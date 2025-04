Guru vs. Glean: Qual ferramenta de gerenciamento de conhecimento com IA é a melhor para você?

Sir Francis Bacon disse: " Conhecimento é poder " , em 1597; mais de 400 anos depois, isso nunca foi tão verdadeiro.

Veja os cookies, por exemplo - não aqueles que enchem sua cozinha com o cheiro de manteiga, mas aqueles que você normalmente aceita em todos os sites sem ler os termos.

Os cookies rastreiam seus dados, analisam seu comportamento e lembram suas preferências. E não se trata apenas de sites. A Netflix prevê o que você vai assistir em seguida. O Google praticamente lê sua mente depois de apenas duas ou três palavras. O denominador comum? Os dados.

As empresas são obcecadas por dados, e a IA prospera com eles. Quando os dados são estruturados, indexados e acessíveis, eles se tornam ainda mais valiosos: o conhecimento.

É por isso que as empresas de hoje estão se esforçando para implementar sistemas de gerenciamento de conhecimento com tecnologia de IA - porque ter acesso instantâneo às informações certas é um divisor de águas.

Então, como você escolhe as bases de conhecimento que funcionam para sua empresa? Vamos analisar as principais opções baseadas em IA, comparando Guru vs. Glean e determinando o que funciona melhor para sua empresa.

Bônus: Também apresentaremos a melhor alternativa Glean vs. Guru: ClickUp! E abordaremos como os recursos de gerenciamento de conhecimento do ClickUp preenchem todas as lacunas que essas duas ferramentas deixam.

resumo de 60 segundos Procurando a ferramenta perfeita de conhecimento com tecnologia de IA? Aqui está uma análise rápida para ajudá-lo a decidir entre Glean e Guru: O Guru organiza informações verificadas em cartões de conhecimento , garantindo que as equipes tenham conhecimento preciso e atualizado na ponta dos dedos

O Glean é uma ferramenta de pesquisa empresarial com tecnologia de IA que analisa e-mails, mensagens do Slack e documentos para fornecer respostas instantâneas sem exigir a criação manual de conteúdo

O Guru vence o Glean com seu conhecimento estruturado e verificado , tornando-o ideal para equipes que gerenciam a documentação de toda a empresa e que preferem precisão

O Glean supera o Guru com pesquisa em tempo real alimentada por IA , extraindo informações de 100+ aplicativos de negócios , tornando-o a melhor opção para descoberta de dados em toda a empresa

O Guru oferece preços transparentes por usuário, a partir de US$ 10/mês, enquanto o Glean segue um modelo de preços corporativos que varia de acordo com o tamanho da empresa e o volume de dados

gerenciamento de conhecimento com IA , automação e pesquisa em um único espaço de trabalho , eliminando a necessidade de várias ferramentas O ClickUp combina, automação e, eliminando a necessidade de várias ferramentas

O Connected Search do ClickUp recupera dados instantâneos do Google Drive, Slack e Salesforce, reduzindo o tempo perdido na busca de informações

O que é o Guru?

O GetGuru (ou Guru) é uma plataforma de conhecimento com tecnologia de IA que conecta aplicativos, documentos e bate-papos para fornecer respostas instantâneas. Basicamente, ele atua como um hub de conhecimento centralizado e uma única fonte de verdade para as organizações.

O Guru facilita a localização rápida de cartões de conhecimento de qualidade, é muito fácil de usar, fácil de atualizar informações existentes, simples de criar novos cartões e seus recursos de SEO em nossa organização são excelentes.

O Guru facilita a localização rápida de cartões de conhecimento de qualidade, é muito fácil de usar, fácil de atualizar informações existentes, simples de criar novos cartões e seus recursos de SEO em nossa organização são excelentes.

Isso é o que o Guru libera para você: Armazena o conhecimento da empresa em um só lugar para que os usuários possam acessar rapidamente políticas, procedimentos e documentos importantes

Funciona como um hub de autoatendimento, reduzindo perguntas repetitivas ao disponibilizar instantaneamente informações relevantes

Usa pesquisa com IA e extensões de navegador para fornecer respostas rápidas sem alternar entre aplicativos

Organiza o conteúdo com cartões de conhecimento, tornando mais fácil encontrar informações e manter os dados estruturados

Integra-se a ferramentas populares para que as equipes possam acessar as informações de que precisam sem interromper o fluxo de trabalho

via Guru

Recursos do Guru

O Guru elimina a frustração de localizar informações da empresa. Em vez de perder tempo vasculhando e-mails antigos ou fazendo a mesma pergunta pela décima vez, as equipes podem obter informações relevantes instantaneamente - veja como:

Recurso nº 1: Respostas baseadas em IA quando você precisa delas

Já teve um momento em que você sabe que a resposta existe em algum lugar, mas encontrá-la parece uma caça ao tesouro impossível? O Guru resolve isso. Basta digitar uma pergunta e ele extrai respostas verificadas de toda a base de conhecimento da sua empresa.

via Guru

Ninguém quer alternar entre aplicativos apenas para encontrar uma resposta simples. O Guru se integra ao Slack, Microsoft Teams, Google Workspace e outras ferramentas populares, para que os funcionários não precisem sair do fluxo de trabalho para procurar o que precisam.

Dica profissional: A IA já está eliminando o trabalho pesado do seu prato, identificando tendências antes de você e ajudando-o a trabalhar de forma mais inteligente, em vez de mais difícil. Aqui está um guia sobre como usar a IA para aumentar a produtividade.

Documentos longos tendem a ser ignorados. O Guru divide as informações em cartões de conhecimento, para que os funcionários obtenham respostas rápidas e estruturadas em vez de abrir um arquivo enorme.

🍪 Bônus: Esses cartões são atualizados automaticamente, para que todos estejam sempre na mesma página - literalmente.

Recurso nº 4: Respostas que aparecem antes mesmo de você perguntar

Você já preencheu um formulário ou leu um processo e desejou que as instruções aparecessem magicamente? É exatamente isso que o Guru faz.

Ele reconhece o que está na sua tela e fornece informações relevantes automaticamente, sem a necessidade de procurar por elas.

Recurso nº 5: Insights sobre o que as pessoas estão realmente pesquisando

Esse é um dos melhores recursos do Guru: ele ajuda as equipes a descobrir o que está faltando. A análise integrada mostra o que as pessoas mais pesquisam, quais perguntas continuam surgindo e onde a base de conhecimento pode precisar de uma atualização.

Em vez de adivinhar quais informações os funcionários precisam, as empresas obtêm dados reais sobre o que está funcionando e o que não está.

Preços do Guru

O Guru oferece planos de preços flexíveis para acomodar empresas de todos os tamanhos:

Avaliação gratuita

Tudo em um : uS$ 15/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Insight do ClickUp: Quase metade da sua força de trabalho perde informações importantes. De acordo com a pesquisa do ClickUp, cerca de 42% dos profissionais do conhecimento dependem do e-mail para a comunicação da equipe, mas isso tem suas desvantagens. Como os e-mails chegam apenas a colegas de equipe selecionados, as informações críticas ficam isoladas, retardando a colaboração e a tomada de decisões. Para aumentar a visibilidade e agilizar o trabalho em equipe, use uma plataforma de trabalho completa como o ClickUp, que transforma e-mails em tarefas acionáveis em segundos!

O que é o Glean?

A Glean é uma plataforma de IA de trabalho que ajuda as empresas a encontrar, criar e automatizar tarefas, conectando-se aos dados da empresa e compreendendo-os, oferecendo pesquisa, agentes e assistentes com tecnologia de IA

De acordo com as análises da Gartner, o Glean funciona por esses motivos:

Encontra informações relevantes instantaneamente , não importa onde estejam armazenadas

Prioriza respostas diretas em vez de apenas mostrar resultados de pesquisa

Oferece integrações perfeitas com aplicativos da empresa

Ajuda os funcionários a acessar o conhecimento de toda a empresa

via Glean

Originalmente projetado para agregar links e documentos de vários aplicativos, os usuários do Glean compartilham constantemente recursos que aprimoram o gerenciamento do conhecimento interno.

Aqui estão alguns desses casos de uso: Mantém os funcionários sob controle com uma página inicial personalizada , mostrando documentos recentes, reuniões futuras e conteúdo da empresa em alta

Usa um sistema de verificação avançado para garantir que as informações permaneçam precisas , evitando respostas desatualizadas ou enganosas

Apresenta aplicativos com tecnologia de IA que permitem que especialistas no assunto (SMEs) criem e mantenham uma base de conhecimento, garantindo acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a insights confiáveis

Oferece pesquisa de pessoas, facilitando a busca de colegas, cadeias de relatórios e detalhes de posse para obter insights organizacionais rápidos

via Glean

Recursos do Glean

Em vez de simplesmente despejar uma lista de resultados de pesquisa, o Glean fornece insights contextuais. Além disso, aqui estão alguns recursos do Glean que o ajudam:

Recurso nº 1: Respostas com tecnologia de IA que vão direto ao ponto

Ninguém tem tempo para abrir 15 guias para encontrar uma resposta. O sistema alimentado por IA do Glean extrai instantaneamente as informações relevantes, estejam elas enterradas em um documento do Google, em uma conversa do Slack ou em um tíquete do JIRA.

⚡️Arquivo de modelos: Modelos de IA para economizar tempo e aumentar a produtividade

Recurso nº 2: Coleções inteligentes para organizar o conhecimento da empresa

Em vez de documentos dispersos e links perdidos, o Glean permite que as equipes criem coleções estruturadas de dados importantes, facilitando o acompanhamento de projetos.

via Glean

O recurso Go Links do Glean permite que os funcionários criem URLs curtos para recursos da empresa visitados com frequência. Em vez de procurar por um documento enterrado, digite um Go Link personalizado (como "go/performance-reviews") em seu navegador, que o levará diretamente ao que você está procurando.

Dica profissional: Um sistema de gerenciamento de conhecimento fraco cria ineficiências dispendiosas - explore as melhores alternativas do Glean para preencher as lacunas de informações.

Recurso nº 4: Sistema de verificação para manter o conhecimento preciso

Uma base de conhecimento só é útil se os dados estiverem corretos. O sistema de verificação do Glean garante que documentos e respostas importantes permaneçam atualizados.

Recurso nº 5: Pesquisa de pessoas para encontrar especialistas na empresa

Precisa saber quem é o responsável por um projeto? A funcionalidade de pesquisa de pessoas do Glean ajuda os funcionários a procurar colegas por nome, fluxo de trabalho, departamento ou especialização. Com o uso da IA no local de trabalho, fica mais fácil encontrar a pessoa certa para perguntar, em vez de tentar adivinhar quem pode ter a resposta.

Preços do Glean

Preços personalizados

Confira estas alternativas ao Glean!

📖 Leia também: Modelos gratuitos de bases de conhecimento no Word e no ClickUp

Guru vs. Glean: Comparação de recursos

O Guru e o Glean pretendem resolver o mesmo problema - ajudar as equipes a encontrar informações rapidamente e mostrar-lhes como trabalhar mais rápido - mas fazem isso de forma diferente.

Abaixo, detalhamos os principais recursos para ver onde cada ferramenta se destaca.

Recurso nº 1: pesquisa e respostas com tecnologia de IA

O Glean oferece um poderoso mecanismo de pesquisa orientado por IA que extrai e-mails, Slack, documentos e outras ferramentas da empresa para fornecer respostas diretas em vez de resultados de pesquisa. Ele usa o processamento de linguagem natural (NLP) para entender as consultas e fornecer insights contextuais.

Embora aproveite os recursos de IA, o Guru se concentra mais em cartões de conhecimento. Os funcionários devem criar e verificar as informações antes que a IA possa apresentá-las, o que garante a precisão, mas acrescenta uma etapa extra ao processo.

Vencedor: Glean lidera o caminho aqui

📖 Leia também: Como a IA conectada elimina silos para economizar tempo no trabalho real

Recurso nº 2: organização e precisão do conhecimento

O Guru prospera no gerenciamento do conhecimento estruturando informações em bases de conhecimento com fluxos de trabalho de verificação. Isso garante que os funcionários sempre acessem dados precisos e atualizados.

O Glean é mais um agregador, extraindo de fontes existentes sem sistemas de verificação rigorosos, o que significa que informações desatualizadas ou incorretas podem aparecer ocasionalmente.

Vencedor: Guru por seu gerenciamento de conhecimento e estruturas

Recurso nº 3: Integrações e compatibilidade com o fluxo de trabalho

O Glean se integra a mais de 100 ferramentas empresariais, incluindo Google Workspace, Slack, Microsoft 365 e JIRA, o que o torna ideal para empresas que buscam uma experiência de integração perfeita.

O Guru também oferece extensões de navegador, integrações com o Slack e integrações com o Microsoft Teams. No entanto, ele se concentra na incorporação do conhecimento verificado nos fluxos de trabalho, em vez de apenas agregar informações de diferentes ferramentas.

🏆 Vencedor: o Glean triunfa sobre o Guru em integrações e compatibilidade de fluxo de trabalho

Recurso nº 4: Integração e facilidade de uso

A interface semelhante à do Google do Glean torna a pesquisa intuitiva. Novos usuários podem simplesmente digitar uma consulta e encontrar informações sem nenhuma configuração. Ele também oferece uma página inicial personalizada com documentos recentes, reuniões futuras e tópicos de tendências, ajudando os novos funcionários a se desenvolverem mais rapidamente.

Embora seja fácil de usar, o Guru exige a participação ativa das equipes para criar, verificar e manter o conteúdo. Os novos usuários talvez precisem de mais orientação sobre cartões de conhecimento e fluxos de trabalho antes de aproveitarem ao máximo o sistema.

Vencedor: Glean

Recurso nº 5: Pesquisa de pessoas e identificação de especialistas

O Glean inclui uma eficiente pesquisa de pessoas que permite que os funcionários procurem colegas por nome, especialização, local ou estrutura de relatórios. Isso ajuda as equipes a encontrar rapidamente a pessoa certa para suas perguntas, em vez de procurar na documentação.

O Guru se concentra no conhecimento documentado e não na descoberta de pessoas. Embora permita que as equipes armazenem conhecimento verificado, ele não tem os mesmos recursos de pesquisa organizacional que o Glean oferece.

Vencedor: Glean

📖 Leia também: Como a IA conectada elimina silos para economizar tempo no trabalho real

Guru vs. Glean no Reddit

O Reddit, o eterno campo de provas para opiniões sobre software, tem muito a dizer sobre o Guru e o Glean.

No r/sales, o Guru tem alguns fãs expressivos.

Um arquiteto de segurança no Reddit o elogiou pela documentação estruturada com controle de permissões:

Nossa empresa usa o getguru.com e ele é excelente. É possível criar coleções e controlar permissões para que você possa colocar coisas confidenciais lá, como preços de contratos, e mantê-las apenas para a TI.

Nossa empresa usa o getguru.com e ele é excelente. É possível criar coleções e controlar permissões para que você possa colocar coisas confidenciais lá, como preços de contratos, e mantê-las apenas para a TI.

Entretanto, nem todas as avaliações foram positivas. Um Redditor reclamou de sua complicada estrutura de preços:

O Getguru tem muitos recursos que não são apenas desnecessários, mas também confusos.

O Getguru tem muitos recursos que não são apenas desnecessários, mas também confusos.

Os usuários do Glean, por sua vez, parecem um pouco mais seguros quanto à escolha da ferramenta. Um administrador do Slack observou sua eficiência de pesquisa:

Usamos o Glean para indexar nossa KB e os documentos da empresa e, em seguida, usamos o bot do Glean para pesquisar itens no Slack. Funciona sem problemas e a Glean é uma ótima empresa para se trabalhar.

Usamos o Glean para indexar nossa KB e os documentos da empresa e, em seguida, usamos o bot do Glean para pesquisar itens no Slack. Funciona sem problemas e a Glean é uma ótima empresa para se trabalhar.

No entanto, um Redditor destacou possíveis problemas de privacidade e preocupações com o treinamento em IA:

Não autorizei que minhas palestras fossem coletadas e usadas por essa empresa e certamente não autorizo que meu trabalho seja usado para treinar IA.

Não autorizei que minhas palestras fossem coletadas e usadas por essa empresa e certamente não autorizo que meu trabalho seja usado para treinar IA.

Para empresas que buscam pesquisa orientada por IA, o Glean ganha pontos pela velocidade e profundidade. Mas para quem prefere o controle no local, ele pode não ser a melhor opção.

Conheça o ClickUp, a melhor alternativa para o Guru e o Glean

Se o Guru e o Glean se fundissem para criar uma ferramenta com todos os seus pontos positivos, seria o ClickUp. O ClickUp combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e pesquisa orientada por IA em uma única ferramenta, o que o torna a solução definitiva para equipes que se afogam em informações dispersas.

Vamos detalhar.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

O ClickUp Brain é o assistente de conhecimento com tecnologia de IA que não busca apenas respostas - ele entende seu trabalho. Enquanto o Glean tem dificuldades com a falta de resultados de pesquisa importantes e o Guru depende da curadoria manual, o ClickUp Brain conecta tarefas, documentos, pessoas e projetos em tempo real.

Isso significa que, com o Brain, você obtém: Respostas instantâneas : Pergunte qualquer coisa ao ClickUp Brain e ele recupera os resultados mais relevantes de tarefas, documentos, comentários e aplicativos conectados

Resumos de projetos e atualizações automáticas : Obtenha atualizações automáticas de status, standups e relatórios de progresso sem levantar um dedo

Conteúdo gerado por IA: Use a ferramenta de criação de conteúdo com IA do ClickUp para escrever e-mails, criar resumos de projetos e gerar atualizações de tarefas em segundos

Obtenha insights do Google Drive, Slack, Salesforce, GitHub e muito mais, sem alternar entre aplicativos com o ClickUp Brain

por que o ClickUp supera o Guru e o Glean? O Guru depende de entrada manual, e o Glean frequentemente perde dados críticos. O ClickUp Brain sabe o que você está procurando, mesmo antes de você.

📖 Leia também: Por dentro do ClickUp Brain para equipes: As 10 principais ferramentas para compartilhamento de conhecimento, automação de projetos e redação

ClickUp's One Up #2: ClickUp Connected Search

Agora, vamos falar sobre o Connected Search do ClickUp - o software de pesquisa empresarial definitivo que facilita a localização do conhecimento da empresa.

Pesquise no Slack, Notion, Google Docs e em seu espaço de trabalho de uma só vez com o Connected Search do ClickUp

Ao contrário do Glean, que às vezes não consegue exibir as informações mais relevantes, o ClickUp oferece um mecanismo de pesquisa unificado e inteligente que se conecta a todos os seus aplicativos de trabalho.

Veja como: Pesquisa unificada em todas as ferramentas : Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce - você escolhe, o ClickUp faz a busca

Contexto em tempo real : O ClickUp indexa não apenas os arquivos, mas também as conversas em torno deles, permitindo que os usuários pesquisem resultados que incluam discussões críticas

Acesso ao centro de comando: Encontre qualquer coisa com apenas um toque de tecla, seja no ClickUp ou em uma ferramenta conectada

por que o ClickUp supera o Guru e o Glean? O Guru exige marcação manual, e a IA do Glean é um sucesso ou um fracasso. O ClickUp centraliza o conhecimento automaticamente e garante que os melhores resultados apareçam primeiro.

ClickUp's One Up #3: Gerenciamento de conhecimento do ClickUp

O ClickUp Knowledge Management permite que você documente, compartilhe e gerencie o conhecimento da empresa - sem as limitações do Guru ou do Glean.

Veja por que o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp é excelente para as equipes:

Wikis com tecnologia de IA : Transforme qualquer documento em um wiki estruturado e de fácil navegação

Controle de versão e permissões : Acompanhe cada edição e controle o acesso com precisão

Colaboração perfeita: Trabalhe em tempo real com comentários da equipe, links de tarefas e assistência à escrita com tecnologia de IA

Não há mais POPs desatualizados - o ClickUp atualiza automaticamente as bases de conhecimento com resumos e sugestões orientados por IA

por que o ClickUp supera o Guru e o Glean: O wiki do Guru precisa de atualizações manuais frequentes, e o Glean não tem ferramentas de colaboração com IA fortes. O ClickUp integra a curadoria de conhecimento e o trabalho em equipe em uma experiência perfeita.

ClickUp's One Up #4: Automações do ClickUp e ClickUp Docs

Além disso, você pode automatizar totalmente as tarefas repetitivas, como atribuir tíquetes, atualizar status e disparar notificações usando a automação de fluxo de trabalho de IA com o ClickUp Automations.

📌 Exemplo: As equipes de RH podem configurar uma automação que atribui instantaneamente revisões de atualização de políticas aos chefes de departamento sempre que um novo documento de conformidade é carregado. Da mesma forma, as equipes de suporte ao cliente podem automatizar o escalonamento de tíquetes com base na análise de sentimentos, garantindo que os problemas urgentes sejam priorizados sem intervenção humana.

E como o gerenciamento do conhecimento depende de um bom software de colaboração de documentos, você pode contar com o ClickUp Docs para fazer mais do que anotações - eles funcionam como um espaço de trabalho dinâmico.

Crie, edite e colabore em tempo real com formatação avançada, páginas aninhadas e controle de versão com o ClickUp Docs

As equipes de marketing podem usar o Docs para colaborar em estratégias de campanha com atribuições de tarefas incorporadas, garantindo que os projetos permaneçam no caminho certo sem mudar de ferramenta.

Além disso, os gerentes de produtos podem transformar a documentação de recursos em roteiros interativos, vinculando histórias de usuários, comentários e modelos de design, tornando o planejamento e a execução perfeitamente conectados.

📖 Leia também: Como usar a IA para documentação

Os gurus precisam de seguidores - o ClickUp constrói líderes

A melhor parte da integração do ClickUp? Em breve, você precisará de apenas uma guia aberta para acompanhar projetos, encontrar respostas e automatizar operações - não será mais necessário alternar entre aplicativos.

Pelo menos, foi assim que funcionou para o gerente de produtos da TravelLocal, Thomas Clifford, que disse:

Usamos o ClickUp para todo o nosso gerenciamento de projetos e tarefas, além de uma base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura de OKR e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder atender a tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser interligadas com muita facilidade.

Usamos o ClickUp para todo o nosso gerenciamento de projetos e tarefas, além de uma base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura de OKR e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder atender a tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser interligadas com muita facilidade.

Com pesquisa alimentada por IA, fluxos de trabalho automatizados, documentos integrados, integrações perfeitas e ferramentas de gerenciamento de projetos, tudo sob o mesmo teto, o ClickUp é o único centro de trabalho de que você precisará.

Registre-se no ClickUp gratuitamente e experimente a mágica você mesmo!