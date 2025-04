Os 11 melhores softwares de controle de tempo com capturas de tela em 2025

O trabalho remoto tem seu próprio conjunto de desafios - manter o foco, manter todos alinhados e garantir que o trabalho esteja avançando sem as habituais verificações presenciais.

Então, como você pode ajudar sua equipe a se manter produtiva e engajada, não importa onde ela esteja?

É aí que o software de controle de tempo com capturas de tela é útil. Essas ferramentas tiram capturas de tela aleatórias da tela do computador do usuário, rastreiam os movimentos do mouse e fornecem prova visual do trabalho - mantendo as equipes responsáveis sem microgerenciamento.

você sabia? 75% das empresas americanas perdem dinheiro com o roubo de tempo, uma média de quatro horas por semana. Isso representa uma perda anual de 7% na folha de pagamento, que muitas vezes passa despercebida.

Aqui está um resumo rápido das principais ferramentas de controle de tempo e para que elas são melhores: : O melhor para gerenciamento abrangente de tarefas com controle de tempo ClickUp: O melhor para gerenciamento abrangente de tarefas com controle de tempo

Time Doctor : O melhor para monitoramento da produtividade dos funcionários

Toggl Track : Melhor para freelancers e equipes que valorizam a simplicidade

Hubstaff: O melhor para monitoramento detalhado de funcionários remotos com capturas de tela

Clockify: Melhor para equipes que precisam de um rastreador de tempo gratuito

Everhour: O melhor para integração perfeita com ferramentas de gerenciamento de projetos

Harvest: Melhor para faturamento e gerenciamento de tempo faturável

DeskTime: Melhor rastreador automático de tempo com capturas de tela e insights de produtividade

My Hours: Melhor para freelancers e pequenas empresas que gerenciam o tempo faturável

TimeCamp: O melhor para controle automático de tempo com capturas de tela

Jibble: Melhor rastreador de tempo gratuito com reconhecimento facial

O que você deve procurar em um software de controle de tempo com capturas de tela?

Verificação de fatos: O mercado de software de controle de tempo está explodindo - passando de US$ 5,23 bilhões em 2023 para US$ 12,3 bilhões em 2030. Por quê? Porque as empresas precisam de um controle mais inteligente da força de trabalho, horas faturáveis precisas e insights em tempo real - sem suposições.

Mas o software de controle de tempo não causa o mesmo impacto todas as vezes!

Veja o que diferencia o melhor software de controle de tempo com capturas de tela dos demais:

Monitoramento de capturas de tela: Selecione um rastreador de tempo com recursos de captura de tela aleatória, programada ou manual. Personalize as configurações para desfocar as capturas de tela ou excluir imagens confidenciais, equilibrando responsabilidade e privacidade

Relatórios e análises: Certifique-se de obter relatórios detalhados de métricas de produtividade e cronogramas de projetos. As melhores ferramentas usam mapas de calor, pontuações de desempenho e resumos semanais para identificar padrões e otimizar os fluxos de trabalho

Segurança de dados: Eles protegem dados confidenciais com segurança em conformidade com o GDPR e controles de privacidade personalizáveis. Certifique-se de que a ferramenta limita a visibilidade das capturas de tela e criptografa o armazenamento de dados para um monitoramento ético dos funcionários

Rastreamento preciso: Os melhores aplicativos de rastreamento de tempo registram horas faturáveis e uso de aplicativos com precisão. A ferramenta certa detecta automaticamente a inatividade, sinaliza a troca excessiva de guias e destaca as atividades não relacionadas ao trabalho

Integração perfeita: Automatize o gerenciamento de tempo do projeto, as operações da força de trabalho e o faturamento com uma ferramenta que se adapta ao seu fluxo de trabalho. Use entradas de dados rastreados para refinar as políticas de RH, simplificar a folha de pagamento e garantir um faturamento preciso

Design fácil de usar: Escolha uma ferramenta que sua equipe realmente usará. Procure cronômetros de um clique, um painel intuitivo e categorização automática de atividades para um controle de tempo sem esforço com capturas de tela

Os 11 melhores softwares de controle de tempo com capturas de tela

Quando se trata de aumentar a produtividade e a responsabilidade, o software de controle de tempo com recursos de captura de tela é um divisor de águas.

Aqui estão 11 softwares de controle de tempo com capturas de tela que transformam horas perdidas em provas, produtividade e progresso:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento abrangente de tarefas com controle de tempo)

Comece a controlar o tempo no ClickUp Acompanhe cada segundo e obtenha insights em tempo real, tudo em uma única visualização de tarefa com o ClickUp

O controle de tempo não deve existir de forma isolada. E se a sua ferramenta conectasse perfeitamente o tempo, as tarefas e os fluxos de trabalho da equipe? O ClickUp, como o aplicativo tudo para o trabalho, faz exatamente isso.

Ele combina o controle de tempo com o gerenciamento de tarefas, o planejamento de projetos e a colaboração, de modo que cada segundo monitorado está vinculado ao trabalho real.

Transforme as horas registradas em insights acionáveis com as planilhas de controle de tempo de projeto do ClickUp

Use o ClickUp para criar tarefas instantaneamente e atribuí-las a equipes remotas ou indivíduos em segundos. Depois que as tarefas são criadas, as soluções de controle de tempo do ClickUp permitem registrar horas, definir estimativas de tempo, controlar o trabalho faturável e gerar relatórios - tudo em um só lugar.

A melhor parte? As soluções de gerenciamento de tempo do ClickUp são excepcionalmente flexíveis e precisas:

Adicione notas às entradas de tempo para maior transparência e contexto

Use rótulos para categorizar o tempo registrado por cliente, projeto ou fase da tarefa, facilitando a organização do trabalho e a análise dos padrões de produtividade

Classifique e filtre rapidamente as tarefas com base nas horas monitoradas, nos projetos ou nos membros da equipe para identificar ineficiências

Isso lhe dá uma visão completa do tempo total gasto em tarefas e subtarefas, enquanto as edições manuais garantem a precisão da folha de pagamento e dos relatórios.

Precisa de um ponto de partida? Use a extensa biblioteca de modelos de planilha de horas pré-criados do ClickUp para simplificar o controle e manter seu fluxo de trabalho organizado.

Obter modelo gratuito Registre o tempo, monitore as tarefas e gere relatórios detalhados sem esforço com o ClickUp Consultant Time Tracking Template

Os consultores não registram apenas as horas - eles registram o valor. O gerenciamento de vários clientes, o registro de reuniões e a garantia de um faturamento preciso exigem uma abordagem estruturada do controle de horas.

O modelo de controle de horas do ClickUp Consultant simplifica o processo, organizando os registros de horas, acompanhando os cronogramas de trabalho e fornecendo detalhamentos claros dos pagamentos. Você obtém uma visão completa do seu tempo gasto registrando as horas em tempo real ou adicionando entradas manualmente.

Veja por que você vai adorar este modelo:

Obtenha uma visão de alto nível do tempo gasto por cliente, projeto ou tarefa

Use campos personalizados para calcular custos, rastrear pagamentos e garantir um faturamento preciso - sem complicações

Gere planilhas de horas precisas, exporte-as em segundos e compartilhe relatórios com clientes ou equipes

ideal para: Consultores, freelancers e empresas baseadas em serviços que desejam controlar o tempo faturável, simplificar o faturamento e aumentar a produtividade

Melhores recursos do ClickUp

Registre horas de qualquer lugar com a extensão gratuita do ClickUp para o Chrome para desktop, dispositivos móveis e Web

Integre o ClickUp com os principais aplicativos de controle de tempo para consolidar fluxos de trabalho e eliminar silos de dados

Obtenha visibilidade total com planilhas de horas automatizadas - registre as horas por dia, semana ou qualquer intervalo de datas personalizado

Exporte dados de tempo para folha de pagamento, faturamento ou cobrança do cliente em CSV, PDF ou Google Sheets

Inicie e pare cronômetros diretamente nas tarefas, registre horas manualmente ou automatize entradas de trabalho com o ClickUp Automations

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos, os novos usuários podem precisar de tempo para navegar e usar totalmente o ClickUp

Ele não oferece monitoramento de captura de tela integrado

Preço do ClickUp

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta excepcional e abrangente de gerenciamento de projetos que nos permite organizar nossa equipe de trabalho, colaborar com eficiência e automatizar tarefas em um único ambiente. Ele oferece quadros Kanban, gráficos de Gantt, documentos colaborativos, automações sem código e recursos de controle de tempo.

O ClickUp é uma ferramenta excepcional e abrangente de gerenciamento de projetos que nos permite organizar nossa equipe de trabalho, colaborar com eficiência e automatizar tarefas em um único ambiente. Ele oferece quadros Kanban, gráficos de Gantt, documentos colaborativos, automações sem código e recursos de controle de tempo.

ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores do conhecimento usam estratégias personalizadas de gerenciamento de tempo. No entanto, a maioria das ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho ainda não oferece recursos robustos e integrados de gerenciamento de tempo ou priorização, o que pode dificultar a priorização eficaz. Os recursos de agendamento e controle de tempo com tecnologia de IA do ClickUp podem ajudá-lo a transformar essa adivinhação em decisões orientadas por dados. Ele pode até sugerir janelas de foco ideais para as tarefas. Crie um sistema de gerenciamento de tempo personalizado que se adapte à forma como você realmente trabalha!

2. Time Doctor (melhor para monitoramento da produtividade dos funcionários)

via Time Doctor

O gerenciamento de funcionários no escritório e remotos não deve significar check-ins intermináveis ou conversas incômodas sobre produtividade. O Time Doctor fornece insights em tempo real sobre como o trabalho é feito - onde quer que sua equipe esteja.

Ele rastreia as horas de trabalho ativas e captura capturas de tela aleatórias para verificar o progresso. Relatórios automatizados revelam tendências de uso de aplicativos, atividades em sites e conclusão de tarefas, ajudando as equipes a otimizar o fluxo de trabalho e reduzir o desperdício de tempo.

Melhores recursos do Time Doctor

Obtenha insights profundos sobre a força de trabalho para otimizar o desempenho, melhorar o envolvimento e aumentar a retenção de funcionários

Detecte padrões de trabalho incomuns com alertas de inatividade, classificações de produtividade e rastreamento de comportamento em tempo real

Melhore o equilíbrio entre vida pessoal e profissional analisando a distribuição da carga de trabalho e identificando os riscos de esgotamento

Acompanhe o uso de aplicativos e da Web para otimizar os custos de software e eliminar ferramentas não utilizadas

Limitações do Time Doctor

O monitoramento de capturas de tela e o rastreamento de atividades podem parecer intrusivos para os funcionários

Os recursos avançados vêm com planos premium, tornando-o menos econômico para startups

Preços do Time Doctor

Avaliação gratuita

Básico: $8/mês por usuário

Padrão: $14/mês por usuário

Premium: US$ 20/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e críticas do Time Doctor

G2: 4. 4/5 (mais de 300 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 500 avaliações)

💡 Dica profissional: Maximize a eficácia do seu software de monitoramento de funcionários com estas dicas: seja transparente para aumentar a confiança dos funcionários ⚙️ Personalize os recursos para atender às metas comerciais analise regularmente os dados para identificar tendências 🛡️ Estabeleça políticas claras de privacidade e conformidade

3. Toggl Track (melhor para freelancers e equipes que valorizam a simplicidade)

via Togg l Track

Os freelancers precisam de um rastreador de tempo que funcione tão rápido quanto eles quando fazem malabarismos com vários projetos. O Toggl é um software popular de controle de tempo para freelancers que oferece registro de tempo sem esforço com uma experiência elegante e sem distrações.

A detecção de tempo ocioso evita a perda de horas, enquanto o faturamento automatizado vincula as tarefas diretamente às horas faturáveis. Seja você um consultor individual ou parte de uma equipe distribuída, o Toggl Track oferece uma visão clara das horas de trabalho - sem a complexidade de um software pesado de gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Toggl Track

Transforme as horas registradas em faturas instantâneas com taxas de cobrança predefinidas

Divida o tempo gasto no trabalho sem esforço com relatórios detalhados e exportáveis que revelam padrões de trabalho e horas pagáveis

Controle o tempo em qualquer dispositivo e em qualquer lugar com suporte multiplataforma para desktop, celular ou aplicativo da Web e extensões de navegador

Aumente a lucratividade com a previsão orientada por dados dos custos e da receita do projeto

Limitações do Toggl Track

Sem captura de tela integrada ou monitoramento de captura de tela

Não possui recursos integrados de atribuição de tarefas e colaboração, o que o torna menos adequado para o acompanhamento de projetos em equipe

Preços do Toggl Track

Gratuito para sempre

Inicial: US$ 10/mês por usuário

Premium: US$ 20/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e críticas do Toggl Track

G2: 4. 6/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2.500 avaliações)

4. Hubstaff (melhor para monitoramento detalhado de funcionários remotos com capturas de tela)

via Hubstaff

O Hubstaff mantém as equipes remotas no caminho certo sem invadir a privacidade. Ele é executado em segundo plano, registra os níveis de atividade, rastreia os locais de GPS e captura imagens de tela, garantindo a responsabilidade sem vigilância excessiva.

Ao contrário dos softwares intrusivos de monitoramento de capturas de tela, ele evita o registro de teclas, nunca grava webcams e permite desfocar as capturas de tela para proteger a privacidade. O que é ótimo? Revise, aprove ou rejeite as planilhas de horas geradas com os dados de controle de horas de trabalho de seus funcionários.

Melhores recursos do Hubstaff

Monitore equipes remotas e de campo em tempo real com o rastreamento por GPS

Automatize a folha de pagamento com pagamentos baseados em tempo para um faturamento preciso e sem complicações

Acompanhe a atividade de aplicativos e sites para obter insights sobre o tempo produtivo e improdutivo

Simplifique o planejamento de turnos com um calendário integrado para agendamento, solicitações de folga e políticas personalizadas

Limitações do Hubstaff

Não é compatível com o Chromebook, limitando as opções para usuários do Chrome OS

Menos opções de personalização em comparação com outras ferramentas desta lista

Preços do Hubstaff

Iniciante: $7/mês para um mínimo de dois assentos

Crescer: US$ 9/mês para um mínimo de dois assentos

Equipe: US$ 12/mês para um mínimo de dois assentos

Enterprise: US$ 25/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Hubstaff

G2: 4. 5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 1.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hubstaff

O Hubstaff é incrivelmente fácil de usar, com uma interface intuitiva que facilita o controle de tempo e o gerenciamento da produtividade. Os recursos de monitoramento e geração de relatórios em tempo real são diretos e eficientes, economizando tempo e esforço.

O Hubstaff é incrivelmente fácil de usar, com uma interface intuitiva que facilita o controle de tempo e o gerenciamento da produtividade. Os recursos de monitoramento e geração de relatórios em tempo real são diretos e eficientes, economizando tempo e esforço.

5. Clockify (melhor para equipes que precisam de um rastreador de tempo gratuito)

via Clockify

O Clockify é a solução ideal para equipes que precisam de uma maneira poderosa e gratuita de controlar o tempo dos funcionários. Quer esteja registrando horas faturáveis, gerenciando vários projetos ou acompanhando a produtividade, ele oferece uma abordagem flexível e sem restrições para capturar as horas de trabalho.

Alterne entre registros manuais de tempo, cronômetros e rastreamento automático para se adequar ao seu fluxo de trabalho. Com uma interface limpa, ferramentas de colaboração em tempo real e acessibilidade entre plataformas, o Clockify oferece uma experiência de registro de horas perfeita para empresas de todos os tamanhos.

Melhores recursos do Clockify

Monitore o tempo automaticamente com um rastreador automático que registra a atividade de aplicativos e sites em segundo plano

Visualize sua agenda com uma visualização de calendário que ajuda a gerenciar o tempo com mais eficiência

Acompanhe o trabalho sem problemas com cronômetros, planilhas de horas e um quiosque compartilhado para equipes no local

Analise os padrões de trabalho com relatórios de produtividade da equipe, ganhos e alocação de tempo

Limitações do Clockify

Recursos avançados, como agendamento e faturamento, exigem um plano pago

Falhas ocasionais no aplicativo para desktop podem afetar a usabilidade

Preços do Clockify

Gratuito para sempre

Básico: US$ 4,99/mês por estação

Padrão: US$ 6,99/mês por assento

Profissional: US$ 9,99/mês por assento

Enterprise: US$ 11,99/mês por assento

Pacote Productivity Suite: uS$ 12,99/mês por estação

Avaliações e resenhas do Clockify

G2: 4. 5/5 (mais de 100 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 9.000 avaliações)

6. Everhour (melhor para integrações perfeitas de gerenciamento de projetos)

via Everhour

O Everhour é mais do que apenas um rastreador de tempo - é um poderoso gerenciador de projetos criado para equipes que dependem de integrações. Projetado para funcionar nativamente com ferramentas como ClickUp, Asana, Trello e Basecamp, ele permite que você monitore o tempo dos funcionários sem alternar entre plataformas.

Além de controlar as horas, o Everhour o ajuda a criar tarefas, controlar as horas e monitorar o progresso em um só lugar para que seu projeto permaneça dentro do cronograma. Além disso, você pode usá-lo para gerenciar orçamentos de projetos, prever cargas de trabalho e otimizar a capacidade da equipe em tempo real.

Melhores recursos do Everhour

Gere relatórios personalizáveis com informações atualizadas sobre controle de horas e finanças

Monitore a capacidade e a produtividade da equipe para otimizar a distribuição da carga de trabalho e evitar gargalos

Economize tempo com o faturamento automatizado - converta instantaneamente as horas registradas em faturas prontas para o cliente

Visualize insights financeiros com comparações de custo x lucro, controle de desempenho individual e detalhamento de progresso

Limitações do Everhour

Muitos dos principais recursos - integrações, faturamento, cobrança e gerenciamento de folgas - só estão disponíveis em planos pagos

Se você tentar registrar mais horas do que o limite designado, o Everhour exibirá uma mensagem de erro

Preços para todas as horas

Gratuito para sempre

Equipe: $10/mês por assento com um mínimo de 5 assentos

Avaliações e resenhas do Everhour

G2: 4. 7/5 (mais de 100 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Everhour

Como freelancer, é importante controlar o tempo que você gasta trabalhando em qualquer projeto. O Everhour é uma ferramenta exatamente para isso. O melhor de tudo é que você pode integrá-lo a muitos softwares de gerenciamento de projetos, como o Asana ou o ClickUp.

Como freelancer, é importante controlar o tempo que você gasta trabalhando em qualquer projeto. O Everhour é uma ferramenta exatamente para isso. O melhor de tudo é que você pode integrá-lo a muitos softwares de gerenciamento de projetos, como o Asana ou o ClickUp.

7. Harvest (melhor para faturamento e gerenciamento de tempo faturável)

via Harvest

O Harvest conecta perfeitamente o trabalho e a receita, garantindo que cada hora faturável seja rastreada e faturada com precisão. Ao contrário dos rastreadores de tempo manuais, em que o registro do tempo em si leva tempo, ele automatiza o faturamento, o rastreamento de despesas e os pagamentos, tornando-o ideal para equipes ou indivíduos que dependem do trabalho do cliente.

Esqueceu de iniciar o cronômetro? Registre as horas retroativamente no final do dia sem interromper os cálculos. Os relatórios visuais ao vivo detalham orçamentos, custos e lucratividade em tempo real, ajudando as equipes a tomar decisões financeiras mais inteligentes.

Melhores recursos

Defina limites orçamentários para cada projeto e receba alertas quando os limites forem atingidos

Gere faturas diretamente das horas registradas, permitindo que os clientes paguem instantaneamente

Monitore as despesas em trabalhos faturáveis e não faturáveis, inclusive viagens e suprimentos

Sincronize com mais de 70 ferramentas, como ClickUp, Slack e Google Calendar

Limitações de colheita

Nenhum recurso de registro de horas em massa para equipes que gerenciam vários freelancers

Preços do Harvest

Gratuito para sempre

Profissional: US$ 13,75/mês por assento

Premium: US$ 17,50/mês por assento

Classificação e avaliações do Harvest

G2: 4. 3/5 (mais de 800 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 600 avaliações)

8. DeskTime (Melhor rastreador automático de tempo com capturas de tela e insights de produtividade)

via DeskTime

O registro do tempo é apenas o começo - o DeskTime vai além, transformando as horas de trabalho em insights de produtividade acionáveis. Criado para empresas orientadas para a eficiência, ele automatiza o gerenciamento do tempo, identifica hábitos improdutivos e ajuda as equipes a trabalhar de forma mais inteligente.

Com o registro automático de horas, a categorização de atividades em tempo real e o monitoramento opcional de capturas de tela, os gerentes de projeto têm visibilidade total do progresso do trabalho. Lembretes inteligentes de intervalos garantem que os funcionários permaneçam envolvidos e evitam o esgotamento.

Melhores recursos do DeskTime

Obtenha relatórios de produtividade em tempo real com insights detalhados sobre a eficiência dos funcionários

Use a captura de tela opcional para acompanhar o progresso e manter a privacidade

Faça capturas de tela automáticas a cada 5, 10, 15 ou 30 minutos para ter uma visão geral transparente do trabalho

Integre-se facilmente com ferramentas como Zapier, Google Calendar e outras

Limitações do DeskTime

A interface parece desatualizada e menos intuitiva em comparação com os modernos rastreadores de tempo

Não possui ferramentas avançadas de faturamento para simplificar a cobrança dos clientes

Preços do DeskTime

Lite: Gratuito para apenas um usuário

Profissional: US$ 7/mês por usuário

Premium: $10/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do DeskTime

G2: 4. 5/5 (mais de 300 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DeskTime

O Desktime foi um salva-vidas para mim. Como gerente de TI, eu tinha dificuldade em gerenciar minha equipe, que em sua maioria trabalhava remotamente, e nossa produtividade nas tarefas estava diminuindo. Depois de implementar o Desktime, agora posso medir a produtividade e avaliar o desempenho de cada membro da equipe sem microgerenciamento.

O Desktime foi um salva-vidas para mim. Como gerente de TI, eu tinha dificuldade em gerenciar minha equipe, que em sua maioria trabalhava remotamente, e nossa produtividade nas tarefas estava diminuindo. Depois de implementar o Desktime, agora posso medir a produtividade e avaliar o desempenho de cada membro da equipe sem microgerenciamento.

9. My Hours (melhor para freelancers e pequenas empresas que gerenciam o tempo faturável)

via My Hours

Os freelancers e as pequenas empresas gerenciam vários clientes, projetos e taxas de pagamento, e o My Hours oferece a eles a clareza necessária para manter o controle de tudo isso. Ao contrário dos rastreadores de tempo rígidos, ele oferece rastreamento flexível e personalizável, permitindo que os usuários registrem horas, definam taxas de faturamento e gerem faturas.

Ele vai um passo além e também traduz o trabalho em lucratividade. Obtenha insights sobre quanto tempo é gasto em cada tarefa, quais projetos estão drenando recursos e se o preço está alinhado com o esforço.

Melhores recursos do My Hours

Controle o tempo do seu jeito com registros flexíveis e editáveis e cronômetros manuais ou automáticos

Defina e monitore os orçamentos em horas faturáveis, custos ou taxas fixas de projeto para evitar excessos

Analise a lucratividade comparando custos de mão de obra, taxas de clientes e despesas de projetos em tempo real

Proteja a dignidade da sua equipe com recursos livres de vigilância, como monitoramento de tela

Limitações do My Hours

Os recursos de orçamento e gerenciamento de tempo poderiam oferecer mais automação

O plano gratuito é limitado a cinco usuários, o que o torna menos ideal para equipes em crescimento

Preços do My Hours

Gratuito para sempre

Profissional: $9/mês por usuário

Avaliações e resenhas do My Hours

G2: 4. 6/5 (mais de 200 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 900 avaliações)

Lembre-se: Cada distração lhe custa 23 minutos de foco. O rastreador de tempo certo o mantém na zona - sem necessidade de repetições de produtividade!

10. TimeCamp (melhor para controle automático de tempo com capturas de tela)

via TimeCamp

Esqueça o controle manual - o TimeCamp registra as horas de trabalho, os aplicativos e os sites em segundo plano. As capturas de tela automáticas e o monitoramento de presença proporcionam uma visibilidade clara da produtividade, mantendo a privacidade do funcionário.

Para as equipes de finanças e RH, o TimeCamp simplifica a folha de pagamento, o faturamento e o controle de horas faturáveis com relatórios gerados automaticamente. Seja gerenciando freelancers, equipes de campo ou funcionários do escritório, ele transforma o tempo monitorado em insights orientados por dados que aumentam a eficiência e a responsabilidade.

Melhores recursos do TimeCamp

Automatize o controle de horas de trabalho com registro de atividades em tempo real em aplicativos e sites

Capture provas visuais do trabalho com o monitoramento de capturas de tela com foco na privacidade

Elimine erros na folha de pagamento com cálculos automatizados de horas de trabalho, horas extras e férias

Obtenha insights profundos com relatórios personalizados, planilhas de horas e detalhamentos de eficiência

Limitações do TimeCamp

Não possui monitoramento de funcionários ao vivo, o que o torna menos adequado para a supervisão detalhada da força de trabalho

Os recursos avançados de relatórios e faturamento exigem um plano pago

Preços do TimeCamp

Gratuito para sempre

Iniciante: $3,99/mês

Premium: $4,99/mês

Ultimate: US$ 7,99/mês

Enterprise: US$ 11,99/mês

Avaliações e críticas do TimeCamp

G2: 4. 7/5 (mais de 300 avaliações)

Capturas de tela: 4. 9/5 (mais de 1.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TimeCamp

Ferramenta muito útil que registra com precisão tudo o que você faz no seu computador quando está conectado. Ela me permite ver com segurança o que tenho feito a qualquer momento do dia e usar isso para preencher planilhas de horas e registros diários com mais detalhes.

Ferramenta muito útil que registra com precisão tudo o que você faz no seu computador quando está conectado. Ela me permite ver com segurança o que tenho feito a qualquer momento do dia e usar isso para preencher planilhas de horas e registros diários com mais detalhes.

11. Jibble (Melhor rastreador de tempo gratuito com reconhecimento facial)

via Jibble

Para as empresas que dependem de um controle preciso de presença e de forças de trabalho móveis, o Jibble leva o controle de tempo além do registro manual de entrada. O reconhecimento facial avançado e o rastreamento por GPS garantem que os funcionários entrem e saiam com segurança, eliminando a marcação de ponto e o roubo de tempo.

O Jibble não se limita a registrar as horas - ele o ajuda a identificar tendências de presença, reduzir o absenteísmo e otimizar a programação de turnos. Se você supervisiona equipes de vendas de campo, pessoal da área de saúde ou funcionários baseados em turnos, ele fornece percepções em tempo real para um melhor planejamento da força de trabalho.

Melhores recursos do Jibble

Acompanhe o trabalho baseado em projetos atribuindo horas a tarefas específicas para obter faturamento e orçamento precisos

Automatize os cálculos da folha de pagamento com horas de trabalho predefinidas, horas extras e deduções de intervalos

Aumente a produtividade dos funcionários com análise da força de trabalho e controle detalhado de atividades

Integre-se com plataformas de folha de pagamento, faturamento e RH, como QuickBooks, Xero e Zapier

Limitações do Jibble

O plano gratuito tem relatórios avançados e personalização limitados

Não possui recursos aprofundados de gerenciamento de projetos e colaboração de tarefas

Preços do Jibble

Gratuito para sempre

Premium : $4. 99/mês por usuário

Ultimate : uS$ 9,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jibble

G2 : 4. 8/5 (mais de 80 avaliações)

Capturas de tela: 4. 9/5 (mais de 1.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jibble

O Jibble tornou o registro de entrada e saída perfeito via celular, desktop ou tablet. Perfeito para equipes remotas e no local. O Jibble rastreia o tempo gasto em projetos específicos, ajudando com insights de produtividade e faturamento preciso.

O Jibble tornou o registro de entrada e saída perfeito via celular, desktop ou tablet. Perfeito para equipes remotas e no local. O Jibble rastreia o tempo gasto em projetos específicos, ajudando com insights de produtividade e faturamento preciso.

Faça cada segundo valer a pena com o ClickUp

você sabia? Apenas 23% dos funcionários se sentem engajados no trabalho! Enquanto isso, o desengajamento custa às empresas US$ 8,9 trilhões em perda de produtividade - 9% do PIB global!

É por isso que o gerenciamento do tempo é mais do que apenas registrar as horas - é criar um impulso. Com as ferramentas certas, ele se transforma em uma maneira poderosa de otimizar os fluxos de trabalho, aumentar a produtividade e o envolvimento dos funcionários e promover um progresso significativo.

Todos os softwares de controle de tempo com capturas de tela discutidos acima são ferramentas eficazes para ajudar as equipes a se manterem responsáveis e concentradas. No entanto, o ClickUp vai além do controle de tempo básico, oferecendo uma plataforma abrangente com gerenciamento de projetos incorporado, automação de tarefas e painéis personalizáveis - tudo projetado para simplificar os processos e aprimorar a colaboração da equipe.

Então, por que esperar? Inscreva-se no ClickUp e assuma o controle de seu tempo, projetos e produtividade - tudo em um só lugar! 📈