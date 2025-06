Como a IA generativa está transformando a construção: casos de uso e exemplos

Projetos, cronogramas, estimativas de custos — a construção sempre envolveu equilibrar precisão e imprevisibilidade.

Uma única falha no projeto ou atraso pode afetar todo o projeto, transformando semanas em meses e esticando os orçamentos além dos limites. Mas e se a tecnologia pudesse detectar erros antes que eles acontecessem, otimizar cronogramas em tempo real e até mesmo gerar projetos complexos?

A IA generativa na construção torna isso possível.

Vamos dar uma olhada mais de perto em como isso funciona na prática, juntamente com ferramentas de IA como o ClickUp Brain para apoiar seus esforços. 🧰

O que é IA generativa na construção civil?

A IA generativa na construção civil é uma tecnologia inteligente que permite aos profissionais da construção projetar, planejar e gerenciar projetos com precisão sem precedentes. Este sistema avançado aprende com milhares de projetos de construção para gerar soluções de design inovadoras e otimizar os processos de construção. 🏗️

Desde o projeto conceitual até a conclusão do projeto, a IA generativa na construção civil serve como uma ferramenta poderosa que aprimora a criatividade humana, reduz erros e oferece soluções de construção mais sustentáveis e econômicas.

Ela transforma os fluxos de trabalho tradicionais da construção, permitindo que os profissionais tomem decisões mais inteligentes e ampliem os limites da inovação em arquitetura e engenharia.

🔍 Você sabia? No setor de arquitetura, engenharia, construção e operações (AECO), os principais benefícios impulsionados pela IA incluem aumento da produtividade (44%), geração de opções de design mais inteligentes (36%) e identificação de lacunas de desempenho em produtos e ativos (34%).

Principais aplicações da IA generativa na construção civil

A IA generativa está revolucionando o setor da construção, tornando tudo, desde o projeto até o controle de qualidade, mais rápido, inteligente e eficiente. Veja onde ela está fazendo a diferença:

Geração de projetos mais inteligentes: engenheiros e arquitetos podem inserir restrições do projeto, como orçamento, espaço e metas de sustentabilidade, e a IA irá gerar várias variações de projeto. Isso agiliza a tomada de decisões e garante o melhor layout possível, sem as habituais idas e vindas

Planejamento de projetos mais eficiente: Analisa projetos anteriores, condições do local em tempo real e dados de programação para sinalizar possíveis atrasos antes que eles ocorram. A IA também sugere maneiras melhores de alocar recursos, mantendo tudo dentro do cronograma, sem tempo de inatividade desnecessário

Medidas de segurança mais robustas: A inteligência artificial analisa as condições do local, identifica riscos e recomenda soluções, seja ajustando fluxos de trabalho, reforçando protocolos de segurança ou redirecionando trabalhadores para longe de perigos

Uso otimizado de materiais: as ferramentas de IA para construção sugerem materiais com base no custo, durabilidade e impacto ambiental. Elas até prevêem o desempenho de diferentes materiais ao longo do tempo, ajudando as empresas de construção a fazer escolhas mais inteligentes

Controle de qualidade mais rápido: as inspeções com IA usam imagens, sensores e dados históricos de defeitos para detectar erros antes que eles se transformem em retrabalhos caros. Isso significa menos surpresas, construções mais resistentes e um padrão de qualidade mais alto em todos os projetos

Exemplos reais de IA generativa na construção civil

A IA generativa está causando impacto no setor da construção, oferecendo soluções inovadoras para desafios antigos. Vamos explorar alguns exemplos de destaque em que essa tecnologia está sendo colocada em prática, destacando tanto seus sucessos quanto as áreas que merecem atenção. 👀

1. Projeto mais rápido com IA

via Arquitetura Paramétrica

A Zaha Hadid Architects (ZHA), famosa por ultrapassar os limites do design, adotou ferramentas de IA como DALL·E 2 e Midjourney para acelerar seu processo criativo.

Em vez de esboçar tudo do zero, os arquitetos inserem prompts de texto nesses modelos de IA, que geram vários conceitos de design em segundos. Isso facilita a exploração de ideias ousadas sem perder horas refinando cada uma delas.

Relatórios sugerem que o uso da IA na arquitetura duplicou ou até triplicou a produtividade em competições de design em fase inicial e aumentou a eficiência na preparação do design em fase intermediária em 50%.

📌 O que funciona: A IA cuida do trabalho repetitivo de design, permitindo que os arquitetos se concentrem na criatividade. ⚠️ O que você deve observar: A tecnologia pode produzir imagens impressionantes, mas nem todas elas se traduzem em edifícios estruturalmente sólidos.

🔍 Você sabia? Modelos baseados em transformadores, como o GPT (Generative Pre-trained Transformer), usam autoatenção para processar e compreender frases inteiras simultaneamente, em vez de compreendê-las palavra por palavra. Isso os torna extremamente eficientes na geração de linguagem natural.

2. Design de escritórios otimizado por IA

via Architect

A Autodesk utilizou IA para adotar uma abordagem baseada em dados no projeto de seu escritório de 5.574 metros quadrados no MaRS, em Toronto.

Os métodos tradicionais de planejamento podem ser demorados, então a equipe usou o design generativo para criar um espaço de trabalho adaptado aos estilos e preferências dos funcionários. A IA analisou informações sobre fatores como necessidades de colaboração, níveis de distração e acesso à luz natural e, em seguida, gerou milhares de layouts possíveis.

O projeto final equilibrou o foco individual e a interação da equipe, criando um espaço que parecia funcional e personalizado.

📌 O que funciona: a IA ajuda a projetar escritórios que atendem às necessidades reais dos funcionários, aumentando a produtividade e o conforto. ⚠️ O que você deve observar: os layouts gerados por IA ainda precisam de ajustes no mundo real para levar em consideração restrições práticas, como violações do código de construção e feedback.

🧠 Curiosidade: Os modelos de difusão, a tecnologia por trás dos geradores de imagens de IA como Stable Diffusion e DALL·E, funcionam começando com ruído puro e refinando-o gradualmente até se tornar uma imagem coerente por meio de várias iterações.

3. Gerenciamento de energia mais inteligente

via BrainBox AI

A BrainBox AI está mudando a forma como os edifícios comerciais gerenciam a energia.

Seu sistema de IA se conecta aos controles de climatização e analisa dados do prédio em tempo real, previsões meteorológicas e padrões de ocupação. A IA ajusta automaticamente o aquecimento e o resfriamento, reduzindo o desperdício de energia sem intervenção humana.

A Dollar Tree, uma varejista listada na Fortune 500, implementou isso em todas as suas lojas e observou reduções significativas no consumo de energia, menos chamadas de serviço desnecessárias e custos mais baixos.

📌 O que funciona: a IA reduz as contas de energia e as emissões sem a necessidade de intervenção manual constante. ⚠️ O que você deve observar: Fazer com que a IA funcione perfeitamente com sistemas HVAC mais antigos pode ser complicado, e a privacidade dos dados precisa ser tratada com cuidado.

4. Gestão de riscos impulsionada por IA

via Microsoft

A Strabag SE, uma empresa global de construção, se uniu à Microsoft para criar uma ferramenta de avaliação de riscos baseada em IA. O sistema analisa projetos anteriores e prevê riscos antes que eles se transformem em problemas dispendiosos.

Com apenas três meses de dados, a IA atingiu 80% de precisão na previsão de riscos, proporcionando às equipes uma enorme vantagem no planejamento e na tomada de decisões.

📌 O que funciona: As equipes identificam riscos antecipadamente, tornando os projetos mais seguros e econômicos. ⚠️ O que você deve observar: as previsões da IA precisam de atualizações regulares, pois as variáveis da construção mudam constantemente e dados desatualizados podem levar a decisões erradas.

5. Misturas de concreto de baixo carbono geradas por IA

via ZKG Cement

Em um esforço para reduzir o impacto ambiental da construção, modelos de IA têm sido usados para projetar fórmulas de concreto com menor pegada de carbono. Essas misturas geradas por IA foram implementadas com sucesso na construção de centros de dados, demonstrando o potencial da IA para contribuir com práticas de construção sustentáveis.

📌 O que funciona: Promove a sustentabilidade ao reduzir as emissões de carbono associadas à produção de concreto. ⚠️ O que você deve observar: É fundamental garantir que as misturas projetadas por IA atendam a todas as normas estruturais e de segurança.

🔍 Você sabia? Uma nova abordagem chamada Neural Radiance Fields (NeRFs) permite que a IA gere modelos 3D a partir de apenas algumas imagens 2D, revolucionando as empresas de construção.

6. Design de fachadas usando IA

via Autodesk

A Obayashi Corporation criou o AiCorb, uma ferramenta de IA que gera projetos de fachadas com base em esboços e modelos 3D. Os arquitetos utilizam-na para explorar rapidamente várias variações de projeto e obter feedback imediato dos clientes.

A ferramenta ajuda a acelerar a fase inicial do projeto e permite experimentações mais criativas sem adicionar carga de trabalho extra.

📌 O que funciona: Acelera a exploração do projeto, facilita a colaboração com o cliente e ajuda a criar fachadas mais exclusivas. ⚠️ O que você deve observar: Esboços confusos levam a resultados imprecisos, e os projetos gerados por IA ainda precisam de refinamentos para atender aos requisitos práticos.

7. Análise estrutural baseada em IA

via Shimizu

A Shimizu Corporation desenvolveu o SYMPREST, uma ferramenta de IA que auxilia engenheiros no planejamento estrutural de edifícios de aço. Ela automatiza cálculos para estruturas e seções de membros, reduzindo o tempo gasto com cálculos manuais.

Os engenheiros podem refinar seus projetos com mais eficiência, sem ficar presos a tarefas repetitivas.

📌 O que funciona: Oferece suporte à análise estrutural em estágios iniciais, melhora a eficiência e se integra bem aos fluxos de trabalho existentes. ⚠️ O que você deve observar: Funciona apenas com estruturas de aço; dados de entrada imprecisos podem levar a recomendações não confiáveis.

8. Medições automatizadas de plantas baixas

via STACK

A Keller Construction usa o STACK Assist para acelerar as medições de decolagem, eliminando a necessidade de contagem manual.

A IA analisa plantas baixas e identifica instantaneamente paredes, portas e dimensões das salas, ajudando os estimadores a trabalhar com mais eficiência. Isso reduz erros, agiliza as estimativas e dá às equipes mais tempo para se concentrarem em licitações e gerenciamento de projetos.

📌 O que funciona: Economiza tempo, melhora a precisão e ajuda os estimadores a lidar com mais projetos com menos esforço. ⚠️ O que observar: É necessário treinamento para reconhecer diferentes estilos de plantas baixas e corrigir violações do código de construção. Layouts complexos ainda podem exigir ajustes manuais.

📮 ClickUp Insight: Nossa pesquisa revela que 88% dos entrevistados utilizam IA de alguma forma, com 55% utilizando-a várias vezes ao dia, o que demonstra sua profunda integração nos fluxos de trabalho diários. Na construção civil, a adoção da IA faz uma diferença real. O ClickUp ajuda as equipes a atribuir tarefas, acompanhar o progresso e gerenciar recursos sem o caos habitual. Com os insights baseados em IA do ClickUp Brain, atualizações em tempo real e painéis personalizados no ClickUp, é mais fácil manter os projetos em andamento e evitar surpresas de última hora.

Os gerentes de construção perdem grande parte do seu dia de trabalho com tarefas improdutivas: procurar informações, coordenar equipes e lidar com documentação desatualizada.

Cada hora gasta decifrando anotações manuscritas no local ou conciliando agendas conflitantes custa milhares de dólares em despesas trabalhistas e atrasos. Enquanto isso, insights cruciais ficam ocultos em feedbacks de clientes e atas de reuniões não processados, levando a retrabalhos e alterações de pedidos dispendiosos.

O ClickUp aborda esses pontos críticos por meio de soluções baseadas em IA criadas para fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos de construção. É o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Vamos ver como o ClickUp apoia o setor da construção civil. ⚒️

Licenças extraviadas, prazos perdidos e equipes desconectadas podem atrapalhar um projeto. Mas não quando tudo o que você precisa está em um só lugar!

Software de gerenciamento de projetos de construção ClickUp

Monitore cronogramas, atribua tarefas e acompanhe aprovações com o software de gerenciamento de projetos de construção ClickUp

O software de gerenciamento de projetos de construção ClickUp oferece um único espaço para gerenciar tarefas, cronogramas de projetos, orçamentos e documentação. As equipes podem atribuir tarefas, acompanhar o progresso e obter atualizações em tempo real em um único espaço de trabalho unificado, garantindo que todas as fases avancem sem confusão.

📌 Por exemplo, um empreiteiro comercial que gerencia a reforma de um hotel pode criar Status de Tarefas Personalizados no ClickUp que acompanham o andamento de cada quarto durante a demolição, estruturação, instalação elétrica, encanamento e acabamento.

Os membros da equipe atualizam o status das tarefas para dar às partes interessadas visibilidade imediata da execução do projeto, sem reuniões ou telefonemas adicionais.

O software também oferece modelos de gerenciamento de construção para que você nunca precise configurar um grande projeto do zero.

Modelo de gerenciamento de construção ClickUp para gerenciar as fases da construção

Obtenha um modelo gratuito Configure o modelo de gerenciamento de construção do ClickUp para gerenciar todas as fases da construção em um só lugar

Por exemplo, o modelo de gerenciamento de construção ClickUp ajuda as equipes a estruturar projetos com eficiência. Ele inclui listas de tarefas pré-criadas para planejamento, execução e encerramento, permitindo que os gerentes de projeto organizem o trabalho de acordo com os métodos de entrega do projeto de construção. Documente datas de início e vencimento, porcentagens de progresso, responsáveis e até mesmo notas importantes para entender todas as fases do seu projeto em um piscar de olhos.

O que diferencia este modelo é sua variedade de visualizações altamente visuais e personalizáveis. Você não fica restrito a uma única maneira de visualizar seu projeto; em vez disso, pode escolher entre as visualizações Lista, Quadro, Calendário e Linha do tempo, adaptando-se à tarefa em questão.

🔍 Você sabia? A Pesquisa Global da McKinsey sobre IA revela que 13% das organizações contrataram especialistas em conformidade com IA, enquanto 6% contrataram especialistas em ética de IA, com as empresas maiores liderando a contratação de cientistas de dados de IA e engenheiros de ML, apesar da escassez de talentos. Adicionar funções semelhantes é crucial ao implementar IA generativa para a construção, pois garante precisão, conformidade e eficiência.

Automatize resumos de projetos com IA

ClickUp Brain

Obtenha os principais pontos dos relatórios e inspeções do local resumidos rapidamente com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é um assistente alimentado por IA que processa, organiza e resume instantaneamente as informações do seu espaço de trabalho, sejam elas relacionadas às suas tarefas, atualizações da equipe ou documentação do projeto. As equipes podem obter insights rápidos sobre o status do projeto, riscos e aprovações pendentes sem precisar ler cada palavra de relatórios longos.

Aqui estão alguns casos de uso para explorar e acelerar seu próximo projeto de construção:

Resumo dos relatórios diários do local: O ClickUp Brain analisa os relatórios de campo e destaca a falta de materiais, atrasos devido ao clima e questões de segurança não resolvidas

Extração dos principais riscos de segurança: sinaliza riscos graves, como andaimes instáveis ou falta de equipamentos de proteção, a partir de relatórios de inspeção

Identificação de custos excedentes: a inteligência artificial detecta horas extras inesperadas e aumentos no preço dos materiais nos relatórios orçamentários

Use o ClickUp Brain para sinalizar riscos em projetos de construção desde o início e mitigar seu impacto na conclusão do projeto

Acompanhamento de prazos de conformidade: monitora licenças e aprovações, alertando as equipes antes do vencimento das renovações

Transformando notas de reuniões em tarefas: A IA organiza atualizações de projetos, alterações no cronograma e itens de ação em tarefas e subtarefas atribuídas usando prompts em linguagem natural

Crie e atribua tarefas automaticamente para seus projetos de construção com base nas informações do seu espaço de trabalho usando o ClickUp Brain

Compilação de atualizações de compras: Extrai pedidos pendentes, detalhamento de custos e datas de envio das faturas dos fornecedores

Encontrando padrões em dados de pesquisas: A IA generativa analisa avaliações de subcontratados e identifica problemas recorrentes, como falta de mão de obra ou atrasos nas entregas, no software de programação de obras

Modelo de ata de reunião de construção da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Resuma instantaneamente os principais pontos da reunião usando IA no modelo de ata de reunião de construção da ClickUp

Além disso, você pode combinar o assistente de IA com o modelo de ata de reunião de construção da ClickUp. Ele ajuda as equipes a documentar discussões, itens de ação e próximas etapas em um documento da ClickUp, onde o ClickUp Brain pode resumir instantaneamente os pontos principais.

Ao analisar o desempenho dos subcontratados, o modelo organiza o feedback, acompanha as questões em aberto e documenta as decisões tomadas. A partir daí, o Brain extrai os compromissos e pode agendar automaticamente itens de acompanhamento no seu calendário ClickUp.

Gere automaticamente contratos, solicitações de informações e relatórios

A papelada é uma parte interminável dos projetos de construção, pois a documentação se acumula rapidamente. Escrever tudo do zero leva horas, e pequenos erros podem causar atrasos dispendiosos.

Deixe o ClickUp Brain cuidar da elaboração de contratos de construção

O ClickUp Brain agiliza o processo, elaborando esses documentos instantaneamente:

Contratos de subcontratados: Precisa de um novo eletricista no local? O ClickUp Brain gera um contrato com termos padrão, cronogramas de pagamento e detalhes do escopo do trabalho, pronto para revisão

RFIs para alterações de projeto: Confuso com dimensões ausentes em uma planta? A IA estrutura uma RFI clara com detalhes do projeto, perguntas e anexos para que as equipes obtenham respostas rápidas

Relatórios de conformidade: Auditorias de segurança se acumulando? O assistente de IA compila notas de inspeção, registros de incidentes e requisitos regulatórios em um relatório profissional

🧠 Curiosidade: Um relatório da Deloitte revela que quase todas as organizações observam um retorno sobre o investimento (ROI) mensurável das suas iniciativas mais avançadas de IA generativa, com 20% a reportar um ROI superior a 30%. Além disso, 74% afirmam que a IA cumpre ou excede as expectativas e 67% reportam pelo menos uma integração moderada em fluxos de trabalho mais amplos, destacando o impacto crescente da IA.

Embora o ClickUp Brain seja seu assistente multifuncional, existem ferramentas genAI especializadas para ajudá-lo em casos de uso específicos da construção civil. Listamos aqui algumas das mais populares:

ALICE : Use IA para otimização de programação e simulação de construção. Gere e avalie milhões de cenários de programação e reduza a duração e o custo do projeto, identificando os caminhos ideais. : Use IA para otimização de programação e simulação de construção. Gere e avalie milhões de cenários de programação e reduza a duração e o custo do projeto, identificando os caminhos ideais.

Buildots : acompanhe o progresso em canteiros de obras por meio de câmeras 360° e IA. Compare automaticamente o progresso real do canteiro com modelos BIM. Sinalize atrasos e desvios para reduzir o retrabalho : acompanhe o progresso em canteiros de obras por meio de câmeras 360° e IA. Compare automaticamente o progresso real do canteiro com modelos BIM. Sinalize atrasos e desvios para reduzir o retrabalho

Civils.ai : Automatize a ingestão de documentos de construção e análises de risco/conformidade e perguntas e respostas orientadas por IA. Obtenha agentes de IA personalizados sem código para automatizar a conformidade e as revisões de contratos, economizando milhares em mão de obra : Automatize a ingestão de documentos de construção e análises de risco/conformidade e perguntas e respostas orientadas por IA. Obtenha agentes de IA personalizados sem código para automatizar a conformidade e as revisões de contratos, economizando milhares em mão de obra

Desafios e considerações éticas da IA na construção civil

Os profissionais da construção civil devem superar vários obstáculos importantes ao implementar tecnologias de IA:

Questões relacionadas à privacidade de dados surgem quando os sistemas de IA processam informações confidenciais de projetos, especificações de clientes e métodos de construção proprietários

A ansiedade com a perda de empregos afeta o moral da força de trabalho à medida que a automação assume tarefas rotineiras, como cálculos de quantidades e estimativas preliminares

Questões de responsabilidade permanecem sem solução em relação a projetos, cronogramas ou recomendações de segurança gerados por IA que levam ao fracasso de projetos

Os custos de implementação criam barreiras para empresas menores que não podem arcar com soluções sofisticadas de IA, software de gerenciamento de projetos de construção e o treinamento necessário

As vulnerabilidades de segurança cibernética aumentam à medida que os processos de construção se tornam digitalizados e conectados por meio de plataformas de IA

Os líderes da construção civil devem equilibrar o avanço tecnológico com essas considerações, desenvolvendo estruturas de governança claras que maximizem os benefícios da IA, ao mesmo tempo em que protegem as partes interessadas e mantêm a expertise humana no centro da tomada de decisões.

