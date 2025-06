Modelos gratuitos de planilhas de horas de consultoria para acompanhar as horas faturáveis

O acompanhamento das horas faturáveis é essencial para consultores, freelancers, agências e até mesmo equipes de tecnologia, a fim de garantir o faturamento preciso para o cliente.

No entanto, registrar manualmente esse tempo ou fornecer registros aproximados muitas vezes sai pela culatra, causando transtornos, horas perdidas e, eventualmente, atrasos nos pagamentos.

É aí que entram os modelos de planilhas de horas trabalhadas para consultores! Com modelos prontos para usar, registre facilmente as horas de trabalho, horas extras e intervalos, mantendo registros claros para os clientes e a folha de pagamento.

Neste guia, compilamos uma lista dos melhores modelos gratuitos de planilhas de horas para consultores, incluindo modelos semanais, quinzenais e mensais, para que você possa otimizar seu processo de controle de tempo e faturamento. Vamos começar! ✨

O que são modelos de planilhas de horas trabalhadas para consultores?

Um modelo de planilha de horas de consultoria é um documento pré-projetado e automatizado que ajuda os consultores a organizar suas horas de trabalho, tempo faturável, horas extras e intervalos. Esses modelos facilitam o acompanhamento das horas trabalhadas, garantindo cálculos precisos de faturamento e folha de pagamento para vários projetos.

Os modelos de planilha de horas são usados diariamente, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, dependendo das necessidades do seu projeto. Eles geralmente incluem campos para data, nome do cliente, detalhes do projeto, horas de trabalho, intervalos e tempo total faturável.

📚 Leia também: Como otimizar o sistema de gerenciamento de férias da sua equipe

O que torna um modelo de planilha de horas de consultoria bom?

Ao selecionar um modelo de planilha de horas de consultoria, é fundamental considerar vários fatores importantes que contribuem para sua eficácia.

Um bom modelo deve ser mais do que apenas um local para registrar as horas de trabalho. Em vez disso, deve ser semelhante a um software de controle de tempo que ajuda a automatizar o controle de tempo e facilita a compreensão do número de horas trabalhadas em um projeto.

🔎 Você sabia? As empresas que integram software de controle de ponto e folha de pagamento observam uma redução de 44% nos erros.

Veja o que você deve procurar:

Interface intuitiva: selecione um modelo de planilha de horas mensal ou diária que seja intuitivo e fácil de navegar, minimizando a curva de aprendizado para novos usuários

Campos personalizáveis: Opte por modelos de planilhas de horas trabalhadas que oferecem flexibilidade para adaptar os campos aos requisitos específicos do projeto, o que é essencial para ajudá-lo a adaptar os modelos gratuitos às suas necessidades específicas

Cálculo preciso: escolha modelos de planilhas de horas trabalhadas que incluem fórmulas para ajudar a automatizar cálculos de horas totais, horas extras e taxas de faturamento, reduzindo a entrada manual de dados e erros

Recursos de relatórios claros: escolha um modelo que gere relatórios abrangentes para faturamento de clientes e análise de projetos, e envie lembretes de planilhas de horas para preencher e acompanhar regularmente as horas dos funcionários

Opções de integração: opte por um modelo de planilha de horas compatível com outras ferramentas de controle de tempo, como software de gerenciamento de projetos ou sistemas contábeis, para otimizar os fluxos de trabalho

Precisão: Escolha modelos de planilhas de horas trabalhadas com mapeamento de tempo consistente e preciso para garantir o faturamento correto dos clientes, sem erros

💡 Dica profissional: se você gerencia vários projetos como consultor, crie planilhas de horas e protocolos de pagamento separados de acordo com seu contrato. Consultar guias de gerenciamento de projetos de consultoria é um bom ponto de partida.

12 modelos de planilha de horas de consultoria

Com tantas opções de modelos de planilhas de horas para consultores disponíveis, encontrar o ideal para suas necessidades pode ser um desafio.

Felizmente, compilamos uma lista dos melhores modelos gratuitos de planilhas de horas para consultores para ajudá-lo a registrar facilmente as horas faturáveis, semelhante a um software de consultoria.

Esses modelos estão disponíveis em vários formatos, incluindo Microsoft Excel, Google Sheets e até mesmo ClickUp , o aplicativo para tudo no trabalho, tornando-os adaptáveis a todos os tipos de configurações de trabalho.

1. Modelo de controle de tempo para consultores ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as horas faturáveis e o tempo dedicado ao projeto sem esforço com o modelo de controle de tempo para consultores da ClickUp

Os consultores trabalham com vários clientes e projetos, tornando o controle preciso do tempo essencial para o faturamento e a análise de desempenho. O modelo de controle de tempo para consultores da ClickUp faz exatamente isso, ajudando os profissionais a registrar as horas de trabalho, diferenciando tarefas faturáveis e não faturáveis e gerando relatórios detalhados com facilidade.

Este modelo oferece um sistema estruturado de registro de horas, cálculos automatizados e análises visuais, garantindo que os consultores acompanhem sua produtividade sem o trabalho de registrar manualmente. Além disso, com acompanhamento em tempo real e armazenamento na nuvem, os usuários nunca perdem o controle das horas faturáveis.

Veja por que você vai gostar:

Registre horas sem esforço com entradas de tempo estruturadas para diferentes projetos

Automatize os cálculos de tempo para simplificar o faturamento e o processamento da folha de pagamento

Visualize o uso do tempo com ferramentas integradas de análise e relatórios

Exporte planilhas de horas facilmente para faturamento de clientes e acompanhamento de projetos

Ideal para: Consultores independentes, consultores de negócios e freelancers que lidam com vários clientes e procuram um sistema detalhado e automatizado de controle de tempo para otimizar o faturamento e a emissão de notas fiscais.

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento utilizam estratégias personalizadas de gerenciamento de tempo. No entanto, a maioria das ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho ainda não oferece recursos integrados robustos de gerenciamento de tempo ou priorização, o que pode dificultar a priorização eficaz. Os recursos de agendamento e controle de tempo com inteligência artificial do ClickUp podem ajudar você a transformar suposições em decisões baseadas em dados. Ele pode até sugerir janelas de foco ideais para tarefas. Crie um sistema de gerenciamento de tempo personalizado que se adapta ao seu estilo de trabalho!

2. Modelo de planilha de horas de serviços ClickUp

Obter modelo gratuito Monitore as horas de trabalho baseadas em serviços e o faturamento dos clientes com o modelo de planilha de horas do ClickUp Services

Para consultores que lidam com vários clientes, o modelo de planilha de horas do ClickUp Services simplifica o acompanhamento das horas de trabalho em vários projetos. Esse modelo permite que os profissionais registrem as horas com base nas tarefas, serviços prestados ou projetos específicos, garantindo clareza no faturamento e no cálculo da folha de pagamento.

Além disso, categorias de trabalho personalizáveis, cálculos totais automatizados e opções de relatórios detalhados ajudam os consultores a manter a transparência com os clientes, otimizando seus horários de trabalho. Como resultado, você controla horas extras e gerencia faturas baseadas em serviços com eficiência.

Veja por que você vai gostar:

Gere insights detalhados sobre como o tempo é alocado entre diferentes serviços com os recursos de relatórios do ClickUp

Acompanhe o tempo faturável e não faturável para melhorar a rentabilidade do projeto

Acesse relatórios prontos para os clientes com formatação automatizada

Simplifique o faturamento exportando dados precisos das planilhas de horas trabalhadas

Ideal para: Consultores de serviços, consultores jurídicos, profissionais de agências e equipes de atendimento ao cliente que precisam de uma maneira eficiente de acompanhar as horas prestadas para fins de faturamento.

➡️ Leia mais: As melhores ferramentas de IA para consultoria: incluindo avaliações e opções de preços detalhadas

3. Modelo de escala de funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize e programe os turnos dos funcionários de forma integrada com o modelo de escala de funcionários do ClickUp

O modelo de escala de pessoal da ClickUp foi projetado para otimizar o agendamento e o controle de tempo das equipes de consultores. Com sua interface intuitiva, você pode criar e gerenciar facilmente as escalas de pessoal, garantindo a alocação ideal de recursos e os prazos dos projetos.

Este modelo oferece uma plataforma centralizada para gerenciar a disponibilidade, os turnos e os registros de horas dos funcionários. Inclui recursos para atribuir tarefas aos membros da equipe, acompanhar as horas trabalhadas e gerar relatórios sobre a produtividade dos funcionários.

Veja por que você vai gostar:

Planeje e atribua turnos de trabalho para otimizar a utilização dos consultores de forma eficaz e faça ajustes em tempo real

Acompanhe a disponibilidade sem esforço com ferramentas de agendamento integradas

Use campos personalizáveis para funções específicas da equipe, número de horas, atribuições de projetos e disponibilidade

Melhore a coordenação da equipe compartilhando agendas entre departamentos

Ideal para: Empresas de consultoria, equipes de RH e gerentes que supervisionam tarefas de consultores e precisam de uma lista organizada de funcionários para gerenciar a disponibilidade e a alocação de turnos com eficiência.

🎁 Bônus: Você está cansado de usar vários aplicativos para controle de tempo, aprovações e relatórios? Você teme a correria do final da semana para reunir as horas trabalhadas em fontes dispersas? Gerencie o tempo com precisão, liberando sua equipe para se concentrar no que é mais importante com o ClickUp Timesheets O ClickUp Timesheets elimina essas dores de cabeça, unificando todo o processo dentro do seu fluxo de trabalho existente. Esse recurso cria um sistema em que as entradas de tempo fluem diretamente de suas tarefas, as aprovações são simplificadas e os relatórios são instantâneos. É o controle de tempo que finalmente entende as necessidades da sua equipe.

4. Modelo de cronograma preenchível ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize horários de trabalho e prazos de forma eficaz com o modelo de cronograma preenchível do ClickUp

O gerenciamento de projetos de consultoria requer cronogramas claros para acompanhar o progresso, alinhar equipes e cumprir prazos com eficiência. O modelo de cronograma preenchível do ClickUp oferece um cronograma interativo e personalizável que garante que todas as etapas do projeto sejam bem documentadas e visualmente acessíveis. A funcionalidade de arrastar e soltar, o acompanhamento de etapas e os ajustes dinâmicos do cronograma permitem que os consultores modifiquem facilmente as programações para atender às necessidades dos clientes, mantendo os projetos em dia.

Veja por que você vai gostar:

Mapeie visualmente os cronogramas dos projetos para obter mais clareza e organização

Alocar horas de trabalho semanais, quinzenais ou mensais para acompanhar as horas extras e garantir que suas estimativas de tempo estejam alinhadas com o andamento real do projeto

Destaque marcos importantes para garantir que os resultados críticos permaneçam dentro do prazo

Colabore com equipes e clientes compartilhando atualizações em tempo real

Ideal para: Empresas de consultoria, gerentes de projeto e profissionais que lidam com entregas urgentes e precisam de uma representação visual de suas horas de trabalho ao longo do tempo para garantir um melhor planejamento e alocação de recursos.

📚 Leia também: Como calcular horas de trabalho de forma eficiente com ferramentas modernas

5. Modelo de programação horária ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as horas de trabalho com precisão e simplifique a folha de pagamento com o modelo de programação horária do ClickUp

Se você cobra seus clientes por hora, o modelo de programação horária do ClickUp é essencial. Esse modelo de controle de tempo por hora oferece um formato simples e estruturado para registrar com precisão as horas faturáveis, garantindo um faturamento transparente e um gerenciamento eficiente da folha de pagamento.

Possui temporizadores automáticos que ajudam a registrar os horários de início e término, registrar horas extras e presença diária, e categorizar tarefas por cliente ou projeto.

Integrado às ferramentas de relatórios do ClickUp, ele também permite analisar a produtividade e otimizar a eficiência do trabalho, mantendo a transparência com o cliente e garantindo folhas de pagamento e faturamento precisos.

Veja por que você vai gostar:

Registre as sessões de trabalho com precisão com um registro estruturado por hora

Monitore as horas faturáveis em tempo real para evitar cobranças a menor

Integre automaticamente as tarifas por hora para um faturamento preciso aos clientes

Gere relatórios detalhados para garantir a precisão do faturamento e o gerenciamento da folha de pagamento

Ideal para: Freelancers, consultores independentes, profissionais de serviços e agências que cobram clientes com base nas horas registradas e precisam de um sistema confiável para faturamento preciso.

Veja o que Marianela Fernandez, consultora de tratamento de água na Eco Supplier Panamá, diz sobre o uso do ClickUp:

O ClickUp é uma plataforma que nos permite gerenciar tarefas de forma estruturada, fornece lembretes e notificações automáticas, apresenta uma visualização da caixa de entrada, permite o gerenciamento personalizado e nos oferece a opção de criar equipes de trabalho agrupando o portfólio de projetos da organização.

O ClickUp é uma plataforma que nos permite gerenciar tarefas de forma estruturada, fornece lembretes e notificações automáticas, apresenta uma visualização da caixa de entrada, permite o gerenciamento personalizado e nos oferece a opção de criar equipes de trabalho agrupando o portfólio de projetos da organização.

6. Modelo de alocação de tempo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e distribua as horas de trabalho com eficiência com o modelo de alocação de tempo do ClickUp

O modelo de alocação de tempo do ClickUp foi projetado para ajudar consultores a distribuir suas horas de trabalho de maneira eficiente entre vários clientes, projetos ou tarefas. Este modelo garante que nenhum tempo seja perdido, permitindo que você equilibre as cargas de trabalho e mantenha registros de faturamento precisos.

Campos personalizados para nomes de projetos, estimativas de tempo e horas reais trabalhadas fornecem uma análise clara de onde seu tempo é gasto. Além disso, os consultores analisam as tendências de produtividade e otimizam os horários de trabalho, dividindo as tarefas em blocos de tempo planejados. Essa abordagem estruturada garante um melhor gerenciamento do tempo sem esgotamento.

Veja por que você vai gostar:

Reduza o desperdício de tempo eliminando ineficiências na programação

Identifique perdas de tempo e ajuste seu fluxo de trabalho de acordo com os recursos de acompanhamento visual

Divida as horas de trabalho em intervalos de tempo estruturados para maior eficiência

Analise padrões de produtividade com recursos de acompanhamento integrados

Ideal para: Consultores preocupados com o tempo, estrategistas de negócios e profissionais que equilibram vários compromissos e precisam alocar seu tempo estrategicamente para obter a máxima eficiência.

Aqui está um resumo rápido sobre como tornar o bloqueio de tempo eficaz para aumentar a produtividade:

7. Modelo de análise de tempo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Analise as tendências de produtividade e melhore a gestão do tempo com o modelo de análise de tempo da ClickUp

O modelo de análise de tempo do ClickUp fornece aos consultores informações detalhadas sobre como seu tempo é gasto, ajudando-os a otimizar a produtividade e melhorar o gerenciamento do tempo. Ao acompanhar as horas de trabalho, identificar ineficiências e analisar tendências, este modelo garante que cada minuto seja contabilizado.

Isso permite que os consultores otimizem suas agendas, melhorem o acompanhamento das horas faturáveis e aumentem a eficiência geral com informações claras sobre o uso do tempo. Além disso, seus relatórios visuais e análises permitem melhores previsões e planejamentos.

Veja por que você vai gostar:

Tome decisões baseadas em dados com registros de tempo automatizados e relatórios visuais

Identifique rapidamente ineficiências com acompanhamento e relatórios em tempo real

Otimize as horas faturáveis avaliando onde o tempo é melhor aproveitado

Gere relatórios de desempenho para uma análise precisa do tempo do projeto

Ideal para: Consultores, estrategistas de negócios e profissionais que gerenciam projetos urgentes e desejam analisar o uso do tempo, eliminar ineficiências e aumentar a produtividade geral.

💡 Dica profissional: Se você tem dificuldade para gerenciar seu tempo de maneira eficaz, estas dicas podem ajudar: Defina objetivos claros para manter o foco 🎯

Classifique as tarefas por importância para lidar primeiro com as mais importantes 🥇

Estruture seu fluxo de trabalho com planos detalhados e sistemas organizados 📅

Incorpore pausas regulares para evitar o esgotamento e refrescar a mente ☕

Implemente métodos de produtividade confiáveis, como Pomodoro ou bloqueio de tempo 🧠

Crie um ambiente organizado para aumentar a clareza mental 🧹

Utilize uma solução completa de gerenciamento de tempo para otimizar seu fluxo de trabalho 💻

8. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize tarefas diárias e semanais de forma eficaz com o modelo de programação de gerenciamento de tempo do ClickUp

O modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp foi projetado para ajudar consultores a planejar e gerenciar com eficácia suas agendas diárias, semanais e mensais. Ele oferece um formato estruturado para alocar tempo para várias tarefas, reuniões e projetos, além de recursos para definir prazos, priorizar tarefas e acompanhar o progresso.

O modelo de planilha de horas diária oferece campos personalizáveis para compromissos com clientes, marcos do projeto, horas extras e compromissos pessoais. Sua visualização em calendário e dependências de tarefas ajudam você a visualizar sua programação e manter o controle.

Veja por que você vai gostar:

Planeje horários de trabalho de forma eficaz com um layout estruturado e personalizável

Priorize as tarefas essenciais para melhorar a gestão do tempo e garantir a produtividade ideal

Acompanhe prazos e reuniões com ferramentas de agendamento automatizadas

Evite overbooking e esgotamento, otimizando a distribuição das horas de trabalho

Ideal para: Consultores, freelancers, coaches de negócios e profissionais que desejam maximizar a eficiência planejando e programando seu tempo de forma eficaz.

➡️ Leia mais: Melhor software de escalas de funcionários

9. Modelo de relatório de consultoria ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gere relatórios estruturados para projetos de consultoria com o modelo de relatório de consultoria ClickUp

Relatórios detalhados são essenciais para demonstrar o valor de um consultor aos clientes. O modelo de relatório de consultoria do ClickUp ajuda os profissionais a compilar conclusões, recomendações e insights em relatórios bem estruturados e de nível profissional.

Seções personalizadas, colaboração em tempo real e recursos de formatação automática criam relatórios claros e baseados em dados que melhoram a tomada de decisões dos clientes.

Veja por que você vai gostar:

Colabore com os clientes de forma integrada, compartilhando documentos em tempo real

Visualize informações detalhadas dos dados usando tabelas e gráficos

Crie relatórios de consultoria estruturados com seções pré-concebidas

Exporte relatórios facilmente em vários formatos para apresentações

Ideal para: Consultores de negócios, consultores financeiros e planejadores estratégicos que precisam de uma maneira estruturada de criar e compartilhar relatórios de consultoria profissionais com clientes e partes interessadas.

10. Modelo de planilha de horas trabalhadas para consultores em Excel/Word da TimeDoctor

via TimeDoctor

Uma planilha de horas confiável é essencial para acompanhar com precisão as horas dos consultores. O modelo de planilha de horas para consultores em Excel/Word da TimeDoctor oferece um modelo simples, mas versátil, para Excel e Word.

Este modelo oferece uma maneira básica, mas eficaz, de acompanhar as horas faturáveis, os resultados dos projetos e as informações dos clientes. A versão em Excel permite cálculos automatizados, como total de horas e valores de faturamento, enquanto a versão em Word oferece um formato simples e imprimível para controle manual do tempo.

Veja por que você vai gostar:

Monitore as horas de trabalho dos consultores de forma sistemática com colunas estruturadas

Automatize cálculos totais para um processamento preciso da folha de pagamento

Personalize os modelos para se adequar aos diferentes requisitos do projeto

Exporte planilhas de horas trabalhadas sem esforço para faturamento e manutenção de registros

Ideal para: Consultores e agências que procuram um modelo de planilha de horas diária, mensal ou quinzenal simples e imprimível para acompanhar as horas de trabalho no Excel ou Word.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de planilhas de horários de trabalho em Excel e ClickUp

11. Modelo de planilha mensal para consultores de RH da connectsUs HR

via conntectsUs HR

O Modelo de Folha de Horas Mensal para Consultores de RH da connectsUs HR foi projetado especificamente para gerentes de RH que precisam acompanhar as horas dos consultores e funcionários mensalmente. Ele garante que todas as horas faturáveis sejam contabilizadas, mantendo a clareza sobre o envolvimento no projeto e a alocação de tempo.

Com um layout mensal, este modelo de planilha de horas trabalhadas gratuito oferece uma visão abrangente das horas de trabalho, horas extras e gerenciamento de férias. Isso o torna um excelente modelo do Excel para profissionais de RH que gerenciam vários clientes ou projetos simultaneamente.

Veja por que você vai gostar:

Documente com precisão as horas de consultoria de RH para acompanhar o desempenho

Categorize o tempo gasto em diferentes serviços e tarefas de RH

Garanta a conformidade com campos estruturados para registro de horas

Acesse relatórios prontos para o cálculo da folha de pagamento para otimizar o faturamento

Ideal para: gerentes de RH, consultores de RH, especialistas em conformidade e prestadores de serviços de RH que precisam de uma planilha de horas mensal para otimizar o acompanhamento do trabalho e o processamento da folha de pagamento de funcionários horistas e assalariados.

Saiba como manter os relatórios de horas compatíveis e precisos com a aprovação de planilhas de horas do ClickUp:

12. Modelo de planilha semanal para consultores do Google Sheets, criado pelo Google

via Google Sheets

O modelo gratuito Consultant Weekly Timesheet Template by Google Sheets é perfeito se você precisa de uma planilha simples e tradicional para acompanhar sua planilha de horas. Ele inclui colunas pré-formatadas para datas, descrições de tarefas, horários de início e término e total de horas.

O modelo também permite cálculos básicos, como somar as horas diárias para gerar um total semanal. A natureza colaborativa do Google Sheets permite fácil compartilhamento e atualizações em tempo real, tornando-o adequado para projetos em equipe com várias partes interessadas.

Veja por que você vai gostar:

Trabalhe em planilhas de horas trabalhadas de qualquer lugar com atualizações em tempo real na nuvem

Personalize campos e formatos para atender às necessidades específicas de consultoria

Monitore o progresso do trabalho semanalmente com registros estruturados

Compartilhe planilhas de horas trabalhadas instantaneamente com clientes e gerentes de projeto

Ideal para: Consultores e agências que precisam de uma planilha semanal colaborativa para controle de tempo preciso e acessível.

📚 Leia também: Gerenciamento de entregas de projetos com modelos e exemplos

Simplifique o controle de tempo com o ClickUp

Acompanhar as horas faturáveis é essencial para consultores, mas gerenciar planilhas de horas manualmente costuma ser demorado e propenso a erros. É aí que entram os modelos de planilhas de horas para consultores, que ajudam você a registrar as horas de trabalho sem esforço, garantindo um faturamento preciso.

Embora as planilhas tradicionais funcionem, elas têm várias limitações. A melhor alternativa? Um software completo de produtividade e controle de tempo, como o ClickUp.

Com as planilhas e modelos do ClickUp, as equipes têm insights em tempo real, acompanham aprovações e simplificam os relatórios sem a necessidade de usar várias ferramentas. É hora de acompanhar como deve ser: rápido, flexível e feito para equipes modernas.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e otimize seu controle de tempo como nunca antes! 🚀