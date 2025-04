As 10 principais alternativas e concorrentes do Threads para 2025

Quando a Meta lançou o Threads, ela se posicionou como uma nova alternativa ao X (antigo Twitter), com o objetivo de atrair usuários que buscavam novas maneiras de se conectar. Criado com base no Instagram, o Threads enfatizava as atualizações em tempo real e as conexões mais próximas, mas, em última análise, não era para todos.

Outras plataformas surgiram para aqueles que queriam uma linha do tempo cronológica ou um apelo mais específico. O Reddit oferece discussões direcionadas, enquanto o Discord ajuda a criar comunidades. Essas alternativas podem atender melhor às suas necessidades.

Vamos explorar as principais alternativas e concorrentes do Threads para criadores, profissionais e qualquer pessoa que queira se manter conectada com propósito.

você sabia? Em apenas cinco dias desde seu lançamento, o Threads atingiu mais de 100 milhões de usuários - um momento recorde que o tornou a plataforma on-line de crescimento mais rápido da história.

resumo de 60 segundos Aqui estão 10 alternativas ao Threads para estimular suas conversas digitais: Slack: Melhor para comunicação de equipes profissionais

Discord: Melhor para criar comunidades personalizadas

Reddit: Melhor para discussões de nicho

Bluesky: Melhor para redes sociais descentralizadas

X (antigo Twitter): Melhor para discussões e atualizações globais

Mastodon: Melhor para privacidade descentralizada

Grupos do Facebook : Melhor para comunidades privadas

attermost: Melhor para comunicação de equipe de nível empresarial

Circle: Melhor para criar comunidades de marca

TikTok: Melhor para viralidade criativa

Ferramenta de bônus : ClickUp . Embora o ClickUp não seja uma plataforma de mídia social, ele pode funcionar como uma alternativa ao Threads para equipes e comunidades que precisam de discussões estruturadas e em tempo real

Com Chat integrado, comentários em tópicos, conversas baseadas em tarefas e Docs para atualizações longas, o ClickUp mantém a comunicação organizada e acionável - ao contrário da natureza fugaz do Threads

Ele também funciona como uma ferramenta de marketing de mídia social com a capacidade de criar calendários de conteúdo, usar modelos para gerenciar fluxos de trabalho de conteúdo e colaborar no gerenciamento de marketing com sua equipe

O que você deve procurar nas alternativas ao Threads?

Várias plataformas têm como objetivo construir comunidades e criar conexões significativas on-line. Mas não se trata de um cenário único para todos. Não se pode esperar o mesmo engajamento em todos os lugares.

Portanto, quando estiver procurando uma alternativa ao Instagram Threads, veja o que você deve ter em mente:

Interface do usuário : Uma interface limpa e intuitiva pode ser decisiva para sua experiência. Procure plataformas que pareçam naturais e fáceis de navegar

Recursos de comunidade : A plataforma oferece suporte à criação de comunidades direcionadas ou promove conexões significativas em torno de interesses compartilhados?

Opções de compartilhamento de conteúdo : Se você gosta de compartilhar fotos, vídeos ou atualizações rápidas de status, verifique se a plataforma tem os recursos que tornam isso possível

Linhas do tempo cronológicas : Se você sente falta dos dias de atualizações em tempo real sem interferência do algoritmo, priorize as plataformas que oferecem esse recurso

Políticas de privacidade e dados : Considere como a plataforma lida com seus dados e se ela lhe dá controle sobre as configurações de privacidade

Integração com outras plataformas: Algumas plataformas funcionam melhor quando vinculadas a aplicativos que você já usa, como o Instagram ou o Facebook

dica profissional: Priorize uma plataforma que melhor se alinhe com seus objetivos. Se você busca atualizações em tempo real, o X (antigo Twitter) pode ser o ideal para você. Se quiser um espaço dedicado à colaboração em equipe, experimente ferramentas de comunicação empresarial como o ClickUp Chat.

As 10 melhores alternativas ao Threads

Aqui estão as 10 melhores alternativas ao Threads, com recursos semelhantes e USPs individuais, para vários casos de uso.

1. Slack (melhor para comunicação de equipes profissionais)

via Slack

O Slack se tornou sinônimo de comunicação profissional ao longo dos anos.

O Threads pode fazer tudo, desde a colaboração em equipe até a criação de praças de comunidades fechadas. A plataforma é um aplicativo de bate-papo criado para melhorar a comunicação em grupo por meio de mensagens. Mas também pode ser um repositório para todos os seus arquivos - mesmo que seja difícil encontrá-los!

Melhores recursos do Slack

Crie canais separados para diferentes tópicos para manter as conversas organizadas e fáceis de acompanhar

Integre-se ao Google Drive, ao Trello e a mais de 2.600 outras ferramentas de colaboração

Aproveite as mensagens de voz e vídeo para facilitar a comunicação

Limitações do Slack

O plano gratuito permite apenas 10 integrações

Os planos empresariais podem ser caros para organizações maiores

Preços do Slack

Gratuito para sempre

Profissional: US$ 8,75/mês por usuário

Business+: US$ 15/mês por usuário

Grade empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2: 4. 5/5 (mais de 33.500 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 23.500 avaliações)

Insight do ClickUp: Cerca de 41% dos profissionais preferem as mensagens instantâneas para a comunicação em equipe. Embora ofereça trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente são espalhadas por vários canais, tópicos ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente. Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, seus tópicos de bate-papo são mapeados para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas no contexto e prontamente disponíveis. Ao contrário das ferramentas de bate-papo tradicionais, que muitas vezes se transformam em distração, o ClickUp garante que as discussões permaneçam acionáveis, reduzindo a troca de contexto e ajudando as equipes a avançar no trabalho em vez de apenas falar sobre ele.

2. Discord (melhor para criar comunidades personalizadas)

via Discord

Embora exista desde 2015, o Discord chegou ao mainstream apenas em 2020, graças aos jovens adultos e estudantes que jogam juntos.

Com bate-papo por voz, texto e vídeo, é o lugar certo para se conectar, compartilhar e colaborar. Esteja você coordenando uma campanha de jogo com amigos ou organizando um clube do livro, o Discord pode dar um toque divertido aos seus bate-papos em grupo.

Melhores recursos do Discord

Crie e participe de diferentes servidores de acordo com seu interesse

Use ferramentas robustas de moderação de comunidades com diferentes níveis de acesso e personalização de permissões

Integre bots para várias finalidades, como tocar música, moderar conversas e fornecer informações

Experimente os hacks do Discord, como a ativação do Push-to-Talk para reduzir o ruído de fundo e manter as conversas fluindo sem problemas nos canais de voz

Limitações do Discord

A interface pode parecer esmagadora em um primeiro momento

As mensagens diretas não estão confinadas a servidores específicos, o que pode confundir a comunicação profissional e pessoal

Preços do Discord

Gratuito para sempre

Nitro Basic: US$ 2,99/mês por usuário

Nitro: US$ 9,99/mês por usuário

Classificações e resenhas do Discord

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 450 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Discord?

É um ótimo aplicativo para criar e se envolver com uma comunidade e ser produtivo ao mesmo tempo. Não há escassez de recursos para melhorar o envolvimento com seu público, seja em chats ou nos canais de voz. A mudança na usabilidade devido às atualizações frequentes pode levar algum tempo para se acostumar, mas a funcionalidade dos recursos essenciais não é prejudicada por isso.

fato divertido: O Discord foi criado como uma ferramenta de comunicação para gamers. No entanto, ele acabou se tornando uma excelente plataforma para criar comunidades de nicho e permanecer conectado com atualizações em tempo real.

4. Reddit (melhor para discussões de nicho)

via Reddit

O Reddit é o oeste selvagem da Internet, onde cada hobby, pergunta e opinião impopular encontra seu espaço. Ele não é chamado de primeira página da Internet à toa!

Você pode fazer praticamente tudo - desde entrar em discussões profundas com estranhos sobre interesses compartilhados até simplesmente rolar a tela e rir alto com memes de nicho. Essa vasta rede de comunidades (chamadas subreddits) é dedicada a uma grande variedade de tópicos, desde astronomia até aspiradores de pó.

Melhores recursos do Reddit

Encontre conteúdo relevante e as melhores discussões graças ao sistema de votos positivos ou negativos

Participe de sessões de perguntas e respostas ao vivo com especialistas, celebridades e outras personalidades interessantes

Recompense outros usuários por contribuições valiosas, incentivando interações positivas e estimulando o engajamento

Limitações do Reddit

A qualidade da moderação pode variar muito entre os subreddits, levando a experiências inconsistentes

A "primeira página" é fortemente influenciada pelo algoritmo do Reddit, o que às vezes pode limitar a exposição a diversas perspectivas

Preços do Reddit

Gratuito para sempre

Reddit Premium: US$ 5,99/mês

Avaliações e resenhas do Reddit

G2: 4. 2/5 (mais de 50 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Reddit?

O Reddit é uma excelente plataforma de mídia social que permite que seus usuários participem de uma comunidade, publiquem conteúdo e se envolvam em discussões com outros usuários... É uma plataforma decente para usos casuais e comerciais. Publicar no Reddit pode ser um pouco complicado para os novos usuários, pois algumas publicações são removidas rapidamente. Em segundo lugar, há muitos bots e contas de spam presentes no Reddit que frequentemente assediam outros usuários.

4. Bluesky (melhor para redes sociais descentralizadas)

via Bluesky

O Bluesky pode ser considerado uma das alternativas mais fortes ao Twitter. Graças à sua abordagem descentralizada em relação à criação de comunidades, ele oferece muito mais controle sobre seu conteúdo, feed e identidade on-line - ao contrário do Twitter.

A Bluesky está reimaginando o que pode ser uma plataforma de mídia social, concentrando-se no controle do usuário e no desenvolvimento aberto.

Melhores recursos do Bluesky

Crie com base no protocolo AT para obter transparência e interoperabilidade entre aplicativos sociais

Vincule contas a domínios personalizados para obter uma identidade exclusiva e verificável

Escolha suas preferências e crie seus feeds - nenhuma surpresa algorítmica aqui

Defina suas próprias regras de moderação por meio de um sistema de rotulagem aberto

Limitações do Bluesky

A Bluesky tem uma base de usuários menor, o que leva a um círculo de conexão limitado

Por ser um software relativamente novo, ele pode apresentar problemas técnicos ocasionais, como interrupções no servidor ou tempos de carregamento lentos

Preços da Bluesky

Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do Bluesky

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

você sabia? Bluesky foi criado por Jack Dorsey (sim, o cofundador do Twitter!) Começou como uma iniciativa de pesquisa dentro do Twitter em 2019 para explorar opções de descentralização para mídias sociais.

via X

O X (antigo Twitter) é o lugar onde o mundo vem para discutir, rir e, ocasionalmente, aprender em 280 caracteres ou menos. Ele pode ter começado como um site de microblogs, mas desde então evoluiu para um centro de atualizações em tempo real. Na última década, eventos mundiais se desenrolaram na plataforma, moldando seu papel nas conversas globais.

De tópicos de tendências a debates picantes, o X molda a forma como as pessoas se comunicam e interagem on-line no cenário digital moderno.

X melhores recursos

Fique por dentro das atualizações em tempo real sobre eventos globais e tópicos de tendência

Acompanhe as linhas do tempo em ordem cronológica para nunca perder nada das contas que você segue

Crie conteúdo viral e construa uma comunidade envolvente com facilidade

Use os recursos de vídeo e áudio ao vivo para discussões instantâneas de voz em tempo real

X limitações

O limite de 280 caracteres pode dificultar a transmissão de ideias complexas

A linha do tempo é influenciada por um algoritmo, que às vezes pode priorizar o engajamento em detrimento da relevância

X preços

Gratuito para sempre

Nível básico: US$ 3/mês

Nível Premium: US$ 8/mês

Nível Premium+: US$ 22/mês

X avaliações e comentários

G2: 4. 3/5 (mais de 250 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 1.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o X?

Gosto da capacidade de identificar influenciadores, monitorar marcas, obter uma compreensão profunda dos mercados, bem como rastrear hashtags, comunicar-se de forma fácil, rápida e precisa com várias pessoas, resposta rápida e engajamento entre pessoas e lugares. O lado ruim é que tem muita publicidade e também contribui para a disseminação de notícias falsas...

você sabia? 48% dos usuários do X dizem que usam a plataforma para obter notícias e atualizações, enquanto a mesma porcentagem também a acessa para entretenimento. Isso sim é versatilidade!

6. Mastodon (melhor para privacidade descentralizada)

via Mastodon

O Mastodon é um site de rede social descentralizado e de código aberto que prioriza o controle do usuário, a privacidade e uma experiência sem anúncios.

À medida que mais pessoas buscam alternativas para as plataformas tradicionais de mídia social, a abordagem exclusiva do Mastodon para o envolvimento da comunidade e o compartilhamento de conteúdo tem ganhado força.

Melhores recursos do Mastodon

Escolha um servidor independente (instâncias) que opera com sua própria comunidade, regras e cultura, dependendo de seus interesses e valores

Veja as publicações em ordem cronológica das contas que você segue, sem interferência de algoritmos

Desfrute de uma experiência de usuário mais limpa, sem anúncios intrusivos

Use o recurso "federação" para interagir com diferentes servidores e criar uma rede interconectada chamada "fediverse

Limitações do Mastodon

Os usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado acentuada

Encontrar novas pessoas e conteúdo pode ser mais desafiador em comparação com outras plataformas com algoritmos de descoberta avançados

Preços do Mastodon

Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas de Mastodon

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

7. Grupos do Facebook (melhor para comunidades privadas)

via Facebook

Você passou horas aperfeiçoando sua publicação, mas será que alguém a verá? A rolagem sem sentido do feed do Facebook pode enterrar rapidamente o seu conteúdo, facilitando a perda do seu público.

Os grupos oferecem um espaço dedicado para se conectar com pessoas que pensam da mesma forma e criar uma comunidade aconchegante e interativa de públicos que se importam com o que você tem a dizer.

Melhores recursos dos Grupos do Facebook

Crie grupos privados para ter acesso exclusivo aos membros gratuitamente

Organize e promova eventos dentro do grupo e envie notificações mencionando todos

Entre ao vivo em seu grupo para criar engajamento e compartilhar facilmente fotos, documentos e vídeos dentro do grupo

Acesse a vasta base de usuários do Facebook para alcançar um público mais amplo

Limitações do Facebook Groups

As vendas diretas ou a oferta de conteúdo premium geralmente não são viáveis com opções de monetização limitadas

Controle limitado sobre a experiência geral do usuário dentro do grupo devido à interface e aos recursos amplamente padronizados

Preços dos Grupos do Facebook

Gratuito para sempre

Padrão Meta Verificado para Criadores e Padrão Comercial: US$ 14,99/mês

Meta Verified Business Plus: US$ 44,99/mês

Classificações e análises do Facebook Groups

G2: 4. 3/5 (mais de 650 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Facebook Groups?

Os Grupos do Facebook são um excelente meio de participar de comunidades pequenas ou grandes no Facebook, compostas por pessoas com interesses semelhantes. Os Grupos do Facebook são incrivelmente fáceis de usar e me fornecem notificações regulares relacionadas à atividade dos grupos dos quais participei, permitindo que eu me mantenha atualizado com as publicações.

8. Mattermost (melhor para comunicação de equipe de nível empresarial)

via Mattermost

O Mattermost é como uma alternativa ao Slack sem complicações - prático, seguro e voltado para a realização de tarefas.

O Mattermost é uma plataforma de código aberto perfeita para equipes que precisam de recursos avançados de colaboração e melhor funcionalidade. Ele também oferece mensagens seguras, compartilhamento de arquivos, Markdown e integrações com outras ferramentas - ideal para empresas e desenvolvedores!

Melhores recursos do Mattermost

Combine mensagens de negócios, compartilhamento de arquivos e automação de fluxo de trabalho em um só lugar

Participe de chamadas de áudio/vídeo com sua equipe

Crie fluxos de trabalho estruturados com manuais e integrações

Priorize a segurança e a conformidade com recursos como criptografia de ponta a ponta e controles de dados

Limitações do Mattermost

Requer recursos de TI dedicados para hospedagem própria

A versão gratuita tem limitações de recursos, armazenamento e número de usuários

Preços do Mattermost

Gratuito para sempre

Profissional: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Mattermost

G2: 4. 3/5 (mais de 300 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 150 avaliações)

9. Circle (melhor para criar comunidades de marca)

via Circle

Imagine se o seu bate-papo em grupo e a sua ferramenta de gerenciamento de trabalho tivessem um bebê. Esse é o Circle.

É o ponto de encontro on-line para criadores, comunidades e equipes que estão cansados do caos das notificações intermináveis e dos tópicos perdidos. Quer esteja fazendo um brainstorming com sua equipe ou debatendo se o abacaxi deve ser colocado na pizza, o Circle mantém suas conversas focadas.

Melhores recursos do Circle

Combine discussões, eventos e cursos em uma única plataforma

Acesse transmissões ao vivo, bate-papos em grupo e discussões organizadas para criar engajamento

Configure associações pagas, grupos baseados em coortes e masterclasses exclusivos

Personalize a plataforma de acordo com a identidade de sua marca

Limitações do círculo

A falta de planos gratuitos pode dificultar a avaliação se essa é a plataforma ideal para você

Preços do Circle

Profissional: US$ 89/mês

Negócios: US$ 199/mês

Empresarial: US$ 360/mês

Aplicativo de marca adicional: Preços personalizados

Classificações e análises do Circle

G2: 4. 8/5 (mais de 70 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 35 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Circle?

Adoro o fato de poder adicionar cursos, conteúdo no estilo de post de blog, bem como vídeos e arquivos PDF. Também é muito fácil personalizar a aparência da minha comunidade. A plataforma também permite que os membros interajam com o conteúdo e publiquem perguntas, o que é muito bom!

10. TikTok (melhor para viralidade criativa)

via TikTok

O TikTok é onde um vídeo de 10 segundos pode transformá-lo em uma sensação viral ou fazer com que você questione suas escolhas de vida às 2h da manhã, perguntando: "Por que estou vendo alguém fazer um bolo em forma de crocodilo? "

Ame-o ou odeie-o, o TikTok redefiniu a forma como consumimos e compartilhamos conteúdo.

Embora os debates sobre sua proibição nos EUA apareçam de vez em quando, o Threads tem sido um centro para todas as coisas criativas. Diferentes tipos de criadores de conteúdo contribuem com tendências de dança, comunidades direcionadas e dicas de vida questionáveis para criar a combinação perfeita de entretenimento e criatividade.

E sim, até sua avó pode acabar virando tendência - bem-vindo ao caos!

Melhores recursos do TikTok

Use ferramentas fáceis de navegar para criar vídeos envolventes com filtros, efeitos e música

Explore uma página personalizada para você (For You Page, FYP) para descobrir conteúdo de tendências adaptado aos seus interesses

Participe de uma comunidade orientada por tendências que prospera com a viralidade, criando um senso de experiências compartilhadas

Crie conteúdo gerado pelo usuário com recursos como Duets e Stitches

Limitações do TikTok

A saturação de conteúdo pode se tornar um desafio para os criadores mais novos se destacarem

O sucesso depende muito de sua compreensão do algoritmo do TikTok

Preços do TikTok

Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do TikTok

G2: Comentários não disponíveis

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 500 avaliações)

O ClickUp pode não ser o primeiro nome que você pensa para conexão social, mas seus recursos de colaboração o tornam um forte concorrente como alternativa ao Threads.

Projetado para ser o aplicativo ideal para o trabalho, ele também oferece bate-papo, documentos e quadros brancos integrados, permitindo que equipes de trabalho, equipes de D&D e todos os demais se comuniquem e colaborem de forma eficaz em um só lugar.

Com inúmeras opções de personalização, você pode fazer muito mais do que apenas bater papo com sua comunidade.

Mova-se como uma única equipe de marketing

O software de gerenciamento de projetos de marketing ClickUp é particularmente atraente para equipes de mídia social e marketing, oferecendo ferramentas que vão além da simples comunicação.

Da ideação de conteúdo com tecnologia de IA ao gerenciamento de tarefas e acompanhamento do progresso, tudo o que sua equipe de marketing de mídia social precisa está aqui.

Experimente o ClickUp Chat Gerencie facilmente a comunicação da equipe e o gerenciamento de tarefas com o ClickUp Chat

Sua joia da coroa? ClickUp Chat! Você tem todas as funções de comunicação sem as dificuldades de procurar o canal "apropriado". As conversas são conectadas automaticamente ao Space, List e Task corretos no ClickUp, mantendo o contexto à mão. Bônus: se você tiver um texto que precisa converter em uma tarefa acionável, poderá fazer isso com um clique no chat!

Resuma os tópicos de discussão com AI CatchUps no ClickUp Chat

Além disso, a integração da IA nativa do ClickUp, ClickUp Brain, no Chat permite que você:

Resuma conversas longas para que você possa se inteirar rapidamente dos pontos principais sem precisar rolar mensagens intermináveis

Sugira respostas para acelerar as respostas e manter as conversas em andamento com eficiência

Automatize as atualizações de status resumindo o progresso recente do projeto no bate-papo

Aumente a clareza reescrevendo ou refinando mensagens para melhorar a comunicação

Traduza mensagens em tempo real para romper barreiras linguísticas em equipes globais

Assista a este vídeo para entender tudo o que é possível quando suas tarefas e o bate-papo convergem!

Mas e as situações em que as palavras não são suficientes? Visualize e colabore em suas ideias com o ClickUp Whiteboards. Idealize, planeje e mapeie suas campanhas de mídia social com contribuições visuais da equipe em tempo real.

Dê vida às suas melhores ideias colaborando em tempo real com os quadros brancos ClickUp

E se você precisar de documentação detalhada para seus planos? O ClickUp Docs tem tudo o que você precisa. Adicione uma pessoa ao seu projeto para co-criar e coeditar documentos em tempo real e, ao mesmo tempo, controlar as permissões para proteger informações confidenciais.

O principal problema que o ClickUp resolveu para nós aqui é o planejamento de marketing e de mídia social. Há algum tempo, costumávamos planejar no Excel e arquivar o conteúdo em pastas, o que começava a ficar muito confuso rapidamente. Com o ClickUp, posso ter o planejamento e o marketing (textos, vídeos e fotos) em um só lugar, fácil!

Personalize e automatize seu espaço de trabalho

Ao contrário do Threads, o ClickUp oferece um conjunto de ferramentas avançadas projetadas para aumentar sua produtividade e organização. Seus recursos de gerenciamento de tarefas permitem dividir grandes projetos em tarefas gerenciáveis e rastreáveis, atribuir responsabilidades, definir prazos e ajustar o curso sem esforço com base no progresso em tempo real.

As automações do ClickUp também economizam horas toda semana, eliminando tarefas repetitivas. Configure acionadores personalizados usando instruções if-then e observe como as atualizações de status se escrevem sozinhas, os membros da equipe são notificados automaticamente sobre alterações críticas e as tarefas se movem perfeitamente pelos fluxos de trabalho. Desde a atribuição automática de trabalho até a priorização de solicitações urgentes, o ClickUp Automations mantém os projetos funcionando sem problemas enquanto você se concentra no que realmente importa.

Execute tarefas repetitivas automaticamente e economize tempo com o ClickUp Automations

Crie sua própria base de mídia social

A criação de comunidades é mais do que apenas comunicação. Trata-se também da elaboração de uma estratégia sólida.

No entanto, configurar um software completo para gerenciamento de mídia social dá muito trabalho. Um modelo de conteúdo de mídia social poderia ajudá-lo? Claro que sim!

O modelo de mídia social do ClickUp facilita (e agiliza!) o lançamento de sua presença na mídia social, combinando tudo o que você precisa - desde o brainstorming de conteúdo até a criação, o agendamento e a análise - em um só lugar.

Fique por dentro de todas as tarefas da sua equipe com o ClickUp Calendar View

Deseja algo mais avançado? O modelo avançado de mídia social do ClickUp inclui mais de 15 status personalizados e cinco visualizações personalizadas, incluindo a visualização de lista, a visualização de quadro no estilo Kanban e muito mais para um gerenciamento abrangente.

Acompanhe o progresso da tarefa facilmente com o ClickUp Custom Statuses

Precisa de um modelo específico para envolver comunidades? O modelo de gerenciamento de comunidade do ClickUp ajuda você a planejar, criar estratégias, acompanhar e medir o sucesso, garantindo que sua comunidade permaneça ativa e conectada.

Mude para o ClickUp para:

Trabalhe com o pacote completo de gerenciamento de projetos de mídia social, incluindo gerenciamento de tarefas e eventos, automação de fluxo de trabalho e acompanhamento de projetos

Aplique integrações como as ferramentas de análise do Instagram para um fluxo de dados seguro sem trocar de ferramenta

Acesse uma Comunidade Global ClickUp de apoio com outros ClickUppers para se conectar, aprender e compartilhar ideias

Em suma, o ClickUp é essencial para as equipes que desejam aumentar sua presença e colaboração nas mídias sociais. Ele mantém suas operações de mídia social fluindo, sem falhas!

Leia também: Modelos gratuitos de calendário de mídia social

Enfie a linha na agulha da comunicação eficiente com o ClickUp

Se você está procurando colaboração profissional, discussões de nicho ou viralidade criativa, há muitas plataformas a serem consideradas. No entanto, o ClickUp se destaca como a solução definitiva de gerenciamento de projetos de mídia social.

A mídia social nunca dorme. Com recursos abrangentes, como colaboração fácil, gerenciamento de tarefas e fluxos de trabalho automatizados, o ClickUp também não. Além disso, ele consolida todas as suas ideias WIP, conteúdo pronto para publicação, principais métricas e atualizações importantes em um só lugar.

Assim, você pode criar estratégias eficazes, acompanhar o progresso e atingir suas metas de mídia social, sem se preocupar com a fadiga da ferramenta. Parece bom? Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita agora!