de resumos : os aplicativos avançados de anotações com IA devem fornecer atas concisas da reunião. Eles devem distinguir entre pontos de discussão gerais e decisões críticas resultantes deles

Pesquisabilidade : uma funcionalidade de pesquisa robusta deve incluir filtros por data, participante, tópico e tipo de conteúdo, além de pesquisa semântica para encontrar informações por conceito, não apenas por palavras-chave

Segurança e privacidade : devem existir certificações de criptografia e conformidade, garantindo o controle de dados, acesso restrito e manuseio adequado de gravações, retenção e permissões

Recursos de colaboração : a colaboração em tempo real deve permitir que os participantes destaquem pontos importantes, adicionem contexto e acompanhem as responsabilidades

Custo-benefício: os recursos devem estar alinhados com o seu orçamento, e o ROI deve ser avaliado estimando o tempo economizado com anotações manuais e acompanhamentos

Os melhores aplicativos de anotações automatizados com IA para suas reuniões

Agora que você sabe o que procurar em um ótimo aplicativo de anotações com IA para reuniões, aqui estão nossas principais recomendações para ajudá-lo a encontrar o mais adequado.

1. ClickUp (Melhor para anotações com IA e gerenciamento de tarefas)

Experimente o ClickUp AI Notetaker Transforme suas reuniões em tarefas práticas com o ClickUp AI Notetaker

Imagine se todas as conversas se organizassem automaticamente em planos de ação claros, com responsáveis e prazos definidos. Com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, a diferença entre falar sobre o trabalho e realmente realizá-lo desaparece.

Muito mais do que um aplicativo para anotações, o ClickUp é uma plataforma de produtividade abrangente, onde as anotações com IA se conectam perfeitamente às suas tarefas e documentos para um contexto completo.

O ClickUp AI Notetaker foi projetado para capturar o conteúdo das reuniões (incluindo gravações de voz!) enquanto identifica automaticamente itens de ação, decisões e pontos-chave em uma transcrição formatada de maneira organizada. Você também recebe rótulos dos participantes para identificar quem disse o quê.

O que torna o ClickUp um software de gerenciamento de reuniões excepcional é sua capacidade de transformar pontos críticos da conversa diretamente em tarefas atribuíveis e tornar todas as transcrições pesquisáveis.

Torne as notas e transcrições das reuniões pesquisáveis com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain, seu assistente de IA integrado, pode ajudar você a obter respostas para perguntas específicas da reunião usando comandos em linguagem natural. Ele analisa as transcrições das suas reuniões, mesmo as de meses atrás, para revelar informações críticas que, de outra forma, exigiriam que você perdesse horas vasculhando e-mails e threads do Slack.

O Brain também pode gerar agendas de reuniões com base em discussões anteriores e tarefas pendentes.

Elabore uma agenda de reunião abrangente em segundos usando IA com o ClickUp Brain

Após a reunião, você recebe as notas automatizadas com itens de ação personalizados na sua caixa de entrada do ClickUp. As notas são organizadas no ClickUp Docs como um recurso dinâmico e prático para sua equipe. Com links bidirecionais entre o Docs e as tarefas do ClickUp, os itens de ação identificados nas suas notas se integram perfeitamente ao fluxo de trabalho do seu projeto. Essa abordagem estruturada garante reuniões produtivas desde o início.

Receba notas automatizadas com IA do AI Notetaker da ClickUp diretamente na sua caixa de entrada do ClickUp

Os recursos de reuniões do ClickUp aprimoram ainda mais a experiência de anotações, oferecendo espaços dedicados para a preparação, execução e acompanhamento das reuniões.

Agende e participe de reuniões diretamente no ClickUp usando o Calendário do ClickUp

Use o Calendário ClickUp com IA para encontrar horários convenientes para reuniões individuais ou em grupo. Agende reuniões diretamente no Calendário e sincronize-as com o seu Google Agenda. Envie convites e participe de videochamadas sem sair da plataforma.

Modelos integrados para agendas, reuniões rápidas, reuniões individuais e retrospectivas tornam a preparação das reuniões rápida e consistente. Com tudo conectado — desde sua agenda até seus documentos e tarefas —, o ClickUp garante que todas as reuniões sejam objetivas e práticas.

💡 Dica profissional: use a integração do ClickUp com o Zoom para iniciar uma reunião no Zoom diretamente de uma tarefa do ClickUp!

O Notepad do ClickUp funciona como seu bloco de notas digital para anotar rapidamente suas ideias ao longo do dia. Ele ajuda a organizar ideias aleatórias em categorias significativas que podem ser expandidas posteriormente para documentos completos ou tarefas.

Capture rapidamente notas, ideias e lembretes com o ClickUp Notepad

Modelos de notas de reunião integrados para agendas, stand-ups, reuniões individuais e retrospectivas tornam a preparação das reuniões rápida e consistente no ClickUp.

O modelo de notas de reunião do ClickUp, por exemplo, oferece um formato estruturado para registrar objetivos, pontos de discussão e itens de ação com responsabilidades claras.

Obtenha um modelo gratuito Elabore notas de reunião melhores com o modelo de notas de reunião do ClickUp

O modelo é:

Ideal para iniciantes : Projetado para fácil adoção, permitindo que as equipes comecem a usar sem configurações complexas

Versátil : adapta-se a diferentes tipos de reuniões e atende a várias necessidades da equipe

Documentação eficaz: garante que todas as reuniões sejam bem documentadas, promovendo uma comunicação clara e acompanhamentos práticos

O modelo ClickUp Daily Notes ajuda a documentar projetos em andamento de maneira consistente, destacando automaticamente padrões e temas recorrentes nas entradas. Para estudantes ou pesquisadores, o modelo ClickUp Class Notes for College Students organiza palestras com resumos e links de conceitos gerados por IA.

Melhores recursos do ClickUp

Gere resumos completos de reuniões com um clique

Converta pontos de discussão em tarefas atribuíveis automaticamente usando ferramentas de IA

Organize notas com categorização e marcação baseadas em IA

Colabore em documentos de reuniões, agendas e muito mais em tempo real com os membros da equipe

Acesse sugestões contextuais para documentos e tarefas relacionados

📮ClickUp Insight: Nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões mostra que 25% das reuniões envolvem oito ou mais participantes. Embora as reuniões grandes possam ser valiosas para o alinhamento e a tomada de decisões, elas muitas vezes criam desafios. Na verdade, outra pesquisa da ClickUp revelou que 64% das pessoas têm dificuldade em definir os próximos passos em quase metade das suas reuniões. Como aplicativo completo para o trabalho, abordamos essa lacuna com uma solução completa de gerenciamento de reuniões. O ClickUp Meetings transforma a forma como as equipes colaboram com agendas dinâmicas, enquanto o AI Notetaker captura todas as informações valiosas, eliminando confusões no acompanhamento e mantendo todos alinhados! 💫 Resultados reais: As equipes que utilizam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% nas conversas e reuniões desnecessárias!

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado para novos membros da equipe

A experiência de anotações em dispositivos móveis não é tão robusta quanto a versão para desktop

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação no Reddit diz:

no que diz respeito aos principais pontos e ações a serem tomadas, considero-os extremamente detalhados e claros. Também adoro o fato de eles marcarem/atribuírem ações a indivíduos diretamente no documento... Estamos adorando o aplicativo de anotações até agora e esperamos recursos ainda mais otimizados no futuro!

no que diz respeito aos principais pontos e ações a serem tomadas, considero-os extremamente detalhados e claros. Também adoro o fato de eles marcarem/atribuírem ações a indivíduos diretamente no documento... Estamos adorando o aplicativo de anotações até agora e esperamos recursos ainda mais otimizados no futuro!

📖 Leia também: Modelos gratuitos de listas de tarefas no Excel e ClickUp

2. Otter. ai (Melhor para transcrição e colaboração em tempo real)

Se você deseja um registro detalhado de cada palavra das suas reuniões, o Otter AI pode tornar isso possível. Ele transforma conversas em transcrições pesquisáveis e compartilháveis que são atualizadas na tela à medida que as palavras são ditas. É como ter um assistente pessoal dedicado a documentar suas discussões.

A tecnologia de transcrição por IA da Otter AI oferece recursos de conversão de voz em texto em tempo real em várias plataformas. O serviço é altamente versátil e funciona igualmente bem para reuniões virtuais, discussões presenciais, entrevistas e palestras.

Otter. ai melhores recursos

Participe automaticamente de reuniões agendadas através da integração com o calendário

Gere notas e resumos com IA, com os principais tópicos destacados

Pesquise todas as suas conversas com filtros avançados e recursos de IA

Capture e organize capturas de tela importantes durante apresentações

Integre com o Zoom, Microsoft Teams e Google Meet

Limitações do Otter.ai

A precisão pode variar de acordo com diferentes sotaques ou devido ao ruído de fundo

Recursos limitados de gerenciamento de tarefas em comparação com o ClickUp

Preços do Otter.ai

Básico: Versão gratuita (minutos de gravação limitados)

Pro : US$ 16,99/mês para pessoas físicas

Negócios : US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Uma avaliação da G2 diz:

A transcrição em tempo real é altamente precisa e os resumos de IA economizam tempo. As transcrições pesquisáveis facilitam a revisão das reuniões, aumentando a produtividade.

A transcrição em tempo real é altamente precisa e os resumos de IA economizam tempo. As transcrições pesquisáveis facilitam a revisão das reuniões, aumentando a produtividade.

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Otter.ai

👀 Você sabia? Desenvolvido pelo professor Walter Pauk, da Cornell University, em 1950, o sistema Cornell Notes organiza as notas em seções com pontos-chave, detalhes e resumos para facilitar a memorização. Ele segue os cinco passos: registrar, reduzir, recitar, refletir e revisar.

3. Fireflies (ideal para inteligência de conversação e insights de reuniões)

A Fireflies.ai é especializada em gravar, transcrever e analisar suas conversas em várias plataformas de reunião. O assistente de IA, "Fred", pode participar automaticamente de reuniões em plataformas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams para capturar discussões.

Permite aos usuários pesquisar milhares de reuniões usando palavras-chave, palestrantes, datas ou filtros personalizados. Todas as reuniões são organizadas automaticamente com uma transcrição, gravação de áudio e um resumo gerado por IA.

Fireflies. ai melhores recursos

Crie rastreadores de tópicos personalizados para terminologia específica da sua empresa

Gere resumos de reuniões com análise de sentimentos baseados em IA

Compartilhe clipes e destaques com os membros da equipe

Integre com CRMs, ferramentas de gerenciamento de projetos e plataformas de colaboração

Limitações do Fireflies.ai

Alguns usuários relatam atrasos ocasionais no processamento de reuniões mais longas

O treinamento de vocabulário personalizado leva tempo para ser otimizado

Preços do Fireflies.ai

Versão gratuita : recursos limitados e minutos de transcrição

Pro : US$ 18/mês por licença

Negócios : US$ 29/mês por licença

Empresa: US$ 39/mês por licença

Avaliações e comentários sobre Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies.ai?

Um usuário do G2 compartilha:

Melhoria significativa na produtividade, especialmente quando você tem várias reuniões e o aplicativo participa em seu nome.

Melhoria significativa na produtividade, especialmente quando você tem várias reuniões e o aplicativo participa em seu nome.

4. Notion AI (Melhor para organização colaborativa de notas)

via Notion AI

O Notion AI integra inteligência artificial diretamente em sua popular plataforma de gerenciamento de conhecimento, oferecendo assistência para redação, edição e organização de informações. Ele se concentra em ajudar as equipes a transformar o conteúdo das reuniões em documentação bem estruturada e acionável dentro de um espaço de trabalho conectado.

O assistente de redação com IA pode redigir resumos de reuniões, criar uma agenda de reuniões e gerar itens de ação com base no conteúdo da reunião. O Notion AI também pode explicar tópicos complexos, extrair pontos-chave ou traduzir conteúdo para diferentes idiomas ou tons.

Melhores recursos do Notion AI

Gere itens de ação a partir do conteúdo das reuniões

Traduza notas para diferentes formatos (listas com marcadores, tabelas, etc.)

Crie conexões contextuais entre documentos relacionados

Melhore a redação com ajustes de tom e melhorias de clareza

Limitações da Notion AI

Não projetado principalmente para transcrição ao vivo

Requer importação manual de gravações para alguns tipos de reuniões

Preços do Notion AI

Gratuito : Recursos básicos para usuários individuais

Mais : US$ 12/mês por usuário

Negócios : US$ 18/mês por usuário

Empresa : Preços personalizados

Notion AI: US$ 10/mês por usuário (complemento para qualquer plano)

Avaliações e comentários sobre Notion AI

G2 : 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion AI?

Um usuário da Capterra compartilha:

Gostei de poder deixar notas escritas no documento. Sempre nos avisava quando alguém fazia alterações ou adicionava algo ao projeto. Era uma maneira fácil de manter todos informados.

Gostei de poder deixar notas escritas no documento. Sempre nos avisava quando alguém fazia alterações ou adicionava algo ao projeto. Era uma maneira fácil de manter todos informados.

5. Fathom (ideal para gravações de reuniões com destaques rápidos)

via Fathom

Após cada reunião, o Fathom torna as informações facilmente compartilháveis e acessíveis. Essa ferramenta com inteligência artificial grava, transcreve e destaca conversas de maneira integrada, permitindo que você marque momentos importantes com atalhos de teclado simples ou comandos de voz.

Crie clipes personalizados para colegas que perderam a discussão, pesquise rapidamente transcrições para encontrar detalhes importantes e atribua tarefas diretamente a partir do registro da reunião, garantindo que nada se perca.

Conheça os melhores recursos

Participe e grave reuniões automaticamente nas principais plataformas

Compartilhe clipes específicos com configurações de privacidade personalizáveis

Acesse gravações ilimitadas de reuniões

Compreenda as limitações

Recursos limitados de gerenciamento de tarefas

Análises menos robustas em comparação com os concorrentes

Preços da Fathom

Gratuito

Premium : US$ 19/mês por usuário

Edição para equipes : US$ 29/mês por usuário

Team edition pro: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários da Fathom

G2: 5/5 (mais de 4700 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 700 avaliações)

👀 Você sabia? A ClickUp descobriu que 47% das reuniões duram uma hora ou mais. Mas todo esse tempo é realmente necessário? Por que somos céticos? Apenas 12% dos nossos entrevistados classificam suas reuniões como altamente eficazes.

6. tl;dv (Melhor para anotações em videoconferências)

Você já precisou compartilhar um trecho específico de 30 segundos de uma reunião de duas horas? O tl;dv resolve esse problema criando uma biblioteca de vídeos perfeitamente indexada. Todas as notas, comentários e destaques são vinculados ao momento em que ocorreram, tornando desnecessário "avançar para a parte importante".

o tl;dv (pronuncia-se "TL-DEV", de "too long; didn't view", ou "muito longo; não vi") foi projetado especificamente para documentação de videoconferências.

Durante ou após as reuniões, os usuários podem adicionar notas com registro de data e hora e criar videoclipes curtos e compartilháveis dos momentos mais importantes. A biblioteca de reuniões da plataforma centraliza todas as suas gravações, facilitando a localização de discussões anteriores por data, participante ou conteúdo.

tl;dv melhores recursos

Acompanhe itens de ação e decisões com assistência de IA

Integre com o Slack, Notion e outras ferramentas de produtividade

Use como extensão do navegador para plataformas de videoconferência como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

limitações do tl;dv

Focadas principalmente em plataformas de videoconferência

Integração limitada com ferramentas de gerenciamento de projetos

preços tl;dv

Gratuito

Pro : US$ 29/mês por usuário

Negócios : US$ 98/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

avaliações e comentários tl;dv

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

7. Avoma (Ideal para equipes de vendas e sucesso do cliente)

via Avoma

E se suas anotações de vendas pudessem dizer exatamente por que os negócios são fechados — ou não? O Avoma ouve as conversas dos clientes com a experiência de um coach de vendas experiente. Ele identifica sinais de compra, objeções e menções à concorrência que os anotadores humanos muitas vezes deixam passar.

Como assistente de reuniões com IA e plataforma de inteligência de receitas, é particularmente valioso para conversas de vendas, check-ins de sucesso de clientes e outras interações críticas para as receitas. Reconhece tópicos como características do produto, discussões sobre preços, menções à concorrência e sentimento do cliente sem necessidade de marcação manual.

Para equipes de vendas, o Avoma analisa os padrões de conversação entre os melhores desempenhos e os demais. Ele identifica proporções eficazes entre falar e ouvir, frequência de perguntas e cobertura de tópicos que se correlacionam com resultados bem-sucedidos, ajudando os gerentes a fornecer treinamento baseado em dados.

Principais recursos do Avoma

Acompanhe menções da concorrência e inteligência de mercado

Gere e-mails de acompanhamento com itens de ação e crie tarefas com base nos compromissos assumidos

Crie uma navegação baseada em tópicos para gravações de reuniões

Sincronize insights de reuniões diretamente com sistemas de CRM

Grave, transcreva e analise conversas no Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

Limitações do Avoma

Projetado principalmente para equipes de receita

Alguns recursos avançados têm uma curva de aprendizado

Preços do Avoma

AI Meeting Assistant : US$ 29/mês por usuário

Conversation Intelligence: US$ 69/mês por usuário

Revenue Intelligence: US$ 99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Avoma

G2: 4,6/5 (mais de 1300 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

8. Glean (ideal para estudantes, para anotações acadêmicas)

via Glean

O paradoxo da caneta versus a participação assombra as salas de aula em todo o mundo. Os alunos enfrentam uma escolha impossível: fazer anotações completas e perder a compreensão de conceitos-chave ou se envolver profundamente, correndo o risco de perder informações mais tarde. O Glean resolve esse dilema com elegância, com sua abordagem de captura de áudio.

O Glean foi projetado especificamente como uma plataforma acadêmica de anotações para alunos de instituições de ensino. A funcionalidade principal da plataforma gira em torno de um processo de aprendizagem em quatro etapas. Grave tudo em áudio, organize o conteúdo com rótulos e estruturas, refine as anotações após a aula e aplique o conhecimento por meio de um estudo eficaz.

O Glean oferece recursos de acessibilidade para criar condições equitativas para alunos com diferenças de aprendizagem ou deficiências. A plataforma permite que os alunos gravem palestras, adicionem notas de texto durante a aula no seu próprio ritmo e, depois, voltem para aprimorar suas anotações.

Conheça os melhores recursos

Grave palestras e aulas em qualquer dispositivo

Faça anotações no seu próprio ritmo enquanto o áudio captura tudo

Trabalhe online ou offline em vários dispositivos

Compartilhe notas com colegas de classe para um aprendizado colaborativo

Acesse modelos especializados para anotações acadêmicas

Identifique as limitações

Focadas principalmente em ambientes acadêmicos, em vez de empresariais

Menos focadas na integração com ferramentas de gerenciamento de projetos

Pode ser necessário licenciamento institucional para acesso a todos os recursos

Obtenha informações sobre preços

Teste gratuito: Disponível para estudantes individuais

Glean para indivíduos: US$ 15 por mês (convertido de £ 12 GBP)

Institucional: Preços personalizados para escolas e universidades

Observação: O preço do plano individual foi convertido de libras esterlinas (£ 12) para dólares americanos para manter a consistência com outras ferramentas neste artigo. O preço real pode variar de acordo com as taxas de câmbio atuais.

Veja avaliações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

9. Tactiq (ideal para integração com Google Meet e Zoom)

A reunião termina, mas onde estão as notas? Esse momento de pânico desaparece com a extensão do navegador Tactiq, que captura tudo enquanto você se concentra na conversa. Como uma secretária invisível, ela funciona silenciosamente no seu navegador em plataformas populares de videoconferência, transformando palavras faladas em texto organizado sem interromper seu fluxo de trabalho.

O Tactiq pode salvar automaticamente transcrições no Google Docs, tornando o conteúdo da sua reunião imediatamente disponível no seu sistema de gerenciamento de documentos existente.

Para equipes colaborativas, o Tactiq permite o compartilhamento de destaques, onde vários participantes podem marcar pontos essenciais durante a reunião. Essas anotações colaborativas ajudam as equipes a se alinharem em prioridades e conclusões sem discussões adicionais.

Principais recursos do Tactiq

Destaque momentos importantes com etiquetas personalizáveis

Exporte o conteúdo das reuniões para várias ferramentas de produtividade

Acesse suporte para transcrição multilíngue

Obtenha transcrição em tempo real para chamadas no Google Meet, Zoom e Microsoft Teams

Limitações do Tactiq

Recursos limitados em comparação com plataformas independentes de anotações com IA

A abordagem baseada em navegador pode afetar o desempenho

Preços da Tactiq

Gratuito

Pro : US$ 12/mês por usuário

Equipes : US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Tactiq

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 5 profissionais passa mais de 3 horas por dia apenas procurando arquivos, mensagens ou contexto adicional para suas tarefas. Isso representa quase 40% de uma semana inteira de trabalho desperdiçada em algo que deveria levar apenas alguns segundos! A Pesquisa Conectada do ClickUp unifica todo o seu trabalho — tarefas, documentos, e-mails e chats — para que você encontre exatamente o que precisa, quando precisa, sem precisar alternar entre ferramentas.

10. Notta (Melhor para transcrição multilíngue)

Considere como as barreiras linguísticas criam silos de informação em organizações globais — detalhes que se perdem na tradução ou simplesmente nunca são partilhados entre equipas.

A Notta oferece uma plataforma de transcrição com IA que se destaca na conversão de fala em texto em vários idiomas com alta precisão. A ferramenta funciona em várias plataformas, incluindo Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Ela também pode processar arquivos de áudio e vídeo enviados, tornando-a versátil o suficiente para transcrição ao vivo e documentação pós-reunião.

Além da simples transcrição, o Notta oferece um resumo inteligente que extrai pontos-chave, itens de ação e decisões das conversas. A IA analisa o conteúdo contextualmente para identificar segmentos importantes, ajudando os usuários a compreender rapidamente a essência de discussões longas.

Principais recursos do Notta

Identifique diferentes locutores automaticamente, mesmo em ambientes barulhentos

Pesquise em todas as transcrições com filtros poderosos e consultas em linguagem natural

Converta arquivos e gravações em texto com eficiência

Acesse transcrições na web e em dispositivos móveis

Limitações do Notta

Recursos limitados de edição colaborativa

Vocabulário especializado pode exigir treinamento

Preços do Notta

Gratuito

Pro : US$ 13,49/mês

Negócios : US$ 27,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notta

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notta?

Um usuário do G2 compartilha:

Transcrição de ótima qualidade. O inglês britânico é bem reconhecido. E parece que o modelo faz algumas passagens para entender o contexto e transcrever novamente. Devido a essa funcionalidade presumida, a qualidade da saída é relativamente alta em comparação com outras transcrições.

Transcrição de ótima qualidade. O inglês britânico é bem reconhecido. E parece que o modelo faz algumas passagens para entender o contexto e transcrever novamente. Devido a essa funcionalidade presumida, a qualidade da saída é relativamente alta em comparação com outras transcrições.

11. Reflect (Melhor para gerenciamento de conhecimento pessoal)

via Reflect

Você já teve aquela sensação frustrante de saber que já se deparou com um conceito importante antes, mas não consegue se lembrar onde? O Reflect funciona como seu segundo cérebro, conectando ideias entre reuniões, leituras e reflexões pessoais para trazer à tona informações relevantes exatamente quando você precisa. Mesmo que você nunca tenha criado explicitamente essa conexão.

A Reflect aborda a tomada de notas a partir de uma perspectiva de gestão do conhecimento pessoal, com foco na construção de conexões entre suas ideias e informações ao longo do tempo. Projetada para profissionais do conhecimento, pesquisadores e alunos ao longo da vida, ela organiza seus pensamentos e materiais de referência em um sistema que se torna mais inteligente com o uso.

Refletir as melhores funcionalidades

Crie um gráfico de conhecimento pessoal com conexões automatizadas entre conceitos

Organize informações com sistemas de marcação flexíveis

Use notas diárias para construir uma base de conhecimento cronológica

Acesse um ambiente de escrita limpo e sem distrações para capturar notas de reuniões. Grave discussões e vincule automaticamente marcas de tempo às suas notas digitadas para um registro integrado e contínuo

Acesse suas notas em computadores e dispositivos móveis

Obtenha suporte para vários métodos de anotação, incluindo bullet journaling, notas diárias e organização baseada em projetos

Reflita sobre as limitações

Mais focadas no uso individual do que na colaboração em equipe

Menos especializadas para documentação de reuniões formais

Preços do Reflect

Um plano, um preço: US$ 10 por mês por usuário (cobrado anualmente)

Reflete avaliações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Anote: o ClickUp está reescrevendo as regras

A evolução das ferramentas de anotações com IA transformou a forma como capturamos, processamos e agimos com as informações obtidas em reuniões e conversas.

Desde o ClickUp, para produtividade geral, até ferramentas especializadas como o Avoma, para equipes de vendas, ou o Notta, para ambientes multilíngues, você tem várias opções à sua escolha. A ferramenta certa de anotações com IA aumenta a produtividade das reuniões, automatizando a documentação e, ao mesmo tempo, melhorando a qualidade e a acessibilidade das informações.

O AI Meeting Notetaker da ClickUp vai além da transcrição: ele conecta suas notas com suas tarefas e documentos em um espaço de trabalho unificado. Em vez de alternar entre ferramentas separadas, você pode transformar instantaneamente os insights da reunião em itens de ação, atribuir tarefas e acompanhar o progresso na mesma plataforma. Isso significa menos mudanças de contexto e mais alinhamento.

Pronto para tornar todas as reuniões acionáveis? Inscreva-se agora no ClickUp!