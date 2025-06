os 11 melhores sistemas de software de agendamento para cuidados de saúde em 2025

Você já tentou agendar uma consulta para um paciente e acabou deixando-o esperando por minutos, apenas para descobrir que o próximo horário disponível é daqui a três semanas?

Isso porque a maioria dos sistemas de agendamento ainda está presa ao passado. Uma nova onda de softwares de agendamento para serviços de saúde está mudando o cenário, tornando mais fácil para as equipes preencherem as agendas com eficiência e manter os pacientes satisfeitos.

Analisamos as principais plataformas que estão liderando essa mudança. Aqui estão os 11 melhores sistemas de agendamento de serviços de saúde para conhecer este ano e o que os diferencia.

O que você deve procurar em sistemas de software de agendamento para serviços de saúde?

Para reduzir o número de faltas, otimizar recursos e manter os pacientes satisfeitos, estas são as funcionalidades que deve priorizar na sua plataforma de agendamento 👇

Recursos de agendamento inteligente : procure por correspondência de consultas baseada em lógica, automação de lista de espera e otimização de horários para reduzir o número de faltas e cancelamentos de última hora

Facilidade de uso : escolha um software de agendamento com uma interface intuitiva que minimize cliques, suporte alterações no calendário com recurso de arrastar e soltar e funcione em computadores e dispositivos móveis

Agendamento pelo próprio paciente : ofereça ferramentas de autoatendimento que permitem aos pacientes agendar consultas pelo seu site ou portal, com regras integradas para elegibilidade, tipo de prestador e preparação para a consulta

Escalabilidade e eficiência : escolha um sistema de software de agendamento para cuidados de saúde que possa crescer com a sua clínica, suportando vários departamentos, prestadores de serviços e locais sem atritos

Integração com software de monitoramento de funcionários : sincronize com um software de monitoramento de funcionários que rastreia a carga de trabalho, a disponibilidade e a eficiência dos profissionais para evitar overbooking e esgotamento

Integrações com EHR e sistemas de faturamento: conecte-se à sua pilha de tecnologia existente, especialmente registros eletrônicos de saúde (EHR), ferramentas de elegibilidade de seguros e plataformas de faturamento, para reduzir o trabalho duplicado

Os melhores sistemas de software de agendamento para cuidados de saúde

Agora que você sabe o que procurar, vamos explorar os melhores sistemas de software de agendamento para serviços de saúde que estão causando um impacto real:

Aqui está um resumo rápido dos 11 melhores sistemas de software de agendamento para cuidados de saúde:

1. ClickUp (Ideal para agendamento de serviços de saúde e gerenciamento de tarefas)

Entre as necessidades variáveis dos pacientes e uma lista crescente de tarefas, a maioria das ferramentas de agendamento não foi criada para lidar com a complexidade de um ambiente de saúde movimentado.

*é aí que o ClickUp se destaca. Conhecido como o "aplicativo para tudo no trabalho", o ClickUp combina gerenciamento de tarefas, colaboração, automação e agendamento em uma plataforma flexível (tudo com tecnologia de IA) na qual os profissionais de saúde podem confiar.

Calendário ClickUp

E uma das maiores novidades? O ClickUp Calendar.

O novo ClickUp Calendar combina agendamento dinâmico com recursos baseados em IA que se adaptam ao fluxo de trabalho da sua equipe.

Pense em um agendamento automático que prioriza suas tarefas mais importantes e bloqueia o tempo de concentração — e depois reorganiza tudo automaticamente quando o dia inevitavelmente muda.

Obtenha um agendamento dinâmico com o ClickUp Calendar, alimentado por IA, que se adapta às mudanças nos fluxos de trabalho da equipe

Você pode alternar entre as visualizações diária, semanal e mensal, comparar as agendas dos membros da equipe em tempo real e definir horários ou locais de trabalho personalizados para uma melhor coordenação.

E como ele sincroniza com o Google e o Outlook, você não precisa se preocupar com atualizações duplicadas ou reuniões perdidas.

Tarefas ClickUp

A verdadeira mudança começa com o ClickUp Tasks.

Divida os fluxos de trabalho dos pacientes em tarefas rastreáveis com o ClickUp Tasks

Use-o para dividir cada consulta ou fluxo de trabalho interno em itens de ação claros e rastreáveis — atribua-os aos membros certos da equipe, adicione datas de vencimento, defina prioridades e até mesmo anexe arquivos relevantes ou notas sobre os pacientes. Dependendo de como sua equipe trabalha, as tarefas ficam organizadas em listas, quadros ou cronogramas.

O que torna isso ainda melhor? As tarefas aparecem diretamente no seu calendário. Isso significa que você vê tudo no contexto e pode planejar seu dia de acordo com isso.

Lembretes ClickUp

Depois que as tarefas estiverem definidas, você pode configurar lembretes com o ClickUp Reminders.

Defina lembretes rápidos e flexíveis para acompanhamentos, exames laboratoriais e confirmações de pacientes com o ClickUp Reminders

Defina rapidamente alertas para tudo o que não requer uma tarefa completa, como acompanhar um paciente após uma chamada, verificar resultados laboratoriais ou confirmar uma consulta. Esses lembretes podem ser atribuídos a outras pessoas, incluir arquivos ou notas e notificá-lo em um horário específico ou logo antes do vencimento.

Automações ClickUp

Para fluxos de trabalho mais estruturados, o ClickUp Automations permite configurar gatilhos que lidam com tarefas repetitivas.

Automatize fluxos de trabalho rotineiros, como acompanhamento de consultas e atualizações de tarefas, com o ClickUp Automations

Por exemplo, você pode configurá-lo para notificá-lo quando uma consulta estiver se aproximando, agendar um horário para acompanhamento ou atualizar automaticamente o status de uma tarefa após a conclusão de uma consulta.

Modelo de cronograma de funcionários do ClickUp

Pronto para começar? Use o modelo de programação de funcionários do ClickUp. Seu layout visual e fácil de usar ajuda você a planejar, atribuir e monitorar as cargas de trabalho da equipe em um só lugar. É totalmente personalizável, para que você possa configurá-lo da maneira que melhor se adapta ao seu trabalho.

Obtenha um modelo gratuito Planeje e gerencie visualmente as cargas de trabalho da equipe com o modelo de programação de funcionários do ClickUp

Você pode agrupar tarefas por funções, definir status personalizados como "Em andamento" ou "Bloqueado" e atribuir tarefas com base na disponibilidade.

Ele também vem com várias visualizações, como Agenda Semanal, Painel de Status e Capacidade dos Funcionários, para que você possa alternar entre o planejamento de alto nível e o gerenciamento de tarefas do dia a dia sem perder a clareza.

Melhores recursos do ClickUp

Gerencie documentos de saúde com segurança: use use o ClickUp Docs para armazenar registros de pacientes, planos de tratamento e protocolos internos. Os documentos podem ser vinculados a tarefas, atribuídos à equipe e configurados para conformidade com a HIPAA

Automatize o acompanhamento e a coordenação da equipe: use use o ClickUp Automations para enviar lembretes, atualizar o status das tarefas ou criar ações de acompanhamento após as consultas, ajudando sua equipe a manter o controle sem precisar fazer entradas manuais

Integre com ferramentas de saúde existentes: use use as integrações do ClickUp para conectar seus sistemas EHR/EMR, Google Agenda, Outlook e muito mais para sincronizar dados e reduzir a alternância entre aplicativos durante as operações diárias

Limitações do ClickUp

A grande quantidade de recursos do ClickUp pode ser difícil de lidar para um usuário iniciante

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Acredito que a comunicação entre os membros da equipe em nossos projetos maiores melhorou. A possibilidade de conversar diretamente sobre uma tarefa ou subtarefa específica ajudou a melhorar a qualidade e reduziu a confusão. A integração com muitas outras ferramentas e sistemas nos permite automatizar a criação de tarefas ou informar outros sistemas quando algo muda.

2. Acuity Scheduling (Ideal para pagamentos seguros e consultas automatizadas)

via Acuity Scheduling

O Acuity Scheduling é uma ferramenta de agendamento automático que permite aos pacientes marcar consultas online, ver a disponibilidade em tempo real e receber confirmações e lembretes automáticos.

As configurações de disponibilidade do Acuity oferecem controle extra sobre o seu horário. As opções incluem definir a disponibilidade semanal para gerenciamento de tempo, substituições para dias específicos e até mesmo horários exclusivos para diferentes tipos de consultas.

É uma solução de software de agendamento leve, mas eficaz, que funciona bem para consultórios que precisam de um software de agendamento médico flexível e voltado para o paciente.

Principais recursos do Acuity Scheduling

Personalize sua interface de agendamento voltada para o cliente para se alinhar à sua marca

Conecte-se a vários processadores de pagamento para aceitar pagamentos no momento da reserva

Colete informações importantes sobre os clientes antes da consulta com formulários de admissão personalizáveis

Limitações do Acuity Scheduling

Os usuários dizem que exportar mais do que algumas consultas trava o site, tornando a recuperação de dados quase impossível.

Os usuários observam que as reservas com o mesmo nome mesclam os registros dos clientes, criando confusão e riscos à privacidade

Preços do Acuity Scheduling

Emergente: US$ 16/mês

Em crescimento: US$ 27/mês

Powerhouse: US$ 49/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 5.000 avaliações)

🔎 Você sabia? A IA generativa na área da saúde deve crescer de US$ 2,7 bilhões em 2024 para mais de US$ 20 bilhões em 2034; algumas estimativas apontam para um aumento de 40%!

3. Nursegrid (Ideal para trocas de turnos de enfermeiros e gerenciamento de agendamentos com prioridade para dispositivos móveis)

via Nursegrid

O Nursegrid é um aplicativo de agendamento de trabalho desenvolvido especificamente para enfermeiros e equipe clínica. Ele permite que as pessoas gerenciem suas licenças e turnos, visualizem a programação dos colegas de trabalho e lidem com mudanças de última hora diretamente de seus dispositivos móveis. Com apenas alguns toques, os enfermeiros podem marcar horas extras, registrar dias de licença médica e até mesmo acompanhar sessões de treinamento e reuniões em um só lugar.

Ao contrário de outros softwares de gerenciamento de turnos, o NurseGrid atende às necessidades específicas da área da saúde, como identificar turnos de enfermeiros responsáveis ou preceptores, sinalizar disponibilidade e sincronizar com agendas pessoais.

Principais recursos do Nursegrid

Troque turnos com colegas específicos ou torne os pedidos de troca visíveis para toda a equipe

Envie mensagens no aplicativo para colegas de equipe para acompanhar solicitações de turnos

Adicione e categorize turnos com ícones visuais para turnos diurnos, noturnos e intercalados

Limitações do Nursegrid

Os usuários afirmam que a remoção do aplicativo Manager torna as alterações de agendamento fora do horário comercial menos convenientes

Outros relatam que o aplicativo pode apresentar inconsistências em dispositivos iPhone e Android mais antigos

Preços do Nursegrid

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Nursegrid

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nursegrid?

Uma avaliação da G2 afirma:

ADORO poder ter nossos horários na ponta dos dedos. Podemos adicionar/editar, trocar e escolher turnos extras, tudo a partir do aplicativo. Também podemos conversar com outros colegas!

4. QGenda (Ideal para automação de agendamento de prestadores de serviços e análise da força de trabalho)

via QGenda

Fundada em 2006, a QGenda é uma plataforma de agendamento e operações criada para ambientes clínicos complexos. Ela ajuda as organizações de saúde a otimizar as agendas dos profissionais, gerenciar os turnos de plantão e controlar o tempo e a frequência.

Com acesso móvel e cálculos de pagamento integrados, o QGenda reduz significativamente a carga administrativa. Sua análise de força de trabalho integrada também oferece visibilidade sobre lacunas de pessoal e uso de recursos, ajudando as equipes a tomar decisões mais inteligentes e baseadas em dados.

Melhores recursos do QGenda

Crie e gerencie agendas otimizadas para equipes de atendimento em todos os departamentos, funções e locais usando automação baseada em regras

Otimize o controle de ponto e automatize cálculos complexos de remuneração para prestadores de serviços e equipe de enfermagem

Otimize o desempenho da força de trabalho com análises em tempo real e insights históricos sobre o pessoal

Limitações do QGenda

Alguns usuários relatam atrasos devido à necessidade de intervenção do suporte ao cliente para adicionar novos perfis de usuário

Os usuários dizem que o recurso de troca de turnos é menos intuitivo em comparação com as versões anteriores da plataforma

Preços do QGenda

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o QGenda

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

5. SimplePractice (ideal para sessões de telessaúde e autoatendimento do cliente)

via SimplePractice

O SimplePractice foi desenvolvido para profissionais da área da saúde que precisam de agendamento, anotações, faturamento, telessaúde e comunicação com os clientes.

Os clientes podem marcar suas próprias consultas, preencher formulários de admissão e pagar por meio de um portal seguro. Você pode hospedar sessões de telessaúde, realizar consultas em grupo e até mesmo enviar receitas eletronicamente.

Ele foi desenvolvido para terapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psiquiatras.

Principais recursos do SimplePractice

Otimize o processo de seguro criando, enviando e acompanhando pedidos de reembolso

Ferramentas de atendimento baseadas em medições para visualizar avaliações de clientes instantaneamente e sinalizar respostas de alto risco

Ofereça aos clientes sessões de telessaúde seguras e em conformidade com a HIPAA, com sessões de chat por vídeo

Limitações do SimplePractice

Os usuários dizem que desmarcar documentos para envio leva muito tempo sem uma opção de desmarcação em massa

Alguns dizem que criar documentos personalizados parece limitado, especialmente quando se trata de adicionar campos de assinatura

Preços do SimplePractice

Pacote inicial: US$ 49/mês

Essencial: US$ 79/mês

Mais: $99/mês

Avaliações e comentários sobre o SimplePractice

G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SimplePractice?

Uma avaliação da G2 diz:

A formatação disponível para notas como "Wiley" torna a criação de planos de tratamento uma experiência muito mais fácil do que era para mim no passado. Gosto do layout do Simple Practice, é muito fácil de navegar. Os clientes podem entrar em contato com você por mensagens, e você pode realizar sessões virtuais de telessaúde aprovadas pela HIPPA.

via NextGen Healthcare

NextGen Healthcare é um sistema completo de EHR (registro eletrônico de saúde) e gerenciamento de pacientes para consultórios médicos movimentados. Ele reúne agendamento, prontuários, faturamento e coordenação de cuidados em uma única plataforma.

Os médicos e a equipe podem lidar com encaminhamentos, renovações de receitas e fluxos de trabalho específicos de cada especialidade a partir de qualquer lugar, incluindo dispositivos móveis. Os pacientes também podem marcar consultas, enviar mensagens e responder a pesquisas por meio de um portal online seguro.

A plataforma também inclui ferramentas úteis de IA para a área da saúde, que auxiliam na tomada de decisões mais inteligentes e melhoram a forma como os consultórios acompanham a saúde da população.

Melhores recursos do NextGen Healthcare

Gerencie dados demográficos dos pacientes, histórico médico, resultados de exames e medicamentos

Use soluções móveis de EHR para documentar atendimentos de pacientes, gerenciar tarefas e se comunicar

Use análises de saúde populacional para rastrear fatores de risco, coordenar cuidados e melhorar os resultados dos pacientes

Limitações do NextGen Healthcare

Alguns afirmam que problemas técnicos, como erros de memória e problemas com fax, interrompem o fluxo de trabalho

Outros relatam frustração com o número de cliques necessários para concluir ações simples, como gerenciar medicamentos

Preços do NextGen Healthcare

Preços personalizados

Classificações e avaliações da NextGen Healthcare

G2: 3,7/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: Um estudo publicado na revista Annals of Oncology demonstrou que um modelo de IA alcançou uma taxa de detecção de 95%, superando 58 especialistas em pele que tiveram uma precisão de 87%. Embora a tecnologia não possa substituir os dermatologistas, esse avanço pode levar a diagnósticos mais precoces e confiáveis no futuro!

7. CareCloud (ideal para notas clínicas e soluções de gerenciamento do ciclo de receitas)

via CareCloud

Fundada em 1999, a CareCloud cresceu e se tornou uma plataforma que oferece suporte a consultórios médicos com software e serviços.

Além de suas ferramentas de prontuários eletrônicos e faturamento, o CareCloud ajuda os consultórios a lidar com a falta de pessoal, gerenciar programas de cuidados crônicos e otimizar as operações da recepção por meio de serviços de assistência. Ele também oferece suporte às necessidades de compras em grupo, tornando-o uma opção flexível para consultórios que desejam consolidar fornecedores.

Principais recursos do CareCloud

Maximize as cobranças com ferramentas inteligentes de gerenciamento do ciclo de receitas integradas à plataforma

Automatize a documentação clínica com o CirrusAI Notes, que usa IA generativa para capturar conversas entre pacientes e profissionais de saúde

Mantenha os dados dos prestadores de serviços limpos e completos por meio de ferramentas integradas de credenciamento de médicos

Limitações do CareCloud

Os usuários afirmam que a interface do Charts 2.0 EMR pode ser difícil de navegar durante os fluxos de trabalho clínicos

Alguns afirmam que o processo de lançamento de pagamentos em grupo leva a erros que exigem correções manuais

Preços do CareCloud

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o CareCloud

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 3,5/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CareCloud?

Uma avaliação da Capterra afirma:

O programa é intuitivo, o que facilita o treinamento de novos funcionários. O atendimento ao cliente é excelente.

8. Weave (ideal para mensagens automatizadas e pagamentos por SMS a partir de um único sistema)

via Weave

Fundada em 2008, a Weave é uma plataforma unificada de comunicação e engajamento de pacientes que combina ferramentas alimentadas por IA, como transcrição de correio de voz e respostas automatizadas a avaliações, com recursos essenciais, como agendamento online, formulários digitais e mensagens de texto bidirecionais.

Seja para melhorar a eficiência da recepção ou elevar a experiência do paciente, o Weave ajuda os consultórios a economizar tempo, reduzir o número de faltas e fortalecer os relacionamentos.

Combine os melhores recursos

Envie mensagens de texto bidirecionais do número do seu consultório para confirmar consultas, fazer acompanhamento ou responder às perguntas dos pacientes

Analise tendências de chamadas, resultados e desempenho da equipe com a inteligência de chamadas integrada do Weave

Encaminhe chamadas através do Call Pop para ver instantaneamente as informações do chamador, o histórico de consultas e as notas antes de atender

Limitações do Weave

Os usuários dizem que o sistema ocasionalmente perde a conexão, interrompendo as mensagens automáticas e a comunicação com os pacientes

Alguns afirmam que o Weave não se integra ao seu EMR, criando trabalho manual extra

Preços da Weave

Preços personalizados

Incorpore avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 600 avaliações)

9. OnShift (Ideal para agendamento e engajamento da força de trabalho em instituições de cuidados a idosos e cuidados pós-agudos)

via OnShift

O OnShift é uma plataforma de gerenciamento de força de trabalho para prestadores de cuidados a idosos e cuidados pós-agudos. Ele ajuda as organizações a gerenciar o pessoal, reduzir a rotatividade e melhorar o envolvimento dos funcionários. Com ferramentas para agendamento, controle de ponto, sistemas de presença e contratação, as equipes podem preencher turnos mais rapidamente e manter a conformidade com as regulamentações trabalhistas.

A OnShift se destaca principalmente no setor de saúde por se concentrar em profissionais de saúde que trabalham por hora. Ela oferece atualizações de agendamento em tempo real, envio de mensagens de texto para turnos disponíveis e até mesmo acesso ao salário ganho para ajudar na retenção de funcionários.

Principais recursos do OnShift

Permita que os funcionários acessem os salários ganhos antes do dia do pagamento com o OnShift Wallet

Gerencie as agendas dos funcionários em todos os departamentos e locais com regras automatizadas para conformidade e equilíbrio da força de trabalho

Preencha turnos em aberto mais rapidamente usando alertas em tempo real e notificações por SMS enviadas diretamente para funcionários qualificados

Limitações do OnShift

Os usuários afirmam que as agendas diárias impressas podem ser difíceis de ler quando incluem várias unidades e turnos

Alguns usuários afirmaram que inserir novos funcionários nos sistemas não é um processo self-service e requer ajuda do suporte ao cliente

Preços do OnShift

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o OnShift

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CareCloud?

Uma avaliação da G2 diz:

O Onshift é fácil de usar. É muito flexível e intuitivo. Durante um surto de COVID, conseguimos até mesmo definir um cronograma alternativo para atender às necessidades maiores de pessoal da unidade COVID. Além disso, o Onshift nos permite documentar facilmente a frequência. Com o recurso Engage, podemos recompensar nossos parceiros de cuidados pela boa frequência e pelo ponto de entrada e saída no horário.

10. PracticeSuite (ideal para faturamento de pacientes internados e gerenciamento do ciclo de receitas com tecnologia RPA)

via PracticeSuite

O PracticeSuite é um software de agendamento de pessoal de saúde que combina EHR, gestão de consultórios, faturamento e ferramentas de ciclo de receitas em um único sistema. Ele foi desenvolvido para consultórios médicos de todos os tamanhos e oferece agendamento de consultas, check-in de pacientes, envio de pedidos de reembolso e lançamento de pagamentos.

Ele também oferece suporte a telessaúde e portais para pacientes, a fim de melhorar o atendimento e a comunicação com os pacientes. Com foco no desempenho financeiro, o PracticeSuite inclui análises detalhadas, gerenciamento de recusas e ferramentas para otimizar cobranças. É uma ótima opção para consultórios que desejam ter mais controle sobre os fluxos de trabalho clínicos e de faturamento.

Principais recursos do PracticeSuite

Automatize tarefas como agendamento, verificações de seguro, reclamações e comunicação com pacientes usando ferramentas RPA integradas

Use o software de faturamento UB-04 feito sob medida para hospitais, SNFs, reabilitação e outros ambientes de atendimento hospitalar

Defina tabelas de preços personalizadas com base no Medicare para evitar cobranças a menor e melhorar o recebimento de pagamentos

Limitações do PracticeSuite

Os usuários dizem que adicionar detalhes específicos sobre pediatria, como informações sobre os pais ou responsáveis, não é tão intuitivo quanto deveria ser

Alguns dizem que o portal do paciente parece limitado e não permite inserir grandes blocos de informações

Preços do PracticeSuite

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o PracticeSuite

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4/5 (mais de 30 avaliações)

💡Dica profissional: use ferramentas de gerenciamento de projetos de saúde e sempre crie intervalos de 15 a 30 minutos entre tarefas clínicas de alta prioridade. Isso ajuda a acomodar atrasos, melhora as transferências e torna seus fluxos de trabalho mais realistas sob pressão.

11. CrelioHealth (Ideal para laboratórios de diagnóstico que gerenciam agendamentos e relatórios de pacientes)

via CrelioHealth

A CrelioHealth é uma plataforma de gerenciamento de diagnósticos para laboratórios, centros de diagnóstico e consultórios de radiologia. A plataforma oferece suporte a tudo, desde atendimentos sem agendamento até encaminhamentos B2B, com atualizações em tempo real sobre a coleta, o processamento e a entrega dos resultados das amostras.

Inclui um portal do paciente com a marca da empresa, ferramentas de comunicação automatizadas e recursos de relatórios inteligentes que ajudam a melhorar a satisfação do paciente e a velocidade operacional. Com integrações para analisadores, gateways de pagamento e sistemas externos, o CrelioHealth também funciona bem em sistemas de saúde maiores.

Principais recursos do CrelioHealth

Simplifique o gerenciamento de estoque com o Crelio Inventory, rastreando reagentes, consumíveis e alertas automáticos para reabastecimento

Facilite a comunicação e o acompanhamento através do Crelio Patient Engagement, com lembretes e recolha de feedback

Ofereça suporte a uma ampla variedade de tipos de laboratórios, incluindo consultórios médicos, laboratórios D2C, laboratórios hospitalares e laboratórios de referência

Limitações do CrelioHealth

Alguns usuários afirmaram que a plataforma não mantém os intervalos de datas selecionados ao alternar entre guias

Outros usuários observaram que gostariam de ter mais opções integradas, sem precisar enviar solicitações de recursos para cada ajuste

Preços do CrelioHealth

Inicial: US$ 550/mês, US$ 5.000 únicos para integração

Padrão: US$ 1.250/mês, US$ 10.000 únicos para integração

Avançado: US$ 2.500/mês, US$ 10.000 únicos para integração

Advanced Plus: US$ 4.500/mês, US$ 15.000 únicos para integração

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da CrelioHealth

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CrelioHealth?

Uma avaliação da G2 diz:

O CrelioHealth LIMS tem todos os recursos necessários para um laboratório de diagnóstico clínico rastrear amostras, permitir o acesso a fornecedores e gerar qualidade. A equipe de suporte está disponível em poucos minutos após a solicitação de ajuda. A comunicação é rápida e eficaz, e as soluções para os problemas são resolvidas imediatamente. O software é fácil de usar e implementa todos os recursos fornecidos e solicitados. É fácil de integrar com fornecedores e a familiaridade só aumenta com o uso frequente.

