11 melhores geradores de receitas com IA em 2025

Outro dia, tive um momento clássico de "o que eu vou fazer?

Você sabe como é - você abre a geladeira, olha para um frasco de molho de tomate pela metade, algumas sobras de queijo parmesão e aquelas batatas-doces que você jurou que usaria, e pensa: Como vou transformar isso em um jantar?

Normalmente, eu percorro os sites de receitas por horas a fio, só para perceber que está faltando um ingrediente importante (ou 10 👀).

Mas então descobri algo incrível: geradores de receitas com IA! Essas ferramentas pegam o que você já tem e sugerem instantaneamente ideias de refeições, economizando tempo, reduzindo o desperdício e tornando a culinária mais divertida.

Você está curioso para ver quais funcionam melhor? Vamos explorar os principais assistentes de cozinha com tecnologia de IA que podem transformar suas sobras em algo delicioso.

resumo de 60 segundos Aqui está um resumo dos melhores geradores de receitas com IA e em que eles se destacam: : Melhor para planejamento e gerenciamento de cozinha com IA ClickUp: Melhor para planejamento e gerenciamento de cozinha com IA MealPractice: Melhor para organização de refeições diárias Mr. Cook: Melhor para gerenciamento de receitas e redução do desperdício de alimentos ChefGPT: Melhor para planejamento inteligente de refeições com base em metas dietéticas Let's Foodie: Melhor para ser criativo com os ingredientes disponíveis SuperCook: Melhor para geração de receitas com base em ingredientes Plant Jammer: Melhor para culinária sustentável à base de plantas DishGen: Melhor para criar receitas saborosas CookAIfood: Melhor para criatividade culinária Whisk It: Melhor para gerenciamento de receitas e planejamento de refeições RecipeGenAI: Melhor para criar receitas de nível profissional

O que você deve procurar nos geradores de receitas com IA?

Um gerador de receitas com IA deve integrar perfeitamente a IA em sua vida diária, simplificando o gerenciamento da cozinha para minimizar o desperdício e maximizar a conveniência. Mas com tantas opções, como saber quais recursos são realmente importantes?

Veja o que deve ser priorizado:

Seu gerador de receitas com IA deve sugerir refeições de forma inteligente com base nos ingredientes que você tem, como "peito de frango, leite de coco, azeite de oliva, alho em pó

Ele deve apoiar hábitos culinários consistentes com macros detalhadas, escala de porções flexível, estimativas de tempo precisas e instruções passo a passo adaptáveis

Os melhores geradores de receitas com IA adaptam as necessidades dietéticas, facilitando o planejamento das refeições ao sugerir receitas para dietas cetônicas, veganas, sem glúten e outras

Ele deve aproveitar a IA generativa e o processamento avançado de linguagem natural para entender as solicitações com precisão e fornecer instruções de cozimento claras e lógicas, como "aqueça o azeite de oliva" ou adicione xarope de bordo

Ele deve se adaptar às mudanças sazonais, priorizando os ingredientes da estação, oferecendo dicas de preservação e ajustando as recomendações com base na disponibilidade local

Esses recursos trabalham juntos para dar suporte à sua jornada culinária - seja para explorar novas culinárias, monitorar hábitos, evitar desperdício de alimentos ou ter uma alimentação saudável. As melhores ferramentas combinam esses elementos perfeitamente, tornando o ato de cozinhar mais agradável e eficiente e economizando tempo.

o truque para gerar receitas incríveis está em como você formula suas perguntas para a IA. Temos algumas dicas aqui. 👇🏼

Dica profissional: Entusiastas do condicionamento físico, digam adeus às dores de cabeça com a contagem de calorias! Deixe que a IA cuide do planejamento diário, fornecendo a quantidade exata de nutrientes de que você precisa, enquanto você se concentra em se exercitar e saborear suas refeições.

Os 11 melhores geradores de receitas com IA

Depois de testar dezenas de ferramentas para receitas com IA, identifiquei as principais ferramentas que oferecem valor consistente na criação de receitas, no planejamento de refeições e no gerenciamento da cozinha. Aqui está minha análise detalhada das 11 principais ferramentas de geração de receitas com IA:

1. ClickUp (melhor para planejamento e gerenciamento de cozinha com IA)

Faça planos de refeições e obtenha receitas detalhadas em segundos com o ClickUp Brain

Você provavelmente conhece o ClickUp como uma ferramenta poderosa para o gerenciamento de projetos, mas o aplicativo tudo para o trabalho também pode ser seu assistente de cozinha definitivo!

Com o ClickUp Brain, seu assistente de IA integrado, você pode gerar receitas personalizadas adaptadas às suas necessidades e preferências alimentares - porque o planejamento de refeições deve ser tão organizado quanto seu fluxo de trabalho!

Esse assistente com tecnologia de IA pode criar Tarefas ClickUp detalhadas para cada refeição, com listas de ingredientes e preparação passo a passo, para que você possa planejar suas refeições semanais de uma só vez.

Está com falta de ingredientes específicos? O ClickUp Brain sugere receitas com base em seus ingredientes disponíveis ou preferências alimentares. Ele também pode ajudar a criar listas de verificação de ingredientes com IA, para que você nunca mais tenha que se preocupar com uma despensa vazia.

Outro aspecto fundamental do gerenciamento eficaz da cozinha é o controle do tempo. Use o Time-Tracking do ClickUp para garantir o tempo perfeito com cronogramas e lembretes de cozimento. Além disso, você pode automatizar tarefas repetitivas de preparação de refeições, como listas de compras e lembretes recorrentes, liberando seu tempo para aproveitar o processo de cozimento.

Se precisar de ajuda extra para planejar, o ClickUp Meal Planning Template oferece uma abordagem estruturada para organizar as refeições semanais com a sua família. Adicione status personalizados como "Prepped" (Preparado), "Cooking" (Cozinhando) e "Done" (Feito) para acompanhar seu progresso em cada receita.

Obter modelo gratuito Organize suas refeições diárias e semanais sem esforço usando o modelo de planejamento de refeições do ClickUp

Em seguida, o ClickUp Recipe Template oferece um espaço dedicado para armazenar as receitas de família mais queridas. Ele apresenta campos personalizados para ingredientes, tempo de cozimento e etapas de preparação. As receitas podem ser categorizadas com etiquetas como "Quick Weeknight Dinners" ou "Holiday Favorites" para facilitar a recuperação.

Está organizando um jantar com os amigos? O Modelo de planejamento de cardápio do ClickUp mantém todos na mesma página.

Obter modelo gratuito Use o modelo de planejamento de cardápio do ClickUp ao cozinhar com a família ou gerenciar uma equipe

Para projetos de cozinha maiores, é essencial manter sua equipe de ajudantes em sincronia. Colabore sem esforço com o ClickUp Docs para simplificar a comunicação e acelerar os prazos de entrega.

O que diferencia o ClickUp é como ele integra esses recursos em um único sistema coeso. Enquanto outras plataformas se concentram apenas na geração de receitas, o ClickUp ajuda você a gerenciar todo o processo de cozimento - do planejamento à preparação.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A configuração inicial dos modelos de receita pode levar algum tempo

Curva de aprendizado ao organizar seu fluxo de trabalho na cozinha pela primeira vez

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. MealPractice (Melhor para organização de refeições diárias)

via MealPr actic e

Quando sua agenda está lotada, o MealPractice facilita o planejamento de refeições. Essa ferramenta com tecnologia de IA adapta as receitas à sua preferência de proteína, estilo nutricional e culinária favorita, transformando a tarefa de cozinhar diariamente em uma tarefa fácil.

Com uma interface simplificada, ele oferece opções de receitas personalizadas que atendem às suas necessidades, além de um banco de dados de receitas com curadoria de chefs que você pode filtrar por culinária, tempo de cozimento e nível de habilidade. Salve suas favoritas, planeje sua semana com facilidade e deixe o MealPractice eliminar as suposições na hora das refeições!

Melhores recursos do MealPractice

Personalize os planos de refeições semanais com programação de arrastar e soltar e ajuste automático de porções para diferentes tamanhos de grupo

Crie listas de compras automatizadas que se sincronizam diretamente com os principais serviços de entrega de alimentos

Compartilhe coleções de receitas e planos de refeições com membros da família por meio de recursos de espaço de trabalho colaborativo

Acompanhe as informações nutricionais e as metas dietéticas com análises detalhadas e monitoramento do progresso

Importe receitas de qualquer site e converta-as automaticamente para atender às suas preferências alimentares

Limitações do MealPractice

Banco de dados de receitas limitado

Você só pode selecionar as opções disponíveis

Preços do MealPractice

Pacote inicial : uS$ 8 (uma única vez)

Melhor valor: uS$ 25 (uma única vez)

Avaliações e resenhas do MealPractice

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

3. Cook (Melhor para gerenciamento de receitas e redução de desperdício de alimentos)

Cook é um aplicativo inteligente de gerenciamento de receitas que o ajuda a organizar receitas, planejar refeições e aproveitar ao máximo os ingredientes disponíveis.

Esse aplicativo é excelente em transformar fotos de ingredientes em sugestões de receitas práticas, o que o torna particularmente valioso quando se trata de sobras ou ingredientes próximos do vencimento.

Por exemplo, se você vir aqueles tomates e ervas perto da data de validade, basta tirar uma foto. O aplicativo analisa a imagem e sugere receitas para ajudá-lo a usar esses ingredientes antes que eles sejam desperdiçados.

Melhores recursos do Mr. Cook

Digitalize receitas escritas à mão em formato digital, preservando receitas de família preciosas

Use o aplicativo em seu idioma preferido, tornando-o acessível para várias cozinhas

Veja as informações nutricionais de cada receita para fazer escolhas informadas de refeições

Cozinhe até tarde da noite sem cansar a vista com o recurso de modo escuro

Limitações do Mr. Cook

O acesso a todos os recursos requer uma assinatura paga

Preços do Mr. Cook

Gratuito

Mais : uS$ 3,99/mês

Pro: uS$ 8,99/mês

Cook ratings and reviews

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

Dica profissional: Ao usar um gerador de receitas com IA, insira todos os ingredientes que você tem em casa. Isso ajuda a minimizar o desperdício de alimentos e permite que a IA sugira receitas que usem melhor o que você já tem, garantindo que você aproveite ao máximo sua despensa.

4. ChefGPT (Melhor para planejamento inteligente de refeições com base em metas dietéticas)

via ChefGPT

O ChefGPT transforma a culinária caseira em uma experiência gourmet tranquila. Ele transforma ingredientes aleatórios da despensa em refeições deliciosas, cria cardápios semanais personalizados e até sugere a harmonização perfeita de vinhos-levando refeições com qualidade de restaurante para a sua mesa.

Com esse assistente de cozinha inteligente com IA, você pode aproveitar ao máximo o que já existe na sua cozinha e cozinhar com confiança.

Melhores recursos do ChefGPT

Insira seus ingredientes disponíveis e o modo PantryChef criará receitas usando apenas esses itens

Explore novos sabores com o modo MasterChef, que sugere receitas adaptadas ao seu gosto

Atinja suas metas nutricionais com o modo MacrosChef, que cria receitas com base em suas metas de proteínas, carboidratos e gorduras

Crie um plano de refeições personalizado com o modo MealPlanChef, elaborado para suas metas de dieta e condicionamento físico

Combine suas refeições perfeitamente com o PairPerfect, que recomenda bebidas que complementam seu prato com a experiência de um sommelier

Limitações do ChefGPT

Talvez você leve algum tempo para se familiarizar com a ferramenta

Preços do ChefGPT

Básico : Grátis

Pro: uS$ 2,99/mês

Avaliações e resenhas do ChefGPT

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

Você sabia? Os algoritmos de IA utilizam bancos de dados de compostos de sabor para identificar quais ingredientes combinam bem entre si, aumentando a criatividade e a qualidade das novas receitas.

5. Let's Foodie (Melhor para ser criativo com os ingredientes disponíveis)

Você tem frango, arroz e pimentão na geladeira? Insira esses ingredientes no Let's Foodie, adicione qualquer preferência ou restrição alimentar, e a ferramenta sugerirá receitas adequadas ao seu nível de habilidade culinária.

A ferramenta oferece dicas práticas de culinária e informações sobre os ingredientes, além das sugestões básicas de receitas. Portanto, se você não tiver certeza de como preparar os pimentões ou quiser saber mais sobre diferentes métodos de cozimento, a Let's Foodie está à sua disposição.

Melhores recursos do Let's Foodie

Receba recomendações personalizadas de pratos com base em suas escolhas e preferências culinárias anteriores

Desfrute de sugestões de receitas personalizadas que combinam com seu gosto e estilo de cozinha, pois o sistema aprende com seus hábitos

Descubra novos pratos selecionados a partir de suas escolhas culinárias anteriores para atender às suas preferências de sabor exclusivas

Vamos às limitações do Foodie

Instruções de cozimento muito simplificadas podem não ser adequadas para todos

Preços de comida

Gratuito

Avaliações e resenhas do Let's Foodie

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

6. SuperCook (melhor para geração de receitas com base em ingredientes)

via SuperCook

Cozinhar não precisa ser complicado. O SuperCook simplifica as coisas - basta selecionar os ingredientes que você tem e ele sugere receitas instantaneamente. Você pode até mesmo usar comandos de voz para adicionar ingredientes.

Não há necessidade de alternar entre sites ou procurar os ingredientes que faltam - apenas ideias de refeições rápidas e sem complicações sempre que você precisar!

Melhores recursos do SuperCook

Classifique as receitas por tempo de cozimento, tipo de cozinha e número de ingredientes

Salve seus ingredientes favoritos para pesquisar receitas mais rapidamente da próxima vez

Receba sugestões de receitas quando estiver faltando apenas um ingrediente

Concentre-se em ingredientes específicos para ver todas as receitas que os contêm

Limitações do SuperCook

Não há sugestões de substituição de ingredientes se estiver faltando algum

Preços do SuperCook

Gratuito

Avaliações e resenhas do SuperCook

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

7. Plant Jammer (melhor para culinária sustentável à base de vegetais)

via Plant Jammer

Procurando uma maneira fácil de cozinhar de forma mais sustentável? Conheça o Plant Jammer, o gerador de receitas com IA especializado em culinária sustentável e baseada em vegetais.

Essa plataforma inovadora ajuda você a criar refeições vegetarianas deliciosas e, ao mesmo tempo, minimizar o desperdício de alimentos - perfeita para quem deseja incorporar mais opções à base de vegetais em sua dieta ou reduzir seu impacto ambiental.

Ao contrário dos aplicativos de receitas comuns que extraem de um banco de dados fixo, o Plant Jammer cria receitas novas na hora com base na sua lista de ingredientes.

Melhores recursos do Plant Jammer

Adicione ingredientes à sua despensa virtual, e o aplicativo acompanhará sua disponibilidade

Atualize sua despensa à medida que você usa os itens para continuar recebendo sugestões de receitas relevantes

Navegue pelos corredores das lojas sem esforço com a orientação do aplicativo quando precisar de ingredientes extras

Compartilhe suas vitórias culinárias e modifique as receitas dos outros na comunidade Plant Jammer para promover um ambiente de cozinha colaborativa

Aprimore sua experiência à medida que o aplicativo aprende com as interações do usuário e realiza experimentos na cozinha para ajustar suas recomendações

Limitações do Plant Jammer

Cozinheiros experientes podem achar as sugestões simples demais para seu gosto

Preços do Plant Jammer

Básico: Grátis

Premium: uS$ 10 (uma única vez)

Avaliações e resenhas de Plant Jammer

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

8. DishGen (melhor para criar receitas saborosas)

via DishGen

Deseja liberar sua criatividade culinária e preparar algo exclusivo? Experimente o DishGen!

Ao contrário dos geradores de receitas tradicionais que se baseiam em combinações padrão, o algoritmo do DishGen analisa sua combinação específica de ingredientes para sugerir combinações deliciosas e métodos de cozimento que, de outra forma, você talvez não considerasse.

Você pode até mesmo armazenar e categorizar suas receitas favoritas geradas por IA para acesso rápido. Use a marcação de favoritos e o rastreamento do histórico para manter uma coleção pessoal de pratos bem-sucedidos.

Melhores recursos do DishGen

Altere o tamanho das porções, troque os ingredientes ou modifique os métodos de cozimento na hora

Siga instruções diretas e passo a passo incluídas em cada receita, projetadas para serem fáceis de entender para iniciantes

Explore várias sugestões de refeições com base em suas preferências e histórico de cozimento anterior

Limitações do DishGen

Os limites de crédito mensais no plano gratuito podem restringir a geração extensiva de receitas

É necessário registrar-se para acessar o controle avançado

Preços do DishGen

Básico: Grátis

Premium : uS$ 7,99/mês

Pro: uS$ 15,99/mês

Avaliações e resenhas do DishGen

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

9. CookAIfood (Melhor para criatividade culinária)

via CookAIfood

Uma ideia de refeição completa com apenas uma foto? O CookAIfood usa IA de ponta para gerar receitas personalizadas a partir de uma simples foto dos ingredientes que você já tem em casa.

Com uma interface fácil de usar, o CookAIfood atende a diversas preferências alimentares e oferece sugestões de refeições personalizadas. É uma ferramenta essencial para chefs novatos e experientes que estão explorando novos horizontes culinários.

Melhores recursos do CookAIfood

Crie e personalize tudo - de cardápios de jantar a refeições de casamento

Encontre restaurantes próximos que servem pratos semelhantes às suas receitas favoritas

Conecte-se com outros amantes da culinária para compartilhar receitas e dicas de culinária por meio da plataforma da comunidade

Use o planejador de dieta para acompanhar o conteúdo nutricional e manter-se alinhado com as metas de saúde

Gere fotos de alimentos com IA para visualizar como seu prato deve ficar

Limitações do CookAIfood

Às vezes, as sugestões de receitas podem não ser variadas e levar a ideias de refeições repetitivas

Preços do CookAIfood

Básico : uS$ 5 (100 créditos)

Avançado : uS$ 10 (225 créditos)

Premium: uS$ 20 (500 créditos)

CookAIfood avaliações e comentários

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

10. Whisk It (melhor para gerenciamento de receitas e planejamento de refeições)

via Whisk It

O Whisk It é um companheiro de cozinha abrangente que se destaca na organização de receitas, no planejamento de refeições e na simplificação do processo de compras.

O que torna essa ferramenta particularmente útil é sua capacidade de salvar receitas de qualquer fonte on-line em uma caixa de entrada de receitas personalizada - semelhante à forma como você salvaria pins no Pinterest, mas especificamente projetada para entusiastas da culinária.

Melhores recursos do Whisk It

Conecte-se diretamente com vários serviços de entrega de alimentos para pedir ingredientes por meio da plataforma

Salve e categorize receitas de várias fontes on-line em uma caixa de entrada de receitas centralizada

Transforme qualquer receita salva em uma lista de compras com um clique, garantindo que você nunca perca um ingrediente

Limitações do Whisk It

Às vezes, a interface do usuário pode parecer menos intuitiva

Preço do Whisk It

Gratuito

Avaliações e resenhas do Whisk It

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

11. RecipeGenAI (melhor para criar receitas de nível profissional)

via RecipeGenAI

Minimize o desperdício de alimentos com ferramentas que atendem às suas diversas necessidades alimentares. O RecipeGen AI vem com um banco de dados robusto de mais de 300 ingredientes, transformando seus ingredientes disponíveis em receitas personalizadas.

O que torna o RecipeGenAI único é a implementação de doze chefes de cozinha com IA distintos. Cada uma delas traz um conhecimento culinário especializado. Seja desejando pratos italianos autênticos ou explorando a culinária de fusão asiática, você pode selecionar um chef que combine com seu estilo de cozinha desejado.

Melhores recursos do RecipeGenAI

Explore diversas cozinhas criadas por chefs de todo o mundo

Desfrute de opções gourmet com receitas de chefs com estrelas Michelin para usuários premium

Experimente a geração ilimitada de receitas com um pagamento único e sem taxas ocultas

Limitações do RecipeGenAI

Algumas receitas podem precisar de ajustes para funcionar bem na vida real

Preços do RecipeGenAI

Plano padrão : uS$ 9,99/mês

Experiência Premium: uS$ 14,99/mês

Avaliações e resenhas do RecipeGenAI

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

Aumente o nível de seu jogo na cozinha com a geração de receitas com IA

Os geradores de receitas com IA já percorreram um longo caminho - eles não são mais apenas ideias de refeições, mas assistentes de cozinha em grande escala, ajudando na redução de desperdício, no acompanhamento nutricional, na organização e na criatividade.

Embora muitas ferramentas ofereçam vantagens exclusivas, o ClickUp vai além das receitas. Ele combina planejamento inteligente de refeições com recursos avançados de organização para uma experiência culinária perfeita. Já faz um tempo que estou na cozinha, e tenho certeza de que também será a sua.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e mude a maneira como você prepara suas refeições.