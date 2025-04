Modelos gratuitos de relatórios diários em Excel para um acompanhamento eficiente do progresso

"Como está indo isso?" "Posso obter uma atualização rápida do EOD?"

Parece familiar? Essas perguntas aparentemente inofensivas podem transformar um dia calmo em um pânico de última hora. Mesmo quando o trabalho está concluído, a elaboração de um relatório de progresso diário claro e conciso pode parecer uma tarefa para a sua equipe.

É aí que os modelos de relatórios diários do Excel podem ajudar.

Quer esteja acompanhando o desempenho da equipe, relatórios de status do projeto ou até mesmo uma lista de inventário, esses modelos podem transformar um processo de relatório potencialmente confuso em algo tão fácil quanto servir sua primeira xícara de café.

Neste artigo, exploraremos como esses modelos simplificam as atualizações diárias e como eles podem economizar horas da sua equipe (e talvez algumas dores de cabeça também).

O que faz um bom modelo de relatório diário em Excel?

Um modelo de relatório diário em Excel é uma planilha para documentar, acompanhar e compartilhar atualizações sobre tarefas, progresso ou atividades concluídas em um dia. Normalmente, inclui seções para detalhes importantes, como datas, descrições de tarefas, status e notas, fornecendo à autoridade responsável pelo relatório um formato estruturado.

Um bom modelo de relatório diário deve ter o seguinte: Campos de data e hora: Seções para acompanhar o dia e a hora para atualizações precisas

Lista de tarefas: Um detalhamento claro das tarefas, com colunas para descrições, prioridades e prazos

Indicadores de status: Campos simples para marcar o progresso (por exemplo, Não iniciado, Em andamento, Concluído)

Detecção de notas/comentários: Para adicionar detalhes extras ou contexto a cada tarefa

Métricas e KPIs: KPIs relevantes que acompanham o desempenho de uma função específica

9 Modelos gratuitos de relatórios diários em Excel

Sejamos realistas: a maioria das empresas, inclusive a sua, tem muitas reuniões desnecessárias.

Uma das maneiras mais fáceis de eliminá-las é ter atualizações diárias de status off-line.

Há modelos gratuitos e personalizáveis que abrangem tudo, desde o acompanhamento do projeto até as atualizações da equipe, para que você possa evitar mais reuniões de status!

Agora, navegue por alguns modelos de relatórios diários em Excel e selecione o que melhor se adapta às suas necessidades.

1. Modelo de relatório diário por Template. net

E se a sua equipe de vendas tiver concluído uma apresentação de vendas importante ontem, mas tiver um problema com o acompanhamento hoje? O Daily Report Template by Template. net é a sua ferramenta para priorizar tarefas, realizações e quaisquer obstáculos que sua equipe enfrente. Com esse modelo, você pode registrar rapidamente as vitórias do dia e anotar os desafios.

O modelo tem:

Um layout estruturado que torna seus relatórios claros, consistentes e fáceis de revisar - perfeito para profissionais que valorizam atualizações visuais

Acompanhamento das principais métricas para itens essenciais, como vendas, produtividade ou progresso do projeto, ajudando-o a medir o desempenho em um piscar de olhos

O espaço para delinear as próximas etapas para resolver problemas

Ideal para: Profissionais de vendas que precisam acompanhar o progresso de seu trabalho diário

2. Modelo de relatório de progresso diário por Template. net

Sua equipe de controle de qualidade envia uma lista enorme de bugs e a equipe de desenvolvimento passa o dia combatendo uma grande falha no sistema que atrapalha seus planos.

Em vez de se afogar em e-mails dispersos e pings intermináveis, eles usam o Daily Progress Report Template by Template. net para registrar o problema, detalhar como o corrigiram e definir prioridades claras para voltar aos trilhos no dia seguinte.

Com esse modelo de relatório de progresso, você pode:

Concentre-se em alinhar o trabalho diário com as metas trimestrais usando listas de tarefas incorporadas

Acompanhe os esforços diários da sua equipe e tenha uma visão geral

Documente os desafios e capture soluções, tornando-o um bom modelo de resumo de projeto

Ideal para: Equipes que trabalham em projetos de longo prazo que exigem verificações regulares

3. Modelo de formulário de relatório de vendas diárias por Template. net

Gerenciar uma equipe de vendas, especialmente uma com mais de dois representantes, pode ser um desafio, principalmente quando se trata de acompanhar o desempenho e comunicar atualizações às partes interessadas.

O Daily Sales Report Form Template by Template. net simplifica esse processo organizando os principais detalhes, como transações, receita e metas de vendas, em um formato único, claro e de fácil leitura.

Esse modelo de relatório diário gratuito permite que você:

Acesse rapidamente métricas como o número de vendas, produtos vendidos e receita total

Determine facilmente o desempenho individual dos representantes e o progresso em direção às metas

Elimine a necessidade de planilhas complexas e compilação manual de dados

Forneça uma visão geral clara das atividades diárias de vendas

ideal para: Líderes de vendas que desejam garantir que os membros da equipe estejam cumprindo as metas e identificando oportunidades de melhoria

4. Modelo de relatório de trabalho diário da Template. net

Para agências e consultores, onde os relatórios de controle de tempo não são negociáveis, o modelo de Relatório Diário de Trabalho é a ferramenta definitiva para manter o controle de suas tarefas e o fluxo de trabalho tranquilo.

Ele o ajuda a registrar os detalhes do trabalho diário enquanto:

Divida as tarefas, controle as horas e simplifique o faturamento do cliente

Monitorar desafios e manter o controle do progresso geral

Destaque o excelente desempenho dos membros da equipe com uma mensagem rápida

Anotar comentários que podem ser valiosos durante as avaliações de desempenho

Ideal para: Freelancers, agências e consultores que precisam monitorar o tempo gasto em cada tarefa

5. Modelo de relatório de tarefas diárias por Template. net

No Daily Task Report Template by Template. net, os membros da sua equipe podem destacar as tarefas em que estão trabalhando a cada dia e muito mais. Por exemplo, eles podem explicar por que o relatório de fim de ano ainda está em andamento, mencionando o motivo em 'Comentários'. '

Isso reduzirá o tempo de acompanhamento necessário de sua parte, e você poderá:

Acompanhe o tempo gasto em cada tarefa

Forneça notas e explicações sobre o andamento das tarefas

Priorize o trabalho com listas de prioridades personalizáveis

Ideal para: Gerentes que gerenciam muitos membros da equipe e precisam de relatórios coesos

Você sabia? O Multiplan foi a primeira planilha eletrônica da Microsoft em 1982, mas não conseguiu competir com o Lotus 1-2-3 no MS-DOS. Esse fracasso provocou a criação do Excel!

6. Relatório diário de entrada e saída de estoque do modelo WPS

via WPS Template

O Modelo de Relatório Diário de Entrada e Saída de Estoque o ajudará a acompanhar os níveis de entrada e saída de estoque, garantindo que você entenda claramente seu inventário. Se você vende sapatos, por exemplo, em lojas de varejo e acabou de receber uma nova remessa de produtos, poderá:

Registre as quantidades e as descrições dos produtos

Identifique quando é necessário reabastecer o estoque

Entenda quais produtos estão vendendo bem

Identifique e resolva rapidamente as discrepâncias de inventário

Dica profissional: Compartilhe essa planilha com sua equipe de marketing. Eles podem escolher os produtos menos vendidos e promovê-los para aumentar as vendas.

Ideal para: Empresas de varejo, gerentes de armazém e proprietários de pequenas empresas que precisam acompanhar as movimentações diárias de estoque

7. Modelo de formulário de relatório diário de saída da WPS Template

via WPS Template

Seja gerenciando um armazém ou administrando um negócio de comércio eletrônico, o Outbound Daily Report Form Template by WPS Template o ajudará a rastrear todas as remessas de saída e a garantir que as entregas estejam dentro do prazo.

Por exemplo, se você estiver enviando 50 laptops para clientes em todo o país, esse modelo permite que você:

Registre os detalhes da remessa, como data, destino, produto e quantidade

Monitore os cronogramas de entrega e as informações do destinatário

Identifique e resolva atrasos ou discrepâncias

Ideal para: Equipes de logística, gerentes de armazém, empresas de comércio eletrônico e qualquer pessoa que lide com remessas diárias

8. Modelo de relatório diário de saúde e presença de funcionários da empresa, do WPS Template

via WPS Template

Digamos que um dos membros da sua equipe diga que está doente e precisa tirar o dia de folga. Você pode registrar facilmente o estado de saúde e o motivo da ausência no Daily Report of Company Employee Health and Attendance Template by WPS Template.

Você pode usar esse modelo para:

Acompanhe a frequência diária e as questões relacionadas à saúde

Obtenha insights sobre padrões de absenteísmo

Identifique possíveis problemas, como problemas de saúde recorrentes ou esgotamento

Ideal para: Gerentes de RH, líderes de equipe ou proprietários de empresas que desejam manter o controle da saúde e da frequência dos funcionários

9. Modelo de relatório diário de status do projeto por Coefficient

via Coefficient

Digamos que sua equipe de expedição tenha acabado de receber dois grandes pedidos. Durante o processamento, eles recebem outra remessa. O que eles devem fazer agora? O Modelo de relatório diário de status de projeto da Coefficient resolve isso. Ele permite que você:

Documente tarefas concluídas, desafios e metas futuras

Forneça uma visão clara do status diário do projeto

Mencione e marque tarefas ad-hoc para os membros da equipe

Priorize tarefas ad-hoc conforme necessário

Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e qualquer pessoa que supervisione projetos complexos

Limitações do uso do Excel para relatórios diários

Embora o Excel seja uma ferramenta amplamente usada para relatórios diários, ele tem algumas limitações. Veja a seguir o que você pode enfrentar:

Atualizações manuais : Se as suas necessidades de relatórios forem dinâmicas, a atualização manual do Excel todos os dias pode se tornar rapidamente cansativa e propensa a erros

Desafios de colaboração : Compartilhar relatórios e fazer edições simultâneas pode levar a problemas de controle de versão e atrasos

Automação limitada : O Excel oferece automação básica, mas não possui recursos mais avançados, como a geração automática de relatórios, o envio de lembretes ou a sincronização de dados, o que significa que você precisa fazer essas tarefas manualmente

Problemas de dimensionamento : À medida que seus dados aumentam, o Excel pode ter dificuldades para lidar com grandes volumes de informações, dificultando o acompanhamento das atualizações diárias de registros em vários departamentos ou projetos

Falta de integração: O Excel não se integra perfeitamente a outras ferramentas que você possa estar usando, como software de gerenciamento de projetos ou CRMs, o que torna mais difícil reunir dados ou automatizar fluxos de trabalho

você sabia? O Excel permite que você coloque 32.767 caracteres em uma fórmula. Você deveria fazê-lo? Provavelmente não!

Modelos alternativos de relatórios diários em Excel

Hoje, você está procurando modelos de relatórios de status de projetos. Amanhã, sua prioridade pode ser a criação de painéis de controle de projetos. À medida que a sua empresa cresce, as ideias evoluem e as equipes se expandem, você precisa de uma ferramenta que acompanhe o seu crescimento.

O ClickUp é um aplicativo para o trabalho que combina rastreamento de tarefas, monitoramento de progresso e recursos de comunicação em uma única interface, garantindo que você tenha todas as informações essenciais de que precisa para manter o controle do seu trabalho.

Ouça o que diz nosso usuário, Alexis Valentin, chefe de desenvolvimento de negócios globais da Pigment.

Com o ClickUp, reduzimos o tempo necessário para enviar e executar tarefas, de alguns dias para algumas horas. Agora as pessoas sabem quais tarefas estão pendentes para sua integração e o que precisam fazer - o que é um pesadelo tentar organizar por e-mail. Os gerentes estão a um clique de distância, graças aos modelos, de criar quadros de integração para cada novo membro. Um divisor de águas.

Com o ClickUp, reduzimos o tempo necessário para enviar e executar tarefas, de alguns dias para algumas horas. Agora as pessoas sabem quais tarefas estão pendentes para sua integração e o que precisam fazer - o que é um pesadelo tentar organizar por e-mail. Os gerentes estão a um clique de distância, graças aos modelos, de criar quadros de integração para cada novo membro. Um divisor de águas.

Vamos explorar oito modelos adicionais de relatórios diários no ClickUp que são alternativas atraentes.

1. O modelo de relatório diário do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe e relate suas atividades diárias sem esforço com o modelo de relatório diário do ClickUp

Seja gerenciando uma equipe ou trabalhando sozinho, o modelo de relatório diário do ClickUp tem tudo o que você precisa para manter o controle e estar à frente de suas metas. Com esse modelo, você pode revisar rapidamente as conquistas de ontem, os planos de hoje e a lista de tarefas de amanhã - tudo em um só lugar.

Veja como esse modelo ajuda as equipes a se manterem produtivas e conectadas:

Os campos de prioridade e as descrições de tarefas capturam os principais detalhes sobre cada atividade, inclusive quem é o responsável e o tempo gasto, fornecendo uma visão completa do progresso diário

Várias exibições, como Resumo Diário e Visão Geral Semanal, ajudam a analisar padrões e identificar gargalos, para que você possa tomar decisões baseadas em dados sobre carga de trabalho e recursos

Os recursos de automação cuidam das tarefas rotineiras de geração de relatórios, liberando sua equipe para se concentrar em trabalhos significativos e garantindo uma documentação consistente

Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e qualquer pessoa que supervisione projetos simples

você sabia? Mais da metade (52%) dos funcionários em todo o mundo acredita que a IA beneficiará suas carreiras nos próximos cinco anos, com 31% esperando um aumento de produtividade e 27% vendo uma chance de aprender novas habilidades.

2. Modelo de briefing diário do ClickUp

Obter modelo gratuito Aumente o alinhamento e a produtividade da equipe com o Modelo de Briefing Diário do ClickUp

Você já passou por isso - mais uma manhã passada em meio a vários aplicativos e ferramentas, tentando descobrir em que a sua equipe está trabalhando. O ClickUp Daily Briefing Template acaba com esse caos, reunindo todas as atualizações diárias em um único hub central.

Veja o que torna esse modelo útil:

Rastreamento de status personalizado: Configure diferentes status como "Em andamento", "Bloqueado" ou "Concluído" para monitorar o progresso do briefing. Adicione campos personalizados para capturar detalhes importantes, como números de projetos, listas de participantes e locais de briefing - tudo em uma única exibição

Centro de comunicação em tempo real: Os membros da equipe podem lançar atualizações rápidas diretamente nas tarefas, reagir a comentários e acompanhar o tempo gasto em diferentes atividades. Isso cria um registro claro do progresso diário que é fácil de consultar mais tarde

Organização inteligente de reuniões: Use a Use a visualização de calendário para agendar reuniões e criar agendas no Docs. Isso mantém todo o conteúdo relacionado a reuniões organizado e acessível em um só lugar

Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e equipes remotas que realizam reuniões diárias

3. Modelo de relatório de atividade diária do funcionário do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe o progresso sem esforço e mantenha sua equipe informada com o modelo de relatório de atividades diárias do ClickUp Employee

Digamos que um membro da equipe queira tirar uma licença repentina e você queira saber se isso atrapalharia seu fluxo de trabalho antes de aprovar a solicitação. O modelo de relatório de atividade diária do funcionário do ClickUp lhe dará uma visão rápida de tudo em que ele está trabalhando diariamente. Você pode entender os trabalhos pendentes e compensar a urgência deles.

Veja o que faz esse modelo se destacar:

Várias visualizações lhe dão novas perspectivas sobre o trabalho diário. Experimente o Activity Summary View para acompanhar as tarefas concluídas, classificar as tarefas por Priority View para identificar itens urgentes e o Completed Tasks View para medir a produtividade

Os status incorporados, como "Em andamento" e "Aprovação pendente", simplificam o controle da situação das tarefas. Os membros da equipe podem atualizar rapidamente o andamento das tarefas, enquanto os gerentes têm visibilidade em tempo real das atividades diárias

Os recursos de automação inteligente enviam lembretes oportunos para o preenchimento dos relatórios diários. Isso mantém todos responsáveis e garante que nenhuma atualização importante passe despercebida

Ideal para: Gerentes de RH, líderes de equipe e supervisores que acompanham o progresso individual dos membros da equipe

ClickUp Insight: Os profissionais do conhecimento enviam uma média de 25 mensagens por dia, buscando informações, contexto e atualizações. Isso indica uma boa quantidade de tempo desperdiçado com rolagem, pesquisa e decifração de conversas fragmentadas em e-mails e chats para descobrir o progresso. 😱 Se ao menos você tivesse uma plataforma inteligente que conectasse tarefas, projetos, bate-papo e e-mails (além de IA!) em um só lugar. Mas você tem, o aplicativo poderoso de produtividade - ClickUp!

4. Modelo de relatório de fim de dia do ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha os projetos em andamento com o modelo de relatório de fim de dia do ClickUp

Você precisa de um modelo de atualização de projeto para acompanhar o progresso rapidamente. Digamos que um membro da equipe esteja trabalhando em um relatório, mas houve um atraso inesperado.

Com o modelo de relatório de fim de dia do ClickUp, o membro da sua equipe pode preencher rapidamente o progresso, os desafios e as metas para o dia seguinte.

Veja o que torna esse modelo eficaz para suas necessidades de relatórios diários:

Mantenha todos alinhados com os campos personalizados para resumos de tarefas, atualizações de departamentos e notas de supervisores

Acompanhe o progresso usando várias visualizações, como "Para revisão", "Relatório diário" e "Resumo diário"

Economize tempo com automações e lembretes incorporados para relatórios diários

Melhore a comunicação por meio de recursos colaborativos e atualizações em tempo real

Obtenha uma visão geral clara das atividades da equipe usando painéis personalizáveis

O modelo vem com 12 campos personalizados especializados, incluindo "Comentários de perguntas", "Resumo de tarefas concluídas" e "Superior direto" para ajudá-lo a capturar todas as informações essenciais

Ideal para: Gerentes, executivos e líderes de projeto que precisam de atualizações diárias rápidas do projeto

5. Modelo de relatório de produção diária do ClickUp

Obter modelo gratuito Acelere o fluxo de produção e mantenha sua equipe em sincronia com o modelo de relatório de produção diária do ClickUp

Digamos que você esteja criando vários vídeos no YouTube para o lançamento de um novo produto e a equipe esteja trabalhando com um cronograma apertado. Você tem cinco equipes diferentes trabalhando em cada aspecto dos vídeos.

O modelo de relatório de produção diária do ClickUp coloca todas essas partes móveis em um só lugar, fornecendo um instantâneo em tempo real de suas operações diárias.

Acompanhe as métricas de produção e o desempenho da equipe com esses recursos integrados:

Os status personalizados e os campos personalizados ajudam a monitorar diferentes estágios das tarefas de produção - de "Em andamento" a "Concluído" e "Revisão pendente". "Adicione pontos de dados específicos, como quantidades de produção, duração do tempo de inatividade e métricas de qualidade para obter uma visão completa de sua produção diária

Várias opções de visualização de dados transformam números brutos em percepções acionáveis por meio de gráficos de quantidade de produção, tabelas de análise de tempo de inatividade e calendários de uso da força de trabalho. Essas visualizações ajudam a identificar padrões e a tomar decisões informadas sobre a alocação de recursos

As ferramentas de colaboração em tempo real mantêm todos em sincronia com atualizações instantâneas, comentários e menções

Ideal para: Gerentes de produção, equipes de criação e supervisores de fabricação, garantindo fluxos de trabalho tranquilos

6. Modelo de relatório diário de vendas do ClickUp

Obter modelo gratuito Promova o sucesso das vendas com clareza e rapidez usando o modelo de relatório diário de vendas do ClickUp

Os números contam histórias e, para as equipes de vendas, essas histórias moldam as decisões comerciais. O modelo de relatório diário de vendas do ClickUp transforma dados de vendas dispersos em insights claros sobre os quais sua equipe pode agir.

Veja o que esse modelo traz para seu processo de vendas:

Acompanhamento do desempenho de vendas em tempo real: Adicione campos personalizados para monitorar as principais métricas, como tamanho do negócio, origem do lead e desempenho do representante de vendas

Gerenciamento inteligente de pipeline: Quer saber exatamente em que pé está cada negócio? Use status personalizados como "Pendente", "Fechado" e "Acompanhamento necessário" para acompanhar o progresso das vendas

Tomada de decisões com base em dados: Use Use gráficos de Gantt para planejar metas de vendas e visualizações de calendário para agendar acompanhamentos. Quando precisar apresentar relatórios às partes interessadas, basta abrir o Sales Performance Dashboard para obter uma visão clara de seus resultados

Ideal para: Gerentes de vendas, executivos de contas e equipes de desenvolvimento de negócios que acompanham o desempenho

7. O modelo de relatório diário de construção do ClickUp

Obter modelo gratuito Melhore a coordenação da equipe e o progresso do canteiro de obras com o modelo de relatório diário de construção do ClickUp

Em projetos de construção de grande escala, vários empreiteiros geralmente trabalham em diferentes aspectos. O cronograma é apertado e cada equipe precisa acompanhar o progresso da outra para evitar sobreposição de trabalho ou perda de prazos e oportunidades.

Com o modelo de relatório diário de construção do ClickUp, o supervisor do local pode registrar atualizações importantes, como a quantidade de drywall instalada, problemas com subcontratados, inspeções concluídas, falta de estoque ou problemas de segurança.

Veja o que torna esse modelo indispensável para seu projeto de construção:

Crie status personalizados como "Aberto", "Em andamento", "Concluído" e "Atrasado" para monitorar o progresso de cada tarefa em tempo real

Registre detalhes cruciais do local usando campos personalizados - como condições climáticas, registros de equipamentos e observações de segurança - tudo em um único local central

Alterne entre várias visualizações, incluindo "Resumo diário", "Registro de equipamentos" e "Lista de verificação de segurança", para obter diferentes perspectivas sobre o status do seu projeto

Mantenha todos em sincronia com as ferramentas de colaboração incorporadas e os recursos de documentação em tempo real que se integram perfeitamente ao Google Docs

Ideal para: Supervisores de obra, empreiteiros e gerentes de projeto que supervisionam o andamento da construção

Dica profissional: Comece cada dia atualizando o modelo com as tarefas concluídas, os materiais usados e a mão de obra presente. Isso cria um registro confiável que pode ser consultado a qualquer momento.

8. Modelo de relatório de caixa registradora do final do dia do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe seu fluxo de caixa sem esforço com o modelo de relatório de registro de caixa no final do dia do ClickUp

Como garantir que cada dólar do seu restaurante seja contabilizado ao final de um dia movimentado? Com vários turnos, métodos de pagamento, gorjetas e reembolsos para gerenciar, é fácil ficar sobrecarregado. O modelo ClickUp End of Day Cash Register Report traz clareza e precisão ao seu controle financeiro diário.

Com esse modelo, você pode:

Acompanhe cada centavo com os campos personalizados: Mantenha o controle das vendas em dinheiro, transações com cartão de crédito, reembolsos e contagem total de dinheiro

Fique por dentro do status do relatório: Monitore o progresso do relatório com opções de status como "Aprovação pendente", "Concluído" e "Enviado"

Trabalhe melhor em equipe: Compartilhe relatórios com os membros da equipe, programe relatórios futuros usando a Visualização de Calendário e organize dados de caixa registradora na Visualização de Tabela

Obtenha o panorama financeiro completo: Gere relatórios detalhados que abrangem o total de vendas, o fluxo de caixa, as transações e quaisquer observações dignas de nota

Ideal para: Gerentes de varejo, proprietários de restaurantes e equipes financeiras que gerenciam transações diárias

Simplifique os relatórios diários com o ClickUp

Quando se trata de relatórios diários, os modelos do Excel podem parecer uma ferramenta antiga e confiável, mas geralmente deixam muito a desejar em termos de personalização e automação.

Embora forneçam as linhas e colunas básicas para acompanhar o progresso do projeto, eles podem se tornar rapidamente incômodos e desconectados do panorama geral.

O ClickUp trabalha tanto quanto a sua equipe - obtendo atualizações automaticamente, alinhando-se aos seus fluxos de trabalho e fornecendo insights em tempo real a todos que precisam deles. É mais do que apenas economizar tempo; trata-se de transformar a maneira como sua equipe colabora e se mantém informada.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e acabe com as temidas reuniões de atualização de status. Sua equipe vai agradecer!