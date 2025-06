Tecnologia inclusiva: as 10 melhores ferramentas de IA para pessoas neurodivergentes em 2025

O mundo está se tornando mais consciente das necessidades e pontos fortes únicos dos indivíduos neurodivergentes. Felizmente, a tecnologia está avançando com ferramentas inovadoras de IA projetadas para aumentar a produtividade, a comunicação e o bem-estar geral.

Se você deseja eliminar distrações, manter seus pensamentos organizados ou apenas encontrar maneiras de se comunicar com mais conforto, aqui estão 10 ferramentas de IA que podem mudar sua rotina diária.

Pronto para descobrir alguns aliados digitais que podem tornar a sua vida um pouco mais fácil? Vamos lá ver quais são os que melhor se adequam a si!

Escolher a ferramenta de IA certa pode ser uma virada de jogo para pessoas com diferenças neurológicas. Como elas processam informações de maneira diferente, é muito importante procurar soluções que realmente facilitem sua vida, reduzindo a sobrecarga e aumentando o foco.

Veja como você pode encontrar a ferramenta certa para você:

Interfaces sem distrações : procure uma interface de usuário simples e intuitiva que elimine ruídos e mantenha você focado

Layouts personalizáveis : escolha uma ferramenta que lhe dê liberdade para ajustar itens como fontes, cores, temas e até mesmo o brilho da tela, o que pode ajudar a reduzir a sobrecarga sensorial

Gerenciamento inteligente de tarefas : encontre uma ferramenta que permita priorizar tarefas e definir lembretes para que você esteja sempre em dia com suas tarefas

Auto-organização : procure uma ferramenta de IA que classifique automaticamente suas tarefas e informações

Recursos de conversão de voz em texto: Opte por ferramentas de comunicação que possam analisar palavras faladas, convertendo-as em tarefas ou acompanhamentos acionáveis

🔎 Você sabia? Bill Gates tem dislexia e TDAH e frequentemente fala abertamente sobre suas dificuldades com o ensino tradicional.

Uma ferramenta de IA com os recursos certos pode fazer toda a diferença para tornar seu espaço de trabalho digital mais confortável. Você precisa de algo que se adapte à sua maneira de pensar, organizar e trabalhar. Então, aqui estão dez ferramentas para ajudá-lo a otimizar o trabalho e superar os desafios com facilidade.

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de tarefas e acompanhamento de metas com tecnologia de IA)

Se você está procurando uma ferramenta que ajude a aumentar sua produtividade sem se sentir sobrecarregado por estruturas rígidas, o ClickUp definitivamente deve estar no topo da sua lista.

Elas eliminam o caos do gerenciamento de tarefas em vários aplicativos desconectados e reúnem tudo o que é importante — conhecimento, conversas e projetos — em um único espaço de trabalho conectado. O resultado? Liberdade da alternância interminável entre abas, que rouba seu tempo e mata sua produtividade.

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e acompanhar decisões, insights críticos para os negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca mais precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de chats, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique! Além disso, a flexibilidade para personalizar seu espaço de trabalho oferece suporte a diferentes estilos e necessidades de trabalho, incluindo aqueles exclusivos de pessoas neurodivergentes.

Veja como você pode usar o ClickUp se for uma pessoa neurodivergente:

Trabalhe de forma mais inteligente: Trabalhe com menos atrito com o ClickUp Brain. Pense nele como seu melhor amigo de produtividade para agilizar as coisas. Ele usa Processamento de Linguagem Natural para entender o significado, a intenção e o contexto de suas consultas e fornecer as respostas mais relevantes e significativas.

Está com bloqueio criativo? O ClickUp Brain pode sugerir ideias e modelos e até mesmo escrever. Precisa refrescar a memória sobre como funciona o seu processo de controle de qualidade? Ele analisa o seu espaço de trabalho e apresenta insights relevantes em segundos. Não tem paciência para ler textos longos? O ClickUp Brain resume documentos extensos, destaca os pontos principais e até identifica e atribui itens de ação.

Gere propostas de projetos, e-mails e resumos em pouco tempo com o ClickUp Brain

O que mais gostamos é que você pode vincular esses resumos gerados por IA a tarefas e planos de projeto, para que nunca precise se esforçar para encontrar aquela nota que você jurou ter salvo em algum lugar!

O AI Notetaker da ClickUp transforma reuniões de longas discussões em sessões produtivas focadas em ação. A IA captura automaticamente informações importantes, como decisões, insights e itens de ação, criando resumos claros e concisos que se integram perfeitamente aos projetos atuais. Isso garante que todas as reuniões contribuam efetivamente para melhores fluxos de trabalho e eficiência da equipe, e você pode permanecer envolvido sem se preocupar em perder nada.

Automatize suas tarefas rotineiras: melhore seu foco deixando que a automação do ClickUp cuide das suas tarefas rotineiras. Dessa forma, você pode realmente manter os olhos no que importa, enquanto as tarefas repetitivas, mas essenciais — compartilhar atualizações de projetos, atribuir tarefas, enviar e-mails — continuam a ser executadas com precisão em segundo plano.

Você pode escolher entre mais de 100 automações pré-criadas ou usar o criador de automações personalizadas para criar um fluxo de trabalho adaptado às suas necessidades.

Use o ClickUp Automations para cuidar das tarefas rotineiras

Gostamos especialmente de como Feisal Adams, diretor de inovação da 9n (uma solução de IA e tecnologia para empresas), usa os sistemas de automação e IA do ClickUp para criar respostas personalizadas que são enviadas automaticamente para qualquer pessoa que preencha um de seus formulários. Adams não só conseguiu tornar as respostas pessoais e inteligentes, como também pôde usar todo o sistema para descarregar muito trabalho repetitivo, simplesmente usando a imaginação em suas entradas.

Transforme a desorganização em clareza: Divida projetos complexos em itens acionáveis e atribua-os aos membros da equipe apropriados com o ClickUp Tasks.

Adicionar etiquetas de prioridade codificadas por cores e status de tarefas personalizados a cada tarefa facilita a filtragem das tarefas e o foco nas que precisam de atenção imediata.

Você também obtém uma visão clara dos cronogramas e das dependências das tarefas, facilitando a priorização do seu trabalho e aumentando o foco. A relação visual entre as tarefas evita a sensação opressora de não saber por onde começar.

Gerencie facilmente o trabalho multifuncional com as tarefas colaborativas do ClickUp

Pule a configuração e comece a trabalhar imediatamente: Para a maioria das pessoas neurodivergentes, iniciar um novo projeto é a tarefa mais desafiadora. Com a biblioteca do ClickUp, que conta com mais de 1.000 modelos personalizáveis, fica mais fácil pular a configuração e dar início ao seu projeto sem a sobrecarga de planejamento e organização.

O modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp, por exemplo, é uma ótima ferramenta para quem tem dificuldade em gerenciar suas tarefas.

Obtenha um modelo gratuito Gerencie suas tarefas diárias com facilidade usando o modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp

Contém todas as ferramentas de que você precisa para visualizar, acompanhar e otimizar fluxos de trabalho. Organize informações até os mínimos detalhes com campos personalizados, programe tarefas com a facilidade da funcionalidade arrastar e soltar na visualização do calendário e visualize as cargas de trabalho individuais e da equipe para uma utilização eficiente dos recursos com a visualização da carga de trabalho.

Se você deseja um modelo adequado para TDAH para planejar seus dias com produtividade máxima, confira o modelo ClickUp Daily Time Blocking.

Obtenha um modelo gratuito Gerencie seu tempo com eficiência com o modelo de bloqueio de tempo diário do ClickUp

É ótimo para priorizar blocos de tempo quando você está mais produtivo, para concluir tarefas complexas e exigentes antes que sua energia se esgote. O modelo até bloqueia tempo para reflexões significativas. Dessa forma, você sempre tem alguns minutos para relaxar antes de iniciar a próxima tarefa.

Melhores recursos do ClickUp

Painéis personalizáveis : visualize tudo relacionado ao andamento do projeto, cronogramas, tarefas pendentes e marcos com : visualize tudo relacionado ao andamento do projeto, cronogramas, tarefas pendentes e marcos com os painéis do ClickUp . Use tabelas, gráficos e barras de progresso codificados por cores para destacar suas conquistas, tarefas pendentes e prazos

Metas rastreáveis : defina metas mensuráveis e divida-as em metas menores e alcançáveis com : defina metas mensuráveis e divida-as em metas menores e alcançáveis com o ClickUp Goals . Use relatórios de progresso e metas de tarefas para acompanhar as metas visualmente e adicione lembretes para não perder tarefas importantes

Colaboração perfeita: gerencie conversas enquanto trabalha com : gerencie conversas enquanto trabalha com o ClickUp Chat . Para ajudar a melhorar as habilidades de comunicação, os recursos de IA do Chat podem sugerir respostas, criar tarefas automaticamente e resumir threads de conversas para que todas as partes interessadas estejam sempre a par das discussões importantes, itens de ação e atualizações

Limitações do ClickUp

Às vezes, as atualizações podem demorar um pouco mais para carregar, mas geralmente são corrigidas com uma simples atualização da página

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

A flexibilidade do ClickUp é seu maior ponto forte — a capacidade de personalizar visualizações, status e fluxos de trabalho significa que ele pode se adaptar a praticamente qualquer processo de equipe. O grande número de recursos nos permite gerenciar tudo, desde tarefas diárias até planos de longo prazo, em um só lugar. É ótimo ter todo o nosso trabalho centralizado, e os painéis personalizáveis tornam os relatórios claros e adaptados às nossas necessidades. – Avaliação do G2

Leia mais: Por dentro do ClickUp Brain for Teams: as melhores ferramentas para compartilhamento de conhecimento, automação de projetos e redação

via Goblin Tools

O Goblin Tools é um conjunto de ferramentas de produtividade com IA projetado para transformar tarefas complexas em etapas gerenciáveis, facilitando a estimativa de tempo e o gerenciamento das responsabilidades diárias com mais clareza e menos estresse. Isso o torna especialmente útil para pessoas com TDAH que buscam ter uma rotina.

Por exemplo, você pode criar várias tarefas com o Magic ToDo. Adicione subtarefas para cada tarefa, prazos estimados e até mesmo notas de voz para contextualizar suas ações. Para cada tarefa, adicione um nível de "intensidade" para controlar o nível de detalhamento que você deseja para a divisão da tarefa. Por exemplo, "leve" fornece uma divisão básica, "médio" adiciona mais estrutura e detalhes, e "intenso" divide a tarefa em etapas detalhadas

Assistência à redação : use o Goblin Tools para alterar o tom e o estilo do seu texto. Basta inserir seus pensamentos (por mais caóticos que sejam) no "Formalizador" e escolher como deseja que seu texto apareça: profissional, técnico, sarcástico, educado, mais fácil de ler, etc.

Estimativa de tempo : descubra quanto tempo uma determinada tarefa levará inserindo-a no "Estimador". Basta descrever o que você precisa fazer e ele fornecerá uma estimativa de tempo realista

Interpretação de texto: analise o tom e a intenção de qualquer mensagem para entender melhor a comunicação por texto, especialmente em situações em que as pistas sociais não são claras

A divisão detalhada das tarefas pode resultar em uma quantidade excessiva de notificações, o que pode causar distrações

Gratuito

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📮ClickUp Insight: Quase 88% dos participantes da nossa pesquisa agora dependem de ferramentas de IA para simplificar e acelerar tarefas pessoais. Quer obter esses mesmos benefícios no trabalho? A ClickUp está aqui para ajudar! O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado da ClickUp, pode ajudar você a melhorar a produtividade em 30% com menos reuniões, resumos rápidos gerados por IA e tarefas automatizadas.

3. Spectrums.ai (Ideal para gerenciamento de tarefas e suporte à produtividade com IA)

Spectrums.ai é uma ferramenta de IA para TDAH projetada para criar planos de intervenção personalizados, monitorar o humor e a energia, analisar dados comportamentais e fornecer recomendações baseadas em dados sobre como melhor apoiar indivíduos neurodivergentes.

Com a ajuda da IA, ela monitora regularmente os níveis de energia, humor, sensibilidades sensoriais e outros sintomas para ajudar empregadores, educadores e cuidadores a identificar padrões e gatilhos que afetam o bem-estar.

Principais recursos do Spectrums.ai

Mecanismos de enfrentamento personalizados : obtenha estratégias personalizadas para gerenciar os desafios diários com base em todos os sintomas monitorados

Relatórios de saúde : extraia relatórios detalhados sobre sintomas, desafios, progresso e tendências ao longo do tempo. Compartilhe esses relatórios com médicos, terapeutas e educadores para ajudá-los a fornecer apoio e recursos adequados

Insights baseados em dados: use dados comportamentais para entender as necessidades dos funcionários neurodiversos, promovendo um ambiente de trabalho mais inclusivo e acolhedor

Limitações do Spectrums.ai

Como o Spectrums.ai depende muito das informações fornecidas pelos usuários, a análise resultante pode, às vezes, não ser detalhada o suficiente para fornecer insights precisos

Preços do Spectrums.ai

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Spectrums.ai

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔎 Você sabia? A JPMorgan Chase & Co. estima que os funcionários contratados para funções tecnológicas por meio de seu programa de neurodiversidade são 90% a 140% mais produtivos do que os outros e têm um trabalho consistente e sem erros.

4. TickTick (Ideal para gerenciamento intuitivo de tarefas e acompanhamento de hábitos)

via TickTick

O TickTick é uma ferramenta de gerenciamento de tempo que ajuda a reduzir a desorganização mental com recursos como "Listas inteligentes", "Galeria de hábitos", "Lembretes de tarefas" e muito mais.

A "Matriz de Eisenhower" divide as tarefas com base na urgência e importância, ajudando indivíduos neurodivergentes a priorizar de forma eficaz. Além disso, o "temporizador Pomodoro" promove o trabalho focado, incentivando intervalos curtos e produtivos, o que pode ser especialmente útil para pessoas com dificuldades de atenção.

Principais recursos do TickTick

Planejamento e programação : visualize sua programação diária e mensal no calendário do TickTick e tenha uma visão geral rápida de tudo o que precisa ser feito

Planejamento de tarefas : anote todas as suas tarefas importantes em listas de tarefas completas com tags e lembretes para não perder nenhuma ação crítica. Use a lista, o Kanban ou a visualização da linha do tempo para visualizar o trabalho da maneira que desejar

Gerenciamento de hábitos: desenvolva e mantenha bons hábitos usando o "Habit Tracker". Use lembretes estruturados, acompanhamento do progresso e integração com tarefas para lidar com as rotinas diárias e construir responsabilidade

Limitações do TickTick

As opções de personalização são bastante limitadas

Preços do TickTick

Gratuito para sempre

Premium: US$ 35,99 por ano

Avaliações e comentários do TickTick

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/4 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TickTick?

Aprecio a variedade de ferramentas sofisticadas de organização que o TickTick oferece, incluindo a capacidade de criar listas de verificação detalhadas e a flexibilidade de definir datas de vencimento e lembretes personalizados. Além disso, a conexão com o calendário garante uma visão geral das atividades, e o recurso "Hoje" ajuda na priorização eficiente das tarefas diárias. – Avaliação do G2

5. Habitica (Ideal para acompanhamento de hábitos e produtividade gamificados)

via Habitica

Já se sentiu entediado com seus aplicativos habituais de monitoramento de hábitos? O Habitica pode ser uma ótima alternativa.

Ela traz elementos lúdicos para tornar a criação de hábitos divertida e envolvente. A interface do usuário se assemelha a jogos de arcade conhecidos, com recompensas para mantê-lo motivado. O Habitica também ajuda você a se conectar com pessoas que pensam como você e a se manter motivado por meio do apoio social.

Principais recursos do Habitica

Acompanhamento de hábitos: acompanhe e gerencie seus hábitos diários com as listas de tarefas do Habitica. Seja responsável por si mesmo e crie bons hábitos em pouco tempo

Incentivos : Ganhe recompensas cada vez que você marcar uma tarefa como concluída na sua lista de afazeres. Suba de nível com seu avatar e ganhe pequenos incentivos divertidos, como armaduras de batalha, animais de estimação misteriosos e habilidades mágicas

Redes sociais: entre em contato com outros usuários do Habitician e torne a criação de hábitos divertida e colaborativa

Limitações do Habitica

A interface do usuário pode ser mais intuitiva

Preços do Habitica

Gratuito para sempre

Planos para grupos: US$ 9 por mês + US$ 3 por cada membro adicional

Avaliações e comentários sobre Habitica

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Habitica?

O Habitica está sempre aberto no meu laptop, e estou constantemente verificando coisas, procurando lembrar-me do que queria fazer hoje, lembrar-me das metas que estabeleci para esta semana ou este mês e ver como está o meu grupo na nossa missão atual. – Avaliação no Reddit

👀 Curiosidade: No McDonald's do Japão, os novos funcionários aprendem o básico — virar hambúrgueres e fritar batatas fritas — através de um jogo super legal da Nintendo feito sob medida! 🍔🍟🎮

6. Forest (Ideal para gerenciar a procrastinação e manter o foco)

via Forest

O Forest é um aplicativo de produtividade com uma abordagem um pouco diferente do gerenciamento de tarefas. Digamos que você tenha uma tarefa que exija toda a sua concentração. Ao iniciar a tarefa, você também planta uma árvore no aplicativo Forest. A árvore cresce à medida que você se concentra na tarefa e só amadurece quando você conclui a ação. Se você abandonar a tarefa no meio do caminho, a árvore murcha e morre, motivando você a manter o foco e concluir as tarefas iniciadas.

Principais recursos do Forest

Incentivo à criação de hábitos: Ganhe moedas virtuais sempre que plantar uma árvore no aplicativo. Quando você gastar essas moedas, o Forest fará uma doação a um parceiro que plantará árvores reais em algum lugar. Assim, cada vez que você concluir uma tarefa, estará contribuindo para construir um planeta mais verde

Teste de personalidade: Conheça seus valores e perspectivas fazendo o "Teste de Personalidade da Forest". Você será guiado por uma floresta imaginária e solicitado a responder a perguntas sobre suas experiências para descobrir seu tipo de foco e encontrar conexões com pessoas semelhantes para realizar atividades em grupo, como estudar

Limitações da Forest

Não é uma ferramenta de produtividade completa, mas sim um temporizador de foco

Não é possível pausar ou ajustar os temporizadores, o que pode tornar o foco bastante estressante

Preços da Forest

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Forest

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Forest?

Extensão muito útil, especialmente durante aulas online, onde há tantas distrações. Ela ajuda a bloquear esses sites e melhora a concentração. – Avaliação na Chrome Web Store

7. Brain in Hand (Ideal para suporte sob demanda e autogestão)

via Brain in Hand

O Brain in Hand, uma tecnologia assistiva, combina ferramentas práticas e suporte humano contínuo para fornecer estratégias personalizadas para organizar o tempo, lembrar tarefas e resolver problemas.

Os usuários podem monitorar seu humor e receber orientação por meio de suporte em tempo real para regulação emocional e companhia. Além disso, a plataforma também oferece recursos para empregadores, instituições educacionais e serviços de saúde, para ajudar a apoiar seus funcionários e alunos.

Principais recursos do Brain in Hand

Avaliações de personalidade : use o "Assessor Toolkit" da Brain in Hand para encontrar recursos e ferramentas necessários para analisar indivíduos neurodiversos e fazer recomendações personalizadas de acordo com suas necessidades

Acompanhe seu humor : capture a essência do que você está sentindo e combata a ansiedade para que você possa gerenciar gatilhos e superar desafios

Organização de tarefas: estabeleça rotinas passo a passo para gerenciar suas atividades diárias usando ferramentas simples para organizar seu tempo, definir lembretes e concluir tarefas

Limitações do Brain in Hand

Alguns usuários relataram problemas com a sincronização do calendário

Preços do Brain in Hand

Licença anual : US$ 2404,40 por ano

Licença mensal: US$ 226,17 por mês

Avaliações e comentários do Brain in Hand

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Brain in Hand?

Toda a experiência de ter uma sessão individual, planejar meus objetivos e depois usar o aplicativo para alcançá-los é brilhantemente simples, mas eficaz. – Avaliação na Apple App Store

8. Grammarly (Melhor para assistência de escrita com IA)

via Grammarly

Os funcionários neurodivergentes muitas vezes têm dificuldade em estruturar seus pensamentos, ajustar o tom e detectar erros na escrita.

A plataforma de IA da Grammarly capacita indivíduos neurodivergentes, tornando o processo de escrita menos estressante. Com verificações gramaticais e ortográficas integradas, reformulação de frases e opções de leitura em voz alta, a ferramenta pode ajudar a refinar a comunicação escrita.

Melhores recursos do Grammarly

Assistência estratégica à redação : receba sugestões personalizadas com base no contexto do que você está escrevendo quando tiver dificuldade para colocar suas ideias em palavras

Feedback lógico : desenvolva suas ideias principais com o aplicativo de IA do Grammarly. Ele pode analisar textos, identificar pontos críticos e fornecer feedback para que você possa adicionar substância às suas ideias e garantir que todas as frases tenham um fluxo lógico

Compartilhamento de conhecimento: Facilite a integração de seus funcionários neurodiversos e ajude-os a se familiarizar com o jargão e o know-how da empresa. Quando um jargão da equipe ou da empresa aparecer, seus colegas de equipe podem simplesmente passar o mouse sobre ele e ver imediatamente as definições, documentos relacionados e contatos importantes, sem precisar procurar exaustivamente por eles

Limitações do Grammarly

O Grammarly nem sempre leva em consideração um tom informal e pode corrigir coisas que não são realmente erros

Preços do Grammarly

Gratuito

Pro : US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Grammarly

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 7.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Grammarly?

O Grammarly é especialmente útil para uma comunicação rápida e profissional, garantindo que e-mails, relatórios e mensagens sejam claros, sem erros e bem estruturados. As sugestões de tom ajudam a manter o nível certo de formalidade, enquanto as correções em tempo real economizam tempo ao detectar erros instantaneamente. – Avaliação do G2

9. Notion (Ideal para organização flexível do espaço de trabalho e gerenciamento do conhecimento)

via Notion

O Notion é uma ótima ferramenta para acompanhar tarefas, fazer anotações e organizar informações de uma maneira adequada ao seu estilo cognitivo. Há uma variedade de layouts personalizáveis para escolher, para que você possa manter tudo organizado, conectado e estruturado de uma maneira fácil de entender.

Elas ajudam a superar os obstáculos do TDAH no gerenciamento de projetos, usando modelos pré-criados, automação que economiza tempo e quadros de ideias para ajudar a visualizar e priorizar tarefas sem se sentir sobrecarregado.

Melhores recursos do Notion

Assistência integrada de IA : importe conhecimentos do seu espaço de trabalho e aplicativos conectados usando os recursos de inteligência artificial do Notion

Gerenciamento de projetos : divida projetos complexos em subtarefas, listas de verificação e notas vinculadas para evitar a procrastinação.

Gerenciamento do conhecimento: organize informações em um hub centralizado e de fácil acesso usando o Wiki do Notion

Limitações do Notion

A ferramenta não tem a capacidade de alterar em massa as datas de vencimento das tarefas e marcos relativos entre si; isso deve ser feito manualmente

As consultas limitadas da Notion AI no plano gratuito parecem restritivas, especialmente ao fazer brainstorming de recursos ou refinar a documentação.

Preços do Notion

Gratuito para sempre

Mais : US$ 12/mês por usuário

Negócios : US$ 18/mês por usuário

Empresa : Preços personalizados

Notion AI: Adicione a qualquer plano por US$ 10 por mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2 : 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

A capacidade do Notion AI de analisar os dados e as notas de reflexão e, em seguida, relatar os principais temas, padrões e insights é incrível. Mudei meus hábitos com base nos relatórios que gerei, obtendo benefícios significativos que não teria conseguido de outra forma. – Avaliação do G2

10. Otter.ai (Ideal para transcrição e assistência em reuniões com tecnologia de IA)

via Otter AI

Otter.ai é uma solução bacana que você pode adicionar à sua lista de ferramentas de IA para uso pessoal.

Depois que você permite que ele participe automaticamente das reuniões, ele grava as notas da reunião e captura os principais insights. Mesmo que você esqueça algo, o Otter.ai pode gerar resumos de 30 segundos para que você esteja sempre informado sobre as ações críticas. E, quando as reuniões terminam, o Otter.ai se encarrega de compilar as notas, atribuir ações e enviar e-mails.

Principais recursos do Otter.ai

Chat com IA : gere e-mails, atualizações de status e tarefas usando o Otter AI Chat durante as reuniões. Obtenha também os principais pontos, decisões e resumos de todas as suas conversas

Transcrições : transcreva reuniões, palestras em sala de aula e outras gravações de áudio em transcrições totalmente coerentes com marcas de tempo. É especialmente útil para apoiar pessoas com deficiência auditiva, pois pode ajudar a fornecer legendas em tempo real para facilitar a comunicação

Organização de conteúdo: acesse facilmente todas as suas notas e transcrições de reuniões a partir de um banco de dados pesquisável

Limitações do Otter.ai

Às vezes, a precisão da transcrição diminui com sotaques fortes ou ruídos de fundo

Preços do Otter.ai

Gratuito para sempre

Pro : US$ 16,99/mês por usuário

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Otter.ai

G2 : 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

Leia mais: Os melhores assistentes virtuais de IA para melhorar a produtividade

Elimine a confusão e melhore a produtividade com o ClickUp

Encontrar a ferramenta certa para complementar o funcionamento do seu cérebro pode fazer toda a diferença se você é neurodivergente.

As ferramentas de produtividade com IA garantem que suas tarefas rotineiras sejam executadas perfeitamente em segundo plano, para que você não precise se preocupar com prazos perdidos, tarefas esquecidas ou bagunça que atrapalha a concentração.

Se você está procurando algo que ajude a gerenciar seu fluxo de trabalho de ponta a ponta, pode contar com o ClickUp. De gerenciamento de tarefas com IA a automações personalizáveis e acompanhamento eficaz de metas, o ClickUp é totalmente adaptável à sua forma de trabalhar.

🚀 Pronto para turbinar sua produtividade? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp e assuma o controle do seu fluxo de trabalho hoje mesmo.