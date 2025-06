Os 10 principais concorrentes da Buildertrend para gerenciamento de projetos de construção

Você está atrás de subcontratados que não atendem chamadas, vasculhando pilhas de papelada em busca daquela licença e tentando explicar ao seu cliente por que você está três dias atrasado.

O software certo para gerenciamento de projetos de construção pode resolver muitas dessas questões.

A Buildertrend é um grande nome no setor, mas não é a única opção. Talvez você precise de um orçamento mais flexível ou de um gerenciamento de documentos melhor. Talvez os preços da Buildertrend não se encaixem no seu orçamento.

Seja qual for o caso, reunimos as melhores alternativas ao Buildertrend para ajudá-lo a gerenciar seu próximo projeto sem dores de cabeça. De construção residencial a projetos de capital, essas ferramentas ajudarão profissionais como você a ficar por dentro de todos os detalhes.

Vamos explorar os principais concorrentes da Buildertrend que valem a pena conferir para empresas de construção!

Principais concorrentes da Buildertrend em resumo

Aqui está uma visão geral das principais alternativas que superam o Buildertrend👇🏽

Ferramenta Principais funcionalidades Ideal para Preços ClickUp Gráficos de Gantt e visualizações da carga de trabalho para programação, colaboração em tempo real por chat, comentários e documentos, automação por IA com ClickUp Brain Ideal para todas as equipes — de empreendedores individuais a grandes empresas — que precisam de gerenciamento de projetos de construção e orçamento totalmente personalizável Plano gratuito disponível; personalizações empresariais disponíveis Procore Ferramentas financeiras e de orçamento específicas para o setor, mais de 400 integrações, acesso móvel com documentação fotográfica Ideal para grandes empresas de construção que gerenciam projetos complexos com várias partes interessadas Preços personalizados Encarregado de obras Acompanhamento dos custos dos trabalhos e CRM, ferramentas de segurança e conformidade com a OSHA, Gantt e agendamento por calendário Ideal para pequenas empresas de construção que precisam de uma solução de gerenciamento completa e acessível Planos pagos a partir de US$ 49/mês Fieldwire Anotação de plantas no local e acompanhamento de tarefas, acesso offline para equipes remotas, lista de pendências e gerenciamento de solicitações de informações Ideal para equipes de campo de médio porte que precisam de coordenação em tempo real no local de trabalho Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 54/usuário/mês Autodesk Construction Cloud Colaboração BIM e detecção de conflitos de modelos, risco e previsão com IA, integrações com AutoCAD e Revit Ideal para empresas e equipes de projeto e construção que precisam de ferramentas integradas de construção e projeto Planos pagos a partir de US$ 145/usuário/mês; preços personalizados para usuários ilimitados JobNimbus CRM com acompanhamento e acompanhamento de tarefas, aquisição de materiais com preços de fornecedores, integração com QuickBooks Ideal para empreiteiros de telhados e exteriores que gerenciam materiais, leads e progresso do trabalho Preços personalizados CoConstruct Portais para clientes para atualizações e aprovações, orçamentos em tempo real e acompanhamento de seleções, gestão de compras e alterações de encomendas Ideal para construtores e reformadores de casas personalizadas que desejam uma comunicação simplificada com os clientes Preços personalizados Buildxact Ferramentas de levantamento e orçamento, gestão de fornecedores e orçamentos, programação com lembretes automáticos Ideal para pequenas e médias construtoras e profissionais que precisam de orçamentos rápidos e visibilidade dos projetos Planos pagos a partir de US$ 169/mês Smartsheet Visualizações em estilo planilha com automação, painéis em tempo real e alertas condicionais, integração com Procore, Autodesk e QuickBooks Ideal para equipes de médio porte a grandes empresas que preferem fluxos de trabalho semelhantes ao Excel, com mais flexibilidade Planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês; preços personalizados para empresas disponíveis Houzz Pro plantas 3D e propostas visuais, portais de colaboração com clientes, geração de leads e ferramentas de publicidade Ideal para designers e remodeladores que procuram atrair clientes e gerenciar todo o ciclo de vida do projeto Teste gratuito disponível (30 dias); planos pagos a partir de US$ 149/mês

O que você deve procurar nos concorrentes da Buildertrend?

Ao avaliar os concorrentes da Buildertrend, concentre-se nos principais recursos que melhor atendem às suas necessidades de gerenciamento de projetos de construção. Aqui estão alguns aspectos a serem considerados:

Programação de projetos : gráficos de Gantt, acompanhamento de tarefas, dependências e atualizações em tempo real para manter os projetos dentro do prazo

Orçamento e controle de custos : criação de estimativas, gerenciamento de alterações de pedidos e relatórios financeiros para entender exatamente onde e como você pode economizar custos

Gerenciamento de documentos de construção : armazenamento centralizado de plantas, contratos e licenças com fácil acesso e pesquisa intuitiva para profissionais da construção civil

Colaboração em equipe : ferramentas de mensagens, atribuição de tarefas e acesso móvel para conectar equipes no local de trabalho

Gerenciamento de clientes e subcontratados : coordenação perfeita com fornecedores, faturamento automatizado e acompanhamento de pagamentos

Personalização e integrações : fluxos de trabalho adaptáveis que se conectam a softwares de contabilidade, CRM de construção e ferramentas de design, para que você não perca tempo nem dinheiro

Facilidade de uso : uma interface intuitiva com uma curva de aprendizado mínima para rápida adoção

Acessibilidade móvel : um aplicativo totalmente funcional para gerenciar projetos de construção em qualquer lugar

Relatórios e análises : insights baseados em dados para acompanhar o progresso e melhorar a eficiência do trabalho, para que cada projeto seja lucrativo e entregue no prazo

Suporte ao cliente: Assistência confiável por chat, telefone ou e-mail para solução de problemas — porque você definitivamente não tem tempo para ler páginas e páginas de documentação de ajuda, apenas para acabar voltando ao ponto de partida

👀 Você sabia? O setor da construção civil vai criar cerca de 45.800 empregos para gerentes de construção nos próximos dez anos. Isso significa muitos capacetes e planos de projeto a caminho!

Os 10 melhores concorrentes da Buildertrend para experimentar este ano

Continue lendo abaixo para ver nosso resumo detalhado das melhores alternativas ao Buildertrend a serem consideradas para o mercado da construção civil:

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento e comunicação de projetos de construção)

Experimente o ClickUp gratuitamente Acompanhe custos, orçamentos e despesas de todos os projetos em um só lugar com o ClickUp para equipes de construção

O ClickUp não é apenas mais uma ferramenta de gerenciamento de projetos — é o aplicativo completo para o trabalho. Com o ClickUp para equipes de construção, você pode manter os cronogramas de construção em dia, sem confusão, e lidar com projetos com menos estresse e mais controle.

Mantenha os prazos de construção dentro do cronograma com o ClickUp

Ao contrário do BuilderTrend, o ClickUp torna o agendamento infalível com gráficos de Gantt relacionados à construção que mostram as dependências do projeto em um formato claro e visual.

Como? Conheça a visualização do gráfico de Gantt no ClickUp, que ajuda as equipes a acompanhar marcos importantes, como aprovações de licenças, inspeções e datas de entrega, garantindo que nenhum prazo crítico seja perdido.

Aqui está um guia rápido para configurar seu gráfico de Gantt no ClickUp:

Você pode usar o ClickUp para definir lembretes para tarefas futuras, notificar automaticamente as equipes sobre prazos que estão se aproximando e até mesmo criar tarefas recorrentes para inspeções regulares no local ou reuniões de progresso.

Aproveite o ClickUp para equipes de construção para reunir as conversas, tarefas, orçamentos, cronogramas e documentação dos seus clientes e da sua equipe

E isso não é tudo. Cada tarefa no ClickUp inclui os campos personalizados do ClickUp, onde você pode registrar detalhes essenciais, como materiais necessários, atualizações de status e horas estimadas. Você também pode adicionar listas de verificação para tarefas com várias etapas, perfeitas para acompanhar protocolos de segurança, manutenção de equipamentos, atualizações de projetos ou requisitos de conformidade.

O ClickUp garante a máxima eficiência na construção, conectando equipes, seja no escritório ou no local da obra. Os trabalhadores em campo podem atualizar tarefas, compartilhar fotos e deixar notas, sem necessidade de deslocamentos extras.

Mais do que apenas acompanhamento de tarefas, o ClickUp oferece uma visão geral completa do projeto em um piscar de olhos. Os painéis personalizáveis do ClickUp consolidam o progresso, os orçamentos de construção, os prazos e o desempenho da equipe.

Mantenha as informações das suas tarefas, incluindo prioridades, dependências e atualizações de progresso, centralizadas com o ClickUp

A Visualização da carga de trabalho, por outro lado, ajuda a evitar a sobrealocação e a subutilização da capacidade, eliminando atrasos.

Com mais de 15 visualizações, o ClickUp adapta-se ao seu fluxo de trabalho. Use listas para organizar, quadros Kanban para acompanhar ou mapas mentais para planear. Além disso, as ferramentas financeiras integradas permitem monitorizar orçamentos, custos de materiais e pagamentos a empreiteiros em tempo real, tudo num só lugar.

Anote imagens e elimine confusões nos dados dos projetos de construção com o ClickUp

O que faz o ClickUp se destacar como alternativa ao Buildertrend é que ele permite revisar envios, aprovar solicitações de informações (RFIs) e anotar desenhos diretamente no mesmo lugar.

Você pode até convidar clientes ou prestadores de serviços externos com permissões de visualização personalizadas, mantendo a colaboração simplificada sem expor dados confidenciais.

Se as coisas ainda não estão tão fáceis quanto você gostaria, use o modelo de gerenciamento de construção da ClickUp. Ele foi projetado especificamente para equipes de construção, tornando mais fácil do que nunca manter os projetos dentro do prazo e garantir que todos os detalhes sejam considerados.

Obtenha um modelo gratuito Automatize fluxos de trabalho e reduza o trabalho manual demorado com o modelo de gerenciamento de construção da ClickUp

O modelo também vem com documentos pré-criados que permitem edição e colaboração em tempo real. Se você precisa armazenar plantas, esboçar especificações de construção, preparar propostas de construção ou acompanhar solicitações de informações, mantenha tudo em um hub central acessível a toda a equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Crie listas de verificação passo a passo para verificações de segurança, pedidos de materiais e inspeções de qualidade

Armazene e acesse plantas, licenças, contratos e protocolos de segurança em um só lugar

Comunique-se em tempo real com gerentes de obra, empreiteiros e partes interessadas usando comentários de tarefas e o chat integrado do ClickUp , sem precisar alternar entre aplicativos

Esboce fluxos de trabalho, planeje layouts de locais e debata ideias visualmente usando os quadros brancos do ClickUp

Configure atualizações automáticas de status, lembretes de faturas e fluxos de trabalho de aprovação para economizar tempo usando IA em fluxos de trabalho de construção com o ClickUp Brain

Limitações do ClickUp

Alguns usuários consideram a curva de aprendizagem íngreme

Não possui BIM ou gerenciamento de RFI integrados (embora a personalização e as integrações ajudem a preencher essa lacuna)

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Uma avaliação da G2 cita o ClickUp como o "melhor amigo do arquiteto":

O ClickUp é um aplicativo flexível o suficiente para se adaptar ao mundo multidisciplinar da arquitetura e da construção. Gosto de usar os diferentes modelos, personalizá-los de acordo com minhas necessidades e colocá-los em prática.

O ClickUp é um aplicativo flexível o suficiente para se adaptar ao mundo multidisciplinar da arquitetura e da construção. Gosto de usar os diferentes modelos, personalizá-los de acordo com minhas necessidades e colocá-los em prática.

📮ClickUp Insight: Equipes com baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes com alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

2. Procore (Ideal para gerenciamento de projetos de nível empresarial)

via Procore

Para grandes empresas de construção e empreiteiros gerais que lidam com projetos complexos e com várias partes interessadas, o Procore é uma escolha sólida.

Ele se destaca na centralização da comunicação, permitindo que as equipes gerenciem solicitações de informações, envios e ordens de alteração, mantendo todos atualizados durante todo o ciclo de vida do projeto.

O recurso de registro diário permite que os gerentes de campo registrem dados em tempo real sobre o clima, a mão de obra e os materiais, garantindo uma coordenação perfeita com as equipes do escritório.

👀 Você sabia? Em 2020, o setor de construção civil global gerou mais de US$ 12,6 trilhões em receita, consolidando sua posição como um dos maiores e mais lucrativos setores do mundo.

Melhores recursos do Procore

Utilize ferramentas financeiras e de orçamento para controlar custos, gerenciar faturas e evitar excedentes

Integre com mais de 400 ferramentas de terceiros, incluindo software de contabilidade e programação

Acesse o aplicativo móvel com acesso offline para atualizações no local e documentação fotográfica

Limitações do Procore

Os preços podem ser proibitivos para empresas menores

Funcionalidade offline limitada para locais de trabalho remotos em comparação com outras alternativas ao Procore

Preços do Procore

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Procore

G2: 4,6/5 (mais de 3.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.700 avaliações)

3. Contractor Foreman (Ideal para pequenas empresas de construção)

via Contractor Foreman

Se você precisa de um conjunto completo de ferramentas para pequenas empresas de construção, o Contractor Foreman é a solução ideal. Ele oferece gerenciamento de projetos, controle de tempo, estimativas e faturamento, tudo em uma única plataforma.

Com mais de 35 recursos integrados, equipes pequenas podem lidar com tudo, desde registros de segurança até solicitações de informações, em uma única plataforma, eliminando a necessidade de vários aplicativos para equipes maiores.

Principais funcionalidades do Contractor Foreman

Acompanhe os custos e orçamentos dos trabalhos para monitorar despesas e rentabilidade

Gerencie relacionamentos com clientes e pipelines de vendas com um CRM integrado

Programe projetos com gráficos de Gantt, visualizações de calendário e lembretes automáticos

Garanta a conformidade com as normas de segurança com ferramentas para relatórios de incidentes e documentação OSHA

Limitações do Contractor Foreman

Interface desatualizada em comparação com outras ferramentas

Funcionalidade móvel avançada limitada

Preços do Contractor Foreman

Básico: US$ 49/mês (cobrado anualmente)

Padrão: US$ 79/mês (cobrado anualmente)

Mais: US$ 125/mês (cobrado anualmente)

Pro: US$ 166/mês (cobrado anualmente)

Ilimitado: US$ 249/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre empreiteiros e encarregados

G2 : 4,5/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 670 avaliações)

4. Fieldwire (Ideal para coordenação de equipes no local)

via Fieldwire

Projetado para uma coordenação perfeita entre o campo e o escritório, o Fieldwire permite a atribuição de tarefas e a colaboração em tempo real em projetos de construção, diretamente do local de trabalho.

A característica que destaca este software de gerenciamento de construção é o gerenciamento de projetos. Ele permite que os usuários carreguem, anotem e compartilhem planos instantaneamente, para que todos trabalhem com a versão mais recente.

Listas de tarefas e listas de verificação de inspeção ajudam a manter o controle de qualidade, enquanto o acesso offline mantém as equipes remotas produtivas.

Melhores recursos do Fieldwire

Gerencie tarefas com atribuições de prioridade para garantir que o trabalho avance de forma eficiente

Visualize e anote planos para acesso ao projeto no local e anotações instantâneas

Acompanhe os problemas com documentação fotográfica para gerenciar listas de pendências e inspeções

Trabalhe offline em áreas remotas com acesso imediato às ferramentas essenciais

Simplifique o gerenciamento de solicitações de informações e envios para facilitar a comunicação entre o campo e o escritório

Limitações do Fieldwire

Opções de integração limitadas em comparação com plataformas maiores

Os recursos avançados para relatórios poderiam ser mais robustos

Preços do Fieldwire

Básico: Gratuito

Pro: US$ 54/mês por usuário

Negócios: US$ 74/mês por usuário

Business Plus: US$ 104/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Fieldwire

G2: 4,5/5 (mais de 230 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Fieldwire

Um usuário da Capterra relata:

Um dos poucos programas de software que reúne compras, gerenciamento de projetos e campo.

Um dos poucos programas de software que reúne compras, gerenciamento de projetos e campo.

💡 Dica profissional: Construir uma rede forte é essencial no setor da construção civil. Participe de eventos do setor, junte-se a organizações profissionais e conecte-se com mentores e colegas para abrir novas oportunidades e se manter à frente.

5. Autodesk Construction Cloud (Ideal para gerenciamento integrado de projetos e colaboração em projetos)

via Autodesk Construction Cloud

Se você está procurando uma ferramenta que combine gerenciamento de construção com colaboração em projetos, o Autodesk Construction Cloud é perfeito para você, especialmente se for um projeto de grande escala.

Ele centraliza solicitações de informações, envios e atualizações de progresso em uma única plataforma, garantindo que as equipes tenham acesso a informações precisas e atualizadas.

As suas ferramentas de colaboração em design permitem que arquitetos, engenheiros e empreiteiros revisem e forneçam feedback em tempo real sobre os modelos, minimizando atrasos causados por falhas de comunicação.

Principais recursos do Autodesk Construction Cloud

Colabore na modelagem de informações de construção (BIM) com visualização perfeita baseada em nuvem e detecção de conflitos

Acompanhe as versões dos documentos para gerenciar alterações em plantas, solicitações de informações e envios

Use análises baseadas em IA para avaliação de riscos e previsão de projetos

Integre com o AutoCAD, Revit e outras ferramentas da Autodesk para fluxos de trabalho completos, do projeto à construção

Acesse ferramentas móveis com marcações avançadas e acompanhamento de problemas em tempo real

Limitações do Autodesk Construction Cloud

Pode ser caro para empresas ou projetos menores

Curva de aprendizado íngreme para equipes não familiarizadas com o ecossistema da Autodesk

Preços do Autodesk Construction Cloud

uS$ 145/mês por usuário

Preços personalizados para usuários ilimitados

Classificações e avaliações do Autodesk Construction Cloud

G2: 4,4/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.200 avaliações)

6. JobNimbus (Ideal para empreiteiros de telhados e exteriores)

via JobNimbus

A JobNimbus oferece um sistema híbrido de gerenciamento de projetos e CRM que ajuda os empreiteiros a gerenciar e acompanhar trabalhos, automatizar acompanhamentos e manter as finanças em ordem.

Com o JobNimbus automatizando acompanhamentos, lembretes e faturamento, os empreiteiros podem evitar perseguir clientes ou atualizar manualmente cada etapa do projeto.

Como muitos empreiteiros de telhados e revestimentos trabalham com fornecedores de materiais específicos, o JobNimbus permite que eles obtenham os preços dos fornecedores diretamente, gerem ordens de compra, atribuam tarefas e até mesmo acompanhem as entregas do projeto dentro da plataforma.

Melhores recursos do JobNimbus

Acompanhe leads, orçamentos e projetos com um pipeline de tarefas do tipo arrastar e soltar

Gerencie pedidos de materiais e fornecedores para otimizar as compras

Carregue fotos e relate atualizações no terreno com uma aplicação móvel

Integre com o QuickBooks para uma contabilidade e um acompanhamento financeiro sem falhas

Limitações do JobNimbus

Alguns usuários relatam falhas frequentes e dificuldades de navegação

Requer tempo para se integrar totalmente aos fluxos de trabalho

Preços do JobNimbus

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o JobNimbus

G2: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 480 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o JobNimbus

Uma avaliação da G2 diz:

Gosto da capacidade de gerar relatórios personalizados de forma rápida e fácil, e de que criar contatos/trabalhos/tarefas é relativamente fácil. O conceito de quadros também é ótimo, assim como a possibilidade de clicar/arrastar contatos conforme necessário.

Gosto da capacidade de gerar relatórios personalizados de forma rápida e fácil, e de que criar contatos/trabalhos/tarefas é relativamente fácil. O conceito de quadros também é ótimo, assim como a possibilidade de clicar/arrastar contatos conforme necessário.

👀 Você sabia? No setor de construção dos EUA, a diferença salarial entre homens e mulheres é menor do que na maioria dos outros setores.

7. CoConstruct (Ideal para construtores e reformadores de casas personalizadas)

via CoConstruct

Imagine construir uma casa personalizada sem o caos de idas e vindas constantes. É exatamente para isso que o CoConstruct foi criado.

Ele otimiza a comunicação com os clientes, o gerenciamento de projetos e o acompanhamento financeiro em um único local centralizado. Além disso, seu portal de clientes diferenciado mantém os proprietários informados, permitindo que acompanhem as atualizações, aprovem seleções e se comuniquem diretamente com os construtores para um processo mais tranquilo e transparente.

Melhores recursos do CoConstruct

Ofereça um portal ao cliente para uma comunicação transparente e acompanhamento das aprovações

Faça estimativas e orçamentos com atualizações de custos em tempo real

Acompanhe as seleções de materiais e as preferências dos clientes com ferramentas de gerenciamento dedicadas

Programe projetos de construção para gerenciar cronogramas e marcos de subcontratados

Limitações do CoConstruct

Uma curva de aprendizado íngreme para equipes pequenas

Funcionalidade limitada do aplicativo móvel em comparação com a versão para desktop

Preços do CoConstruct

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o CoConstruct

G2 : 4,0/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 860 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o CoConstruct

Uma avaliação da G2 diz:

O CoConstruct é uma ferramenta muito útil. O software foi cuidadosamente projetado. Os orçamentos, pedidos de compra e ordens de alteração são relativamente simples e fáceis de usar.

O CoConstruct é uma ferramenta muito útil. O software foi cuidadosamente projetado. Os orçamentos, pedidos de compra e ordens de alteração são relativamente simples e fáceis de usar.

💡 Dica profissional: Não espere que ocorra uma avaria — programe a manutenção preventiva do seu equipamento de construção com base nas horas de utilização, e não apenas na sua idade. Isto mantém a sua frota a funcionar de forma eficiente, evita atrasos dispendiosos e prolonga a vida útil dos seus ativos de alto valor.

8. Buildxact (Ideal para pequenos construtores e profissionais liberais)

via Buildxact

A eficiência é importante para pequenos construtores, reformadores e empreiteiros. O Buildxact simplifica as estimativas e o gerenciamento de projetos de construção, facilitando o cálculo de custos, a elaboração de orçamentos e o planejamento.

Depois que uma estimativa é finalizada, a ferramenta de gerenciamento de construção a converte instantaneamente em um orçamento detalhado, ordens de compra e cronograma de trabalho com apenas alguns cliques.

Melhores funcionalidades do Buildxact

Gere orçamentos precisos rapidamente com ferramentas de levantamento e estimativa

Melhore a aquisição de materiais com o gerenciamento de pedidos de compra e fornecedores

Programe tarefas com lembretes automáticos para prazos importantes

Acompanhe os orçamentos para evitar custos excessivos e manter a rentabilidade

Acesse os dados do projeto em qualquer lugar com a funcionalidade móvel baseada na nuvem

Limitações do Buildxact

Não é ideal para projetos grandes e complexos

Algumas ferramentas de terceiros podem não sincronizar corretamente

Preços do Buildxact

Entrada: US$ 169/mês

Pro: US$ 279/mês

Equipes: US$ 439/mês

Avaliações e comentários sobre a Buildxact

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Buildxact

Um usuário do G2 diz:

O Buildxact é uma excelente solução para pequenas e médias empresas de construção. O seu design intuitivo facilita muito a gestão de orçamentos, cronogramas e orçamentos. A capacidade do software de produzir propostas rápidas e gerir prazos de projetos representa uma economia significativa de tempo. A interação com softwares de contabilidade, como o Xero, é perfeita, o que ajuda a manter os fundos organizados.

O Buildxact é uma excelente solução para pequenas e médias empresas de construção. O seu design intuitivo facilita muito a gestão de orçamentos, cronogramas e orçamentos. A capacidade do software de produzir propostas rápidas e gerir prazos de projetos representa uma economia significativa de tempo. A interação com softwares de contabilidade, como o Xero, é perfeita, o que ajuda a manter os fundos organizados.

9. Smartsheet (Ideal para acompanhamento flexível de projetos de construção)

via Smartsheet

Na sua essência, o Smartsheet é um híbrido entre uma planilha e um software de gerenciamento de projetos.

Ao contrário de outras alternativas ao Buildertrend, oferece automatizações específicas para o fluxo de trabalho, ferramentas de colaboração e sincronização de dados em tempo real, tornando-o muito mais dinâmico e adequado para projetos de construção complexos.

As equipes podem escolher entre várias visualizações — grade, Gantt, calendário ou quadros baseados em cartões — para gerenciar cronogramas e orçamentos de projetos, solicitações de informações, pedidos de materiais e relatórios do local.

Principais recursos do Smartsheet

Conecte empreiteiros, fornecedores e partes interessadas com atualizações automáticas

Crie painéis em tempo real para acompanhar custos, cronogramas e riscos

Destaque questões críticas, como tarefas atrasadas ou excedentes orçamentários, com formatação condicional

Acesse modelos de construção pré-criados para configurar projetos instantaneamente

Sincronize com o Procore, Autodesk e ferramentas de contabilidade como o QuickBooks

Limitações do Smartsheet

Curva de aprendizado íngreme para iniciantes

Os custos podem ser elevados para empresas de menor dimensão

Preços do Smartsheet

Pro: US$ 12/mês por membro

Negócios: US$ 24/mês por membro

Empresa: Preços personalizados

Gerenciamento avançado do trabalho: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Smartsheet

G2: 4,4/5 (mais de 19.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.400 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Smartsheet

Veja o que diz uma avaliação da G2:

Eu trabalho em uma empresa imobiliária única e o Smartsheet facilita o acompanhamento do inventário, comissões, faturas, solicitações de suporte e muito mais. É fácil colaborar com outros departamentos e reportar aos nossos proprietários o progresso das metas com os relatórios e painéis que criei.

Eu trabalho em uma empresa imobiliária única e o Smartsheet facilita o acompanhamento do inventário, comissões, faturas, solicitações de suporte e muito mais. É fácil colaborar com outros departamentos e reportar aos nossos proprietários o progresso das metas com os relatórios e painéis que criei.

10. Houzz Pro (Ideal para empresas de design e construção)

via Houzz Pro

O Houzz Pro combina gerenciamento de projetos com ferramentas de comunicação com o cliente, tornando-o ideal para empreiteiros residenciais, profissionais da construção civil e empresas de design e construção.

O criador de propostas simplifica a estimativa e a gestão de recursos, permitindo que os clientes revisem e aprovem orçamentos detalhados digitalmente para um início mais rápido dos projetos.

E isso não é tudo. As suas ferramentas de programação e gestão de subcontratados garantem uma coordenação perfeita ao longo das fases de conceção e construção.

Melhores funcionalidades do Houzz Pro

Facilite todo o processo de construção com plantas baixas em 3D e visualizações

Acompanhe consultas e follow-ups com um sistema de gerenciamento de leads

Gere propostas e faturas com opções de pagamento digital

Colabore com os clientes através de um portal para seleções, aprovações e acompanhamento do progresso

Impulsione os esforços de marketing com integração de sites e suporte publicitário

Limitações do Houzz Pro

Opções limitadas de integração com software de terceiros

Os preços podem não ser ideais para empreiteiros que lidam com projetos menores

Preços do Houzz Pro

Teste gratuito: 30 dias

Essencial (para designers): US$ 149/mês

Pro (para empreiteiros): US$ 249/mês

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Houzz Pro

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o HuzzPro

Destaques de uma avaliação da G2:

Há muitas coisas que gosto no Houzz Pro, mas a funcionalidade que mais me tem beneficiado é a geração de leads. 90% dos meus novos leads vêm do Houzz. Além disso, gosto da funcionalidade de faturação.

Há muitas coisas que gosto no Houzz Pro, mas a funcionalidade que mais me tem beneficiado é a geração de leads. 90% dos meus novos leads vêm do Houzz. Além disso, gosto da funcionalidade de faturação.

A melhor alternativa ao Buildertrend: por que o ClickUp se destaca

A escolha da alternativa certa ao Buildertrend depende das necessidades do seu negócio, mas se você deseja uma solução flexível que faça tudo, o ClickUp é um dos principais candidatos. Ao contrário das ferramentas específicas para construção, o ClickUp vai além do gerenciamento de projetos, oferecendo fluxos de trabalho personalizáveis, colaboração em tempo real e automação para se adequar a qualquer equipe.

Com gerenciamento de tarefas, compartilhamento de documentos, ferramentas de orçamento e integrações com softwares do setor, ele mantém cronogramas, solicitações de informações e finanças organizados em um só lugar. Além disso, seus modelos de preços acessíveis e escalabilidade o tornam ideal tanto para pequenos empreiteiros quanto para grandes empresas.

Enquanto outras ferramentas se concentram em recursos específicos, o ClickUp equilibra personalização, facilidade de uso e custo-benefício, tornando-o uma escolha inteligente para equipes de construção que buscam otimizar suas operações.

Experimente o ClickUp gratuitamente agora e veja a diferença por si mesmo.