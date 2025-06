Os 10 melhores geradores de planos de marketing para 2025

🔍 Verificação dos fatos: 77% das organizações estão se afogando na complexidade do marketing. Pior ainda, 46% não conseguem otimizar suas campanhas e 44% estão estressadas.

Não são exatamente os resultados que você deseja. A solução? Um plano de marketing sólido.

E criar um plano de marketing personalizado não é tão complicado quanto parece. Os modernos softwares de planejamento de marketing tornam o processo mais fácil e agradável, esclarecendo seus objetivos e estratégia de marketing.

Enquanto algumas equipes ainda dependem de planilhas desatualizadas, ferramentas de geração de planos de marketing como o ClickUp oferecem insights em tempo real, automação integrada e painéis personalizáveis para aliviar o estresse do planejamento e da execução.

Vamos mergulhar nas 10 melhores ferramentas que facilitam a criação de um plano de marketing abrangente sem sobrecarregar você. 🧩

O que você deve procurar em um gerador de planos de marketing?

Quer saber como um gerador de planos de marketing se encaixa nas equipes modernas? O segredo está em combinar facilidade de uso com recursos poderosos que orientam a estratégia do início ao fim. Nem todos os geradores de planos de marketing oferecem recursos essenciais. As melhores ferramentas se destacam com três recursos indispensáveis que separam os vencedores dos demais:

1. Acompanhamento de KPIs

Se o seu gerador não vincula ações a resultados precisos, não vale a pena investir seu tempo. As melhores ferramentas fornecem insights claros sobre como seus esforços de marketing afetam seus resultados financeiros por meio de KPIs de marketing em tempo real, com painéis intuitivos que ajudam a orientar as decisões.

2. Um modelo de marketing adaptável

Esqueça os modelos desatualizados. As melhores ferramentas oferecem modelos de planos de marketing personalizáveis que se adaptam ao seu setor, acompanham o crescimento da sua empresa e incluem modelos de briefings criativos para simplificar a pesquisa de mercado e acomodar diferentes tipos de campanhas.

⚡️Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de calendário de conteúdo para redes sociais em Excel e Sheets

3. Roteiros de marketing práticos

Os melhores planos de marketing não são apenas bonitos — eles levam à execução real. Eles também devem se conectar aos fluxos de trabalho diários da sua equipe e se ajustar automaticamente quando necessário.

O seu roteiro deve definir claramente as responsabilidades e os prazos, garantindo que a sua estratégia evolua com o seu negócio. Isso libera mais tempo para você se concentrar em outras estratégias de promoção.

⚡️Arquivo de modelos: Modelos e exemplos gratuitos de roteiros de marketing

Os melhores geradores de planos de marketing em resumo

Aqui está uma rápida visão geral dos 10 melhores geradores de planos de marketing, destacando seus principais recursos, melhores casos de uso e preços:

Nome da ferramenta Ideal para Caso de uso principal Preços ClickUp Ideal para geração de planos de marketing e gerenciamento de projetos Tamanho da equipe: Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes empresas Geração de planos de marketing, gerenciamento de tarefas, criação de conteúdo e execução de campanhas Plano gratuito disponível; personalização disponível para empresas HubSpot Marketing Hub Ideal para automação de marketing abrangente Tamanho da equipe: empresas de médio porte, grandes empresas Entrega automatizada de campanhas multicanal, acompanhamento do desempenho em tempo real, integração com CRM A partir de US$ 890/mês para 3 licenças Jasper AI Ideal para geração de conteúdo com IA Tamanho da equipe: profissionais de marketing de conteúdo, equipes que criam grandes quantidades de textos Gerenciamento de calendário de marketing, programação de mídias sociais e dependências de tarefas A partir de US$ 49/mês por licença Plano de 15 minutos Ideal para o desenvolvimento rápido de estratégias Tamanho da equipe: Pequenas empresas, startups Estrutura rápida para criação de planos de marketing, etapas práticas e alocação de recursos Preços personalizados MarketPlan Ideal para planejamento de marketing visual Tamanho da equipe: profissionais de marketing digital, equipes com abordagem visual Planejamento visual de campanhas, simulação de funis e previsão de desempenho A partir de US$ 29/mês para até 5 usuários Copy. ai Ideal para geração de textos de marketing com IA Tamanho da equipe: equipes de criação de conteúdo, profissionais de marketing que precisam de conteúdo escalável Geração de textos com IA, modelos personalizáveis, otimização para SEO Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 49/mês por licença GrowthBar Ideal para planos de marketing focados em SEO Tamanho da equipe: profissionais de marketing de SEO, criadores de conteúdo Gerenciamento de calendário de marketing, programação de mídias sociais e dependências de tarefas Teste gratuito por 7 dias; planos pagos a partir de US$ 36/mês por usuário Zoho Marketing Automation Ideal para marketing de pequenas empresas Tamanho da equipe: Pequenas empresas Pontuação de leads, segmentação baseada no comportamento e fluxos de trabalho automatizados A partir de US$ 19/mês por usuário; Empresarial: US$ 59/mês por usuário CoSchedule Ideal para gerenciamento de calendário de marketing Tamanho da equipe: equipes de marketing que gerenciam várias campanhas Gerenciamento de calendário de marketing, programação de mídias sociais, dependências de tarefas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 19/mês por usuário Calendário de marketing da SEMrush Ideal para planejamento de campanhas integradas com SEO Tamanho da equipe: equipes focadas em SEO, profissionais de marketing digital Integração de ferramentas de SEO, gerenciamento de tarefas, acompanhamento de desempenho e inteligência competitiva Pro: US$ 139,95/mês; Guru: US$ 249,95/mês

Os 10 melhores geradores de planos de marketing

Os geradores de planos de marketing variam de modelos simples a plataformas robustas. Nossa avaliação destaca ferramentas que oferecem valor preciso e prático para equipes de marketing.

1. ClickUp (Ideal para geração de planos de marketing e gerenciamento de projetos)

Veja como você pode criar seu plano de marketing com o ClickUp.

Comece com o ClickUp Brain para um planejamento mais rápido de conteúdo e campanhas

O ClickUp Brain é o seu assistente com inteligência artificial que simplifica a criação de planos de marketing. Ele ajuda a gerar esboços de conteúdo personalizados, resumos de pesquisas e briefings de campanhas, para que sua equipe possa gastar menos tempo vasculhando documentos e mais tempo executando.

Use o ClickUp Brain para criar um plano de marketing em segundos

Basta inserir uma solicitação no Clickup Brain, como a acima, e obter uma resposta personalizada. Dê um passo adiante e forneça ao ClickUp AI as diretrizes da sua marca, os objetivos gerais de marketing e outros detalhes para obter um plano personalizado!

Use o modelo de plano de ação de marketing da ClickUp para organizar sua estratégia

Quer começar rapidamente? Comece com o modelo de plano de ação de marketing da ClickUp.

Obtenha um modelo gratuito Simplifique seu fluxo de trabalho de marketing com o modelo de plano de ação de marketing da ClickUp

Este modelo de plano de marketing fornece uma estrutura organizada que facilita a colaboração e a visibilidade em todas as atividades de marketing. Use-o para mapear estratégias em todos os canais e acompanhar o progresso, os orçamentos e os prazos em tempo real.

Veja como isso pode ajudar:

Defina seus objetivos : defina o que você deseja alcançar, quem é seu público-alvo e a mensagem que deseja transmitir

Identifique seus objetivos : liste objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado

Desenvolva sua estratégia : decida os canais de marketing para alcançar seu público, como mídias sociais, e-mail ou SEO

Crie um cronograma : desenvolva um cronograma para suas atividades de marketing para garantir a execução oportuna

Alocar recursos : atribua membros da equipe, defina orçamentos e planeje prazos para cada tarefa

Monitore e ajuste: acompanhe o progresso e ajuste o plano com base no desempenho

Colabore e execute tudo em um só lugar

ClickUp Whiteboards permite que sua equipe faça brainstorming e estruture campanhas visualmente. Também é possível criar fluxos de trabalho, capturar feedback e vincular diretamente às tarefas.

Use os quadros brancos do ClickUp para debater ideias para campanhas de forma visual

ClickUp Docs permite criar resumos detalhados de campanhas, planos de conteúdo e esboços estratégicos com colaboração em tempo real, formatação rica e tarefas incorporadas.

Colabore com sua equipe para refinar as campanhas de marketing digital usando o ClickUp Docs

ClickUp Tasks transforme sua estratégia em ação. Atribua entregas, defina prazos e acompanhe cada etapa da campanha usando visualizações como Lista, Calendário ou Quadro.

Atribua tarefas e adicione prazos para uma melhor execução das suas campanhas de marketing com o ClickUp Tasks

Seja gerenciando uma equipe pequena ou coordenando vários departamentos, o ClickUp garante que seu plano de marketing permaneça no caminho certo, entregando resultados mensuráveis e uma colaboração perfeita. É por isso que o ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho e o software de gerenciamento de projetos de marketing perfeito para equipes de marketing de todos os tamanhos.

Melhores recursos do ClickUp

Personalize seu espaço de trabalho com visualizações personalizáveis, como Lista, Quadro ou Gantt, permitindo que você gerencie tarefas e projetos de uma maneira que atenda às necessidades da sua equipe

Automatize tarefas e fluxos de trabalho repetitivos para economizar tempo e reduzir o esforço manual, para que sua equipe possa se concentrar em trabalhos mais estratégicos

Integre com várias outras ferramentas, como Google Drive, Slack e Trello, para reunir todos os seus fluxos de trabalho e documentos em uma única plataforma

Acompanhe facilmente o tempo gasto em tarefas e projetos, ajudando você a gerenciar recursos, alocar orçamento e ficar em dia com os prazos

Defina e acompanhe metas mensuráveis para sua equipe e campanhas, com recursos integrados para monitorar o progresso e alinhar os esforços com os objetivos gerais da empresa

Limitações do ClickUp

Não possui recursos de publicação direta de conteúdo

Uma curva de aprendizado íngreme para iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 9.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)

💡Dica profissional: Use o ClickUp Automations para atribuir tarefas e notificar as partes interessadas quando ações críticas, como aprovações de conteúdo, forem necessárias para manter seus planos de marketing em andamento.

Veja o que diz uma avaliação da G2

O ClickUp economiza muito tempo e esforço, facilitando a organização do trabalho, dos planos de marketing, dos clientes e muito mais. E muito mais! Sua facilidade de uso também o torna bastante divertido, portanto, não leva muito tempo para uma nova equipe começar a trabalhar com o ClickUp, mesmo que seja uma ferramenta nova para eles.

O ClickUp economiza muito tempo e esforço, facilitando a organização do trabalho, dos planos de marketing, dos clientes e muito mais. E muito mais! Sua facilidade de uso também o torna bastante divertido, portanto, não leva muito tempo para que uma nova equipe comece a trabalhar no ClickUp, mesmo que seja uma ferramenta nova para eles.

2. HubSpot Marketing Hub (ideal para automação de marketing abrangente)

através da HubSpot

Quer criar campanhas baseadas em dados que se alinhem ao comportamento real dos clientes, e não apenas a suposições? O HubSpot Marketing Hub torna isso possível.

Esta ferramenta transforma as ações dos clientes em insights de marketing, ajudando você a criar campanhas mais inteligentes. Você pode automatizar sequências de e-mails, publicações nas redes sociais e entrega de conteúdo com base nas interações dos usuários.

Seu CRM integrado mantém o marketing e as vendas alinhados com os dados dos clientes e o desempenho das campanhas. Com análises em tempo real, você pode acompanhar o desempenho das campanhas, ajustar estratégias e apostar no que funciona.

Melhores recursos do HubSpot Marketing Hub

Automatize a entrega de campanhas multicanal para gerenciar os esforços de marketing em várias plataformas

Monitore seu desempenho com um painel que fornece insights em tempo real

Integre dados de vendas e marketing para garantir o alinhamento e uma melhor tomada de decisões

Ajuste as campanhas com ferramentas projetadas para modificações rápidas e eficazes

Limitações do HubSpot Marketing Hub

A complexidade dos recursos requer um tempo inicial de configuração

A automação avançada requer planejamento estratégico

Preços do HubSpot Marketing Hub

Marketing Hub Professional: US$ 890/mês para três licenças

Marketing Hub Enterprise: US$ 3.600/mês para cinco licenças

Avaliações e comentários sobre o HubSpot Marketing Hub:

G2: 4,4/5 (mais de 12.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 6.100 avaliações)

🧠 Curiosidade: A primeira campanha de marketing por e-mail em massa ocorreu em 1978. Um profissional de marketing chamado Gary Thuerk enviou um e-mail não solicitado para 400 clientes em potencial, resultando em US$ 13 milhões em vendas!

📖 Leia também: Planejamento agregado: estratégias para um gerenciamento eficaz de recursos

3. Jasper AI (ideal para geração de conteúdo com inteligência artificial)

através da Jasper AI

A Jasper AI cria conteúdo enquanto você se concentra na estratégia de alto nível. As equipes de marketing podem personalizar modelos para seus planos de marketing e briefings de campanha e colaborar no desenvolvimento de conteúdo sem perder o tom único da sua marca.

Ele acompanha o desempenho do conteúdo para destacar o que mais chama a atenção do seu público. Use essas informações para refinar suas campanhas e fortalecer sua estratégia de marketing.

Melhores recursos do Jasper AI

Utiliza a compreensão contextual para gerar conteúdo com base em prompts

Oferece serviços de tradução e transcreve com precisão a linguagem falada

Garanta a originalidade do conteúdo verificando se há textos iguais na web

Oferece várias estruturas para a criação eficaz de conteúdo, como AIDA (Atenção, Interesse, Desejo, Ação)

Gera conteúdo em mais de 30 idiomas, atendendo a um público global

Limitações do Jasper AI

Pode simplificar demais ou interpretar incorretamente assuntos altamente técnicos

O verificador de plágio tem um custo adicional.

Preços do Jasper AI

Criador : US$ 49/mês por licença

Pro: US$ 69/mês por licença

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jasper AI:

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

📮ClickUp Insight: Equipes com baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes com alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 plataformas ou menos. Mas que tal usar uma única plataforma? Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

4. plano de 15 minutos (ideal para o desenvolvimento rápido de estratégias)

através do Plano de 15 Minutos

Precisa de um plano sólido rapidamente? O Plano de 15 Minutos é um software de planejamento de marketing que ajuda pequenas empresas e startups a criar estratégias de marketing eficazes sem pensar demais.

A plataforma utiliza uma estrutura organizada e baseada em perguntas para ajudá-lo a identificar seus objetivos de marketing, públicos-alvo e canais apropriados.

Ele também gera um plano de marketing personalizado com itens acionáveis, cronogramas e recomendações de alocação de recursos.

O principal ponto forte do Plano de 15 Minutos reside na possibilidade de criar estratégias de marketing profissionais sem necessidade de muito tempo ou conhecimentos especializados em marketing. Perfeito para quando precisa de resultados sem uma configuração demorada.

melhores recursos do Plano de 15 minutos

Navegue facilmente com uma interface intuitiva que se adapta a todos os níveis de experiência

Economize tempo criando um plano de marketing completo em apenas 15 minutos

Siga etapas práticas e sugestões de recursos para implementar estratégias de forma eficaz

limitações do plano de 15 minutos

Embora a ferramenta ofereça personalização, ela pode não atender totalmente às necessidades exclusivas de todas as empresas

O planejamento rápido pode incentivar o foco em ações imediatas, em vez do desenvolvimento de uma estratégia de longo prazo.

preços do plano de 15 minutos

Preços personalizados

avaliações e comentários sobre o Plano de 15 minutos:

G2: N/A

Capterra: N/A

📖 Leia também: Modelos gratuitos de estratégia de entrada no mercado que você deve ter à mão

5. MarketPlan (ideal para planejamento visual de marketing)

através do MarketPlan

O MarketPlan permite arrastar e soltar elementos na sua tela digital. Teste diferentes cenários de campanha e veja o ROI potencial antes de gastar seu orçamento. Vincule seus dados financeiros diretamente às suas métricas de marketing, mostrando o custo real e os retornos esperados de cada estratégia.

Ele permite que você planeje campanhas, atribua tarefas, deixe comentários e acompanhe métricas em tempo real, tudo em um único painel.

Melhores recursos do MarketPlan

Simule funis para testar designs e prever o desempenho

Monitore os gastos para permanecer dentro do seu orçamento de marketing

Personalize modelos pré-concebidos para as suas necessidades específicas

Gerencie campanhas em várias plataformas com integração de redes sociais

Limitações do MarketPlan

Opções limitadas de funil de exportação para análise offline

Os novos usuários podem achar os recursos extensos um pouco confusos

Preços do MarketPlan

Starter : US$ 29/mês para até 5 usuários

Pro: US$ 59/mês

Avaliações e comentários do MarketPlan:

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

👀 Você sabia? Em 1994, os webmasters tinham que enviar manualmente suas páginas ao diretório do Yahoo para indexação, garantindo que seu site aparecesse nos resultados de pesquisa do Yahoo quando os usuários pesquisassem.

6. Copy. ai (Ideal para geração de textos de marketing com IA)

através da Copy.ai

O Copy.ai cria várias versões do seu conteúdo, mantendo a voz da sua marca. O produto permite que você teste diferentes abordagens para descobrir o que mais agrada ao seu público. Ele também permite que você gere campanhas de marketing em minutos, desde sequências de e-mails até publicações em redes sociais e artigos de blog.

A plataforma analisa o conteúdo com melhor desempenho no seu setor e sugere abordagens comprovadas para suas campanhas. Depois de inserir suas metas de marketing e detalhes do público-alvo, o Copy.ai cria um plano de conteúdo estruturado com metas mensuráveis.

Por fim, analise os dados de desempenho para refinar sua mensagem e dimensionar o que funciona em todos os seus canais de marketing.

Melhores recursos do Copy.ai

Aproveite uma ampla variedade de modelos personalizáveis, criados para necessidades específicas de marketing

Colabore com sua equipe para promover o trabalho em equipe

Use o recurso de suporte multilíngue para gerar conteúdo para públicos diversos

Implemente ferramentas de otimização de SEO para melhorar a visibilidade do conteúdo

Limitações do Copy.ai

O conteúdo gerado pode exigir edições significativas

Preços do Copy.ai

Gratuito para sempre

Inicial : US$ 49/mês por licença

Avançado : US$ 249/mês (até 5 licenças)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Copy.ai:

G2: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

7. GrowthBar (ideal para planos de marketing focados em SEO)

através do GrowthBar

O GrowthBar foi criado para profissionais de marketing focados em SEO. Ele ajuda você a criar estratégias baseadas em palavras-chave, identificando lacunas de conteúdo nos sites dos seus concorrentes, para que você saiba exatamente onde concentrar seus esforços.

A plataforma cria resumos de conteúdo detalhados com base nas publicações mais bem classificadas, com contagem de palavras, tópicos a abordar e palavras-chave alvo.

Acompanhe o desempenho de pesquisa do seu conteúdo e receba sugestões de melhorias que fazem a diferença em um só lugar. Quando as tendências de pesquisa mudam, o GrowthBar analisa as últimas táticas de marketing e atualiza suas recomendações de conteúdo para manter sua estratégia atualizada.

Cada conteúdo que você cria tem meta descrições e títulos otimizados, ajudando você a subir mais rápido nos rankings de pesquisa.

Melhores recursos do GrowthBar

Acesse artigos totalmente escritos e de alta qualidade, adaptados às suas necessidades de SEO para soluções de conteúdo escaláveis

Use IA para encontrar fontes de pesquisa e dados valiosos que aumentam a credibilidade do seu conteúdo

Crie e-mails de vendas envolventes rapidamente, inserindo informações básicas e simplificando seu processo de divulgação

Gere ideias criativas para posts de blog com base em palavras-chave definidas pelo usuário para superar o bloqueio criativo

Instale a extensão GrowthBar para o Chrome para realizar pesquisas de palavras-chave e análises da concorrência

Limitações do GrowthBar

A ferramenta não é compatível com a maioria dos outros navegadores além do Chrome

Preços do GrowthBar

Teste gratuito por 7 dias

Padrão : US$ 36/mês por usuário

Pro : US$ 74,25/mês por usuário

Agência: US$ 149,25/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o GrowthBar:

G2: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Zoho Marketing Automation (ideal para marketing de pequenas empresas)

através do Zoho

A Zoho já é um nome popular quando se trata de vendas e marketing. O Zoho Marketing Automation, sua entidade, permite criar campanhas que se adaptam à forma como seus clientes potenciais interagem com sua marca.

O Zoho segmenta seu público com base em suas ações, desde cliques em e-mails até visitas ao site, enviando automaticamente conteúdo relevante. Ele permite que você complete a jornada do cliente e otimize cada ponto de contato para aumentar o engajamento.

A plataforma também se conecta ao pacote completo de negócios da Zoho, oferecendo às suas equipes de vendas e serviços informações sobre o desempenho das campanhas. Você pode configurar fluxos de trabalho automatizados por e-mail, redes sociais e canais da web, mantendo a consistência das mensagens.

Os seus dados de marketing fluem diretamente para as ferramentas de vendas e suporte, ajudando as equipes a trabalhar com base nas mesmas informações sobre os clientes.

Melhores recursos do Zoho Marketing Automation

Pontue os leads para priorizar os clientes potenciais com base nas suas interações e comportamentos

Crie formulários web para capturar dados dos visitantes e integrá-los ao seu CRM sem precisar programar

Analise as métricas de desempenho da campanha para fazer ajustes baseados em dados

Gerencie eventos enviando convites, acompanhando a participação e fazendo o acompanhamento dos participantes

Crie campanhas personalizadas que se adaptam às interações e preferências dos usuários

Limitações do Zoho Marketing Automation

Baixa velocidade de atualização e tempo de carregamento

Opções de integração limitadas

Preços do Zoho Marketing Automation

Padrão: US$ 19/mês por usuário

Profissional: US$ 29/mês por usuário

Empresa: US$ 59/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Zoho Marketing Automation:

G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

💡Dica profissional: Organize seu calendário de marketing com etiquetas coloridas para tarefas e veja facilmente quais campanhas estão "quentes" e "frias"

9. CoSchedule (Ideal para gerenciamento de calendário de marketing)

através do CoSchedule

Uma plataforma popular de agendamento de mídias sociais, o CoSchedule permite criar e manter facilmente seu calendário de marketing. Defina dependências de tarefas, automatize fluxos de trabalho de aprovação e acompanhe o progresso de cada projeto na mesma plataforma.

O calendário sincroniza com suas ferramentas de marketing favoritas, mostrando publicações nas redes sociais, conteúdo de blogs, campanhas por e-mail e eventos em uma única visualização.

Você pode programar conteúdos em vários canais sem mudar de plataforma, mantendo o seu calendário de publicação consistente. As suas equipes podem entrar em qualquer projeto, verificar prazos e acompanhar tarefas sem precisar procurar em várias ferramentas.

Melhores recursos do CoSchedule

Reorganize e compartilhe novamente as publicações com melhor desempenho com o ReQueue

Gere automaticamente mensagens para redes sociais que seguem as melhores práticas para cada plataforma, economizando tempo e maximizando o envolvimento do público

Analise o desempenho da campanha para entender quais estratégias são eficazes e identificar áreas que precisam ser melhoradas

Limitações do CoSchedule

O layout da plataforma pode ser complicado para iniciantes

Sem recurso de documento ou quadro branco para acompanhar os detalhes da campanha

Preços do CoSchedule

Gratuito

Calendário social: US$ 19/mês por usuário

Agenda da agência: US$ 49/mês por usuário

Calendário de conteúdo: Preços personalizados

Marketing Suite: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o CoSchedule:

G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

🧠 Curiosidade: As primeiras ferramentas de automação de marketing não eram baseadas em software! No início do século XX, as empresas dependiam de campanhas de mala direta e catálogos — lembra-se dos catálogos de vendas por correspondência da Sears e da Roebuck?

10. SEMrush Marketing Calendar (ideal para planejamento de campanhas integradas com SEO)

através da SEMrush

O Calendário de Marketing da SEMrush é perfeito para profissionais de marketing que desejam integrar SEO e insights competitivos em seu planejamento. Ele permite que você elabore estratégias baseadas em dados, com base nas tendências do mercado e nos movimentos dos concorrentes.

Seu conjunto abrangente de ferramentas de marketing de conteúdo ajuda você em todas as etapas do processo, desde a pesquisa de tópicos e otimização de conteúdo até o acompanhamento do desempenho. O calendário facilita a coordenação e a execução de campanhas de marketing em vários canais.

Além disso, as ferramentas de inteligência competitiva da SEMrush oferecem uma visão clara das oportunidades em seu nicho, para que você possa ajustar suas estratégias rapidamente e ficar à frente da concorrência.

Melhores recursos do Calendário de Marketing da SEMRush

Atribua tarefas com prazos e descrições precisas para garantir a responsabilização

Acompanhe as campanhas com cronogramas detalhados e resultados esperados para uma execução organizada

Otimize o conteúdo usando ferramentas de SEO para aumentar a visibilidade e o engajamento

Analise métricas de desempenho para avaliar a eficácia e orientar estratégias futuras

Limitações do Calendário de Marketing da SEMRush

Uma curva de aprendizado mais íngreme, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com ferramentas de marketing abrangentes

Preços do Calendário de Marketing SEMRush

Pro: US$ 139,95/mês

Guru: US$ 249,95/mês

Negócios: US$ 499,95/mês

Avaliações e comentários sobre o Calendário de Marketing da SEMRush:

G2: 4,5/5 (mais de 2.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

Transforme sua visão de marketing em realidade

Ótimas ideias não significam nada sem uma execução forte.

Os geradores de planos de marketing modernos fazem mais do que preencher modelos: simplificam fluxos de trabalho, automatizam tarefas repetitivas e conectam equipes.

O ClickUp é onde você integra todas essas ferramentas, vinculando-as ao seu fluxo de trabalho existente para garantir a coesão com suas outras equipes.

Ele simplifica o planejamento, o acompanhamento e a otimização em uma única plataforma, economizando tempo e esforço. Com recursos personalizáveis e integrações, ele atende às necessidades exclusivas da sua equipe, eliminando o incômodo de usar várias ferramentas.

Cadastre-se gratuitamente na ClickUp e transforme sua próxima campanha na melhor de todas. 🚀