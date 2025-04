Modelos gratuitos de relatório de entrevista para agilizar o processo de contratação

Uma sessão eficaz de análise da entrevista não se trata apenas de compartilhar pensamentos. Trata-se de reunir feedback estruturado, colocar todos na mesma página e tomar decisões de contratação inteligentes e baseadas em dados.

Mas sem as ferramentas certas, isso se torna rapidamente um incômodo que desperdiça muito do seu tempo.

Os modelos de relatório de entrevistas brilham aqui. Eles tornam o processo de feedback mais suave, mantêm as conversas nos trilhos e respaldam cada escolha de contratação com insights sólidos.

Se quiser ter ideias sobre como melhorar seu processo de contratação, este guia é para você. Vamos explorar os melhores modelos de relatório de entrevista e ter confiança em suas decisões de contratação!

O que são modelos de relatório de entrevista?

Um modelo de relatório de entrevista é um documento estruturado que os gerentes de contratação usam para coletar e avaliar perguntas e comentários após as entrevistas com os candidatos.

Esses modelos simplificam o processo de avaliação da entrevista de pesquisa por meio de componentes predeterminados que analisam todas as principais áreas de desempenho, habilidades e adequação cultural do candidato.

Usando esses modelos de RH, as empresas incentivam conversas consistentes e imparciais, simplificam a tomada de decisões e mantêm registros detalhados do processo de contratação.

Os modelos de reuniões de avaliação de entrevistas geralmente apresentam seções para classificar competências importantes, identificar pontos fortes e fracos e documentar impressões gerais.

Alguns também podem incluir sistemas de pontuação ou listas de verificação para avaliar os candidatos usando os mesmos critérios. Essa consistência melhora o objetivo do processo de recrutamento e permite uma comparação mais fácil dos candidatos.

Você sabia que aproximadamente 66% dos candidatos afirmam que uma experiência agradável na entrevista influencia sua decisão de aceitar uma oferta de emprego?

O que faz um bom modelo de relatório de entrevista?

Um modelo adequado de relatório de entrevista é uma ferramenta estruturada que permite uma avaliação consistente e mais objetiva dos candidatos após a entrevista. Ele garante uma avaliação completa e imparcial ao integrar os seguintes elementos:

Avaliação de competências e habilidades-chave: O modelo deve incluir seções e perguntas estratégicas de entrevista para avaliar habilidades técnicas relevantes, habilidades interpessoais e adequação cultural

Escalas de classificação ou sistemas de pontuação predefinidos: Para garantir a consistência entre todos os entrevistadores, o modelo deve incluir escalas de classificação ou sistemas de pontuação padronizados, que tornam o feedback mais quantitativo e comparativo

Nota sobre pontos fortes e fracos: Ela deve permitir que os entrevistadores registrem observações específicas, como os pontos fortes do candidato, as áreas a serem melhoradas e quaisquer sinais de alerta da entrevista, oferecendo uma perspectiva equilibrada

Impressões e recomendações gerais: O modelo deve incluir uma parte em que os entrevistadores possam resumir suas impressões gerais e fornecer recomendações finais de contratação

Feedback baseado em evidências: Um excelente modelo ajuda os entrevistadores a fundamentar suas conclusões com exemplos específicos da entrevista, resultando em um feedback mais confiável e eficaz

Uniformidade e objetividade: Ao padronizar os critérios de avaliação, o modelo deve incentivar a consistência, minimizar a parcialidade e melhorar a tomada de decisões

➡️ Leia mais: Saiba mais sobre um dia na vida de um recrutador

12 modelos de relatório de entrevista

Escolher o modelo certo de relatório de entrevista ajuda você a tomar decisões informadas. Confira esses 12 modelos versáteis que permitem que sua equipe avalie os candidatos de forma integrada e colaborativa.

1. Modelo de processo de entrevista do ClickUp

Obter modelo gratuito Organize e simplifique seu fluxo de trabalho de entrevista com o modelo de processo de entrevista do ClickUp

O modelo de processo de entrevista do ClickUp otimiza todos os aspectos do fluxo de trabalho de contratação, resultando em um processo de recrutamento simplificado e eficiente. Esse modelo permite que as equipes de RH planejem datas de entrevistas, acompanhem o progresso dos candidatos e coletem feedback em uma plataforma centralizada de gerenciamento de recursos humanos.

As organizações podem monitorar o caminho de cada candidato com status específicos como Triagem, Entrevista agendada e Contratado, diminuindo as lacunas de comunicação e aumentando a transparência.

Veja por que você vai adorar:

Categorize e atribua tarefas usando os campos personalizados para gerenciar processos de contratação complexos

Use exibições como Lista, Gantt, Carga de Trabalho e Calendário para acompanhar o progresso da contratação e gerenciar os cronogramas de entrevistas com mais eficiência

Compartilhe feedback, notas e atualizações com os membros da equipe em tempo real para facilitar a tomada de decisões colaborativas

Atribua automaticamente tarefas aos membros da equipe, como agendamento de entrevistas ou avaliações de candidatos, para garantir uma coordenação tranquila

Ideal para: Equipes de RH e gerentes de contratação que buscam padronizar seus processos de contratação, melhorar a colaboração e aumentar a produtividade no gerenciamento de candidatos

dica Profissional: Use o ClickUp for Human Resources para agilizar o processo de contratação, gerenciar pipelines de candidatos e colaborar perfeitamente com sua equipe. Ele se integra perfeitamente a outros recursos do ClickUp, incluindo Automations e Docs, para aumentar a produtividade e a consistência no recrutamento.

2. Modelo de formulário de avaliação do ClickUp

Obter modelo gratuito Colete e avalie o feedback de forma consistente com o modelo de formulário de avaliação do ClickUp

O modelo de formulário de avaliação do ClickUp melhora efetivamente o processo de avaliação, seja para desempenho de funcionários, avaliações de projetos ou outros requisitos de feedback.

Ele emprega status como "Aberto" e "Concluído" para acompanhar o progresso adequadamente. O modelo também tem dez campos personalizados nos quais os usuários podem fornecer informações importantes, como Prêmios e Marcos, Título do Cargo e Áreas para Melhoria.

Veja por que você vai adorar:

Acesse três visualizações exclusivas - Formulário de revisão, Lista de avaliações de funcionários e Visualização do início - para obter uma visão geral completa do processo de revisão

Organize e acesse as informações com eficiência para otimizar os fluxos de trabalho e aumentar a colaboração da equipe

Utilize o ClickUp Automations para aumentar a eficiência do fluxo de trabalho, o ClickUp Time Tracking para monitorar o desempenho e o Comment Reactions para obter feedback interativo

Armazene todas as notas e relatórios de avaliação em um único local, facilitando a comparação de desempenho e a tomada de decisões informadas

Ideal para: Equipes de RH e gerentes de projeto que desejam um processo de avaliação estruturado e eficiente

➡️ Leia mais: Modelos de formulários de avaliação de entrevistas gratuitos

3. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe o feedback de forma eficiente com o modelo de formulário de feedback do ClickUp

O modelo de formulário de feedback do ClickUp tem como objetivo simplificar o processo de coleta e organização do feedback de clientes, usuários e membros da equipe. Ele inclui status configuráveis, como "Completo" e "A fazer", para permitir que as equipes gerenciem facilmente o progresso do feedback.

Esse modelo de formulário de feedback também inclui sete campos personalizados: Provedor de serviços, Data da compra, Nível do cliente, Classificação geral e Sugestões de melhoria para garantir uma coleta de dados detalhada e estruturada.

Veja por que você vai adorar:

Acesse exibições personalizadas para visualizar críticas construtivas de diferentes perspectivas

Gerencie e organize facilmente o feedback, garantindo que nenhum detalhe seja esquecido

Integre-se ao ClickUp Forms para pesquisas de feedback personalizadas, ao ClickUp Automations para distribuição eficiente de formulários e ao ClickUp Dashboards para análise de feedback em tempo real

Ideal para: Equipes que desejam coletar informações abrangentes dos clientes, analisar os resultados e fazer melhorias com eficiência

4. Modelo de relatório e gerenciamento de entrevistas do ClickUp

Obter modelo gratuito Padronize as avaliações de candidatos usando o modelo de relatório e gerenciamento de entrevistas do ClickUp

O modelo de relatório e gerenciamento de entrevistas do ClickUp ajuda a organizar todos os aspectos do processo de entrevistas, sejam elas de habilidades ou de personalidade. Ele tem seis status exclusivos, incluindo 'For Review', 'In Progress', 'Offer Accepted' e 'Rejected', que permitem que as equipes acompanhem o progresso de cada candidato sem esforço.

Com 13 campos específicos, incluindo Adequação cultural, Habilidades de comunicação e Habilidades técnicas, ele garante uma análise completa e consistente.

Veja por que você vai adorar:

Acesse quatro exibições personalizadas, incluindo Status do Relatório, Guia de Introdução, Formulário de Relatório de Entrevista e Relatórios de Entrevista, para monitorar a administração da entrevista em detalhes

Acompanhe o progresso de cada candidato para obter transparência e consistência durante todo o processo de contratação

Integre-se facilmente com o ClickUp Checklists para acompanhar as tarefas da entrevista, o ClickUp Docs para compilar o feedback da entrevista e o ClickUp Dashboards para medir o progresso geral

Centralize relatórios de entrevistas e feedback para comparar candidatos e tomar decisões de contratação informadas com facilidade

Ideal para: Equipes de recrutamento que desejam padronizar o gerenciamento de entrevistas e melhorar a tomada de decisões por meio de classificações precisas dos candidatos

Você sabia? Apenas 41% dos candidatos relatam ter recebido feedback da entrevista, o que indica uma lacuna de comunicação significativa.

5. Modelo de anotações da reunião de entrevista do ClickUp

Obter modelo gratuito Documente, discuta e organize as discussões da entrevista com o modelo ClickUp Interview Meeting Notes

O modelo de anotações de reunião de entrevista do ClickUp ajuda você a fazer anotações mais organizadas e eficientes durante as reuniões. Ele permite que as equipes documentem momentos críticos, decisões e itens de ação de forma organizada, garantindo que nada importante seja esquecido.

Esse modelo permite que os usuários organizem tarefas e escolhas em um único repositório pesquisável, melhorando a cooperação e o acompanhamento.

Veja por que você vai adorar:

Organize e acesse facilmente as anotações da reunião para garantir que nada seja perdido ou esquecido

Acompanhe os estágios da reunião e categorize as informações usando status e campos personalizados para melhor organização e acompanhamento

Integre-se ao ClickUp Docs para fazer anotações em tempo real, ao ClickUp Automations para definir lembretes e ao ClickUp Dashboards para acompanhar os resultados das reuniões

Ideal para: Equipes que desejam aumentar a eficiência e organizar anotações de reuniões

Obter modelo gratuito Otimize os estágios de recrutamento usando o modelo de contratação de candidatos do ClickUp

O modelo ClickUp Hiring Candidates complementa a pilha de tecnologia de recrutamento. Ele auxilia as equipes no gerenciamento de inscrições de candidatos, diferentes tipos de entrevistas e decisões.

O modelo suporta status configuráveis, como "Enviado", "Em andamento", "Entrevista telefônica", "Oferta" e "Rejeitado", o que permite acompanhar claramente a jornada de cada candidato. Você pode comparar e tomar decisões facilmente com campos personalizados para categorizar cargos, talentos, perguntas de entrevistas e feedback.

Veja por que você vai adorar:

Acesse cinco visualizações personalizadas - Rastreamento de candidatos de RH, Visualização de bate-papo, Galeria completa e Listagem completa - para obter uma visão geral abrangente de todo o processo de contratação

Acompanhe claramente a jornada de cada candidato para obter um pipeline de recrutamento transparente e organizado

Integre-se ao ClickUp Calendar para agendar entrevistas, ao ClickUp Docs para registrar anotações de entrevistas e ao ClickUp Automations para atualizações de status em tempo real

Ideal para: Departamentos de RH e recrutadores que desejam centralizar o gerenciamento de candidatos e agilizar as operações de contratação

➡️ Leia mais: Tipos de formatos e estilos de entrevista para crescimento na carreira

7. Modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp

Obter modelo gratuito Compare as qualificações dos candidatos de forma objetiva com o modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp

O modelo ClickUp Hiring Selection Matrix oferece uma abordagem mais estruturada e orientada por dados para avaliar os candidatos. A Selection Matrix enfatiza a pontuação e a comparação dos candidatos em relação a critérios predefinidos, como habilidades de comunicação, experiência e adequação cultural.

Ele apresenta sete campos personalizados para a criação de modelos de formulários de avaliação baseados em competências , ajudando as equipes a avaliar objetivamente cada candidato.

Veja por que você vai adorar:

Acesse visualizações detalhadas, como Agendas de Entrevistas e Banco de Dados de Candidatos, para comparar os candidatos lado a lado

Pontue os candidatos usando critérios predefinidos para um processo de avaliação consistente e imparcial

Simplifique a comunicação entre os membros da equipe de contratação para garantir que todos estejam alinhados durante todo o processo de avaliação

Ideal para: Equipes de recrutamento que buscam uma abordagem estruturada e imparcial para avaliar os candidatos de acordo com critérios específicos

➡️ Leia mais: Como contratar para se adequar à cultura: Estratégias para profissionais de RH

8. Modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp

Obter modelo gratuito Identifique e gerencie as lacunas de habilidades usando o modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp

O modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp ajuda as organizações a gerenciar e analisar os conjuntos de habilidades dos funcionários, identificar lacunas e organizar atividades de aprendizado focadas.

Oferece suporte a status configuráveis, como "Aberto" e "Concluído", para acompanhar o progresso e 12 campos personalizados para avaliação de talentos, como categorias técnicas, pessoais e específicas do cargo.

Veja por que você vai adorar:

Acesse seis exibições personalizadas, incluindo habilidades técnicas, habilidades interpessoais e formulário de avaliação de habilidades, para ter uma visão geral clara dos dados de habilidades

Categorize e avalie talentos de forma eficiente para facilitar a identificação de lacunas de habilidades e planejar iniciativas de desenvolvimento

Acompanhe o crescimento e o desenvolvimento dos funcionários ao longo do tempo, garantindo que as habilidades da sua equipe estejam alinhadas com as metas organizacionais

Ideal para: Equipes de RH e gerentes que buscam detectar lacunas de habilidades e planejar o desenvolvimento dos funcionários

9. Modelo de recrutamento e contratação do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe o progresso da contratação e melhore a colaboração com os colegas usando o modelo de recrutamento e contratação do ClickUp

O modelo de recrutamento e contratação do ClickUp facilita todo o processo de aquisição de talentos, desde a busca de candidatos até a finalização das ofertas de emprego. Ele tem sete status configuráveis, incluindo "Novo candidato", "Entrevistando", "Oferta enviada" e "Contratado", que garantem um fluxo de trabalho transparente e organizado.

Além disso, esse modelo permite avaliações abrangentes e consistentes, rastreando os detalhes, as qualificações e o feedback da entrevista do candidato em 21 campos configuráveis.

Veja por que você vai adorar:

Acesse quatro visualizações exclusivas, incluindo Application Tracker e Interview Pipeline, para obter uma visão geral completa das habilidades de recrutamento e do progresso do candidato

Monitore os detalhes, as qualificações e o feedback dos candidatos de forma consistente para simplificar o processo de avaliação e tomada de decisões

Coordene tarefas facilmente e comunique-se com os membros da equipe de contratação para obter um processo de contratação tranquilo e eficiente

Ideal para: Departamentos de RH e recrutadores que buscam aumentar a eficiência e organizar seus pipelines de recrutamento

Obter modelo gratuito Documente e analise os dados da avaliação com o modelo de relatório de avaliação de candidatos em potencial do ClickUp

O modelo de relatório de avaliação de candidatos em potencial do ClickUp simplifica a documentação da avaliação e facilita a análise dos dados da avaliação. É perfeito para revisões de desempenho, avaliações de projetos ou relatórios de feedback.

O modelo tem status personalizados que ajudam a acompanhar o andamento de cada avaliação, garantindo que nada seja esquecido. Ele tem campos personalizados para ajudá-lo a categorizar os critérios e atributos de avaliação, garantindo que tudo permaneça consistente e completo.

Veja por que você vai adorar:

Acesse várias visualizações, incluindo Lista, Gantt, Carga de Trabalho e Calendário, para visualizar o progresso e gerenciar cronogramas de forma eficaz

Categorize os critérios e atributos de avaliação com campos personalizados para obter avaliações abrangentes e consistentes

Compare facilmente os dados de desempenho ao longo do tempo para tomar decisões baseadas em dados e identificar oportunidades de crescimento

Ideal para: Gerentes e equipes que desejam elaborar relatórios de avaliação completos e baseados em dados

ClickUp Insight: 37% dos funcionários enviam notas de acompanhamento ou atas de reunião para monitorar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para capturar decisões, os principais insights de que você precisa podem ficar enterrados em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, bate-papos e documentos, garantindo que nada seja esquecido.

11. Modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp

Obter modelo gratuito Organize e conclua as tarefas de contratação usando o modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp

O modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp oferece uma lista completa de ações que as equipes podem realizar desde o sourcing até a integração. Ele suporta status exclusivos para acompanhar o progresso em cada estágio, garantindo que nenhum detalhe seja esquecido.

Além disso, seus campos personalizados para categorizar atividades e atribuir responsabilidades mantêm o fluxo de trabalho de contratação organizado e eficiente.

Veja por que você vai adorar:

Categorize tarefas e atribua responsabilidades usando campos personalizados para obter um pipeline de recrutamento organizado e eficiente

Integre-se com o ClickUp Automations para reduzir as tarefas manuais e com o ClickUp Dashboards para rastreamento e insights em tempo real

Melhore a coordenação entre os membros da equipe para manter todos dentro do cronograma durante o processo de contratação

Ideal para: Departamentos de RH e recrutadores que buscam uma maneira sistemática e eficaz de gerenciar o processo de contratação

12. Modelo de integração de novos contratados do ClickUp

Obter modelo gratuito Garanta uma experiência de integração tranquila com o modelo de integração de novos contratados do ClickUp

O ClickUp New Hire Onboarding Template facilita a integração, ajudando os novos funcionários a ter um início tranquilo e envolvente. Ele tem status personalizados, como "Orientação", "Treinamento" e "Concluído", que ajudam os usuários de software de RH a acompanhar facilmente cada estágio da integração.

A melhor parte? Os campos personalizados do modelo, como função, departamento e data de início, ajudam a organizar as tarefas e tornam a experiência de integração mais personalizada.

Veja por que você vai adorar:

Acesse exibições como Lista, Linha do tempo, Carga de trabalho e Calendário para obter uma visão geral completa do processo de integração

Organize tarefas e personalize a experiência de integração usando campos personalizados para oferecer uma introdução estruturada e acolhedora aos novos contratados

Mantenha os novos contratados envolvidos e informados, fornecendo um roteiro claro de sua jornada de integração, ajudando-os a fazer uma transição tranquila para sua nova função

Ideal para: Equipes e gerentes de RH que desejam criar uma experiência de integração tranquila, organizada e envolvente

Os modelos de relatório de entrevista são um divisor de águas no processo de contratação. Eles eliminam o caos das avaliações de candidatos, ajudando os entrevistadores a se concentrarem no que realmente importa, em vez de ficarem procurando anotações ou lembrando quem disse o quê.

Um formato simples e estruturado facilita a comparação de candidatos, mantém todos na mesma página e evita aqueles momentos de "uh, o que pensamos sobre esse candidato?".

Acrescente o ClickUp, o aplicativo para tudo no trabalho, à mistura. Ele ajuda a otimizar o recrutamento organizando pipelines de candidatos, acompanhando tarefas de contratação e colaborando de forma eficiente em uma única plataforma.

Registre-se gratuitamente hoje para ver como o ClickUp permite decisões de recrutamento mais rápidas e melhores.