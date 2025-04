Trello vs. Monday: Qual ferramenta se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho?

Os projetos, assim como o tempo e a maré, não esperam por ninguém. "

Você sabe como isso é verdade se já gerenciou vários projetos. Os prazos não param, as tarefas se acumulam e manter todos alinhados pode parecer um malabarismo sem fim. Quando a comunicação falha ou as coisas ficam desorganizadas, os projetos começam a desmoronar.

Para evitar que isso aconteça, você precisa de um software de gerenciamento de projetos. Simplificando, a ferramenta certa de gerenciamento de projetos pode manter tudo funcionando sem problemas, para que você não esteja sempre atrás de atualizações ou apagando incêndios. É aí que entram o Trello e o Monday.com.

Ambas as ferramentas ajudam a agilizar os fluxos de trabalho, melhorar a colaboração e aumentar a eficiência - mas elas fazem isso de forma diferente. Nesta publicação, analisaremos a usabilidade, os recursos e os preços de cada uma para ajudá-lo a determinar qual delas se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho.

Ah, e se você estiver se perguntando se existe uma opção que lhe dê o melhor dos dois mundos (e mais um pouco), fique até o final

O que é o Trello?

via Trello

O Trello, adquirido pela Atlassian em 2017, é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a organizar facilmente os projetos e acompanhar o progresso. Criados com base em um sistema no estilo Kanban, os quadros do Trello oferecem uma maneira flexível de planejar, gerenciar tarefas e colaborar de forma eficaz.

Além de seu sistema de quadro intuitivo, o Trello oferece uma série de recursos, incluindo automação, integrações, power-ups e modelos. Essas ferramentas simplificam os fluxos de trabalho e aumentam a produtividade da equipe, facilitando o gerenciamento de projetos em qualquer escala.

Recursos do Trello

Vamos explorar detalhadamente os principais recursos e capacidades do Trello.

Recurso nº 1: Quadros Kanban

O Trello transforma ideias dispersas em ação com um quadro Kanban simples e estruturado. Dentro dele, você encontrará Quadros, Listas e Cartões para facilitar o gerenciamento visual de tarefas.

Um quadro do Trello é a base do seu projeto, oferecendo uma visão de alto nível de tudo em um só lugar. Em cada quadro, as listas ajudam a estruturar as tarefas em diferentes estágios, como Para fazer, Em andamento, e Concluído. Essa configuração facilita o acompanhamento do progresso e mantém as coisas em andamento sem perder de vista o que precisa ser feito.

Os cartões são onde a ação real acontece. Cada cartão representa uma tarefa, ideia ou parte do trabalho. Para otimizar seu fluxo de trabalho, você pode adicionar descrições, datas de vencimento, anexos, listas de verificação e até mesmo automação.

A lista inclui Capas de Cartões, que têm imagens chamativas ou cores vibrantes para uma categorização rápida.

Recurso nº 2: Visualização de mapa

O Trello oferece várias visualizações para ajudá-lo a visualizar seus projetos de uma forma que se adapte ao seu fluxo de trabalho. Entre elas, a Map View se destaca como um divisor de águas, especialmente para tarefas baseadas em localização.

Ele permite que os usuários associem cartões a localizações geográficas específicas, integra-se ao Google Maps e permite que os usuários adicionem endereços ou coordenadas específicas aos seus cartões.

Você pode adicionar locais digitando-os manualmente ou pesquisando um endereço no Google Maps. Isso o torna ideal para reuniões presenciais e gerenciamento de tarefas em escritórios ou locais.

Recurso nº 3: Automação

A ferramenta de automação integrada do Trello, Butler

Butler, a ferramenta de automação integrada do Trello, permite automatizar tarefas recorrentes para que você possa se concentrar nas mais importantes. Para ir direto ao ponto:

Configure regras que acionem automaticamente ações com base em eventos. Por exemplo, mover automaticamente um cartão para uma lista "Concluído" quando todos os itens da lista de verificação forem verificados

Crie botões personalizados que acionam várias ações em seus cartões ou no quadro inteiro com um único clique

O Butler pode conectar o Trello a outras ferramentas, enviando e-mails ou acionando ações em outros softwares quando eventos específicos ocorrem no Trello

Preços do Trello

Grátis para sempre

Padrão: US$ 5 por usuário por mês, cobrado anualmente

Premium: $10 por usuário por mês, cobrado anualmente

Empresa: Preços personalizados

você sabia? O gráfico de Gantt, um elemento básico no gerenciamento de projetos para visualizar cronogramas, foi desenvolvido por Henry Gantt na década de 1910. É incrível pensar como muito do que vemos hoje foi originalmente pensado décadas atrás!

O que é o Monday.com?

O Monday.com, uma das principais alternativas ao Trello, é um software de gerenciamento de trabalho flexível que apresenta fluxos de trabalho, automação e integrações altamente personalizáveis.

É uma plataforma baseada na nuvem que ajuda as equipes no planejamento de projetos, fluxos de trabalho e aplicativos personalizados. Lançado inicialmente como Dapulse em 2012, foi renomeado para Monday.com em 2017.

Com essa ferramenta, você pode visualizar o progresso com quadros, linhas do tempo e gráficos de Gantt, facilitando o acompanhamento de marcos e prazos.

Recursos do Monday. com

Para aprofundar nossa comparação entre o Trello e o Monday, vamos explorar os principais recursos do Monday.com. 👇

Recurso #1 Criar e conectar quadros

O Monday.com oferece várias maneiras de organizar e visualizar seu trabalho, com Boards no centro. Esses espaços de trabalho flexíveis permitem que você estruture tarefas, projetos e fluxos de trabalho com campos personalizados, como níveis de prioridade, prazos, proprietários e estimativas de orçamento.

O que o torna ainda mais poderoso são suas múltiplas visualizações. Você pode alternar entre Tabela, Kanban, Gantt, Calendário e muito mais para obter a melhor perspectiva do seu trabalho.

Além disso, o recurso Boards Search permite que você encontre rapidamente tarefas, atualizações ou membros da equipe em todos os seus quadros. o recurso Connect Boards permite que você vincule vários quadros, com a coluna Mirror sincronizando atualizações em tempo real entre eles.

Recurso nº 2: WorkForms e WorkDocs

WorkForms é o criador de formulários integrado do Monday.com que o ajuda a coletar e organizar informações sem esforço. Seja para obter feedback de clientes, processar pedidos de emprego ou gerenciar solicitações internas, você pode personalizar facilmente os campos e definir perguntas obrigatórias usando o WorkForms.

As respostas tornam-se automaticamente dados estruturados em seus quadros, para que você não precise classificar e-mails ou planilhas intermináveis.

Da mesma forma, ele também oferece o WorkDocs, um espaço colaborativo onde sua equipe pode fazer brainstorming, planejar e documentar ideias em tempo real. Diferentemente dos documentos comuns, o WorkDocs se conecta diretamente aos seus quadros, para que você possa incorporar dados em tempo real, marcar colegas de equipe e transformar anotações em itens de ação sem precisar trocar de ferramenta.

Recurso nº 3: IA e automação

O Monday. com está trazendo a IA para o centro do trabalho com automação integrada, insights inteligentes e assistentes com tecnologia de IA.

No centro está o AI Assistant, que cuida de tudo, desde a geração de conteúdo até a automação de tarefas de rotina. Depois, há o AI Workflows, que automatiza processos complexos, como a sinalização de mensagens urgentes ou o encaminhamento de tarefas baseadas em sentimentos.

Para uma automação ainda mais profunda, os Blocos de IA permitem que você extraia os principais detalhes, refine o texto e obtenha insights sem levantar um dedo. Ele também inclui vários outros recursos de IA e automação, como:

Trabalhadores digitais com IA

Analisador de projetos

Consultor de vendas

Agente de serviço de IA

Preços do Monday. com

Gratuito para sempre

Básico: $9/assento/mês

Padrão: $12/assento/mês

Pro: $19/sessão/mês

Empresa: Preços personalizados

Trello vs. Monday: Recursos comparados

Agora vamos ver como o Trello se compara ao Monday.com em uma comparação direta de recursos.

Recurso Trello Segunda-feira Facilidade de uso Interface de usuário simples e intuitiva que segue uma abordagem minimalista Requer um pouco mais de aprendizado devido aos seus recursos avançados Gerenciamento de tarefas Centrado em quadros, listas e cartões; carece de recursos como linhas do tempo, dependências de tarefas, controle de tempo ou fluxos de trabalho complexos Oferece opções sofisticadas de gerenciamento de tarefas, incluindo colunas personalizáveis, dependências, controle de tempo e controle de status. Colaboração Permite que os membros da equipe marquem pessoas, comentem em cartões e anexem arquivos, mas não possui bate-papo em tempo real Oferece recursos de colaboração mais fortes, incluindo comentários, menções ou atualizações de tarefas Automação Oferece recursos de automação por meio do Butler Tem recursos de automação, permitindo que os usuários configurem gatilhos e ações em várias partes da plataforma Integrações Integrações com outras ferramentas por meio de Power-ups Oferece um amplo conjunto de integrações, inclusive com Slack, Google Drive, Microsoft Teams, Zoom e Zapier Relatórios e análises Ferramentas básicas de geração de relatórios por meio do Power-Ups Painéis personalizáveis, relatórios em tempo real e análises Modelos Modelos simples e pré-construídos Modelos personalizáveis e específicos do setor AI Ajuda a escrever descrições de tarefas e a corrigir a ortografia e a gramática Ajuda na extração de dados, categorização, análise de sentimentos, redação e reformulação de e-mails

Vamos nos aprofundar um pouco mais e verificar os detalhes mais finos para ajudá-lo a escolher a ferramenta certa ⬇️

Recurso nº 1: Gerenciamento de tarefas

O Trello simplifica o gerenciamento de tarefas com quadros, listas e cartões. Cada cartão é uma tarefa, e você pode arrastá-lo facilmente entre as listas à medida que o trabalho avança.

Embora seja muito visual, faltam alguns recursos avançados, como dependências de tarefas, linhas do tempo e fluxos de trabalho de projetos complexos. Se precisar desses recursos, você terá que contar com Power-Ups de terceiros para preencher as lacunas.

Em contrapartida, o Monday.com oferece opções de gerenciamento de tarefas muito mais sofisticadas, incluindo colunas personalizáveis, dependências, controle de tempo e controle de status.

O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permite fluxos de trabalho mais detalhados, dependências de tarefas e subtarefas, tornando-o mais adequado para todos os tipos de projetos.

🏆Vencedor: Claramente, a Monday.com vence aqui devido à sua capacidade de fornecer um conjunto holístico de recursos de gerenciamento de tarefas, especialmente para projetos grandes e complexos que precisam de rastreamento granular.

Recurso nº 2: Automação

A automação do Trello, com a tecnologia Butler, permite que você configure regras, acionadores e ações programadas - excelente para lidar com tarefas repetitivas, como mover cartões e enviar alertas.

Ao mesmo tempo, a automação do Monday.com oferece modelos pré-criados e fluxos de trabalho personalizados para agilizar as atribuições de tarefas, atualizações de status e integrações.

🏆Vencedor: É um empate! Tanto o Trello quanto o Monday.com vão fundo, oferecendo automação dependendo de sua necessidade!

Recurso nº 3: IA

O Trello melhorou seu jogo ao integrar o Atlassian Intelligence (AI), oferecendo recursos como resumo de tarefas, gerenciamento de datas de vencimento e criação de subtarefas para ajudar os usuários a se manterem organizados. É uma adição sólida, especialmente para aqueles que querem um pouco de automação sem complicar seu fluxo de trabalho.

O Monday.com, no entanto, leva a IA um passo adiante. Seu recurso AI Blocks oferece automação avançada, lidando com extração de dados, categorização, análise de sentimentos e resumo de tarefas.

🏆 Vencedor: A Monday.com leva a melhor aqui com seu kit de ferramentas de IA mais amplo, tornando a automação mais poderosa e integrada, em vez de ser apenas um complemento.

Trello vs. Monday no Reddit

Fomos ao Reddit para ver o que as pessoas pensam sobre Trello vs. Monday. Quando você pesquisa Trello vs. Monday no Reddit, muitos usuários concordam que o Trello é mais adequado para equipes pequenas e gerenciamento de tarefas pessoais.

Um usuário escreveu,

O Trello é uma plataforma que permite acompanhar os projetos apenas na visualização Kanban e é bastante simples, mas muito eficaz. Se você quiser algo simples que funcione perfeitamente e não precise de muita manutenção, opte pelo Trello.

Outro usuário do Reddit acha que,

O Trello é a melhor opção para gerenciar tarefas e pequenos projetos para pequenas organizações.

Quando se trata de Monday.com vs. Trello, o mesmo usuário anterior do Reddit observa que o Monday.com é a melhor escolha se você estiver procurando por recursos avançados de gerenciamento de projetos.

Ele diz,

Sim, elas compartilham alguns recursos semelhantes, mas são muito diferentes. O Monday é um CRM que permite que você acompanhe os projetos mais detalhadamente do que o Trello e um dos maiores benefícios do Monday é a grande biblioteca de modelos que eles têm para vendas, RH, integração, marketing, relatórios de dados, etc. Outra vantagem do Monday é que você pode fazer exatamente a mesma coisa com o Trello (criar quadros kanban para ver suas tarefas com cartões e listas em um pipeline).

Outro usuário compartilha,

O Trello tem sido útil para rastrear metas e tarefas internas, mas usamos o Monday para o rastreamento detalhado de projetos de clientes

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Trello vs. Monday

O Trello e o Monday.com são boas opções para o acompanhamento de projetos. No entanto, ambos têm limitações quando se trata de gerenciamento abrangente do trabalho.

É aí que você precisa de uma inovação; algo que preencha a lacuna que ambas as ferramentas criam.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, simplifica o gerenciamento de projetos ao reunir tudo o que sua equipe precisa em um só lugar. Em vez de ficar alternando entre diferentes ferramentas, ele mantém as tarefas, a comunicação, a automação e a IA organizadas e sincronizadas.

ClickUp's One Up #1: Gerenciamento de projetos e tarefas

O que é tão bom no ClickUp for Project Management é sua flexibilidade. Não importa se você está trabalhando em um grande projeto com várias partes móveis ou apenas gerenciando algumas tarefas diárias, ele se adapta aos seus fluxos de trabalho.

Veja o que você obterá com essa solução de gerenciamento de projetos 👇

Escolha entre mais de 15 visualizações do ClickUp , como Lista, Quadro, Gantt e Calendário, para visualizar seu projeto da maneira que for melhor para você

Organize as tarefas por prioridade, adicione campos personalizados, defina prazos e acompanhe o progresso com facilidade usando o ClickUp Tasks

Defina metas mensuráveis, acompanhe o progresso e alinhe os esforços da equipe com os objetivos da empresa com o ClickUp Goals

Visualize todos os dados do seu projeto em um só lugar com os ClickUp Dashboards e acesse mais de 50 widgets personalizáveis para acompanhar metas, marcos, cronogramas, capacidade da equipe, cargas de trabalho e muito mais

Controle o tempo em qualquer dispositivo com o controle de tempo integrado do ClickUp Time Tracker e conecte-o diretamente às suas tarefas

Com esses recursos avançados, o ClickUp oferece uma plataforma completa para gerenciar projetos e ajudar a melhorar a colaboração no local de trabalho.

ClickUp's One Up #2: Colaboração em tempo real

O ClickUp é mais do que gerenciamento de tarefas. Ele foi criado para aprimorar a colaboração da sua equipe.

O ClickUp Docs permite criar, compartilhar e colaborar em documentos com sua equipe em tempo real. Ele se encaixa perfeitamente nos seus fluxos de trabalho, facilitando tudo, desde o planejamento até o feedback.

Reúna toda a sua equipe e colabore no mesmo documento com o ClickUp Docs

Em poucas palavras

Trabalhe no mesmo documento com seus colegas de equipe simultaneamente, com as alterações aparecendo instantaneamente, para que não haja espera por atualizações ou confusão de versões ✅

Deixe comentários em seções específicas, marque colegas de equipe com @menções e converse diretamente dentro do documento para fazer perguntas ou fornecer feedback sem trocar de ferramenta ✅

Economize tempo com modelos prontos para uso para planos de projetos, notas de reuniões, POPs, bases de conhecimento e muito mais (não é necessário começar do zero) ✅

Conecte o Docs diretamente a tarefas, projetos, ou fluxos de trabalho, garantindo que as informações críticas estejam sempre vinculadas ao trabalho acionável em um só lugar ✅

Use esta folha de dicas do ClickUp Docs feita especialmente para você: Suporte de IA: /ai

Banners codificados por cores : /banner

Títulos para estrutura : /h1, /h2, /h3

Estilo de texto : /negrito, /itálico, /sublinhado, /rasurado, /código

Texto em destaque : /highlight

Botões clicáveis : /button

Tabelas para dados estruturados : /table

Divisores para separar seções : /divider

Índice (fixo) : /tableofcontents

Bookmarks para pulos rápidos : /bookmark

Imagens ou arquivos incorporados : /attachment

Blocos de código destacados por sintaxe : /bloqueio de código

Marcadores rápidos e listas de verificação : /lista com marcadores, /lista numerada, /lista de verificação

Citações para dar ênfase: /quote

Aproveite as vantagens de uma lista de ferramentas práticas com o ClickUp Docs

Ao gerenciar projetos, a última coisa que você deseja é alternar entre várias plataformas apenas para se comunicar. Parar no meio da tarefa para verificar mensagens em uma ferramenta, atualizar documentos em outra e acompanhar o progresso em outro lugar torna tudo mais lento.

📮ClickUp Insight: 83% dos trabalhadores do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe. No entanto, quase 60% de seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e buscando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos convergem em um só lugar! É hora de centralizar e energizar! Com o ClickUp Chat ao seu lado, você não precisa trocar de aplicativo para atualizar sua equipe. Envie mensagens à sua equipe sem sair da plataforma e não perca nenhum contexto.

O ClickUp Chat, uma ferramenta de mensagens em tempo real do ClickUp, permite que você se comunique instantaneamente com sua equipe sem sair da plataforma. Seja em um bate-papo individual ou em grupo, ele facilita a colaboração em tempo real e mantém todos alinhados.

Compartilhe atualizações e anúncios e converse com sua equipe sem sair do aplicativo usando o ClickUp Chat

Em resumo

Envie mensagens instantaneamente para a sua equipe, discuta tarefas, atualizações ou qualquer dúvida que tenha no local

Crie bate-papos em grupo para equipes ou projetos, ou envie mensagens diretamente a alguém para conversas mais focadas

Use emojis como 👍 ou 🔥 para demonstrar apreço, ✅ para confirmar uma tarefa, 👀 para indicar que está revisando algo e 🎉 para comemorar uma vitória

Mencione tarefas diretamente no bate-papo para que todos saibam o que está sendo discutido e possam acessar facilmente a tarefa

Compartilhe arquivos, imagens ou links diretamente no bate-papo para facilitar a colaboração

Encontre rapidamente conversas, decisões ou arquivos compartilhados do passado com o ClickUp Connected Search

ClickUp's One Up #3: Automações

Use o ClickUp Automations para otimizar os fluxos de trabalho, lidar com as tarefas do projeto, gerenciar as entregas do projeto e muito mais.

Acompanhe todas as suas automações em um só lugar e verifique os detalhes usando o ClickUp Automations

Veja o que você pode fazer com os recursos de automação do ClickUp:

Automatize o trabalho repetitivo com mais de 100 modelos de automação pré-criados. Desde a atribuição de tarefas com base na disponibilidade até a atualização de status e prioridades e até mesmo a movimentação de listas, defina uma vez e deixe que o ClickUp Automations cuide do resto

Fique de olho em todas as automações em um só lugar. Os logs de auditoria rastreiam cada ação, mostrando o nome da automação, o status, o tempo de execução e muito mais, para que você possa verificar os detalhes e ajustar as configurações rapidamente

E se você achar que criar uma automação do zero consome muito tempo, basta perguntar ao ClickUp Brain.

Encontre qualquer coisa em segundos. Pergunte ao Brain qualquer coisa sobre documentos, wikis, tarefas e fluxos de trabalho e deixe que ele extraia exatamente o que você precisa, quando você precisar

Obtenha uma visão de alto nível de suas tarefas, documentos, fluxos de trabalho e muito mais com o ClickUp Brain

Escreva melhor e mais rápido. Quer esteja redigindo, editando ou resumindo, o Brain entende o contexto do seu trabalho e o ajuda a criar conteúdo claro e conciso sem esforço

Por fim, integre o ClickUp Automations à sua pilha de tecnologia existente, como HubSpot, GitHub e Twilio, para automatizar tarefas em todo o seu espaço de trabalho em um só lugar.

Por exemplo, integre o ClickUp Automations ao Gmail para enviar atualizações automaticamente por e-mail e manter parceiros e fornecedores informados.

Costumávamos passar horas extras fazendo coisas rotineiras manualmente, como entregar projetos à nossa equipe, criar tarefas e colar links. Agora, estamos usando esse tempo para planejar com antecedência e transferir mais fluxos de trabalho da equipe para o ClickUp

Simplifique seus fluxos de trabalho e aumente a produtividade com o ClickUp

Como mostra esta comparação entre o Trello e o Monday.com, tanto o Trello quanto o Monday são ferramentas sólidas para organizar tarefas e colaborar com equipes. No entanto, cada uma delas tem suas próprias limitações quando se trata de gerenciamento abrangente do trabalho.

A simplicidade do Trello é excelente para o gerenciamento básico de projetos, e a versatilidade do Monday pode acomodar uma variedade de fluxos de trabalho. No entanto, o ClickUp as supera para equipes que buscam uma solução completa que combine gerenciamento de tarefas, documentação, colaboração e automação.

Com recursos robustos como o ClickUp Docs e o ClickUp Chat para colaboração contínua e recursos de automação de tarefas com tecnologia de IA, o ClickUp é a melhor opção para quem busca um fluxo de trabalho eficiente sem a taxa de alternância!

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje e veja por que ele é a melhor ferramenta para aumentar a produtividade e gerenciar seu trabalho.