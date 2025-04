10 modelos gratuitos de avaliação de risco de fornecedores para uma melhor avaliação

Ao trabalhar com fornecedores, prestadores de serviços e empreiteiros terceirizados, esperar que nada dê errado não é uma estratégia. Você precisa avaliar os riscos potenciais antes que eles se tornem problemas caros.

É aí que entram os modelos de avaliação de riscos de fornecedores. Essas ferramentas oferecem a você uma estrutura estruturada para examinar tudo, desde as práticas de segurança de um fornecedor até sua estabilidade financeira.

Mas criar uma avaliação do zero? É como reinventar a roda quando você não precisa fazer isso. Este guia o orienta em 10 modelos gratuitos de avaliação de risco de fornecedores que simplificam o gerenciamento de fornecedores.

Cada modelo ajuda você a identificar sinais de alerta com antecedência e a implementar medidas adequadas de redução de riscos.

O que são modelos de avaliação de risco do fornecedor?

Um modelo de avaliação de risco de fornecedor ajuda você a verificar e classificar empresas terceirizadas antes de trabalhar com elas. Esses modelos oferecem uma maneira estruturada de reunir informações importantes sobre os fornecedores, desde a saúde financeira até as práticas de segurança de dados.

Muitas organizações usam modelos de avaliação de riscos como parte de seu programa mais amplo de gerenciamento de riscos de fornecedores. Um bom modelo funciona como uma lista de verificação, garantindo que as etapas cruciais sejam seguidas na avaliação de possíveis parceiros.

As empresas inteligentes combinam esses modelos com um software de gerenciamento de riscos para acompanhar o desempenho do fornecedor e os riscos de segurança ao longo do tempo. Essa combinação ajuda a detectar padrões - como a queda gradual dos padrões de qualidade de um fornecedor - antes que eles afetem as operações comerciais.

Você sabia? O custo médio global de uma violação de dados chegou a US$ 4,88 milhões, o que torna mais importante do que nunca avaliar os parceiros externos.

Leia também: Gerenciamento de riscos de segurança cibernética: Como implementar uma estrutura de risco de segurança cibernética

O que faz um bom modelo de avaliação de risco do fornecedor?

Uma lista de verificação bem elaborada de avaliação de riscos de fornecedores forma a espinha dorsal de seu processo de avaliação de riscos.

Veja o que procurar em um modelo de primeira linha:

Padrões de avaliação claros : Define padrões de referência específicos para medir as capacidades, o desempenho e a conformidade do fornecedor

Estrutura de identificação de riscos : Ajuda a identificar antecipadamente possíveis problemas, incluindo vulnerabilidades de violação de dados, violações de conformidade, instabilidade financeira e riscos operacionais

Matriz de avaliação de impacto : Estrutura a avaliação de riscos por meio da avaliação da probabilidade, dos danos potenciais e dos níveis de tolerância a riscos

Classificações de criticidade do fornecedor : Categoriza os fornecedores com base em seu impacto nas operações, considerando o acesso aos dados, a integração do sistema e as dependências comerciais

Lista de verificação de due diligence : Ajuda a conduzir e documentar verificações completas de antecedentes, incluindo análise de superfície de ataque, incidentes de segurança anteriores, histórico de conformidade e estabilidade financeira para o gerenciamento adequado de fornecedores de TI

Diretrizes de monitoramento : Garanta a supervisão contínua do fornecedor com controle de desempenho, cronogramas de conformidade, avaliações de segurança e protocolos de resposta a incidentes

Requisitos de documentação: Manter registros detalhados dos resultados da avaliação, itens de ação, acompanhamentos e aprovações das partes interessadas

Você sabia? Aproximadamente 60% de todas as violações de dados são iniciadas por terceiros, o que ressalta a necessidade crítica de um gerenciamento robusto de riscos de terceiros.

Leia também: Melhores ferramentas de software de conformidade SOC 2

10 modelos gratuitos de avaliação de risco de fornecedores

Gerenciar o risco do fornecedor é mais fácil quando você tem as ferramentas certas. Em vez de começar do zero, você pode usar modelos prontos e gratuitos criados para agilizar o processo - especialmente quando eles são incorporados diretamente ao seu fluxo de trabalho.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece modelos de avaliação de risco de fornecedores que se integram perfeitamente aos seus projetos, documentos e automação com IA. Desde a avaliação dos níveis de risco até o rastreamento da conformidade, você pode gerenciar tudo em um só lugar, sem precisar fazer malabarismos com várias ferramentas.

📮ClickUp Insight: As equipes de baixo desempenho têm quatro vezes mais probabilidade de lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

Não posso dizer coisas boas o suficiente sobre ele. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de rastreamento e visualizações, não há como errar com o ClickUp

Agora vamos explorar esses 10 modelos gratuitos.

1. O modelo de gerenciamento de riscos de fornecedores do ClickUp

Obter modelo gratuito Rastreie e gerencie os riscos de fornecedores sistematicamente com o modelo de gerenciamento de riscos de fornecedores do ClickUp

Gerenciar os riscos de seus fornecedores não deve tirá-lo do sério. O modelo de gerenciamento de riscos de fornecedores do ClickUp ajuda as equipes de compras a:

Identificação e rastreamento de riscos: Use campos personalizados para capturar detalhes importantes sobre cada risco, incluindo descrições, consequências e níveis de risco

Gerenciamento visual de riscos: Use quatro visualizações diferentes (listas de tarefas, visualização de quadro, visualização de documento e visualização de tabela) para ajudá-lo a entender o cenário de riscos

Ferramentas de colaboração em equipe: Adicione comentários e anexos diretamente às entradas de risco para esclarecer o quadro para todos os envolvidos

Revisões de risco: Configure Configure tarefas recorrentes no ClickUp para revisões regulares de risco

Ideal para: Gerentes de compras e equipes de avaliação de riscos que precisam de uma abordagem estruturada de gerenciamento de riscos de fornecedores

2. Modelo de quadro branco de avaliação de risco do fornecedor do ClickUp

Obter modelo gratuito Rastreie e avalie os riscos do fornecedor sistematicamente com o modelo de quadro branco de avaliação de risco do fornecedor do ClickUp

A avaliação de riscos não é um exercício de preenchimento de caixas - é sua primeira linha de defesa contra as armadilhas do projeto. O modelo de quadro branco de avaliação de riscos de fornecedores do ClickUp lhe dá as ferramentas para evitar que problemas potenciais atrapalhem projetos críticos.

Veja o que torna esse modelo particularmente útil:

Visualização da avaliação de riscos: Mapeie os possíveis problemas, defina planos de atenuação e mantenha o controle do progresso - tudo em um só lugar. Adicione exemplos de perguntas para avaliar o nível de risco de cada fornecedor e crie planos de ação específicos

Visualização do Guia de Introdução: Aproveite ao máximo o modelo com dicas práticas e instruções claras. Saiba como conduzir questionários completos de avaliação de riscos de terceiros e implementar controles de segurança eficazes

Rastreamento de progresso: Use duas opções simples de status - Aberto e Concluído - para manter uma supervisão clara. Atualize-os à medida que você cria proteções contra cada risco, garantindo que todos saibam exatamente em que pé estão as coisas

Ideal para: Gerentes de projeto e equipes de compras que precisam de uma maneira sistemática de avaliar e monitorar os riscos do fornecedor

3. Modelo de quadro branco de análise de risco do fornecedor do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe e gerencie os riscos visualmente com o modelo de quadro branco de análise de riscos do ClickUp

O modelo de quadro branco de análise de risco do ClickUp ajuda as equipes a determinar a probabilidade e a magnitude de um evento de risco e a desenvolver um plano de atenuação.

Este modelo se destaca por sua abordagem visual ao gerenciamento de riscos, facilitando a proteção de informações confidenciais e o gerenciamento de relacionamentos com fornecedores. Veja como usá-lo:

Crie tarefas específicas: Crie tarefas para cada risco identificado e vincule-as diretamente aos seus planos de ação

Defina claramente a responsabilidade: Designe membros da equipe para lidar com riscos específicos e defina cronogramas realistas

Trabalhe em conjunto com as partes interessadas: Desenvolva soluções por meio de ferramentas de colaboração incorporadas

Acompanhe o progresso: Use marcadores simples de status Aberto/Completo

Mantenha-se atualizado: Configure notificações automáticas sobre alterações no status do risco

Ideal para: Equipes de segurança e gerentes de risco que precisam de uma abordagem visual e colaborativa para identificar e lidar com possíveis ameaças

4. Modelo de matriz de risco de valor do fornecedor do ClickUp

Obter modelo gratuito Priorize e acompanhe os riscos relacionados ao fornecedor com o modelo de matriz de risco de valor do fornecedor do ClickUp

Fazer escolhas inteligentes sobre parcerias com fornecedores significa pesar cuidadosamente os benefícios potenciais em relação às possíveis desvantagens. O modelo de matriz de risco de valor do fornecedor do ClickUp ajuda você a fazer exatamente isso com uma abordagem estruturada do processo de avaliação de risco:

Rastreamento de riscos de alto valor: Coloque suas maiores preocupações em primeiro plano. Seja a estabilidade financeira de um fornecedor ou suas medidas de segurança, você identificará problemas críticos mais rapidamente

Gerenciamento de riscos de baixo valor: Monitore os fornecedores de baixo risco que ainda podem afetar suas operações. Desde pequenos atrasos na entrega até pequenas atualizações de conformidade, nada passa despercebido pelo seu radar

Organização visual dos riscos: Obtenha uma visão clara de cada risco por meio do Obtenha uma visão clara de cada risco por meio do Board View no ClickUp . Mova os riscos entre os cartões de status "Aberto" e "Concluído" à medida que sua equipe os aborda

Ideal para: Profissionais de gerenciamento de fornecedores que precisam tomar decisões baseadas em dados sobre relacionamentos com fornecedores

5. Modelo de análise de risco do gerenciamento de projetos de fornecedores do ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha os projetos no caminho certo, identificando e gerenciando os riscos com o modelo de análise de riscos do ClickUp Project Management

O modelo de análise de risco de gerenciamento de projetos do ClickUp ajuda sua equipe a identificar e enfrentar os riscos de frente, mantendo seus projetos no caminho certo em meio a quaisquer desafios.

Esse modelo se destaca em várias áreas importantes que tornam o gerenciamento de riscos prático e acionável:

Visão geral: Obtenha um instantâneo rápido de todos os riscos do projeto em um só lugar. Acompanhe o status dos riscos, os níveis de prioridade e o progresso da mitigação em um único centro de comando

Guia de Introdução: Obtenha orientação passo a passo para criar seu plano de gerenciamento de riscos, juntamente com dicas para uma due diligence e uma avaliação de riscos eficazes

Atualizações de status personalizadas: Organize os riscos em 11 categorias de status diferentes. Mova as tarefas sem problemas de "Nova entrada" para "Mitigação" e "Concluído

Ferramentas de colaboração incorporadas: Marque os membros da equipe para uma resposta rápida a incidentes. Adicione comentários e atualizações diretamente nos itens de risco. Compartilhe relatórios de riscos com as principais partes interessadas

Ideal para: Gerentes de projeto que precisam de uma abordagem sistemática para identificar, avaliar e gerenciar os riscos do projeto

6. O modelo de registro de risco do fornecedor do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe e gerencie os riscos do projeto com o abrangente modelo de registro de riscos do fornecedor do ClickUp

Gerenciar os riscos do projeto não deve ser um jogo de adivinhação. O modelo de registro de risco de fornecedor do ClickUp oferece um formato fácil de entender para organizar as avaliações de risco. Use esse modelo para ajudar os departamentos e as partes interessadas a se manterem na mesma página.

Veja o que torna esse modelo particularmente útil:

Rastreamento de riscos e gerenciamento de status: Use nove Use nove status personalizados no ClickUp para rotular o progresso do gerenciamento de riscos de "Ocorrido" a "Mitigado" e "Ativo"

Campos personalizados para uma avaliação detalhada: Capture informações vitais sobre cada risco com sete campos personalizados incorporados: Consequência, Descrição, Custo esperado, Custo de mitigação, Probabilidade, Nível de risco e Resposta ao risco

Várias visualizações para obter melhores insights: Analise seus riscos de seis maneiras diferentes por meio da Visualização de custos, Visualização de lista, Visualização de status, Visualização de resposta, Visualização de nível e Guia de introdução

Ideal para: Gerentes de risco que desejam visualizar e resolver rapidamente os riscos do projeto

Leia também: Melhor software de gerenciamento de incidentes

7. Modelo de lista de problemas em aberto do fornecedor do ClickUp

Obter modelo gratuito Gerencie e resolva problemas de fornecedores em tempo real com o modelo de lista de problemas abertos de fornecedores do ClickUp

O modelo ClickUp Vendor Open Issues List ajuda você a identificar problemas com fornecedores de alto risco com antecedência e a tomar ações corretivas rapidamente com várias visualizações úteis:

Visualização de gravidade por categoria: Classifique os problemas por impacto para que você possa lidar com os mais críticos primeiro

Visualização do formulário de envio de problemas: Ofereça à sua equipe uma maneira clara de relatar problemas com fornecedores. O formulário garante que eles incluam todos os detalhes necessários, o que significa menos e-mails de ida e volta solicitando mais informações

Visualização de problemas abertos: Mantenha o controle dos problemas ativos em um local central. Você verá exatamente o que precisa ser corrigido e quem está trabalhando no quê

Ideal para: Gerentes de projeto que desejam resolver problemas em aberto dentro dos prazos

8. O modelo de lista de controle de problemas de fornecedores do ClickUp

Obter modelo gratuito Gerencie os problemas dos fornecedores e resolva-os rapidamente com o modelo de lista de controle de problemas de fornecedores do ClickUp

Precisa de uma maneira de monitorar os problemas relacionados ao fornecedor antes que eles se transformem em riscos operacionais? Experimente o modelo de lista de controle de problemas de fornecedores do ClickUp. Registre, acompanhe e resolva com eficiência os problemas dos fornecedores, incluindo atrasos de fornecedores, discrepâncias de contratos e interrupções de serviços, em um só lugar.

Veja o que faz este modelo se destacar:

Documentação clara dos problemas: Crie espaços de projeto dedicados para cada problema de fornecedor que precise de atenção. Adicione descrições detalhadas e contexto para ajudar os membros da equipe a entender o problema

Gerenciamento inteligente de tarefas: Dê aos membros da equipe a responsabilidade clara por problemas específicos. Defina cronogramas realistas para a resolução de problemas. Divida problemas complexos em etapas gerenciáveis

Acompanhamento do progresso: Use os marcadores de status "Aberto" e "Concluído" para mostrar a situação de cada problema. Obtenha um instantâneo visual rápido dos problemas resolvidos e pendentes

Sistema de notificação: Configure alertas personalizados para se manter informado sobre as atualizações. Mantenha os membros da equipe informados sobre questões urgentes

Ideal para: Equipes de compras, gerentes de fornecedores e líderes de projetos que precisam rastrear e resolver problemas relacionados a fornecedores com eficiência

9. O modelo de análise de benefícios e riscos do fornecedor do ClickUp

Obter modelo gratuito Tome decisões mais inteligentes, avaliando os riscos e os benefícios de assinar com cada fornecedor, com o modelo de análise de risco e benefício do ClickUp

As decisões comerciais inteligentes precisam de uma visão equilibrada dos possíveis ganhos e perdas. O modelo de análise de risco e benefício do ClickUp ajuda as equipes a identificar oportunidades e, ao mesmo tempo, ficar atentas a possíveis incidentes de segurança e riscos de segurança cibernética para os projetos.

Esse modelo prático o ajuda a avaliar sistematicamente as opções de parceiros fornecedores:

Faça um brainstorming e liste as opções: Use o Use o ClickUp Docs para anotar todas as opções e caminhos possíveis. A interface limpa e sem distrações ajuda a capturar ideias com clareza, garantindo que nenhuma opção seja esquecida

Rastreie os riscos e benefícios separadamente: Crie tarefas dedicadas tanto para as vantagens quanto para as desvantagens de cada escolha de fornecedor

Atribua valores numéricos: Classifique cada risco e benefício usando campos personalizados em fatores como nível de impacto (1-5), probabilidade (porcentagem), implicações de custo e considerações de cronograma

Ideal para: Líderes empresariais e gerentes de projeto que precisam tomar decisões com base em dados e gerenciar os riscos de fornecedores de forma eficaz

Leia também: Melhor software de gerenciamento de riscos corporativos (ERM)

10. O modelo de lista de verificação de gerenciamento de fornecedores do ClickUp

Obter modelo gratuito Avalie os fornecedores e gerencie os relacionamentos de forma eficaz com o modelo de lista de verificação de gerenciamento de fornecedores do ClickUp

Manter o controle de vários fornecedores e, ao mesmo tempo, manter os padrões de qualidade e conformidade pode ser complicado. O modelo de lista de verificação de gerenciamento de fornecedores do ClickUp traz eficiência ao gerenciamento de riscos de fornecedores por meio de:

Visualização das avaliações de fornecedores: Veja todas as informações do seu fornecedor em um relance em um espaço organizado. Não é mais necessário vasculhar planilhas intermináveis ou alternar entre diferentes ferramentas

Visualização do Guia de Introdução: Comece do zero com um novo fornecedor. Essa visualização o orienta em todas as etapas, desde o contato inicial até a aprovação final

Centro de informações do fornecedor: Armazene detalhes críticos do fornecedor em um único local - informações de contato, contratos de serviço, dados de desempenho anterior e muito mais

Ferramentas de avaliação de desempenho: Acompanhe o desempenho do fornecedor com formulários de avaliação incorporados. Avalie a qualidade do serviço, monitore a conformidade e sinalize os problemas que precisam de atenção

Ideal para: Equipes de compras e profissionais de gerenciamento de fornecedores que precisam de uma abordagem sistemática para avaliar e monitorar os relacionamentos com fornecedores

Use o ClickUp para simplificar a avaliação de fornecedores

Os relacionamentos com terceiros trazem oportunidades e riscos. O processo correto de avaliação de riscos de fornecedores ajuda você a tomar decisões inteligentes sobre com quais fornecedores trabalhar e, ao mesmo tempo, proteger sua organização.

Com um modelo sólido de avaliação de riscos de fornecedores, você pode avaliar sistematicamente os possíveis parceiros em termos de segurança, financeiros, operacionais e de conformidade. Muitas organizações agora usam ferramentas digitais e questionários de avaliação de risco de fornecedores para simplificar esse processo crítico. A solução tecnológica correta ajuda a padronizar as avaliações, centralizar a documentação e manter trilhas de auditoria claras.

O ClickUp oferece a flexibilidade e os recursos necessários para criar e gerenciar um programa robusto de risco de fornecedores. Você pode criar formulários personalizados, fluxos de trabalho automatizados e painéis de controle em tempo real para acompanhar os relacionamentos com os fornecedores desde a triagem inicial até o monitoramento contínuo.

Pronto para criar proteções sólidas contra riscos de fornecedores? Inscreva-se em uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo!