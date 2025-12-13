As 11 melhores alternativas ao GroupMe para bate-papo e colaboração em equipe em [ano]

Tudo começa com muitas mensagens perdidas.

Em um minuto você está falando sobre prazos, no outro você está mergulhado em GIFs, discussões fora do assunto e alguém perguntando (pela terceira vez) se a reunião ainda vai acontecer.

Se isso lhe parece familiar, você provavelmente está pronto para deixar de usar o GroupMe como sua principal ferramenta para bate-papo e colaboração em equipe.

Esta lista das melhores alternativas ao GroupMe é um bom ponto de partida. E antes de mergulharmos no assunto.

Por que escolher alternativas ao GroupMe?

A simplicidade do GroupMe é adequada para bate-papos em grupo básicos, mas suas limitações podem atrapalhar equipes que precisam de melhor controle ou confiabilidade. Essas limitações tornam a mudança para alternativas atraente para uma comunicação mais fluida entre as equipes.

Veja por que você pode querer explorar outras opções:

Não possui pesquisa de mensagens: obriga a rolagem infinita para encontrar mensagens antigas, retardando a coordenação da equipe.

Controles administrativos limitados: permite que postagens não moderadas inundem grupos públicos, ocultando atualizações importantes em meio ao ruído.

Notificações excessivas: envia alertas para todos por motivos insignificantes, como alterações de perfil, entupindo as caixas de entrada.

Sem mensagens fixadas: perde informações importantes, como planos de eventos, em threads movimentadas, frustrando os usuários.

Compartilhamento de mídia degradado: comprime bastante fotos e vídeos, tornando a qualidade dos recursos visuais compartilhados borrada.

Experiência desajeitada no desktop: oferece um aplicativo web lento, sem funcionalidades refinadas para PC.

Gerenciamento complicado de grupos: torna a adição ou remoção de membros complicada, atrasando as atualizações da equipe.

🔍 Você sabia? 93% da comunicação é não verbal. De acordo com o pesquisador de psicologia Albert Mehrabian, apenas 7% do significado é transmitido por meio de palavras. O restante? Tom de voz (38%) e linguagem corporal (55%). Portanto, da próxima vez que você estiver em uma videoconferência, lembre-se: seu rosto diz mais do que suas palavras.

Alternativas ao GroupMe em resumo

Não sabe por onde começar? Aqui está uma rápida visão geral das principais alternativas ao GroupMe. 📊

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp Bate-papo + gerenciamento de projetos/tarefas, assistente de IA, documentos, chamadas de vídeo, automações, integrações Comunicação e projetos em equipe tudo em um Gratuito para sempre; planos pagos disponíveis Slack Canais, integrações, pesquisa de mensagens, reuniões, automação do fluxo de trabalho Comunicação departamental e automação do fluxo de trabalho Gratuito; planos pagos a partir de US$ 7,25/usuário/mês Discord Canais de voz/vídeo, funções, bots, compartilhamento de tela, ferramentas comunitárias Equipes globais que precisam de um chat simples e seguro Gratuito; Nitro: Preço personalizado WhatsApp Criptografia de ponta a ponta, voz/vídeo, listas de transmissão, sincronização entre dispositivos móveis e computadores Equipes globais que precisam de um chat simples e seguro Gratuito Flock Listas de tarefas, notas compartilhadas, chamadas de vídeo, canais inteligentes, aplicativos de produtividade Equipes preocupadas com o orçamento, compartilhamento de mídia Gratuito; planos pagos a partir de US$ 6/usuário/mês Telegram Grandes grupos/canais, bots, armazenamento em nuvem, recursos de privacidade Grandes comunidades, equipes focadas na privacidade Gratuito; plano Premium disponível Microsoft Teams Integração com o Office 365, reuniões, wikis, tags, transcrições, compartilhamento de arquivos Organizações centradas na Microsoft Gratuito; planos pagos a partir de US$ 4/usuário/mês Connecteam Prioridade para dispositivos móveis, programação de turnos, formulários digitais, treinamento, comunicações direcionadas Equipes sem escritório/que trabalham em campo Gratuito; planos pagos a partir de US$ 35/mês Google Chat Espaços, integração com o Google Workspace, pesquisa, chamadas pelo Meet, colaboração em arquivos Equipes que utilizam o Google Workspace Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 8,40/usuário/mês. Rocket.Chat Auto-hospedado, código aberto, fluxos de trabalho personalizados, redes federadas, criptografia Soberania de dados, setores regulamentados Gratuito; planos pagos a partir de US$ 8/usuário/mês Signal Criptografia de ponta a ponta, mensagens que desaparecem, voz/vídeo, código aberto Equipes que priorizam segurança e privacidade Gratuito

As melhores alternativas ao GroupMe para usar

Pronto para ver o que há disponível? Aqui está uma análise detalhada das melhores alternativas ao GroupMe para mensagens instantâneas no trabalho.

1. ClickUp (ideal para comunicação em equipe e gerenciamento de projetos tudo em um)

Comece a usar o ClickUp Chat Conduza a conversa e o trabalho, tudo no ClickUp Chat.

O GroupMe mantém as equipes em comunicação, mas faz pouco para manter o trabalho em andamento. Ele não foi criado para colaboração estruturada, então, assim que a conversa precisa se tornar uma tarefa, um arquivo ou uma atualização, você é forçado a alternar entre ferramentas.

O ClickUp muda isso. É o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo — tudo alimentado por IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

O ClickUp Chat traz as conversas para o centro do seu fluxo de trabalho. Cada espaço, pasta e lista vem com seu próprio chat, para que sua equipe possa discutir tarefas, compartilhar atualizações e agir sem sair do projeto.

O chat é o espaço de trabalho.

ClickUp BrainGPT

Uma única mensagem pode se tornar uma tarefa em segundos — manualmente, se você preferir personalizá-la, ou instantaneamente através do ClickUp BrainGPT.

O assistente de IA capta o contexto da mensagem e escreve um nome e uma descrição claros para a tarefa, completos com um link para a conversa original. Se alguém sugerir a criação de uma segunda variação de um pitch deck, ele cria essa tarefa imediatamente.

Use o Catch me up com tecnologia de IA no ClickUp Chat para ficar por dentro das suas conversas.

Para os dias em que você esteve ausente ou ocupado com outros trabalhos, o AI CatchUp resume o que você perdeu. Ele destaca decisões, atribuições de tarefas e questões importantes — assim, quando você voltar a participar do chat do projeto, já estará em dia com tudo.

Acompanhamentos no ClickUp Chat

A responsabilidade também não depende da memória ou das reações no chat.

Atribua acompanhamentos no ClickUp Chat para que as ações sejam rastreadas e não sejam esquecidas

Você pode atribuir qualquer mensagem a um membro da equipe, e ela se torna um FollowUpTM. Todos sabem o que foi delegado, e você não precisa se preocupar em pingar alguém duas vezes ou perseguir as próximas etapas.

Se sua equipe está cansada de conversas sem sentido, o ClickUp Chat dá um rumo à conversa.

SyncUps no ClickUp

SyncUps são chamadas de vídeo/áudio integradas, projetadas para manter todos alinhados e avançando. Com o ClickUp, você pode agendar e executar syncups diretamente em seu espaço de trabalho, garantindo que as discussões, decisões e próximos passos sejam sempre capturados onde o trabalho acontece. Resumos alimentados por IA e extração de itens de ação garantem que nada seja esquecido — cada sync-up leva a resultados claros e acompanhamentos rastreados.

Agentes de bate-papo no ClickUp

Use agentes pré-construídos ou crie os seus próprios usando os agentes ClickUp AI Autopilot.

Os agentes do ClickUp são assistentes alimentados por IA que podem realizar tarefas específicas em seu nome. Eles ajudam a automatizar tarefas rotineiras, responder perguntas e fornecer suporte instantâneo exatamente onde sua equipe colabora. Se você precisa resumir uma longa conversa, gerar uma atualização de projeto ou criar uma nova tarefa a partir de uma conversa, os agentes de chat estão sempre disponíveis para ajudar. Eles mantêm sua equipe produtiva, lidando com trabalhos repetitivos e apresentando informações importantes, para que você possa se concentrar no que é mais importante.

Melhores recursos do ClickUp

Clipes que falam por você: grave e compartilhe orientações na tela ou atualizações em vídeo diretamente no chat através do ClickUp Clips — perfeito para apoiar a comunicação assíncrona quando sua equipe está espalhada por diferentes fusos horários.

Postagens que não desaparecem: transforme atualizações importantes, decisões ou notas de reuniões em postagens que permanecem fixadas e fáceis de consultar posteriormente.

SyncUps para chamadas rápidas: inicie uma chamada de voz ou vídeo diretamente de qualquer chat no ClickUp para se alinhar rapidamente, esclarecer os próximos passos ou inicie uma chamada de voz ou vídeo diretamente de qualquer chat no ClickUp para se alinhar rapidamente, esclarecer os próximos passos ou colaborar em tempo real sem alternar entre abas.

Notificações que funcionam para você: Defina alertas específicos para cada canal, para que você seja notificado apenas sobre as atualizações que realmente precisam da sua atenção.

Documentos onde a conversa acontece: compartilhe e edite documentos do ClickUp diretamente no chat para que todos fiquem na mesma página (literalmente!).

Pesquisa que realmente ajuda: encontre rapidamente mensagens específicas, tarefas ou conteúdo vinculado em seu espaço de trabalho e aplicativos integrados de terceiros usando encontre rapidamente mensagens específicas, tarefas ou conteúdo vinculado em seu espaço de trabalho e aplicativos integrados de terceiros usando a Pesquisa Empresarial e filtros com tecnologia de IA.

Perfis e agendamento de colegas de equipe: veja as prioridades de alguém através veja as prioridades de alguém através do Calendário ClickUp , que funciona diretamente no Chat para que você possa reservar um horário sem precisar trocar mensagens.

Automações de bate-papo que economizam tempo: acione a criação de tarefas, envie acompanhamentos ou responda usando acione a criação de tarefas, envie acompanhamentos ou responda usando o ClickUp Automation — tudo com base em mensagens ou condições específicas.

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos da plataforma pode representar uma curva de aprendizado inicial.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.450 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação da G2 diz tudo:

O maior problema que tive com outras ferramentas foi a fragmentação. Eu gerenciava tarefas em um aplicativo, comunicava-me com minha equipe em outro, acompanhava documentos em outro lugar e ficava constantemente alternando entre abas, como se estivesse jogando Tetris no teclado. Era ineficiente. O que diferencia o ClickUp para mim é como ele combina perfeitamente o gerenciamento de tarefas com mensagens e colaboração em tempo real. Em vez de alternar entre um aplicativo de tarefas e um de bate-papo, posso simplesmente clicar em uma tarefa e iniciar uma discussão ali mesmo. Cada comentário, arquivo e atualização está exatamente onde precisa estar, anexado à própria tarefa.

O maior problema que tive com outras ferramentas foi a fragmentação. Eu gerenciava tarefas em um aplicativo, comunicava-me com minha equipe em outro, acompanhava documentos em outro lugar e ficava constantemente alternando entre abas, como se estivesse jogando Tetris no teclado. Era ineficiente. O que diferencia o ClickUp para mim é como ele combina perfeitamente o gerenciamento de tarefas com mensagens e colaboração em tempo real. Em vez de alternar entre um aplicativo de tarefas e um de bate-papo, posso simplesmente clicar em uma tarefa e iniciar uma discussão ali mesmo. Cada comentário, arquivo e atualização está exatamente onde precisa estar, anexado à própria tarefa.

📮 ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e execução atrasada. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo costuma ser disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

2. Slack (ideal para comunicação departamental e automação do fluxo de trabalho)

via Slack

Sabe aquela sensação de não conseguir encontrar uma mensagem importante porque ela está enterrada em um chat em grupo enorme? O Slack resolve esse problema de vez. Ele permite organizar conversas em canais para que tudo fique onde você pode encontrar (sem depender de truques do Slack ).

O recurso Huddles é superprático — basta clicar e conversar para tirar dúvidas rápidas sem precisar agendar mais uma chamada no Zoom.

Melhores recursos do Slack

Crie canais dedicados para projetos e equipes que mantêm as conversas organizadas por tópico.

Aproveite as integrações do Slack com ferramentas de produtividade que se conectam diretamente ao seu espaço de trabalho.

Pesquise todo o seu histórico de mensagens usando filtros e operadores que ajudam a localizar conversas específicas, decisões ou arquivos compartilhados de meses atrás.

Crie fluxos de trabalho personalizados com ferramentas de automação simples para gerenciamento de projetos Slack sem esforço.

Limitações do Slack

O plano gratuito limita o acesso ao histórico de mensagens a 90 dias, levando os usuários a optar por alternativas ao Slack.

Pode se tornar complicado de usar sem uma organização adequada dos canais.

As videochamadas não possuem alguns recursos avançados encontrados em ferramentas dedicadas para conferências.

Preços do Slack

Gratuito

Prós: US$ 7,25/mês por usuário

Business+: US$ 15/mês por usuário

Plano Enterprise Grid: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 34.280 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 23.845 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slack?

Uma avaliação de usuário diz:

Eu usei o Slack com várias empresas e negócios e adorei a facilidade de uso. Ele cria opções de contato perfeitas para as pessoas da sua organização, sem precisar compartilhar seu número de telefone pessoal. Também usamos frequentemente o recurso de reunião em grupo. Como fazemos parte de uma equipe com 75% de funcionários remotos, o Slack facilita o trabalho em equipe. Ele torna fácil ver quem está agendado para reuniões, quem leu as mensagens e cria um espaço de armazenamento de arquivos compartilhado.

Eu usei o Slack com várias empresas e negócios e adorei a facilidade de uso. Ele cria opções de contato perfeitas para as pessoas da sua organização, sem precisar compartilhar seu número de telefone pessoal. Também usamos frequentemente o recurso de reunião em grupo. Como fazemos parte de uma equipe com 75% de funcionários remotos, o Slack facilita o trabalho em equipe. Ele torna fácil ver quem está agendado para reuniões, quem leu as mensagens e cria um espaço de armazenamento de arquivos compartilhado.

3. Discord (ideal para a construção de comunidades e interação informal entre equipes)

via Discord

O Discord foi criado para gamers, mas é perfeito para qualquer equipe que deseja uma comunicação natural. Os canais de voz são provavelmente seu melhor recurso. Você simplesmente entra quando precisa conversar e sai quando termina. Não é necessário enviar mensagens constrangedoras do tipo “Posso ligar para você?”.

As equipes remotas adoram como isso traz de volta aquelas conversas espontâneas que geram novas ideias. O compartilhamento de tela também funciona corretamente, mesmo quando alguém está compartilhando arquivos de design ou vídeos.

Melhores recursos do Discord

Configure servidores separados para diferentes projetos ou departamentos, criando limites claros.

Organize sessões de áudio ao vivo usando o Stage Channels para apresentar ideias, divulgar atualizações da equipe ou realizar AMAs da comunidade em tempo real.

Atribua funções personalizadas com permissões específicas que controlam quem vê o quê, quem pode modificar canais, convidar novos membros ou gerenciar outros aspectos do seu espaço de trabalho.

Adicione bots especializados que aumentam a produtividade ao lidar com tarefas rotineiras, como lembretes de reuniões e organização de canais.

Limitações do Discord

Os recursos voltados para negócios não são tão robustos quanto as ferramentas de comunicação empresarial.

Os limites de tamanho para compartilhamento de arquivos são restritivos nos planos gratuitos.

A funcionalidade de pesquisa não é tão poderosa quanto algumas outras alternativas ao GroupMe.

Preços do Discord

Gratuito

Nitro: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Discord

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Discord?

Veja o que este avaliador da Capterra tem a dizer:

O Discord tem sido extremamente útil no trabalho remoto dentro da minha empresa, o que foi uma grande surpresa para mim inicialmente. Nós o utilizamos diariamente para tudo, desde conversas rápidas até reuniões de equipe mais aprofundadas.

O Discord tem sido extremamente útil no trabalho remoto dentro da minha empresa, o que foi uma grande surpresa para mim inicialmente. Nós o utilizamos diariamente para tudo, desde conversas rápidas até reuniões de equipe mais aprofundadas.

💡 Dica profissional: Promova uma cultura em que feedbacks disruptivos sejam bem-vindos. Esses são feedbacks que desafiam o status quo ou sugerem grandes mudanças, incentivando a equipe a pensar fora da caixa. Eles ultrapassam limites e impulsionam a inovação nas práticas de comunicação.

4. WhatsApp (ideal para equipes globais que precisam de mensagens simples e seguras)

via WhatsApp

Você provavelmente já usa o WhatsApp para conversar com amigos, mas não o ignore para a comunicação em equipe. O aplicativo se destaca quando você precisa de algo simples que todos já sabem usar. Não é necessário nenhum treinamento!

A criptografia de ponta a ponta oferece tranquilidade ao discutir informações confidenciais. Equipes com membros internacionais apreciam especialmente o fato de o WhatsApp funcionar perfeitamente mesmo com conexões de internet instáveis.

Seu recurso de mensagens de voz é útil quando você precisa explicar algo complicado que levaria muito tempo para digitar.

Melhores recursos do WhatsApp

Crie listas de transmissão que permitem enviar anúncios para várias pessoas sem colocar todos em um chat em grupo, onde poderiam ver as respostas uns dos outros.

Compartilhe dados de localização com os membros da equipe para facilitar a coordenação durante eventos presenciais ou reuniões em locais desconhecidos.

Use o WhatsApp Web ou o aplicativo para desktop para continuar as conversas sem interrupções a partir do seu computador.

Faça backup do histórico de bate-papo na nuvem e sincronize entre dispositivos para manter seus dados seguros e acessíveis.

Limitações do WhatsApp

Ferramentas organizacionais limitadas para classificar ou encontrar conversas anteriores

Grupos limitados a 256 membros, restringindo as comunicações de equipes maiores.

Sem recursos de agendamento para mensagens ou lembretes

Requer números de telefone, que alguns membros da equipe podem não querer compartilhar.

Preços do WhatsApp

Gratuito

Avaliações e comentários do WhatsApp

G2: 4,7/5 (mais de 95 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 16.055 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o WhatsApp?

Uma avaliação de usuário diz:

O WhatsApp foi o primeiro serviço de mensagens privadas para celular a ganhar massa crítica. Como usuários/clientes empresariais do WhatsApp, descobrimos que mais de 100 milhões de pessoas usam o WhatsApp todos os meses, e é fácil entender por quê. Gosto muito da interface fácil de usar e dos recursos divertidos do WhatsApp, além da segurança e privacidade envolvidas.

O WhatsApp foi o primeiro serviço de mensagens privadas para celular a ganhar massa crítica. Como usuários/clientes empresariais do WhatsApp, descobrimos que mais de 100 milhões de pessoas usam o WhatsApp todos os meses, e é fácil entender por quê. Gosto muito da interface fácil de usar e dos recursos divertidos do WhatsApp, além da segurança e privacidade envolvidas.

🧠 Curiosidade: Estudos mostram que os emojis ajudam a transmitir o tom e a emoção no trabalho remoto, tornando as conversas digitais mais humanas. Um simples 😄 ou 👀 pode suavizar o feedback ou adicionar diversão ao bate-papo em equipe.

5. Flock (ideal para equipes preocupadas com o orçamento que buscam compartilhamento de mídia)

via Flock

O Flock pode não ser o nome mais famoso desta lista, mas merece sua atenção. Esta plataforma reúne funcionalidades surpreendentes em sua interface simples.

As equipes relatam estar particularmente impressionadas com o recurso de lista de tarefas, que transforma conversas em itens acionáveis com prazos. Se sua equipe tem usado vários aplicativos para lidar com diferentes necessidades de comunicação, o Flock pode otimizar seu fluxo de trabalho sem sobrecarregar seu orçamento.

Melhores recursos do Flock

Converta mensagens diretamente em tarefas com prazos e responsáveis, facilitando o acompanhamento dos compromissos assumidos durante as discussões em equipe.

Crie notas compartilhadas durante as reuniões que todos possam editar simultaneamente, eliminando a necessidade de ferramentas separadas de colaboração em documentos.

Inicie videoconferências com recursos de compartilhamento de tela diretamente do chat, sem a necessidade de downloads de software ou links adicionais.

Configure canais inteligentes que filtram automaticamente mensagens relevantes com base em palavras-chave ou funções do remetente para manter as informações importantes visíveis.

Limitações do Flock

Uma base de usuários menor significa menos integrações do que alternativas mais estabelecidas ao GroupMe.

O aplicativo móvel ocasionalmente fica atrás da versão para desktop em termos de funcionalidade.

Opções limitadas de personalização para notificações e alertas

Preços do Flock

Gratuito

Prós: US$ 6/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Flock

G2: 4,4/5 (mais de 270 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 340 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Flock?

Uma avaliação do G2 coloca desta forma:

A primeira coisa que destaco sobre o Flock é seu design intuitivo e fácil de navegar. Com seu sistema de armazenamento em nuvem, mensagens e arquivos podem ser armazenados com segurança e acessados a partir de qualquer dispositivo. Além disso, as chamadas de voz integradas são de excelente qualidade, permitindo-nos manter uma comunicação fluida.

A primeira coisa que destaco sobre o Flock é seu design intuitivo e fácil de navegar. Com seu sistema de armazenamento em nuvem, mensagens e arquivos podem ser armazenados com segurança e acessados a partir de qualquer dispositivo. Além disso, as chamadas de voz integradas são de excelente qualidade, permitindo-nos manter uma comunicação fluida.

6. Telegram (ideal para grandes comunidades com necessidades de privacidade variadas)

via Telegram

O Telegram lida com grandes grupos públicos de até 200.000 membros sem esforço — perfeito se você gerencia grandes comunidades ou anúncios para toda a empresa. O recurso de canais permite que você transmita atualizações para um número ilimitado de seguidores, controlando quem pode responder.

Equipes preocupadas com a segurança apreciam a opção de mensagens autodestrutíveis para informações confidenciais que não devem ser retidas. Além disso, o ecossistema de bots automatiza tarefas repetitivas, desde o agendamento até a coleta de dados.

Embora algumas equipes inicialmente experimentem o Telegram por seus recursos de segurança, elas permanecem por causa da velocidade e confiabilidade surpreendentes, mesmo ao compartilhar arquivos grandes.

Melhores recursos do Telegram

Crie canais públicos onde seguidores ilimitados podem receber atualizações, enquanto os administradores mantêm controle total sobre quem pode publicar conteúdo.

Crie bots personalizados usando a API simples para automatizar tarefas rotineiras, como coletar relatórios diários ou responder a perguntas frequentes.

Acesse o armazenamento em nuvem que permite o compartilhamento de arquivos de até 2 GB por arquivo sem sobrecarregar o armazenamento do seu telefone ou exigir contas em nuvem separadas.

Organize os chats usando pastas e mensagens fixadas para nunca perder o controle de conversas importantes.

Limitações do Telegram

A criptografia padrão não é de ponta a ponta para bate-papos regulares (apenas bate-papos secretos).

Os recursos específicos para negócios são limitados em comparação com as plataformas empresariais.

Alguns membros da equipe podem ter preocupações com as origens russas, apesar da independência atual da empresa.

Preços do Telegram

Gratuito

Plano premium disponível

Avaliações e comentários do Telegram

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 6.370 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Telegram?

Uma avaliação de usuário diz:

O Telegram é um excelente aplicativo de mensagens em comparação com muitos outros. Ele não requer uma conta do Gmail para armazenamento, e você pode alternar entre dispositivos sem se preocupar com backups — suas informações permanecem intactas. Com recursos de privacidade robustos, incluindo bate-papos secretos, o Telegram é ótimo para quem valoriza a segurança. Outra grande vantagem é a capacidade de enviar e abrir arquivos grandes sem complicações. Além disso, o Telegram é ideal para hospedar grandes reuniões online, o que o torna a plataforma perfeita para reuniões de oração e estudos bíblicos. Muitas pessoas manifestaram interesse em participar, mas a maioria dos aplicativos tem limitações quanto ao tamanho do grupo. É por isso que estou recomendando o Telegram ao meu pastor como uma opção melhor para nossa comunidade.

O Telegram é um excelente aplicativo de mensagens em comparação com muitos outros. Ele não requer uma conta do Gmail para armazenamento, e você pode alternar entre dispositivos sem se preocupar com backups — suas informações permanecem intactas. Com recursos de privacidade robustos, incluindo bate-papos secretos, o Telegram é ótimo para quem valoriza a segurança. Outra grande vantagem é a capacidade de enviar e abrir arquivos grandes sem complicações. Além disso, o Telegram é ideal para hospedar grandes reuniões online, o que o torna a plataforma perfeita para reuniões de oração e estudos bíblicos. Muitas pessoas manifestaram interesse em participar, mas a maioria dos aplicativos tem limitações quanto ao tamanho do grupo. É por isso que estou recomendando o Telegram ao meu pastor como uma opção melhor para nossa comunidade.

💡 Dica profissional: Inspirando-se no conceito de Conspiração Criativa de Leigh Thompson, promova sessões colaborativas nas quais os membros da equipe criem intencionalmente soluções inovadoras em conjunto. Esse método promove uma cultura de criatividade intencional e focada.

✅ Pesquisamos as melhores ferramentas de comunicação em equipe e aqui estão os resultados:

7. Microsoft Teams (ideal para organizações profundamente integradas com o Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Se sua empresa depende do ecossistema da Microsoft, o Teams faz tudo se encaixar. A profunda integração com os aplicativos do Office significa que você pode editar planilhas do Excel em conjunto diretamente na janela de bate-papo.

As reuniões de equipe ficam surpreendentemente sofisticadas com recursos como desfoque de fundo e salas de descanso, que costumavam ser ofertas premium em outros lugares. As conversas com guias ajudam a manter os projetos organizados sem criar um milhão de canais diferentes.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Agende e participe de reuniões diretamente do chat com integração ao calendário, que mostra a disponibilidade de todos e envia lembretes automáticos.

Crie wikis para equipes e projetos que sirvam como bases de conhecimento centralizadas, reduzindo perguntas repetitivas e o tempo de integração de novos membros.

Use tags para alcançar grupos específicos dentro de equipes grandes sem criar canais separados ou atrapalhar outras pessoas com notificações irrelevantes.

Acesse transcrições e gravações de reuniões para acompanhar ou consultar decisões importantes posteriormente.

Limitações do Microsoft Teams

A interface pode parecer confusa e intimidante para novos usuários.

O desempenho pode ser lento em computadores mais antigos ou com largura de banda limitada.

Forte dependência da assinatura do Microsoft 365 para funcionalidade completa

As conversas baseadas em tópicos são menos intuitivas do que algumas alternativas concorrentes ao GroupMe.

Preços do Microsoft Teams

Planos domésticos

Microsoft Teams: Gratuito

Microsoft 365 Personal: US$ 6,99/mês

Microsoft 365 Family: US$ 9,99/mês

Planos empresariais

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário

Avaliações e comentários do Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (mais de 15.985 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 10.055 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Teams?

Este comentário no Reddit chamou nossa atenção:

O Teams é muito mais adequado para cenários empresariais. Além disso, está totalmente integrado ao mundo do Office 365, que a maioria das empresas já utiliza. [...] O Teams também possui inúmeras outras funcionalidades (reuniões, capacidade de sistema telefônico) que não existem em outras plataformas. Ele também oferece suporte à colaboração de arquivos via SharePoint, que por si só já é bastante abrangente.

O Teams é muito mais adequado para cenários empresariais. Além disso, está totalmente integrado ao mundo do Office 365, que a maioria das empresas já utiliza. [...] O Teams também possui inúmeras outras funcionalidades (reuniões, capacidade de sistema telefônico) que não existem em outras plataformas. Ele também oferece suporte à colaboração de arquivos via SharePoint, que por si só já é bastante abrangente.

🔍 Você sabia? A comunicação deficiente entre equipes retarda o andamento das coisas e aumenta a pressão. Um relatório mostra que isso leva a um aumento do estresse em 51%, menor produtividade em 41%, relações tensas em 31% e prazos não cumpridos. Uma comunicação clara mantém as equipes alinhadas e o trabalho em dia.

8. Connecteam (ideal para gerenciar equipes sem mesa e que atuam em campo)

via Connecteam

O Connecteam resolve problemas que outras ferramentas de comunicação nem sequer reconhecem. Foi criado especificamente para equipes em que a maioria dos membros não fica sentada à mesa o dia todo. Pense em trabalhadores do varejo, da construção civil, da saúde ou de serviços de campo.

O design voltado para dispositivos móveis garante que todos permaneçam conectados, independentemente de sua localização. As equipes valorizam particularmente os recursos de ponto de entrada/saída integrados diretamente à plataforma de comunicação. Melhor ainda? O módulo de treinamento permite distribuir informações importantes e confirmar quem realmente as leu, o que é útil para atender aos requisitos de conformidade.

Melhores recursos do Connecteam

Envie comunicações direcionadas para locais, departamentos ou cargos específicos sem criar grupos separados.

Crie listas de verificação e formulários digitais que os funcionários em campo podem preencher em seus dispositivos móveis, eliminando os processos em papel.

Distribua materiais de treinamento e acompanhe o status de conclusão para garantir que todos os membros da equipe recebam atualizações importantes, independentemente de sua programação de trabalho.

Programe turnos e permita que os funcionários solicitem turnos abertos ou tirem folga diretamente pela plataforma.

Limitações do Connecteam

Mais focado na comunicação operacional do que na formação casual de equipes.

A experiência da ferramenta no desktop não é tão refinada quanto a do aplicativo móvel.

Curva de aprendizado mais elevada para membros da equipe sem conhecimentos técnicos

Preços do Connecteam

Gratuito

Básico: US$ 35/mês

Avançado: US$ 59/mês

Especialista: US$ 119/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Connecteam

G2: 4,6/5 (2.355 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.350 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Connecteam?

Aqui está uma perspectiva em primeira mão:

O Connecteam ajudou a manter minha equipe organizada e responsável. Existem vários recursos realmente excelentes neste programa que qualquer pequena empresa poderia aproveitar. Como gerente de escritório, os recursos de RH deste programa têm sido essenciais para controlar férias, licenças médicas, ponto, etc.

O Connecteam ajudou a manter minha equipe organizada e responsável. Existem vários recursos realmente excelentes neste programa que qualquer pequena empresa poderia aproveitar. Como gerente de escritório, os recursos de RH deste programa têm sido essenciais para controlar férias, licenças médicas, ponto, etc.

9. Google Chat (ideal para equipes que já utilizam o Google Workspace)

via Google Chat

O Google Chat torna a comunicação em equipe familiar desde o primeiro dia. Se você já usa o Gmail e o Google Drive, ele se encaixa perfeitamente no seu fluxo de trabalho, sem perder o ritmo. As conversas em threads ajudam a manter as discussões focadas, enquanto as sugestões inteligentes economizam seu tempo, recomendando arquivos e eventos de calendário relevantes.

As equipes apreciam como os espaços de bate-papo funcionam como salas permanentes para projetos em andamento, com todos os arquivos, tarefas e mensagens em um único local organizado. Embora não tenha os recursos mais sofisticados, a integração estreita com outras ferramentas do Google significa que você gasta menos tempo alternando entre aplicativos.

Melhores recursos do Google Chat

Crie espaços que organizam automaticamente mensagens, arquivos e tarefas relacionadas a projetos ou equipes específicos em uma linha do tempo cronológica fácil de navegar.

Pesquise em conversas com os recursos de pesquisa do Google, que entendem o contexto e podem encontrar informações mesmo quando você não se lembra da frase exata.

Inicie chamadas de vídeo do Google Meet diretamente a partir de threads de bate-papo com um clique, mantendo o contexto da conversa ao alternar de texto para vídeo.

Colabore no Google Docs, Sheets e Slides dentro da interface de bate-papo, com edição e comentários em tempo real.

Limitações do Google Chat

Funcionalidade limitada em comparação com plataformas dedicadas à comunicação em equipe

Requer uma assinatura do Google Workspace para ter acesso a todos os recursos empresariais.

Menos personalizável do que aplicativos de mensagens especializados, pois não possui temas.

O sistema de notificações não é tão refinado quanto o de outras alternativas ao GroupMe.

Preços do Google Chat

Business Starter: US$ 8,40/usuário por mês

Padrão empresarial: US$ 16,80/usuário por mês

Business Plus: US$ 26,40/usuário por mês

Avaliações e comentários do Google Chat

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.365 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Chat?

Um revisor da TrustRadius resumiu assim:

O Google Chat é adequado para empresas. Na minha organização, ele serve para manter a comunicação entre as equipes. A colaboração entre equipes para resolver problemas que nossos clientes não conseguem resolver sem usar o Google Chat. Nossa organização depende dele. Quando alguém precisa da ajuda de outra equipe da organização, usamos o Google Chat para resolver esse problema.

O Google Chat é adequado para empresas. Na minha organização, ele serve para manter a comunicação entre as equipes. A colaboração entre equipes para resolver problemas que nossos clientes não conseguem resolver sem usar o Google Chat. Nossa organização depende dele. Quando alguém precisa da ajuda de outra equipe da organização, usamos o Google Chat para resolver esse problema.

🔍 Você sabia? Ouvir os funcionários é fundamental para manter a comunicação fluindo suavemente e fazer melhorias onde necessário. Na verdade, 75% dos comunicadores usam pesquisas de engajamento para obter feedback detalhado, 54% confiam no feedback pós-evento e 52% recorrem a sessões de perguntas e respostas ao vivo. Essas ferramentas ajudam as equipes a permanecerem no caminho certo, resolverem problemas e ajustarem as estratégias de comunicação.

10. Rocket. Chat (ideal para organizações que exigem soberania total dos dados)

O Rocket. Chat devolve a você o controle dos seus dados de comunicação. Ao contrário da maioria das alternativas ao GroupMe, você pode hospedar essa plataforma em seus próprios servidores, mantendo conversas confidenciais totalmente dentro da infraestrutura da sua organização.

Sua natureza de código aberto significa que os desenvolvedores podem personalizá-lo para atender às suas necessidades específicas de fluxo de trabalho. Equipes com requisitos rígidos de conformidade, especialmente aquelas em setores regulamentados, valorizam a capacidade de implementar políticas de segurança específicas.

Embora a configuração exija mais conhecimento técnico do que as opções em nuvem, a plataforma recompensa esse investimento com um controle de privacidade incomparável.

Rocket. Chat: melhores recursos

Personalize a interface e a funcionalidade por meio do código-fonte aberto para atender às necessidades específicas de fluxo de trabalho da sua organização, sem esperar por atualizações do fornecedor.

Crie redes federadas onde várias instâncias separadas do Rocket. Chat podem se comunicar com segurança entre diferentes organizações, mantendo a independência.

Implemente criptografia de ponta a ponta e políticas de retenção personalizadas que garantam que conversas confidenciais permaneçam privadas e em conformidade com as regulamentações específicas do setor.

Rocket. Limitações do chat

Requer conhecimento técnico para configurar e manter instâncias auto-hospedadas.

A interface do usuário é menos refinada do que algumas alternativas comerciais ao GroupMe.

Mercado menor de integrações pré-construídas em comparação com as plataformas convencionais

Preços do Rocket. Chat

Gratuito

Pro: US$ 8/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Rocket. Chat

G2: 4,2/5 (mais de 330 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rocket. Chat?

Uma avaliação de usuário diz:

É um software muito profissional, amplamente utilizado em ambientes profissionais, como escritórios e espaços de trabalho. Além disso, permite compartilhar arquivos, criar canais (grupos) para atividades, projetos e outras coisas. Possui recursos para excluir mensagens com threads e também permite responder em threads e seguir/deixar de seguir para cancelar a inscrição nas notificações.

É um software muito profissional, amplamente utilizado em ambientes profissionais, como escritórios e espaços de trabalho. Além disso, permite compartilhar arquivos, criar canais (grupos) para atividades, projetos e outras coisas. Possui recursos para excluir mensagens com threads e também permite responder em threads e seguir/deixar de seguir para cancelar a inscrição nas notificações.

11. Signal (ideal para equipes que priorizam segurança e privacidade máximas)

via Signal

O foco do Signal na privacidade é evidente em todos os recursos (ou, às vezes, na falta de recursos quando eles podem comprometer a segurança). Equipes que lidam com informações extremamente confidenciais confiam no Signal porque seu código-fonte aberto foi minuciosamente auditado por especialistas em segurança.

As chamadas de voz e vídeo são criptografadas de ponta a ponta, proporcionando maior clareza mesmo em conexões mais fracas. Embora não possua muitas ferramentas de colaboração empresarial, as organizações em setores altamente regulamentados ou com projetos confidenciais costumam escolher o Signal.

Melhores recursos do Signal

Defina temporizadores personalizados para mensagens que desaparecem em cada conversa, removendo permanentemente informações confidenciais após serem visualizadas.

Verifique os códigos de segurança entre dispositivos para confirmar que as conversas permanecem protegidas contra possíveis interceptações ou ataques man-in-the-middle.

Use a tecnologia de remetente selado que oculta quem está enviando mensagens para quem no nível do protocolo, protegendo os padrões de relacionamento mesmo além do conteúdo da mensagem.

Verifique manualmente os contatos usando números de segurança para confirmar que você está falando com a pessoa certa.

Limitações do Signal

Recursos organizacionais limitados, como grupos públicos ou espaços de trabalho

Sem integração com calendário ou ferramentas de agendamento

As restrições de tamanho para compartilhamento de arquivos são mais rígidas do que as das alternativas genéricas ao GroupMe.

Não possui recursos específicos para negócios, como gerenciamento de tarefas ou enquetes para se conectar com as equipes.

Preços do Signal

Gratuito

Avaliações e comentários do Signal

G2: 4,4/5 (mais de 440 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Signal?

Veja o que um usuário disse sobre este aplicativo:

Excelente aplicativo de mensagens. Uso-o há um ano, especialmente para conversas privadas, e ainda não me decepcionei. Gosto do layout, as chamadas funcionam bem e a versão web também é boa. Além disso, é seguro (embora eu não tenha aprendido isso por experiência própria, apenas por pesquisa), o que pode ser muito útil. A única desvantagem é que você não consegue ver muitos chats no seu celular, mas isso pode ser resolvido criando pastas.

Excelente aplicativo de mensagens. Uso-o há um ano, especialmente para conversas privadas, e ainda não me decepcionei. Gosto do layout, as chamadas funcionam bem e a versão web também é boa. Além disso, é seguro (embora eu não tenha aprendido isso por experiência própria, apenas por pesquisa), o que pode ser muito útil. A única desvantagem é que você não consegue ver muitos chats no seu celular, mas isso pode ser resolvido criando pastas.

💡 Dica profissional: incentive as equipes a agendar blocos sem reuniões no calendário, de preferência no meio do dia, quando todos podem se concentrar exclusivamente no trabalho intenso. Ter um tempo ininterrupto ajuda a reduzir a sobrecarga de comunicação.

Um bate-papo mais inteligente começa no ClickUp

As conversas em equipe não devem parecer um jogo de esconde-esconde. Se você está constantemente perdendo o contexto, procurando mensagens antigas ou alternando entre aplicativos apenas para se manter atualizado, é hora de uma configuração mais inteligente.

O ClickUp se destaca entre as alternativas ao GroupMe ao combinar bate-papo em tempo real com tudo o mais que sua equipe precisa para executar tarefas, documentos, metas e muito mais. Todas as conversas são contextualizadas, vinculadas a itens acionáveis, com recursos de IA que resumem atualizações, atribuem as próximas etapas e eliminam retrocessos.

