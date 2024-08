10 melhores ferramentas de comunicação com IA em 2024

O ditado popular, "a comunicação é fundamental", é mais verdadeiro do que nunca nos dias de hoje. O mundo se move e muda rapidamente, o que nos faz lutar para acompanhar o ritmo e, ao mesmo tempo, manter nossas equipes unidas.

Hoje em dia, é vital ter sistemas que mantenham os membros da equipe, os clientes e as partes interessadas informados sobre tudo o que importa, quando importa. É por isso que considero as ferramentas de IA tão úteis.

Muitos de nós aprendemos como usar a IA para tarefas da vida cotidiana para aumentar a produtividade e simplificar as atividades rotineiras. Mas e quanto à comunicação no trabalho? IA no local de trabalho pode trazer uma eficiência sem precedentes ao agendamento de reuniões, compartilhamento de atualizações, resumo de conversas, resposta a perguntas e coleta de feedback. Tudo isso enquanto fornece insights valiosos sobre como otimizar suas comunicações e melhorar o envolvimento dos funcionários.

Por isso, compilei algumas das melhores ferramentas de comunicação com IA disponíveis atualmente para você escolher. Elaborei essa lista com as contribuições da equipe aqui do ClickUp e espero que ela seja útil.

O que você deve procurar nas ferramentas de comunicação com IA?

Cada organização tem suas próprias necessidades, e você deve garantir que a ferramenta escolhida se integre perfeitamente ao seu fluxo de trabalho existente. Aqui estão alguns recursos a serem observados ao comparar suas opções:

Facilidade de uso: Quão fácil é instalar a ferramenta, configurá-la de acordo com suas necessidades e começar a trabalhar? A ferramenta de comunicação com tecnologia de IA ideal deve ser projetada de forma que todos os membros da sua equipe possam usá-la sem nenhum treinamento especial

Quão fácil é instalar a ferramenta, configurá-la de acordo com suas necessidades e começar a trabalhar? A ferramenta de comunicação com tecnologia de IA ideal deve ser projetada de forma que todos os membros da sua equipe possam usá-la sem nenhum treinamento especial Escalabilidade: À medida que suas equipes se expandem e mais departamentos entram na mistura, sua ferramenta de comunicação com IAsoftware de comunicação internaespecialmente, deve ser capaz de crescer com você e, ao mesmo tempo, continuar a fornecer resultados de alto nível

À medida que suas equipes se expandem e mais departamentos entram na mistura, sua ferramenta de comunicação com IAsoftware de comunicação internaespecialmente, deve ser capaz de crescer com você e, ao mesmo tempo, continuar a fornecer resultados de alto nível Suporte de treinamento: Você quer ter certeza de que existem recursos de aprendizado para aqueles que ainda precisam deles; procure ferramentas de comunicação com IA que venham com bases de conhecimento e suporte por chat/telefone para obter dicas sobre como aproveitar ao máximo os recursos

Você quer ter certeza de que existem recursos de aprendizado para aqueles que ainda precisam deles; procure ferramentas de comunicação com IA que venham com bases de conhecimento e suporte por chat/telefone para obter dicas sobre como aproveitar ao máximo os recursos Opções de integração: O objetivo é criar um fluxo de trabalho unificado em que todos os componentes possam se comunicar entre si; escolha uma opção que venha com APIs ou plug-ins para sincronizar com seu sistema de e-mail, plataformas de gerenciamento de projetos/CRM, painel de RH e assim por diante

O objetivo é criar um fluxo de trabalho unificado em que todos os componentes possam se comunicar entre si; escolha uma opção que venha com APIs ou plug-ins para sincronizar com seu sistema de e-mail, plataformas de gerenciamento de projetos/CRM, painel de RH e assim por diante Segurança e privacidade: Considere uma ferramenta que venha com funcionalidades robustas de criptografia para proteger seus dados e que também esteja em conformidade com padrões específicos do setor, como HIPAA ou GDPR

Considere uma ferramenta que venha com funcionalidades robustas de criptografia para proteger seus dados e que também esteja em conformidade com padrões específicos do setor, como HIPAA ou GDPR Interações em tempo real e/ou multilíngues: Se você oferece suporte por bate-papo em tempo real ou se está se conectando com clientes de diferentes locais, escolha uma ferramenta de comunicação com IA que possa remover barreiras de idioma

Leia também: **Como usar ferramentas de IA para maximizar a produtividade

As 10 melhores ferramentas de comunicação com IA para usar em 2024

1. ClickUp (melhor para comunicação com base em IA)

O ClickUp é uma plataforma robusta de produtividade e colaboração em equipe que oferece recursos abrangentes de gerenciamento de projetos e comunicação. Visualização do bate-papo do ClickUp por exemplo, oferece uma maneira perfeita para as equipes se comunicarem e gerenciarem tarefas compartilhadas do início ao fim.

Posso incorporar links, planilhas, vídeos e muito mais no chat para que minha equipe possa acessá-los para referência rápida. Com a opção @mention, posso marcar membros específicos da equipe em conversas, garantindo que eles fiquem informados sobre atualizações e alterações à medida que elas ocorrem.

Reúna a comunicação da equipe em um único espaço com o ClickUp Chat e compartilhe atualizações, vincule recursos e colabore sem esforço

O ClickUp também permite a formatação de qualquer mensagem com edição avançada. Isso envolve o uso de blocos de código, listas com marcadores e banners para comunicar claramente os detalhes do trabalho.

Se eu precisar de uma maneira fácil de mostrar aos membros da minha equipe exatamente do que estou falando, Clipes do ClickUp é a melhor opção. Esse recurso de gravação de tela me permite gravar minha tela e compartilhar o vídeo com os membros da minha equipe como um link público e até mesmo fazer o download do arquivo de vídeo.

Seja para esclarecer dúvidas ou atualizar o status de projetos ou tarefas, a comunicação empresarial nunca foi tão fácil.

Dentro de uma tarefa do ClickUp, compartilhe facilmente sua tela e grave-a para se comunicar com outros usuários mais rapidamente, sem precisar recorrer a outras ferramentas de gravação de tela

Além disso, Cérebro ClickUp pode transcrever todos os clipes, incluindo registros de data e hora e trechos. As transcrições podem ser convertidas em resumos ou listas de tarefas para ação.

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Melhores recursos do ClickUp

Promova a colaboração e mantenha todos responsáveis, atribuindo tarefas, definindo datas de vencimento e compartilhando arquivos no ClickUp Tasks

Garanta que todos estejam na mesma página e aja com @menções e comentários de tarefas; marque os membros da equipe diretamente nas tarefas e nos comentários, compartilhe atualizações e solicite ações

UseQuadros brancos do ClickUp para sessões de brainstorming, enquantoClickUp Docs pode ser usado para armazenar ideias e SOPs, criar planos de comunicação por meio de modelos personalizáveis e muito mais

Simplifique seu e-mail integrando seu Google Workspace, Outlook e Google Calendar com o ClickUp para enviar e receber e-mails diretamente de suas tarefas, eliminando a necessidade de alternar entre aplicativos

Automatize o rascunho de e-mails, resumindo notas de reuniões e tópicos de conversas, escrevaagendas de reuniõese crie resumos detalhados de produtos com o ClickUp Brain

Limitações do ClickUp

O ClickUp Brain não está incluído no plano Free Forever; no entanto, o acesso limitado à avaliação gratuita será disponibilizado em breve

Como há muitos recursos no ClickUp, os novatos em software de produtividade podem enfrentar uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7 por mês por usuário

$7 por mês por usuário Empresarial: $12 por mês por usuário

$12 por mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.100 avaliações)

2. Otter.ai (melhor para transcrição precisa de palavras faladas e integração de reuniões)

via Lontra O Otter.ai é um serviço avançado de transcrição que usa inteligência artificial para converter palavras faladas em texto com precisão. Seja em uma reunião de equipe, uma palestra ou uma entrevista, ele captura tudo em tempo real.

Um dos meus recursos favoritos do Otter.ai é sua capacidade de ingressar automaticamente em reuniões do Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Isso significa que ele pode gravar transcrições detalhadas sem nenhum esforço extra de sua parte, reconhecer diferentes oradores e rotulá-los adequadamente para evitar confusão.

Você poderá exportar as transcrições em vários formatos, incluindo arquivos de texto, PDFs e SRT (para legendas).

melhores recursos do #### Otter.ai

Condense e transcreva reuniões virtuais de uma hora de duração em um resumo de 30 segundos

Compartilhe as transcrições com os membros da equipe, adicione comentários e destaque seções essenciais na própria plataforma

Capture e atribua automaticamente itens de ação das reuniões, incluindo o contexto da discussão, eliminando a necessidade de escrever e-mails

Limitações do Otter.ai

O plano gratuito oferece um número limitado de minutos de transcrição, o que pode ser restritivo para equipes que planejam usar muito as ferramentas de comunicação de IA

O aplicativo é um pouco sensível e pode travar, especialmente quando se tenta usar o recurso de correção automática

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 16,99 por usuário

US$ 16,99 por usuário Business: US$ 30 por usuário

US$ 30 por usuário Enterprise: Preços personalizados

Otter.ai avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

4,3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

3. Jasper.ai (melhor para gerar conteúdo escrito de alta qualidade com IA)

via IA do Jasper O Jasper.ai é um assistente de redação com tecnologia de IA que ajuda a gerar textos de alta qualidade com base nas entradas e solicitações fornecidas.

O que eu achei particularmente valioso no Jasper.ai foi o fato de ele poder sugerir palavras-chave, títulos e outros elementos para melhorar o desempenho de SEO do conteúdo gerado.

A ferramenta é intuitiva e fácil de usar, oferecendo mais de 50 modelos de planos de comunicação e opções de personalização para atender a diferentes tarefas de redação. Você pode usar o Jasper para elaborar campanhas de e-mail, desenvolver descrições de produtos e criar histórias criativas.

Melhores recursos do Jasper

Carregue o briefing da sua próxima campanha de marketing e receba um conjunto completo de ativos (blogs, cópia de mídia social, conteúdo da página de destino) para começar

Transforme tudo o que você imaginar em fotos e imagens de IA exclusivas em segundos

Organize o conteúdo, o tom de voz e o repositório de conhecimento para que sua equipe mantenha a marca; proteja-os com permissões de nível empresarial

Limitações do Jasper

Descobrimos que ele tem dificuldades com prompts complexos, e o resultado pode conter imprecisões e inconsistências significativas

Os usuários relataram ter ficado frustrados ao tentar entrar em contato com o Jasper Support, pois a resposta inicial é dada por um bot, e as mensagens deixadas para cancelamento de assinatura ou reembolso não são respondidas prontamente

Preços do Jasper

Creator: US$ 49 por mês por assento

US$ 49 por mês por assento Pro: $69 por mês por assento

$69 por mês por assento Business: Preços personalizados

Jasper ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

4. Synthesia.io (melhor para criar vídeos de qualidade profissional com avatares de IA)

via Síntese Synthesia.io é uma plataforma orientada por IA que permite que você crie vídeos de qualidade profissional em escala sem nenhum conhecimento sobre produção de vídeo.

Eu podia simplesmente digitar ou carregar meu roteiro, escolher um avatar, uma voz e as cores da marca, e o Synthesia.io gerava um vídeo polido que parecia ter sido criado por um estúdio profissional.

Como o marketing de vídeo ganhou popularidade recentemente, a plataforma de vídeo com IA do Synthesia.io simplifica o processo e economiza seu tempo e dinheiro.

Leia mais: As 10 melhores alternativas para experimentar o Synthesia AI

Melhores recursos do Synthesia

Envolva seus espectadores com mais de 160 avatares de IA e torne seus vídeos mais inclusivos e diversificados

Crie vídeos em mais de 130 idiomas sem a necessidade de contratar falantes nativos ou dubladores; você pode até clonar sua voz

Incorpore vídeos criados em uma ferramenta de criação, LMS, LXP e muito mais; compartilhe-os com sua equipe para receber feedback imediato

Limitações do Synthesia

O modelo de preços é proibitivo, cobrando US$ 89 por apenas 30 minutos de vídeo, e os preços aumentam para mais de US$ 2.000 para um plano empresarial

Preços do Synthesia

Gratuito: $0

$0 Iniciante: US$ 29 por mês

US$ 29 por mês Criador: $89 por mês

$89 por mês Enterprise: Preços personalizados

Synthesia classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

5. ChatGPT (melhor para processamento versátil de linguagem natural e conversação)

via ChatGPT O ChatGPT é provavelmente uma das ferramentas de comunicação de IA mais comentadas. Desenvolvido pela OpenAI, é um agente de conversação com tecnologia de IA capaz de gerar texto semelhante ao humano com base nas solicitações que recebe.

O que achei mais notável no ChatGPT é que ele pode ajudar em várias tarefas, desde responder a perguntas e fornecer explicações de conceitos até gerar conteúdo criativo, como cópia de páginas de destino, cartas corporativas e e-mails de clientes.

Isso pode reduzir significativamente o tempo e a energia que você gastaria em pesquisa e redação. A versão paga do ChatGPT também oferece ferramentas suplementares, como DALL-E e Sora AI, para criar imagens e produzir vídeos, respectivamente.

Melhores recursos do ChatGPT

Faça brainstorming de ideias, escreva poesia, crie histórias ou desenvolva roteiros de vídeo para uma comunicação eficaz e personalizada

Personalize as interações à medida que a ferramenta se adapta às suas preferências, fornecendo respostas que correspondem ao seu estilo e contexto

Encene situações como atendimento ao cliente, entrevistas de emprego ou negociações, preparando-se para eventos da vida real com prática e feedback em um ambiente seguro

Limitações do ChatGPT

Às vezes, o ChatGPT tem dificuldade para se manter no caminho certo ao responder às perguntas, resultando em respostas que não atendem totalmente às expectativas do usuário

As nuances da emoção humana e as sutilezas da experiência pessoal podem, às vezes, ser perdidas ou mal compreendidas

Preços do ChatGPT

Gratuito

Plus: US$ 20 por mês

US$ 20 por mês Team: $30 por mês por usuário

$30 por mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

ChatGPT avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

4,7/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

6. Grammarly (melhor para melhorar a qualidade da redação com sugestões de gramática e estilo)

via Gramática O Grammarly é um assistente de redação com tecnologia de IA que ajuda a melhorar a redação fornecendo sugestões de gramática, ortografia, pontuação, estilo e tom, que podem ser aceitas ou rejeitadas com um clique.

Quando o utilizei, descobri que o Grammarly sugeria palavras e frases alternativas para aumentar o uso do vocabulário e evitar a repetição, tornando minha redação mais variada e interessante.

Na versão premium, você terá recursos mais avançados, como detecção de plágio e verificações de estilo de redação específicas por gênero.

Melhores recursos do Grammarly

Crie conteúdo sem erros com verificações ortográficas e gramaticais instantâneas

Aplique diretrizes compartilhadas para ajudar as equipes a parecerem consistentes, incentivando a linguagem e os tons exclusivos da sua marca (é necessário um plano de negócios)

Escreva com sua voz usando IA generativa com opções de perfil personalizáveis para tom, formalidade e relevância profissional

Gere texto rapidamente usando prompts de IA pré-criados

Limitações do Grammarly

Suas sugestões geralmente não capturam a essência do estilo ou do significado ao escrever ou usar referências de gírias

Ele tende a inserir palavras recomendadas ou substituições entre as palavras reconhecidas, o que pode ser frustrante

Preços do Grammarly

Gratuito: US$ 0 por mês

US$ 0 por mês Premium: US$ 29,85 por mês

US$ 29,85 por mês Business: US$ 25 por mês por membro

Avaliações e resenhas do Grammarly

G2: 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (7.000+ avaliações)

7. TryEllie (melhor para automatizar respostas de e-mail com respostas geradas por IA)

via TryEllie O TryEllie, também conhecido simplesmente como Ellie, é um assistente de e-mail com tecnologia de IA que utiliza a tecnologia GPT-4 para gerar respostas de e-mail inteligentes e contextualmente relevantes, imitando o estilo de escrita do usuário. Essa é uma boa ferramenta para aprender como usar a IA em e-mails .

Embora não escreva e-mails frios, ela pode ser útil para automatizar tarefas repetitivas de e-mail, como gerenciar consultas de suporte ao cliente, agendar reuniões e acompanhar conversas em andamento.

O Ellie se integra ao Gmail e ao Fastmail por meio de extensões para Chrome e Firefox. Sem dúvida, é uma ferramenta simples, mas prioriza a privacidade do usuário e não armazena nem compartilha dados do usuário.

Melhores recursos do TryEllie

Elabora automaticamente respostas de e-mail com base no contexto da conversa e em seus padrões anteriores de e-mail

Atribuir funções específicas à ferramenta (como gerente de projeto, representante de atendimento ao cliente ou coordenador de RH) para que ela se adapte a vários cenários de e-mail

Escreva respostas em vários idiomas e atenda a diversas necessidades dos usuários

Limitações da TryEllie

Ele não oferece suporte a outros serviços de e-mail além do Gmail e do Fastmail

O número de respostas que o Ellie pode gerar por dia é limitado com base no plano de assinatura, o que pode ser restritivo para usuários com um alto volume de tráfego de e-mail

Preços da TryEllie

Básico: $0

$0 Casual: $19 por mês

$19 por mês Empresarial: $39 por mês por assento

$39 por mês por assento Profissional: $79 por mês por assento

TryEllie avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Yatter AI (melhor para aprimorar a comunicação do WhatsApp e do Telegram com IA em tempo real)

via Yatter O Yatter AI é um chatbot inovador que aprimora a comunicação e a produtividade no WhatsApp e no Telegram. Ele usa streaming parcial para entregar mensagens em segmentos em tempo real, como parágrafos. Isso significa que eu podia ver partes do texto à medida que eram geradas, em vez de esperar que a mensagem inteira fosse entregue de uma só vez.

Além disso, o Yatter AI permite que você crie modelos para suas tarefas recorrentes, o que economiza muito tempo a longo prazo.

O assistente é compatível com vários idiomas, o que o torna acessível e inclusivo para usuários de todo o mundo. Você também pode considerar o Yatter AI se estiver procurando por Alternativas ao Pumble .

Melhores recursos do Yatter AI

Permita que o Yatter converta anotações de voz em texto, fornecendo respostas rápidas e precisas às suas consultas faladas

Extraia informações de PDFs com seu leitor de PDFs

Aproveite os recursos do ChatGPT-4o, Google Gemini e Groq Llama 3 para obter respostas mais rápidas e interações mais inteligentes

Fique à frente das mudanças climáticas com relatórios meteorológicos em tempo real, incluindo cobertura de nuvens, umidade, visibilidade e índice UV

Limitações da IA do Yatter

Os usuários relataram ter recebido respostas demoradas da equipe de suporte ao cliente até mesmo para as consultas mais simples

Os recursos de personalização e compreensão contextual estão disponíveis apenas no plano pago

Preços do Yatter AI

Yatter Basic: Preço personalizado

Preço personalizado Yatter Plus: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Yatter AI

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

9. Notta (melhor para gerar resumos de reuniões e itens de ação a partir de áudio)

via Notta.ai O Notta é um serviço de transcrição com tecnologia de IA que transforma a fala gravada em texto com precisão impressionante. Ele facilita a revisão, a edição e o compartilhamento de informações de reuniões, palestras e entrevistas.

Quer eu estivesse assistindo a um webinar gravado ou precisasse de uma transcrição de uma reunião de equipe, ele forneceu texto de alta qualidade de forma rápida e confiável. Em média, foram necessários 5 minutos para transcrever uma gravação de uma hora de duração.

Um dos recursos de destaque do Notta é o suporte a vários dialetos e idiomas, como japonês, inglês, chinês e vietnamita, o que o torna uma excelente ferramenta para trabalhar com equipes globais e gerenciar projetos multilíngues.

Melhores recursos do Notta

Permita que o Notta participe de reuniões agendadas automaticamente, evitando a necessidade de encontrar links ou participar manualmente

Gere resumos precisos das reuniões com apenas alguns cliques; obtenha insights valiosos e tome decisões rápidas

Exporte transcrições nos formatos TXT, PDF, DOCX ou SRT e compartilhe por e-mail, link ou aplicativos como Salesforce, Notion e Zapier

Limitações do Notta

O componente de anotações nem sempre captura detalhes com a mesma profundidade que alguns concorrentesaplicativos de comunicação de equipeexigindo anotações suplementares para garantir que nada seja esquecido

Embora os usuários possam agrupar as gravações em categorias, eles não podem gerenciar o que está incluído nas subpastas ou organizar ainda mais dentro das categorias, o que exige um esforço extra ao trabalhar com uma grande biblioteca de áudio

Preços do Notta

Gratuito: $0

$0 Pro: US$ 14,99 por mês

US$ 14,99 por mês Business: US$ 27,99 por mês

US$ 27,99 por mês Enterprise: Preços personalizados

Notta classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Drift (melhor para um chatbot conversacional com IA)

via Deriva O último da nossa lista de ferramentas de comunicação com IA é o Drift. O chatbot com IA do Drift ajuda as equipes de vendas e marketing a gerar leads, envolver os visitantes do site e oferecer aos clientes uma experiência personalizada. O chatbot pode lidar com consultas de marketing e de suporte ao cliente e pode ser treinado em seus dados para reconhecer os visitantes que retornam.

Ele pode oferecer suporte personalizado ao cliente, responder a consultas de vendas e enviar mensagens direcionadas. O chatbot fornece respostas em tempo real aos visitantes do seu site e ajuda a encaminhá-los ao agente humano relevante quando necessário.

melhores recursos do ### Drift

Envolva os clientes com um bate-papo alimentado por IA em tempo real e responda a perguntas frequentes

Amplie o suporte ao cliente por meio de suporte personalizado baseado em bate-papo sem pressionar a equipe de suporte

Gerar leads e agendar reuniões para equipes de vendas com interações personalizadas

Melhore a personalização ao longo do tempo, pois a IA aprende com cada interação com o cliente

Limitações de desvio

O custo pode ser um impedimento para muitas organizações

É necessário conhecimento técnico para configurar o chatbot e também integrá-lo com suas outras ferramentas

Preços do Drift

Premium: a partir de US$ 2.500 por mês, cobrado anualmente

a partir de US$ 2.500 por mês, cobrado anualmente Planos Advanced e Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Drift

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

Transforme suas habilidades e sistemas de comunicação com ferramentas de comunicação de IA

O advento das ferramentas com tecnologia de IA mudou a forma como a comunicação externa e interna é planejada e executada. As organizações podem estabelecer conexões mais rapidamente e com mais pessoas do que nunca, ajudando-as a atingir as metas de negócios mais rapidamente.

Ao escolher em nossa lista de ferramentas de comunicação com IA, considere o que cada opção oferece e como ela pode se integrar melhor à sua pilha de tecnologia e aos seus processos.

E se você estiver convencido de que deseja algo versátil, mas fácil de usar, siga na direção do ClickUp. Mantenha seus clientes, consumidores e partes interessadas envolvidos com os recursos certos ao seu alcance.

O ClickUp oferece uma plataforma de comunicação e colaboração alimentada por IA e uma ferramenta de gerenciamento de tarefas, tudo em uma solução fácil de usar. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje.