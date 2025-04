O melhor guia de software de CRM para HVAC: As melhores opções a serem exploradas

Administrar uma empresa de HVAC significa dominar a eficiência operacional, manter-se organizado e oferecer atendimento ao cliente de alto nível em um setor altamente competitivo.

Hoje em dia, prosperar no setor de HVAC exige ferramentas que não apenas acompanhem o ritmo, mas também impulsionem a inovação. É aí que entra o CRM para HVAC. Essas poderosas plataformas são projetadas para otimizar tudo, desde a programação e o despacho até o faturamento e o gerenciamento do relacionamento com o cliente.

Neste guia, exploraremos as principais soluções de software de CRM para empresas de HVAC, ajudando-o a aumentar a eficiência, dimensionar as operações e elevar a experiência do cliente.

Vamos começar! 🚀

O que você deve procurar em um CRM para HVAC?

Um CRM para empresas de HVAC deve fazer mais do que armazenar detalhes do cliente - ele deve melhorar ativamente sua eficiência operacional e aumentar a receita.

Aqui estão alguns componentes importantes do CRM que você deve procurar:

Agendamento e despacho inteligentes: Escolha um CRM que lhe permita atribuir trabalhos, otimizar rotas e enviar atualizações automáticas para técnicos e clientes. Isso reduz a perda de compromissos e o tempo de viagem

Acompanhamentos automatizados: Procure um sistema que envie lembretes sobre contratos de manutenção, faturas não pagas e avaliações de clientes. Manter os clientes envolvidos é a chave para gerar negócios repetidos

Acesso móvel para técnicos: Garanta que a sua equipe possa atualizar os status dos trabalhos, adicionar notas e gerar faturas a partir de seus telefones. Um aplicativo de CRM móvel mantém as equipes de campo e do escritório conectadas

Faturamento e pagamentos incorporados: Simplifique o faturamento selecionando um CRM que gere faturas, aceite pagamentos digitais e monitore os saldos pendentes sem entrada manual

Ferramentas de gerenciamento de clientes: Encontre um CRM que registre o histórico de serviços, armazene detalhes do equipamento e permita a comunicação personalizada. Isso o ajuda a aumentar a satisfação do cliente a longo prazo

você sabia que o CRM tem suas raízes no início da década de 1970, quando as empresas começaram a mudar de uma abordagem "centrada no produto" para uma abordagem "centrada no cliente". Essa percepção fundamental deu origem ao CRM, transformando para sempre a maneira como as empresas criam relacionamentos e priorizam as necessidades dos clientes.

Principais CRMs para HVAC a serem explorados

A escolha do software de serviços de HVAC correto pode fazer toda a diferença no gerenciamento do relacionamento com os clientes, no agendamento de trabalhos e no aumento da receita.

Aqui estão alguns dos melhores CRMs para HVAC, cada um com seus casos de uso específicos e USPs:

1. ClickUp (melhor para automação de fluxo de trabalho de HVAC e colaboração de equipe)

Como o aplicativo ideal para o trabalho, o ClickUp funciona como um CRM robusto para empresas de HVAC, indo além do gerenciamento de clientes para oferecer automação abrangente do fluxo de trabalho e colaboração perfeita em projetos.

Obtenha o ClickUp CRM gratuitamente Use o ClickUp CRM para otimizar as operações, melhorar os tempos de resposta e aumentar a satisfação do cliente, mantendo tudo organizado em uma única plataforma

Os fluxos de trabalho personalizáveis do ClickUp CRM permitem que as empresas de HVAC adaptem seu sistema de CRM aos seus processos exclusivos, garantindo operações contínuas. Você pode armazenar facilmente os detalhes do cliente, o histórico de serviços e as informações do equipamento usando os campos personalizados no ClickUp. Isso permite rastrear tipos de trabalho, vencimentos de garantia e programações de manutenção em um formato organizado e pesquisável.

Atribua tarefas aos técnicos usando o ClickUp Tasks e visualize a disponibilidade deles usando o Calendar View e o Workload View para otimizar a programação. E não se esqueça de configurar Automações sem código no ClickUp para notificar os técnicos sobre novas atribuições, reduzindo atrasos e falhas de comunicação.

Os técnicos podem acessar detalhes de tarefas, listas de verificação e carregar relatórios de serviço diretamente do aplicativo móvel ClickUp enquanto estiverem no local, enquanto os comentários de tarefas encadeados ajudam a comunicar atualizações em tempo real entre as equipes de campo e o pessoal do escritório.

Use os status de tarefas personalizadas no ClickUp para criar e gerenciar seu pipeline de vendas e acompanhar o progresso do trabalho

Quer ficar por dentro do progresso do trabalho? Acompanhe-o com os status de tarefas personalizadas do ClickUp, como "Programado", "Em andamento", "Concluído" e "Faturado". Esses status também podem ser usados para rastrear os estágios do pipeline para leads e clientes potenciais.

💡 Dica Profissional: Configure Recurring Tasks no ClickUp para lembretes de manutenção preventiva, check-ins de garantia e chamadas de acompanhamento.

Com mais de 50 cartões de painel, o ClickUp também facilita a visualização e o gerenciamento de todos os dados de projetos, tarefas e clientes em um local centralizado.

Além disso, as integrações perfeitas do ClickUp com plataformas populares como Google Workspace e HubSpot aumentam a produtividade.

Obter modelo gratuito Transforme seus projetos e seu pipeline de vendas com o modelo de CRM do ClickUp

Se você estiver preocupado com o fato de uma configuração personalizada de CRM no ClickUp custar muito tempo, experimente o modelo de CRM do ClickUp.

É um modelo pronto para as empresas de HVAC gerenciarem os relacionamentos com os clientes, acompanharem as solicitações de serviço e organizarem os pipelines de vendas em um só lugar. Com automação e relatórios integrados, esse modelo simplifica o agendamento, o acompanhamento e o faturamento, garantindo operações contínuas e maior retenção de clientes.

Seus campos personalizados, status e várias visualizações de projeto permitem que você:

Agilize a programação e o despacho para um serviço pontual

Rastreie leads e vendas para aumentar as taxas de conversão

Automatize os acompanhamentos para melhorar o envolvimento do cliente

Gerar relatórios para a tomada de decisões com base em dados

➡️ Leia também: Como criar seu próprio CRM no ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Acompanhe o valor da vida útil do cliente e o desempenho do serviço com os painéis personalizados do ClickUp

Organize leads, solicitações de serviço e acompanhamentos usando status personalizados e campos personalizados no ClickUp

Automatize as comunicações com os clientes com o Email ClickApp , enviando lembretes de serviço ou e-mails de acompanhamento diretamente do ClickUp

Acelere as aprovações de documentos e o gerenciamento de contratos com provas e anotações

Gerencie programações de serviços, pipelines de vendas e dados de clientes usando modelos de CRM pré-criados

Automatize atribuições de tarefas, atualizações de status e lembretes com a automação do fluxo de trabalho

Use os campos de fórmula para calcular automaticamente o custo de pedidos de novos produtos ou avaliar as pontuações de novos leads sem esforço

Visualize e gerencie os relacionamentos com os clientes com os modos de exibição List, Board, Gantt e Calendar

📮 Insight do ClickUp: As equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais probabilidade de lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

Limitações do ClickUp

O alto nível de personalização pode ser excessivo para novos usuários

Nem todas as visualizações estão totalmente disponíveis no aplicativo móvel

Outros CRMs podem oferecer recursos mais avançados adaptados especificamente para empresas de HVAC

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

Negócios: $12/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

*O ClickUp é o MELHOR sistema de gerenciamento de projetos, painel de controle, CRM e dimensionamento que já encontrei! Ele me ajudou a economizar centenas e milhares de horas, priorizar e focar no desenvolvimento de negócios em um processo de US$ 500 mil a milhões diariamente. Estamos mudando agora para acompanhar as conversões e os resultados! AMO o ClickUp!

2. Nutshell (melhor para automação de vendas e envolvimento do cliente)

via Nutshell

O Nutshell é um software de CRM tudo-em-um para empresas de HVAC projetado para simplificar a automação de vendas, o gerenciamento de clientes e o alcance do marketing. Ele oferece pipelines personalizados, rastreamento de leads e automação de e-mail para ajudar os técnicos de HVAC a converter clientes potenciais em clientes de longo prazo.

Sua interface amigável facilita o gerenciamento de contratos de serviço, o acompanhamento e a automatização das próximas etapas sem esforço adicional. O Nutshell também se integra ao Google, Microsoft, QuickBooks e muito mais, garantindo um gerenciamento perfeito do fluxo de trabalho.

Melhores recursos resumidos

Automatize os processos de vendas com pipelines de CRM personalizáveis e rastreamento de leads

Envolva os clientes de forma eficaz com marketing e automação de e-mail incorporados

Sincronização com o Google e a Microsoft para integração de calendário e e-mail

Acompanhe o progresso das negociações e dos contratos de serviço usando relatórios e análises detalhados

Limitações resumidas

Curva de aprendizado devido às várias opções de personalização

Alguns recursos avançados exigem treinamento adicional para serem usados com eficácia

Preços resumidos

Fundação: US$ 19/mês por usuário

Crescimento: $32/mês por usuário

Pro: $49/mês por usuário

Negócios: $67/mês por usuário

Enterprise: $89/mês por usuário

Classificações e resenhas do Nutshell

G2: 4. 3/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 500 avaliações)

📖 Leia também: Como escolher um sistema de CRM para sua empresa

3. Jobber (melhor para agendamento de HVAC e gerenciamento de trabalhos)

via Jobber

O Jobber é um software de gerenciamento de serviços de campo criado para simplificar a programação, o faturamento e o rastreamento de trabalhos. Projetado para empresas de serviços de campo, ele ajuda as equipes de HVAC a gerenciar as operações diárias sem aumentar o trabalho administrativo mundano. Com atribuições de tarefas automatizadas, agendamento em tempo real e comunicação bidirecional com o cliente, o Jobber garante uma prestação de serviços excepcional.

Ele também se integra ao QuickBooks, Stripe e Google Calendar, facilitando o faturamento e os pagamentos. As empresas de HVAC que usam o Jobber registram um crescimento médio de 37% na receita em seu primeiro ano, comprovando seu impacto na eficiência e na lucratividade.

Melhores recursos do Jobber

Automatize a programação, as atribuições de trabalho e a otimização de rotas para reduzir o trabalho administrativo

Envie faturas, aceite pagamentos on-line e sincronize com o QuickBooks para simplificar a contabilidade

Comunique-se com os clientes por meio de lembretes automáticos e SMS bidirecionais

Acompanhe o progresso do trabalho, os custos e o desempenho da equipe com ferramentas de relatórios incorporadas

Limitações do Jobber

Nenhum recurso de marcação de funcionários para reservas on-line e recepcionista com IA

Alguns usuários podem precisar de opções adicionais de personalização para fluxos de trabalho complexos

Preços do Jobber

Core: $39/mês por usuário

Connect : $119/mês por usuário

Crescer: US$ 199/mês por usuário

Jobber Plus: Preços personalizados para mais de 30 usuários

Avaliações e resenhas do Jobber

G2: 4. 5/5 (mais de 300 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jobber

*Adoro usar o Jobber porque ele não apenas mantém todas as informações dos meus clientes em um local de fácil acesso, mas também me ajuda a garantir que todos os trabalhos tenham sido faturados, que o pagamento tenha sido cobrado e que as cotações sejam acompanhadas. Ele tem uma variedade de recursos que facilitam minha vida. O Jobber até envia automaticamente uma solicitação de avaliação, o que aumentou nossas avaliações no Google!

4. Housecall Pro (melhor para automação de serviços de campo tudo-em-um)

via Housecall Pro

O Housecall Pro é um CRM abrangente para HVAC projetado para gerenciar agendamento, despacho, pagamentos e comunicação com o cliente em uma única plataforma. Ele foi desenvolvido para empresas de serviços de todos os tamanhos, oferecendo recursos que ajudam as empresas de HVAC a automatizar o marketing, simplificar o gerenciamento de trabalhos e acelerar os pagamentos.

O software de HVAC inclui despacho em tempo real, estimativas automatizadas e rastreamento por GPS, garantindo a programação eficiente de trabalhos e a coordenação de técnicos. Seu recurso Instapay acelera o fluxo de caixa, permitindo que as empresas sejam pagas instantaneamente. Com integrações como QuickBooks, Gusto e Mailchimp, o Housecall Pro ajuda as empresas de HVAC a reduzir o tempo de administração e a se concentrar no crescimento.

Melhores recursos do Housecall Pro

Automatize a programação, o despacho e os lembretes aos clientes para reduzir o não comparecimento

Gerencie estimativas, faturas e pagamentos on-line com a integração com o QuickBooks

Acompanhe a lucratividade do trabalho e o desempenho dos técnicos com relatórios personalizados

Acelere o fluxo de caixa com o Instapay para pagamentos instantâneos com cartão de crédito

Limitações do Housecall Pro

Não há rastreamento de comissão integrado para upsells e bônus de técnicos

Opções limitadas para desconto de itens de linha individuais em faturas

Preços do Housecall Pro

Basic: $79/mês (usuário único)

Essenciais : $189/mês (1-5 usuários)

Preço personalizado

Classificações e análises do Housecall Pro

G2: 4. 3/5 (mais de 100 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2.000 avaliações)

5. ServiceTrade (Melhor para gerenciamento de serviços comerciais de HVAC)

via ServiceTrade

O ServiceTrade é um CRM comercial de HVAC criado para empreiteiros de HVAC para gerenciar serviços, projetos e vendas em uma única plataforma. Ele é especializado em manutenção preventiva, rastreamento de ativos e comunicação com o cliente, o que o torna ideal para empresas de HVAC que lidam com contratos de grande escala.

O portal do cliente permite que os clientes acompanhem o histórico de serviços, as faturas e a programação, melhorando a transparência e a retenção de clientes. Seu recurso Smart AI ajuda a otimizar o agendamento de técnicos e a reduzir a carga de trabalho dos administradores. Com integração incorporada ao QuickBooks, ferramentas de gerenciamento de projetos e automação de vendas, o ServiceTrade foi projetado para empresas de HVAC que buscam escalar com eficiência.

Melhores recursos do ServiceTrade

Automatize a manutenção preventiva e o rastreamento de ativos para melhorar o gerenciamento de contratos

Otimize as programações dos técnicos e o planejamento da capacidade com a IA inteligente

Melhore a comunicação com o cliente por meio de um portal de autoatendimento e atualizações ao vivo

Simplifique o faturamento e os pagamentos com a integração com o QuickBooks

Limitações do ServiceTrade

Os usuários relataram atualizações inesperadas de software que podem exigir ajustes no fluxo de trabalho

As ferramentas de gerenciamento de formulários podem ter uma curva de aprendizado para novos usuários

Preços da ServiceTrade

Preços personalizados

Classificações e análises do ServiceTrade

G2: 4. 5/5 (mais de 50 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a ServiceTrade

Adoro a possibilidade de usar o aplicativo da maneira que melhor se adapte à sua empresa. A Service Trade é uma empresa que tem muitas funções, desde a mecânica até o setor de incêndio e segurança, entre outras. Cada empresa usa o Service Trade de uma forma que beneficia suas necessidades e sua clientela. Sua adaptabilidade e o desejo da empresa de sempre melhorar fazem dele um ótimo aplicativo para nossa empresa.

6. Zoho CRM (melhor para automação de vendas e personalização orientada por IA)

via Zoho CRM

O Zoho CRM é um CRM para HVAC altamente personalizável que aproveita a automação alimentada por IA, o envolvimento multicanal e a análise profunda para ajudar as empresas a simplificar as operações. Com o Zia AI, as equipes de HVAC podem automatizar fluxos de trabalho, detectar tendências de vendas e gerar insights preditivos para uma melhor tomada de decisões.

Ele se integra perfeitamente a mais de 1.000 aplicativos de terceiros, o que o torna uma opção versátil para empresas que buscam uma solução adaptável. Sua visão de 360 graus do cliente garante que cada interação seja registrada, ajudando as empresas de HVAC a melhorar a retenção de clientes e a eficiência das vendas.

Melhores recursos do Zoho CRM

Automatize seus processos de CRM e detecte tendências com os insights da Zia baseados em IA

Envolva os clientes por e-mail, telefone, mídia social e bate-papo ao vivo

Acompanhe o desempenho do pipeline e preveja a receita com análises avançadas

Personalize fluxos de trabalho, campos e integrações para atender às necessidades específicas de gerenciamento de negócios de HVAC

Limitações do CRM da Zoho

Algumas integrações avançadas podem ser complexas de configurar sem suporte técnico

O desempenho do sistema pode ficar mais lento ao lidar com grandes conjuntos de dados

Preços do Zoho CRM

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Profissional: US$ 23/mês por usuário

Enterprise: US$ 40/mês por usuário

Última opção: $52/mês por usuário

Classificações e análises do Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 6.000 avaliações)

Dica profissional: Aprender como os diferentes CRMs são utilizados em todos os setores pode ajudá-lo a identificar os recursos que se alinham às suas metas de negócios. Portanto, antes de colocar a mão na carteira, explore os principais exemplos de software de CRM e seus casos de uso para aprimorar seu fluxo de trabalho e sua eficiência.

7. Pipeline CRM (melhor para visualização e automação de pipeline de vendas)

via Pipeline CRM

O Pipeline CRM é um CRM simples e eficiente criado para equipes de vendas que precisam de uma ferramenta simples e de alto desempenho para gerenciar leads, rastrear negócios e automatizar fluxos de trabalho. Ele oferece uma interface limpa no estilo Kanban, facilitando a visualização e a movimentação de negócios em diferentes estágios.

O rastreamento automatizado de e-mails, a previsão de vendas e o rastreamento de comissões proporcionam às empresas de HVAC melhor controle sobre o processo de vendas. Com estágios de negócios personalizados, armazenamento ilimitado de arquivos e permissões de usuário, o Pipeline CRM é ideal para equipes que precisam de um CRM leve, mas poderoso.

Melhores recursos do Pipeline CRM

Visualize e gerencie negócios com quadros Kanban e estágios de negócios personalizados

Automatize os e-mails de vendas e marketing com rastreamento e modelos incorporados

Preveja tendências de receita e vendas com análises avançadas

Atribua permissões para controlar o acesso e otimizar a colaboração da equipe

Limitações do Pipeline CRM

Permite apenas um gerente de conta por cliente, limitando a colaboração entre vários usuários

Preços do Pipeline CRM

Início: US$ 29/mês por usuário

Desenvolvimento: US$ 39/mês por usuário

Crescimento: $59/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises do Pipeline CRM

G2: 4. 4/5 (mais de 900 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipeline CRM

Um recurso de destaque é a ausência de limites de contato, proporcionando flexibilidade para crescer e escalar sem as restrições geralmente impostas por outros sistemas de CRM. Isso não apenas acomoda meus requisitos atuais, mas também prepara meu uso para o futuro à medida que minhas necessidades evoluem. O compromisso do Pipeline CRM com a simplicidade, aliado aos seus recursos versáteis, faz dele uma ferramenta indispensável para simplificar meu fluxo de trabalho e otimizar meus processos de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

8. ServiceTitan (melhor para empresas de HVAC de nível empresarial)

via ServiceTitan

O ServiceTitan é um CRM para HVAC rico em recursos, criado para empresas de serviços residenciais e comerciais de alto crescimento. Ele oferece rastreamento avançado de trabalhos, despacho automatizado e relatórios em tempo real, dando às empresas de HVAC controle total sobre suas operações.

O Portal do Cliente oferece aos clientes acesso instantâneo ao histórico de serviços, faturas e pagamentos, melhorando a transparência e a retenção. Seu criador de propostas e a automação de contratos de serviços ajudam as empresas a fechar mais negócios e a garantir uma receita recorrente.

Com integrações robustas para QuickBooks, Intacct e Viewpoint Vista, o ServiceTitan mantém os dados financeiros alinhados em toda a empresa.

Melhores recursos do ServiceTitan

Automatize a programação, o despacho e o rastreamento de trabalhos em tempo real para operações contínuas

Gere relatórios detalhados de custos de trabalho para acompanhar a lucratividade e as despesas

Aumente as taxas de conversão com propostas personalizadas e acompanhamento de orçamentos

Ofereça aos clientes acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao histórico de serviços, faturas e pagamentos por meio do Portal do Cliente

Limitações do ServiceTitan

Antecipe uma curva de aprendizado acentuada devido aos amplos recursos da plataforma

Originalmente projetado para serviços residenciais, exigindo soluções alternativas para alguns empreiteiros comerciais

Preços do ServiceTitan

Preços personalizados

Classificações e análises do ServiceTitan

G2: 4. 5/5 (mais de 300 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 200 avaliações)

9. FieldEdge (melhor para despacho em tempo real e controle financeiro)

via FieldEdge

O FieldEdge é um CRM abrangente para HVAC projetado para ajudar as empresas de serviços a simplificar o despacho, a programação, o faturamento e o gerenciamento de clientes. Ele se destaca pelo rastreamento de técnicos em tempo real, pelo gerenciamento integrado de livros de preços e pelas ferramentas de marketing automatizadas para ajudar as empresas a otimizar a receita.

O recurso FieldEdge Payments garante transações rápidas e sem complicações, enquanto a integração com o QuickBooks permite um acompanhamento financeiro perfeito. Com ferramentas como o Proposal Pro para upselling e o MarketingEdge para envolvimento do cliente, o FieldEdge ajuda as empresas de HVAC a aumentar a eficiência e a lucratividade.

Melhores recursos do FieldEdge

Rastreie a localização dos técnicos e o progresso do trabalho com despacho em tempo real

Automatize faturas, pagamentos e controle financeiro com a integração com o QuickBooks

Aumente as vendas adicionais com as opções de preço bom, melhor e ótimo do Proposal Pro

Envolva os clientes por meio de marketing por e-mail e SMS bidirecional com o MarketingEdge

Limitações do FieldEdge

Muitos recursos exigem cobranças adicionais, aumentando os custos gerais

A integração com o QuickBooks pode ser complexa e requer aprendizado adicional

Preços do FieldEdge

Preços personalizados

Classificações e análises do FieldEdge

G2: 4. 1/5 (mais de 80 avaliações)

Capítulo: 4. 2/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o FieldEdge

A empresa e eu adoramos o Field Edge e como aprendemos a usá-lo de forma simples e rápida. O Field Edge é usado diariamente pela equipe do escritório e pelos técnicos em campo. A integração do QuickBooks com o Field Edge foi simples e rápida. Eu uso o Field Edge diariamente para despachar, faturar, adicionar peças ao inventário e enviar faturas e cotações aos clientes. O suporte on-line ao cliente é excelente e responde quase instantaneamente.

10. Service Fusion (melhor para gerenciamento de trabalho de HVAC de ponta a ponta)

via Service Fusion

O Service Fusion é um CRM para HVAC criado para o agendamento completo de trabalhos, despacho e gerenciamento de clientes. Projetado para empresas de serviços de campo, ele automatiza ordens de serviço, faturamento e rastreamento de técnicos para aumentar a eficiência.

O recurso de rastreamento de frota por GPS permite que as empresas de HVAC monitorem os veículos de serviço, otimizem as rotas e reduzam os custos de combustível. Com a integração integrada com o QuickBooks e alertas de mensagens de texto, o Service Fusion garante uma comunicação perfeita entre equipes e clientes.

Melhores recursos do Service Fusion

Automatize a programação e o envio de trabalhos com a programação de arrastar e soltar

Rastreie os veículos, reduza os custos de combustível e otimize as rotas usando o rastreamento de frota por GPS

Converta estimativas em trabalhos instantaneamente e envie faturas por meio da integração com o QuickBooks

Melhore a comunicação com o cliente com lembretes e atualizações de texto automatizados

Limitações do Service Fusion

Funcionalidade móvel limitada para determinadas tarefas administrativas

Somente a sincronização unidirecional está disponível com o QuickBooks

Preços do Service Fusion

Inicial: US$ 225/mês para usuários ilimitados

Mais: $350/mês para usuários ilimitados

Profissional: uS$ 575/mês para usuários ilimitados

Classificações e análises do Service Fusion

G2 : 4. 2/5 (mais de 100 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 200 avaliações)

Otimize suas operações comerciais de HVAC com o ClickUp

A escolha do CRM para HVAC certo pode fazer toda a diferença - entre oportunidades perdidas e uma operação totalmente otimizada e geradora de receita. Se você precisa de agendamento automatizado, acompanhamento de trabalhos em tempo real ou faturamento contínuo, o melhor CRM para AVAC simplificará os processos e aumentará a lucratividade.

Desde a automação personalizável do ClickUp até o gerenciamento de trabalhos em nível empresarial do ServiceTitan, os CRMs desta lista oferecem vantagens exclusivas adaptadas às empresas de HVAC. Para aqueles que buscam um software de negócios de HVAC completo, no entanto, o ClickUp oferece uma plataforma escalável projetada para gerenciar solicitações de serviço, automatizar tarefas e promover melhores relacionamentos com os clientes - em um hub centralizado.

Assuma o controle do seu negócio de HVAC hoje mesmo. Comece a usar o ClickUp. 📈