Os 10 melhores aplicativos de anotações com IA para o Zoom para aumentar a produtividade em 2026

Tomar notas em uma reunião do Zoom exige atenção e rapidez e, sejamos realistas, prejudica sua capacidade de participar da conversa e manter o foco.

Se você ainda consegue fazer anotações, precisa compilar os momentos importantes e compartilhá-los com os participantes, juntamente com as ideias. Fazer tudo isso manualmente pode ser cansativo, e as empresas estão agora migrando para aplicativos de anotações com IA para o Zoom.

Os aplicativos de anotações com IA automatizam a síntese de reuniões, a gravação de atas, a tomada de notas e o compartilhamento delas. Neste blog, discutiremos os 10 melhores aplicativos de anotações com IA para o Zoom que se destacam no atendimento às suas necessidades comerciais.

Os melhores aplicativos de anotações com IA para o Zoom em resumo

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp Anotações de reuniões e gerenciamento de tarefas com tecnologia de IA Pessoas físicas, pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes corporações Plano gratuito; personalização disponível para empresas Otter.ai Transcrições com IA em reuniões de vendas Pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes corporações Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16,99 Fireflies.ai Analisando as conversas da equipe Pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes corporações Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10 Sonix Traduções e legendas rápidas Pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes corporações Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16,50 Rev. ai Transcrição de alta precisão e insights Empresas de médio porte, grandes corporações Pague conforme o uso; Preços personalizados Trint Criação de narrativas a partir de transcrições Empresas de médio porte, grandes corporações Os planos pagos custam a partir de US$ 80 Descript Edição de transcrições de áudio e vídeo Pessoas físicas, pequenas empresas, empresas de médio porte Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12 Tetra Fácil integração com aplicativos web Empresas de médio porte, grandes corporações Os planos pagos custam a partir de US$ 100 Deepgram Desenvolvimento de produtos de IA de voz Empresas Pague conforme o uso; os planos pagos começam em US$ 4.000/ano Speechmatics Aplicando recursos de IA conversacional Empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 0,30/hora

Os 10 melhores aplicativos de anotações com IA para o Zoom

Os aplicativos de anotações com IA mais populares apresentam recursos e diferenciais distintos. Aqui, discutiremos os 10 melhores aplicativos de anotações com IA para o Zoom, oferecendo uma visão abrangente de seus benefícios e limitações.

1. ClickUp (Ideal para anotações de reuniões e gerenciamento de tarefas com IA)

O ClickUp é uma plataforma líder de produtividade baseada em IA, projetada para pequenas e médias empresas. Com seu robusto conjunto de recursos — incluindo um avançado aplicativo de anotações com IA para o Zoom —, o ClickUp permite que as equipes capturem todos os detalhes durante chamadas com clientes e da equipe, para que você possa permanecer focado na conversa.

Ao automatizar a tomada de notas e otimizar a colaboração, o ClickUp ajuda você a aumentar a produtividade, garantir que nada seja esquecido e manter toda a sua equipe alinhada — tudo em um único espaço de trabalho unificado.

O ClickUp AI Notetaker é a melhor maneira de conectar as conversas das suas reuniões ao resto do seu trabalho, por meio de notas e resumos automáticos que se conectam a documentos e tarefas. Você pode acessar resumos inteligentes com palavras-chave e destaques, além de criar itens de ação para si mesmo ou para atribuir à sua equipe.

Com o AI Notetaker do ClickUp, você pode criar transcrições pesquisáveis com itens de ação que contam com o poder dos outros recursos de documentos do ClickUp, combinados com o ClickUp Brain. Você também pode integrar seu calendário ao AI Notetaker para configurar tarefas e prazos com base na agenda da sua reunião.

Crie resumos inteligentes das reuniões com o Anotador com IA do ClickUp

O aplicativo de anotações com IA também permite conectar-se ao ClickUp Chat para que você possa enviar resumos e ações automaticamente em seus canais de chat. Ele permite acessar e registrar as seguintes informações de uma reunião:

Nome e data da reunião, que fazem parte do título do documento para facilitar a consulta

Lista de participantes

Uma gravação completa da chamada

Uma gravação completa do áudio da chamada

Uma breve visão geral dos principais pontos de discussão

Uma lista dos principais pontos com insights e decisões cruciais em forma de lista com marcadores

Uma lista de verificação com itens de ação e próximos passos

Tópicos da reunião categorizados em um menu expansível

Uma transcrição expansível de toda a conversa

Além de fornecer todos esses detalhes sobre sua reunião, o Notetaker possui outros recursos de produtividade, tais como:

Salvar transcrições, áudios e resumos em um documento privado

Marcar outras anotações da reunião

Transformando conversas em ações rastreáveis

Possibilidade de participar de chamadas de qualquer lugar no ClickUp

Integração com o Zoom, o Teams e o Google Meet

Detecção automática de idioma e transcrição para mais de 15 idiomas

Integração com o ClickUp Brain para recursos de anotação com inteligência artificial

Transforme as transcrições das reuniões em um resumo instantâneo com o ClickUp Brain

Assista a este vídeo para saber mais sobre o ClickUp Brain 👇

Esse recurso permite que você aumente a produtividade das reuniões das seguintes maneiras:

Crie atas de reuniões elaborando notas estruturadas que destaquem os pontos importantes da discussão

Resuma suas longas reuniões em resumos concisos para facilitar o compartilhamento e a compreensão

Vincule os itens da pauta da reunião aos fluxos de trabalho e defina metas e prazos para alcançá-los com eficiência

O recurso de anotações do ClickUp ajuda as empresas a aumentar a produtividade e criar resumos com IA. Você também pode usar os modelos de reunião do ClickUp para comunicar expectativas e definir ações a serem realizadas na sua próxima reunião.

Aqui estão algumas opções que você pode experimentar: Modelo de agenda de reunião da ClickUp : use esta solução para definir itens de ação para suas reuniões, delineando responsabilidades e metas para cada membro da equipe

Modelo de ata de reunião da ClickUp : acompanhe tudo o que é dito durante as reuniões para que você possa identificar todos os pontos críticos e tomar decisões claras nas próximas reuniões

Com o ClickUp Meetings, gerencie toda a sua experiência em reuniões fazendo anotações, criando uma agenda, definindo itens de ação e colaborando com sua equipe. Ele permite gravar reuniões para que você possa:

Faça edições avançadas para destacar pontos-chave e apresentar o resumo da reunião de forma criativa

Mantenha as pautas prontas para todas as reuniões no Zoom automatizando tarefas recorrentes

Use comandos /Slash para acessar o menu de comandos e definir tarefas em segundos

Conecte o ClickUp Docs aos seus fluxos de trabalho para manter o foco nos pontos importantes das suas reuniões

Além disso, você pode usar o ClickUp Docs para registrar pontos importantes das discussões no Zoom e salvá-los para referência futura. Esses documentos podem então ser vinculados a fluxos de trabalho e atribuídos aos membros da equipe para acompanhamento.

O Docs permite resumir transcrições longas com IA, personalizar visualizações e campos, integrar-se às suas ferramentas existentes, criar itens de ação para atribuição e muito mais.

🧠 Curiosidade: As ferramentas de transcrição com IA aprenderam a distinguir palavras faladas, resumir reuniões e remover palavras redundantes em segundos. Agora, você não precisa mais passar horas ouvindo e fazendo anotações a partir das gravações das reuniões.

Principais recursos do ClickUp

Faça anotações de reuniões com o ClickUp AI Notetaker e conecte-as a documentos e tarefas para criar resumos de IA e transcrições pesquisáveis, aproveitando ao máximo suas reuniões no Zoom

Use o ClickUp Brain para conectar todo o conhecimento da sua empresa à IA, a fim de manter os fluxos de trabalho dos projetos e aumentar a produtividade

Crie e compartilhe notas de reunião com o ClickUp Docs, gere resumos e agendas em um formato centralizado, compartilhe-os com a equipe e trabalhe com itens de ação

Anote os pontos principais das suas reuniões no Zoom com o ClickUp Notepad e organize notas, tarefas e listas de verificação em um só lugar

Gerencie reuniões em um único lugar com o ClickUp Meetings, fazendo anotações, gerenciando a pauta e definindo tarefas para toda a sua equipe

Resuma conteúdos longos instantaneamente e transforme parágrafos em tarefas práticas

Integre-se facilmente via Zapier com aplicativos externos como HubSpot, Zoom, Calendly e Slack

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel do ClickUp tem menos funcionalidades em comparação com a versão para desktop

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Veja o que Michael Turner, diretor associado de Comunidades Profissionais da Universidade de Miami, diz sobre o ClickUp:

Tenho reuniões quinzenais com minha supervisora e usamos o ClickUp para nossa agenda. Sinto-me mais no controle porque todos os meus pedidos de eventos e apresentações ficam aqui, junto com um indicador de status atualizado que ela pode conferir.

Tenho reuniões quinzenais com minha supervisora e usamos o ClickUp para nossa agenda. Sinto-me mais no controle porque todos os meus pedidos de eventos e apresentações ficam aqui, junto com um indicador de status atualizado que ela pode conferir.

💡 Dica profissional: Não se limite a gravar reuniões — transforme-as em tarefas. Com ferramentas como o ClickUp, você pode converter instantaneamente itens de ação em tarefas atribuíveis com prazos de entrega.

2. Otter.ai (Ideal para transcrições com IA em reuniões de vendas)

O Otter.ai é um assistente de reuniões baseado em IA que gera transcrições de reuniões em vídeo ou conversas de áudio para texto. Ele é capaz de identificar os participantes, marcar os textos com o nome do participante e capturar slides compartilhados.

A plataforma possui um recurso de chat ao vivo que permite fazer perguntas durante uma reunião, adicionar comentários à transcrição ou destacar os principais pontos. Você também pode gerar resumos ao vivo em tempo real a partir das anotações de IA, caso perca algum ponto durante a reunião.

Principais recursos do Otter.ai

Identifique palavras-chave e frases e pesquise-as nas notas de transcrição

Integre com o Google Agenda ou o Microsoft Outlook para ter acesso completo às suas reuniões no Zoom, Teams e Google Meet

Amplie o pacote para aumentar o limite de transcrição ou enviar mais arquivos

Limitações do Otter.ai

Existem limites para minutos de transcrição, arquivos enviados e duração da reunião

O plano gratuito não inclui recursos avançados de pesquisa ou colaboração

O aplicativo não permite que você faça suas próprias anotações

Preços do Otter.ai

Básico : Gratuito

Pro : US$ 16,99/mês com 1.200 minutos de transcrição

Empresas : US$ 40 por mês com 6.000 minutos de transcrição

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

💡 Dica profissional: Conheça nossas melhores alternativas ao Otter AI, que ajudam você a compartilhar notas e resumos de reuniões rapidamente!

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Avaliação do G2:

A transcrição em tempo real é altamente precisa, e os resumos gerados por IA economizam tempo. As transcrições pesquisáveis facilitam a revisão das reuniões, aumentando a produtividade.

A transcrição em tempo real é altamente precisa, e os resumos gerados por IA economizam tempo. As transcrições pesquisáveis facilitam a revisão das reuniões, aumentando a produtividade.

3. Fireflies.ai (Ideal para analisar conversas em equipe)

O Fireflies.ai é uma excelente ferramenta para realizar transcrição e gravação em tempo real de suas chamadas no Zoom. Ele resume os pontos-chave, destaca decisões e cria itens de ação a partir das anotações da reunião.

Você também pode reproduzir partes da reunião, pesquisar por palavras-chave e alterar a velocidade de reprodução da gravação da reunião. As ferramentas de colaboração do Fireflies.ai também permitem que sua equipe marque, comente e reaja às conversas, ou extraia trechos de áudio da gravação.

Principais recursos do Fireflies.ai

Suporta mais de 40 idiomas e dialetos, o que é excelente para equipes diversificadas

Use o aplicativo de anotações com IA para participar de reuniões e gravá-las automaticamente

Integre o Fireflies.ai com o Teams, o Skype, o Zoom e o Google Meet

Compartilhe notas de reuniões no Slack, Notion ou outras plataformas

Limitações do Fireflies.ai

A qualidade do áudio afeta a precisão da transcrição

O plano gratuito não oferece integração com aplicativos de terceiros

Existem limitações quanto ao tamanho dos arquivos, à duração das reuniões e à taxa de transcrição

Preços do Fireflies.ai

Gratuito

Pro: US$ 10/mês por usuário

Empresas: US$ 19/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (10 avaliações)

💡 Dica profissional: Precisa encontrar a maneira mais produtiva de fazer anotações em reuniões? Aqui está o nosso guia completo para ajudá-lo a lidar com as tarefas diárias de forma eficiente!

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies.ai?

Avaliação do G2:

A precisão e a sincronização do áudio com o texto da transcrição são muito úteis. Não é intrusivo, pois você pode configurar nas definições a condição para ativar o Fred (Fireflies) apenas quando desejar. Isso é muito importante, pois há algumas reuniões que precisam ser privadas. Tenho comparado IAs semelhantes e esta é a melhor de todas em termos de precisão e confidencialidade.

A precisão e a sincronização do áudio com o texto da transcrição são muito úteis. Não é intrusivo, pois você pode configurar nas definições a condição para ativar o Fred (Fireflies) apenas quando desejar. Isso é muito importante, pois há algumas reuniões que precisam ser privadas. Tenho comparado IAs semelhantes e esta é a melhor de todas em termos de precisão e confidencialidade.

4. Sonix (Ideal para traduções rápidas e legendas)

via Sonix

O Sonix oferece transcrições e legendas automatizadas em vários idiomas e gera resumos automatizados em poucos segundos. Ele também consegue identificar vários interlocutores e o que cada um está dizendo em cada momento.

Com o Sonix, você obtém traduções automatizadas e conversões de conteúdo de áudio e vídeo em texto. Seus recursos de colaboração também permitem permissões para vários usuários, de modo que os membros possam enviar, compartilhar, editar ou restringir o acesso aos arquivos.

📮ClickUp Insight: Apenas 12% dos participantes da nossa pesquisa utilizam recursos de IA incorporados em pacotes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem carecer da integração contextual e contínua que levaria os usuários a migrar de suas plataformas de conversação independentes preferidas. Por exemplo, a IA consegue executar um fluxo de trabalho automatizado com base em um comando de texto simples do usuário? O ClickUp Brain consegue ! A IA está profundamente integrada a todos os aspectos do ClickUp, incluindo, entre outras coisas, resumir threads de chat, redigir ou aprimorar textos, extrair informações da área de trabalho, gerar imagens e muito mais! Junte-se aos 40% dos clientes do ClickUp que substituíram mais de três aplicativos pelo nosso aplicativo completo para o trabalho!

Principais recursos do Sonix

Pesquise, reproduza, edite, organize e compartilhe transcrições em qualquer dispositivo com um editor inteligente integrado

Obtenha resumos com tecnologia de IA, títulos de capítulos, detecção de tópicos e análise temática em suas transcrições

Compartilhe e publique suas anotações de reunião e colabore com sua equipe

Integre seu fluxo de trabalho com o YouTube, Zapier, Teams, Zoom e muito mais

Limitações do Sonix

A estrutura de preços é mais alta do que a de outros, o que pode ser um obstáculo para equipes pequenas

As transcrições podem apresentar imprecisões se houver vários participantes falando

Preços do Sonix

Padrão : Gratuito

Premium : US$ 16,50 por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sonix

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

🔎 Você sabia? O Zoom começou oferecendo reuniões para até 15 participantes e agora cresceu para acomodar até 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Um aplicativo de anotações com IA eficiente será capaz de identificar a maioria desses participantes e atribuir suas falas a eles.

5. Rev. ai (Ideal para transcrições de alta precisão e insights)

O Rev. ai é uma API de alta precisão para transcrições geradas por IA e por humanos. Você pode gravar e transcrever notas para suas reuniões no Zoom, aplicativos de vídeo e voz, e compartilhá-las com a organização.

Ele oferece recursos de conversão de voz em texto, insights de IA, transcrições em vários idiomas e o mais alto nível de precisão em transcrições feitas por humanos.

Principais recursos do Rev. ai

Aproveite recursos como reconhecimento de idioma, análise de sentimentos, extração de tópicos, resumo, tradução e alinhamento forçado

Identifique marcas de tempo precisas para melhorar a capacidade de pesquisa e análise

Aproveite a menor taxa de erros de palavras e as transcrições mais legíveis

Limitações do Rev. ai

Existem limites quanto ao tamanho dos arquivos, duração e simultaneidade

Preços do Rev. ai

Pague conforme o uso

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Rev. ai

G2 : 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rev. ai?

Avaliação do G2:

É muito fácil fazer upload e download de arquivos no Rev. A edição online é intuitiva. O suporte ao cliente é ágil e prestativo. Ao avaliar os arquivos finalizados, o Rev parece aprender e melhorar a cada transcrição e legenda.

É muito fácil fazer upload e download de arquivos no Rev. A edição online é intuitiva. O suporte ao cliente é ágil e prestativo. Ao avaliar os arquivos finalizados, o Rev parece aprender e melhorar a cada transcrição e legenda.

6. Trint (Ideal para criar narrativas a partir de transcrições)

via Trint

O Trint é um software de transcrição automatizada que ajuda você a criar conteúdo impactante a partir de suas transcrições de áudio e vídeo. Você pode converter vídeo, áudio e fala em texto com alta precisão para editar, resumir, traduzir e colaborar em um único fluxo de trabalho.

Os recursos de narrativa do Trint permitem extrair citações de várias transcrições e criar artigos, podcasts, roteiros e trechos de áudio por meio de ferramentas editoriais. Use o método de anotação por frase para criar storyboards e resumos envolventes a partir das transcrições de suas reuniões.

Principais recursos do Trint

Capture conteúdo em tempo real e analise-o por meio de recursos de IA

Crie conteúdos fáceis de compartilhar a partir de transcrições para a construção de narrativas

Colabore com sua equipe por meio de Unidades Compartilhadas, recursos de comentários e muito mais

Integre-se facilmente aos seus fluxos de trabalho existentes com a interface intuitiva

Limitações do Trint

Não é possível transcrever arquivos com mais de 3 GB ou com duração superior a 3 horas

A versão gratuita não possui integrações avançadas

Não é compatível com links para áudios ou vídeos

Preços do Trint

Starter : US$ 80/mês por usuário

Avançado : US$ 100/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Trint

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Descript (Ideal para editar transcrições de áudio e vídeo)

via Descript

O Descript usa recursos de IA para gerar transcrições a partir de vídeos, traduzir conteúdo, criar legendas para vídeos e editar mídia. Você pode converter áudio em texto, gerar transcrições feitas por IA e por humanos, gravar reuniões, colaborar em arquivos de áudio e compartilhar em vários canais populares.

Carregue o arquivo diretamente no Descript e obtenha transcrições fáceis de entender, resumir e compartilhar. Você também pode editar vídeos e áudios nessa plataforma para reter seções importantes de suas reuniões e destacar pontos-chave.

Principais recursos do Descript

Edite textos e transcrições de reuniões e podcasts

Traduza áudio usando recursos de IA

Gere transcrições precisas feitas por humanos e por IA

Arraste e solte arquivos para converter áudio em texto

Limitações do Descript

Possui uma versão gratuita limitada

Isso pode tornar seu sistema mais lento

Preços do Descript

Gratuito

Hobbyist: US$ 12 por pessoa por mês, cobrados anualmente

Creator: US$ 24 por pessoa por mês, cobrados anualmente

Avaliações e comentários do Descript

G2: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

Um usuário do G2 diz:

Usei em um minipodcast e achei que apresentava menos falhas em comparação com outras plataformas, como o Podcastle.

Usei em um minipodcast e achei que apresentava menos falhas em comparação com outras plataformas, como o Podcastle.

8. Tetra (Ideal para fácil integração em aplicativos web)

via Tetra

O Tetra é uma ferramenta de produtividade eficiente que pode conectar-se diretamente às suas chamadas do Zoom e começar a fazer anotações para criar transcrições. Dessa forma, você não precisa se preocupar em anotar as atas das reuniões e pode se concentrar na conversa em andamento.

O aplicativo web da Tetra permite que você visualize as transcrições das suas reuniões a qualquer momento. Você pode usar ferramentas de pesquisa integradas para procurar palavras-chave e frases. Ele fornece marcas de tempo sincronizadas com as palavras no arquivo de áudio para facilitar a análise.

Principais recursos do Tetra

Ligue automaticamente para as reuniões para criar transcrições rápidas e economizar tempo

Extrai suas anotações de reunião para ferramentas de documentação como Slack, DropBox, e-mail e Google Docs

Obtenha um sistema de armazenamento seguro que permite excluir transcrições permanentemente

Trabalhe com editores humanos qualificados para corrigir e aperfeiçoar transcrições geradas automaticamente

Limitações do Tetra

Leva horas para gerar transcrições de chamadas

Não é compatível com algumas plataformas de reuniões

Preços do Tetra

Além disso: US$ 100/mês para 3 horas de transcrição

Pro : US$ 300/mês para 10 horas de transcrição

Personalizado: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Tetra

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: NA

🎯 Dica: O cansaço das reuniões é real. Mas quando você não precisa se preocupar em fazer anotações, consegue se manter mais envolvido na conversa — e isso leva a melhores decisões.

9. Deepgram (Ideal para o desenvolvimento de produtos de IA de voz)

via Deepgram

O Deepgram é uma plataforma de IA de voz que converte fala em texto e texto em fala, além de oferecer agentes de voz com conversão de fala para fala. Os desenvolvedores podem usar essa plataforma para criar produtos e recursos de IA de voz.

Os recursos de inteligência de áudio da Deepgram ajudam você a criar transcrições de fala com precisão, velocidade e custo ideais.

Principais recursos do Deepgram

Transcreva reuniões e trechos de áudio com facilidade

Use recursos de IA para análises em toda a empresa

Obtenha recursos de inteligência conversacional para identificar os interlocutores e atribuir a fala a eles

Limitações do Deepgram

É necessário ter conhecimentos de API para aplicar personalizações

As transcrições de fala com sotaque podem conter erros

Preços do Deepgram

Pague conforme o uso : crédito de US$ 200

Crescimento : mais de US$ 4 mil por ano

Empresas: a partir de US$ 15 mil por ano

Avaliações e comentários do Deepgram

G2 : 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: NA

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Deepgram?

Avaliação da G2 :

Adoro o fato de o Deepgram capturar o áudio e o vídeo, transcrevendo-os com tanta precisão. Tem funcionado muito bem para transcrever reuniões com clientes e discussões internas. Com os recursos para armazenar e compartilhar transcrições em plataformas como o Google Drive, é fácil de integrar.

Adoro o fato de o Deepgram capturar o áudio e o vídeo, transcrevendo-os com tanta precisão. Tem funcionado muito bem para transcrever reuniões com clientes e discussões internas. Com os recursos para armazenar e compartilhar transcrições em plataformas como o Google Drive, é fácil de integrar.

10. Speechmatics (Ideal para aplicar recursos de IA conversacional)

via Speechmatics

A Speechmatics é uma API de IA conversacional que permite interações de voz naturais e responsivas com sua própria tecnologia ASR líder de mercado, independentemente do sotaque, do idioma ou do ambiente.

Seu ASR oferece transcrições altamente precisas que reconhecem os participantes em tempo real, seja em reuniões ao vivo ou em mídias gravadas, em mais de 50 idiomas.

Principais recursos do Speechmatics

Obtenha tecnologia de voz com IA para transcrição e tradução em tempo real

Tenha acesso a uma API de conversão de voz em texto precisa e inclusiva

Aproveite o reconhecimento de fala em tempo real em mais de 50 idiomas

Limitações do Speechmatics

Existem limites de duração para transcrições em tempo real

As transcrições podem apresentar atrasos em tempo real

Preços do Speechmatics

Gratuito : 8 horas por mês

Pague conforme o uso : a partir de US$ 0,30 por hora

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Speechmatics

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Menções especiais

Fathom : O Fathom facilita a gravação, a transcrição e o resumo de suas reuniões no Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams : O Fathom facilita a gravação, a transcrição e o resumo de suas reuniões no Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams

Sembly AI : Ideal para gerar notas do Zoom, transformar reuniões em texto pesquisável e destacar os principais momentos da discussão : Ideal para gerar notas do Zoom, transformar reuniões em texto pesquisável e destacar os principais momentos da discussão

Avoma : Uma plataforma de IA completa para anotações automatizadas, previsões, agendamento e muito mais : Uma plataforma de IA completa para anotações automatizadas, previsões, agendamento e muito mais

🧠 Curiosidade: O funcionário médio passa 31 horas por mês em reuniões improdutivas. Os aplicativos de anotações com IA podem ajudar a recuperar esse tempo perdido, resumindo as reuniões automaticamente.

O que você deve procurar em um aplicativo de anotações com IA para o Zoom?

Ao escolher o aplicativo de anotações com IA ideal para o Zoom, priorize os recursos mais essenciais para as operações da sua empresa. Alguns deles podem ser:

Transcrição de áudio em tempo real : O aplicativo de anotações com IA deve capturar o áudio em tempo real e gerar transcrições com precisão

Resumos automatizados com IA: O aplicativo de anotações certo pode criar listas de verificação, listar itens de ação e atribuir tarefas aos membros da equipe usando inteligência artificial

Integração com seus sistemas existentes : Sua ferramenta de IA deve se integrar facilmente ao seu software existente. Isso facilita a adaptação dos membros da equipe à nova ferramenta de maneira harmoniosa

Configurações personalizáveis : as configurações podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades, com integrações de terceiros, limite de tempo flexível e capacidade de compartilhamento

Padrões de segurança e privacidade: as transcrições de reuniões com IA devem seguir os padrões de segurança e privacidade para proteger os dados dos usuários e as informações comerciais confidenciais

Facilidade de uso: A ferramenta deve ser intuitiva e fácil de entender. Se houver um curto período de treinamento para adotar a ferramenta, isso aumenta a produtividade da equipe

A ferramenta de anotações deve transcrever as reuniões e identificar quem disse o quê nas chamadas com clientes. Ela deve resumir a discussão de forma eficaz e gerar tarefas práticas que possam ser atribuídas para acompanhamento

📈 Dados importantes: De acordo com uma pesquisa da Microsoft, 52% dos participantes de reuniões têm dificuldade em acompanhar as anotações. As ferramentas de IA preenchem essa lacuna com transcrições e resumos em tempo real.

Resuma reuniões com o melhor aplicativo de anotações com IA para o Zoom — ClickUp!

A escolha do melhor aplicativo de anotações com IA para o Zoom envolve levar em consideração alguns aspectos importantes. Avalie se ele se encaixa no seu orçamento e nas necessidades da sua empresa, e se pode ser facilmente integrado aos seus fluxos de trabalho atuais.

Se sua empresa realiza muitas chamadas pelo Zoom, você precisa otimizar a tomada de notas nas reuniões com a melhor ferramenta. É aí que entra o ClickUp. A plataforma de gerenciamento de projetos oferece vários recursos de transcrição e colaboração que facilitam o resumo de suas reuniões e o acompanhamento. Aproveite os recursos do ClickUp Brain para revolucionar seus fluxos de trabalho com facilidade e eficiência da equipe. Inscreva-se hoje mesmo!