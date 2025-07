Grok AI vs. DeepSeek: qual LLM é melhor?

Você tem tarefas para automatizar, insights para revelar e tempo zero para testar todas as ferramentas de inteligência artificial (IA) que afirmam fazer tudo isso. Um modelo de linguagem grande (LLM) abaixo da média é frustrante e rapidamente se torna um gargalo.

Quando as opções são Grok AI e DeepSeek, é fácil ficar preso em listas de recursos sem respostas claras.

Qual deles merece seu tempo e confiança? Veja qual modelo resolve problemas do mundo real, como raciocínio, automação e integração. Além disso, não perca a escolha bônus no final, que dá acesso a vários LLMs em um só (sim, é o ClickUp )! 😉

Grok AI e DeepSeek em resumo

Critérios Grok AI DeepSeek Bônus: ClickUp IA IA Desenvolvedor xAI (equipe de IA de Elon Musk) DeepSeek (empresa chinesa de IA) ClickUp (aproveitando os modelos GPT da OpenAI) Acesse o modelo Pago, código fechado (assinatura premium necessária) com uma versão freemium Gratuito e de código aberto Proprietário; integrado à plataforma ClickUp como um recurso adicional (ClickUp AI) Arquitetura Mistura de especialistas (MoE) Mistura de especialistas (MoE) Baseado em GPT-4 (OpenAI LLM por meio de integração API) Tamanho do modelo Não divulgado, extremamente grande 671 bilhões de parâmetros totais, 37 bilhões ativos por token Alinhado com a arquitetura do GPT-4 (~175 bilhões de parâmetros) Dados de treinamento Dados em tempo real da X e dados sintéticos 14. 8 trilhões de tokens e recursos multilíngues Herdado do conjunto de dados do GPT-4 + aprende com o seu espaço de trabalho como IA sensível ao contexto Janela de contexto Até 128 mil tokens Até 128 mil tokens Até 128 mil tokens Capacidade de raciocínio Destaca-se no raciocínio passo a passo com ferramentas como “DeepSearch” e “Big Brain Mode” Forte no processamento da cadeia de pensamentos, mas menos natural na formulação de frases Alta — oferece suporte a resumos, extração de itens de ação e sugestões inteligentes em todas as tarefas Redação criativa Respostas envolventes e semelhantes às humanas; ideal para contar histórias Bom desempenho, mas menos envolvente em comparação com o Grok Robusto e versátil — pode gerar esboços de blogs, debater ideias e escrever conteúdo personalizado para cada função Proficiência em codificação Supera o DeepSeek em tarefas de codificação e gera códigos mais bem estruturados Capacidade de codificação adequada, mas fica atrás do Grok Pode auxiliar na documentação e na geração de código leve, mas não substitui totalmente um IDE Utilidade no mundo real Transparência superior e tom coloquial, ideal para domínios técnicos e tarefas do mundo real Eficiente para áreas STEM, como matemática e codificação, com foco na precisão Perfeitamente integrado ao seu espaço de trabalho para uso em documentos, tarefas, comentários e resumos em fluxos de trabalho

O que é Grok AI?

via Grok

O Grok AI é um chatbot de IA conversacional desenvolvido pela xAI. Construído com base no modelo de linguagem Grok-1, ele possui 33 bilhões de parâmetros e fornece insights em tempo real, acessando dados da web e do X (antigo Twitter).

A plataforma é conhecida por sua personalidade espirituosa e rebelde, capaz de responder a perguntas que outros chatbots podem evitar. Ela combina humor, sarcasmo e recursos avançados de resolução de problemas para oferecer interações intuitivas e envolventes.

Ele também é multimodal, o que significa que pode lidar com texto e imagens, como gerar código a partir de capturas de tela ou decompor recursos visuais.

🧠 Curiosidade: O design do Grok 3 é inspirado em IAs fictícias, como Deep Thought, de O Guia do Mochileiro das Galáxias, e JARVIS, de Homem de Ferro, com o objetivo de combinar inteligência e utilidade prática, algo que não é comum em outros modelos.

Recursos do Grok AI

O Grok AI foi projetado para usuários que desejam respostas rápidas e em tempo real com um toque de atitude. Veja por que você deve experimentar o Grok AI. 👇

Recurso nº 1: tecnologia DeepSearch

Peça ao Grok para lhe fornecer atualizações de notícias em tempo real

Quando um resumo simples não é suficiente, o DeepSearch da Grok entra em ação. Ele combina informações em tempo real do X com várias fontes online para gerar respostas detalhadas que abrangem vários ângulos.

A transparência do Grok o diferencia. Ele descreve claramente de onde vêm as informações e como chegou às suas conclusões. Pesquisadores, analistas e estudantes se beneficiam desse nível de rastreabilidade de maneiras que modelos mais opacos não podem oferecer.

Recurso nº 2: Raciocínio avançado e resolução de problemas

Obtenha raciocínio e análise sólidos para diferentes casos de uso usando o Grok AI

O Grok 3 possui fortes habilidades de raciocínio graças ao aprendizado por reforço e uma janela de contexto massiva de até um milhão de tokens.

Ele pode processar e reter grandes volumes de informações, tornando-o eficaz para resolver problemas matemáticos complexos, compreender documentos longos ou seguir instruções detalhadas com várias etapas. Em benchmarks acadêmicos e técnicos, o Grok tem desempenho equivalente aos modelos líderes em lógica e resolução de problemas.

Recurso nº 3: Comparação de códigos e auxiliar de densidade de palavras-chave

Analise a densidade de palavras-chave para um SEO eficaz com o Grok

Para engenheiros e equipes de desenvolvimento, o Grok oferece ferramentas de comparação de código em linha. Essas ferramentas permitem identificar rapidamente diferenças entre arquivos, versões ou repositórios, o que é ideal para revisar solicitações de pull ou rastrear iterações de correção de bugs. Isso economiza minutos em cada compilação, o que se acumula rapidamente.

O Grok oferece uma ferramenta de densidade de palavras-chave integrada à sua interface para profissionais de marketing, criadores de conteúdo e profissionais de otimização de mecanismos de pesquisa (SEO). Ela ajuda os usuários a analisar e comparar a frequência de palavras-chave em documentos ou páginas da web, facilitando o ajuste do conteúdo para obter melhor visibilidade nas pesquisas sem a necessidade de uma ferramenta externa de SEO.

Preços do Grok AI

Gratuito

Preços personalizados

O que é DeepSeek?

via DeepSeek

O DeepSeek é uma plataforma alimentada por IA especializada em análise avançada de dados, fortes capacidades de raciocínio e processamento de linguagem natural (NLP). Ele aproveita LLMs de código aberto para realizar tarefas complexas, como codificação, raciocínio matemático, criação de conteúdo e suporte ao cliente.

A plataforma é construída em uma arquitetura inteligente que inclui Mixture-of-Experts (MoE) e Multi-head Latent Attention (MLA), o que significa que funciona de forma eficiente sem consumir muita energia computacional. Portanto, se você busca desempenho sem gastar muito com hardware, o DeepSeek é uma ótima opção.

🔍 Você sabia? O DeepSeek foi desenvolvido por uma equipe sediada em Xangai e rapidamente se tornou a resposta da China aos modelos do tipo GPT. Você pode usar a ferramenta de IA para fins acadêmicos e comerciais, o que é muito importante para desenvolvedores que procuram uma IA acessível, mas poderosa.

Recursos do DeepSeek

O DeepSeek foi projetado para oferecer precisão, lógica complexa e compreensão profunda. Curioso para saber como seus recursos podem resolver os desafios da IA? Vamos entender melhor. ⚓

Recurso nº 1: arquitetura orientada pelo raciocínio

Entenda o porquê e como por trás de cada resposta que você obtém do DeepSeek

Modelos como DeepSeek R1 e DeepSeek V3 são criados para raciocínio lógico e análise contextual. Ao contrário dos sistemas de IA tradicionais, eles explicam como as conclusões são alcançadas, oferecendo a transparência necessária para uma melhor tomada de decisão.

Seja resolvendo um problema matemático, identificando anomalias em dados financeiros ou decodificando padrões em relatórios de saúde, ele explica o “porquê”

Obtenha uma análise passo a passo para resolver problemas complexos usando o DeepSeek

O que diferencia o DeepSeek é sua camada de interpretabilidade. Em vez de tomar decisões em uma caixa preta, ele explica visualmente quais pontos de dados influenciaram sua resposta e orienta você pelo processo de raciocínio. Isso é especialmente útil em áreas de alto risco, como aplicação da lei, contratação ou auditorias regulatórias, onde entender a razão por trás de uma decisão é tão importante quanto a decisão em si.

Além disso, ele é alimentado por aprendizado por reforço a partir de feedback humano (RLHF) e algoritmos avançados de aprendizado não supervisionado. Isso significa que essa alternativa ao Grok AI melhora continuamente sem atualizações manuais, tornando-a altamente autônoma e eficiente para aplicações em tempo real, como avaliação de riscos.

Recurso nº 3: Acessibilidade de código aberto

Acesse os modelos de código aberto do DeepSeek enquanto economiza energia

Para equipes que desejam flexibilidade, o DeepSeek oferece modelos de código aberto. Você pode personalizá-los, desenvolvê-los e escalá-los sem ficar preso a um único fornecedor. É uma ótima maneira de incorporar IA avançada ao seu fluxo de trabalho sem sacrificar o controle.

Além disso, ele consome menos energia sem comprometer o desempenho, o que é ideal para startups e equipes menores que desejam uma IA poderosa sem gastar muito com infraestrutura.

Preços do DeepSeek

Gratuito

Preços personalizados

Grok AI vs. DeepSeek: comparação de recursos

O Grok AI foi desenvolvido para fornecer insights rápidos e conversacionais, enquanto o DeepSeek se concentra na análise multimodal. Pense no Grok como seu copiloto de raciocínio rápido e no DeepSeek como o analista que explica o porquê por trás dos dados.

Vamos agora comparar o desempenho desses modelos:

Recurso nº 1: Usabilidade

Vamos começar com o básico: como cada ferramenta lida com o uso diário e como é a experiência geral desde o momento em que você faz login.

Grok AI

Quando se trata de acessibilidade, o Grok é o mais acessível dos dois. Ele está disponível na web, iOS, Android e até mesmo nativamente no X, o que lhe confere uma ampla presença. O que o destaca, porém, é seu estilo conversacional. Usá-lo é como conversar com alguém inteligente que sabe explicar as coisas em linguagem simples.

DeepSeek

Por outro lado, o DeepSeek é ótimo para profissionais técnicos. Ele é capaz, mas se inclina mais para a resolução analítica de problemas e não tem o calor humano do Grok no dia a dia.

Você não ficará confuso ao usar o DeepSeek, mas talvez não se sinta tão envolvido.

🏆 Vencedor: Grok por sua abordagem mais amigável, especialmente para usuários sem conhecimentos técnicos.

🧠 Curiosidade: As respostas do Grok podem ser imprevisíveis e sem filtros (na verdade, os primeiros testadores dizem que parece “a IA que diz em voz alta o que ninguém ousa dizer”). Isso é tanto o seu charme quanto o seu aviso.

Recurso nº 2: Aplicações na indústria

Agora, vamos ver como cada ferramenta se adapta a casos de uso reais em diferentes setores e equipes.

Grok AI

O Grok foi claramente projetado com indivíduos em mente — pessoas que desejam um assistente inteligente e espirituoso que possa ajudar com códigos, gerar ideias e mantê-las informadas em tempo real. Esta alternativa ao DeepSeek AI é mais um companheiro pessoal do que um mecanismo de back-end que impulsiona seu trabalho.

DeepSeek

Enquanto isso, o DeepSeek é ideal para uma ampla variedade de casos de uso profissional em diversos setores. Ele já está causando impacto na área da saúde para diagnósticos, no setor financeiro para detecção de fraudes e previsões de mercado e no varejo para otimização da cadeia de suprimentos e do comportamento do cliente. Seu ponto forte é a integração, a automação e a precisão em escala.

🏆 Vencedor: DeepSeek por sua abordagem voltada para os negócios, que o torna pronto para o uso na indústria.

🧠 Curiosidade: Muito antes do Grok AI e do DeepSeek, artistas e pesquisadores usavam sistemas baseados em regras para gerar imagens. Um dos primeiros pioneiros, Harold Cohen, criou um programa de IA chamado AARON que fazia arte abstrata décadas antes da arte com IA se tornar moda.

Recurso nº 3: Recursos multilíngues

Em seguida, examinaremos como cada ferramenta oferece suporte à diversidade de idiomas, especialmente ao trabalhar com equipes, regiões ou públicos globais.

Grok AI

O Grok suporta uma ampla variedade de idiomas, tanto para texto quanto para código, permitindo que ele participe de conversas, forneça traduções e compreenda prompts cheios de nuances em tudo, desde inglês e espanhol até coreano e hindi. Ele ainda mantém seu humor intacto em todos os idiomas, o que não é pouca coisa.

DeepSeek

O DeepSeek também oferece um impressionante suporte multilíngue personalizado para casos de uso técnico e analítico. Ele pode extrair, processar e resumir com precisão informações de documentos escritos em diferentes idiomas.

O que o diferencia é a facilidade com que lida com linguagem técnica e jargões em vários contextos linguísticos, uma característica essencial para equipes globais que trabalham em pesquisa ou em ambientes com grande volume de dados.

🏆 Vencedor: Empate! O Grok se destaca no multilinguismo conversacional, enquanto o DeepSeek lidera na compreensão técnica multilíngue.

🔍 Você sabia? O Relatório sobre o estado da IA em 2024 revela que o valor empresarial das empresas de IA atingiu a impressionante marca de US$ 9 trilhões, impulsionado por um mercado em alta para a exposição da IA entre empresas de capital aberto.

Grok AI vs. DeepSeek no Reddit

Fizemos o que qualquer técnico curioso faria para ir além do marketing: vasculhamos o Reddit. A plataforma está repleta de opiniões sinceras de testadores casuais e usuários avançados. Analisamos tópicos sobre o Grok AI e o DeepSeek para ver como cada modelo se sai no mundo real, e aqui está o que o público tem a dizer. 💁

Os fãs do Grok AI não pouparam elogios, apreciando sua capacidade de citar referências, verificar sua precisão e fornecer suporte multilíngue.

Eu passei a usar tanto o Grok 3 por sua eficiência e função de pesquisa profunda que deletei o ChatGPT. Ele é incrível, pesquisando e indexando informações rapidamente em sites governamentais e científicos, revistas científicas e similares! O Grok 3 fornece referências excelentes e verifica sua própria precisão...

Eu passei a usar tanto o Grok 3 por sua eficiência e função de pesquisa profunda que deletei o ChatGPT. Ele é incrível, pesquisando e indexando informações rapidamente em sites governamentais e científicos, revistas científicas e similares! O Grok 3 fornece referências excelentes e verifica sua própria precisão...

Veja o que outro usuário do Reddit pensa:

Algo que muitas pessoas aqui esquecem é que o multilinguismo também é muito importante para grande parte do mundo. O DeepSeek pode ser bom, mas, em comparação até mesmo com o antigo Gemini flash, é uma porcaria completa para idiomas como o francês. À primeira vista, pode parecer “razoável”, mas depois você percebe o gênero errado em certos objetos, etc., o que o torna inutilizável.

Algo que muitas pessoas aqui esquecem é que o multilinguismo também é muito importante para grande parte do mundo. O DeepSeek pode ser bom, mas, em comparação até mesmo com o antigo Gemini flash, é uma porcaria completa para idiomas como o francês. À primeira vista, pode parecer “razoável”, mas depois você percebe o gênero errado em certos objetos, etc., o que o torna inutilizável.

Por outro lado, os usuários do DeepSeek consideraram-no superior em raciocínio e profundidade linguística.

Se você tentar escrever em chinês, especialmente no estilo da literatura chinesa antiga, o R1 supera todos os outros modelos. Você quase se sentirá como um escritor humano profissional (e romântico, com senso de humor).

Se você tentar escrever em chinês, especialmente no estilo da literatura chinesa antiga, o R1 supera todos os outros modelos. Você quase se sentirá como um escritor humano profissional (e romântico, com senso de humor).

Veja o que outros usuários do Reddit disseram sobre o DeepSeek:

Sim, eu testei em quebra-cabeças lógicos, usando o o1 para verificar o trabalho, mas continuei acusando-o de estar errado quando não estava... porque o o1 estava errado, mas o DeepSeek estava certo. O DeepSeek insistiu que o o1 estava errado, então eu expliquei a lógica ao o1, que admitiu estar errado e falhou...

Sim, eu testei em quebra-cabeças lógicos, usando o o1 para verificar o trabalho, mas continuei acusando-o de estar errado quando não estava... porque o o1 estava errado, mas o DeepSeek estava certo. O DeepSeek insistiu que o o1 estava errado, então eu expliquei a lógica ao o1, que admitiu estar errado e falhou...

O veredicto? Ambos os modelos têm pontos fortes, e é melhor você experimentá-los por conta própria do que confiar apenas em opiniões pontuais.

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Grok AI e ao DeepSeek

Não está convencido sobre o Grok ou o DeepSeek? Nós entendemos. Embora ambos os modelos tenham seus pontos fortes, eles também foram criados com casos de uso específicos em mente, como pesquisa, raciocínio e profundidade de linguagem.

Mas e se você precisar de algo mais prático? Uma ferramenta de gerenciamento de projetos de IA que realmente ajude você a gerenciar o trabalho, automatizar tarefas e manter-se organizado sem a necessidade de engenharia profissional?

É aí que o ClickUp entra em cena para salvar o dia. 💪

É o aplicativo completo para o trabalho, que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Vamos explorar por que você deve escolher a opção C(lickUp)! 🧰

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Brain

Sejamos honestos: as ferramentas de IA estão em toda parte, mas muito poucas facilitam o seu trabalho. O ClickUp Brain muda esse cenário. Ele é integrado à sua plataforma de produtividade, projetado para pensar, agir e se adaptar com base na forma como sua equipe trabalha.

Pesquise informações relevantes em linguagem natural usando o ClickUp Brain

Vamos mostrar um pouco dos principais recursos e casos de uso do ClickUp Brain:

Está se afogando em informações dispersas?

O AI Knowledge Manager atua como a memória da sua organização. Você não precisa vasculhar pastas isoladas ou pesquisar manualmente em threads de e-mail para encontrar aquela decisão específica de discussões anteriores. Pergunte ao Brain e ele exibirá dados relevantes de tarefas, documentos ou projetos em segundos. Quando você está lidando com vários fluxos de trabalho e precisa da resposta certa rapidamente, ela já está lá.

Ao contrário do Grok, que se destaca na pesquisa de informações públicas em tempo real, ou do DeepSeek, que se destaca no raciocínio, o ClickUp Brain extrai o contexto do seu espaço de trabalho, e não da web aberta.

📌 Exemplo: Digamos que você é um pesquisador de IA se preparando para uma atualização para as partes interessadas. Você digita: “Quais foram os principais pontos da avaliação do nosso modelo transformador em fevereiro?” O Brain imediatamente exibe os pontos principais de um documento da reunião, uma sequência de comentários relacionados a uma tarefa e um gráfico da atualização semanal do status, tudo de uma só vez.

Recorra ao Gerenciador de Projetos de IA do ClickUp Brain para obter resumos instantâneos de projetos

Ainda está escrevendo atualizações manualmente ou alternando entre abas para relatórios de progresso?

O Gerente de Projetos de IA cuida disso para você. Ele gera standups, cria subtarefas a partir de suas tarefas e descrições de tarefas e até resume a atividade das tarefas em tempo real, sem que você precise abrir um único cartão. Ele foi criado para ação, não apenas para conversas.

Resuma as atualizações do projeto e escreva relatórios pessoais com o ClickUp Brain

Enquanto o Grok e o DeepSeek podem gerar resumos quando solicitados, o ClickUp Brain automatiza isso dentro do seu fluxo de trabalho.

📌 Exemplo: Você é um gerente de projetos sênior que gerencia uma equipe de engenharia de 10 pessoas trabalhando em uma nova API. Antes da sua reunião matinal, o aplicativo de IA gera automaticamente um resumo que diz: “3 tarefas concluídas, duas bloqueadas devido à falta de pontos finais, testes de back-end atrasados em 1 dia. ” Você não escreveu uma palavra nem precisou cobrar ninguém por atualizações — o aplicativo simplesmente extraiu as informações necessárias do ClickUp.

Alterne entre vários LLMs usando o ClickUp Brain e otimize o modelo para a tarefa em questão

Gostaria de poder usar o ChatGPT e o Claude sem precisar alternar entre ferramentas? O ClickUp Brain não limita você a um único LLM. Ele permite que você acesse modelos externos diretamente da plataforma, sem precisar alternar entre guias ou perder o contexto.

📌 Exemplo: Você está finalizando uma proposta de financiamento para sua startup de IA. Você usa o ClickUp Brain para resumir as descobertas da pesquisa da sua equipe e, em seguida, recorre ao ChatGPT para reescrever o resumo para um público de investidores sem conhecimentos técnicos. Em seguida, você verifica novamente o tamanho do mercado com o Claude. Uma palavra: perfeito.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Autopilot Agents

O Grok e o DeepSeek são impressionantes em pesquisa, código e raciocínio, mas não fazem atualizações ou alterações de tarefas na sua ferramenta de gerenciamento de projetos. Os agentes do ClickUp fazem isso.

Os agentes autopilot inteligentes do ClickUp para listas, pastas, espaços e chats funcionam como colegas de trabalho digitais, resumindo tarefas de forma proativa, publicando atualizações diárias/semanais, extraindo itens de ação e até mesmo respondendo a perguntas em canais compartilhados — tudo sem necessidade de intervenção manual.

💡 Dica profissional: você pode ativar agentes prontos (por exemplo, Relatório Diário, Relatório Semanal, StandUp da Equipe) com apenas alguns cliques ou criar bots personalizados baseados em regras e sem código, adaptados exatamente aos seus fluxos de trabalho. Adicione um agente de IA ClickUp aos seus fluxos de trabalho diários para torná-los mais rápidos

Diferentemente das ferramentas independentes, os agentes do ClickUp não apenas entendem e respondem, mas também enviam atualizações, gerenciam tarefas, geram relatórios e automatizam etapas importantes, oferecendo às equipes um assistente de IA integrado e contínuo que realmente trabalha em parceria com elas para realizar o trabalho.

Aprenda a configurá-los neste guia prático:

ClickUp’s One Up #3: ClickUp Docs

Crie um banco de dados de documentos centralizado com o ClickUp Docs

Gerenciar um documento de projeto no Google Docs, Slack e Notion exige mais esforço do que deveria.

O ClickUp Docs muda isso. Totalmente integrado ao resto do seu espaço de trabalho, o Docs cria um ecossistema centralizado onde suas notas de pesquisa, tarefas e planos de projeto não apenas coexistem, mas interagem com o seu trabalho.

Você pode incorporar listas de verificação com prazos, inserir atualizações de tarefas em tempo real, vincular quadros inteiros e até mesmo extrair dados ao vivo para atualizar documentos de outras partes do seu espaço de trabalho.

📌 Exemplo: Você é um pesquisador de IA planejando um sprint de ajuste fino para um LLM multilíngue. Você redige um documento descrevendo as prioridades de idioma e os casos de teste. Nesse mesmo documento, você incorpora uma lista de verificação para sua equipe de linguística, vincula tarefas atribuídas a anotadores e adiciona uma visualização do quadro em tempo real mostrando o progresso em todas as localidades.

Crie conteúdo personalizado para diferentes casos de uso com o AI Writer for Work da ClickUp Brain

Se você está elaborando um resumo de pesquisa, escrevendo especificações de produtos, planejando uma campanha ou escrevendo qualquer coisa, o AI Writer for Work está aqui para ajudar. Ele gera conteúdo personalizado para sua função e estágio do projeto — descrições de produtos com contexto técnico, resumos de experimentos em linguagem simples ou textos de marketing para seu lançamento subsequente.

E não, ele não serve apenas para tornar seu texto gramaticalmente correto; ele entende as necessidades da sua equipe. Você não está interagindo com um chatbot no vácuo; você está cocriando conteúdo com uma IA que tem uma visão mais ampla do seu espaço de trabalho.

📮 ClickUp Insight: A maioria das equipes já usa IA de alguma forma. Em nossa pesquisa, 88% disseram que interagem com ela regularmente e mais da metade a usa várias vezes ao dia. Ainda assim, apenas 12% estão aproveitando os recursos de IA nas ferramentas com as quais trabalham diariamente. Por outro lado, 62% tendem a preferir ferramentas como ChatGPT e Claude. Essa diferença provavelmente se deve a benefícios pouco claros, preocupações com segurança ou simplesmente ao desconhecimento dos recursos integrados. O ClickUp facilita essa conexão. Você pode resumir atualizações, rascunhar conteúdo e criar automações personalizadas usando linguagem natural, tudo dentro da mesma plataforma onde seu trabalho já está.

ClickUp’s One Up #4: Gerenciamento automatizado de projetos

Enquanto o Grok e o DeepSeek se destacam em áreas como conversação natural, o ClickUp se destaca onde realmente importa para profissionais com conhecimento técnico: execução.

Seu centro de comando de gerenciamento de projetos totalmente integrado é perfeito para criar, atribuir, automatizar e realmente fazer o trabalho. O software de gerenciamento de projetos ClickUp ajuda você a fazer tudo, desde criar um roteiro de produto e gerenciar sprints de pesquisa complexos até sincronizar equipes multifuncionais.

Seus recursos de automação, colaboração em tempo real e assistente de IA nativo ajudam você a trabalhar mais rápido com menos ferramentas e sem suposições.

Vamos explorar os recursos que o tornam especial. 👀

ClickUp Chat

Colabore com sua equipe em tempo real usando o ClickUp Chat

Você tem um chat de equipe cheio de ideias, decisões e próximos passos em diferentes plataformas. Atualizações importantes ficam perdidas, tarefas são esquecidas e você acaba gastando mais tempo procurando o contexto do que avançando.

Entre no ClickUp Chat. Ao contrário do Grok, que pode falar, e do DeepSeek, que pode analisar, o ClickUp coloca os dois em ação. Ele integra comunicação em tempo real dentro da sua ferramenta de gerenciamento de projetos para que você possa transformar mensagens em tarefas instantaneamente, vincular discussões diretamente a projetos e obter resumos gerados por IA de reuniões e conversas perdidas.

Imagine discutir um novo recurso em um chat, clicar uma vez para criar a tarefa, atribuir uma prioridade e vinculá-la ao sprint de desenvolvimento sem sair da conversa.

Automação ClickUp

Se você gerencia vários projetos com dezenas de partes móveis: atualizações de status, lembretes, tarefas recorrentes e prioridades em constante mudança. É muita manutenção manual, mesmo com ferramentas de IA que possuem recursos avançados de raciocínio.

Automatize tarefas rotineiras e libere horas todas as semanas com o ClickUp Automations

O ClickUp Automations se destaca aqui, ajudando você a automatizar tarefas repetitivas. Por exemplo, quando a prioridade de uma tarefa relacionada a um recurso é marcada como “Alta”, a plataforma a move automaticamente para o topo do backlog do sprint, notifica os engenheiros líderes e a marca para revisão de controle de qualidade.

Precisa agendar uma chamada de revisão recorrente todas as sextas-feiras às 10h? Pronto, automaticamente. É uma orquestração de fluxo de trabalho sem intervenção humana que se adapta ao seu ritmo enquanto você se concentra no que é importante.

E se você não deseja criar automações do zero, o ClickUp Brain torna isso ainda mais fácil. Basta digitar um comando em linguagem natural, como “Criar uma automação para atribuir todas as tarefas urgentes ao desenvolvedor líder”, e deixar que a IA configure tudo para você.

É fácil: escolha o ClickUp!

Embora o Grok e o DeepSeek ofereçam benefícios impressionantes de IA, a questão permanece: qual deles realmente ajuda você a fazer mais?

Se você deseja apenas conversar com um LLM ou obter resumos, qualquer uma das ferramentas pode funcionar. Mas se você deseja aplicar a IA em fluxos de trabalho reais — gerenciar projetos, automatizar tarefas, coordenar sua equipe e manter tudo alinhado em um só lugar —, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é incomparável.

Ele combina comunicações inteligentes entre equipes, gerenciamento de tarefas, automação por IA e integrações profundas em uma plataforma clara e poderosa.

Então, o que você está esperando? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅