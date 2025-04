Melhores anotadores de IA para reuniões do Microsoft Teams

As reuniões são ótimas - até que você tenha que se lembrar de tudo o que foi dito. É muito quando você está fazendo anotações, acompanhando itens de ação e realmente prestando atenção.

Se sua equipe vive no Microsoft Teams, você precisa de uma ferramenta de anotações com IA para salvá-lo.

Os melhores anotadores de IA gravam, transcrevem, resumem e até criam tarefas para que você possa manter o foco enquanto eles cuidam dos detalhes.

Nesta postagem do blog, abordaremos os 10 principais anotadores de IA para o Microsoft Teams que transformarão suas anotações de reunião de caóticas em organizadas. 🎯

O que você deve procurar em anotadores de IA para o Microsoft Teams?

Um anotador de IA pode economizar tempo, melhorar a precisão e aumentar a produtividade da reunião. No entanto, nem todas as ferramentas oferecem os mesmos recursos. Ao escolher uma para o Microsoft Teams, considere os seguintes recursos principais para garantir que ela atenda às suas necessidades. 💁

Integração perfeita: Funciona nativamente no Microsoft Teams sem exigir configuração manual ou soluções alternativas de terceiros

Transcrição em tempo real: Captura conversas com alta precisão, mesmo em ambientes barulhentos ou discussões em ritmo acelerado

Identificação do orador: Diferencia os participantes para criar anotações estruturadas e legíveis

Extração de itens de ação: Identifica as principais tarefas, decisões e acompanhamentos, reduzindo a necessidade de revisão manual

Recursos de resumo: Gera resumos de reuniões concisos e com tecnologia de IA com destaques relevantes

Formatação personalizável: Permite que os usuários personalizem os resumos para atender aos fluxos de trabalho da equipe e às necessidades de relatórios

Suporte multilíngue: Transcreve reuniões em vários idiomas para equipes globais

Pesquisa avançada e marcação: Permite a recuperação rápida de tópicos específicos, palavras-chave ou momentos importantes

Fato divertido: Um estenógrafo não digita como todos nós. Eles usam uma máquina especial de taquigrafia chamada estenótipo, que digita palavras ou frases inteiras de uma só vez. É por isso que eles conseguem acompanhar o ritmo acelerado da fala, o que os torna a versão humana da IA de transcrição em tempo real.

Os 10 melhores anotadores de IA para o Microsoft Teams

Escolher o anotador de IA certo pode ser um desafio com tantas opções disponíveis. Para facilitar sua vida, selecionamos uma lista de dez anotadores de IA para o Microsoft Teams que se destacam por sua precisão, integração perfeita e benefícios de produtividade.

Vamos começar! 💪

1. ClickUp (melhor para produtividade de reuniões com IA)

O trabalho hoje está quebrado.

Projetos, conhecimento e conversas estão espalhados por ferramentas desconectadas, tornando as equipes mais lentas. O ClickUp corrige isso com o aplicativo completo para o trabalho que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Todos nós sabemos que as reuniões são onde a mágica (e a loucura) acontece. É por isso que o ClickUp Meetings garante que as discussões sejam estruturadas, produtivas e, o mais importante, acionáveis.

O ClickUp centraliza a tomada de notas com IA, a organização de reuniões, os documentos colaborativos e o rastreamento de tarefas em um só lugar em todas as plataformas de videoconferência, incluindo o Microsoft Teams.

Veja como você pode usar seus recursos. 💁

Anotador de IA do ClickUp

Experimente o Anotador de IA do ClickUp Obtenha transcrições automáticas de reuniões com rótulos claros de oradores usando o ClickUp AI Notetaker

A reunião acabou de terminar e sua página está cheia de rabiscos ilegíveis? Não se preocupe; o ClickUp AI Notetaker está à sua disposição.

O anotador registra, transcreve e resume automaticamente suas reuniões em tempo real, extraindo as principais conclusões, resultados e decisões. Chega de vasculhar uma parede de texto para encontrar informações cruciais até seus olhos lacrimejarem.

A melhor parte? Essa ferramenta de IA para reuniões converte perfeitamente os pontos de discussão em ClickUp Tasks, garantindo acompanhamentos sem esforço. Quando você precisar revisitar algo mais tarde, basta perguntar à ferramenta de IA em linguagem natural, e ela apresentará as informações em segundos!

Por exemplo, digamos que uma equipe de marketing de uma empresa de tecnologia realize uma reunião semanal de planejamento de campanha no Microsoft Teams.

Com o anotador do ClickUp, a reunião é resumida, capturando as principais atualizações, como cronogramas de lançamento, entregas de conteúdo e alocações de gastos com anúncios. Ele converte esses pontos em tarefas, atribuindo rascunhos aos redatores de conteúdo e solicitações de design aos designers.

Cérebro ClickUp

Obtenha respostas instantâneas de transcrições de reuniões para orientações rápidas com o ClickUp Brain

Encontrar informações se torna fácil com o ClickUp Brain. Em vez de vasculhar páginas de anotações de reuniões, você pode simplesmente perguntar: "Que feedback o cliente deu no mês passado? e obter respostas instantâneas.

Por exemplo, um estrategista de campanha que analisa discussões anteriores pode recuperar instantaneamente as preferências do cliente perguntando: "Que direção de mensagem o cliente preferiu? Isso garante que cada argumento de venda, conceito de anúncio ou estratégia de conteúdo esteja alinhado com as expectativas do cliente sem perder detalhes importantes.

Docs do ClickUp

Colabore em tempo real e edite em conjunto com o ClickUp Docs

Agora que suas reuniões são documentadas sem esforço, onde ficam todas essas anotações?

O ClickUp Docs é um hub centralizado para organizar, compartilhar e colaborar em tudo, desde anotações de reuniões até roteiros de projetos, listas de tarefas e wikis da empresa.

Você pode usar seus recursos avançados de formatação para estruturar seus documentos da maneira que desejar e, ao mesmo tempo, torná-los envolventes com multimídia, gráficos, tags, links e tabelas. Além disso, com o Brain integrado, você pode melhorar a clareza das anotações e editá-las para se adequarem a tons específicos.

Melhores recursos do ClickUp

Expandir ideias: Use prompts com tecnologia de IA como "Estender conteúdo" ou "Continuar escrevendo" para desenvolver e refinar seus pensamentos

Automatize tarefas de rotina: Defina gatilhos e condições para lidar com ações repetitivas, usando Defina gatilhos e condições para lidar com ações repetitivas, usando automações ClickUp prontas ou personalizáveis

Capture e transcreva gravações de tela: Grave sua tela com o Grave sua tela com o ClickUp Clips e gere transcrições com tecnologia de IA para fácil referência nas anotações da reunião

Sincronize as anotações da reunião com o Chat: Use o ClickUp Brain para resumir as discussões do tópico e postar os principais itens de ação diretamente no Use o ClickUp Brain para resumir as discussões do tópico e postar os principais itens de ação diretamente no ClickUp Chat para manter todos alinhados

Limitações do ClickUp

Seus amplos recursos de personalização levam tempo para serem configurados

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Negócios: $12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

ClickUp AI Notetaker: Adicione a qualquer plano pago por US$ 6/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.400 avaliações)

ClickUp Insight: 37% dos trabalhadores enviam notas de acompanhamento ou atas de reunião para rastrear itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para capturar decisões, os principais insights de que você precisa podem ficar enterrados em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente as conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, chats e documentos, garantindo que tudo seja coberto.

2. Microsoft Teams Copilot (melhor para insights e análises de reuniões com tecnologia de IA)

via Microsoft Teams Copilot

O Microsoft Teams Copilot é um assistente com tecnologia de IA integrado aos aplicativos do Microsoft 365, incluindo o Teams, para aumentar a produtividade e a colaboração. Aproveitando modelos avançados de linguagem e dados do Microsoft Graph, o Copilot automatiza tarefas como redigir e-mails, resumir reuniões e gerar conteúdo.

O Copilot prepara você para as reuniões, transcreve as discussões e resume os principais pontos para os participantes tardios. Posteriormente, ele recapitula decisões, lista tarefas e responde a perguntas de acompanhamento.

Melhores recursos do Microsoft Teams Copilot

Identifique e liste as tarefas de acompanhamento com base nas discussões da reunião, facilitando a atribuição de responsabilidades

Configure a disponibilidade do Copilot com opções de transcrição completa, conversão de voz em texto ao vivo ou insight baseado em bate-papo

Faça perguntas direcionadas ao Copilot para descobrir discordâncias, analisar respostas e identificar lacunas nos argumentos

Combine discussões faladas e mensagens de bate-papo para fornecer contexto completo em um só lugar

Limitações do Microsoft Teams Copilot

Você precisa de planos de serviço específicos do Microsoft 365 para o recurso de anotações, o que gera custos adicionais

Ele não está disponível em reuniões criptografadas de ponta a ponta, limitando seu uso em discussões confidenciais, mas importantes

Preços do Microsoft Teams Copilot

Microsoft 365 Business Basic com Copilot: $37. 50/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard com Copilot: US$ 44,00/mês por usuário

Microsoft 365 Business Premium com Copilot: US$ 53,50/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Microsoft Teams Copilot

G2: 4. 3/5 (mais de 70 avaliações)

Capítulos: Não há comentários suficientes

3. Fireflies. ai (melhor para rastreadores personalizáveis e destaques com registro de data e hora)

O Fireflies. ai é um anotador de IA para reuniões que registra, transcreve e resume conversas de discussões, chamadas e conferências virtuais. Ele captura interações de voz de qualquer fonte, garantindo que você nunca perca detalhes importantes.

Precisa rastrear discussões sobre preços e menções a concorrentes ou compartilhar um momento importante de uma chamada? Configure rastreadores personalizados para sinalizar detalhes e deixe que o Fireflies crie trechos de som com registro de data e hora para referência rápida.

os melhores recursos do Fireflies. ai

Capture e converta reuniões em texto com precisão líder do setor em mais de 100 idiomas

Sincronize transcrições e anotações com Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion e muito mais

Use o bot AI Notetaker, a extensão do Chrome ou o aplicativo móvel para transcrever conversas ao vivo ou presenciais

Pesquise reuniões anteriores até a frase exata e use o AskFred para obter respostas instantâneas de conversas

Limitações do fireflies. ai

O vocabulário técnico limitado às vezes leva a imprecisões

Falha ao registrar ou resumir mensagens enviadas no bate-papo do Teams durante as reuniões

Fireflies. ai pricing

Grátis

Profissional: US$ 18/mês por usuário

Para empresas: US$ 29/mês por usuário

Empresarial: US$ 39/mês por usuário

Classificações e análises de IA

G2: 4. 8/5 (mais de 600 avaliações)

Capítulos: Não há comentários suficientes

Fato curioso: Os gregos usavam materiais como o caro pergaminho e o papiro para documentar tudo à mão. Eles também tinham que lutar constantemente para manter esses registros protegidos dos efeitos ambientais.

4. Otter. ai (melhor para transcrições pesquisáveis e acompanhamentos gerados por IA)

O Otter. ai ajuda as equipes a manter o controle das reuniões, transformando as conversas em anotações claras e pesquisáveis. Como uma ferramenta de IA para anotações, o Otter. ai transcreve suas reuniões em tempo real. Após a reunião, ele cria automaticamente um resumo rápido, para que você possa revisar os pontos principais em segundos.

A plataforma também identifica os palestrantes e escolhe as responsabilidades, para que não haja necessidade de acompanhamento manual. Com a detecção de palavras-chave, você pode pesquisar facilmente tópicos específicos em reuniões anteriores.

Além disso, seu assistente de bate-papo com IA pode gerar e-mails de acompanhamento ou atualizações de status com base na reunião.

Melhores recursos do Otter. ai

Gere resumos de 30 segundos que destilam sessões longas em destaques essenciais

Use o Otter AI Chat para criar e-mails de acompanhamento e atualizações de status diretamente dos insights da reunião

Combine o diálogo ao vivo com atualizações assíncronas com canais de IA, impulsionando a dinâmica do projeto

Extraia e distribua itens acionáveis automaticamente, garantindo a clareza das próximas etapas

Limitações do Otter. ai

O acesso é limitado às suas 25 conversas mais recentes, e as conversas mais antigas são arquivadas

A transcrição em cada sessão é limitada a 30 minutos no plano gratuito

Preços do Otter. ai

Grátis

Profissional: US$ 16,99/mês por usuário

Para empresas: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Otter. ai

G2: 4. 3/5 (mais de 290 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 90 avaliações)

Fato curioso: Os gregos antigos foram pioneiros na prática de fazer anotações e enfatizaram a importância cultural de documentar o conhecimento. Eles mantinham registros pessoais meticulosamente para preservar pensamentos filosóficos, eventos históricos e observações científicas.

5. Tactiq's AI Note Taker (melhor para transcrição em tempo real com marcação e capturas de tela)

via Tactiq

Projetado com profissionais e gerentes em mente, o Tactiq Note Taker da OpenAI transcreve suas reuniões ao vivo, garantindo que cada detalhe crítico seja capturado com precisão.

Ele se integra ao Microsoft Teams, ao Google Meet e ao Zoom, eliminando o incômodo da anotação manual. Seguindo o método de anotação de frases, o Tactiq captura cada declaração à medida que ela é feita, garantindo que o contexto e as nuances da conversa sejam preservados.

Melhores recursos do anotador de IA da Tactiq

Use a IA para gerar automaticamente atualizações abrangentes de projetos, incluindo eventos, prazos, discussões, próximas etapas, anotações e conclusões

Marque atribuições, decisões e perguntas com tags, rótulos ou comentários personalizados para transcrições ao vivo

Adicione capturas de tela diretamente à sua transcrição para preservar momentos críticos e referências específicas para revisão posterior

Limitações do anotador de IA da Tactiq

Alguns usuários relatam que os recursos de IA do Tactiq podem ser complexos para configurar e personalizar inicialmente

O Tactiq opera como uma extensão do Chrome, limitando seu uso aos usuários do navegador Chrome

Preços do anotador de IA da Tactiq

Grátis

Profissional: US$ 12/mês por usuário

Equipe: US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas do tomador de notas com IA da Tactiq

G2: Não há comentários suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

Você sabia? John Locke desempenhou um papel importante no aprimoramento da usabilidade de livros de lugares comuns. Ele introduziu um sistema de indexação eficaz que permitiu aos usuários categorizar e recuperar informações de forma eficiente. Isso ajuda a estruturar a tomada de notas mesmo nos tempos modernos.

6. tl;dv (Melhor para resumos de reuniões integrados ao CRM e automação de fluxo de trabalho)

o tl;dv é um software de ata de reunião com tecnologia de IA para profissionais e gerentes que dependem do Microsoft Teams. Embora registre, transcreva e destaque momentos de reuniões, ele se concentra principalmente no resumo pós-reunião.

Com integração perfeita com o CRM, insights baseados em IA e um formato de resumo personalizável, o tl;dv facilita o acompanhamento, a geração de relatórios e a tomada de decisões. Se você precisa extrair o feedback do cliente, rastrear objeções em chamadas de vendas ou identificar pontos problemáticos do produto, os agentes de IA do tl;dv dão conta de tudo.

Melhores recursos

Preencha automaticamente os campos do CRM com dados relevantes da reunião, eliminando a entrada manual no HubSpot, no Salesforce e em mais de 6.000 outras plataformas

Agende prompts com tecnologia de IA para analisar reuniões passadas e futuras em busca de insights específicos, com relatórios enviados diretamente para sua caixa de entrada

Transcreva e resuma reuniões em mais de 30 idiomas para colaboração global

Aplique modelos estruturados e manuais para garantir a consistência entre as reuniões

Limitações de dv

Nenhum recurso incorporado para analisar as emoções visíveis dos participantes em vídeos, o que poderia fornecer insights mais profundos

Ele não oferece vocabulário personalizado, o que pode ser importante para campos ou termos especializados

Preços

Grátis

Profissional: US$ 29/mês por usuário

Para empresas: US$ 98/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

classificações e resenhas

G2: 4. 7/5 (mais de 300 avaliações)

Capítulos: Não há comentários suficientes

Você sabia? Espera-se que o tamanho do mercado de anotações com IA atinja cerca de US$ 2.545 milhões até 2033, com uma taxa de crescimento anual composta de 18. 9%.

7. Supernormal (melhor para extrair insights importantes e responder a consultas relacionadas a reuniões)

via Supernormal

O próximo na lista de anotadores de IA para o Microsoft Teams é o Supernormal. Essa ferramenta se integra perfeitamente ao Microsoft Teams, transcrevendo reuniões e capturando os principais tópicos em tempo real.

Sua assistente orientada por IA, Norma, captura anotações detalhadas da reunião em tempo real. Diferentemente das ferramentas de transcrição convencionais, a Norma extrai insights importantes, identifica atribuições e responde a perguntas durante ou após a reunião. Ele ainda permite que você personalize o nome do bot do anotador no Microsoft Teams para uma experiência de equipe perfeita.

Melhores recursos supernormais

Detecte automaticamente tarefas em discussões e atribua-as aos membros relevantes da equipe no Asana, Trello, ClickUp e Linear

Localize rapidamente momentos específicos em seções de transcrição com registro de data e hora

Padronize os formatos de anotações com modelos personalizados para diferentes tipos de reuniões, como chamadas de vendas, check-ins de equipe e briefings de clientes

Receba e-mails com resumos das principais discussões, ajudando as equipes a se prepararem para a semana seguinte

Limitações supernormais

Os usuários reclamam dos resultados de baixa qualidade dos modelos predefinidos da ferramenta

Ele não transcreve reuniões off-line

Preços supernormais

Grátis

Profissional: US$ 18/mês por usuário

Para empresas: US$ 29/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas supernormais

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

Você sabia? Os anotadores de IA usam tecnologias como modelos de linguagem ampla (LLMs) e reconhecimento automático de fala (ASR) para aumentar a precisão e a compreensão do contexto.

8. Krisp AI Meeting Assistant (melhor para detectar itens de ação e modelos de reunião estruturados)

via Krisp AI Meeting Assistant

Fiel ao seu nome, o Krisp oferece transcrições nítidas para reuniões do Microsoft Teams. Além de fazer anotações básicas, o Krisp detecta tarefas nas conversas das reuniões. As tarefas são automaticamente extraídas, categorizadas e atribuídas aos membros relevantes da equipe, garantindo que todos os acompanhamentos sejam claros e rastreáveis.

Além disso, o Krisp aumenta a eficiência, oferecendo modelos de anotações prontos para uso para anotações de reuniões. Esses modelos organizam os principais pontos de discussão, decisões e próximas etapas em um formato estruturado, facilitando o compartilhamento e a distribuição de anotações entre os membros da equipe.

Melhores recursos do Krisp AI Meeting Assistant

Detecte pontos de ação em conversas e atribua-os aos membros da equipe sem alternar o contexto

Vincule a tomada de notas e a distribuição com reuniões agendadas para um fluxo de trabalho automatizado

Aproveite a compatibilidade sem plugins para trabalhar com o Microsoft Teams e outras plataformas de reunião

Limitações do assistente de reunião com IA Krisp

Atualmente, o Krisp pode se conectar a apenas um calendário de cada vez

Atualmente, os recursos de transcrição e anotações de reuniões são compatíveis apenas com o inglês

Preços do assistente de reunião com IA da Krisp

Grátis

Profissional: US$ 16/mês por usuário

Para empresas: US$ 30/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Krisp AI Meeting Assistant

G2: 4. 7/5 (mais de 550 avaliações)

Capítulos: Não há comentários suficientes

Dica profissional: Use cores para destacar diferentes seções em suas anotações. O vermelho pode ser usado para informações importantes, pontos-chave e avisos, enquanto o azul pode destacar definições, conceitos principais e ideias-chave. O verde é ótimo para exemplos e aplicações, o amarelo para perguntas e o roxo para vocabulário.

9. Aplicativo Huddles. (Melhor para supressão de ruído e clareza de voz em transcrições)

O Huddles é uma ferramenta de alto nível de cancelamento de ruído e aprimoramento de voz que oferece áudio cristalino em reuniões virtuais. Ele remove ruídos de fundo, como digitação no teclado, latidos de cães ou ruídos de construção, garantindo a precisão das transcrições das reuniões.

Em discussões rápidas em que vários participantes falam simultaneamente, o recurso Voice Clarity do Huddles aprimora a inteligibilidade da fala. Isso facilita a diferenciação dos falantes e a produção de resumos coerentes.

melhores recursos do aplicativo Huddles

Mantenha os dados seguros com o processamento de áudio local, garantindo que as informações confidenciais permaneçam privadas

Minimize as interpretações errôneas eliminando problemas de baixa qualidade de áudio usando o cancelamento de eco e a remoção de eco acústico

Crie agendas concisas usando IA para orientar as discussões e incentivar os membros da equipe a se prepararem com antecedência

Limitações do aplicativo Huddles*

O aplicativo não sincroniza com os calendários dos usuários

Os usuários reclamam de não ter conexões de API aprimoradas para facilitar uma melhor interoperabilidade com outras plataformas

Preços do aplicativo Huddles*

Grátis

Profissional: US$ 19,9/mês por usuário

Negócios: US$ 19,9/mês por usuário

Avaliações e resenhas do aplicativo Huddles*

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

Você sabia? As organizações que usam ferramentas de IA para fazer anotações observaram uma redução de até 30% no tempo gasto para organizar as anotações após as reuniões.

10. Bluedot's AI-Powered Note Taker (melhor para transcrição em segundo plano sem bots com precisão específica do setor)

via Tomador de notas com IA da Bluedot

O Bluedot captura, organiza e compartilha anotações de reuniões no Microsoft Teams sem a necessidade de bots participando de suas chamadas. Ele funciona silenciosamente em segundo plano, transcrevendo e resumindo automaticamente as discussões. As transcrições destacam os principais pontos, itens de ação e decisões, facilitando o acompanhamento.

Uma grande vantagem? O Bluedot reconhece com precisão os termos técnicos e o jargão do setor, de modo que até mesmo conversas especializadas são transcritas com clareza.

Melhores recursos do Anotador com IA da Bluedot

Defina permissões específicas de visualização, edição e compartilhamento para manter as informações confidenciais seguras

Distribua resumos de reuniões entre equipes para garantir que todos os participantes da reunião permaneçam informados

Use a IA para reuniões e faça uma pesquisa rápida de palavras-chave para localizar anotações importantes da reunião sem reproduzir as gravações

Gere automaticamente acompanhamentos e itens de ação para manter as equipes alinhadas com as próximas etapas

Limitações do tomador de notas com IA da Bluedot

Não possui integrações abrangentes de CRM, limitando a capacidade de sincronizar chamadas gravadas com plataformas como o liftOS

Opções limitadas de personalização para resumos de reuniões, afetando os insights sobre as interações com os clientes

Preços do tomador de notas com IA da Bluedot

Grátis

Básico: US$ 18/mês por usuário

Profissional: US$ 25/mês por usuário

Para empresas: US$ 39/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas do anotador alimentado por IA da Bluedot

G2: Não há comentários suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

lembrete amigável: Os anotadores são úteis, mas sempre revise, refine e personalize suas anotações geradas por IA para garantir precisão e clareza.

Conheça a melhor ferramenta com tecnologia de IA - ClickUp

Abordamos alguns dos melhores anotadores de IA para o Microsoft Teams, cada um oferecendo recursos exclusivos para melhorar a forma como você captura, organiza e age com base nos insights da reunião.

Mas se você estiver procurando por recursos avançados que aumentem a produtividade da sua equipe além da transcrição de reuniões, o ClickUp se destaca dos demais.

Com o ClickUp AI Notetaker, você obtém resumos automatizados da reunião, para que não precise se preocupar em perder detalhes importantes. O ClickUp Docs fornece um espaço colaborativo para armazenar, organizar e refinar suas anotações. E com o ClickUp Brain, a IA vai um passo além - ajudando você a escrever, resumir e recuperar informações instantaneamente, tornando seu espaço de trabalho realmente mais inteligente.

