Como usar o Microsoft Copilot no Word e obter mais resultados com a IA

Já usou o Microsoft Word e imaginou se ele pudesse escrever seu conteúdo para você? Na verdade, você pode fazer isso com a ferramenta de IA da Microsoft, o Copilot!

Os recursos do Microsoft Copilot realmente se destacam quando a ferramenta é combinada com o Word. O assistente de IA baseado em grandes modelos de linguagem pode escrever seu conteúdo, ajustá-lo, traduzi-lo, gerar resumos e até mesmo converter suas informações em tabelas e gráficos! Ele consegue fazer tudo isso com apenas algumas solicitações de linguagem natural. A ferramenta pode ser muito útil para simplificar seu processo criativo.

No entanto, o emparelhamento entre o Microsoft Copilot e o Word pode ter uma curva de aprendizado um pouco difícil de superar. Temos algumas maneiras de começar a usar o Copilot facilmente em seus documentos do Word.

Usando o Microsoft Copilot no Word: Guia passo a passo

Há três maneiras de ativar o Copilot no Word, sendo a mais fácil delas um simples atalho de teclado.

Método 1: Início rápido com o botão Copilot na barra de ferramentas

Etapa 1: Para começar a usar o Microsoft Copilot no Word, faça login na sua conta da Microsoft e procure o ícone do Copilot na faixa de opções ou na barra de ferramentas no canto superior direito da janela do Word

via Microsoft Copilot Etapa 2: Clique neste botão para ativar o Copilot Etapa 3: Uma vez ativado, o Copilot oferece assistência e sugestões conforme necessário

via Microsoft Copilot

nota: Embora esse método seja incrivelmente simples e economize tempo, ele pode não estar disponível em versões mais antigas do Microsoft Word

Método 2: Acesso ao Copilot com o botão direito do mouse

Etapa 1: Comece abrindo um documento do Word Etapa 2: Clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar do documento para exibir o menu Opções Passo 3: Procure uma opção "Copilot Suggestions" ou similar no menu Etapa 4: Clique na opção para começar a usar o Copilot

Método 3: Atalho de teclado para acesso rápido

Etapa 1: Ative o Copilot em um piscar de olhos usando um atalho de teclado. Primeiro, comece com qualquer documento do Word Etapa 2: Pressione as teclas Win + C simultaneamente no teclado

via Microsoft Copilot

Etapa 3: Seu assistente de redação está pronto para escrever

via Microsoft Copilot

Limitações do uso do Copilot no Word

Agora você sabe como usar o Microsoft Copilot no Word.

Mas o problema é o seguinte: é possível que você não tenha o ícone do Microsoft Copilot no Word. Se estiver se perguntando o motivo, sua licença do Microsoft 365 pode ser a culpada.

Para acessar o Copilot no Word, você precisará de um plano licenciado existente associado à sua conta da Microsoft, como o Microsoft 365 E5, o Microsoft 365 Business Premium ou outros. Se não tiver certeza sobre seu plano ou se precisar habilitar o Copilot no Word, entre em contato com o departamento de TI da sua organização ou com o administrador do Microsoft 365.

Mas alguns outros aspectos podem impedi-lo, mesmo depois de receber o sinal verde para a licença.

Dependência de dados : O maior desafio do Copilot é o seguinte: você precisa alimentá-lo manualmente com tudo, pois ele não pode acessar documentos externos . Imagine tentar escrever um relatório sobre tendências do setor sem acesso aos artigos de notícias ou pesquisas mais recentes. Isso acaba consumindo muito de seu tempo e esforço

: O maior desafio do Copilot é o seguinte: você precisa alimentá-lo manualmente com tudo, pois ele . Imagine tentar escrever um relatório sobre tendências do setor sem acesso aos artigos de notícias ou pesquisas mais recentes. Isso acaba consumindo muito de seu tempo e esforço Desafios de documentos complexos : Às vezes, o Copilot pode se perder na complexidade dos documentos . Por exemplo, tentar fazer com que o Copilot resuma um relatório financeiro complexo, repleto de números, gráficos e recursos visuais intrincados, pode levar muito tempo

: Às vezes, o Copilot pode se . Por exemplo, tentar fazer com que o Copilot resuma um relatório financeiro complexo, repleto de números, gráficos e recursos visuais intrincados, pode levar muito tempo Barreira do idioma : Embora o Copilot esteja melhorando a compreensão e a resposta em diferentes idiomas, ele ainda não é fluente em todos eles

: Embora o Copilot esteja melhorando a compreensão e a resposta em diferentes idiomas, ele ainda em todos eles Amnésia do histórico do bate-papo : Omelhores ferramentas de IA conseguem acompanhar várias interações. No entanto, o Copilot tem memória curta. Ele não consegue se lembrar de conversas anteriores , o que pode ser frustrante quando você precisa repetir as mesmas informações várias vezes

: Omelhores ferramentas de IA conseguem acompanhar várias interações. No entanto, o Copilot tem memória curta. Ele , o que pode ser frustrante quando você precisa repetir as mesmas informações várias vezes Erros e tempos de carregamento: Quanto mais complexas forem as tarefas, mais lenta será a resposta e maior será a possibilidade de erros. Imagine tentar resumir um documento jurídico extenso e o Copilot ter um time out antes de terminar

Se você acha esses problemas frustrantes, deve procurar usar o alternativas ao Microsoft Word e Copilot.

ClickUp Brain: A alternativa avançada ao MS Copilot e ao Word

O Copilot pode ser um passo na direção certa para sua equipe trabalhar com IA, especialmente se você usar outros aplicativos da Microsoft. No entanto, ele tem suas limitações.

Você pode considerar o uso de ferramentas de IA mais eficientes como uma alternativa ao Copilot. Há soluções disponíveis que são fáceis de usar, repletas de recursos e que ajudam você a colaborar com sua equipe em tempo real.

Conheça o ClickUp Docs e o Cérebro do ClickUp -as duas únicas ferramentas de que você precisará para colaborar de forma eficiente em documentos dentro da sua equipe.

Documente e compartilhe arquivos importantes com os membros da sua equipe com o ClickUp Docs

Imagine um mundo em que sua equipe possa criar, editar e compartilhar documentos em tempo real sem ter que esperar que outra pessoa conclua suas edições. ClickUp Docs dá vida a essa visão.

Com recursos como edição em tempo real, detecção de colaboração e atribuição de autor, todos os membros da equipe ficam por dentro de tudo.

Aqui estão os principais recursos do ClickUp Docs

Edição em tempo real : Entre em um documento e edite-o ao vivo com os membros da sua equipe

: Entre em um documento e edite-o ao vivo com os membros da sua equipe Detecção de colaboração : Veja instantaneamente quem está visualizando, comentando ou editando seu documento

: Veja instantaneamente quem está visualizando, comentando ou editando seu documento Atribuição de autoria : Identifique facilmente quem contribuiu com o quê em seu documento

: Identifique facilmente quem contribuiu com o quê em seu documento Sincronização em tempo real : Veja suas atualizações aparecerem instantaneamente em todos os seus dispositivos

: Veja suas atualizações aparecerem instantaneamente em todos os seus dispositivos Aninhamento : Organize o conteúdo de seu documento com uma hierarquia clara

: Organize o conteúdo de seu documento com uma hierarquia clara Relacionamentos : Vincule documentos a tarefas e outros conteúdos relevantes de forma transparente

: Vincule documentos a tarefas e outros conteúdos relevantes de forma transparente Anotações e provas : Adicione comentários diretamente a imagens e PDFs sem complicações

: Adicione comentários diretamente a imagens e PDFs sem complicações Comentários atribuídos : Adicione comentários em qualquer lugar do documento e atribua-os a pessoas relevantes. Compartilhe imagens, links e vídeos diretamente em seus comentários

: Adicione comentários em qualquer lugar do documento e atribua-os a pessoas relevantes. Compartilhe imagens, links e vídeos diretamente em seus comentários Importação/Exportação : Transfira sem esforço documentos do Evernote, Google Docs ou Word

: Transfira sem esforço documentos do Evernote, Google Docs ou Word Indexação do Google : Torne seus documentos compartilhados publicamente facilmente detectáveis por meio da pesquisa do Google

: Torne seus documentos compartilhados publicamente facilmente detectáveis por meio da pesquisa do Google Assistente de redação da IA : DeixeIA ajude você a gerar texto,resumir documentosparafrasear e reformatar conteúdo

: DeixeIA ajude você a gerar texto,resumir documentosparafrasear e reformatar conteúdo Criação de conteúdo : Obtenha assistência para escrever tudo, desde briefs até textos de marketing, descrições de produtos e postagens em blogs

: Obtenha assistência para escrever tudo, desde briefs até textos de marketing, descrições de produtos e postagens em blogs Modelos personalizáveis: Economize tempo e esforço com um conjunto cada vez maior demodelos pré-criados do Docs para tudo, desde contratos e avaliações de desempenho até wikis e PRDs

Economize tempo e esforço com um conjunto cada vez maior demodelos pré-criados do Docs para tudo, desde contratos e avaliações de desempenho até wikis e PRDs Integração de gerenciamento de projetos: Mantenha tudo organizado porconectando documentos aos seus projetos Agora, para ajudá-lo a compreender totalmente o peso desses recursos, vamos ver como o ClickUp Docs e o Clickup Brain podem ajudá-lo em determinadas situações.

Cenário 1: Dominando anotações de reuniões

Como um gerente de projeto que lida com vários projetos e reuniões consecutivas, você enfrenta o desafio de acompanhar todas as discussões e itens de ação de cada reunião.

A solução? A ferramenta de IA do ClickUp recursos de anotações .

Converta suas anotações de reunião em diferentes idiomas com o ClickUp Brain

Veja como funciona.

Imagine que você está em uma reunião de projeto crucial com várias partes interessadas. Enquanto todos discutem os principais pontos e decisões.. Clipes do ClickUp grava tudo em tempo real, enquanto o ClickUp Brain gera uma transcrição da gravação usando seus recursos de Reconhecimento Automático de Fala (ASR).

Você não precisa mais se esforçar para fazer anotações ou se preocupar com a perda de informações vitais. O ClickUp Brain distingue até mesmo os falantes, garantindo a atribuição precisa das ideias.

Após o término da reunião, o ClickUp Brain resume a discussão, destaca os itens de ação e fornece um resumo conciso da reunião, que você pode exportar como um ClickUp Doc.

Além disso, apenas adicionando isso aqui - ele pode fazer tudo isso para você em vários idiomas

Cenário 2: Simplificando a documentação técnica

Como um desenvolvedor que trabalha em um projeto de software complexo, você tem dificuldade para criar e manter uma documentação técnica detalhada. O ClickUp Docs' Recursos de IA para documentação técnica podem ser muito úteis aqui.

Veja como ele funciona.

Digamos que você precise documentar uma nova API que desenvolveu. Em vez de passar horas escrevendo e organizando manualmente os detalhes técnicos, você usa o ClickUp Docs.

Você começa inserindo os trechos de código e as configurações do sistema em um documento no ClickUp. O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, analisa suas entradas e gera um documento técnico detalhado, incluindo exemplos de código e explicações.

O ClickUp Brain garante a consistência e elimina erros, tornando sua documentação clara e profissional. Você também pode vincular tarefas relevantes e detalhes do projeto no documento .

Isso facilita o compartilhamento dos documentos com a sua equipe, com a opção de um link público ou privado.

Além disso, o controle de versão do ClickUp para documentos ajuda as equipes a rastrear alterações e restaurar versões anteriores em caso de inconsistências, adicionando uma camada de segurança a documentos importantes.

Cenário 3: criação de conteúdo de marketing

Como parte de uma equipe de marketing que está lançando um novo produto, você precisa de ajuda para criar rapidamente materiais de marketing envolventes e persuasivos. O assistente de redação com IA do ClickUp Docs é o parceiro perfeito para esses casos de uso.

Produza conteúdo de alta qualidade com mais rapidez e facilidade usando o assistente de redação e edição de IA do ClickUp.

Veja como ele funciona.

Digamos que sua equipe precise criar uma série de postagens de blog, conteúdo de mídia social e descrições de produtos para o lançamento do seu próximo produto.

Com o ClickUp Docs, você começa inserindo informações básicas do produto e detalhes do público-alvo. Em seguida, o assistente de redação com IA gera rascunhos atraentes para cada parte do conteúdo.

O ClickUp Brain sugere frases alternativas, ajuda você a encontrar as palavras perfeitas e garante que sua mensagem seja consistente e persuasiva. Também é possível importar e exportar documentos com facilidade, facilitando a colaboração com outros membros da equipe.

Envolva os membros da equipe no ClickUp Docs atribuindo comentários

Este melhora seu processo de criação de conteúdo e garante a criação de materiais de marketing de alta qualidade que repercutem em seu público.

Cenário 4: aprimoramento de propostas de projetos

Como consultor que está preparando uma proposta de projeto para um cliente em potencial, você deve desenvolver uma proposta detalhada e persuasiva que se destaque. O ClickUp Docs pode ajudar com isso.

Veja como ele funciona.

Você precisa criar uma proposta de projeto que descreva os objetivos, o escopo e os benefícios de seus serviços.

No ClickUp Docs, você começa redigindo a proposta. O processo é mais rápido com o Modelos de prompt de IA do ClickUp . Além disso, o ClickUp Brain oferece 100+ prompts baseados em funções que abrangem muitos casos de uso frequentes.

Em seguida, você vincula tarefas relacionadas, cronogramas e planos de recursos diretamente no documento, fornecendo uma visão abrangente do projeto. À medida que você refina a proposta, o assistente de redação com IA do ClickUp ajuda a aprimorar seu conteúdo, garantindo que ele seja polido e profissional.

O recurso de colaboração em tempo real permite receber feedback da sua equipe e incorporar alterações instantaneamente. Quando terminar, você terá uma proposta detalhada e persuasiva que comunicará efetivamente seu valor ao cliente.

Cenário 5: integração de novos membros da equipe

Imagine que você acabou de contratar um novo membro da equipe e quer que ele comece a trabalhar rapidamente. Você pode simplificar o processo de integração com o ClickUp Docs e o Clipes do ClickUp .

Capture e revise gravações de tela com os participantes da reunião usando o ClickUp Clips

Veja como funciona.

Você cria um documento de integração abrangente no ClickUp Docs, descrevendo tudo o que o novo contratado precisa saber. Esse documento inclui políticas da empresa, estrutura da equipe, expectativas de função e contatos importantes.

Com a edição em tempo real do ClickUp, você convida o novo membro da equipe para o documento. À medida que ele lê, pode fazer perguntas diretamente no documento, e você ou outros membros da equipe podem responder imediatamente.

Isso elimina o vai-e-vem de e-mails e garante que eles recebam respostas rapidamente.

O documento de integração também contém links para outros recursos importantes, como vídeos de treinamento, resumos de projetos e anotações de reuniões anteriores.

O recurso de aninhamento do ClickUp ajuda você a organizar esses links hierarquicamente, facilitando a navegação do novo contratado pelas informações.

Para garantir que nada seja esquecido, você vincula as tarefas ao documento de integração. Por exemplo, as primeiras tarefas do novo contratado, como configurar o e-mail ou concluir o treinamento obrigatório, são listadas e vinculadas no documento.

Eles podem marcar essas tarefas como concluídas diretamente no documento, e você pode acompanhar o progresso deles sem esforço.

Por fim, as ferramentas de anotação e revisão do ClickUp permitem que o novo contratado forneça feedback sobre o processo de integração. Eles podem adicionar comentários ou sugestões de melhoria, ajudando você a refinar a experiência de integração para futuras contratações.

Escolha uma ferramenta de IA que o ajude a trabalhar de forma mais inteligente

O Microsoft Copilot e o Word são ferramentas excelentes (especialmente o comprovado Word) que cumprem bem suas funções.

Mas elas podem ser lentas para trabalhar, especialmente em um ambiente de equipe em que se deve evitar o uso de muitas ferramentas para colaborar com a equipe.

Além disso, há também o problema de muitos modelos de IA atuais, que soam... bem, robóticos (irônico, nós sabemos). Sua falta de respostas humanizadas pode levar a um conteúdo repetitivo.

Mas nem todas as ferramentas de IA precisam ser tão difíceis de usar.

Ferramentas como o ClickUp Docs e o ClickUp Brain funcionam muito bem em conjunto com o restante dos recursos do ClickUp e são uma delícia de usar com sua equipe.

Mas você não precisa acreditar em nossa palavra. Obtenha uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo para ver isso com seus próprios olhos.