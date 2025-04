10 melhores soluções de CRM para o governo para serviços públicos eficientes

Os órgãos governamentais estão recorrendo a uma ferramenta que já revolucionou o setor privado: as soluções de CRM (Customer Relationship Management).

Para os órgãos governamentais, implementar um CRM é mais do que acompanhar as tendências tecnológicas; é transformar fundamentalmente seu envolvimento com os cidadãos. Afinal de contas, proporcionar experiências excepcionais aos cidadãos não é tão diferente de prestar um ótimo atendimento ao cliente.

Então, quais soluções de CRM fornecem os produtos para serviços públicos eficientes? Vamos analisar os 10 melhores exemplos de software de CRM para o governo que estão transformando o jogo nos serviços públicos.

O software de CRM governamental oferece aos funcionários do governo local e aos tomadores de decisões de TI as ferramentas para aprimorar a prestação de serviços, melhorar a comunicação e simplificar as operações.

Como escolher um CRM? Aqui estão os principais fatores a serem considerados:

Componentes essenciais de CRM: Procure recursos adaptados ao setor público, como gerenciamento de casos, portais de autoatendimento para cidadãos e ferramentas de geração de relatórios que atendam aos desafios exclusivos das operações governamentais

Recursos de automação: O software de CRM personalizável certo pode automatizar processos como agendamento de compromissos, rastreamento de reclamações e gerenciamento de documentos, reduzindo as cargas de trabalho manuais e melhorando a precisão

Conformidade com a nuvem governamental: Certifique-se de que o CRM esteja hospedado em uma plataforma de nuvem governamental segura para atender aos padrões de segurança e privacidade de dados essenciais para as organizações do setor público

Escalabilidade e integração: Opte por uma solução que se integre aos sistemas existentes, como software de gerenciamento financeiro ou de ativos, e que se adapte às necessidades crescentes da sua organização

Experiência do fornecedor: No negócio de serviços de CRM, escolha um fornecedor com histórico comprovado no setor público para garantir suporte personalizado e atualizações contínuas

Com as ferramentas de CRM certas, os órgãos governamentais podem transformar as interações com os cidadãos e otimizar as operações como nunca antes.

De integrações inteligentes de CRM à automação perfeita, aqui estão as 10 melhores ferramentas de CRM para o governo para ajudá-lo a liderar com eficiência e inovação:

1. ClickUp (Melhor para CRM personalizável com colaboração de equipe perfeita)

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Mantenha a transparência nas operações de serviço público com o ClickUp CRM Project Management Software e exibições flexíveis

Com o software de gerenciamento de projetos de CRM do ClickUp, você pode criar e personalizar fluxos de trabalho que atendam perfeitamente às necessidades do seu departamento. Ao utilizar esses recursos, os órgãos governamentais podem aumentar a transparência, melhorar o envolvimento do cidadão e prestar serviços públicos com mais eficiência.

Com mais de 10 visualizações ClickUp altamente flexíveis, incluindo Lista, Quadro Kanban e Tabela, organize e acompanhe solicitações de serviços públicos, interações com cidadãos e status de projetos.

Use os campos personalizados do ClickUp para gerenciar dados de cidadãos, categorias de serviços e status de casos, garantindo que todas as informações relevantes sejam facilmente acessíveis.

Centralize o alcance dos cidadãos integrando e-mails diretamente ao ClickUp. Acelere a comunicação, colabore em programas públicos, envie atualizações de projetos e integre as partes interessadas sem esforço - tudo a partir de um único hub.

Acompanhe o progresso da sua equipe e remova os obstáculos com os ClickUp Dashboards

Os ClickUp Dashboards permitem que as agências governamentais centralizem todos os dados de cidadãos e serviços. Monitore as principais métricas, como tempos de resposta do serviço, satisfação do cidadão e taxas de resolução de casos.

Essa abordagem simplificada garante que as equipes tenham acesso instantâneo a informações críticas, apoiando a tomada de decisões informadas e oferecendo serviços públicos personalizados e eficientes.

Torne a comunicação mais rápida e colabore sem esforço em tempo real com o ClickUp Chat

Simplifique as operações e aprimore a colaboração com um hub centralizado feito sob medida para órgãos governamentais. Diga adeus às tarefas dispersas - atribua responsabilidades, compartilhe documentos e comunique-se perfeitamente em tempo real com o ClickUp Chat, garantindo que sua equipe permaneça alinhada e produtiva.

Chega de alternar entre vários aplicativos! O ClickUp se integra a ferramentas amplamente utilizadas, consolidando todos os seus fluxos de trabalho em um só lugar.

Mantenha-se organizado e conquiste sua lista de tarefas com o ClickUp Tasks

Gerencie com eficiência os fluxos de trabalho com o ClickUp Tasks, personalizável de acordo com as necessidades exclusivas dos órgãos governamentais. Atribua responsabilidades, defina prioridades e monitore o progresso para garantir que todos os aspectos do atendimento ao cidadão e do gerenciamento do relacionamento com o cliente sejam tratados com rapidez e eficácia.

📮ClickUp Insight: 92% dos funcionários usam métodos inconsistentes para rastrear itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo geralmente é disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e manter-se alinhada.

Procurando um ponto de partida? O ClickUp oferece uma variedade de modelos adaptados para processos de CRM no setor público. Essas ferramentas prontas para uso simplificam os fluxos de trabalho, facilitam as operações e economizam um tempo valioso, permitindo que sua equipe se concentre na prestação de serviços públicos excepcionais.

Obter modelo gratuito Maximize o relacionamento com os clientes com o ClickUp CRM Template

O modelo de CRM do ClickUp pode otimizar o envolvimento do cidadão e a prestação de serviços, rastreando casos, consultas e oportunidades por meio de pipelines simplificados para órgãos governamentais. Centralize as informações de contato em um banco de dados e priorize as tarefas com base na urgência ou no estágio do projeto para um gerenciamento mais eficiente.

Dica profissional: Utilize as automações do ClickUp para otimizar os fluxos de trabalho e reduzir o esforço manual nas operações governamentais. Por exemplo, se estiver gerenciando um pipeline de casos ou projetos, configure uma automação para mover automaticamente uma tarefa para a coluna "Revisão" quando seu status mudar para "Enviado para aprovação". salve a automação e deixe que ela lide com as tarefas repetitivas sem interrupções em segundo plano, permitindo que sua equipe se concentre na prestação de serviços públicos de impacto.

Melhores recursos do ClickUp

Simplifique os processos de admissão com ClickUp Forms personalizados com lógica condicional, criando automaticamente tarefas a partir dos dados enviados

Proteja os dados confidenciais do governo com medidas robustas, como criptografia de dados, controles de acesso baseados em funções e armazenamento seguro na nuvem

Hub centralizado para CRMs governamentais, consolidando todas as informações essenciais - políticas, registros de casos, interações com cidadãos e fluxos de trabalho - em uma plataforma única e de fácil acesso

Dimensione o ClickUp para atender às necessidades de pequenos municípios ou grandes órgãos federais, mantendo desempenho e segurança excepcionais

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado pode ser íngreme devido aos seus amplos recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Antes do ClickUp, as equipes trabalhavam em plataformas separadas e isso criava silos de trabalho que dificultavam a comunicação eficaz das atualizações e do progresso das tarefas. Quanto aos relatórios de dados, nossos líderes tinham dificuldade para encontrar os relatórios precisos de que precisavam para tomar decisões comerciais sólidas para nossa organização. A parte mais frustrante era que desperdiçávamos esforços de trabalho duplicados devido à falta de visibilidade do projeto entre as equipes.

2. Salesforce for Government (melhor para CRM abrangente com personalização avançada)

via Salesforce

As agências governamentais estão adotando o CRM orientado por IA para modernizar as operações, reduzir custos e aprimorar o serviço. Com o Salesforce for Government, eles podem simplificar processos, aumentar a produtividade e fornecer soluções inovadoras.

Essa plataforma com tecnologia de IA centraliza os dados com segurança na nuvem e permite o desenvolvimento rápido de soluções personalizadas com uma abordagem de baixo código, garantindo conformidade e transparência.

Os melhores recursos do Salesforce for Government

Utilize relatórios e análises fáceis de usar para fornecer à equipe insights práticos para a tomada de decisões

Use a plataforma de aplicativos com pouco código para obter inovação mais rápida e soluções personalizadas

Beneficie-se da redução de custos por meio da transferência de casos para canais digitais e de autoatendimento

Limitações do Salesforce Sales Cloud

A plataforma pode ser complexa, exigindo tempo para aprender e usar plenamente

Preços do Salesforce Sales Cloud

Starter Suite: $25/mês por usuário

Pro Suite: $100/mês por usuário

Enterprise Suite: $165/mês por usuário

Ilimitado: $330/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 4/5 (mais de 23.000 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 18.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesforce Sales Cloud

Adoro ter todas as informações de meus clientes na palma de minhas mãos. Nunca foi tão fácil configurar novos funcionários, analisar casos, atualizar informações de contato de nossos clientes, criar tarefas e fazer chamadas telefônicas no aplicativo! Adoro a facilidade com que posso conectar os bugs do JIRA aos casos, bem como conectar nosso sistema telefônico ao Salesforce. Usamos o Salesforce todos os dias em nossa empresa.

3. GovPilot (melhor para governos locais que buscam um sistema operacional avançado)

via GovPilot

O GovPilot é um sistema operacional robusto para governos locais. Ele oferece mais de 125 soluções para ajudar os departamentos municipais e distritais a automatizar processos, gerenciar dados digitalmente e envolver os cidadãos por meio da nuvem.

Seu software de gestão governamental simplifica a visualização de dados e a geração de relatórios, permitindo que os funcionários economizem tempo, gerem relatórios com um clique e tomem decisões mais inteligentes com mais rapidez.

Melhores recursos do GovPilot

Elimine ineficiências, reduza a burocracia e aumente a capacidade de resposta às necessidades da comunidade com fluxos de trabalho simplificados e melhor acessibilidade

Envolva os cidadãos por meio de aplicativos móveis, permitindo que os residentes relatem preocupações e forneçam feedback rapidamente

Realize inspeções por meio de celulares e tablets para um trabalho de campo mais flexível e eficiente

Limitações do GovPilot

As ferramentas de IA estão disponíveis apenas nos níveis mais altos

Preços do GovPilot

Essencial : Preços personalizados

Profissional : Preços personalizados

Empresa : Preços personalizados

Ilimitado: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do GovPilot

G2: Não há classificações disponíveis

Capterra: 4. 6/5 (mais de 70 avaliações)

4. Pipedrive for Government (melhor para implantar uma solução de CRM local)

via Pipedrive para Governo

Se você deseja simplificar as operações e melhorar o envolvimento com cidadãos, partes interessadas e parceiros, o Pipedrive para Governo pode ser a escolha ideal.

Ele ajuda a substituir sistemas desatualizados por automação e fluxos de trabalho integrados, permitindo que as equipes do governo gerenciem casos, protejam contratos e aumentem a produtividade, garantindo a segurança e a conformidade dos dados.

Melhores recursos do Pipedrive para Governo

Organize insights de vários canais, permitindo uma compreensão clara das necessidades e atividades dos cidadãos

Reduza as tarefas administrativas e economize tempo com recursos de comunicação incorporados e agendamento fácil

Crie pipelines visuais para o gerenciamento de casos para identificar gargalos e monitorar o andamento dos casos com eficiência

Limitações do Pipedrive para Governo

Falta de personalização e integrações mínimas com outras ferramentas populares

Preços do Pipedrive para Governo

Essencial: US$ 19/mês por usuário

Avançado: US$ 34/mês por usuário

Profissional: US$ 64/mês por usuário

Potência: US$ 74/mês por usuário

Empresarial: US$ 99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive para Governo

G2: 4. 3/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Pipedrive para Governo

O que você mais gosta no Pipedrive? Gosto da facilidade de uso da plataforma. Consigo inserir leads facilmente e monitorar seu progresso. Os e-mails que ele me envia todos os dias funcionam como um lembrete de com quem preciso falar naquele dia. Avaliação coletada por e hospedada no G2.com.

5. SugarCRM para o setor público (melhor para serviços ao cidadão com foco em automação)

via SugarCRM

O SugarCRM fornece uma plataforma flexível projetada especificamente para o setor público, trazendo um novo nível de automação e personalização para as operações governamentais.

Adaptado para aumentar a eficiência e facilitar os processos de serviço público, o SugarCRM simplifica tarefas como o gerenciamento do relacionamento com as partes interessadas, o gerenciamento de casos e a comunicação, ao mesmo tempo em que garante a proteção e a conformidade rigorosas dos dados.

Melhores recursos do SugarCRM

Aproveite a plataforma com tecnologia AWS para obter um ambiente seguro e dimensionável para operações governamentais

Integre as equipes de atendimento ao cliente e de back-office automatizando processos de negócios anteriormente distintos

Migre de sistemas legados para um CRM de ponta, economizando tempo e reduzindo os custos de longo prazo

Limitações do SugarCRM

A configuração inicial pode exigir tempo para personalizar totalmente e integrar-se aos fluxos de trabalho existentes, o que pode atrasar a adoção imediata

Preços do SugarCRM

Essenciais: US$ 19/mês por usuário

Padrão: US$ 59/mês por usuário

Avançado: US$ 85/mês por usuário

Premier: US$ 135/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o SugarCRM

G2: Não há classificações disponíveis

Capterra: 3. 8/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SugarCRM

Gosto de como é fácil encontrar as informações que procuro sobre projetos, leads e contatos.

6. GovSense (Melhor para planejamento de recursos governamentais baseado em nuvem)

via GovSense

Seja para gerenciar finanças, simplificar inspeções ou lidar com licenças, o GovSense oferece software flexível e fácil de usar que se adapta às necessidades da sua jurisdição.

Com um processo de implementação eficiente que leva semanas - não anos - o GovSense garante que a sua equipe possa prestar um serviço público excepcional sem esperar.

Melhores recursos do GovSense

Adapte os módulos GRP para finanças, orçamento, faturamento de serviços públicos, folha de pagamento, gerenciamento de projetos e muito mais

Centralize a plataforma de dados, garantindo uma única versão da verdade em todos os departamentos

Aproveite a verdadeira infraestrutura em nuvem com multilocação para reduzir a dependência de TI

Limitações do GovSense

Falta de automação e integração de IA

Preços do GovSense

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do GovSense

G2: Não há classificações disponíveis

Capterra: Não há classificações disponíveis

você sabia que os sistemas de CRM baseados em nuvem são a escolha preferida de 87% das empresas que usam soluções de CRM?

7. Microsoft Dynamics 365 Government (melhor para CRM orientado por dados)

via Microsoft Dynamics 365 Governo

O Microsoft Dynamics 365 Government é uma solução abrangente projetada para unificar os dados da agência, fornecer insights preditivos e impulsionar o sucesso da missão.

A combinação do poder dos aplicativos de CRM e ERP de última geração com ferramentas como Power BI, Power Apps e Power Automate permite que os órgãos governamentais simplifiquem as operações, melhorem a tomada de decisões e atendam aos padrões de conformidade e segurança.

Melhores recursos do Microsoft Dynamics 365 Government

Aproveite a análise orientada por IA para obter inteligência acionável para tarefas de missão crítica

Use a integração do Power BI para tomar decisões orientadas por dados e fornecer insights fáceis de usar para as partes interessadas em todos os níveis

Capacite a equipe a criar soluções personalizadas para os desafios do governo sem precisar de muito conhecimento de codificação

Limitações do Microsoft Dynamics 365 Government

Falta de integração com ferramentas populares de gerenciamento de projetos

Preços do Microsoft Dynamics 365 para o setor governamental

Preços personalizados

Classificações e análises do Microsoft Dynamics 365 Government

G2: 4. 0/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 5.500 avaliações)

8. CivicPlus SeeClickFix (Melhor para soluções de gerenciamento de solicitações dos cidadãos)

via CivicPlus

O CivicPlus SeeClickFix preenche a lacuna entre os residentes e os governos locais, ajudando a construir comunidades mais seguras, limpas e conectadas. Ele permite que os residentes relatem problemas, solicitem reparos, forneçam feedback e se comuniquem com os líderes locais.

Seja usado como uma ferramenta autônoma ou integrado a outras soluções de tecnologia governamental, o SeeClickFix ajuda os governos locais a melhorar a capacidade de resposta, a comunicação e a eficiência operacional.

Melhores recursos do CivicPlus SeeClickFix

Encaminhe automaticamente as solicitações de serviço para a equipe apropriada com base na localização e na categoria para uma ação rápida

Detecte e evite solicitações duplicadas antes do envio para minimizar esforços redundantes

Mantenha os residentes atualizados com notificações de status ou obtenha mais detalhes por meio de perguntas de acompanhamento

Limitações do CivicPlus SeeClickFix

Ele não tem outros recursos de CRM que o tornem uma solução completa

Preços do CivicPlus SeeClickFix

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do CivicPlus SeeClickFix

G2: Não há classificações disponíveis

Capterra: 4. 4/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CivicPlus SeeClickFix

Depois que tudo começou a funcionar, foi (e ainda é) muito fácil de usar. É muito personalizável e permanece muito flexível diante das mudanças nas circunstâncias. Embora minha organização ainda esteja nos estágios iniciais de uso do SeeClickFix, acho que é algo com potencial para uma longevidade incrível; acho que ele pode realmente crescer com nossa cidade.

9. Oracle Public Sector CRM (melhor para soluções de CRM para governos estaduais e municipais)

via Oracle Public Sector CRM

O Oracle Public Sector CRM ajuda os governos a criar confiança, melhorar a eficiência e oferecer serviços centrados no cidadão por meio de soluções inovadoras na nuvem.

Ao integrar tecnologia avançada e dados em tempo real, a Oracle capacita os órgãos a enfrentar desafios complexos, como falta de moradia, fraudes e segurança pública, aumentando a eficiência operacional e a confiança da comunidade.

Melhores recursos do Oracle Public Sector CRM

Facilite as interações instantâneas entre os cidadãos e os funcionários do governo, com o apoio de dispositivos inteligentes, sensores e tecnologia vestível para a prestação proativa de serviços

Use fluxos de dados digitais em tempo real para antecipar e atender às necessidades da comunidade de forma eficaz

Beneficie-se de recursos avançados de segurança que automatizam a administração do sistema, reduzem o erro humano e garantem a conformidade

Limitações do Oracle Public Sector CRM

Falta de recursos de gerenciamento de projetos no CRM

Preços do Oracle Public Sector CRM

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Oracle Public Sector CRM

G2: 3. 7/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 30 avaliações)

10. SAP Customer Experience para o setor público (melhor para soluções de CRM orientadas por IA)

via SAP

Ao aproveitar as soluções abrangentes de nuvem para o setor público, o SAP Customer Experience for Public Sector permite que os órgãos otimizem recursos, melhorem a gestão financeira e garantam operações eficientes.

As ferramentas prontas para uso da SAP ajudam os governos a se adaptarem rapidamente às necessidades em constante mudança, garantindo mais valor para os cidadãos e reduzindo os custos.

Melhores recursos do SAP Customer Experience for Public Sector

Automatize os fluxos de trabalho da tesouraria para gerenciar com eficiência o caixa, o capital de giro e os riscos financeiros, melhorando a responsabilidade fiscal

Obtenha insights em tempo real sobre as operações do setor público para gerenciar e refinar proativamente os processos para obter maior transparência e eficiência nos serviços

Use a IoT, o aprendizado de máquina e a análise preditiva para manter os ativos do governo e otimizar seu desempenho, garantindo serviços comunitários confiáveis

Experiência do cliente SAP para limitações do setor público

Falta de recursos voltados para o CRM integrados à ferramenta de gerenciamento de projetos

Preços da experiência do cliente SAP para o setor público

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o SAP Customer Experience for Public Sector

G2: Não há classificações disponíveis

Capterra: 4. 3/5 (mais de 200 avaliações)

Escolha o CRM governamental certo para o serviço público

A escolha do CRM certo para seus serviços governamentais é crucial, pois pode transformar a maneira como você atende à sua comunidade e cumpre metas de missão crítica.

As dez soluções de CRM que exploramos oferecem recursos exclusivos e maneiras inovadoras de modernizar os serviços públicos, desde o gerenciamento das solicitações dos cidadãos até a otimização dos fluxos de trabalho internos.

Se você estiver procurando uma solução que vá além do CRM e cuide de todo o trabalho, o ClickUp é a sua plataforma ideal.

Embora não se trate apenas de gerenciamento de relacionamento com o cliente, seus poderosos recursos de gerenciamento de projetos, automação de fluxo de trabalho e produtividade o tornam perfeito para agências governamentais e para a automação de processos de negócios.

