10 melhores comunidades de gerentes de produto para fazer networking

O gerenciamento de produtos pode parecer uma caminhada solitária em uma montanha íngreme - um passo errado e você está lutando para recuperar o equilíbrio.

Mas e se você não tivesse que enfrentar todos os desafios de gerenciamento de produtos sozinho?

Em todo o mundo, gerentes de produtos experientes se reuniram para formar comunidades vibrantes - espaços onde compartilham suas histórias, estratégias e dicas testadas em batalha.

De recursos de gerenciamento de produtos a conexões que mudam a carreira, esses grupos podem ajudá-lo a aprimorar suas habilidades de gerenciamento de produtos e expandir seus horizontes.

Imagine obter insights reais de alguém que já venceu os desafios que você está enfrentando agora. Ou fazer um brainstorming com colegas para descobrir novos estilos de colaboração e tendências do setor. A comunidade certa pode até mesmo levá-lo àquele emprego de PM dos sonhos que você está procurando.

Então, vamos dar uma olhada nas melhores comunidades de gerentes de produtos das quais você pode participar hoje mesmo!

Por que as comunidades de gerentes de produtos são importantes

O gerenciamento de produtos está em constante evolução, e lidar com tudo, desde a estratégia e a pesquisa de mercado até a colaboração da equipe, pode parecer uma tarefa árdua.

É aí que entram as comunidades de gerentes de produtos - elas são uma mina de ouro de suporte, insights e recursos para ajudá-lo a crescer e se manter à frente do jogo.

Fazer parte de uma delas significa conectar-se com profissionais de gerenciamento de produtos que realmente entendem seus desafios. Você pode trocar ideias, aprender práticas recomendadas e receber conselhos de quem já passou por sua situação. Essas comunidades também o mantêm informado sobre as últimas tendências, ferramentas e tecnologias que estão moldando o setor.

Benefícios de fazer parte de uma comunidade de gerentes de produtos

Vamos dar uma olhada em alguns dos outros benefícios de fazer parte de uma comunidade de gerentes de produtos:

Oportunidades de networking: Conecte-se com outros gerentes de produtos, especialistas do setor e líderes de opinião, abrindo portas para orientação, oportunidades de trabalho e colaborações que podem acelerar o crescimento de sua carreira

Acesso ao conhecimento e às práticas recomendadas: Obtenha insights valiosos por meio de estudos de caso, webinars, vídeos de gerenciamento exclusivos e whitepapers, mantendo-o atualizado sobre as tendências do setor, princípios de gerenciamento de produtos e estratégias comprovadas

Apoio de colegas e solução de problemas: Entre em uma rede de gerentes de produtos que oferecem conselhos, compartilham experiências e fornecem feedback sobre desafios como restrições de recursos e negociações com partes interessadas, ajudando você a navegar pelas complexidades do mundo real

Fato curioso: 63% dos gerentes de produtos afirmam que as recomendações dos colegas são a fonte mais confiável para a seleção de novas ferramentas.

Ferramentas e recursos exclusivos : Acesse modelos, estruturas e roteiros para simplificar as tarefas de gerenciamento de produtos, aumentar a eficiência e obter acesso antecipado às mais recentes ferramentas do setor

Um senso de pertencimento : Participe de uma comunidade que entende os desafios do gerenciamento de produtos, oferecendo suporte, experiências compartilhadas e um senso de conexão que aumenta a satisfação no trabalho e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Estar à frente das tendências do setor: Acompanhe a evolução das práticas de gerenciamento de produtos, ferramentas e tendências de mercado, garantindo que você permaneça competitivo e se adapte aos mais recentes avanços do setor

Você sabia? A primeira função conhecida de gerente de produto data de 1931! Começou com um memorando criado por Neil H. McElroy na Procter & Gamble para se concentrar no desenvolvimento da marca.

Tipos de comunidades de gerentes de produtos

Os gerentes de produto (PMs) podem participar de várias comunidades para compartilhar conhecimento, fazer contatos e avançar em suas carreiras. Essas comunidades atendem a diferentes necessidades, oferecendo conselhos, inspiração ou oportunidades de se conectar com outros gerentes de produto.

Aqui estão alguns tipos comuns de comunidades de gerentes de produtos:

Fóruns on-line e fóruns de discussão : Plataformas como o Reddit ou fóruns especializados em que os gerentes de produtos compartilham experiências, fazem perguntas e discutem tendências do setor

Comunidades do Slack e do Discord : Grupos de bate-papo em tempo real projetados para networking, compartilhamento de conhecimento e colaboração entre gerentes de produtos em todo o mundo

Encontros locais e grupos de networking : Reuniões presenciais que promovem conexões regionais, geralmente organizadas por meio de plataformas como o Meetup

Associações profissionais : Organizações como a Association of International Product Marketing & Management (AIPMM) oferecem recursos, certificações e eventos

Grupos de mídia social : Uma comunidade do Facebook, Twitter ou LinkedIn onde os profissionais de produtos podem seguir, conectar-se e interagir com colegas e influenciadores

Plataformas e cursos educacionais : As comunidades criadas em torno de plataformas de aprendizado como Coursera, Reforge ou Product School geralmente incluem fóruns e oportunidades de networking

Redes corporativas : Comunidades internas nas empresas em que os gerentes de produtos colaboram, compartilham percepções e desenvolvem práticas recomendadas

Comunidades baseadas em eventos: Grupos formados em torno de conferências, hackathons ou eventos de gerenciamento de produtos, como Mind the Product ou ProductCamp

As 10 principais comunidades de gerentes de produto para participar

Há muitas comunidades que podem oferecer insights e oportunidades valiosas para qualquer gerente de produto que queira se manter à frente, interagir com colegas de equipes de software modernas ou aprender novas táticas.

Aqui está um resumo dos melhores lugares onde os gerentes de produtos podem compartilhar conhecimento, aprender e crescer.

1. r/productmanagement

Se estiver procurando respostas rápidas para suas perguntas sobre gerenciamento de produtos, o subreddit r/productmanagement é um dos melhores lugares para se estar. Essa comunidade tem mais de 155.000 membros e é um excelente recurso para obter feedback direto de outros gerentes de produto.

Quer você seja um profissional experiente ou esteja apenas começando, a comunidade está repleta de especialistas que oferecem insights sobre estratégias de gerenciamento de produtos e dicas de busca de emprego. O subreddit tem muitos recursos marcados para ajudar os novos gerentes de produto a se atualizarem, o que o torna um ponto de partida ideal para quem está tentando entrar no gerenciamento de produtos.

Você pode esperar respostas rápidas, opiniões diversas e discussões atualizadas sobre as últimas tendências da área. É onde você pode encontrar suporte, conselhos e ajuda para enfrentar seus maiores desafios de GP.

2. Coalizão de produtos

via Product Coalition

Fundada por Jay Stansell, a Product Coalition é uma das maiores e mais ativas comunidades gratuitas para gerentes de produtos. Originalmente uma publicação do Medium, agora é um importante centro onde milhares de gerentes de produto trocam ideias diariamente.

Com uma vasta coleção de artigos que abrangem todos os aspectos do gerenciamento de produtos, a Product Coalition se tornou uma referência para os gerentes de produto que buscam aprimorar suas habilidades.

A comunidade também inclui um canal do Slack onde os membros podem se conectar, discutir estratégias de gerenciamento de produtos e enviar seu próprio conteúdo para publicação. É uma ótima plataforma para networking e aprendizado, especialmente para gerentes de produto que desejam compartilhar suas experiências ou obter feedback de outros profissionais da área.

3. Cuidado com o produto

via Mind the Product

A Mind the Product é amplamente reconhecida como uma das melhores comunidades de gerenciamento de produtos. Com mais de 60.000 membros, essa rede oferece uma grande variedade de recursos, incluindo artigos, encontros e workshops de treinamento.

A Mind the Product se destaca por sediar uma das maiores conferências anuais de gerenciamento de produtos. Ela reúne líderes de pensamento e profissionais do setor de produtos globais para compartilhar estratégias e percepções de ponta.

A comunidade também oferece programas de treinamento especializados que abrangem habilidades básicas de produtos e técnicas avançadas adaptadas para gerentes de produtos. Além disso, os membros têm acesso instantâneo às informações mais recentes e relevantes da área.

4. Product Hive

via Product Hive

Uma iniciativa inteiramente liderada por voluntários, a Product Hive se concentra na criação de oportunidades para aprender, contribuir e se conectar. Com filiais em todos os Estados Unidos e seu centro em Utah, oferece um programa de mentores, um quadro de empregos e uma comunidade do Slack para gerentes de produtos, estrategistas, designers e líderes.

A iniciativa também promove palestras, workshops e outros eventos - geralmente gratuitos ou com custo mínimo - perfeitos para profissionais de gerenciamento de produtos, estratégia e design.

5. Comunidade do Slack da Escola de Produtos

via Product School Slack Community

A comunidade Product School Slack é outro excelente recurso para quem quer crescer em sua carreira de gerenciamento de produtos. Com mais de 100.000 membros, a comunidade Product School é ativa e repleta de gerentes de produtos atuais e aspirantes.

Ela oferece recursos valiosos, como sessões Ask Me Anything (AMA) com especialistas do setor, orientação de carreira e suporte para a preparação de entrevistas. A comunidade é dividida em 26 canais locais, onde os gerentes de produto podem se conectar com colegas, compartilhar dicas e discutir metas profissionais.

A Product School também oferece acesso exclusivo a cursos e workshops que o ajudam a avançar em sua carreira. Se estiver procurando dicas de busca de emprego ou orientação para encontrar um mentor de negócios, essa comunidade é um excelente recurso para PMs em todos os estágios de suas carreiras.

6. Encontro de produtos enxutos

via Lean Product Meetup

O Lean Product Meetup é perfeito para qualquer pessoa interessada em aprender as práticas recomendadas para criar produtos de sucesso. Esse grupo oferece sessões conduzidas por especialistas sobre vários tópicos, como estratégias de produtos, design de UX e análise de dados.

A comunidade reúne gerentes de produto, desenvolvedores e fundadores de startups para aprender e trocar conhecimentos sobre metodologias enxutas. Participar do Lean Product Meetup é uma ótima maneira de se manter atualizado sobre as mais recentes ferramentas e técnicas para criar produtos de sucesso.

É também uma excelente oportunidade de interagir com líderes do setor, como Dan Olsen e Casey Winters, que fazem palestras regularmente em eventos.

Você sabia? Algumas comunidades de gerentes de produtos oferecem 'Fail Fests', onde os membros se reúnem para discutir os fracassos dos produtos - não para se lamentar, mas para compartilhar percepções e descobrir o que não funcionou, por que e como evitar armadilhas semelhantes. Esses eventos se tornaram vitais para o rápido crescimento profissional.

7. Negros na tecnologia

via Blacks In Technology

A Blacks In Technology é uma comunidade dedicada a aumentar a representação de homens e mulheres negros na tecnologia. A comunidade inclui vários capítulos em todos os Estados Unidos; você pode até mesmo criar o seu próprio. É um ótimo lugar para fazer contatos com outros profissionais, compartilhar histórias e elevar as vozes negras no setor de tecnologia.

Para os gerentes de produto, a Blacks In Technology oferece oportunidades de abordar a diversidade no mundo da tecnologia e acessar listas de empregos por meio de seu portal de empregos atualizado regularmente. É também um local para networking, onde você pode conhecer outros gerentes de produto que compartilham seus valores e experiências.

8. CodeBuddies

via CodeBuddies

Se você é um gerente de produto técnico ou alguém com formação não técnica que deseja desenvolver habilidades de codificação, vale a pena conferir a CodeBuddies. Essa comunidade de código aberto se concentra em ajudar as pessoas a aprender a programar e a aprimorar suas habilidades técnicas.

Um dos recursos mais exclusivos da CodeBuddies são as sessões de Silent Coworking 24 horas por dia, 7 dias por semana, que permitem que você trabalhe em seus projetos ao lado de outras pessoas em um ambiente focado.

Se você está tentando aprender novas habilidades técnicas ou simplesmente quer um espaço livre de distrações para codificar, essa comunidade oferece o suporte de que você precisa.

9. r/tecnologia

r/technology é uma comunidade geral de tecnologia no Reddit, onde pessoas de todas as áreas do mundo da tecnologia compartilham notícias e percepções. Para gerentes de produtos criativos, esse é um excelente lugar para identificar e entender as tecnologias emergentes que podem afetar sua estratégia de produto.

Os gerentes de produto também podem se envolver com a comunidade para obter feedback sobre possíveis ideias ou desafios de produtos.

O subreddit organiza o conteúdo por categoria, facilitando a navegação em tópicos específicos relacionados a inovações tecnológicas.

10. Mulheres no setor de produtos

via Women In Product

Fundada em 2016, a Women In Product trabalha para criar um setor de tecnologia mais inclusivo e diversificado. O grupo se dedica a apoiar mulheres e indivíduos não binários no gerenciamento de produtos.

Oferece vários recursos, incluindo eventos, webinars, quadros de empregos voltados para mulheres e programas de orientação, projetados para ajudar as mulheres PMs a atingir suas metas de desenvolvimento profissional para o trabalho.

Com mais de 30.000 membros, a Women In Product oferece uma rede dinâmica onde os membros podem se conectar, colaborar e capacitar uns aos outros. É um ótimo lugar para encontrar um mentor de carreira ou participar de workshops de liderança para ajudá-lo a desenvolver sua carreira de PM.

Essa comunidade valoriza perspectivas diversas e se esforça para garantir que todas as vozes sejam ouvidas no gerenciamento de produtos.

Como se envolver com uma comunidade de gerentes de produto

O envolvimento com uma comunidade de gerentes de produtos exige uma participação consistente e uma abordagem cuidadosa. Esses espaços prosperam com a colaboração, tornando suas contribuições essenciais para criar conexões significativas e obter insights valiosos.

Veja como abordá-las com foco em etapas práticas:

Participe do compartilhamento de conhecimento : Discuta a priorização do backlog, o planejamento de sprint e a visualização do roadmap. Compartilhe estratégias, busque feedback e explore ferramentas como gráficos de Gantt ou quadros Kanban

Resolva problemas específicos : Solucione desafios de operações de produtos, desde a configuração do pipeline de CI/CD até a otimização do fluxo de trabalho, aproveitando a experiência da comunidade para obter soluções eficazes

Discuta as tendências emergentes : Fique à frente explorando a IA na análise de usuários, a automação em testes de controle de qualidade e estudos de caso sobre ferramentas como o ClickUp para ver como elas estão moldando o desenvolvimento de produtos

Analisar ferramentas e softwares : Obtenha feedback de colegas sobre plataformas, comparando recursos como rastreamento de OKR, mapeamento da jornada do usuário e compatibilidade de API para descobrir prós e contras ocultos

Colaboração em modelos e estruturas: Compartilhe e refine modelos para especificações de produtos, avaliações de risco e retrospectivas de sprint, adaptando-os às necessidades de conformidade específicas do setor

Maximize o valor das comunidades de gerentes de produtos

O ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, ajuda os gerentes de produto a maximizar o valor de suas comunidades, centralizando discussões, recursos e tarefas em um só lugar.

Com a Solução de Gerenciamento de Produtos da ClickUp, você pode colaborar perfeitamente em projetos orientados pela comunidade, mesmo que estejam hospedados em plataformas diferentes.

Ele se integra perfeitamente a ferramentas como o Slack, expandindo seus recursos para incluir a criação de tarefas, atribuição, atualizações de projetos, acompanhamento de desempenho e muito mais.

Integrar o ClickUp com o Slack

Para as equipes que já usam o Slack, a Integração do Slack do ClickUp traz mais poder de gerenciamento de projetos para sua configuração existente, tornando a colaboração ainda mais eficiente.

Crie facilmente novas tarefas do ClickUp diretamente de seu feed do Slack em qualquer canal digitando /ClickUp new com a integração do ClickUp com o Slack

Veja como a integração ClickUp-Slack aumenta a produtividade:

Visualizações ricas de tarefas: Compartilhe tarefas como links no Slack como trechos detalhados com datas de vencimento, responsáveis e atualizações de progresso

Gerenciamento de tarefas sem esforço: Gerencie o Gerencie o ClickUp Tasks diretamente do Slack, ajustando datas de vencimento, prioridades e status sem alternar entre aplicativos

Criação perfeita de tarefas: Converta qualquer mensagem do Slack em uma tarefa do ClickUp com um único clique. Capture ideias, itens de ação e decisões de suas conversas

Visibilidade em tempo real: Receba atualizações instantâneas sobre a criação de tarefas, comentários e alterações de status por meio de notificações em seus canais selecionados do Slack

Acompanhe o tempo gasto e o progresso feito nas tarefas da comunidade

Atribua tarefas e defina prioridades para garantir que os prazos sejam cumpridos com eficiência para as iniciativas da comunidade com o ClickUp Tasks

Transforme as discussões da comunidade em tarefas rastreáveis - seja planejando um AMA, organizando uma sessão de compartilhamento de conhecimento ou estabelecendo programas de orientação.

Com o ClickUp Tasks, você pode definir responsáveis e prazos para cada etapa e manter todos alinhados com o que precisa acontecer em seguida.

Os fluxos de trabalho e os status de tarefas personalizados do ClickUp ajudam a monitorar o progresso e a cumprir prazos. Você também pode usá-los para adaptar o gerenciamento de projetos às necessidades da sua equipe - acompanhamento de problemas, testes de recursos ou lançamentos de produtos. Quer você siga Scrum, Kanban ou Agile, o ClickUp se adapta perfeitamente ao seu processo.

O gerenciamento de produtos ficou muito mais fácil depois da implementação do Clickup. As tarefas podem ser monitoradas e a exibição do painel é muito interativa.

O gerenciamento de produtos ficou muito mais fácil depois da implementação do Clickup. As tarefas podem ser monitoradas e a exibição do painel é muito interativa.

E, com o ClickUp Time Tracking, você pode monitorar o tempo gasto em diferentes tarefas e projetos. Identifique ineficiências e faça ajustes com base em dados para melhorar a produtividade e os cronogramas de entrega.

Colabore em tarefas compartilhadas em quadros brancos e documentos

Colabore com sua comunidade, planeje estratégias de produtos e compartilhe ideias usando os quadros brancos do ClickUp

A colaboração visual é importante. Use os quadros brancos ClickUp para mapear roteiros, fluxos de usuários ou discussões estratégicas de forma interativa. Eles oferecem a tela compartilhada perfeita para os workshops da sua comunidade, sessões de ideação e para a análise conjunta de ideias complexas.

As comunidades de GP prosperam com o conhecimento compartilhado. O ClickUp Docs permite que os membros colaborem na documentação detalhada e coeditem práticas recomendadas, estruturas e guias em tempo real, como uma base de conhecimento viva e em evolução.

Simplifique a criação e o compartilhamento de conhecimento entre os membros da comunidade usando o ClickUp Docs

A melhor parte? Você pode vincular o Docs diretamente ao ClickUp Tasks para que os insights se transformem em ação.

Prepare a comunidade para um impacto crescente com metas claras

Uma comunidade forte não se trata apenas do que você ganha - trata-se do que você retribui.

Faça sua parte contribuindo para as metas de toda a comunidade - como aumentar o número de membros, aumentar o envolvimento ou lançar novas iniciativas - e acompanhe o progresso de forma transparente.

Defina e acompanhe facilmente as metas da comunidade com o ClickUp Goals

As metas do ClickUp ajudam a alinhar as iniciativas com OKRs claros, para que cada discussão e projeto faça a comunidade avançar. Ferramentas de suporte, como calendários detalhados, lembretes baseados em progresso e painéis de desempenho intuitivos, ajudam você a manter o controle e a atingir seus marcos com eficiência.

Gerencie os eventos da comunidade sem problemas com o ClickUp Calendar

Está organizando encontros, webinars ou horários de expediente da comunidade?

Com o ClickUp Calendar, você pode garantir que todos se mantenham informados e dentro do cronograma.

Seu ClickUp Calendar se integra ao Google Calendar para um gerenciamento de eventos perfeito. Para ficar por dentro dos compromissos da comunidade, você pode ajustar a visualização para períodos diários, semanais, mensais ou personalizados.

Crie comunidades unidas com o Chat e os clipes

Seja para coordenar encontros, fazer brainstorming de estratégias de produtos ou compartilhar percepções do setor, uma ferramenta de comunicação como o ClickUp Chat mantém você no caminho certo.

Ele mantém as comunidades de gerentes de produtos conectadas, fornecendo um espaço centralizado para discussões em tempo real, tomada rápida de decisões e colaboração contínua - tudo isso sem precisar trocar de ferramentas.

Insight do ClickUp: 83% dos trabalhadores do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe. No entanto, quase 60% de seu dia de trabalho é perdido, alternando entre essas ferramentas e buscando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos convergem em um só lugar! É hora de centralizar e energizar!

Mantenha as conversas fluindo com tópicos, menções e notificações, garantindo que as discussões importantes permaneçam organizadas e acionáveis. A melhor parte é que você pode criar tarefas diretamente dos bate-papos ou vincular tarefas existentes a conversas, mantendo todo o contexto relevante vinculado às discussões certas.

Colabore em tempo real com o ClickUp Chat para planejar, atribuir, acompanhar e concluir tarefas com mais eficiência

Para conversas mais detalhadas ou brainstorming, participe de Sync Ups (chamadas de áudio ou vídeo) no ClickUp. Você pode até mesmo compartilhar sua tela para uma colaboração perfeita.

Além disso, se você precisar atribuir e acompanhar itens de ação, poderá usar o recurso ClickUp @mention diretamente nas conversas de bate-papo para garantir que todos fiquem na mesma página e que os projetos continuem avançando.

Ao contrário dos aplicativos de bate-papo externos, o ClickUp Chat fica dentro do seu espaço de trabalho, mantendo as discussões da comunidade vinculadas a projetos, metas e iniciativas em andamento.

Adicione ideias ou feedback diretamente em seus clipes ClickUp usando comentários no vídeo

Quando um texto ou uma chamada não são suficientes, os clipes do ClickUp entram em cena. Esse recurso permite enviar gravações de vídeo curtas da sua tela - completas com narrações - para explicar ideias, compartilhar feedback ou esclarecer detalhes complexos que podem ser difíceis de digitar.

Aumente a participação e o gerenciamento da comunidade com IA

Você gostaria que houvesse uma maneira de sintetizar as conversas da comunidade e sugerir itens de ação para que nenhum insight valioso fosse perdido?

A IA nativa do ClickUp, ClickUp Brain, ajuda os PMs a fazer isso com:

Compartilhamento de conhecimento sem esforço: A IA do ClickUp pode resumir longos tópicos da comunidade, anotações de reuniões e discussões, colocando você a par das principais conclusões - sem a necessidade de rolar mensagens intermináveis

Fique em dia com as conversas perdidas em seus canais de bate-papo com o ClickUp Brain

Acompanhamentos acionáveis: Em vez de deixar que as grandes ideias de seus encontros virtuais desapareçam, o : Em vez de deixar que as grandes ideias de seus encontros virtuais desapareçam, o ClickUp AI Notetaker sugere automaticamente tarefas, próximas etapas e prazos, mantendo o ímpeto forte dentro da comunidade

Registre todos os detalhes da reunião sem esforço com o anotador de IA do ClickUp

Tomada de decisões mais rápida: Ao extrair insights de discussões anteriores e trazer à tona conhecimentos relevantes, o ClickUp Brain ajuda os líderes e membros da comunidade a tomar decisões informadas rapidamente

Descubra facilmente o conhecimento da comunidade com o ClickUp Brain

Modelos gerados por IA para engajamento: Seja para estruturar as diretrizes da comunidade, planejar um evento ou redigir um documento de compartilhamento de conhecimento, o ClickUp Brain também pode fornecer modelos personalizados para que as coisas sejam feitas mais rapidamente

Para economizar tempo, o ClickUp também oferece uma variedade de modelos prontos, incluindo modelos de gerenciamento de produtos.

O modelo de gerenciamento de comunidade do ClickUp, por exemplo, elimina as suposições sobre a criação e o gerenciamento de uma comunidade bem-sucedida para gerentes de produto. Ele fornece tudo o que você precisa para criar um ambiente interativo que promova o crescimento e o envolvimento de longo prazo.

Obter modelo gratuito Mantenha sua comunidade conectada e motivada usando o modelo de gerenciamento de comunidade do ClickUp

Este modelo ajuda você:

Planeje tópicos, temas e estratégias de conteúdo

Interaja regularmente com os membros

Acompanhe o progresso e meça o sucesso para fazer melhorias futuras

Aumente sua rede de gerenciamento de produtos participando de comunidades

As comunidades de gerenciamento de produtos são recursos inestimáveis para aconselhamento, suporte e orientação ao longo de sua carreira. No entanto, se você não tiver tempo para seguir todas as comunidades de gerenciamento de produtos existentes, não tem problema. Em vez disso, concentre-se em seus objetivos.

Você precisa de uma comunidade de produtos que responda rapidamente às suas perguntas? Ou está mais interessado em fazer networking e criar conexões? Talvez você esteja procurando eventos e encontros regulares para se manter envolvido.

Lembre-se de que um grande número de membros nem sempre significa um alto envolvimento. Em muitos casos, apenas uma pequena parte dos membros está ativa. Procure comunidades em que as discussões sejam animadas e suas perguntas sejam respondidas prontamente. E não se esqueça de explorar os canais ocultos nos grupos do Slack. É lá que geralmente surgem algumas das melhores conversas e percepções.

Se você deseja uma plataforma de colaboração mais eficiente, o ClickUp tem tudo o que você precisa. Com criação de tarefas, atribuição, rastreamento e uma integração dedicada ao Slack, o ClickUp ajuda a otimizar seu fluxo de trabalho de gerenciamento de produtos. Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo!