O que é um cronograma de produção e como fazer um

Use as visualizações do ClickUp para mapear todo o processo de produção e identificar áreas que podem ser melhoradas: Organize as tarefas em colunas que representam diferentes estágios de produção (por exemplo, matérias-primas, montagem, controle de qualidade, embalagem) usando o Board View. Use gráficos de Gantt para visualizar dependências, acompanhar cronogramas de produção e garantir que as tarefas sejam concluídas na ordem certa, sem atrasos Simplifique o planejamento da capacidade com a visualização de carga de trabalho. Garanta que nenhuma equipe ou recurso fique sobrecarregado, acompanhando a distribuição de tarefas em tempo real e ajustando as atribuições conforme necessário