Como criar prompts do Copilot com 10 exemplos

O Microsoft 365 Copilot pode fazer maravilhas pelo seu fluxo de trabalho — se você souber como falar a língua dele!

🧠 Curiosidade: 72% das empresas em todo o mundo já adotaram alguma forma de inteligência artificial

Nesta publicação, você aprenderá a escrever prompts do Copilot que maximizam a produtividade — com 10 exemplos práticos e os resultados que você pode esperar.

⚡️ Bônus: Apresentaremos o ClickUp Brain, um assistente inteligente que oferece tudo o que o Copilot oferece, mas com as vantagens adicionais de análise de dados, memória histórica e a capacidade de realizar ações dentro do seu Espaço de Trabalho do ClickUp! Continue lendo para começar gratuitamente!

Mas, primeiro, vamos dar início ao nosso guia sobre prompts do Copilot.

O que são prompts do Copilot?

Os prompts do Copilot são instruções que você dá a ferramentas baseadas em IA, como o Microsoft Copilot, para orientá-las na execução de tarefas.

Pense nelas como pontos de partida para uma conversa — ajudando a IA a entender suas necessidades e a entregar exatamente o que você deseja. Quanto mais você refinar suas instruções, mais produtivo e eficaz seu assistente de IA se tornará!

Seja ao trabalhar em uma apresentação, analisar dados ou escrever uma postagem de blog, sua solicitação determina como a IA responde. Uma solicitação bem elaborada é clara, concisa e detalhada, garantindo que você obtenha os melhores resultados da IA.

Ao usar IA no gerenciamento de projetos, você pode ajudar as equipes a dividir tarefas complexas em partes mais fáceis de gerenciar. Por exemplo, uma equipe de marketing pode usar prompts para elaborar campanhas de e-mail, enquanto desenvolvedores os utilizam para depurar código ou gerar documentação.

💡 Dica profissional: Use a IA para descobrir insights, não apenas para criar conteúdo. Peça ao Copilot para comparar tendências, analisar sentimentos ou extrair conclusões importantes de grandes conjuntos de dados, indo além de simples resumos.

Benefícios do uso de prompts do Copilot

Já tentou seguir uma receita sem instruções claras? Provavelmente, o resultado não ficou exatamente como você esperava. É assim que se sente ao trabalhar com IA sem prompts claros do Copilot. Orientações específicas garantem que seu assistente de IA atenda às suas necessidades de redação, análise ou organização.

Leia também: Como usar o Microsoft Copilot no Word e fazer mais com a IA

Veja como escrever prompts claros e melhores no Microsoft Copilot vai te ajudar a obter os resultados que você precisa:

Maior produtividade: instruções claras ajudam a IA a otimizar tarefas como gerar conteúdo, analisar dados ou criar apresentações, economizando seu tempo e permitindo que você se concentre no que é mais importante

Maior precisão: prompts bem elaborados garantem que a IA forneça respostas precisas e relevantes, seja na redação de e-mails, na síntese de relatórios ou no cálculo de dados

Resultados consistentes: as instruções do Copilot mantêm a consistência no seu trabalho, ajudando você a obter resultados previsíveis e confiáveis sempre

Ajuda em todos os aplicativos: prompts inteligentes permitem que você use o Copilot em todas as ferramentas do Microsoft 365 — de e-mails a apresentações. Comece com um resumo de reunião no Outlook e transforme-o em uma apresentação do PowerPoint, tudo por meio de prompts direcionados

Transforme o contexto em insights: o Copilot aprende com seus padrões de trabalho, identificando tendências e sugerindo automações, como a criação de modelos de resposta a partir do feedback dos clientes

👀 Você sabia? O Microsoft Copilot utiliza modelos de linguagem avançados, como o GPT-4, o que lhe permite compreender e gerar textos semelhantes aos humanos. Essa base permite que o Copilot faça mais do que apenas responder perguntas — ele pode realizar tarefas, criar documentos e até mesmo ajudar na programação!

Como criar prompts eficazes para o Copilot?

Criar prompts eficazes para o Copilot significa equilibrar clareza, relevância e engajamento. Aqui estão as principais estratégias para elaborar prompts melhores, visando interações mais significativas e produtivas:

Use uma linguagem clara e específica : evite ambiguidades — deixe suas instruções claras para que o Copilot possa entender rapidamente o que você precisa

Seja conciso : os detalhes são importantes, mas prompts excessivamente longos podem sobrecarregar a IA

Forneça contexto e relevância : quanto mais contexto você fornecer, melhor a IA poderá compreender a situação. Por exemplo: “Em uma entrevista de emprego, quais seriam as três principais qualidades que você destacaria sobre sua experiência em gerenciamento de projetos?”

Incentive um pensamento mais profundo: Estruture suas perguntas para obter respostas mais ponderadas. Por exemplo: “Compare e contraste os fatores de sucesso das estratégias de marketing tradicional com as digitais para pequenas empresas.”

Especifique o tom e o estilo : seja claro se precisar de respostas em um tom ou estilo específico. Por exemplo: “Redija uma nota de agradecimento cordial após uma entrevista de emprego, destacando os pontos-chave discutidos.”

Iterar e refinar: ajuste suas instruções com base no feedback. Se uma determinada instrução apresentar resultados excelentes de forma consistente, analise o que a tornou eficaz e refine-a para uso futuro

💡Procurando um assistente de IA mais inteligente?Enquanto o Microsoft Copilot oferece suporte aos seus aplicativos do Microsoft 365, o ClickUp Brain vai um passo além. Integrado ao seu espaço de trabalho, ele ajuda você a gerenciar tarefas, gerar conteúdo, resumir documentos e automatizar o trabalho — tudo em um só lugar. ✨ Como bônus: os usuários do ClickUp Brain podem escolher entre vários modelos externos de IA, incluindo GPT-4o, o3-mini, o1 e Claude 3.7 Sonnet para diversas tarefas de redação, raciocínio e programação! Pronto para substituir fluxos de trabalho dispersos por um sistema unificado e impulsionado por IA?

📖 Leia também: Os melhores prompts do ChatGPT para gerenciamento de projetos

10 exemplos de prompts do Copilot

Aqui estão 10 prompts do Copilot adaptados a diversos setores e profissões. Esses exemplos de IA mostram como aproveitar o Copilot para atendimento ao cliente, finanças, área jurídica e outros cenários.

1. Marketing

Hoje, o marketing depende de decisões baseadas em dados e de experiências personalizadas para os clientes. A IA ajuda a analisar o comportamento do cliente, prever preferências e criar campanhas direcionadas.

Com prompts bem elaborados, sua equipe de marketing pode automatizar tarefas rotineiras, gerar insights com mais eficiência e ajustar estratégias para um melhor engajamento, tudo isso enquanto aumenta a produtividade e a criatividade.

Sugestão: Crie uma campanha de e-mail segmentada para o lançamento da nossa coleção de primavera. Inclua recomendações de produtos e códigos de desconto personalizados.

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👀 Você sabia? Em 2023, a musicista Holly Herndon lançou um álbum intitulado “PROTO”, criado em colaboração com uma IA “bebê” chamada Spawn. Esse projeto explorou a interseção entre a criatividade humana e o aprendizado de máquina, desafiando as noções tradicionais de autoria na música. Isso é que é acertar nas instruções!

2. Desenvolvimento de software

As equipes de desenvolvimento de software estão encontrando novas maneiras de acelerar os processos de codificação e teste, mantendo a qualidade.

O uso da IA no desenvolvimento de software ajuda a detectar bugs antecipadamente e gera trechos de código mais claros e eficientes.

Prompt: Escreva uma função em Python que valide senhas de usuários. Inclua verificações de comprimento mínimo (8 caracteres), caracteres especiais, números e letras maiúsculas e minúsculas. Adicione mensagens de erro úteis para cada falha de validação.

Resultado:

3. Análise de dados na área da saúde

Profissionais da área da saúde utilizam a IA para analisar dados de pacientes, identificar sinais de alerta precoce e até mesmo criar planos de tratamento personalizados. A IA também auxilia na interpretação de imagens médicas e na previsão de resultados dos pacientes, tornando tudo, desde diagnósticos até cuidados de acompanhamento, muito mais eficiente.

Sugestão: Analise os dados dos sinais vitais do paciente das últimas 24 horas. Identifique quaisquer padrões preocupantes e sugira medidas preventivas com base nos resultados históricos do paciente.

Resultado:

4. Análise financeira

As instituições financeiras utilizam prompts baseados em IA para analisar tendências de mercado, detectar fraudes e avaliar riscos com mais eficiência. Os prompts corretos ajudam a IA a processar grandes quantidades de dados financeiros, descobrir padrões ocultos e gerar insights que melhoram a tomada de decisões.

Desde a automação de relatórios até o aprimoramento das interações com os clientes, os prompts baseados em IA otimizam as operações financeiras.

Sugestão: Crie um relatório de análise financeira para uma empresa de médio porte do setor de varejo. Analise o crescimento da receita, as margens de lucro e o fluxo de caixa da empresa nos últimos 3 anos. Inclua indicadores-chave de desempenho (KPIs), referências do setor e quaisquer riscos ou oportunidades potenciais para crescimento futuro.

Resultado:

5. Educação

O setor educacional utiliza prompts de IA para tornar o aprendizado mais interativo e eficiente. Desde a automação da avaliação até o fornecimento de feedback instantâneo, as ferramentas baseadas em IA ajudam os educadores a economizar tempo e a se concentrar no envolvimento personalizado dos alunos.

Com os prompts adequados, a IA pode gerar planos de aula, sugerir atividades de aprendizagem, revisar conteúdos e até mesmo adaptá-los a diferentes níveis de habilidade.

Sugestão: Crie um plano de aula de matemática para álgebra do 7º ano. Inclua três níveis de dificuldade, recursos visuais e exercícios práticos com soluções passo a passo.

Resultado:

Leia também: Modelos de IA para economizar tempo e melhorar a produtividade

6. Atendimento ao cliente

O atendimento ao cliente prospera com respostas rápidas e precisas; prompts baseados em IA facilitam isso. Ao automatizar as perguntas frequentes, oferecer assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, e lidar com consultas rotineiras, a IA permite que os agentes humanos se concentrem em resolver problemas mais complexos dos clientes e em oferecer uma experiência de atendimento melhor.

Sugestão: Crie modelos de resposta para perguntas comuns sobre devolução de produtos. Inclua informações de envio, detalhes sobre o prazo de devolução e os próximos passos. Use uma linguagem empática para clientes frustrados.

Resultado:

7. RH e gestão de talentos

A IA está transformando o mundo de RH, tornando o recrutamento mais inteligente, mais rápido e mais inclusivo.

Desde a automação de tarefas tediosas, como a triagem de currículos, até a correspondência de candidatos a vagas com base em suas habilidades e experiência, a IA garante que as equipes de RH se concentrem em construir relacionamentos, em vez de se afogar em papelada.

Sugestão: Escreva uma sequência de e-mails para envolver candidatos passivos usando insights de IA. Incorpore personalização, recomendações de vagas e lembretes de acompanhamento para manter o interesse.

Resultado:

8. Imobiliário

A IA torna a compra, a venda e a gestão de imóveis mais inteligentes e eficientes. Desde chatbots com inteligência artificial que auxiliam os compradores 24 horas por dia, 7 dias por semana, até análises preditivas que estimam valores imobiliários e tendências de mercado, a IA ajuda corretores e clientes a tomar decisões informadas.

Visitas virtuais e recomendações baseadas em IA personalizam a experiência de busca por imóveis, enquanto a geração automatizada de leads e o processamento inteligente de contratos otimizam as transações.

Sugestão: Realize uma análise de mercado para identificar as tendências atuais e as estratégias de preços no mercado imobiliário local. Forneça informações sobre valores de imóveis, aluguéis e possíveis oportunidades de investimento: [Insira detalhes da localização]

Resultado:

🧠 Curiosidade: O cientista da computação John McCarthy cunhou pela primeira vez a expressão “inteligência artificial” em 1956, durante a Conferência de Dartmouth, considerada o evento fundador da IA como campo de estudo.

9. Manufatura

A manutenção preditiva baseada em IA ajuda as equipes de produção a antecipar falhas de equipamentos e reduzir o tempo de inatividade, que gera altos custos. Empresas que utilizam IA para o planejamento de manutenção relataram uma redução de 20% no tempo de inatividade, permitindo operações mais fluidas e uma melhor alocação de recursos.

Sugestão: Analise os dados da linha de produção para identificar padrões relacionados a defeitos do produto [insira os dados da linha de produção].

Resultado:

10. Jurídico

Ferramentas baseadas em IA ajudam profissionais do direito a analisar rapidamente grandes quantidades de jurisprudência, contratos e documentos jurídicos, reduzindo horas de trabalho manual.

Os chatbots lidam com consultas básicas de clientes, liberando tempo para questões jurídicas mais complexas. Enquanto isso, a análise preditiva avalia os resultados dos casos usando dados históricos, e a revisão e elaboração de contratos baseadas em IA aumentam a precisão e reduzem erros humanos — tornando o trabalho jurídico mais rápido e eficiente.

Prompt: Aja como um profissional do direito especializado em processos civis. Meu cliente, um inquilino, está tentando recuperar seu depósito caução de um ex-locador que o reteve, apesar de o imóvel ter sido deixado em perfeitas condições.

Se meu cliente perder o caso, forneça uma análise detalhada das possíveis consequências [de acordo com as leis do estado]. Aborde os impactos financeiros, pessoais e de reputação, incluindo custos legais, implicações de crédito, dificuldades futuras para aluguel e quaisquer efeitos mais amplos sobre seus negócios ou vida pessoal. Certifique-se de que a resposta seja completa e leve em consideração tanto as repercussões imediatas quanto as de longo prazo.

Resultado:

via Copilot

Erros comuns a evitar

Criar prompts eficazes para o Copilot Chat é fundamental para obter resultados precisos e valiosos. Quer você esteja usando o Microsoft Copilot, o Copilot Chat ou a IA no Microsoft 365 Copilot, prompts pouco claros podem levar a respostas vagas ou irrelevantes. Para tirar o máximo proveito dos seus prompts, evite estes erros comuns:

Ser muito ambíguo: A IA se beneficia da clareza. Em vez de dizer “Resuma este documento”, especifique “Resuma este relatório em três pontos-chave com foco nas tendências financeiras”

Ignorando o contexto: as solicitações do Copilot funcionam melhor com um contexto claro. Sempre especifique o setor, a finalidade ou o público-alvo para refinar a resposta

Sobrecarga de informações: Embora o contexto seja essencial, prompts muito longos podem sobrecarregar o Microsoft Copilot. Mantenha-os concisos, mas informativos

Esquecer de definir o formato de saída: Se você precisar de uma lista, tabela ou parágrafo, diga isso. Exemplo: “Forneça esses dados em uma tabela de três colunas”

Não subestime os limites da IA: Embora o Copilot tenha acesso a uma vasta Embora o Copilot tenha acesso a uma vasta base de conhecimento de IA , ele não substitui o julgamento de um especialista. Sempre verifique as informações críticas

Limitações do Copilot

É essencial saber o que esse assistente de IA pode e não pode fazer antes de criar suas instruções para o Microsoft Copilot. Definir expectativas realistas ajudará você a criar instruções mais eficazes e obter os melhores resultados.

Aqui estão algumas limitações importantes a serem lembradas:

Sem ações independentes: o Copilot auxilia, mas não age de forma independente. Ele fornece sugestões, mas você deve revisar e aprovar as respostas antes de compartilhá-las

Sem memória entre conversas: Cada conversa começa do zero. Se você discutiu uma estratégia de marketing ontem, o Copilot não se lembrará disso hoje — você precisará fornecer o contexto novamente

Análise de dados limitada: o Copilot processa uma quantidade definida de dados por consulta. Ele pode resumir informações, mas não foi projetado para análises aprofundadas ou para estabelecer relações de causa e efeito. Para isso, ferramentas analíticas especializadas são mais adequadas

Limite de conhecimento: O conhecimento básico do Copilot vai até cerca de 2021. Embora o Copilot possa recuperar informações atuais dependendo da configuração da sua organização, o conhecimento do seu modelo básico não é atualizado continuamente

Respostas inconsistentes: Faça a mesma pergunta duas vezes e você poderá obter respostas ligeiramente diferentes. Isso acontece porque o Copilot gera respostas com base em probabilidade, em vez de regras fixas

Restrições do chat: As conversas são limitadas a 30 interações por sessão e podem expirar. Se algo for essencial, certifique-se de salvá-lo — chats antigos não podem ser retomados

Limites de acesso a arquivos: O acesso do Copilot aos arquivos depende da sua configuração. Ele pode recuperar arquivos apenas de locais específicos, como o SharePoint da sua empresa, limitando sua capacidade de acessar documentos armazenados em outros locais

Respostas mais simples no modo de trabalho: Ao usar o Copilot no modo de trabalho, as respostas podem ser mais curtas e diretas em comparação com outras ferramentas GPT-4

📮 ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto passa a ser coisa do passado. Basta fazer a pergunta a partir do seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain irá buscar as informações do seu espaço de trabalho e/ou de aplicativos de terceiros conectados!

Use o ClickUp Brain como a melhor alternativa

Precisa de um assistente de IA que entenda seu fluxo de trabalho? O ClickUp Brain supera ferramentas como o Microsoft Copilot.

É uma das melhores alternativas ao Microsoft Copilot.

Como? O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Integração profunda com o espaço de trabalho

Ao contrário da abordagem de uso geral do Copilot, o ClickUp Brain funciona diretamente no espaço de trabalho do ClickUp. Ele pode acessar e analisar suas tarefas, documentos e comunicações da equipe em tempo real para fornecer assistência altamente relevante.

Gerencie seu espaço de trabalho usando o ClickUp Brain

Por exemplo, se você gerencia várias campanhas de marketing, o ClickUp Brain pode extrair insights a partir do status das suas tarefas, prioridades e comentários da equipe para ajudá-lo a tomar melhores decisões sobre a alocação de recursos e os próximos passos.

Gerenciamento inteligente de tarefas

O ClickUp Brain vai além da IA básica, ajudando você ativamente na gestão do trabalho e do tempo. Esqueça o acompanhamento manual do progresso — o ClickUp Brain gera automaticamente atualizações e relatórios da equipe.

Receba sugestões sobre cronogramas de tarefas e crie gráficos de Gantt no ClickUp com o ClickUp Brain

Essa automação economiza muito tempo em comparação com ferramentas que exigem que você reúna e resuma informações manualmente. Um líder de equipe de marketing pode obter rapidamente uma visão geral gerada por IA de todas as campanhas em andamento, gargalos e necessidades de recursos sem precisar passar horas compilando dados.

Com outros recursos, como tarefas, painéis, chats e controle de tempo, as pessoas têm elogiado muito o ClickUp para o trabalho.

🎥 Veja como as equipes usam o ClickUp Brain para gerenciar projetos complexos com facilidade → Assista à demonstração

O trabalho fica fragmentado quando as equipes alternam constantemente entre plataformas de IA para tarefas específicas. O ClickUp Brain MAX elimina esse caos ao integrar os principais modelos de IA do mundo diretamente ao seu fluxo de trabalho existente. Seus projetos, documentos e colaboração em equipe acontecem em um único lugar, e agora sua assistência de IA também. Chega de troca de contexto ou perda de informações — apenas um suporte inteligente que já conhece seu trabalho, ajudando você a realizar mais sem sair do seu espaço de trabalho.

Alterne entre os principais modelos de IA diretamente no ClickUp usando o Brain MAX

Ele se integra perfeitamente a aplicativos como ClickUp, Zoom, Slack, Google Drive, GitHub e outros, para que você possa gerenciar o trabalho e automatizar tarefas em todo o seu fluxo de trabalho.

Com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX, você pode simplesmente falar para criar prompts, capturar ideias ou redigir documentos — até quatro vezes mais rápido do que digitar. E como o Brain MAX já entende seus projetos, equipe e arquivos no ClickUp e nas ferramentas conectadas, cada nota que você ditar será inserida no contexto certo.

👉 Veja o que Vladimir Janovsky, da AstraZeneca, disse sobre o ClickUp:

Embora ainda estejamos nos estágios iniciais da integração do ClickUp em projetos de equipes multifuncionais, sua utilidade tem sido particularmente evidente em ambientes de equipes multinacionais. O rico conjunto de recursos da plataforma lida de forma eficaz com a complexidade e o escopo de tarefas que abrangem vários países, otimizando tanto a comunicação quanto a coordenação.

Embora ainda estejamos nos estágios iniciais da integração do ClickUp em projetos de equipes multifuncionais, sua utilidade tem sido particularmente evidente em ambientes de equipes multinacionais. O rico conjunto de recursos da plataforma lida de forma eficaz com a complexidade e o escopo de tarefas que abrangem vários países, otimizando tanto a comunicação quanto a coordenação.

Suporte à criação de conteúdo

Sugestão personalizada do ClickUp Brain para e-mail

O recurso AI Writer do ClickUp ajuda as equipes a criar e refinar conteúdos com mais rapidez. Sejam publicações nas redes sociais, briefings de design ou atualizações de projetos, o ClickUp Brain pode gerar rascunhos mantendo a voz da sua marca e incorporando o contexto do espaço de trabalho.

Isso é muito melhor do que alternar entre várias ferramentas — você pode ir da concepção à execução em um único lugar.

💡Dica profissional: Aqui está um excelente truque do ClickUp Brain: Se você tem descrições de tarefas vagas ou confusas? Experimente este prompt 👉 “Reescreva esta descrição de tarefa para que fique mais clara e orientada para a ação, mantendo todos os detalhes essenciais. ” Isso garante que sua equipe saiba exatamente o que fazer.

Desenvolvimento de software

Como o ClickUp Brain atua como seu assistente inteligente diretamente dentro do seu Espaço de Trabalho do ClickUp, ele se torna uma ferramenta inestimável para equipes de software. O ClickUp Brain apoia o desenvolvimento de software gerando código, fornecendo práticas recomendadas, integrando-se ao seu espaço de trabalho, facilitando a colaboração e oferecendo recursos de aprendizagem — tudo dentro do ClickUp. Isso ajuda as equipes a trabalharem mais rápido, manterem a qualidade e se manterem organizadas.

ClickUp Brain: seu parceiro de produtividade com tecnologia de IA

Escrever prompts não precisa ser uma tarefa difícil — o ClickUp Brain torna isso muito fácil. Integrado diretamente ao seu fluxo de trabalho, é a ferramenta de IA perfeita, seja para redigir relatórios, gerar tarefas ou resumir documentos.

O que diferencia o ClickUp Brain do Microsoft Copilot? Ele está perfeitamente integrado ao ClickUp, o que significa que você pode gerenciar projetos, tarefas e documentos sem precisar trocar de ferramenta.

Além disso, ele utiliza modelos de IA de ponta da OpenAI e da Anthropic, oferecendo automação inteligente que atende às suas necessidades.

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