Modelos gratuitos de perfis de personagens para escritores e criadores

Personagens cativantes são o cerne de toda boa história.

Como escritor, roteirista, designer de jogos ou contador de histórias, você sabe que personagens bem desenvolvidos e verossímeis podem fazer o sucesso ou o fracasso do seu projeto. Mas, ao começar a escrever, como você controla todos aqueles pequenos detalhes que dão profundidade a um personagem?

Um modelo de perfil de personagem é uma maneira simples, mas eficaz, de garantir que seus personagens sejam consistentes, envolventes e fiéis ao mundo que você está construindo. Ao preencher um perfil de personagem, você cria uma imagem mais clara da aparência, cor dos olhos, histórico, educação, motivações, melhores amigos, peculiaridades, objetivos de longo prazo e tudo o mais que dá vida ao personagem na página ou na tela.

Nesta postagem do blog, você encontrará modelos úteis de perfis de personagens que podem ajudá-lo a criar personagens convincentes e cativantes e mantê-los bem definidos em todas as reviravoltas da trama.

O que são modelos de perfil de personagem?

Modelos de portfólio ou perfil de personagem são layouts pré-criados que ajudam os escritores a organizar tudo sobre um personagem em um só lugar, desde suas características físicas e história de vida até sua personalidade, relacionamentos, objetivos, experiências de infância e traços únicos. Eles foram criados para ajudar você a desenvolver um personagem completo, por dentro e por fora.

Por exemplo, você não está apenas escrevendo "Sarah é corajosa". Com esses modelos de storyboard, você vai mais fundo: Por que ela é corajosa? Talvez ela tenha crescido protegendo seus irmãos mais novos ou outros familiares. Quais são suas falhas? Talvez ela esconda seus medos fazendo piadas. Qual é o emprego dos seus sonhos, qual é sua maior conquista, o que a assusta e como ela fala quando está nervosa?

💡 Quem pode usar modelos de portfólio de personagens? Escritores de ficção que planejam romances detalhados

Escritores de podcasts criando histórias em áudio com roteiro

Criadores de webcomics mantêm personagens consistentes

Desenvolvedores de jogos criando personagens com histórias ricas

Roteiristas e cineastas planejando arcos de personagens

O que torna um modelo de perfil de personagem bom?

Um modelo de perfil de personagem eficaz vai além de perguntar detalhes superficiais. Em vez disso, ele ajuda você a pensar como seu personagem, para que ele aja, fale e cresça de uma maneira que pareça real e fiel à sua história.

Veja o que torna um modelo excelente:

Sugestões com profundidade: Sugere perguntas significativas que adicionam profundidade aos seus personagens, como "Que evento do passado ainda os molda?"

Espaço para nuances: permite explorar contradições, como um personagem que é confiante no trabalho, mas inseguro nos relacionamentos

Perguntas relevantes para a história: ajudam você a responder coisas que afetam diretamente o enredo ou as cenas, como a forma como os personagens reagem sob pressão ou falam quando estão com raiva

Personalização: Adicione exclusividade ao seu trabalho, permitindo que você ajuste ou adicione campos para se adequar ao seu gênero, estilo de escrita ou processo

Fácil de colaborar: Oferece suporte ao trabalho em equipe com comentários, acesso compartilhado e quadros brancos virtuais para brainstorming, caso você esteja escrevendo em conjunto ou trabalhando com editores

Compatível com ferramentas de escrita: modelos que se integram a softwares de escrita de livros facilitam manter o desenvolvimento dos personagens alinhado com o seu manuscrito

14 modelos gratuitos de perfis de personagens

Agora, vamos explorar alguns modelos gratuitos de perfis de personagens que ajudam você a criar personagens com características distintas que seu público não esquecerá.

1. Modelo de planejamento de livro ClickUp

Otimize o processo de escrita do seu livro com o modelo de planejamento de livros do ClickUp

Esteja você esboçando o primeiro capítulo ou acompanhando os arcos dos seus personagens, o modelo de planejamento de livros do ClickUp ajuda a dividir o processo em etapas claras e gerenciáveis.

Adicione status personalizados, como Pré-escrita, Escrita, Revisão, Edição e Publicação, para acompanhar visualmente o andamento de cada cena ou capítulo.

O modelo oferece vários quadros Kanban adaptados às diferentes etapas do processo de escrita. O Quadro de Enredos é onde as cenas são organizadas de acordo com sua função na estrutura da história: Exposição, Ação Crescente, Clímax, Ação Decrescente ou Resolução. Se preferir visualizar as cenas por capítulo, alterne para o Quadro de Capítulos.

Ideal para: Autores de ficção que escrevem romances com múltiplos pontos de vista, linhas temporais sobrepostas, arcos detalhados dos personagens e planejamento por capítulos.

2. Modelo de esboço de história do ClickUp

Planeje, estruture e gerencie o andamento da sua história com o modelo de esboço de história do ClickUp

Quando estiver se preparando para uma apresentação baseada em narrativa, o modelo de esboço de história do ClickUp ajuda você a organizar todas as ideias, pesquisas e enredos em um só lugar.

A Exibição em lista das etapas da história permite organizar um romance ou projeto de história por cenas e estrutura do enredo. Cada grupo representa um marco importante da história ou cenário da cena, e dentro de cada grupo há tarefas individuais que representam momentos específicos da história.

Como alternativa, você pode usar um layout no estilo Kanban, em que cada coluna representa uma fase ou evento na progressão da história. É ideal para visualizar o arco da história, reorganizar cenas facilmente e acompanhar o que já foi escrito e o que ainda está em andamento.

E quando estiver com pouco tempo ou inspiração, você tem o editor de IA integrado do ClickUp, o ClickUp Brain, para ajudá-lo. Usando prompts de IA, você pode explorar ângulos adicionais para sua narrativa, além dos mais óbvios. Como seu parceiro de brainstorming, ele também ajuda com diálogos de personagens, descrições de cenas e melhora o fluxo narrativo geral.

Além disso, o ClickUp Brain oferece feedback crítico sobre seu trabalho para ajudá-lo a aperfeiçoá-lo ainda mais.

Ideal para: Romancistas ou roteiristas que estão criando uma apresentação narrativa.

3. Modelo de storyboard do ClickUp

Planeje, estruture e gerencie o andamento da sua história com o modelo de esboço de história do ClickUp

Está dirigindo um curta-metragem, escrevendo cenas para um videogame ou planejando uma série animada, mas está com dificuldade para visualizar tudo?

O modelo de storyboard do ClickUp é um modelo de quadro branco fácil de usar para iniciantes, com recurso de arrastar e soltar, que oferece seis quadros estruturados, refletindo um arco narrativo clássico: Exposição, Conflito, Clímax, Ação descendente, Resolução e um bloco adicional de Exposição para flashbacks ou enredos secundários.

Cada painel de cena inclui um espaço dedicado para ação, diálogo e áudio + efeitos sonoros, para que você possa mapear o que acontece, o que é dito e como soa. O modelo também é codificado por cores e visualmente intuitivo, tornando-o fácil de seguir, mesmo para usuários iniciantes.

Ideal para: Cineastas, desenvolvedores de jogos, animadores e equipes criativas que precisam de uma análise visual, cena por cena, para planejar projetos baseados em histórias.

4. Modelo de planejamento de história do ClickUp

Otimize o processo de escrita do seu livro com o modelo de planejamento de livros do ClickUp

E se todos os personagens da sua história tivessem um perfil digital com valores, defeitos, poderes e manias? O modelo de planejamento de histórias do ClickUp ajuda você a fazer isso.

Este modelo de brainstorming fornece listas detalhadas de personagens que descrevem as características dos protagonistas, antagonistas e outros personagens, destacando seus objetivos, valores, lados obscuros e estilos de liderança. A divisão das cenas ajuda você a acompanhar a sequência dos eventos e quais personagens estão envolvidos em cada um deles.

Com a Visualização em Lista, você pode organizar todo o enredo, acompanhar as etapas de revisão e gerenciar cada elemento da história como tarefas em uma lista de afazeres. E a Visualização em Documento permite que você escreva histórias de fundo e conflitos externos dos personagens, rascunhos de cenas ou outras notas e as vincule ao seu quadro de planejamento principal.

Ideal para: Escritores de ficção que estão desenvolvendo séries de vários livros ou criadores de webcomics que estão planejando arcos narrativos centrados nos personagens.

5. Modelo de documento de design de jogos ClickUp

Organize todo o seu processo de desenvolvimento de jogos usando o modelo de documento de design de jogos do ClickUp

Os desenvolvedores de jogos de sucesso planejam tudo antes de desenhar o primeiro pixel ou escrever uma única linha de diálogo, desde a mecânica e os arcos da história até as trilhas sonoras e as batalhas contra chefes.

Você pode fazer o mesmo com o modelo de documento de design de jogos do ClickUp.

Comece usando o ClickUp Docs para descrever o tipo de jogo (por exemplo, plataforma, RPG, FPS). Além disso, mencione seu público-alvo, plataforma (celular, PC, console) e o que torna seu jogo único.

Elabore um documento detalhado de design de jogo no ClickUp Docs

Os documentos oferecem um espaço limpo e sem distrações para você pensar em tudo, desde o gênero e o tema até a mecânica única do jogo. Você pode dividir seu documento em seções, como "Premissa da história", "Público-alvo" ou "Loops de jogabilidade", e usar cabeçalhos, listas de verificação e marcadores para se manter organizado.

Você também pode usar o recurso de detecção de colaboração do ClickUp para trabalhar em tempo real com sua equipe. Seja editando um documento ou deixando comentários, ele mostra exatamente quem está visualizando, digitando ou fazendo alterações, para que nada se sobreponha.

Acompanhe edições e comentários em tempo real dos colaboradores através do recurso de detecção de colaboração do ClickUp

Ideal para: Desenvolvedores de jogos independentes, equipes de pequenos estúdios ou grupos de estudantes de design de jogos que precisam de uma maneira estruturada de gerenciar todas as partes do seu jogo.

6. Modelo de proposta de livro ClickUp

Crie uma proposta de livro profissional com o modelo de proposta de livro ClickUp pronto para usar

Escrever um livro já é difícil, mas convencer alguém a publicá-lo? Isso é outro desafio. O modelo de proposta de livro do ClickUp ajuda você a criar uma proposta sólida e profissional, destacando o potencial do seu livro.

Ele o orienta pelas partes essenciais de uma proposta de livro: o resumo objetivo do seu livro, o esboço, capítulos de amostra e seu histórico como autor.

As visualizações personalizadas do ClickUp facilitam o gerenciamento de mais do que apenas a parte escrita da sua proposta. Você pode começar na visualização Doc para redigir seu resumo, análise de mercado e detalhes da apresentação.

Em seguida, mude para a Visualização em lista para dividir a proposta em tarefas como "Escrever biografia do autor" ou "Anexar capítulos de amostra" e marque-as à medida que forem concluídas.

Ideal para: autores iniciantes, autores independentes, ghostwriters ou qualquer pessoa que esteja ajudando alguém a enviar uma ideia para um livro.

7. Modelo de perfil de personagem em PDF da Dabble

via Dabble

O Modelo de Perfil de Personagem em PDF da Dabble é um modelo detalhado, do tipo preencha os espaços em branco, que ajuda você a dar vida aos seus personagens para que eles não sejam mais estranhos.

Em vez de perguntas vagas como "Qual é a história deles?", você recebe sugestões de escrita que aprofundam dados demográficos, psicologia, estilo de comunicação, relacionamentos e crescimento dos personagens.

Ideal para: Romancistas ou roteiristas que desejam adicionar profundidade a personagens existentes ou criar personagens originais e cativantes.

8. Modelo de perfil de personagem da Twinkl

via Twinkl

O Modelo de Perfil de Personagem da Twinkl serve como uma ferramenta educacional para ajudar jovens escritores a desenvolver personagens para tarefas de redação criativa e planejamento de histórias.

Ele não se concentra apenas na aparência ou na voz de um personagem, mas também explora por que eles agem da maneira que agem. Os alunos também têm um espaço para visualizar seus personagens, seja por meio de um esboço feito à mão, uma imagem de referência colada, um apelido ou até mesmo um quadro de humor.

Ideal para: Professores que ministram aulas sobre desenvolvimento de personagens e narrativa.

9. Modelo de análise de perfil de personagem da Set Hero

via Set Hero

O Modelo de Perfil de Personagem da Set Hero é uma planilha estruturada projetada para ajudar roteiristas a criar personagens detalhados e verossímeis. Há um equilíbrio entre campos estruturados e espaço em branco para que você possa aprofundar suas descrições.

Além de informações gerais, como data de nascimento e cor do cabelo, há uma seção "Personalidade" que se concentra em como o personagem interage com os outros. A seção "Psique interior" permite explorar o mundo interno do personagem, incluindo emoções, ambições, crenças e objetivos pessoais.

Ideal para: Cineastas que desejam desenvolver personagens bem desenvolvidos e consistentes para thrillers psicológicos ou ficção sobre o amadurecimento.

10. Modelo de perfil de personagem de jogo da Milanote

via Milanote

O modelo de perfil de personagem de jogo do Milanote oferece um espaço visual e estruturado para desenvolver personagens com histórias ricas, personalidades distintas e elementos de design que apoiam a jogabilidade e a narrativa.

O processo começa com a escolha do arquétipo do seu personagem e a construção da história de fundo. Em seguida, vem a aparência e o estilo, onde você pode incluir esboços, designs de armaduras, estilos de roupas ou expressões faciais.

Este modelo também permite mapear como o personagem se move, luta e reage ao mundo ao seu redor.

Ideal para: Desenvolvedores de jogos independentes e artistas de personagens que trabalham em jogos baseados em histórias.

11. Modelo de livro de características dos personagens da TPT

via TPT

O Modelo de Livro de Traços de Personagens da TPT é uma ferramenta divertida e fácil de usar que ajuda os alunos a analisar os personagens sobre os quais leem. Ele os orienta em aspectos como a aparência do personagem, o que ele gosta ou não gosta, seus traços de personalidade, com quem ele se relaciona e quais desafios ele enfrenta na história.

É perfeito para resenhas de livros ou tarefas de leitura, pois incentiva os alunos a explorar não apenas o que o personagem faz, mas por que ele faz isso.

Ideal para: Professores do ensino fundamental que desejam uma maneira estruturada e envolvente de ajudar os alunos a explorar personagens literários com mais profundidade.

12. Modelo de perfil de personagem em branco da TPT

via TPT

O Modelo de Perfil de Personagem em Branco da TPT foi criado para ajudar os alunos no desenvolvimento e análise de personagens.

A seção "Aparência física" permite descrever a aparência do seu personagem. E ao lado dela, há uma caixa em branco que convida você a fazer um desenho.

Há também uma seção para "Citações importantes", perfeita para armazenar frases marcantes ou mantras internos dos seus personagens. Por exemplo, se sua heroína sempre diz: "Se eu quero algo diferente, preciso me tornar alguém novo", isso pode influenciar a maneira como ela lida com conflitos e motivações.

Ideal para: Escritores iniciantes que estão aprendendo a criar seus primeiros perfis de personagens com elementos visuais e escritos.

13. Modelo de formulário de perfil de personagem da JotForm

via JotForm

O Modelo de Formulário de Perfil de Personagem da JotForm usa um formato semelhante a um formulário, no qual você pode adicionar ou modificar campos para corresponder aos detalhes que deseja para seus personagens, como características físicas, personalidade, histórias de vida e relacionamentos.

Depois de configurá-lo, você pode começar a preencher as informações de cada personagem, o que ajuda a manter a consistência ao longo do projeto. Para adicionar profundidade a cada personagem, o modelo inclui campos específicos para capturar sua situação econômica, crenças religiosas, opiniões políticas, bem como seus hobbies e interesses.

Se estiver trabalhando com uma equipe, você também pode compartilhar o formulário para coletar opiniões de outras pessoas.

Ideal para: Escritores de ficção para jovens adultos que estão criando personagens que lidam com identidade, relacionamentos e pressão social.

14. Modelo de perfil de personagem da Jotterpad

via Jotterpad

O modelo de perfil de personagem do Jotterpad parece que você está abrindo um álbum de recortes de alguém que está prestes a estrelar sua próxima história.

Na parte superior, você tem espaço para uma foto ou esboço — desenhe seu personagem do zero ou cole uma referência do Pinterest. Abaixo disso, este modelo de personagem se transforma em uma tabela organizada e com bordas, com perguntas diretas como Nome, Idade, Local de nascimento e Nacionalidade.

O que diferencia este modelo é o equilíbrio entre simplicidade e profundidade. Ele não sobrecarrega com muitos campos, mas oferece estrutura suficiente para despertar ideias e criar impulso.

Ideal para: Roteiristas de curtas-metragens que precisam informar aos atores ou membros da equipe a identidade de cada personagem em um único resumo.

Dê vida às suas histórias e personagens com o ClickUp

Esteja você criando um anti-herói corajoso com antecedentes criminais, um ajudante adorável ou um personagem principal complexo com conflitos internos, personagens fortes são o que tornam as histórias inesquecíveis. Mas manter os detalhes da vida de cada personagem em ordem? É aí que fica difícil.

Com o modelo de perfil de personagem certo, você pode organizar todo o seu processo criativo, desde o histórico até as peculiaridades dos diálogos. Os modelos do ClickUp levam o processo um passo adiante, permitindo que você colabore com editores ou coautores e mantenha todos os detalhes conectados.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para tornar o desenvolvimento de personagens mais fácil, rápido e organizado.