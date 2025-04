As 10 principais alternativas e concorrentes do Budibase em 2025

Quer você esteja explorando a criação de aplicativos móveis, aplicativos da Web ou ferramentas internas, o aumento das plataformas sem código e com pouco código facilita cada vez mais o desenvolvimento de aplicativos personalizados.

Em vez de um desenvolvedor caro, você precisa de uma ideia e da plataforma low-code certa para criar aplicativos interessantes.

O Budibase é uma escolha popular para criar rapidamente ferramentas internas e aplicativos da Web personalizados e automatizar processos sem precisar de muita codificação. Ele permite que as empresas criem soluções personalizadas com facilidade.

No entanto, cada equipe é diferente, e o Budibase pode nem sempre atender a todos os requisitos específicos da sua equipe. É por isso que vale a pena explorar as alternativas ao Budibase.

Este guia analisa os 10 principais concorrentes do Budibase, apresentando outras plataformas que trazem novas perspectivas para o cenário low-code.

Resumo de 60 segundos Aqui está uma lista de algumas das melhores alternativas ao Budibase: (Melhor para gerenciamento de projetos e fluxos de trabalho personalizados) ClickUp(Melhor para gerenciamento de projetos e fluxos de trabalho personalizados)

Airtable (melhor para bancos de dados personalizáveis e colaboração)

Zoho Creator (melhor para desenvolvimento rápido de aplicativos)

Appsmith (Melhor para desenvolvimento de aplicativos móveis e da Web de código aberto)

Retool (Melhor para criar ferramentas internas)

Bubble (Melhor para desenvolvimento de aplicativos Web sem código)

Caspio (melhor para aplicativos baseados em banco de dados)

OutSystems (melhor para desenvolvimento de aplicativos de nível empresarial)

AppSheet (melhor para desenvolvimento de aplicativos baseados em planilhas)

Kintone (melhor para colaboração em equipe e gerenciamento de fluxo de trabalho)

O que é o Budibase?

O Budibase é uma plataforma de código aberto e de baixo código para criar aplicativos personalizados de forma rápida e eficiente. Ele permite que os usuários automatizem fluxos de trabalho, criem interfaces elegantes e interativas e implementem aplicativos em minutos - mesmo sem habilidades de codificação ou programação.

A ferramenta permite que equipes não técnicas desenvolvam aplicativos móveis e da Web personalizados totalmente funcionais sem depender de desenvolvedores.

O Budibase conecta equipes a diferentes fontes de dados, incluindo bancos de dados e APIs. Essa flexibilidade permite que o aplicativo se adapte a outros casos de uso. Seu design intuitivo e a capacidade de gerar rapidamente ferramentas internas o tornam uma excelente solução para equipes que buscam reduzir o tempo de desenvolvimento sem comprometer a funcionalidade.

Com sua base de código aberto, o Budibase promove a inovação orientada pela comunidade, o que o torna uma escolha popular para desenvolvedores, startups e empresas que desejam acelerar a transformação digital e, ao mesmo tempo, manter o controle sobre seus aplicativos.

Por que optar por alternativas ao Budibase?

Embora o Budibase ofereça recursos e funcionalidades poderosos para criar e gerenciar aplicativos, ele não é uma solução definitiva. Veja por que os usuários estão procurando alternativas ao Budibase:

Personalização limitada : O Budibase não tem a flexibilidade necessária para criar aplicativos e fluxos de trabalho personalizados altamente específicos

Curva de aprendizado acentuada : Embora tenha o objetivo de tornar a criação de aplicativos acessível, alguns usuários acham a interface desafiadora

Problemas de desempenho : Vários usuários do Budibase relataram desempenho mais lento e com falhas ao lidar com conjuntos de dados maiores ou ao criar aplicativos complexos

Design inflexível : As opções de personalização para ajustar a UI/UX são bastante limitadas, especialmente em comparação com outras ferramentas

Lacunas de integração : O Budibase oferece suporte limitado a integrações de terceiros em comparação com seus concorrentes. Isso dificulta a conectividade perfeita entre as várias ferramentas

Capacidade de resposta para celular : Alguns usuários relatam que o desenvolvimento de aplicativos móveis no Budibase é severamente limitado, pois o produto final não é tão responsivo

Suporte e documentação: Apesar da comunidade próspera, a disponibilidade de documentação detalhada e o suporte ao cliente responsivo parecem faltar

As 10 melhores alternativas ao Budibase

Conforme mencionado, não há escassez de opções no mundo do desenvolvimento sem código e com pouco código. E, dadas as limitações do Budibase, aqui estão algumas das melhores alternativas ao Budibase que você pode considerar:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos e fluxos de trabalho personalizados)

O ClickUp é ideal para equipes que desejam criar ferramentas internas ou gerenciar processos de desenvolvimento de aplicativos com eficiência. Como o aplicativo definitivo para o trabalho, o ClickUp combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de banco de dados e automação sem código em uma única plataforma.

Com seus recursos versáteis e integrações perfeitas, o ClickUp capacita as equipes a criar e gerenciar fluxos de trabalho eficazes. Sua interface intuitiva e seus recursos sem código o tornam acessível a usuários técnicos e não técnicos.

Gerenciamento de tarefas

Visualize seu projeto do seu jeito no ClickUp

O ClickUp Tasks oferece recursos refinados de gerenciamento de tarefas, permitindo que você crie listas de tarefas detalhadas, atribua prioridades, defina prazos e vincule dependências para uma execução tranquila do projeto.

A visualização de tarefas é apenas uma das muitas maneiras de visualizar seu projeto. Você também pode alternar entre Quadros Kanban, Gráficos de Gantt, Listas, Visualizações de Tabela e outros formatos, dependendo das preferências e do conforto da sua equipe.

Quadros brancos ClickUp

Faça brainstorming com sua equipe visualmente nos quadros brancos ClickUp

Você também tem o ClickUp Whiteboards - um quadro branco digital com uma interface intuitiva de arrastar e soltar, tornando-o adequado para usuários técnicos e não técnicos.

Use este espaço para fazer brainstorming de ideias, criar fluxogramas interativos, ilustrar ideias visualmente e muito mais.

Fluxos de trabalho personalizados

Crie fluxos de trabalho personalizados e receitas de automação para manter as atividades de desenvolvimento sob controle

Os recursos de personalização do ClickUp se estendem à forma como você planeja seus fluxos de trabalho. O ClickUp permite que você configure fluxos de trabalho personalizados para ajustar o processo de desenvolvimento de acordo com as necessidades específicas do aplicativo. Adapte todo o SDLC, desde a concepção até a implementação, com apenas alguns cliques.

Acompanhe os sprints de desenvolvimento de aplicativos com o ClickUp Dashboards

Esse recurso, em conjunto com os ricos ClickUp Dashboards, permite exercer um controle granular sobre o processo de desenvolvimento. Ele oferece uma visão geral em tempo real do projeto e de seu progresso, permitindo que você realize intervenções como a implementação de recursos adicionais em tempo real.

Automação sem código

Configure automações intuitivas sem escrever uma única linha de código

O recurso de automação do ClickUp ajuda a eliminar tarefas repetitivas e fluxos de trabalho manuais. Com uma lógica simples baseada em gatilhos, você pode automatizar atribuições, atualizações de status e notificações, garantindo uma coordenação perfeita dentro da sua equipe de desenvolvimento.

A melhor parte? Não é necessário nenhum conhecimento de codificação para configurar esses fluxos de trabalho de automação, tornando-os acessíveis a todos.

Outras ferramentas de gerenciamento de projetos, como o rastreador de tempo incorporado e a automação sem código, também oferecem suporte ao processo de desenvolvimento e à sua governança.

Controle de horas

Calcule automaticamente o tempo necessário para concluir cada tarefa usando a ferramenta integrada de controle de tempo

O ClickUp oferece um recurso integrado de controle de tempo de projeto que permite monitorar quanto tempo é gasto em cada tarefa. O recurso de controle de tempo garante transparência na execução do projeto, ajudando as equipes a cumprir prazos e maximizar a produtividade sem depender de ferramentas externas.

Integrações do ClickUp

Integração com plataformas como o GitHub para desenvolvimento rápido e sem esforço

Embora o ClickUp cubra todas as áreas, se você notar que algum recurso ou capacidade está faltando, você tem as integrações para compensar. O ClickUp integra vários aplicativos, incluindo, entre outros, o Slack, o Google Workspace (Google Sheets, Docs, Calendar, etc.), o GitHub, o GitLab e o Microsoft Teams. Você pode usar o Zapier para conectar e criar ferramentas internas.

Melhores recursos do ClickUp

Automatize os fluxos de trabalho com o ClickUp Automation para reduzir o esforço manual e aumentar a eficiência

Monitore o desenvolvimento de aplicativos com os ricos e interativos ClickUp Dashboards

Organize tarefas de forma eficiente com o ClickUp Tasks , que permite aos usuários configurar tarefas recorrentes e identificar dependências de tarefas

Visualize os dados com clareza com o ClickUp Table View , que é perfeito para acompanhar o progresso do projeto e gerenciar bancos de dados

Colabore perfeitamente com sua equipe usando o ClickUp Chat , que abrange tudo, desde tópicos de bate-papo em tempo real, comentários, @menções e muito mais

Controle o tempo sem esforço com a ferramenta integrada de controle de tempo para manter sua equipe dentro do cronograma

Limitações do ClickUp

A grande quantidade de recursos avançados pode parecer esmagadora para novos usuários

Recursos e funcionalidades limitados no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Plano Forever gratuito : $0

Plano Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Plano Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Plano Empresarial : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain (Add-On): uS$ 7/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O ClickUp não apenas nos permite manter o controle, mas também nos permite manter-nos informados, oferecer inovação e criar valor agregado para nossos clientes.

O ClickUp não apenas nos permite manter o controle, mas também nos permite manter-nos informados, oferecer inovação e criar valor agregado para nossos clientes.

2. Airtable (melhor para bancos de dados personalizáveis e colaboração)

via Airtable

O Airtable é uma plataforma de aplicativos sem código que acelera os processos críticos de negócios, combinando a flexibilidade das planilhas com o poder dos bancos de dados.

Como resultado, ele permite que as equipes criem aplicativos personalizados sem nenhum conhecimento de codificação, levando a um melhor gerenciamento de projetos, operações de marketing e desenvolvimento de produtos.

Com recursos como fluxos de trabalho alimentados por IA, visualizações personalizáveis e fortes recursos de manipulação de dados, o Airtable é uma das melhores alternativas ao Budibase para organizações que buscam simplificar suas operações.

Além disso, sua interface intuitiva é adaptada a necessidades específicas, seja gerenciando calendários de conteúdo, acompanhando sprints de projetos ou automatizando tarefas.

Melhores recursos disponíveis

Crie fluxos de trabalho personalizados usando os elementos interativos de arrastar e soltar

Automatize tarefas repetitivas com os recursos integrados de automação e script

Visualize dados em diferentes modos de exibição, como Kanban, Grid, Calendar e Gallery

Incorpore as bases do Airtable em sites e compartilhe-as externamente por meio de links seguros

Limitações disponíveis

O desempenho começa a ficar defasado à medida que o tamanho do banco de dados aumenta em volume

As versões para desktop têm recursos que não existem nos aplicativos para dispositivos móveis

Preços disponíveis

Gratuito : $0

Equipe: uS$ 24/mês por usuário

Empresarial : uS$ 54/mês por usuário

Enterprise : Preços personalizados

Airtable AI (add-on): uS$ 7/mês por usuário

Avaliações e resenhas disponíveis

G2 : 4. 6/5 (mais de 2.740 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 2.120 avaliações)

3. Zoho Creator (melhor para desenvolvimento rápido de aplicativos)

via Zoho Creator

O Zoho Creator é uma plataforma low-code da Zoho que permite que as empresas criem, implementem e gerenciem aplicativos personalizados rapidamente. Essa alternativa ao Budibase permite que os usuários digitalizem e automatizem processos de negócios em várias funções, incluindo vendas, atendimento ao cliente, operações e finanças.

Projetada para ser escalável, a interface de arrastar e soltar da plataforma, os modelos pré-criados e o recurso de automação de fluxo de trabalho simplificam a criação de formulários, relatórios, páginas e fluxos de trabalho.

Sua USP está na integração perfeita com os inúmeros aplicativos Zoho, como a plataforma Zoho Customer Relationship Management (CRM) e o Zoho Mail.

Melhores recursos do Zoho Creator

Teste aplicativos sem afetar a versão ativa por meio do ambiente sandbox para desenvolvedores

Acesse aplicativos de qualquer lugar por meio da compatibilidade entre plataformas para dispositivos móveis e Web

Analise os dados por meio de painéis orientados por dados e ferramentas avançadas de geração de relatórios

Use IA para previsão e análise de sentimentos sem codificação extensiva

Limitações do Zoho Creator

Oferece mais valor somente se você operar dentro do ecossistema Zoho

Curva de aprendizado acentuada para a criação de scripts no Deluge (linguagem proprietária da Zoho)

Preços do Zoho Creator

Padrão : uS$ 8/mês por usuário

Profissional : uS$ 20/mês por usuário

Enterprise : uS$ 25/mês por usuário

Flexível: Preços personalizados

Avaliações e críticas do Zoho Creator

G2 : 4. 3/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 150 avaliações)

A facilidade de uso, a flexibilidade de criar protótipos com um único usuário e, posteriormente, lançá-los no mercado, bem como a capacidade de aumentar e diminuir os níveis de conta, o sólido suporte da comunidade e equipes de suporte profissionais decentes são todos desejáveis. Apreciei os modelos incorporados que podemos usar como base, como eles funcionam com vários wireframes e como podemos construir plataformas para os clientes sem complicações ou scripts.

A facilidade de uso, a flexibilidade de criar protótipos com um único usuário e, posteriormente, lançá-los no mercado, bem como a capacidade de aumentar e diminuir os níveis de conta, o sólido suporte da comunidade e equipes de suporte profissionais decentes são todos desejáveis. Apreciei os modelos incorporados que podemos usar como base, como eles funcionam com vários wireframes e como podemos construir plataformas para os clientes sem complicações ou scripts.

4. Appsmith (melhor para desenvolvimento de aplicativos móveis e da Web de código aberto)

via Appsmith

Projetado com os desenvolvedores em mente, o Appsmith é uma plataforma de código aberto e baixo código que permite que as empresas desenvolvam rapidamente ferramentas internas personalizadas, como painéis de controle, painéis de administração e aplicativos CRUD. Ele permite que os criadores de aplicativos conectem perfeitamente APIs, bancos de dados e serviços de terceiros para uma experiência integrada de criação de aplicativos.

Com seus widgets pré-criados e foco na personalização, o Appsmith é uma das melhores alternativas ao Budibase para desenvolver aplicativos em um ambiente aberto e colaborativo. Sua natureza voltada para a comunidade também promove o aprimoramento contínuo e concede acesso a recursos valiosos.

Melhores recursos do Appsmith

Conecte-se a qualquer fonte de dados usando APIs REST, GraphQL ou bancos de dados SQL

Use recursos pré-criados, como tabelas, formulários e gráficos, para personalizar interfaces de aplicativos

Escreva códigos personalizados com o JavaScript incorporado para adaptar os recursos e a funcionalidade do aplicativo à lógica comercial

Colabore e gerencie com eficiência as versões de aplicativos com o controle de versão do Appsmith por meio da integração com o Git

Limitações do Appsmith

Falta de ferramentas avançadas de análise e geração de relatórios

Opções limitadas de design de aplicativos móveis e da Web

Preços do Appsmith

Gratuito : $0

Empresarial : uS$ 15/mês por usuário

Enterprise: uS$ 2.500/mês para 100 usuários

Avaliações e críticas do Appsmith

G2 : 4. 7/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: N/A

via Retool

O Retool usa automação de fluxo de trabalho visual, componentes pré-criados e integrações de banco de dados e API para agilizar o desenvolvimento de aplicativos de negócios internos, como painéis de administração, painéis de controle e ferramentas de suporte ao cliente.

Com essa plataforma, as equipes criam e executam aplicativos no serviço de nuvem da Retool ou os implementam em sua infraestrutura, oferecendo flexibilidade para atender a diversos requisitos de segurança e conformidade.

O ponto forte do Retool está em sua capacidade de consolidar várias fontes de dados, o que o torna ideal para empresas que precisam de amplas opções de personalização em seus aplicativos sem entrar na parte de codificação.

Além disso, o Retool aumenta a colaboração por meio de recursos como ambientes de preparação e controle de versão, otimizando o processo de desenvolvimento e aumentando a produtividade.

Melhores recursos da ferramenta

Conecte-se a qualquer banco de dados ou API, inclusive Postgres, MongoDB e REST

Mantenha registros de auditoria abrangentes, proporcionando visibilidade das ações dos usuários dentro da plataforma para monitorar melhor os esforços de conformidade

Proteja os dados e use qualquer modelo de IA para fornecer rapidamente ferramentas de IA sob medida para sua empresa e, ao mesmo tempo, controlar como você compartilha dados com os LLMs

Obtenha autenticação perfeita e gerenciamento centralizado de usuários por meio da integração com vários provedores de Single Sign-On (SSO)

Limitações da ferramenta

A estrutura de preços, que cobra por padrão e usuário final, é cara para equipes maiores ou organizações com um número significativo de usuários

Suporte limitado a aplicativos móveis, impedindo a acessibilidade para equipes que priorizam os dispositivos móveis

Preço da ferramenta

Gratuito : uS$ 0 por usuário padrão + US$ 0 por usuário final

Equipe : uS$ 12/mês por usuário padrão + US$ 7/mês por usuário final

Empresarial : uS$ 65/mês por usuário padrão + US$ 18/mês por usuário final

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e análises de ferramentas

G2 : 4. 6/5 (mais de 310 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 30 avaliações)

O Retool mudou completamente a forma como eu crio aplicativos. A interface de arrastar e soltar é super intuitiva, facilitando a criação de aplicativos complexos sem a necessidade de escrever muito código. Adoro a facilidade com que ele se conecta a todos os tipos de fontes de dados e APIs - seja um banco de dados SQL ou uma API REST, o Retool lida com tudo isso sem esforço. Além disso, os modelos predefinidos me poupam muito tempo ao iniciar novos projetos.

O Retool mudou completamente a forma como eu crio aplicativos. A interface de arrastar e soltar é super intuitiva, facilitando a criação de aplicativos complexos sem a necessidade de escrever muito código. Adoro a facilidade com que ele se conecta a todos os tipos de fontes de dados e APIs - seja um banco de dados SQL ou uma API REST, o Retool lida com tudo isso sem esforço. Além disso, os modelos predefinidos me poupam muito tempo ao iniciar novos projetos.

6. Bubble (melhor para desenvolvimento de aplicativos Web sem código)

via Bubble

O Bubble é uma plataforma sem código que permite que não desenvolvedores criem aplicativos da Web totalmente funcionais com lógica personalizada, design responsivo e recursos de banco de dados. O mecanismo de design responsivo garante que os aplicativos tenham boa aparência e bom desempenho em vários dispositivos, acrescentando versatilidade aos seus casos de uso.

O Bubble oferece suporte à escalabilidade e à integração, o que o torna ideal para startups e pequenas empresas que desejam crescer. Se você deseja criar um aplicativo da Web para implementar seu plano de comunicação ou usar aplicativos SaaS específicos, o Bubble dará conta do recado.

Melhores recursos do Bubble

Simplificando o caminho da concepção à publicação por meio de ferramentas de implementação que ajudam a lançar diretamente em domínios personalizados

Concentre-se e colabore em fluxos de trabalho personalizados com vários usuários trabalhando simultaneamente

Use plugins do marketplace para expandir e desenvolver a funcionalidade do aplicativo

Integração com APIs externas usando o API Connector para maior flexibilidade

Limitações da bolha

Escalabilidade limitada para aplicativos com tráfego muito alto

Requer conexão contínua com a Internet, restringindo casos de uso off-line

Preço de bolha

Gratuito : $0

Inicial : uS$ 32/mês

Crescimento : $134/mês

Equipe : uS$ 399/mês

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Bubble

G2 : 4. 4/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 320 avaliações)

7. Caspio (melhor para aplicativos baseados em banco de dados)

via Caspio

A Caspio é uma plataforma de desenvolvimento low-code baseada em nuvem que se concentra na criação de aplicativos orientados por dados. Como alternativa ao Budibase, a Caspio oferece uma interface fácil de usar com ferramentas de arrastar e soltar, permitindo o desenvolvimento rápido de aplicativos da Web adaptados a necessidades comerciais específicas.

O que realmente se destaca na Caspio são os robustos recursos de segurança e conformidade que você obtém. Isso a torna particularmente útil para setores altamente regulamentados, como finanças, saúde e seguros.

Melhores recursos do Caspio

Elimine a necessidade de sistemas externos de gerenciamento de banco de dados devido ao banco de dados em nuvem incorporado

Gere relatórios detalhados com ferramentas de visualização de dados incorporadas

Obtenha amplo controle sobre o acesso e as permissões dos usuários nos aplicativos por meio de autenticação baseada em funções

Cumpra vários padrões do setor, inclusive HIPAA e GDPR, garantindo que os aplicativos atendam aos requisitos regulamentares necessários

Limitações do Caspio

Altamente dependente de hospedagem na nuvem, o que pode não ser adequado para organizações com requisitos no local

Flexibilidade limitada de design para criar interfaces modernas e visualmente impressionantes

Preços do Caspio

Inicial : uS$ 100 por mês

Profissional : uS$ 600 por mês

Enterprise: uS$ 2.250 por mês

Avaliações e críticas do Caspio

G2 : 4. 4/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 210 avaliações)

Conseguimos criar sistemas muito além de nossa estação. Não somos uma empresa de TI, mas usamos a Caspio para criar sistemas que muitas operadoras grandes adorariam ter. Em resumo, a Caspio nos deu uma vantagem competitiva.

Conseguimos criar sistemas muito além de nossa estação. Não somos uma empresa de TI, mas usamos a Caspio para criar sistemas que muitas operadoras grandes adorariam ter. Em resumo, a Caspio nos deu uma vantagem competitiva.

8. OutSystems (melhor para desenvolvimento de aplicativos de nível empresarial)

via OutSystems

O OutSystems é uma plataforma de alto desempenho e baixo código para o desenvolvimento de aplicativos móveis e da Web de nível empresarial e ferramentas de negócios. Seu ambiente de desenvolvimento visual permite que os desenvolvedores criem interfaces de usuário, fluxos de trabalho e modelos de dados com eficiência.

Ao mesmo tempo, seu recurso de implementação com um clique simplifica a transferência de aplicativos do desenvolvimento para a produção.

Além de seus recursos de desenvolvimento, a OutSystems oferece aos desenvolvedores recursos como monitoramento de desempenho em tempo real e coleta de feedback no aplicativo, permitindo o aprimoramento contínuo e o desenvolvimento centrado no usuário.

Melhores recursos do OutSystems

Acesse análises detalhadas para acompanhar o desempenho do aplicativo

Implemente e dimensione facilmente em ambientes de nuvem com suporte à arquitetura nativa da nuvem

Use a IA para otimizar o processo de desenvolvimento e realizar verificações de qualidade

Crie agentes de IA generativa (GenAI) em seus aplicativos

Limitações do OutSystems

Adequado apenas para organizações estabelecidas com grandes orçamentos

Personalização limitada para determinados componentes pré-construídos

Preços do OutSystems

OutSystems Personal Edition : $0

OutSystems Developer Cloud: A partir de US$ 36.300/ano

Avaliações e críticas do OutSystems

G2 : 4. 6/5 (mais de 1.110 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 370 avaliações)

9. AppSheet (melhor para desenvolvimento de aplicativos baseados em planilhas)

via AppSheet

O AppSheet é uma plataforma sem código do Google que permite que os criadores de aplicativos convertam planilhas em aplicativos móveis e da Web totalmente funcionais. Crie aplicativos usando modelos de planilhas para automatizar processos de negócios, capturar insights e aumentar a produtividade da equipe.

Desde que foi adquirido pelo Google em janeiro de 2020, o AppSheet continuou a evoluir, com recursos como o AppSheet Automation ajudando os usuários a automatizar processos de negócios sem conhecimento técnico.

A plataforma também se integra ao Google Workspace, aprimorando a colaboração e a produtividade ao permitir que os usuários criem aplicativos que interajam perfeitamente com ferramentas como o Gmail e o Google Drive.

Melhores recursos do AppSheet

Crie aplicativos diretamente do Google Sheets, Microsoft Excel, SQL e outras fontes de dados

Crie aplicativos seguros com acesso baseado em funções e autenticação de usuários

Ative a funcionalidade off-line para que os aplicativos funcionem sem acesso à Internet

Incorporar recursos de IA, como o Gemini do Google, para auxiliar na criação de aplicativos e aprimorar a funcionalidade

Limitações do AppSheet

Recursos de design limitados e falta de recursos avançados para aplicativos altamente personalizados

Dependência do Google Workspace, que pode não se adequar a todos os ecossistemas organizacionais

Preços do AppSheet

Inicial : uS$ 5/mês por usuário

Core : uS$ 10/mês por usuário

Enterprise Plus: uS$ 20/mês por usuário

Avaliações e resenhas do AppSheet

G2 : 4. 8/5 (mais de 390 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 540 avaliações)

O AppSheet é uma excelente ferramenta para gerentes de produtos que buscam criar aplicativos personalizados sem codificação. Sua plataforma intuitiva e sem código permite que os usuários criem e implementem aplicativos rapidamente, aumentando a produtividade e possibilitando a prototipagem rápida. A integração com várias fontes de dados, como Google Sheets, Excel e bancos de dados SQL, é poderosa.

O AppSheet é uma excelente ferramenta para gerentes de produtos que buscam criar aplicativos personalizados sem codificação. Sua plataforma intuitiva e sem código permite que os usuários criem e implementem aplicativos rapidamente, aumentando a produtividade e possibilitando a prototipagem rápida. A integração com várias fontes de dados, como Google Sheets, Excel e bancos de dados SQL, é poderosa.

10. Kintone (melhor para colaboração em equipe e gerenciamento de fluxo de trabalho)

via Kintone

A Kintone adota uma nova abordagem para a colaboração da equipe e o gerenciamento do fluxo de trabalho, criando um espaço de trabalho personalizável para criar aplicativos e acompanhar o progresso do projeto. Essa estrutura permite que as equipes consolidem tarefas, dados e comunicação em um único local, reduzindo a dependência de várias ferramentas.

A plataforma oferece recursos de governança granular, permitindo um controle preciso das permissões de usuários e do acesso aos dados. Como enfatiza a colaboração em equipe, a Kintone é uma excelente opção para criadores de aplicativos remotos.

Ele também oferece suporte à integração com vários serviços de terceiros, aumentando sua versatilidade em diversos ambientes de negócios.

Melhores recursos do Kintone

Centralize os dados da equipe com espaços de trabalho e bancos de dados personalizados

Automatize tarefas repetitivas para eliminar a redundância e simplificar os fluxos de trabalho

Colabore com sua equipe usando ferramentas integradas de mensagens e compartilhamento de arquivos

Integre-se perfeitamente a ferramentas de terceiros, como Zapier e Salesforce

Limitações do Kintone

Dependência de plugins para incorporar determinadas funcionalidades

Falta de acesso off-line, o que pode limitar a usabilidade do aplicativo

Preços da Kintone

Profissional : uS$ 24/mês por usuário

Personalizado: uS$ 28/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Kintone

G2 : 4. 6/5 (mais de 240 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 150 avaliações)

Substitua o Budibase pelo ClickUp

Esse é um resumo das melhores alternativas ao Budibase.

Há muitas opções para escolher. No entanto, se você quiser algo que combine o melhor gerenciamento de projetos, fluxos de trabalho personalizados e colaboração contínua para impulsionar o processo de criação de aplicativos, o ClickUp é uma ótima opção.

Desde o acompanhamento de todos os estágios de desenvolvimento do aplicativo até a geração de relatórios sobre o uso e o desempenho do aplicativo, o ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho - um aplicativo único que substitui sua pilha de tecnologia diferente.

