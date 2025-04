10 modelos gratuitos de teste de usabilidade para melhorar a experiência do usuário

Seja projetando o próximo grande aplicativo ou aperfeiçoando uma atualização de software, os testes de usabilidade ajudam a criar produtos intuitivos e fáceis de usar.

Mas elaborar o plano de teste perfeito pode parecer tão assustador quanto decifrar relatórios de bugs enigmáticos. É aí que entram os modelos gratuitos de teste de usabilidade!

Esses modelos são perfeitos se você estiver explorando métodos de pesquisa de usuários ou experimentando o dogfood do seu produto (porque quem melhor para testar do que a sua equipe?).

Além disso, eles são versáteis o suficiente para todos os tipos de testes de software, ajudando-o a identificar pontos problemáticos, simplificar o design e fazer com que os usuários voltem sempre.

Pronto para facilitar os testes de usabilidade? Vamos mergulhar de cabeça!

O que são modelos de teste de usabilidade?

Os modelos de teste de usabilidade são estruturas pré-projetadas que o orientam na avaliação da facilidade de uso do seu produto. Eles são como folhas de consulta para qualquer pessoa que esteja mergulhando em um teste de usabilidade.

Seja elaborando um script de teste de usabilidade para observar usuários reais ou criando uma lista de verificação abrangente de controle de qualidade, esses modelos economizam tempo e esforço e mantêm seus testes organizados e eficazes.

De testes manuais a ferramentas de teste de automação superelaboradas, os modelos de teste de usabilidade são flexíveis o suficiente para funcionar com qualquer abordagem que você escolher.

Fato curioso: O termo "teste de usabilidade" data da década de 1980, mas o conceito existe desde a década de 1940! Naquela época, ele era usado para testar as cabines dos aviões quanto a erros dos pilotos. Acontece que até mesmo os profissionais que voavam alto precisavam de interfaces intuitivas. Agora, tudo gira em torno de aplicativos e sites, mas o objetivo ainda é o mesmo: tornar as coisas tão simples que até mesmo um ser humano distraído e privado de café possa navegar por elas!

O que faz um bom modelo de teste de usabilidade?

Um bom modelo de teste de usabilidade é o seu roteiro para obter insights eficazes sobre o usuário. Ele deve simplificar o processo, garantir a consistência e ajudá-lo a descobrir melhorias práticas.

Veja o que procurar:

Estrutura clara : Descreve todas as etapas do processo de teste. Isso garante que você não perca detalhes críticos ao escrever casos de teste ou organizar o feedback

Campos personalizáveis : Oferece campos personalizáveis para adaptar o modelo às necessidades do seu projeto - seja para documentar exemplos de testes de usabilidade ou feedback específico do usuário

Foco em dados qualitativos : Incentiva a coleta de dados qualitativos por meio de perguntas abertas, o que ajuda a entender o comportamento do usuário

Seções para pesquisa de usuários e metas: Inclui espaço para documentar os insights da pesquisa, garantindo o alinhamento com os objetivos do projeto

Análise de feedback : Tem uma seção para categorizar e analisar os resultados dos testes de usuários para agilizar o processo de tirar conclusões

Integração com ferramentas : É compatível com plataformas digitais para simplificar a colaboração e a automação dos seus fluxos de trabalho de teste de usuário

Linguagem amigável ao usuário: Oferece instruções simples e claras para participantes e facilitadores, tornando-o acessível até mesmo para iniciantes

Você sabia que os usuários levam cerca de 50 milissegundos (0,05 segundo) para formar uma opinião sobre o seu website, determinando se eles ficarão ou sairão.

10 modelos gratuitos de teste de usabilidade

Os modelos de teste de usabilidade atendem a várias necessidades, desde a simples análise de tarefas até estruturas detalhadas para coleta e análise de dados qualitativos.

Aqui, você encontrará modelos do ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

O principal motivo pelo qual gosto do ClickUp é que posso separar todo o meu trabalho em projetos e equipes e, em seguida, visualizar tudo em um nível tão alto ou detalhado quanto eu quiser. Usamos o Jira para o trabalho de desenvolvimento, mas ele não era flexível o suficiente para meu trabalho como designer. Meu plano é usar o ClickUp mais intensamente à medida que aumentarmos a equipe de design.

Vamos explorar os modelos de teste de usabilidade para diferentes casos de uso.

1. O modelo de plano de teste de usabilidade do ClickUp

Obter modelo gratuito Planeje, gerencie e acompanhe todo o teste de usabilidade do zero com o modelo de plano de teste de usabilidade do ClickUp

O modelo de plano de teste de usabilidade do ClickUp simplifica o processo de teste de usabilidade, orientando as equipes de teste desde o planejamento até o relatório, com uma abordagem estruturada e eficiente.

Os testes de usabilidade ajudam a avaliar a facilidade de uso de um produto observando os usuários-alvo executando tarefas reais. Veja como este modelo ajuda a planejar um teste para o seu produto:

Plano do projeto : Uma visualização de lista com foco em metas SMART, agrupada de forma organizada por iniciativa para garantir clareza e foco

Gantt de projeto : Uma visualização de lista dinâmica de itens acionáveis, agrupados por iniciativa para facilitar o rastreamento

Progresso do projeto : Rastreia automaticamente a porcentagem de conclusão das subtarefas, oferecendo insights em tempo real sobre o progresso da tarefa usando campos personalizados

Fase do projeto: Define claramente a fase à qual cada tarefa pertence, garantindo que toda a equipe esteja na mesma página usando campos personalizados

Ideal para: Desenvolvedores de produtos que desejam testar seu software em seu grupo-alvo

2. O modelo de gerenciamento de testes do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe os casos de teste, monitore os resultados e garanta a qualidade com o modelo de gerenciamento de testes do ClickUp

Para garantir que os produtos de software sejam confiáveis e estejam prontos para o lançamento, é necessário um gerenciamento meticuloso dos testes para qualquer equipe de desenvolvimento de software. O modelo de gerenciamento de testes do ClickUp ajuda as equipes de teste a organizar seus fluxos de trabalho de garantia de qualidade do início ao fim.

Este modelo prático fornece um sistema estruturado para planejar, executar e monitorar testes - perfeito para equipes que trabalham em qualquer coisa, desde um pequeno site de comércio eletrônico até projetos de software complexos.

Veja como:

Filtrar e visualizar: Use 11 status personalizados, como "Pular", "Em andamento" e "Pronto para revisão", para acompanhar a situação de cada teste

Acompanhe o progresso: Adicione campos personalizados para anotar detalhes essenciais, como ID do caso de teste, nível de prioridade e tempo estimado de conclusão

Visualize as metas: Alterne entre diferentes exibições para gerenciar o projeto de teste do seu jeito - desde dicas de introdução até uma exibição visual de incorporação

Automatize o trabalho: Execute seu estudo de usabilidade sem problemas com automação integrada e ferramentas de IA que reduzem o trabalho manual

Colete dados facilmente: Crie formulários incorporados para realizar pesquisas de usabilidade diretamente no Crie formulários incorporados para realizar pesquisas de usabilidade diretamente no ClickUp Forms

Ideal para: Equipes de garantia de qualidade e testadores de software que desejam organizar seu processo de teste e acompanhar os resultados com eficiência

3. O modelo de caso de teste do ClickUp

Obter modelo gratuito Crie, acompanhe e gerencie casos de teste de software sistematicamente com o modelo de caso de teste do ClickUp

Deseja garantir que seu aplicativo de software funcione exatamente como planejado? O modelo de caso de teste do ClickUp ajuda você a testar cada recurso minuciosamente e a acompanhar os resultados dos testes de usabilidade. Esse modelo se destaca por seu sistema de organização inteligente para o processo de teste de usabilidade.

Veja como:

Configure diferentes rótulos de status personalizados como "To Do", "In Progress" e "Completed" para monitorar as tarefas de usabilidade

Adicione detalhes específicos a cada caso de teste usando os campos personalizados. Acompanhe o ID do caso de teste, os resultados esperados e os resultados reais, facilitando a identificação de problemas que precisam ser corrigidos

Alterne entre a visualização de lista para obter uma visão geral rápida, a visualização de calendário para agendar testes ou a visualização de Gantt para mapear o cronograma de testes

Use subtarefas aninhadas para dividir testes complexos, designe vários membros da equipe para colaborar nos testes e defina prioridades para lidar primeiro com os testes mais críticos

Ideal para: Equipes de desenvolvimento de software que precisam de uma maneira sistemática de testar os recursos do aplicativo e acompanhar os resultados

4. O modelo de revisão heurística do ClickUp

Obter modelo gratuito Avalie sistematicamente as interfaces de usuário com o modelo de revisão heurística do ClickUp

As análises heurísticas são um componente crucial de fluxos de trabalho eficazes de produtos e design. Elas oferecem um método rápido e eficiente para avaliar as interfaces de usuário, permitindo a detecção rápida de problemas de usabilidade e facilitando decisões baseadas em dados para refinamento.

O modelo de revisão heurística do ClickUp ajuda as equipes a realizar revisões completas de design, estabelecendo regras claras para discussão. É um modelo de teste prático que coloca todos na mesma página durante os cenários de teste.

Veja como isso ajuda:

Estrutura de avaliação clara: Use a Heuristic Review View para analisar metodicamente cada aspecto da interface do seu produto

Segmentar e organizar tarefas: Divida elementos complexos de design em partes digeríveis para uma avaliação focada. Mantenha o controle das descobertas com duas opções simples de status: Aberto e Concluído

Guia de introdução incorporado: Acesse instruções passo a passo sobre como executar avaliações heurísticas eficazes

Acompanhamento de progresso e atualizações: Marque as tarefas como concluídas ao revisar a lista de verificação de avaliação. Use os recursos de monitoramento de tarefas para manter um progresso constante e identificar possíveis gargalos

Ideal para: Designers de UX e equipes de produtos que desejam executar avaliações estruturadas de usabilidade de suas interfaces

5. O modelo de relatório de teste do ClickUp

Obter modelo gratuito Documente os resultados dos testes e acompanhe o progresso sistematicamente com o modelo de relatório de teste do ClickUp

O modelo de relatório de teste do ClickUp ajuda a documentar os resultados dos testes de sites, software ou qualquer produto em um espaço organizado.

Esse modelo torna os relatórios de teste claros e sistemáticos, permitindo que você:

Mantenha o controle do progresso do teste com as opções de status In Progress (Em andamento), Ready for Review (Pronto para revisão), Passed (Aprovado), Failed (Reprovado) e Blocked (Bloqueado)

Adicione o ID do caso de teste, o nome do testador, a data do teste, o resultado do teste e os detalhes da gravidade do bug para cada teste, para melhor organização e visibilidade

Alterne entre as visualizações de Relatório de Resumo de Teste, Detalhes de Caso de Teste, Relatório de Bug e Registro de Execução de Teste para obter insights acionáveis

Adicione membros da equipe para colaborar na criação do script e do conteúdo finais. Receba notificações automáticas sobre o progresso e as atualizações do teste

Ideal para: Equipes de garantia de qualidade e desenvolvedores de produtos que precisam de um sistema organizado para documentar e acompanhar os resultados dos testes

Dica profissional: Crie um ClickUp Dashboard para exibir métricas em tempo real, como taxas de conclusão de tarefas e pontuações de usabilidade. Isso facilita o compartilhamento de insights com as partes interessadas e a priorização de melhorias.

6. O modelo de teste A/B do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe, organize e analise os resultados dos testes A/B com o modelo de teste A/B do ClickUp

Deseja tomar decisões com base em dados sobre os recursos de seu produto? O modelo de teste A/B do ClickUp ajuda você a validar suas ideias antes de implementá-las em seu produto final.

Este modelo organiza todo o seu programa de testes em um único hub central. Veja o que você recebe:

Organização e rastreamento de testes: Use campos personalizados para registrar nomes de testes, grupos de controle, grupos de experimentos e métricas de conversão

Múltiplas visualizações para melhor gerenciamento

Visualização de lista: Veja todos os seus testes em um só lugar com campos personalizados e atualizações de status

Visualização do quadro: Mova os testes por diferentes estágios em um quadro Kanban

Visualização de calendário: Programe datas de início e término de testes com a facilidade de arrastar e soltar

Visualização da linha do tempo: Gerencie a duração dos testes em uma linha do tempo ajustável

Ideal para: Desenvolvedores de produtos que precisam de um sistema organizado para rastrear diferentes resultados de testes

7. Modelo de teste de matriz de rastreabilidade do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe os requisitos técnicos e os casos de teste com o modelo de teste ClickUp Traceability Matrix

A rastreabilidade abrangente é indispensável para que qualquer projeto atinja seus objetivos. Ela estabelece conexões claras e verificáveis entre os diversos componentes do projeto, como requisitos e escolhas de design, garantindo o rigor e evitando omissões críticas.

O modelo de teste de matriz de rastreabilidade do ClickUp ajuda as equipes de teste a rastrear os requisitos técnicos e analisar a cobertura de teste de produtos e sistemas.

Veja como:

Visualização de lista: Aproveite a visualização flexível com cada espaço, pasta e lista. Classifique, filtre e agrupe tarefas de acordo com seu fluxo de trabalho de teste

Visualização de quadro: Agrupe tarefas por status, responsável, prioridade, tag ou data de vencimento - perfeito para criar seu script de teste de usabilidade e acompanhar o progresso

Campos personalizados: Use vários campos personalizados, como:

Pessoas: Marque os membros da equipe e atribua responsabilidades para cada caso de teste

Área de texto: Documentar cenários de teste detalhados e resultados esperados

Número: Rastreie IDs de casos de teste e números de versão

Fórmula: Calcule automaticamente as métricas de cobertura de teste

Texto: Adicione rótulos e identificadores rápidos

Ideal para: Equipes de controle de qualidade e gerentes de teste que precisam manter a cobertura de teste organizada e a rastreabilidade entre requisitos e casos de teste

8. Modelo de lista de verificação de teste de aceitação do usuário do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe e gerencie seu processo de teste de aceitação do usuário (UAT) do início ao fim com o modelo de teste de aceitação do usuário do ClickUp

O modelo de teste de aceitação do usuário do ClickUp ajuda a organizar e executar sessões completas de teste de usabilidade com seus usuários reais antes do lançamento do produto.

Veja o que faz esse modelo de teste de usabilidade se destacar:

Crie formatos de teste: Crie um script de teste de usabilidade personalizado e critérios de teste usando o formato de lista de verificação incorporado

Monitore o progresso do teste: Use quatro opções de status: Concluído, Em andamento, Em espera e A fazer

Visualização de Gantt do UAT: Mapeie o cronograma do teste e acompanhe as dependências entre as diferentes fases do teste

Visualização dos estágios e etapas do UAT: Divida seu processo de teste em partes gerenciáveis e acompanhe a conclusão

Visualização do Guia de Introdução: Siga uma lista de verificação passo a passo para configurar e executar suas sessões de UAT com eficiência

Ideal para: Os gerentes de produto e as equipes de controle de qualidade precisam organizar sessões estruturadas de teste de usuário e acompanhar o feedback do usuário antes do lançamento do produto.

9. O modelo de teste e gerenciamento de conteúdo A/B do ClickUp

Obter modelo gratuito Planeje e analise sistematicamente os resultados dos testes A/B com o modelo de teste e gerenciamento de conteúdo A/B do ClickUp

A execução de testes divididos sem o devido controle pode desperdiçar tempo e recursos preciosos. O modelo de teste e gerenciamento de conteúdo A/B do ClickUp ajuda a centralizar todos os dados do relatório de teste de usabilidade em um hub organizado.

Veja como esse modelo ajuda:

Classifique, filtre e agrupe seus testes da maneira que precisar

Adicione status personalizados para acompanhar o progresso, designar membros da equipe e definir datas de vencimento

Passe os testes por diferentes estágios em um quadro Kanban - do planejamento à execução e à análise

Mapeie sua programação de testes para evitar conflitos e garantir a execução em tempo hábil

Programe e gerencie datas de teste com a simplicidade de arrastar e soltar

Ideal para: Equipes de produtos, pesquisadores de UX e profissionais de marketing que precisam organizar e analisar sistematicamente os resultados de testes A/B

10. O modelo de avaliação heurística do ClickUp

Obter modelo gratuito Realize avaliações heurísticas de ponta a ponta em um só lugar com o modelo de avaliação heurística do ClickUp

Deseja identificar problemas de usabilidade em seus produtos digitais antes que eles frustrem os usuários? O modelo de avaliação heurística do ClickUp ajuda as equipes de software a realizar avaliações completas de usabilidade com base em princípios de design comprovados.

Esse modelo transforma a avaliação de usabilidade em um processo estruturado e orientado pela equipe. Veja como:

Rastreie cada etapa: Crie campos personalizados para cada princípio de usabilidade que deseja verificar, tornando sua avaliação completa e organizada

Avalie o progresso: Acompanhe o progresso e as descobertas do avaliador usando o Acompanhe o progresso e as descobertas do avaliador usando o ClickUp Tasks com prioridades e prazos claros

Visualize as métricas: Crie painéis de resumo que transformam resultados de testes dispersos em itens de ação claros

Colaboração e brainstorming: Use o Docs colaborativo para reunir insights da equipe sobre as metas e os pontos problemáticos do usuário

Coleta de dados: Configure formulários para recrutar avaliadores especializados e coletar seus comentários detalhados

Contextualize: Adicione seu script final e as perguntas do teste às descrições das tarefas para facilitar a consulta

Ideal para: Designers de experiência do usuário, gerentes de produtos e equipes de desenvolvimento que desejam detectar problemas de usabilidade logo no início e melhorar sistematicamente seus produtos digitais

📮ClickUp Insight: 92% dos funcionários usam métodos inconsistentes para rastrear itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo geralmente é disperso e ineficiente. A Solução de Gerenciamento de Tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e manter-se alinhada.

Transforme o feedback do usuário em sucesso de produto com o ClickUp

Um ótimo teste de usuário não significa seguir um roteiro rígido de moderador, mas ter as ferramentas certas para captar feedback honesto que molda produtos melhores.

Esses 10 modelos e listas de verificação ajudam você a detectar os problemas que importam. Seja testando um novo fluxo de checkout ou coletando dados sobre os pontos problemáticos do usuário em testes de usabilidade remota, cada modelo oferece uma estrutura comprovada para coletar insights significativos

A melhor parte? Você não precisa de um orçamento enorme para executar testes de usuário eficazes ou criar modelos de teste de usabilidade de protótipos. Esses modelos gratuitos oferecem acessibilidade para testes remotos e ajudam equipes de qualquer tamanho a identificar problemas de usabilidade logo no início, validar escolhas de design, criar critérios de sucesso e criar produtos que os usuários queiram usar.

O ClickUp ajuda as equipes de software a transformar as descobertas dos testes de usuários em ação. Você pode organizar o feedback, acompanhar as alterações na interface e manter toda a sua equipe em sincronia à medida que aprimora os recursos do produto.

Pronto para executar testes de usuário mais inteligentes e criar produtos melhores?

Registre-se no ClickUp hoje mesmo!