Os melhores aplicativos de anotações com IA para reuniões do Microsoft Teams

As reuniões são ótimas — até você ter que se lembrar de tudo o que foi dito. É muita coisa quando você está fazendo anotações, acompanhando itens de ação e prestando atenção de verdade.

Se sua equipe usa o Microsoft Teams o tempo todo, você precisa de uma ferramenta de anotação com IA para facilitar o seu trabalho.

Os melhores aplicativos de anotações com IA gravam, transcrevem, resumem e até criam tarefas para que você possa manter o foco enquanto eles cuidam dos detalhes.

Nesta postagem do blog, abordaremos os melhores aplicativos de anotações com IA para o Microsoft Teams que transformarão suas anotações de reuniões de caóticas em organizadas. 🎯

Enquanto isso, confira algumas das principais opções neste vídeo:

⏰ Resumo de 60 segundos Aqui estão nossas recomendações dos melhores aplicativos de anotações com IA para reuniões do Microsoft Teams: ClickUp (Ideal para produtividade em reuniões com tecnologia de IA) Microsoft Teams Copilot (Ideal para insights e análises de reuniões com tecnologia de IA) Fireflies.ai (Ideal para rastreadores personalizáveis e destaques com marcação de tempo) Otter.ai (Ideal para transcrições pesquisáveis e acompanhamentos gerados por IA) Anotador com IA da Tactiq (Ideal para transcrição em tempo real com marcação e capturas de tela) tl;dv (Ideal para resumos de reuniões integrados ao CRM e automação de fluxos de trabalho) Supernormal (Ideal para extrair insights importantes e responder a perguntas relacionadas às reuniões) Krisp AI Meeting Assistant (Ideal para identificar itens de ação e modelos de reunião estruturados) Huddles. app (Ideal para supressão de ruídos e clareza de voz nas transcrições) Anotador com IA da Bluedot (Ideal para transcrição em segundo plano sem bots, com precisão específica para o setor)

O que você deve procurar em aplicativos de anotação com IA para o Microsoft Teams?

Um aplicativo de anotações com IA pode economizar tempo, melhorar a precisão e aumentar a produtividade das reuniões. No entanto, nem todas as ferramentas oferecem os mesmos recursos. Ao escolher um para o Microsoft Teams, leve em consideração os seguintes recursos essenciais para garantir que ele atenda às suas necessidades. 💁

Integração perfeita: Funciona nativamente no Microsoft Teams sem exigir configuração manual ou soluções alternativas de terceiros

Transcrição em tempo real: Captura conversas com alta precisão, mesmo em ambientes barulhentos ou discussões em ritmo acelerado

Identificação do orador: Diferencia os participantes para criar notas estruturadas e fáceis de ler

Extração de itens de ação: Identifica tarefas, decisões e acompanhamentos importantes, reduzindo a necessidade de revisão manual

Recursos de resumo: Gera resumos concisos de reuniões com tecnologia de IA, destacando os pontos relevantes

Formatação personalizável: permite que os usuários adaptem os resumos para atender aos fluxos de trabalho da equipe e às necessidades de relatórios

Suporte multilíngue: Transcreve reuniões em vários idiomas para equipes globais

Pesquisa avançada e marcação: Permite a recuperação rápida de tópicos específicos, palavras-chave ou momentos importantes

🧠 Curiosidade: Um estenógrafo não digita como o resto de nós. Ele usa uma máquina especial de taquigrafia chamada estenótipo, que digita palavras ou frases inteiras com um único toque. É por isso que consegue acompanhar discursos em ritmo acelerado, tornando-se a versão humana da IA de transcrição em tempo real.

Os 10 melhores aplicativos de anotações com IA para o Microsoft Teams

Escolher o aplicativo de anotações com IA certo pode ser um desafio, com tantas opções disponíveis. Para facilitar sua vida, selecionamos uma lista de dez aplicativos de anotações com IA para o Microsoft Teams que se destacam por sua precisão, integração perfeita e benefícios de produtividade.

Vamos começar! 💪

1. ClickUp (Ideal para produtividade em reuniões com tecnologia de IA)

O trabalho hoje está desorganizado.

Projetos, conhecimento e conversas estão espalhados por ferramentas desconectadas, o que atrasa as equipes. O ClickUp resolve isso com o aplicativo completo para o trabalho que combina projetos, conhecimento e chat em um só lugar — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Todos sabemos que é nas reuniões que a mágica (e a loucura) acontece. É por isso que o ClickUp Meetings garante que as discussões sejam estruturadas, produtivas e, o mais importante, práticas.

O ClickUp centraliza anotações com IA, organização de reuniões, documentos colaborativos e acompanhamento de tarefas em um único lugar em todas as plataformas de videoconferência, incluindo o Microsoft Teams.

Veja como você pode usar seus recursos. 💁

ClickUp AI Notetaker

Experimente o Anotador com IA do ClickUp Obtenha transcrições automáticas de reuniões com identificações claras dos participantes usando o ClickUp AI Notetaker

A reunião acabou de terminar e sua página está cheia de rabiscos ilegíveis? Não se preocupe; o ClickUp AI Notetaker está aqui para te ajudar.

O aplicativo de anotações grava, transcreve e resume automaticamente suas reuniões em tempo real, destacando os principais pontos, resultados esperados e decisões. Chega de vasculhar uma montanha de texto para encontrar informações cruciais até seus olhos lacrimejarem.

E o melhor de tudo? Essa ferramenta de IA para reuniões converte pontos de discussão em tarefas do ClickUp de forma integrada, garantindo um acompanhamento sem esforço. Quando precisar revisar algo mais tarde, basta perguntar à ferramenta de IA em linguagem natural, e ela apresentará as informações em segundos!

Por exemplo, digamos que uma equipe de marketing de uma empresa de tecnologia realize uma reunião semanal de planejamento de campanha no Microsoft Teams.

Com o anotador do ClickUp, a reunião é resumida, capturando atualizações importantes como cronogramas de lançamento, entregas de conteúdo e alocações de gastos com publicidade. Ele converte esses pontos em tarefas, atribuindo rascunhos aos redatores de conteúdo e solicitações de design aos designers.

ClickUp Brain

Obtenha respostas instantâneas a partir das transcrições das reuniões para orientações rápidas com o ClickUp Brain

Encontrar informações se torna fácil com o ClickUp Brain. Em vez de vasculhar páginas de notas de reunião, basta perguntar: “Que feedback o cliente deu no mês passado?” e obter respostas instantâneas.

Por exemplo, um estrategista de campanha que analisa discussões anteriores pode recuperar instantaneamente as preferências do cliente perguntando: “Qual direção de mensagem o cliente preferiu?” Isso garante que cada proposta, conceito de anúncio ou estratégia de conteúdo permaneça alinhado às expectativas do cliente, sem perder detalhes importantes.

ClickUp Docs

Colabore em tempo real e edite em conjunto com o ClickUp Docs

Agora que suas reuniões são documentadas com facilidade, onde ficam todas essas anotações?

O ClickUp Docs é um hub centralizado para organizar, compartilhar e colaborar em tudo, desde notas de reuniões até planos de projeto, listas de tarefas e wikis da empresa.

Você pode usar seus recursos avançados de formatação para estruturar seus documentos da maneira que desejar, tornando-os mais envolventes com multimídia, gráficos, tags, links e tabelas. Além disso, com o Brain integrado, você pode melhorar a clareza das anotações e editá-las para se adequarem a tons específicos.

Principais recursos do ClickUp

Expanda suas ideias: Use sugestões baseadas em IA, como “Ampliar conteúdo” ou “Continue escrevendo”, para desenvolver e refinar suas ideias

Automatize tarefas rotineiras: defina gatilhos e condições para lidar com ações repetitivas, usando defina gatilhos e condições para lidar com ações repetitivas, usando automações do ClickUp prontas ou personalizáveis

Capture e transcreva gravações de tela: Grave sua tela com Grave sua tela com o ClickUp Clips e gere transcrições com tecnologia de IA para facilitar a consulta nas notas da reunião

Sincronize notas de reunião com o Chat: Use o ClickUp Brain para resumir discussões em threads e publicar itens de ação importantes diretamente no Use o ClickUp Brain para resumir discussões em threads e publicar itens de ação importantes diretamente no ClickUp Chat para manter todos alinhados

Limitações do ClickUp

Seus recursos de personalização abrangentes levam tempo para serem configurados

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

📮 ClickUp Insight: 37% dos profissionais enviam notas de acompanhamento ou atas de reuniões para monitorar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para registrar decisões, as informações essenciais de que você precisa podem ficar perdidas em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar conversas instantaneamente em tarefas executáveis em todas as suas tarefas, chats e documentos — garantindo que tudo seja abordado.

2. Microsoft Teams Copilot (Ideal para insights e análises de reuniões com tecnologia de IA)

via Microsoft Teams Copilot

O Microsoft Teams Copilot é um assistente com tecnologia de IA integrado aos aplicativos do Microsoft 365, incluindo o Teams, para aumentar a produtividade e a colaboração. Aproveitando modelos de linguagem avançados e dados do Microsoft Graph, o Copilot automatiza tarefas como redigir e-mails, resumir reuniões e gerar conteúdo.

O Copilot prepara você para as reuniões, transcreve as discussões e resume os pontos-chave para quem chega atrasado. Depois, ele recapitula as decisões, lista as tarefas pendentes e responde às perguntas de acompanhamento.

Principais recursos do Microsoft Teams Copilot

Identifique e liste tarefas de acompanhamento com base nas discussões da reunião, facilitando a atribuição de responsabilidades

Configure a disponibilidade do Copilot com opções de transcrição completa, conversão de fala em texto em tempo real ou insights baseados em chat

Faça perguntas específicas ao Copilot para identificar divergências, analisar respostas e detectar lacunas nos argumentos

Combine discussões faladas e mensagens de chat para fornecer um contexto completo em um único lugar

Limitações do Microsoft Teams Copilot

Você precisa de planos de serviço específicos do Microsoft 365 para o recurso de anotações, o que acarreta custos adicionais

Ele não está disponível em reuniões com criptografia de ponta a ponta, o que limita seu uso em discussões confidenciais, mas importantes

Preços do Microsoft Teams Copilot

Microsoft 365 Business Basic com Copilot: US$ 37,50/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard com Copilot: US$ 44,00/mês por usuário

Microsoft 365 Business Premium com Copilot: US$ 53,50/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Microsoft Teams Copilot

G2: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

3. Fireflies.ai (Ideal para rastreadores personalizáveis e destaques com marcação de tempo)

O Fireflies.ai é um aplicativo de anotações com IA para reuniões que grava, transcreve e resume conversas de discussões, chamadas e conferências virtuais. Ele captura interações de voz de qualquer fonte, garantindo que você nunca perca detalhes importantes.

Precisa acompanhar discussões sobre preços e menções à concorrência ou compartilhar um momento importante de uma chamada? Configure rastreadores personalizados para marcar detalhes e deixe que o Fireflies crie trechos de áudio com marcação de tempo para referência rápida.

Principais recursos do Fireflies.ai

Capture e converta reuniões em texto com precisão líder do setor em mais de 100 idiomas

Sincronize transcrições e notas com o Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion e muito mais

Use o bot do AI Notetaker, a extensão do Chrome ou o aplicativo móvel para transcrever conversas ao vivo ou presenciais

Pesquise reuniões anteriores até a frase exata e use o AskFred para obter respostas instantâneas a partir das conversas

Limitações do Fireflies.ai

Um vocabulário técnico limitado às vezes leva a imprecisões

Não consegue gravar ou resumir mensagens enviadas no chat do Teams durante as reuniões

Preços do Fireflies.ai

Gratuito

Pro: US$ 18/mês por usuário

Empresas: US$ 29/mês por usuário

Enterprise: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: Os gregos usavam materiais como pergaminhos e papiros caros para documentar tudo à mão. Eles também tinham que se esforçar constantemente para manter esses registros protegidos dos efeitos ambientais.

4. Otter.ai (Ideal para transcrições pesquisáveis e acompanhamentos gerados por IA)

O Otter.ai ajuda as equipes a se manterem atualizadas sobre as reuniões, transformando conversas em notas claras e pesquisáveis. Como uma ferramenta de anotação com IA, o Otter.ai transcreve suas reuniões em tempo real. Após a reunião, ele cria automaticamente um resumo rápido, para que você possa revisar os pontos-chave em segundos.

A plataforma também identifica os participantes e define responsabilidades, eliminando a necessidade de acompanhamentos manuais. Com a detecção de palavras-chave, você pode pesquisar facilmente tópicos específicos em reuniões anteriores.

Além disso, seu assistente de chat com IA pode gerar e-mails de acompanhamento ou atualizações de status com base na reunião.

Principais recursos do Otter.ai

Gere resumos de 30 segundos que sintetizam sessões longas em destaques essenciais

Use o Otter AI Chat para criar e-mails de acompanhamento e atualizações de status diretamente a partir das informações da reunião

Combine diálogos em tempo real com atualizações assíncronas usando os Canais de IA, impulsionando o andamento do projeto

Extraia e distribua itens de ação automaticamente, garantindo que os próximos passos fiquem claros

Limitações do Otter.ai

O acesso é limitado às suas 25 conversas mais recentes, e as conversas mais antigas são arquivadas

A transcrição em cada sessão é limitada a 30 minutos no plano gratuito

Preços do Otter.ai

Gratuito

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

Empresas: US$ 30/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

🧠 Curiosidade: Os antigos gregos foram pioneiros na prática de tomar notas e enfatizavam a importância cultural de documentar o conhecimento. Eles mantinham registros pessoais meticulosamente para preservar pensamentos filosóficos, eventos históricos e observações científicas.

5. Tactiq’s AI Note Taker (Ideal para transcrição em tempo real com marcação e capturas de tela)

via Tactiq

Projetado com profissionais e gerentes em mente, o Tactiq Note Taker da OpenAI transcreve suas reuniões ao vivo, garantindo que todos os detalhes essenciais sejam capturados com precisão.

Ele se integra ao Microsoft Teams, Google Meet e Zoom, eliminando o trabalho de tomar notas manualmente. Seguindo o método de anotação por frase, o Tactiq captura cada declaração à medida que é feita, garantindo que o contexto e as nuances da conversa sejam preservados.

Principais recursos do Tactiq AI Note Taker

Use IA para gerar automaticamente atualizações completas de projetos, incluindo eventos, prazos, discussões, próximas etapas, notas e conclusões

Marque tarefas, decisões e perguntas com tags, rótulos ou comentários personalizados nas transcrições em tempo real

Adicione capturas de tela diretamente à sua transcrição para preservar momentos críticos e referências específicas para revisão posterior

Limitações do aplicativo de anotações com IA da Tactiq

Alguns usuários relatam que os recursos de IA do Tactiq podem ser complexos de configurar e personalizar inicialmente

O Tactiq funciona como uma extensão do Chrome, limitando seu uso aos usuários do navegador Chrome

Preços do Tactiq AI Note Taker

Gratuito

Pro: US$ 12/mês por usuário

Team: US$ 20/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Tactiq AI Note Taker

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? John Locke desempenhou um papel importante na melhoria da usabilidade dos livros comuns. Ele introduziu um sistema de indexação eficaz que permitia aos usuários categorizar e recuperar informações de maneira eficiente. Isso ajuda na tomada de notas estruturada, mesmo nos tempos modernos.

6. tl;dv (Ideal para resumos de reuniões integrados ao CRM e automação de fluxos de trabalho)

O tl;dv é um software de atas de reuniões com inteligência artificial para profissionais e gerentes que utilizam o Microsoft Teams. Embora grave, transcreva e destaque momentos das reuniões, ele se concentra principalmente na síntese pós-reunião.

Com integração perfeita com CRM, insights baseados em IA e um formato de resumo personalizável, o tl;dv facilita o acompanhamento, a geração de relatórios e a tomada de decisões. Seja para extrair feedback de clientes, acompanhar objeções em chamadas de vendas ou identificar pontos fracos de produtos, os agentes de IA do tl;dv cuidam de tudo.

Resumo das melhores funcionalidades

Preencha automaticamente os campos do CRM com dados relevantes da reunião, eliminando a necessidade de inserção manual no HubSpot, no Salesforce e em mais de 6.000 outras plataformas

Programe alertas com tecnologia de IA para analisar reuniões passadas e futuras em busca de insights específicos, com relatórios enviados diretamente para sua caixa de entrada

Transcreva e resuma reuniões em mais de 30 idiomas para colaboração global

Aplique modelos estruturados e manuais para garantir a consistência entre as reuniões

Resumo das limitações

Não há recurso integrado para analisar as emoções visíveis dos participantes nos vídeos, o que poderia fornecer insights mais profundos

Ele não oferece vocabulário personalizado, o que pode ser importante para áreas especializadas ou termos específicos

Resumo dos preços

Gratuito

Pro: US$ 29/mês por usuário

Empresas: US$ 98/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Resumo das avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? Estima-se que o mercado de anotações com IA alcance cerca de US$ 2.545 milhões até 2033, com uma taxa de crescimento anual composta de 18,9%.

7. Supernormal (Ideal para extrair insights importantes e responder a perguntas relacionadas às reuniões)

via Supernormal

O próximo item desta lista de aplicativos de anotações com IA para o Microsoft Teams é o Supernormal. Essa ferramenta se integra perfeitamente ao Microsoft Teams, transcrevendo reuniões e capturando os principais pontos em tempo real.

Sua assistente baseada em IA, Norma, captura notas detalhadas da reunião em tempo real. Ao contrário das ferramentas de transcrição convencionais, a Norma extrai insights importantes, identifica tarefas e responde a perguntas durante ou após a reunião. Ela ainda permite que você personalize o nome do bot de anotações dentro do Microsoft Teams para uma experiência de equipe integrada.

Principais recursos do Supernormal

Detecte automaticamente tarefas nas discussões e atribua-as aos membros relevantes da equipe no Asana, Trello, ClickUp e Linear

Localize rapidamente momentos específicos em seções da transcrição com marcação de tempo

Padronize os formatos de notas com modelos personalizados para diferentes tipos de reuniões, como chamadas de vendas, reuniões de equipe e briefings com clientes

Receba e-mails com resumos das principais discussões, ajudando as equipes a se prepararem para a semana seguinte

Limitações do Supernormal

Os usuários reclamam da baixa qualidade dos resultados dos modelos pré-definidos da ferramenta

Não transcreve reuniões offline

Preços da Supernormal

Gratuito

Pro: US$ 18/mês por usuário

Empresas: US$ 29/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Supernormal

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? Os aplicativos de anotação com IA utilizam tecnologias como modelos de linguagem de grande escala (LLMs) e reconhecimento automático de fala (ASR) para melhorar a precisão e a compreensão do contexto.

8. Krisp AI Meeting Assistant (Ideal para identificar itens de ação e modelos de reunião estruturados)

via Krisp AI Meeting Assistant

Fiel ao seu nome, o Krisp oferece transcrições precisas para reuniões do Microsoft Teams. Além da anotação básica, o Krisp detecta tarefas pendentes nas conversas da reunião. As tarefas são automaticamente extraídas, categorizadas e atribuídas aos membros relevantes da equipe, garantindo que todos os acompanhamentos sejam claros e rastreáveis.

Além disso, o Krisp aumenta a eficiência, oferecendo modelos de anotações prontos para uso para notas de reunião. Esses modelos organizam os principais pontos de discussão, decisões e próximos passos em um formato estruturado, facilitando o compartilhamento e a distribuição das notas entre os membros da equipe.

Principais recursos do Krisp AI Meeting Assistant

Identifique pontos de ação nas conversas e atribua-os aos membros da equipe sem precisar mudar de contexto

Vincule a criação e a distribuição de notas às reuniões agendadas para um fluxo de trabalho automatizado

Aproveite a compatibilidade sem plug-ins para trabalhar com o Microsoft Teams e outras plataformas de reunião

Limitações do Krisp AI Meeting Assistant

Atualmente, o Krisp pode se conectar a apenas um calendário por vez

Os recursos de transcrição e anotação de reuniões atualmente suportam apenas o inglês

Preços do Krisp AI Meeting Assistant

Gratuito

Pro: US$ 16/mês por usuário

Empresas: US$ 30/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Krisp AI Meeting Assistant

G2: 4,7/5 (mais de 550 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: Use cores para destacar diferentes seções em suas anotações. O vermelho pode ser usado para informações importantes, pontos-chave e avisos, enquanto o azul pode destacar definições, conceitos principais e ideias-chave. O verde é ótimo para exemplos e aplicações, o amarelo para perguntas e o roxo para vocabulário.

9. App Huddles (Ideal para supressão de ruído e clareza de voz nas transcrições)

O Huddles é uma ferramenta de ponta para cancelamento de ruído e aprimoramento de voz que oferece áudio cristalino em reuniões virtuais. Ele elimina ruídos de fundo, como o som de teclados, latidos de cães ou barulho de obras, garantindo resumos precisos das reuniões.

Em discussões dinâmicas, nas quais vários participantes falam simultaneamente, o recurso Voice Clarity do Huddles melhora a inteligibilidade da fala. Isso facilita a identificação dos interlocutores e a produção de resumos coerentes.

Principais recursos do aplicativo Huddles.

Mantenha os dados seguros com o processamento de áudio local, garantindo que as informações confidenciais permaneçam privadas

Minimize interpretações errôneas eliminando problemas de baixa qualidade de áudio com o cancelamento de eco e a remoção de eco acústico

Crie agendas concisas usando IA para orientar as discussões e incentivar os membros da equipe a se prepararem com antecedência

Limitações do aplicativo Huddles

O aplicativo não sincroniza com os calendários dos usuários

Os usuários reclamam da falta de conexões API aprimoradas para facilitar uma melhor interoperabilidade com outras plataformas

Preços do aplicativo Huddles.

Gratuito

Pro: US$ 19,90/mês por usuário

Empresas: US$ 19,90/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o aplicativo Huddles.

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? As organizações que utilizam ferramentas de anotação com IA observaram uma redução de até 30% no tempo gasto organizando anotações após as reuniões.

10. Anotador com IA da Bluedot (Ideal para transcrição em segundo plano sem bots, com precisão específica para o setor)

via o aplicativo de anotações com IA da Bluedot

O Bluedot captura, organiza e compartilha notas de reunião no Microsoft Teams sem a necessidade de bots participarem de suas chamadas. Ele funciona discretamente em segundo plano, transcrevendo e resumindo automaticamente as discussões. As transcrições destacam pontos-chave, itens de ação e decisões, facilitando o acompanhamento.

Uma grande vantagem? O Bluedot reconhece com precisão termos técnicos e jargões do setor, de modo que até mesmo conversas especializadas são transcritas com clareza.

Principais recursos do aplicativo de anotações com IA da Bluedot

Defina permissões específicas de visualização, edição e compartilhamento para manter as informações confidenciais seguras

Distribua resumos das reuniões entre as equipes para garantir que todos os participantes se mantenham informados

Use IA nas reuniões e faça uma rápida pesquisa por palavras-chave para localizar notas importantes da reunião sem precisar reproduzir as gravações

Gere automaticamente acompanhamentos e itens de ação para manter as equipes alinhadas quanto aos próximos passos

Limitações do aplicativo de anotações com IA da Bluedot

Carece de integrações abrangentes com CRM, limitando a capacidade de sincronizar chamadas gravadas com plataformas como o liftOS

Opções limitadas de personalização para resumos de reuniões, prejudicando a compreensão das interações com os clientes

Preços do aplicativo de anotações com IA da Bluedot

Gratuito

Básico: US$ 18/mês por usuário

Pro: US$ 25/mês por usuário

Empresas: US$ 39/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o aplicativo de anotações com IA da Bluedot

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🤝 Lembrete: Os aplicativos de anotações são úteis, mas sempre revise, refine e personalize suas anotações geradas por IA para garantir precisão e clareza.

Conheça a melhor ferramenta com tecnologia de IA — ClickUp

Apresentamos alguns dos melhores aplicativos de anotações com IA para o Microsoft Teams, cada um oferecendo recursos exclusivos para melhorar a forma como você captura, organiza e age com base nas informações das reuniões.

Mas se você está procurando recursos avançados que aumentem a produtividade da sua equipe além da transcrição de reuniões, o ClickUp se destaca dos demais.

Com o ClickUp AI Notetaker, você obtém resumos automatizados das reuniões, para que não precise se preocupar em perder detalhes importantes. O ClickUp Docs oferece um espaço colaborativo para armazenar, organizar e refinar suas anotações. E com o ClickUp Brain, a IA vai um passo além — ajudando você a escrever, resumir e recuperar informações instantaneamente, tornando seu espaço de trabalho verdadeiramente mais inteligente.

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