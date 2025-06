Otter AI vs. Fireflies AI: qual ferramenta para reuniões é melhor?

Você já saiu de uma reunião com a sensação de ter perdido informações importantes ou sem clareza sobre os próximos passos? Falamos mais rápido do que escrevemos, e acompanhar as anotações da reunião enquanto se concentra na discussão pode parecer uma tarefa impossível.

Assistentes de reunião com IA, como Otter AI e Fireflies AI, prometem transcrever reuniões, capturar momentos importantes e fornecer resumos pós-reunião para que você nunca perca nada.

Ambas as ferramentas oferecem transcrição em tempo real, geram atas de reuniões detalhadas e simplificam a tomada de notas colaborativa. Mas qual delas é realmente melhor para você? Antes que você se perca em comparações, vamos detalhar as principais diferenças.

Vamos também apresentar uma terceira alternativa sólida — o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho — que pode deixar os outros dois comendo poeira!

Otter AI vs. Fireflies AI vs. ClickUp em resumo

Otter AI é ideal para Fireflies AI é ideal para é ideal para ClickUpé ideal para Transcrições de reuniões ao vivo com captura em tempo real das notas da reunião Informações detalhadas sobre reuniões usando análise de sentimentos e análise de conversas Agendar, realizar e documentar reuniões — tudo dentro do mesmo espaço de trabalho do projeto usando o ClickUp Meetings e as agendas geradas por IA do ClickUp Brain Identificação do locutor com notas com registro de data e hora para facilitar a navegação Geração de trechos de áudio para recortar e compartilhar momentos importantes das chamadas Agendamento inteligente usando o Calendário com IA do ClickUp , que sugere horários ideais, sincroniza notas de reuniões e destaca conflitos de prioridade Resumos pós-reunião com pontos de discussão editáveis e itens de ação Fluxos de trabalho de IA, como acompanhamento de vendas e detecção de conflitos, através do Fred (chatbot de IA) Notas de reuniões ao vivo capturadas automaticamente, organizadas e vinculadas a tarefas usando o ClickUp AI Notetaker Integração simples com plataformas de reunião populares (Zoom, Google Meet, Teams) Integrações abrangentes com ferramentas de gerenciamento de projetos como ClickUp, Salesforce e HubSpot Integração profunda com gerenciamento de tarefas, documentos, quadros brancos e metas para transformar discussões em reuniões em trabalho real e rastreável Resumos rápidos de reuniões e edição mínima Acompanhamento automatizado que garante que nenhum momento importante ou ação seja perdido Acompanhamento instantâneo pós-reunião, incluindo itens de ação, decisões e atribuições de tarefas

O que é Otter AI?

O Otter AI é um assistente de reuniões com inteligência artificial. Como ferramenta de transcrição, ele ouve e transcreve conversas em tempo real, para que você não precise se preocupar em tomar notas freneticamente durante as discussões. É a solução ideal para reuniões, entrevistas e até mesmo palestras ao vivo.

Além dos recursos de áudio para texto, ele também organiza suas notas para ação e impacto, redirecionando sua energia da tomada de notas para a escuta ativa.

Além disso, ele captura momentos importantes durante suas reuniões online, facilitando sua revisão posterior. Esteja você em uma videoconferência no Google Meet ou discutindo ideias no Microsoft Teams, o Otter AI tem como objetivo manter as conversas da sua reunião claras, pesquisáveis e fáceis de revisar.

🧠 Curiosidade: as ferramentas de IA que transcrevem reuniões identificam os falantes com algoritmos que analisam e separam padrões de ondas de voz — uma versão simplificada da biometria de voz!

Recursos do Otter AI

Como uma poderosa ferramenta de transcrição, o Otter AI oferece vários recursos voltados para capturar com precisão o conteúdo de suas reuniões. Vamos dar uma olhada no que esses recursos oferecem.

1. Reuniões e transcrição de gravações

A vida pode não ter um botão de retrocesso, mas suas reuniões com certeza têm. O Otter AI chega perto de oferecer um para suas chamadas importantes.

Sua principal funcionalidade envolve transcrever conversas em tempo real, capturando cada palavra automaticamente para que você não precise fazer isso manualmente. Sua integração com plataformas populares de videoconferência, como Google Meet, Zoom e Microsoft Teams, garante que todas as chamadas, desde videoconferências internas até chamadas externas com clientes, sejam cobertas.

O Otter AI também oferece uma função de gravação ou upload para transcrever facilmente conversas faladas em reuniões presenciais ou arquivos de áudio. Sua identificação automática de locutores e notas com registro de data e hora facilitam o acompanhamento das conversas, permitindo que você revisite momentos importantes rapidamente, sem confusão.

2. Geração de esboços e resumos

O Otter AI oferece uma guia de resumo dedicada para cada chamada e transcrições de reuniões ao vivo. Sua funcionalidade chamada Highlight Summaries captura automaticamente uma visão geral concisa, pontos de ação importantes e um esboço estruturado da discussão. Isso evita que você tenha que vasculhar longas transcrições de reuniões posteriormente.

Quando a chamada terminar, você pode atribuir pontos de ação à sua equipe ou editar o resumo conforme necessário. Você também pode copiar e compartilhar o resumo com um único clique, mantendo todos informados sem esforço.

3. Chat com IA durante reuniões

As reuniões podem ser rápidas, e os participantes que entram com perguntas ou dúvidas podem facilmente atrapalhar o fluxo. Para evitar isso, use o chat durante a reunião do Otter AI, onde os participantes podem fazer perguntas, adicionar notas ou até mesmo gerar atas da reunião em tempo real.

Isso mantém as conversas estruturadas, sem desviar a atenção de ninguém, garantindo que todos permaneçam envolvidos. É útil quando você precisa esclarecer um ponto ou consultar rapidamente algo que acabou de ser mencionado, tudo sem interromper quem está falando.

📖 Leia também: Como ter reuniões mais produtivas

Preços do Otter AI

Básico: Grátis

Prós: US$ 16,99/mês por usuário

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

💡Dica profissional: A maioria dos assistentes de reunião com IA permite criar vocabulário personalizado ou palavras-chave para jargões do setor, nomes de projetos ou termos usados com frequência. Isso ajuda a IA a capturar e destacar tópicos importantes com precisão, reduzindo o tempo gasto corrigindo erros na transcrição posteriormente.

O que é Fireflies?

via Fireflies

Fireflies é um assistente de reuniões com IA que fornece insights a partir de conversas. Além de transcrever reuniões, ele usa análises de conversas para impulsionar ações, garantindo que os pontos-chave da discussão não sejam perdidos.

O Fireflies se adapta a casos de uso específicos do setor, incluindo vendas, recrutamento, podcasting e saúde, tornando-o versátil para diversas necessidades comerciais.

Após cada chamada, ele compartilha automaticamente resumos e transcrições com todos os participantes da reunião. Além disso, suas informações vão além de simples notas ou repetições do que foi dito, ajudando as equipes a acompanhar os acompanhamentos, identificar momentos importantes que influenciam as decisões e aumentar a produtividade.

Recursos do Fireflies

O Fireflies não é apenas uma ferramenta de transcrição — seus recursos avançados ajudam você a aproveitar melhor cada reunião.

Veja o que torna este assistente com IA tão popular para reuniões.

1. Geração de transcrições e trechos de áudio

O Fireflies transcreve e resume reuniões em vídeo e áudio, mas seu recurso de trechos de áudio o diferencia. Essa ferramenta permite que você recorte e compartilhe momentos importantes da reunião, para que você possa pular a gravação inteira e ir direto ao ponto.

Seja uma solicitação de cliente, uma decisão sobre um projeto ou uma ideia importante, você pode facilmente capturar o trecho e compartilhá-lo com sua equipe. Além disso, você pode até criar uma lista de reprodução com trechos de áudio, tornando os acompanhamentos e resumos mais rápidos do que nunca.

👀 Você sabia? O termo soundbite ganhou popularidade no final da década de 1970, quando frases curtas e impactantes de políticos e figuras públicas chamaram a atenção da mídia. Suas frases citáveis e chamativas rapidamente se tornaram as favoritas das redações, tornando as manchetes mais fáceis de vender — e lembrar!

2. Pesquisa inteligente e análise de rastreamento de tópicos

Encontrar insights importantes em uma reunião é mais fácil quando você tem dados organizados ao seu alcance. O Fireflies AI oferece uma opção de pesquisa inteligente que segmenta as gravações por sentimento, tempo de fala do locutor e filtros preferenciais, ajudando você a identificar rapidamente os momentos importantes.

Ele também possui um rastreador de tópicos que monitora temas recorrentes usando palavras-chave predefinidas, tornando mais simples acompanhar discussões em várias reuniões. Isso garante que tópicos essenciais, como feedback de clientes ou atualizações de projetos, nunca sejam esquecidos.

3. Fluxos de trabalho de aplicativos de IA

Um recurso que destaca o Fireflies AI é o Fred, seu chatbot com IA integrado. O Fred faz mais do que apenas fornecer resumos rápidos e insights superficiais — ele é o mecanismo por trás de uma variedade de fluxos de trabalho com IA projetados para automatizar o acompanhamento de reuniões e impulsionar ações.

Por exemplo, Fred pode impulsionar fluxos de trabalho de acompanhamento de vendas que analisam conversas em busca de sinais de intenção do comprador. Ele também pode sinalizar riscos potenciais usando fluxos de trabalho de detecção de conflitos que identificam desalinhamentos ou tensões nas discussões da equipe.

Seja para acompanhar oportunidades de vendas, resolver questões internas ou manter as partes interessadas alinhadas, Fred garante que nenhum momento crítico seja esquecido, transformando o Fireflies AI de uma simples ferramenta de transcrição em um assistente de reuniões proativo.

Preços do Fireflies

Gratuito

Prós: US$ 18/mês por usuário

Negócios: US$ 29/mês por usuário

Empresa: US$ 39/mês por usuário (cobrado anualmente)

🧠 Curiosidade: Bill Gates também não faz anotações durante as reuniões — ele deixa isso para a IA. Com resumos gerados por IA que tratam de toda a conversa da reunião, ele afirma que consegue se concentrar em ideias importantes em vez de tomar notas.

Otter AI vs. Fireflies: comparação de recursos

Tanto o Otter AI quanto o Fireflies simplificam o gerenciamento de reuniões, mas atendem a necessidades ligeiramente diferentes. O Otter AI é especializado em transcrição em tempo real, enquanto o Fireflies se concentra em análise e automação.

Veja como eles se comparam como ferramentas para reuniões:

Recurso Otter AI Fireflies Transcrição Sim. Transcrição em tempo real Sim. Transcrição pós-chamada Identificação do locutor Sim. Notas com registro de data e hora e rótulos para os participantes Sim. Notas com registro de data e hora e rótulos para os participantes Informações sobre reuniões Básico. Oferece resumos de reuniões e itens de ação Detalhado. Oferece análise de sentimentos, trechos de áudio e acompanhamento de tópicos Integrações Aplicativos de uso diário, como Zoom, Google Meet, Teams, Slack, Salesforce, HubSpot Opções de calendário mais abrangentes, aplicativos de produtividade e uma API dedicada Recursos de IA Chatbot para dúvidas e insights Chatbot e fluxos de trabalho orientados por IA para vendas, acompanhamento de projetos e mais casos de uso Ideal para Reuniões online ao vivo e anotações Análise profunda de reuniões e automação do fluxo de trabalho

Embora essas sejam as principais diferenças, veja como elas se comparam em aspectos que definem o impacto de uma ferramenta para reuniões.

Velocidade de transcrição

O Otter AI oferece transcrição em tempo real com identificação do locutor e notas com registro de data e hora, tornando-o ideal para reuniões ao vivo. Ele também refina as transcrições após a reunião para melhorar a precisão.

O Fireflies tem uma abordagem diferente. Em vez de transcrever ao vivo, ele grava a reunião primeiro e processa a transcrição assim que a chamada termina. Dependendo da sua reunião, isso leva cerca de 10 a 15 minutos, e todos os participantes recebem resumos pós-reunião por e-mail.

🏆 Vencedor: O Otter AI leva vantagem quando se trata de transcrições ao vivo. O Fireflies também é bastante eficaz, se você não se importa em esperar um pouco pelo processamento da chamada.

Insights e conclusões

O Otter AI gera resumos baseados em IA, incluindo pontos-chave da discussão e itens de ação. Seus resumos editáveis também oferecem à sua equipe flexibilidade na forma como deseja compartilhar e refinar insights.

O Fireflies vai além com insights baseados em análises, acompanhando tópicos recorrentes, o envolvimento dos palestrantes e o sentimento geral. Ele também permite que os usuários extraiam trechos de áudio, criando listas de reprodução com os momentos mais importantes para facilitar a consulta.

🏆 Vencedor: Fireflies vence com sua análise de sentimentos, insights e trechos personalizáveis — perfeito para conclusões profundas de reuniões. Para equipes que gerenciam discussões e projetos leves, o chat Otter AI faz um trabalho decente respondendo a perguntas rápidas.

Integrações e fluxos de trabalho para reuniões

Quer saber o que combina melhor com suas ferramentas atuais?

O Otter AI sincroniza-se bem com eventos do Zoom, Google Meet e Teams. Também se conecta ao Slack para compartilhar conversas e permite que usuários Enterprise integrem com o Salesforce e o HubSpot.

O Fireflies inclui integrações para muitos outros calendários de reuniões e até mesmo ferramentas de produtividade, como o ClickUp. Ele também oferece vários fluxos de trabalho orientados por IA para relatórios específicos e insights estruturados, que vão desde insights sobre métricas de projetos até boletins informativos individuais para gerentes.

🏆 Vencedor: Fireflies vence com sua automação robusta baseada em IA e integrações de fluxo de trabalho.

Otter AI vs. Fireflies no Reddit

Visitamos o Reddit para ver de que lado as pessoas estão no debate Otter AI vs. Fireflies. Muitos usuários do subreddit r/productmanagement concordam que o Otter AI é a melhor escolha para transcrição em tempo real:

TechTemptress diz:

Adoro. É o meu companheiro diário para reuniões. As transcrições precisam de alguns ajustes após a gravação para corrigir jargões, palavras mal pronunciadas e alguns erros de pronúncia, mas depois de fazer isso, o bot Otter é ótimo

Adoro. É o meu companheiro diário para reuniões. As transcrições precisam de alguns ajustes após a gravação para corrigir jargões, palavras mal pronunciadas e alguns erros de pronúncia, mas depois de fazer isso, o bot Otter fica ótimo

Past_Path9215 destaca por que Fireflies é a opção ideal para insights e automação de reuniões para eles:

Você pode fazer outras personalizações interessantes com aplicativos de IA. Eu, pessoalmente, uso aplicativos/modelos de IA para que a IA escreva notas automaticamente de acordo com minhas preferências

Você pode fazer outras personalizações interessantes com aplicativos de IA. Eu, pessoalmente, uso aplicativos/modelos de IA para que a IA escreva notas automaticamente de acordo com minhas preferências

O debate Otter AI vs. Fireflies AI no Reddit mostra uma divisão clara com base nas prioridades dos usuários. Aqueles que valorizam a precisão da transcrição em tempo real e notas rápidas de reuniões tendem a preferir o Otter AI, apesar dos ajustes ocasionais necessários para discursos pouco claros.

Por outro lado, os usuários que priorizam insights pós-reunião, automação personalizada, preço acessível e resumos com inteligência artificial tendem a preferir o Fireflies AI por suas integrações de fluxo de trabalho e inteligência para reuniões.

📖 Leia também: Como usar IA para notas de reuniões

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Otter AI e ao Fireflies

Você dedicou toda a sua atenção à reunião. Seu transcritor de IA fez anotações detalhadas, completas com seções para cada participante. Agora, você precisa criar e acompanhar tarefas ou adicioná-las aos seus documentos.

E se isso pudesse acontecer na mesma ferramenta? É possível, com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação em equipe, tudo em uma única plataforma — acelerado pela automação e pesquisa de IA de última geração.

Quer ver como ele se destaca de outras soluções de gerenciamento de reuniões? Aqui estão seus melhores recursos para reuniões.

Vantagem nº 1 do ClickUp: ClickUp AI Notetaker e ClickUp Brain

Fique por dentro das suas notas de reunião, resumos e itens de ação com o ClickUp AI Notetaker

Enquanto o Otter AI e o Fireflies AI se concentram em transcrições e resumos de reuniões, o ClickUp vai um passo além com o ClickUp AI Notetaker. Ele não apenas grava reuniões e captura insights importantes, mas também os transforma em itens de ação dentro da plataforma e os conecta às suas tarefas e documentos relevantes do ClickUp.

Com o ClickUp Brain, o assistente de IA nativo da plataforma, você pode criar tarefas instantaneamente a partir de notas de reuniões, publicar resumos de reuniões no ClickUp Chat e compartilhá-los com sua equipe para garantir que as ações a serem realizadas não sejam esquecidas.

O Brain também torna suas transcrições pesquisáveis. Faça perguntas em linguagem natural e ele irá analisar suas notas de reunião para respondê-las, mesmo que você precise verificar um dado ou uma decisão de meses atrás.

Torne as transcrições das reuniões pesquisáveis com o ClickUp Brain

A melhor parte? O AI Notetaker do ClickUp funciona com o Google Meet, Zoom e Microsoft Teams, para que todas as suas reuniões sejam registradas.

Vantagem do ClickUp nº 2: Reuniões ClickUp

Melhore a produtividade do gerenciamento de reuniões, incorpore links de chamadas diretamente nas tarefas e conduza agendas de reuniões recorrentes com o ClickUp Meetings

As reuniões devem gerar ação, não apenas conversa — o ClickUp Meetings garante isso. O pacote está repleto de recursos para aumentar a produtividade das reuniões.

Comece elaborando uma agenda de reunião usando um dos muitos modelos de agenda de reunião do ClickUp. Ou simplesmente peça ao ClickUp Brain para fazer isso por você.

Elabore uma agenda de reunião abrangente em segundos usando IA com o ClickUp Brain

Encontre um horário adequado para se reunir e envie convites usando o Calendário IA do ClickUp (mais detalhes em breve!). Você pode até mesmo entrar na reunião diretamente do ClickUp, sem precisar navegar para o seu aplicativo de calendário externo.

Use as listas de tarefas integradas no ClickUp para ajudar a transformar agendas em itens de ação. Assim, nada fica para "mais tarde"

Você também pode atribuir comentários aos membros da sua equipe, sinalizando a necessidade de ação, antes que uma tarefa da sua lista de verificação da reunião possa ser marcada como concluída.

Está lidando com reuniões recorrentes? Ótimo; a opção de frequência personalizada da solução é fácil de aplicar a cada agenda e lista de tarefas. Depois de definida, o ClickUp ainda envia lembretes por e-mail para que você não perca nenhuma conversa importante.

Tem sido fenomenal ver quanto tempo economizamos nas reuniões desde que mudamos para o ClickUp. O que antes levava três horas por semana para planejar eventos e fazer atualizações agora leva pouco mais de uma hora. As equipes envolvidas agora têm mais tempo para se concentrar em prioridades de marketing mais importantes.

Tem sido fenomenal ver quanto tempo economizamos nas reuniões desde que mudamos para o ClickUp. O que antes levava três horas por semana para planejar eventos e fazer atualizações agora leva pouco mais de uma hora. As equipes envolvidas agora têm mais tempo para se concentrar em prioridades de marketing mais importantes.

Se você deseja personalizar suas notas de reunião com IA, o ClickUp Docs permite que vários membros da equipe colaborem no mesmo documento com formatação markdown avançada.

Anote ideias, melhore suas apresentações com formatação avançada e centralize suas notas de reunião com o ClickUp Docs

Os documentos também permitem criar tarefas acionáveis a partir de qualquer texto ou imagem com um clique. Além disso, com os comandos de barra integrados, ficou mais fácil do que nunca definir prioridades, prazos e tags para acompanhar discussões dinâmicas.

📮ClickUp Insight: A pesquisa sobre eficácia de reuniões da ClickUp descobriu que 18% dos entrevistados usam comentários em documentos para colaboração assíncrona em equipe. Embora isso reduza o tempo das reuniões, comentários dispersos muitas vezes carecem de responsabilidade, deixando itens de ação sem acompanhamento e incompletos. O ClickUp Docs transforma a colaboração em documentos com os Comentários atribuídos. Cada comentário pode ser atribuído a um membro específico da equipe, transformando feedback passivo em tarefas acionáveis. Incorpore a responsabilidade aos seus fluxos de trabalho de documentos! 💫 Resultados reais: As equipes que utilizam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% nas conversas e reuniões desnecessárias!

Vantagem do ClickUp nº 3: Calendário do ClickUp

Planeje, agende e participe de reuniões a partir do seu espaço de trabalho usando o Calendário com IA do ClickUp

Os recursos do calendário com IA do ClickUp tornam o gerenciamento de reuniões perfeito. Você pode criar eventos, gerenciar tarefas e remarcar reuniões diretamente no ClickUp, sem precisar alternar entre abas.

Use a IA nativa do ClickUp para agendar reuniões e enviar convites

Precisa encontrar tempo para uma sincronização da equipe? O ClickUp facilita a visualização da disponibilidade de todos em calendários compartilhados, para que você possa identificar rapidamente horários disponíveis em comum e agendar reuniões que funcionem para todos. Tarefas codificadas por cores, filtros personalizáveis e várias opções de visualização (dia, semana, mês ou linha do tempo) ajudam você a acompanhar as prioridades e evitar conflitos.

Encontre horários adequados para se reunir com sua equipe usando os calendários compartilhados do ClickUp

E como as reuniões não se limitam ao agendamento, você pode transformar eventos do calendário em ações vinculando-os a tarefas, adicionando agendas, atribuindo acompanhamentos e acompanhando o progresso, tudo no mesmo espaço de trabalho.

Vantagem do ClickUp nº 4: o modelo de ata de reunião do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie sem esforço os detalhes da reunião, links de recursos e pontos de ação com o modelo de ata de reunião do ClickUp

Cansado de vasculhar notas intermináveis? O modelo de ata de reunião do ClickUp é uma solução indispensável. O modelo de documento simplifica a tomada de notas com páginas pré-projetadas para cada data de reunião. Na verdade, cada subpágina inclui espaços estruturados para adicionar listas de participantes, links de recursos, agendas de reunião, pontos de ação e até mesmo acompanhamento de riscos.

Se você deseja otimizar as tarefas relacionadas a reuniões, o modelo ClickUp Meetings é outra opção para acompanhar tópicos de discussão, armazenar apresentações e atribuir acompanhamentos com mais eficiência.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de notas de reunião para fazer atas melhores

Preços do ClickUp

Notas e insights perfeitos para reuniões com o ClickUp

A ferramenta certa para reuniões não serve apenas para tomar notas — ela evita mal-entendidos, reduz o estresse de conversas aceleradas e dá à sua equipe mais tempo para se preparar, acompanhar e realmente levar o trabalho adiante.

Enquanto ferramentas como Otter AI são especializadas em transcrição e Fireflies se concentra em análises de reuniões, ClickUp oferece ambos — e muito mais.

Com o ClickUp, você obtém uma solução completa para gerenciamento de reuniões: Notetaker com tecnologia de IA que grava, transcreve e resume reuniões automaticamente

Criação instantânea de tarefas a partir de conclusões de reuniões — para que os acompanhamentos nunca sejam esquecidos

ClickUp Brain para destacar itens de ação, decisões e próximos passos

Mais de 1.000 integrações para que você possa conectar-se facilmente ao seu calendário, comunicações e ferramentas de planejamento existentes

Não há necessidade de alternar entre vários aplicativos ou se contentar com soluções parciais. O ClickUp unifica suas informações de reuniões com seu trabalho, para que você possa planejar, reunir-se e executar tudo em um só lugar.

Pronto para realizar reuniões mais inteligentes? Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo.