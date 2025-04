14 modelos de formulários de ação corretiva gratuitos para 2025

Toda empresa enfrenta desafios, mas o verdadeiro teste está em como esses desafios são resolvidos.

Quando um processo falha ou um produto não atende às expectativas, simplesmente consertar o problema não é suficiente. As ações corretivas consistem em entender o que deu errado e implementar medidas para evitar que isso aconteça novamente.

Ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Os modelos de formulários de ação corretiva são seu roteiro para identificar problemas, assumir responsabilidades e promover mudanças significativas.

Para ajudá-lo a começar, reunimos 14 modelos gratuitos de formulários de ação corretiva criados para garantir a conformidade e evitar problemas futuros. Vamos começar a explorar! 🔦

O que são modelos de formulários de ação corretiva?

Um modelo de formulário de ação corretiva é um documento estruturado usado para identificar, documentar e resolver problemas nos processos, produtos ou serviços de uma organização. Ele ajuda a analisar as causas principais, planejar ações corretivas e acompanhar a implementação para evitar a recorrência.

As equipes de garantia de qualidade, os diretores de conformidade e os gerentes de melhoria de processos usam formulários de ação corretiva para resolver problemas sistematicamente. Esses formulários documentam os problemas, rastreiam as ações corretivas e promovem a melhoria contínua, evitando a recorrência.

Os principais elementos do formato do plano de ação corretiva incluem:

Descrição do problema: Detalhes do problema, incluindo quando e onde ele ocorreu

Análise da causa raiz: Investigação para determinar a causa subjacente

Ações corretivas: Etapas para resolver o problema, responsabilidades atribuídas e prazos

Plano de implementação: Cronograma de execução das ações corretivas

Verificação e acompanhamento: Monitorar a eficácia das medidas corretivas

Fato curioso: O conceito de ação corretiva remonta aos primeiros sistemas de controle de qualidade, em que os fabricantes o utilizavam para reduzir os defeitos dos produtos e melhorar os processos.

O que faz um bom modelo de formulário de ação corretiva?

Um modelo de formulário de ação corretiva bem estruturado garante que os problemas sejam efetivamente identificados, analisados e resolvidos para evitar a recorrência. O ideal é que ele inclua:

Seções claramente definidas: Fornece áreas distintas para descrição do problema, investigação, análise da causa raiz, ações corretivas e acompanhamento

Formatação padronizada: Usa rótulos e layout consistentes para facilitar a navegação na entrada de dados

Responsabilidades atribuídas: Especifica quem é responsável por implementar e monitorar a ação corretiva

Campos detalhados de incidentes: Captura a data exata, o local e as condições da não conformidade identificada

Seção de trilha de auditoria: Mantém registros de atualizações, revisões e esforços de melhoria contínua

Análise da causa raiz: Requer evidências específicas, etapas de análise e justificativas para identificar a causa

Documentação e acompanhamento: Descreve um formato organizado para registrar atualizações, aprovações e status de conclusão para referência futura

Avaliação de riscos: Incorpora ferramentas de gerenciamento de conformidade para garantir que as ações cumpram as normas do setor e as políticas da empresa e, ao mesmo tempo, reduzam os riscos

Você sabia que o termo " CAPA " (Ação Corretiva e Preventiva) é amplamente utilizado em setores regulamentados, como saúde e manufatura, para resolver problemas e evitar que eles se repitam.

14 modelos de formulários de ação corretiva

Sem as ferramentas certas, gerenciar problemas e manter a conformidade sob controle pode ser um desafio. É aí que entra o ClickUp, o aplicativo para tudo no trabalho.

Não importa se você está lidando com uma lista de verificação de conformidade ou documentando ações corretivas, os modelos do ClickUp tornam o processo mais gerenciável.

Aqui estão 14 modelos de formulários de ação corretiva para ajudá-lo a se manter organizado e resolver problemas de forma eficaz.

1. Modelo de plano de ação corretiva do ClickUp

O modelo de plano de ação corretiva do ClickUp oferece uma abordagem clara e visual para tratar de problemas de desempenho. Projetado em um formato de quadro branco, ele organiza as informações em seis colunas intuitivas e codificadas por cores que simplificam a solução de problemas.

Veja por que você vai adorar:

Áreas de melhoria: Destaque categorias amplas em que os membros da equipe podem melhorar seu desempenho

Problemas e causas básicas: Identifique problemas específicos e causas subjacentes em cada área

Soluções possíveis: Descreva as etapas acionáveis para melhorar o desempenho diretamente

Medida de sucesso: Defina objetivos mensuráveis para acompanhar o progresso e avaliar a eficácia das soluções

Proprietários de tarefas: Atribua responsabilidades identificando quem tratará de cada área de melhoria

Cronograma: Defina prazos e marcos para garantir a implementação oportuna de ações corretivas

O layout estruturado desse modelo de controle de qualidade combina simplicidade e eficácia para obter os melhores resultados

Ideal para: Equipes e gerentes que abordam problemas de desempenho com um plano de ação corretiva estruturado e passo a passo.

Fato curioso: As ações corretivas seguem um ciclo estruturado. A metodologia Plan-Do-Check-Act (PDCA) é frequentemente usada para implementar e monitorar ações corretivas para melhoria contínua da qualidade.

2. Modelo de plano de ação do ClickUp

O modelo de plano de ação do ClickUp oferece uma abordagem estruturada para organizar metas, atribuir tarefas e acompanhar o progresso. Criado em um formato de quadro branco pronto para uso, ele divide os projetos em etapas acionáveis com prazos e realizações em períodos diários, semanais, mensais ou trimestrais.

Veja por que você vai adorar este modelo de plano de ação:

Converta objetivos amplos em tarefas e marcos para uma melhor execução

Planeje ações em diferentes períodos de tempo

Use notas adesivas para registrar ideias e transformá-las em tarefas acionáveis

Ideal para: Equipes e indivíduos que desejam transformar metas amplas em tarefas acionáveis com cronogramas claros.

Você sabia que a Toyota desenvolveu a técnica dos "cinco porquês", uma ferramenta comum para ações corretivas que envolve perguntar "por que" cinco vezes para determinar a causa raiz de um problema de qualidade.

3. Modelo de plano de ação de engajamento de funcionários do ClickUp

O modelo de plano de ação de engajamento de funcionários do ClickUp oferece uma abordagem organizada para aumentar o moral, a produtividade e a retenção. Em vez de iniciativas dispersas, esse modelo estabelece um roteiro claro para definir objetivos, delinear as principais atividades e acompanhar o progresso em um só lugar.

Isso ajuda a estabelecer objetivos específicos para melhorar a satisfação dos funcionários e a cultura do local de trabalho. Além disso, você pode identificar iniciativas acionáveis que se alinham às estratégias de engajamento.

Criado como um documento ClickUp, este modelo inclui exemplos detalhados e orientação passo a passo para medir os esforços de engajamento em toda a empresa:

Estratégia de negócios

Estratégia de pessoal

Prioridades estratégicas

Planos de comunicação

Ideal para: Equipes de RH e líderes que desejam aumentar o moral, a produtividade e a retenção dos funcionários por meio de iniciativas estruturadas de engajamento.

Você sabia? Processos de ação corretiva ruins levam a recalls caros. As empresas que não tratam adequadamente os problemas de qualidade correm o risco de falhas nos produtos, processos judiciais e danos à reputação - basta perguntar às montadoras de automóveis e aos fabricantes de alimentos que sofreram recalls dispendiosos.

4. Modelo de plano de ação de segurança cibernética do ClickUp

Uma violação de segurança pode paralisar tudo. Sua organização está preparada? O modelo de plano de ação de segurança cibernética do ClickUp ajuda as equipes de segurança a identificar proativamente as ameaças, responder a incidentes e manter a conformidade com uma estrutura personalizável.

O modelo opera em um documento, permitindo a colaboração em tempo real e assíncrona com as equipes de segurança. Os controles de privacidade e edição protegem as informações confidenciais e garantem que somente usuários autorizados possam fazer alterações, como em qualquer modelo de declaração de problemas.

Por que você vai adorar:

Avalie sua postura de segurança com uma avaliação de risco lógico

Implemente estratégias de atenuação e monitore as melhorias de segurança

Registre violações de segurança, atribua equipes de resposta e monitore as resoluções

Mantenha a aderência às normas do setor com listas de verificação e ferramentas de rastreamento incorporadas

Ideal para: Equipes de segurança e profissionais de TI que precisam de uma estrutura proativa para avaliar riscos, gerenciar violações e manter a conformidade.

Dica profissional: Revise e atualize constantemente suas políticas para garantir que elas abordem problemas recorrentes de forma eficaz. Políticas claras e atualizadas fornecem uma base sólida para gerenciar ações corretivas e evitar problemas semelhantes no futuro.

📖 Leia também: Exemplos de SOP: Melhores práticas para produtividade e conformidade

5. Modelo de plano de ação SMART do ClickUp

Metas sem um plano são apenas desejos. O modelo de plano de ação SMART do ClickUp transforma objetivos em etapas claras e acionáveis que mantêm sua equipe no caminho certo. Quer esteja lidando com um novo projeto ou refinando uma estratégia em andamento, esse modelo garante que cada meta seja específica, mensurável, alcançável, relevante e oportuna (SMART).

Uma vez definidos os objetivos, você pode convertê-los instantaneamente em ClickUp Tasks, eliminando a necessidade de várias ferramentas ou guias do navegador.

Veja por que você vai adorar:

Concentre-se em atividades de alto impacto e mantenha o controle dos prazos

Documente as principais realizações, áreas de aprimoramento e próximas etapas

Destaque o texto para criar tarefas acionáveis com proprietários atribuídos e datas de vencimento

Mova-se entre seu plano de ação e as tarefas sem interromper os fluxos de trabalho

Ideal para: Equipes e indivíduos que definem metas SMART com uma abordagem estruturada para planejamento e execução.

📖 Leia também: Como pedir desculpas a um cliente por um serviço ruim

6. Modelo de plano de ação diário do ClickUp

O modelo de plano de ação diário do ClickUp oferece uma maneira definida de lidar com as tarefas diárias, priorizar o trabalho e manter o controle dos prazos. Planeje cada dia com precisão, organizando as tarefas em etapas claras e acionáveis.

Você pode aproveitar as automações de fluxo de trabalho para rastrear dependências e obter atualizações de progresso em tempo real para garantir que tudo seja coberto. Com esse modelo, você pode manter o foco e a produtividade:

Atribuição de prazos e dependências para manter o ritmo

Personalização das visualizações do ClickUp para ver as tarefas em formato de lista, quadro ou calendário para melhor visualização

Adaptar rapidamente os planos quando as prioridades mudam, mantendo todos alinhados

Ideal para: Profissionais e equipes que desejam priorizar e estruturar as tarefas diárias para obter o máximo de eficiência.

ClickUp Insight: Acha que sua lista de tarefas está funcionando? Pense de novo. Nossa pesquisa mostra que 76% dos profissionais usam seu próprio sistema de priorização para o gerenciamento de tarefas. No entanto, pesquisas recentes confirmam que 65% dos trabalhadores tendem a se concentrar em vitórias fáceis em detrimento de tarefas de alto valor sem uma priorização eficaz. A definição de prioridades de tarefas no ClickUp transforma a maneira como você visualiza e lida com projetos complexos. Com fluxos de trabalho alimentados por IA e sinalizadores de prioridade personalizados, você sempre saberá o que fazer primeiro.

Fato curioso: A certificação ISO 9001 exige processos eficazes de ação corretiva. As organizações devem documentar como identificam, abordam e evitam problemas de qualidade para atender aos padrões de certificação.

7. Modelo de quadro branco de matriz de prioridade de ação do ClickUp

O modelo de quadro branco ClickUp Action Priority Matrix ajuda a avaliar decisões, priorizar tarefas e alinhar sua equipe em torno de ações de alto impacto - tudo em um formato visual e interativo.

Avalie rapidamente as tarefas mapeando-as em quatro quadrantes principais: Vitórias Rápidas (Alto Impacto, Baixo Esforço), Grandes Projetos (Alto Impacto, Alto Esforço), Tarefas Inúteis (Baixo Impacto, Baixo Esforço) e Tarefas Inúteis (Baixo Impacto, Alto Esforço).

Você pode usar notas adesivas para categorizar tarefas e convertê-las em tarefas acionáveis diretamente do Whiteboard. Também é simples atribuir propriedade, definir prazos e acompanhar o progresso em um fluxo de trabalho contínuo.

Ideal para: Equipes que precisam de uma estrutura visual para classificar as tarefas com base no impacto e no esforço para uma melhor tomada de decisão.

8. Modelo de plano de ação de gerenciamento do ClickUp

Manter as equipes concentradas nas prioridades pode ser um desafio, mas ter um plano claro facilita muito. O modelo de plano de ação de gerenciamento do ClickUp fornece uma estrutura clara para definir objetivos, atribuir recursos e acompanhar a execução.

Você pode configurar rapidamente tarefas, atribuir proprietários e delinear ações-chave com uma interface simples de arrastar e soltar. Semelhante aos modelos de acompanhamento de problemas, este inclui seções dedicadas para definir as metas do projeto, detalhar o plano de ação e acompanhar as aprovações, facilitando a comunicação das expectativas e garantindo a responsabilidade.

O modelo permite que você use seções de revisão e aprovação integradas para agilizar a tomada de decisões.

Ideal para: Gerentes de projeto e líderes de equipe que organizam objetivos, atribuem responsabilidades e acompanham a execução.

Relatório de danos: O susto com as seringas da PepsiCo (1993) causou pânico público generalizado após relatos de seringas encontradas em latas de Diet Pepsi. Embora mais tarde tenha sido comprovado que se tratava de uma farsa, a PepsiCo tomou medidas rápidas, lançando vídeos de controle de qualidade e oferecendo visitas ao vivo à fábrica para tranquilizar os consumidores.

9. Modelo de plano de ação para funcionários do ClickUp

O modelo de plano de ação para funcionários do ClickUp oferece uma maneira passo a passo de definir, monitorar e ajustar objetivos individuais, ajudando os gerentes a apoiar suas equipes com acompanhamento do progresso em tempo real.

Ele começa com uma seção de visão geral para documentar o nome da pessoa, função, supervisor e datas importantes para referência futura. A partir daí, os gerentes podem detalhar incidentes específicos que exigem melhoria de desempenho, incluindo metas não atingidas ou desvios de protocolo.

Uma seção Findings dedicada oferece insights mais profundos sobre os desafios de desempenho, garantindo que as ações corretivas sejam bem informadas e direcionadas. Os gerentes podem delinear iniciativas de melhoria com expectativas claras, facilitando o entendimento dos funcionários sobre o que é necessário.

A seção final, Indicações de progresso, é um registro contínuo em que os gerentes podem acompanhar as melhorias e destacar as conquistas.

Ideal para: Gerentes que apoiam o crescimento dos funcionários com iniciativas estruturadas de monitoramento e aprimoramento do desempenho.

Você sabia? O custo da má qualidade (COPQ) destaca a necessidade de ações corretivas fortes. O COPQ inclui a perda de receita decorrente de defeitos, retrabalho e insatisfação do cliente, todos os quais podem ser minimizados por meio de ações corretivas eficazes.

10. Modelo de plano de melhoria de desempenho (PIP) do ClickUp

O modelo de plano de melhoria de desempenho (PIP) do ClickUp oferece uma abordagem sistemática para identificar lacunas de desempenho, definir expectativas claras e acompanhar o progresso em direção à melhoria.

Este modelo inclui seções dedicadas para delinear os principais objetivos do PIP:

Problemas de desempenho: Documente claramente as áreas específicas que precisam ser melhoradas, garantindo a transparência entre gerentes e funcionários

Estratégias de aprimoramento: Defina etapas e recursos acionáveis que ajudarão os funcionários a atender às expectativas

Cronogramas e marcos: Defina prazos claros para os pontos de controle de progresso, facilitando o acompanhamento das melhorias ao longo do tempo

Indicadores de desempenho mensuráveis: Estabeleça critérios objetivos de sucesso para avaliar se o funcionário atendeu às expectativas

Esse modelo de PIP ajuda os gerentes a fornecer feedback construtivo e, ao mesmo tempo, dá aos funcionários um roteiro claro para o sucesso. Ele também cria uma estrutura documentada para responsabilização, garantindo que as discussões sobre desempenho permaneçam focadas e produtivas.

Ideal para: Gerentes que orientam os funcionários por meio de planos estruturados de melhoria de desempenho com expectativas claras e resultados mensuráveis.

Relatório de danos: O recall de pneus Firestone (2000) foi associado a falhas nos pneus que causaram acidentes fatais, principalmente em Ford Explorers. As investigações revelaram falhas de projeto e defeitos de fabricação, levando a recalls em massa e a medidas de controle de qualidade mais rígidas para ambas as empresas.

11. Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Está contratando para uma nova função? Um plano sólido de 30 a 60 a 90 dias pode ser a diferença entre o novo contratado se sentir sobrecarregado e começar a trabalhar. O modelo de plano de 30 a 60 a 90 dias do ClickUp prepara os gerentes para integrar novas contratações com clareza e propósito.

Ele organiza metas e responsabilidades em uma estrutura de três meses, garantindo que os funcionários entendam suas prioridades e façam progressos constantes desde o primeiro dia.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais ele ajuda você a se manter no caminho certo:

Defina objetivos pessoais, de equipe e comerciais para cada fase

Registre atualizações, itens de ação e marcos importantes desde o primeiro dia

Programe-se com facilidade usando um calendário integrado que ajuda a planejar tarefas e check-ins

Use um quadro de integração com lembretes visuais e status de tarefas

Ideal para: Gerentes que desejam definir metas claras, acompanhar o progresso e garantir uma transição tranquila para os novos contratados nos primeiros 90 dias.

Relatório de danos: As explosões da bateria do Samsung Galaxy Note 7 (2016) resultaram de uma falha de projeto que causou superaquecimento e incêndios. O defeito forçou a Samsung a fazer um recall e descontinuar o produto. A empresa revisou seu processo de garantia de qualidade e introduziu uma verificação de segurança da bateria de 8 pontos.

12. Modelo de registro de ação do ClickUp

Manter o controle de todas as tarefas, decisões e responsabilidades em um projeto pode ser desgastante, mas um Registro de Ações garante que nada seja esquecido. O modelo de registro de ações do ClickUp ajuda a capturar, atribuir e monitorar itens de ação para manter o cronograma.

Veja por que você vai adorar:

Monitore atualizações, marcos e status de tarefas

Veja todas as tarefas pendentes, concluídas e futuras em um só lugar,

Identifique antecipadamente os possíveis obstáculos, permitindo que as equipes tomem medidas proativas antes que eles afetem o projeto

Use listas, quadros ou calendários para visualizar as tarefas da melhor maneira possível para a sua equipe

Ideal para: Equipes que precisam de um local centralizado para acompanhar tarefas, responsabilidades e decisões em projetos em andamento.

Relatório de danos: O derramamento de óleo da BP Deepwater Horizon (2010) foi causado por falhas de equipamentos e má gestão de riscos, levando a um dos piores desastres ambientais da história. A BP enfrentou bilhões em multas e ações judiciais, o que levou a empresa a implementar protocolos de segurança mais rígidos e procedimentos de gerenciamento de crises.

13. Modelo de plano de ação de marketing do ClickUp

Uma estratégia de marketing é tão boa quanto a sua execução. O modelo de plano de ação de marketing do ClickUp transforma ideias em etapas acionáveis, para que sua equipe saiba exatamente o que fazer, quando fazer e como medir o sucesso.

Este modelo o orienta em todos os componentes críticos de um plano de marketing, facilitando o processo:

Defina objetivos mensuráveis alinhados com as prioridades da empresa para acompanhar o sucesso de forma eficaz

Realize pesquisas de mercado para identificar os clientes-alvo, onde eles se envolvem e quais mensagens repercutem

Analise os esforços de marketing anteriores para refinar as estratégias com base no que funcionou e no que não funcionou

Liste todos os itens de ação necessários para executar a estratégia, desde a criação de conteúdo até a colocação de anúncios

Ideal para: Equipes de marketing que traduzem metas estratégicas em etapas acionáveis com planos de execução claros.

14. Modelo de plano de ação mútua do ClickUp

O modelo de plano de ação mútua do ClickUp oferece às equipes uma maneira prática de planejar, atribuir e acompanhar cada etapa de uma iniciativa compartilhada. Em vez de anotações dispersas e expectativas desalinhadas, você obtém um roteiro claro e acionável que mantém tudo em andamento.

Além disso, esse modelo ajuda você a:

Divida seu plano em etapas acionáveis, atribua responsáveis e defina prazos para que nada seja esquecido

Estabeleça objetivos e expectativas claros, garantindo que todos saibam o que é sucesso

Monitore a conclusão de tarefas, meça os principais resultados e ajuste os planos conforme necessário para manter o cronograma

Defina quem é responsável pelo quê e aloque as ferramentas e o suporte necessários para manter as coisas funcionando sem problemas

Mapeie prazos e dependências para que as tarefas sejam concluídas na ordem correta, sem atrasos

Ideal para: Equipes, proprietários de negócios e outras partes interessadas que colaboram em iniciativas compartilhadas com um plano de ação estruturado e rastreável.

Fato curioso: As metodologias Six Sigma aprimoram os processos de ação corretiva. Muitas empresas usam ferramentas como DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar, Controlar) para identificar deficiências, estruturar ações corretivas e promover a melhoria contínua.

Correções inteligentes começam com o ClickUp

Corrigir problemas é uma coisa, mas garantir que eles não voltem a acontecer é outra.

Com esses 14 modelos gratuitos de formulários de ação corretiva do ClickUp, você pode acompanhar os problemas, analisar as causas-raiz e implementar soluções duradouras sem adivinhações.

Não importa se você está lidando com controle de qualidade, conformidade ou melhorias de processos, o modelo certo mantém tudo organizado e documentado.

Não há mais acompanhamentos esquecidos - apenas uma maneira clara e estruturada de evitar problemas recorrentes e manter suas operações funcionando sem problemas.

Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!