mais de 15 modelos de calendário bonitos e gratuitos para você se organizar com estilo

O planejamento não precisa ser monótono! Modelos de calendários adoráveis, gratuitos e bonitos facilitam a organização de seus dias - ao mesmo tempo em que dão um toque de charme à sua agenda. 🦄

De tons pastéis e rabiscos divertidos a temas florais e desenhos animados, há um modelo de calendário perfeito para combinar com seu estilo.

Seja para organizar sua agenda, controlar prazos, planejar eventos ou anotar planos divertidos para o fim de semana, esses calendários tornam a organização tão agradável quanto seu caderno estético favorito!

Precisa de algo funcional e divertido? Use um deles como calendário de marketing, planejador de publicações em mídias sociais ou como sua agenda pessoal de compromissos.

Nesta postagem do blog, você encontrará mais de 15 modelos de calendários bonitos para todas as necessidades - de agendas diárias a programações de equipes - para ajudá-lo a se manter organizado, atingir suas metas mensais e ter uma aparência fabulosa ao fazer isso!

O que são modelos de calendário bonitos?

Os modelos de calendário bonitos são ferramentas visualmente atraentes projetadas para ajudar na organização do calendário e tornar o gerenciamento do tempo mais agradável. Esses modelos combinam funcionalidade com criatividade, permitindo que você gerencie sua agenda de forma eficaz sem se sentir sobrecarregado por tarefas rotineiras.

Para profissionais envolvidos no gerenciamento de calendários executivos, esses modelos editáveis oferecem uma maneira divertida e elegante de ficar por dentro de reuniões, compromissos e prazos de projetos. Eles também se integram perfeitamente aos calendários on-line, permitindo sincronizar, acessar e editar sua agenda em vários dispositivos.

Com vários layouts personalizáveis, esses modelos oferecem uma solução eficaz para gerenciar seu tempo e manter tudo organizado e eficiente. Você pode usá-los para planejar projetos, acompanhar prazos e garantir o gerenciamento de projetos de mídia social sem problemas.

Fato curioso: A palavra " prazo " já se referiu a "uma linha traçada dentro ou ao redor de uma prisão pela qual um prisioneiro passa sob o risco de ser baleado". "Com o tempo, ela evoluiu para a definição moderna de um limite de tempo ou data de vencimento!

O que faz um bom modelo de calendário bonito?

Um bom modelo de calendário deve equilibrar funcionalidade e design, tornando-o prático e divertido. Ele deve apresentar desenhos lúdicos, cores pastéis ou ilustrações encantadoras e, ao mesmo tempo, ser fácil de ler e navegar.

Veja o que você deve procurar:

Colorido e envolvente: Cores brilhantes, fontes divertidas e designs exclusivos mantêm o calendário divertido e envolvente, incentivando-o a cumprir sua agenda

Espaço para atividades : Inclua um amplo espaço para anotações ou lembretes, como reuniões, marcos de projetos ou eventos familiares

Opções para impressão : Escolha modelos com designs fáceis de imprimir, facilitando a obtenção de uma cópia física do seu calendário

Seções de planejamento específicas para tarefas : Inclua seções dedicadas para calendários de gerenciamento de projetos, garantindo que você possa planejar tarefas e prazos

Gerenciamento de marketing de conteúdo : Planeje e acompanhe sua estratégia de marketing incorporando seções específicas para programações de campanhas e publicações de conteúdo

Modelos de gerenciamento de tempo : Integre seções de planejamento diário, semanal ou mensal que o ajudam a priorizar tarefas e acompanhar metas com eficiência

Layouts versáteis: Um bom modelo de calendário oferece flexibilidade com opções como planejamentos semanais, mensais ou diários. Várias visualizações tornam a organização do calendário mais flexível e eficiente

mais de 15 modelos de calendário bonitos

Explore alguns dos melhores modelos de calendário disponíveis atualmente para organizar sua agenda e aumentar a produtividade!

1. O modelo de planejamento de calendário ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha suas tarefas e eventos organizados em um só lugar com o modelo de planejamento de calendário ClickUp

O modelo de planejamento de calendário ClickUp mantém todas as suas tarefas, reuniões e eventos em uma única exibição visual. Ele permite que você crie e gerencie prazos rapidamente e mantenha tudo organizado em um espaço unificado.

Use o modelo para:

Planeje tarefas pessoais e relacionadas a projetos por data, tipo e prioridade

Filtre as tarefas por status ou urgência para equilibrar as cargas de trabalho da equipe

Edite tarefas em massa e exporte dados para gerenciar facilmente grandes conjuntos de atividades

Acompanhe os locais dos eventos diretamente do calendário com a integração com o Google Maps

Anexe recibos e gerencie as finanças sem problemas com o rastreador de orçamento integrado

Ideal para: Gerentes de projeto e planejadores de eventos que desejam aumentar a colaboração da equipe e monitorar o progresso

Dica profissional: Você já experimentou o ClickUp Calendar? É um calendário alimentado por IA que integra todas as nossas agendas em um só lugar, permite adicionar tarefas e prazos com um simples arrastar e soltar e usa IA para listar suas prioridades, prazos e metas sensíveis ao tempo!

2. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Obter modelo gratuito Gerencie seus compromissos, atribua cores às tarefas e controle os prazos usando o modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

Assuma o controle do seu tempo e das suas tarefas com o modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar. Gerencie seus compromissos em um só lugar com uma visão geral clara do calendário semanal, quinzenal ou mensal.

Você pode usar esse modelo para:

Priorize as tarefas com a funcionalidade de arrastar e soltar e o código de cores para urgência

Acompanhe o progresso visualmente com emojis

Aceite e gerencie solicitações de reunião com um formulário exclusivo, especificando a urgência e os horários preferidos

Organize as solicitações em uma lista baseada em status para facilitar o acompanhamento

Ideal para: Freelancers que equilibram vários projetos, família e compromissos pessoais

3. Modelo de calendário moderno de mídia social do ClickUp

Obter modelo gratuito Gerencie facilmente seu calendário de mídia social e programe publicações em vários canais com o modelo de calendário de mídia social moderno do ClickUp

A mídia social desempenha um papel fundamental para o sucesso de qualquer estratégia de marketing. No entanto, gerenciar o conteúdo, manter-se organizado e manter uma vantagem competitiva pode rapidamente se tornar uma tarefa árdua. É aí que entra o modelo moderno de calendário de mídia social do ClickUp. Ele oferece uma solução simplificada para mantê-lo no topo do seu jogo de mídia social.

Com esse modelo de mídia social, você pode:

Planeje e organize seu conteúdo de forma eficaz em várias plataformas

Espaço centralizado para garantir que todo o seu conteúdo seja programado e monitorado em um só lugar

Monitore o desempenho de suas postagens em tempo real, permitindo que você adapte sua estratégia rapidamente

Avalie o sucesso usando ferramentas de visualização de dados

Analise as principais métricas e ajuste sua abordagem para obter os melhores resultados

Ideal para: Gerentes de mídias sociais, criadores de conteúdo e equipes de marketing que desejam planejar, programar e acompanhar com eficiência o conteúdo em várias plataformas

4. Modelo de calendário anual do ClickUp

Obter modelo gratuito Marque marcos e objetivos de todo o ano no modelo de calendário anual do ClickUp

Acompanhe seus objetivos e marcos anuais em todos os departamentos com o modelo de calendário anual do ClickUp. Consolide todas as tarefas e eventos em uma linha do tempo visual para um melhor gerenciamento.

Este modelo pode ajudá-lo:

Marque as tarefas por trimestre para simplificar o planejamento de longo prazo

Acompanhe o progresso em tempo real com barras de progresso de atualização automática

Filtre tarefas e ajuste cronogramas com uma visualização de calendário flexível

Aproveite os insights orientados por IA do ClickUp Brain para obter acesso contínuo aos dados

Mantenha seu plano anual atualizado com insights de toda a empresa

Ideal para: Equipes focadas na coordenação de atividades entre departamentos

5. Modelo de calendário semanal ClickUp

Obter modelo gratuito Obtenha uma visão geral da sua semana e planeje usando o modelo de calendário semanal ClickUp

Organizar seu trabalho e sua vida pessoal não precisa ser uma tarefa árdua. O modelo de calendário semanal ClickUp permite que você planeje e visualize facilmente toda a sua semana em um espaço conveniente.

Com esse modelo, você pode:

Gerencie tarefas, defina prazos e acompanhe o progresso durante a semana

Priorize as tarefas diárias, garantindo que a produtividade permaneça alta e os prazos sejam cumpridos sem estresse

Fique por dentro de eventos, reuniões e compromissos com atualizações em tempo real que são sincronizadas entre dispositivos

Ideal para: Profissionais e indivíduos que desejam otimizar a programação semanal e o gerenciamento de tarefas

Você sabia? Algumas das primeiras menções de "prazo" datam de 1863, encontradas em diários mantidos por soldados cativos durante a Guerra Civil.

6. O modelo de agenda diária ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha-se em dia com suas tarefas e projetos diários com o modelo de agenda diária do ClickUp

Imagine conseguir um melhor gerenciamento do tempo, reduzir o estresse e aumentar a produtividade - tudo com uma única ferramenta. O ClickUp Daily Planner Template torna isso possível! Use esse modelo intuitivo para organizar facilmente suas tarefas em categorias como Pessoal, Trabalho ou Metas.

Veja como ele ajuda você a ficar em dia com tudo:

Mantenha o controle de atividades recorrentes, como exercícios, pagamento de contas ou preenchimento de relatórios, usando o rastreador de hábitos

Gerencie itens únicos, como consultas médicas ou reuniões, em tarefas pessoais

Defina prazos, priorize tarefas e personalize o modelo adicionando colunas ou status personalizados

Ideal para: Qualquer pessoa que queira melhorar a organização e a produtividade diárias e, ao mesmo tempo, controlar hábitos e tarefas pessoais

7. O modelo de calendário de postagem do ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha o controle do seu pipeline de mídia social com o modelo de calendário de postagem do ClickUp

O modelo de calendário de postagem do ClickUp oferece um espaço centralizado para gerenciar o conteúdo programado e publicado, para que você não perca detalhes importantes.

Este modelo o ajudará:

Categorize as postagens por tipo de conteúdo, plataforma e data de publicação para maior clareza

Use cartões de tarefas codificados por cores para acompanhar o progresso e adicionar anotações pós-específicas

Atualize o status da tarefa em tempo real para um acompanhamento preciso

Destaque as postagens não programadas na barra lateral incorporada para evitar esquecimentos

Personalize o brand book para manter o visual e a mensagem consistentes em todas as plataformas

Ideal para: Equipes de mídia social que gerenciam a criação e o agendamento de conteúdo em várias plataformas

8. Modelo de calendário editorial do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe seus projetos de conteúdo no modelo de lista de calendário editorial do ClickUp

Lidar com vários projetos editoriais muitas vezes se torna difícil, especialmente quando você está acompanhando cada etapa do processo de publicação. O modelo de lista de calendário editorial do ClickUp resolve isso exibindo de forma abrangente todas as tarefas em um painel fácil de usar.

Veja como esse modelo pode ajudar você:

Use um formulário de solicitação de conteúdo para que os membros da equipe enviem ideias ou resumos, preenchendo automaticamente uma lista centralizada

Obtenha uma visão geral das campanhas programadas com base na linha do tempo, agrupando o conteúdo por tipo, redator e canal de destino

Alinhe as campanhas com as datas de revisão e de entrada em operação para uma melhor coordenação

Especifique os níveis de revisão das tarefas para ajudar a priorizar o trabalho

Monitore cada estágio do ciclo de vida do conteúdo com o acompanhamento integrado do progresso

Ideal para: Gerentes de conteúdo que precisam manter a ordem e a eficiência em vários projetos editoriais

Leia também: Como evitar o viés da falácia do planejamento?

9. Modelo de calendário ClickUp PTO

Obter modelo gratuito Acompanhe as folgas de todos os membros da sua equipe em um só lugar com o modelo de calendário ClickUp PTO

O modelo de calendário ClickUp PTO ajuda a gerenciar o tempo livre dos funcionários, incluindo dias de férias, feriados, licenças médicas e eventos pessoais. Ele permite que você acompanhe a disponibilidade da equipe e evite conflitos de agendamento e esgotamento durante períodos movimentados.

Esse modelo poderoso ajuda você:

Visualize os dias e as horas exatas de folga para um controle claro

Visualize e acompanhe as férias dos funcionários em um só lugar

Reduza o risco de conflitos de agendamento

Identifique as lacunas de cobertura e planeje as necessidades de pessoal

Use o modelo para enviar solicitações de PTO, ajustar durações, gerenciar envios e aprovar ou negar solicitações

Ideal para: Gerentes ou equipes de RH de organizações de médio a grande porte que precisam de uma solução eficiente para controlar as folgas dos funcionários e equilibrar as cargas de trabalho

Você sabia? O calendário juliano, introduzido por Júlio César em 45 a.C., baseava-se em um ano solar de 365 1/4 dias. Embora incluísse anos bissextos, acabou sendo substituído pelo calendário gregoriano em 1582 devido a pequenas imprecisões na duração do ano.

10. Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Obter modelo gratuito Visualize todas as tarefas de conteúdo, prazos e atribuições da equipe em uma linha do tempo usando o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

É fácil perder o controle quando seu plano de conteúdo abrange blogs, e-mails e mídias sociais. O modelo de calendário de conteúdo do ClickUp coloca todo o seu planejamento de conteúdo em um só lugar, oferecendo uma visão clara da sua programação ao longo de semanas ou meses.

Você pode usar esse modelo de calendário de conteúdo para:

Classifique os fluxos de trabalho por canal - e-mail, blog ou mídia social - e gerencie cada um em sua pasta

Use campos personalizados para acompanhar o estágio de marketing e as datas de revisão de cada conteúdo

Visualize todas as tarefas no calendário de conteúdo unificado para identificar rapidamente aquelas que precisam de atenção imediata

Ideal para: Equipes de marketing de conteúdo que acompanham várias campanhas e prazos

11. Modelo de calendário mensal do ClickUp

Obter modelo gratuito Organize e atribua atividades mensais a diferentes equipes em uma visualização central com o modelo de calendário mensal do ClickUp

Está com dificuldades para organizar as tarefas e os prazos da sua equipe durante um mês inteiro? O modelo de calendário mensal do ClickUp está aqui para ajudá-lo a ficar em dia com tudo!

Com esse modelo, você pode:

Tenha uma visão clara das próximas tarefas, prazos e progresso do projeto

Use o gráfico de Gantt para visualizar o mês inteiro e ver como as tarefas se encaixam

Verifique o "Team Member Box View" para ver as tarefas de cada pessoa e equilibrar as cargas de trabalho

Organize as tarefas no 'Payout List View' por cronogramas, taxas horárias e datas de vencimento para facilitar o controle dos pagamentos

Controle orçamentos e custos usando fórmulas incorporadas

Ideal para: Equipes que gerenciam projetos mensais, processos de integração e cronogramas de treinamento

12. Modelo de calendário da equipe ClickUp

Obter modelo gratuito Monitore a carga de trabalho e os prazos da sua equipe para melhorar a alocação de recursos com o ClickUp Team Schedule Template

Gerenciar o cronograma de uma equipe requer um sistema estruturado que leve em conta os cronogramas do projeto, as responsabilidades individuais e a alocação de recursos. O modelo de cronograma de equipe do ClickUp simplifica esse processo, oferecendo uma visão clara e organizada de tudo o que sua equipe precisa realizar.

Planeje marcos de projetos, atribua prazos e mapeie sessões de treinamento, apresentações e compromissos com clientes. Mantenha a visibilidade alta para que todos saibam o que está por vir e, ao mesmo tempo, mantenha o tempo para o trabalho concentrado. O modelo inclui quatro visualizações pré-criadas para estruturar a agenda da sua equipe de forma eficaz:

Visualização da lista de atividades do projeto: Exibe todas as tarefas atribuídas em um único local para referência rápida

Visualização do quadro de programação semanal: Organiza as tarefas por data de vencimento para uma visão geral semanal estruturada

Visualização da carga de trabalho: Mostra a distribuição de tarefas na equipe para equilibrar as cargas de trabalho

Ideal para: Equipes que desejam gerenciar cronogramas, acompanhar responsabilidades individuais e manter fluxos de trabalho organizados

13. Modelo de calendário de marketing do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe os fluxos de trabalho, monitore a capacidade da equipe e ajuste conforme necessário usando o modelo de calendário de marketing do ClickUp

As campanhas de marketing envolvem várias partes móveis - prazos, aprovações de conteúdo e mudanças de prioridades. O modelo de calendário de marketing do ClickUp ajuda a organizar campanhas, gerenciar recursos e acompanhar o progresso em um só lugar.

Com esse modelo, você pode:

Acompanhe sem esforço as próximas campanhas e eventos

Gerencie tarefas usando automação, lembretes e visualizações personalizadas

Priorize atividades de alto impacto com um banco de dados simples e sem códigos

Explore campanhas individuais, obtenha uma visão geral ampla do projeto e acompanhe os impactos orçamentários com seis visualizações exclusivas

Defina quatro níveis de sinalização (baixo a urgente) para priorizar tarefas e manter sua equipe focada

Ideal para: Equipes de marketing que gerenciam várias campanhas, otimizam o fluxo de trabalho e controlam as prioridades e os orçamentos

14. Modelo de calendário retrô do Canva

via Canva

Se você está procurando um calendário que combine funcionalidade e charme, o Retro Calendar Template by Canva é uma ótima opção. Ele foi projetado com uma estética retrô que acrescenta personalidade a qualquer espaço e oferece um layout fácil de navegar para todos os seus compromissos, eventos e datas importantes.

Você pode usar esse modelo para:

Acompanhe as metas mensais com seções claramente marcadas que facilitam a organização

Lembre-se de aniversários e eventos importantes com espaços designados para datas especiais

Modifique o modelo para atender às suas necessidades pessoais ou profissionais

Ideal para: Pessoas que desejam um calendário funcional e elegante para uso pessoal, combinando design nostálgico com praticidade

15. Modelo de calendário mensal divertido do Canva

via Canva

Ilumine seu calendário mensal com o Playful Monthly Calendar Template do Canva. Com seu design vibrante e divertido, esse calendário traz energia e organização para o seu mês.

Você pode usar esse modelo para:

Gerencie as tarefas com eficiência destacando-as em caixas fáceis de ler

Mantenha-se organizado e motivado com um design que traz positividade ao seu planejamento

Ideal para: Profissionais criativos, estudantes ou qualquer pessoa que adore uma abordagem vibrante e divertida ao planejamento

Leia também: Os melhores aplicativos de calendário familiar

16. Modelo de calendário semanal de bem-estar do Canva

via Canva

O Modelo de Calendário Semanal de Bem-Estar do Canva ajuda os educadores a organizar as aulas com foco no bem-estar e na aprendizagem socioemocional (SEL). Ele oferece espaços estruturados para aulas diárias, atividades de SEL e exercícios de bem-estar, garantindo que os professores possam equilibrar o conteúdo acadêmico com o desenvolvimento emocional.

O design geométrico e o código de cores do modelo permitem que você..:

Acompanhe facilmente o progresso das aulas durante a semana

Destaque atividades importantes para se manter organizado e concentrado

Diferencie visualmente as aulas, as atividades SEL e os exercícios de bem-estar

Ideal para: Professores, conselheiros escolares ou coordenadores de bem-estar que desejam integrar o aprendizado emocional e social em seus planos semanais

17. Modelo de calendário estilo desenho animado da Freepik

via Freepik

Se quiser dar um toque divertido e extravagante ao seu calendário, o Modelo de calendário estilo cartoon da Freepik é o ideal! Com um charmoso desenho de coala, esse modelo é perfeito para quem gosta de visuais divertidos e com tema de animais.

Você pode usar esse modelo para:

Organize tarefas, datas e compromissos mantendo uma estética extravagante

Ilumine seu calendário com recursos visuais divertidos e vibrantes

Personalize sua agenda para tornar o planejamento diário mais agradável

Ideal para: Qualquer pessoa que queira organizar suas tarefas enquanto desfruta de um calendário lúdico com tema de animais

18. Modelo de calendário de aniversário fofo da Freepik

via Freepik

O Cute Birthday Calendar Template by Freepik traz um toque divertido e vibrante para a organização de aniversários! Com ilustrações adoráveis, o registro de aniversários é uma experiência alegre.

Veja o que você pode fazer com esse modelo:

Registre aniversários com facilidade usando o design colorido e bonito

Personalize datas para diferentes tipos de comemorações

Adicione notas e lembretes pessoais para garantir que nenhuma ocasião especial seja perdida

Aproveite o planejamento de aniversários com ilustrações brilhantes e divertidas

Ideal para: Famílias, planejadores de eventos ou qualquer pessoa que goste de comemorar aniversários com estilo

Escolha o modelo de calendário bonito perfeito com o ClickUp

Manter-se organizado não precisa ser sinônimo de sacrificar o estilo.

Com a variedade de modelos de calendário bonitos disponíveis, desde designs divertidos até layouts criativos e profissionais, você pode encontrar o modelo perfeito para atender às suas necessidades e preferências. Além disso, você pode compartilhá-los com seus amigos e familiares!

Seja para gerenciar tarefas pessoais, projetos de equipe ou planejamento de conteúdo, os modelos do ClickUp oferecem a solução perfeita para visualizar sua agenda e aumentar a produtividade. E você pode baixá-los facilmente!

Acesse mais de 500 modelos para encontrar a ferramenta perfeita para sua equipe e gerenciar projetos. Registre-se agora para começar!