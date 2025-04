Modelos gratuitos de briefing do cliente para agilizar a comunicação do projeto

Você começa um projeto com entusiasmo e ambição, mas no meio do caminho descobre que você e seu cliente têm opiniões diferentes sobre aspectos importantes. Isso é muito frustrante.

As coisas ficam complicadas quando as expectativas não batem, os detalhes são esquecidos ou as revisões continuam se acumulando. É aí que um bom modelo de briefing do cliente entra em cena para salvar o dia. Ele ajuda você e seu cliente a navegar em cada etapa da jornada, garantindo uma comunicação clara.

Esses modelos facilitam a comunicação, definem expectativas claras e oferecem um plano sólido para o sucesso. Este artigo explorará os melhores modelos de briefing do cliente para transformar o início do seu projeto de confuso em super claro.

O que são modelos de briefing do cliente?

Os modelos de briefing do cliente são documentos padronizados que descrevem as necessidades, as metas e o escopo geral do projeto do cliente. Eles funcionam como guias úteis para as equipes de criação, garantindo que todos entendam o que o cliente espera e o que precisa ser entregue para o projeto.

Como tal, esses modelos ajudam a reduzir a falta de comunicação, fornecendo uma estrutura clara que reúne todos os detalhes importantes desde o início. Consequentemente, as equipes mantêm as metas do projeto e evitam revisões e mudanças desnecessárias no escopo.

Os modelos de briefing do cliente também servem como referências úteis durante o projeto, facilitando para todos os envolvidos o acompanhamento do progresso e a confirmação de que todos os requisitos estão sendo cumpridos.

Dica profissional: Ao pensar em um modelo de briefing do cliente, muitos o confundem com um modelo de briefing de marketing, um modelo de briefing de projeto ou até mesmo um simples modelo de briefing criativo. Todos esses tipos de briefings têm objetivos diferentes e levam à conclusão de um projeto ou tarefa.

O que faz um bom modelo de briefing de cliente?

Um modelo sólido de briefing do cliente é um documento bem organizado que apresenta todas as partes principais de um projeto, ajudando a garantir que o cliente e o prestador de serviços estejam na mesma página. Aqui estão os principais elementos:

Visão geral do projeto : Resumo conciso que detalha a finalidade e os objetivos do projeto

Público alvo : Informações específicas sobre o público-alvo, incluindo dados demográficos e preferências

Metas e objetivos : Resultados mensuráveis que o projeto pretende alcançar

Escopo do trabalho : Descrição detalhada dos resultados, tarefas e responsabilidades

Orçamento e cronograma : Restrições financeiras e prazos de projeto claramente definidos

Principais partes interessadas : Identificação de indivíduos ou equipes envolvidas, juntamente com suas funções

Diretrizes da marca: Padrões e referências para manter a consistência da marca

A incorporação desses elementos garante a compreensão e a colaboração eficaz durante todo o ciclo de vida do projeto.

Você sabia? A criação de um briefing de cliente ajuda os clientes a expressarem seus desafios e metas de negócios com mais clareza, levando a soluções criativas mais inteligentes e eficazes.

14 modelos de resumos de clientes

Quando você está gerenciando projetos de clientes, usar as ferramentas certas muda tudo. Os modelos de briefing do cliente facilitam a comunicação e definem expectativas claras. Esses modelos de briefing do cliente ajudam a dar o pontapé inicial em seus projetos da maneira certa.

1. Modelo de resumo de campanha do ClickUp

Obter modelo gratuito Planeje e execute campanhas de marketing de forma eficiente com o modelo de resumo de campanha do ClickUp

O modelo de resumo de campanha do ClickUp ajuda a facilitar cada parte de sua campanha de marketing, seja no planejamento ou na execução.

Embora não seja um modelo de briefing de cliente propriamente dito, este modelo fornece uma estrutura sólida que o orienta na definição de metas claras, na identificação de seu público-alvo, na criação de mensagens-chave e no gerenciamento eficaz de orçamentos. Ele tem seções personalizáveis para cronogramas, estratégias e indicadores-chave de desempenho, garantindo que todos na equipe estejam concentrados em atingir esses resultados mensuráveis.

O que você vai adorar

Acompanhe os estágios de sua campanha com campos personalizados para classificar tarefas e exibições personalizadas como List, Gantt, Workload e Calendar

Acesse facilmente subtarefas aninhadas e opções para vários responsáveis

A integração com o ClickUp Docs permite que as equipes colaborem para facilitar a compreensão

Ideal para: Equipes de marketing e agências que buscam aumentar a produtividade e melhorar a comunicação durante o planejamento e a execução da campanha.

Veja o que Ansh Prabhakar, analista de aprimoramento de processos de negócios da Airbnb , tem a dizer sobre o uso do ClickUp:

O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Definitivamente, ele facilitou a vida comparativamente, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o trabalho com facilidade e, com base no progresso das reuniões diárias, foi fácil planejar o futuro.

2. Modelo de resumo de campanha de marketing do ClickUp

Obter modelo gratuito Crie estratégias e organize iniciativas de marketing usando o modelo de resumo de campanha de marketing do ClickUp

O modelo de resumo de campanha de marketing do ClickUp organiza todos os detalhes do projeto em um só lugar, facilitando o planejamento e a execução da campanha de marketing. É ótimo para as equipes definirem as metas da campanha, gerarem ideias criativas, determinarem o público-alvo e desenvolverem estratégias de mensagens importantes em seus esforços de marketing.

O modelo inclui seções dedicadas ao planejamento do orçamento, gerenciamento de cronogramas e monitoramento do desempenho da campanha.

O que você vai adorar

Use os status personalizados para acompanhar os estágios da campanha e os campos personalizados para ficar por dentro da lista de verificação da sua campanha de marketing

Aumente a visibilidade e o trabalho em equipe durante o ciclo de vida da campanha com várias exibições personalizadas, como Lista, Gantt, Carga de trabalho e Calendário

Implemente notificações automatizadas para manter-se informado sobre o andamento das campanhas publicitárias

Ideal para Equipes de marketing ou gerentes de contas que desejam uma abordagem estruturada e colaborativa para planejar e executar campanhas complexas.

3. Modelo de proposta de marketing do ClickUp

Obter modelo gratuito Apresente planos de marketing convincentes com o modelo de proposta de marketing do ClickUp

O modelo de proposta de marketing do ClickUp foi projetado para facilitar a criação de propostas de marketing eficazes. Ele oferece um layout claro que facilita a definição das metas de sua campanha, o compartilhamento de soluções estratégicas e a comunicação eficaz de cronogramas e orçamentos.

Este modelo tem seções dedicadas para determinar seu público-alvo, delinear táticas de marketing, definir métricas de sucesso e garantir que sua proposta seja completa e convincente. Além disso, as ferramentas de colaboração do ClickUp permitem que os membros da equipe compartilhem ideias, dêem feedback e editem juntos em tempo real, facilitando o processo de criação da proposta.

O que você vai adorar

Otimize os processos de aprovação rastreando os estágios da proposta (Draft, Review, Approved) em um fluxo de trabalho centralizado

Organize os detalhes essenciais da campanha com campos personalizáveis para estimativas de orçamento, requisitos de recursos e cronogramas de campanha

Visualize as linhas do tempo e as dependências do projeto usando as visualizações de Lista, Gantt e Calendário para alinhar tarefas e prazos

Ideal para: Equipes de marketing, agências e freelancers que precisam de uma abordagem profissional, organizada e colaborativa para criar propostas de marketing.

Você sabia que propostas mais curtas tendem a ter uma taxa de sucesso mais alta? Enquanto uma proposta de cinco páginas tem 50% de chance de ser fechada, uma proposta de 30 páginas vê essa probabilidade cair para cerca de 35%.

4. Modelo de proposta de projeto ClickUp

Obter modelo gratuito Defina claramente as metas e os objetivos do projeto com o modelo de proposta de projeto do ClickUp

O modelo de proposta de projeto do ClickUp é uma ferramenta abrangente criada para ajudá-lo a apresentar ideias de projetos de forma clara e eficaz. Ele fornece um formato estruturado para os objetivos do projeto, entregáveis, orçamentos, cronogramas e métricas de sucesso.

Além disso, ele inclui seções para identificar riscos potenciais, necessidades de recursos e funções dos participantes, garantindo que todos os aspectos da proposta do projeto sejam cuidadosamente planejados. Diferentemente de outros modelos, este foi projetado para apresentar ideias e facilitar a adesão ao projeto, fornecendo uma apresentação de informações profissional e visualmente atraente.

O que você vai adorar

Integre-se às ferramentas de colaboração do ClickUp, permitindo que os membros da equipe compartilhem feedback e edições em tempo real

Use o ClickUp Brain para automatizar o conteúdo e os campos deste modelo

Vincule sua proposta de projeto a tarefas e documentos existentes em seu local de trabalho do ClickUp

Ideal para: Gerentes de projeto, consultores e equipes que precisam de uma abordagem clara e abrangente para elaborar propostas de projetos.

Dica profissional: Um briefing de cliente bem elaborado é um "anúncio direcionado a pessoas criativas", inspirando-as a desenvolver ideias inovadoras que se alinham à visão do cliente.

5. Modelo de documento de resumo criativo do ClickUp

Obter modelo gratuito Organize os detalhes do projeto criativo com o modelo de documento ClickUp Creative Brief

O modelo de documento ClickUp Creative Brief foi criado para simplificar o planejamento de projetos criativos, organizando todos os detalhes essenciais em um só lugar. Ele ajuda as equipes a definir as metas do projeto, o público-alvo, os requisitos do briefing criativo e os cronogramas, garantindo o alinhamento do conceito à execução.

Esse modelo também inclui seções para alocação de orçamento, estratégias de mensagens e principais resultados, ajudando as equipes a manter o foco e a consistência durante todo o processo criativo. Ele também suporta edição colaborativa, automações e integração com o ClickUp Brain, facilitando o gerenciamento de feedback e a otimização de fluxos de trabalho.

O que você vai adorar

Centralize todas as informações do projeto em um formato claro e acessível, com objetivos bem definidos e resultados desejados

Crie alinhamento e entendimento compartilhado entre os participantes durante todo o ciclo de vida do projeto

Identifique e defina o público-alvo para garantir que o trabalho criativo atenda às necessidades dele

Ideal para: Equipes criativas, agências de marketing e designers que precisam de uma abordagem centralizada e organizada para planejar e executar projetos criativos.

6. Modelo de planejamento de demanda de briefing criativo do ClickUp

Obter modelo gratuito Simplifique as estratégias de planejamento de demanda usando o modelo de planejamento de demanda ClickUp Creative Brief

O modelo de planejamento de demanda do ClickUp Creative Brief foi criado para ajudar as equipes a planejar e gerenciar com eficiência as estratégias de geração de demanda. Ele oferece uma maneira clara de definir metas, identificar públicos-alvo, classificar técnicas de ideação, criar mensagens e determinar os recursos necessários.

O modelo também inclui seções para escolher canais de marketing, definir cronogramas e monitorar o progresso da campanha. Ele oferece exibições personalizadas, incluindo uma biblioteca de projetos, projetos aceitos, projetos rejeitados, status do briefing e um projeto ou calendário de conteúdo, ajudando as equipes a organizar e acessar com eficiência informações e detalhes essenciais.

O que você vai adorar

Desenvolva esboços acionáveis com objetivos claros para cada iniciativa

Estabeleça uma estrutura para coletar e avaliar os requisitos do cliente

Gere previsões de demanda mais precisas e receba insights sobre mudanças na demanda do consumidor

Ideal para: Equipes de marketing e planejadores que buscam simplificar as estratégias de geração de demanda e manter o alinhamento.

➡️ Leia mais: Melhores ferramentas de redação de IA para conteúdo

7. Modelo de resumo de design do ClickUp

Obter modelo gratuito Planeje e coordene projetos de design com o modelo de resumo de design do ClickUp

O modelo de briefing de design do ClickUp otimiza a criação de briefs de design ao definir claramente as metas, os objetivos, o escopo e os cronogramas do projeto. Ele preenche a lacuna entre as equipes de criação e as partes interessadas, garantindo comunicação e alinhamento consistentes durante todo o ciclo de vida do projeto.

Este modelo inclui seções para fins de projeto, público-alvo, entregáveis e coleta de feedback, ajudando as equipes a manter o foco e a organização. Ele também oferece visualizações personalizadas, incluindo Creative Brief Whiteboard, Timeline e Task Views, proporcionando uma abordagem flexível e visual para o gerenciamento de projetos de clientes. Esses recursos permitem que as equipes colaborem e garantam que todos os detalhes sejam documentados e facilmente acessíveis.

O que você vai adorar

Desenvolva uma visão unificada para o projeto e estabeleça expectativas compartilhadas para o resultado

Garanta que o produto final atenda às necessidades e expectativas do cliente

Aprimore o acompanhamento do briefing do projeto com controle de tempo, tags, avisos de dependência, e-mails e outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Ideal para: Equipes de criação, designers e departamentos de marketing que desejam uma abordagem estruturada, porém flexível, para gerenciar projetos de design.

Dê uma olhada neste vídeo para saber como otimizar seu fluxo de trabalho criativo e de design:

8. Modelo de quadro branco de briefing de design do ClickUp

Obter modelo gratuito Visualize ideias de design com o modelo de quadro branco ClickUp Design Brief

O modelo de quadro branco ClickUp Design Brief permite que as equipes criativas façam brainstorming, visualizem e organizem projetos de design em um espaço interativo e colaborativo. Seu layout flexível de quadro branco ajuda as equipes a mapear conceitos de design, delinear metas de projeto e gerenciar fluxos de trabalho criativos.

O modelo é especialmente eficaz para equipes remotas, apoiando a colaboração em tempo real, a integração de feedback e o compartilhamento de partes interessadas.

➡️ Leia mais: Melhores sistemas de software de rastreamento de gerenciamento de clientes

O que você vai adorar

Simplifique os processos de design com uma interface intuitiva de arrastar e soltar que se adapta desde fluxos de trabalho amigáveis para iniciantes até fluxos de trabalho complexos

Faça brainstorming conectando o quadro branco às ferramentas de gerenciamento de tarefas e colaboração com o cliente do ClickUp

Transforme sessões de brainstorming em ação, convertendo ideias em tarefas rastreáveis diretamente na plataforma

Ideal para Equipes de design, agências de criação e gerentes de projeto que precisam de uma abordagem dinâmica e visual para o planejamento de design.

📮 ClickUp Insight: 37% dos funcionários enviam notas de acompanhamento ou atas de reunião para monitorar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para capturar decisões, os principais insights de que você precisa podem ficar enterrados em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente as conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, bate-papos e documentos - garantindo que nada seja esquecido.

9. Modelo de diretrizes da marca ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha a consistência da marca usando o modelo de diretrizes de marca do ClickUp

O modelo de diretrizes de marca do ClickUp ajuda as empresas a manter a consistência da marca, organizando todos os elementos de marca em um só lugar. O modelo abrange o uso do logotipo, esquemas de cores, tipografia, voz da marca e diretrizes de mensagens, garantindo uma comunicação coesa com o cliente em todas as plataformas.

Inclui seções para criar políticas de uso, definir a identidade da marca e documentar padrões visuais, ajudando as equipes a preservar a integridade da marca e maximizar o impacto no marketing.

O que você vai adorar

Personalize as diretrizes com o ClickUp Docs , permitindo que as equipes adaptem as regras de marca a casos de uso específicos

Automatize as atualizações definindo lembretes e notificações para revisões e aprovações de diretrizes

Integre-se perfeitamente a ferramentas de design como o Figma e o armazenamento em nuvem para centralizar os ativos da marca

Ideal para: Equipes de marketing e agências que desejam manter uma identidade de marca consistente em todos os materiais de marketing e canais de comunicação.

Fato curioso: Uma marca deve ter a confiança de 81% dos consumidores para que eles considerem comprar seus produtos e serviços.

10. Modelo de resumo de projeto de marketing do ClickUp

Obter modelo gratuito Crie estratégias para projetos de marketing com o modelo de resumo de projeto de marketing do ClickUp

O modelo de resumo de projeto de marketing do ClickUp foi criado para ajudar as equipes de marketing a planejar e executar campanhas com eficiência. Ele fornece um layout estruturado para definir as metas do projeto, os públicos-alvo e as principais mensagens, garantindo o alinhamento estratégico de todos os elementos da campanha.

Permita que as equipes se mantenham organizadas e concentradas em seus objetivos, gerenciando cronogramas, acompanhando orçamentos e alocando recursos de forma eficiente com o modelo. Ele também suporta colaboração em tempo real e integração de feedback, facilitando a coordenação e a comunicação eficaz das equipes.

O que você vai adorar

Aprimore o acompanhamento de projetos de marketing por meio da incorporação de vários responsáveis, reações a comentários, níveis de prioridade e subtarefas aninhadas

Reduza o risco de mal-entendidos fornecendo uma visão clara e concisa do projeto

Melhore a comunicação entre os membros da equipe fornecendo uma única fonte de informações

Ideal para: Equipes de marketing e agências que buscam otimizar o planejamento de projetos, melhorar a colaboração e executar estratégias de marketing com mais eficiência.

11. Modelo de documento de descoberta de agência/cliente do ClickUp

Obter modelo gratuito Documente os requisitos detalhados do cliente com o modelo ClickUp Agency/Client Discovery Doc

O modelo de documento de descoberta de agência/cliente do ClickUp dá o pontapé inicial no processo de integração, capturando requisitos detalhados do cliente, metas e expectativas do projeto. Ele fornece um layout estruturado para reunir informações importantes sobre as perguntas de descoberta do cliente, as necessidades do cliente, o público-alvo, o orçamento e os cronogramas.

Além disso, o modelo garante que todas as partes interessadas estejam alinhadas antes de iniciar qualquer entrega, reduzindo o risco de falhas de comunicação e desvios de escopo. Os principais recursos incluem status personalizados para acompanhar os estágios de descoberta, campos personalizados para organizar os dados do cliente e exibições personalizadas como Lista, Calendário e Gantt para visualizar os cronogramas do projeto.

O que você vai adorar

Crie uma melhor comunicação entre a agência e o cliente, definindo as expectativas e os requisitos em um formato estruturado

Avalie o escopo do projeto de forma eficiente com um processo de descoberta bem documentado

Melhore o processo de descoberta do cliente com gravação de tela, edição colaborativa, automações e insights baseados em IA

Ideal para: Agências e gerentes de projeto que desejam aprimorar a comunicação com o cliente e otimizar a integração do projeto com uma abordagem clara, organizada e profissional.

Leia também: Perguntas de descoberta do cliente para entender completamente seu mercado e o potencial do produto

12. Modelo de documento de descoberta de serviços do ClickUp

Obter modelo gratuito Organize os requisitos de serviço com o modelo de documento de descoberta de serviços do ClickUp

O modelo de documento de descoberta de serviços do ClickUp simplifica a descoberta de serviços ao documentar os requisitos abrangentes do cliente e os detalhes do projeto. Com uma estrutura clara para definir o escopo dos serviços, esse modelo facilita a documentação das expectativas do cliente e a definição dos objetivos do projeto.

Os recursos exclusivos desse modelo incluem status personalizados, como Rascunho, Em revisão e Aprovado, que ajudam a acompanhar o progresso do documento em vários estágios de aprovação. Ele também oferece campos personalizados para capturar detalhes específicos, como restrições orçamentárias, categorias de serviços e informações sobre as partes interessadas, permitindo melhor organização e visibilidade.

O que você vai adorar

Esclareça objetivos, processos e recursos necessários para identificar novas oportunidades de aprimoramento

Alinhe as equipes em torno das principais prioridades para o sucesso coletivo e defina o escopo dos serviços e os custos associados

Aumente a satisfação do cliente fornecendo descrições de serviços precisas e detalhadas

Ideal para: Empresas, agências e consultores orientados a serviços que buscam melhorar a integração do cliente e o planejamento do projeto com documentação de descoberta detalhada e colaborativa.

13. Modelo de escopo de trabalho do ClickUp

Obter modelo gratuito Defina claramente o escopo do projeto com o modelo de escopo de trabalho do ClickUp

O modelo de escopo de trabalho do ClickUp oferece uma estrutura detalhada para definir os objetivos, os resultados, os cronogramas e as responsabilidades do projeto. Ele garante uma comunicação clara com o cliente e o alinhamento entre todas as partes interessadas. O modelo também ajuda as equipes a delinear o escopo, os recursos, os marcos e o orçamento do projeto, minimizando o desvio de escopo e evitando falhas de comunicação.

O modelo tem várias exibições personalizadas, como gráficos de Gantt para visualização da linha do tempo, calendários para agendamento e exibições de lista para gerenciamento de tarefas. Além disso, ele se integra às ferramentas de colaboração do ClickUp, permitindo que os membros da equipe forneçam feedback em tempo real e compartilhem atualizações.

O que você vai adorar

Defina o escopo e os objetivos do seu projeto, delineando cronogramas, tarefas e resultados

Simplifique a estimativa de tempo e custo para a conclusão do projeto e garanta que todas as partes interessadas estejam informadas e alinhadas

Melhore o acompanhamento de projetos com gravação de tela, IA, automações e outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Ideal para Gerentes de projeto, agências e equipes que precisam de uma abordagem abrangente e organizada para definir escopos, tarefas e cronogramas de projetos.

14. Modelo de contrato de serviços do ClickUp

Obter modelo gratuito Formalize contratos de serviços com o modelo de contrato de serviços do ClickUp

O modelo de contrato de serviços do ClickUp simplifica a criação de contratos de serviços claros e abrangentes. Seu layout extenso e estruturado define detalhes essenciais do serviço, condições de pagamento, cronogramas e responsabilidades, garantindo uma comunicação transparente entre prestadores de serviços e clientes.

Além disso, o modelo é fundamental para gerenciar os requisitos legais, descrevendo meticulosamente os termos e condições. Isso protege ambas as partes de possíveis disputas e promove uma relação de trabalho mais colaborativa.

O que você vai adorar

Garanta a conformidade incorporando cláusulas legais que protegem ambas as partes

Aumente as aprovações com edição colaborativa e comentários incorporados para revisões rápidas

Enriqueça a colaboração integrando-se a ferramentas de assinatura eletrônica para uma execução perfeita do contrato

Ideal para: Prestadores de serviços, consultores e agências que desejam formalizar contratos com clientes, mantendo termos claros e responsabilidade.

➡️ Leia mais: Modelos de redação de conteúdo gratuitos para criação mais rápida de conteúdo

Escolha o melhor modelo de briefing do cliente para suas necessidades

A escolha do modelo certo de briefing do cliente depende das necessidades do seu projeto, de como a sua equipe trabalha em conjunto e do nível de detalhamento que você deseja obter. Se você deseja uma maneira fácil de delinear as metas e os resultados do projeto, o modelo de briefing de campanha do ClickUp é uma opção fantástica.

Se quiser se aprofundar no planejamento detalhado com cronogramas e orçamentos e colocar todos na mesma página, o modelo de resumo de projeto do ClickUp Marketing é uma ótima maneira de se manter organizado. Está procurando reunir todos os detalhes específicos para a integração do cliente? O modelo de documento de descoberta de agência/cliente do ClickUp facilita a comunicação e as expectativas.

Se você faz parte de uma equipe que precisa lidar com projetos complexos com escopos detalhados e acordos estruturados, o ClickUp oferece ótimos modelos e ferramentas. Eles incluem status personalizados, campos e ferramentas de colaboração e escrita, permitindo que você gerencie qualquer projeto do início ao fim.

