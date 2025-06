Descubra as 10 melhores ferramentas de geração de comunicados de imprensa com IA em 2025

🧠 Curiosidade! 74% dos jornalistas querem receber mais comunicados de imprensa de qualidade dos profissionais de relações públicas.

Mas a maioria das equipes de RP tem dificuldade em cumprir essa tarefa. Por quê? Porque elaborar o comunicado de imprensa perfeito exige tempo, esforço e um pouco de magia narrativa.

Felizmente, a IA está aqui para ajudar. Estas ferramentas inteligentes de geração de comunicados de imprensa com IA facilitarão o seu trabalho. Hoje, exploramos 10 das melhores do mercado!

O que você deve procurar em um gerador de comunicados de imprensa com IA?

Os jornalistas recebem centenas de propostas todos os meses. E se o seu comunicado de imprensa parecer ter sido escrito por uma IA entusiasmada que acabou de descobrir os adjetivos, você não terá nenhuma chance!

Mas veja como você pode mudar isso a seu favor.

Qualidade do conteúdo: Escolha um redator de comunicados de imprensa que produza textos bem escritos, gramaticalmente corretos, que soem naturais e profissionais

Personalização: procure geradores de parágrafos que possam se adaptar à voz da sua marca e à terminologia específica do seu setor

Recursos de edição: Encontre uma ferramenta que permita editar o conteúdo gerado por IA para atender às suas necessidades

Distribuição para a mídia: Verifique se a ferramenta oferece conexões com a PR Newswire ou a Business Wire

Interface do usuário: procure uma plataforma com controles intuitivos que facilitem a inserção de suas mensagens principais e informações da empresa

Integração: considere se a ferramenta funciona com sua pilha de marketing existente

Esses fatores compõem uma ferramenta confiável de redação com IA para geração de comunicados à imprensa.

💡Dica profissional: Não se contente com o primeiro gerador de comunicados de imprensa com IA que encontrar. Execute o mesmo conteúdo de comunicado de imprensa em diferentes plataformas para encontrar aquele que melhor se adapta à voz da sua marca e que precisa de menos edições.

Os melhores geradores de comunicados de imprensa com IA em resumo

Aqui está um resumo comparativo rápido para ajudá-lo a começar:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Criação abrangente de comunicados de imprensa e gerenciamento do fluxo de trabalho Redação com IA, colaboração em tempo real, mais de 1000 integrações, acompanhamento de tarefas e automatizações Plano gratuito disponível, planos pagos variam Originalidade. ai Comunicados de imprensa personalizados e multilíngues Personalização da voz da marca, suporte multilíngue, ajuste de tom e prompts de ajuste fino Pagamento conforme o uso: US$ 30/2 anos, Pro: US$ 14,95/mês, Enterprise: US$ 179/mês Hypotenuse AI Comunicados de imprensa otimizados para SEO Vários rascunhos, integração natural de palavras-chave e otimização para SEO Básico: US$ 150/mês, preços personalizados para planos Pro e Enterprise Fácil, fácil. IA Criação de comunicados de imprensa fácil para iniciantes GPT-4 e Claude 3 Opus, suporte multilíngue, tom personalizável e mais de 90 modelos Inicial: US$ 16/mês, Ilimitado 50: US$ 24/mês, Ilimitado: US$ 32/mês Copy. ai Introduções criativas para comunicados de imprensa Introduções exclusivas, ajuste de tom, otimização de SEO e recurso "Mais como este" Gratuito para sempre, Starter: US$ 49/mês, Advanced: US$ 249/mês, Enterprise: preço personalizado Notion AI Redação colaborativa de comunicados de imprensa e integração do fluxo de trabalho Rascunho com IA, refinamento do tom, compartilhamento em tempo real e vinculação a rastreadores de RP Gratuito para sempre, Plus: US$ 10/mês/usuário, Business: US$ 15/mês/usuário, Enterprise: preço personalizado LogicBalls Brainstorming e geração abrangente de comunicados de imprensa mais de 200 ferramentas de conteúdo, ajuste de tom/estilo, citações de líderes e integração com ferramentas de CRM/RP Gratuito para sempre, Pro: US$ 9,99/mês, Premium: US$ 19,99/mês, Empresarial: preço personalizado EIN Presswire Maximizando a distribuição de comunicados de imprensa Otimização de palavras-chave, suporte multilíngue e distribuição para milhares de jornalistas e plataformas Gratuito: 25 comunicados de imprensa/dia, Básico: US$ 149/comunicado, Pro+: US$ 499/7 comunicados, Corporativo: US$ 999/20 comunicados MarketersMEDIA Geração detalhada de comunicados de imprensa com distribuição Comunicados adequados para a mídia, distribuição para mais de 580 veículos de comunicação, geração baseada no contexto e IA treinada em mais de 400.000 comunicados à imprensa Profissional: US$ 189/comunicado, Executivo: US$ 389/comunicado, Diretor: US$ 899/comunicado, Agência: Preço personalizado Article Forge Comunicados de imprensa longos e otimizados para SEO Geração de conteúdo longo, pesquisa em tempo real, geração em massa e verificações de plágio/gramática Pago: a partir de US$ 27/mês, Empresarial: preços personalizados

Os 10 melhores geradores de comunicados de imprensa com IA

Agora vamos à parte emocionante e explorar as melhores opções de geradores de comunicados de imprensa.

1. ClickUp (Ideal para criação abrangente de comunicados de imprensa e gerenciamento de fluxo de trabalho)

Experimente gratuitamente Use o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, para redigir e refinar comunicados de imprensa

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é principalmente um software de gerenciamento de projetos. Mas quando se trata de competir com geradores de texto com IA, ele é imbatível.

Elaborar um comunicado de imprensa profissional não se resume a escrever — envolve colaboração, timing e garantir que a sua mensagem chega aos meios de comunicação certos. O ClickUp para Equipas de Comunicação Social transforma o processo de criação de comunicados de imprensa numa experiência simplificada e sem stress.

Mas como isso funciona exatamente? O ClickUp Brain transforma ideias dispersas em um comunicado de imprensa bem elaborado em segundos.

Basta inserir os detalhes principais — evento, público-alvo e tom desejado — e deixar que a IA crie comunicados de imprensa de alta qualidade, otimizados para cobertura da mídia e mecanismos de busca. Chega de ficar pensando duas vezes em cada frase!

Depois de ter um rascunho sólido, o ClickUp Docs facilita o trabalho em equipe. Várias partes interessadas podem colaborar em tempo real, deixar comentários e marcar uns aos outros usando @menções.

Colabore em tempo real para elaborar comunicados de imprensa profissionais com o ClickUp Docs

Não se preocupe em criar versões diferentes ou perguntar quem fez as alterações no documento final. O controle do histórico de versões do ClickUp oferece controle total sobre o que acontece no seu documento.

Precisa de feedback do editor ou da equipe jurídica? Sem problema. Basta compartilhar o documento com eles para que tudo fique organizado em um só lugar. Adeus, cadeias intermináveis de e-mails!

Mas como saber se os comunicados de imprensa estão sendo criados dentro do prazo? Basta criar tarefas no ClickUp e acompanhá-las com os status personalizados para saber quais comunicados de imprensa estão concluídos, em andamento ou ainda não foram iniciados.

Se você deseja levar o gerenciamento do seu fluxo de trabalho um passo adiante, combine-o com o ClickUp Automations e você terá um gerador de comunicados de imprensa automatizado que entrega, atribui acompanhamentos, agenda lembretes ou até mesmo aciona e-mails para veículos de comunicação e partes interessadas no momento certo.

Vamos facilitar ainda mais para você! O modelo de comunicado de imprensa pronto para uso do ClickUp ajuda você a criar, gerenciar e acompanhar comunicados de imprensa com eficiência. Ele simplifica o processo de elaboração de comunicados de imprensa eficazes e garante que a formatação, o estilo e a mensagem sejam precisos.

Obtenha um modelo gratuito Simplifique o processo de criação de comunicados de imprensa e garanta mensagens impactantes com o modelo de comunicado de imprensa ClickUp

Desde rascunhos gerados por IA até fácil distribuição, o ClickUp é uma ferramenta valiosa que todo profissional de RP precisa.

Melhores recursos do ClickUp

Escreva comunicados de imprensa de alta qualidade em segundos com a escrita e a análise de sentimentos alimentadas por IA com o ClickUp Brain

Crie um ClickUp Docs centralizado para armazenar todos os seus comunicados de imprensa e colaborar em tempo real

Escolha entre mais de 1000 integrações, como Google Agenda e Gmail, para reunir todo o seu fluxo de trabalho em um único lugar

Use os painéis do ClickUp para acompanhar o progresso e obter uma visão geral da sua estratégia de RP e divulgação

Envie e receba e-mails diretamente no ClickUp através do Gerenciamento de Projetos por E-mail

Limitações do ClickUp

Tem uma ligeira curva de aprendizagem no início

Sem rede de distribuição integrada

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Nossos engenheiros e gerentes de produto estavam sobrecarregados com atualizações manuais de status entre o Jira e outras ferramentas. Com o ClickUp, recuperamos horas perdidas em tarefas duplicadas. Melhor ainda, aceleramos os lançamentos de produtos, melhorando a transferência de trabalho entre QA, redação técnica e marketing

2. Originality.ai (Ideal para comunicados de imprensa personalizados e multilíngues)

Quando se trata de criar comunicados de imprensa de alta qualidade que parecem exclusivamente seus, a Originality.ai é a solução. Ela adapta o conteúdo à voz da sua marca, garantindo que todos os anúncios sejam refinados, profissionais e alinhados à marca.

Este gerador de conteúdo com IA é perfeito para empresas que estão se expandindo para mercados globais ou para aqueles que precisam comunicar sua mensagem de forma eficaz e precisa.

Originalidade. Melhores recursos do ai

Insira os seus dados principais, como informações sobre a empresa e detalhes do anúncio, para gerar um comunicado de imprensa bem elaborado com um ângulo único

Crie comunicados de imprensa em vários idiomas para alcançar públicos-alvo diversificados em todo o mundo

Ajuste o tom para combinar com a comunicação da sua marca — formal, informal ou qualquer coisa entre os dois

Use o recurso Finetune e ajuste as sugestões de redação até obter resultados satisfatórios

Limitações do Originality.ai

Sem recursos de otimização de palavras-chave para mecanismos de busca

Sem rede de distribuição

Preços do Originality.ai

Pague conforme usar: pagamento único de US$ 30 por 2 anos

Pro: US$ 14,95/mês

Empresa: US$ 179/mês

Originalidade. Classificações e avaliações da ai

G2: 4,3/5 (mais de 25 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

👀 Você sabia? 70% dos profissionais de RP têm dificuldade em criar conteúdo eficaz que chegue a ser publicado.

3. Hypotenuse AI (Ideal para comunicados de imprensa otimizados para SEO)

via Hypotenuse AI

Se você está cansado de ficar olhando para uma página em branco toda vez que escreve um comunicado de imprensa, o Hypotenuse AI pode ajudá-lo. Este gerador de comunicados de imprensa com IA pega os detalhes do seu comunicado, analisa as informações principais e produz vários rascunhos refinados em minutos.

É adequado para profissionais de relações públicas e profissionais de marketing que precisam de comunicados de imprensa de alta qualidade rapidamente, sem sacrificar a precisão ou o impacto.

Melhores recursos do Hypotenuse AI

Gere várias versões do seu comunicado de imprensa para que você possa escolher a mais adequada para o seu público-alvo

Integre palavras-chave naturalmente para melhorar a visibilidade nos motores de busca

Crie vários comunicados de imprensa gerados

Limitações da IA da Hypotenuse

Algumas funcionalidades avançadas só estão disponíveis no plano pago

Tem uma curva de aprendizagem

Preços da Hypotenuse AI

Básico: US$ 150/mês

Ecommerce Pro: Preços personalizados

Ecommerce Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Hypotenuse AI

G2: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

4. Easy-Peasy. AI (Ideal para a criação de comunicados de imprensa para iniciantes)

Se você está procurando algo fácil de usar para iniciantes que o ajude a escrever textos com IA, esta opção pode ser ideal para você.

Projetado para profissionais de relações públicas, profissionais de marketing e startups, o Easy-Peasy.AI facilita a criação de comunicados de imprensa com mais de 90 modelos pré-criados e conteúdo avançado gerado por IA.

Quer esteja a anunciar lançamentos de produtos, marcos importantes da empresa ou notícias do setor, o suporte multilingue e o tom personalizável garantem que o seu comunicado de imprensa chega ao público-alvo certo com impacto.

Fácil, fácil. Melhores recursos da IA

Gere comunicados de imprensa de alta qualidade em segundos com GPT-4 e Claude 3 Opus

Alcance um público global com suporte para mais de 40 idiomas

Ajuste o tom para corresponder à voz da sua marca e às mensagens principais

Acesse os 90 modelos pré-criados para obter os resultados que você precisa

Fácil, fácil. Limitações da IA

O plano gratuito permite apenas uma geração por dia

Requer ferramentas externas de distribuição de mídia

Fácil, fácil. Preços de IA

Inicial: US$ 16/mês

Ilimitado 50: US$ 24/mês

Ilimitado: $32/mês

Fácil, fácil. Classificações e avaliações de IA

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

📮ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

5. Copy. ai (Ideal para gerar introduções criativas para comunicados de imprensa)

Já teve dificuldade para criar a introdução perfeita para um comunicado de imprensa? O Copy.ai resolve isso. Conhecida por sua criatividade alimentada por IA, essa ferramenta é uma revolução para profissionais de RP, profissionais de marketing e marcas que desejam criar comunicados de imprensa que chamem a atenção.

Se você deseja atrair jornalistas desde o início, o Copy.ai ajuda você a ter ideias inovadoras e gerar conteúdo atraente e otimizado para SEO em questão de minutos.

Principais recursos do Copy.ai

Gere várias introduções exclusivas simplesmente inserindo o nome da sua empresa e o anúncio

Ajuste o tom para combinar com a sua marca — formal, amigável ou empolgante

Aperfeiçoe sua introdução gerando variações semelhantes às que você gosta com o recurso "Mais como este"

Melhore a classificação dos seus comunicados de imprensa com otimização SEO

Limitações do Copy.ai

Como a ferramenta se concentra em introduções, pode ser necessário fazer uma edição manual extensa

Preços do Copy.ai

Gratuito para sempre

Inicial: US$ 49/mês

Avançado: US$ 249/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre Copy.ai

G2: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

6. Notion AI (Ideal para redação colaborativa de comunicados de imprensa e integração do fluxo de trabalho)

via Notion

Se você adora o Notion para gerenciamento de projetos, vai adorar o Notion AI para escrever comunicados de imprensa. Este assistente de IA inteligente ajuda a debater ideias, redigir, editar e refinar comunicados de imprensa, tudo isso enquanto mantém seus documentos organizados.

Independentemente do objetivo, o Notion AI torna o seu processo de escrita rápido, intuitivo e colaborativo sem esforço.

Melhores recursos do Notion AI

Gere um comunicado de imprensa elegante em segundos, fornecendo detalhes importantes

Refine o tom, corrija erros e melhore a clareza com ferramentas de IA integradas

Vincule comunicados à imprensa a rastreadores de RP, listas de mídia e recursos de planejamento de eventos

Compartilhe rascunhos em tempo real com os membros da equipe para facilitar as revisões por meio de comentários

Limitações da Notion AI

Sem otimização para SEO

Vem com uma curva de aprendizagem

Preços do Notion AI

Gratuito para sempre

Mais: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 15/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 6000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2000 avaliações)

7. LogicBalls (Ideal para brainstorming e geração abrangente de comunicados de imprensa)

via LogicBalls

Se você tem dificuldade para ter ideias novas para comunicados à imprensa, o LogicBalls é a solução. Essa ferramenta de criação de conteúdo com IA oferece mais de 200 ferramentas de conteúdo, tornando-a uma excelente opção para brainstorming, rascunho e refinamento de comunicados à imprensa que combinam com a voz da sua marca.

É ideal para profissionais de relações públicas, profissionais de marketing ou startups que desejam gerar ângulos interessantes e garantir que os anúncios tenham o impacto desejado.

Melhores recursos do LogicBalls

Seja criativo com tópicos para comunicados de imprensa baseados em dados e adaptados ao seu setor

Ajuste o tom, o estilo e a linguagem para se adequar à mensagem da sua marca

Adicione citações de líderes ao seu comunicado de imprensa para melhorar a qualidade

Trabalhe de forma integrada com ferramentas de CRM e RP, mantendo seu fluxo de trabalho ininterrupto

Limitações do LogicBalls

Com mais de 200 ferramentas, pode demorar algum tempo a encontrar as funcionalidades certas

Não possui otimização para SEO

Preços do LogicBalls

Gratuito para sempre

Pro: US$ 9,99/mês

Premium: US$ 19,99/mês

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários da LogicBalls

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

8. EIN Presswire (Ideal para maximizar a distribuição de comunicados de imprensa)

via EIN Presswire

Se você precisa ampliar o alcance do seu comunicado de imprensa, a EIN Presswire é uma poderosa plataforma de distribuição com uma vasta rede de mídia. Com mais de 25 anos de experiência, ela distribui suas notícias para o Google News, Bloomberg Terminals, afiliadas da CBS e milhares de jornalistas e blogueiros. Além disso, a ferramenta faz tudo isso a um preço acessível.

Melhores recursos do EIN Presswire

Aumente a visibilidade nos motores de busca com a colocação estratégica de palavras-chave e metadados

Escreva comunicados de imprensa em seis idiomas para alcançar públicos globais

Aumente a exposição distribuindo seu comunicado de imprensa para milhares de jornalistas e plataformas online

Limitações do EIN Presswire

A segmentação e a análise avançadas exigem um plano pago

Preços da EIN Presswire

Gratuito: Gere até 25 comunicados de imprensa por dia

Básico: US$ 149/comunicado à imprensa

Pro+: US$ 499 por 7 comunicados à imprensa

Empresas: US$ 999 por 20 comunicados à imprensa

Classificações e avaliações da EIN Presswire

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

9. MarketersMEDIA (Ideal para a geração detalhada de comunicados de imprensa com distribuição integrada)

via MarketersMEDIA

O MarketersMEDIA é mais uma ferramenta que combina comunicados de imprensa gerados por IA com distribuição integrada para mais de 500 veículos de comunicação importantes, como Google News, Yahoo e Bloomberg Terminals.

Como o primeiro gerador de comunicados de imprensa com IA criado por uma empresa de notícias, ele garante um conteúdo pronto para a mídia que chama a atenção. O que diferencia essa ferramenta é a geração focada no contexto, onde você pode adicionar mais detalhes sobre seus anúncios, como data de lançamento, faixa etária do público-alvo e muito mais.

Principais recursos do MarketersMEDIA

Garanta comunicados de alta qualidade e adequados para a mídia com esta ferramenta de conteúdo de RP projetada exclusivamente

Gere e distribua comunicados de imprensa a partir de uma única plataforma, alcançando mais de 580 veículos de comunicação

Obtenha resultados detalhados e personalizados com o modelo baseado no contexto

Aproveite a IA treinada em mais de 400.000 comunicados de imprensa publicados para criar conteúdo otimizado e de alta classificação

Limitações do MarketersMEDIA

Gere até três comunicados de imprensa por dia com o plano gratuito

Preços do MarketersMEDIA

Profissional: US$ 189/comunicado

Executivo: $389/comunicado

Diretor: US$ 899/comunicado

Soluções para agências: Preços personalizados

Classificações e avaliações da MarketersMEDIA

G2: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

10. Article Forge (ideal para gerar comunicados de imprensa longos e otimizados para SEO)

via Article Forge

Se você está procurando um gerador de comunicados de imprensa longos que poupe horas de escrita, o Article Forge pode ser a solução ideal. Ele não possui um gerador de comunicados de imprensa exclusivo, mas você ainda pode criar conteúdo estruturado em minutos.

Basta adicionar suas instruções, escolher uma contagem de palavras e deixar que ele faça o resto. O Article Forge ajuda você a criar conteúdo impactante e otimizado para SEO para obter o máximo de visibilidade.

Principais recursos do Article Forge

Gere comunicados de imprensa longos instantaneamente com seções estruturadas

Acesse pesquisas em tempo real da IA para criar conteúdo relevante e oportuno

Crie vários comunicados de imprensa de uma só vez usando o gerador em massa

Garanta a precisão com ferramentas integradas de verificação gramatical e de plágio

Limitações do Article Forge

Os resultados podem não ser tão bons quanto os de um gerador de comunicados de imprensa dedicado

Preços do Article Forge

Pago: A partir de US$ 27/mês para um usuário

Negócios: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Article Forge

G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

