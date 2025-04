15 ferramentas de relatório de status para melhorar o gerenciamento de projetos

As atualizações de projetos não precisam ser dolorosas. Nem precisam fazer com que você se afogue em planilhas.

Em vez disso, eles podem ser empolgantes. Imagine-se supervisionando claramente o panorama geral - a interconexão de todas as tarefas, as mudanças sutis de ritmo e os padrões emergentes que podem fazer o seu projeto dar certo ou errado.

Como um gerente de projetos que já passou por isso - lutando com intermináveis cadeias de e-mails e decifrando inúmeros relatórios confusos - estou aqui para compartilhar as ferramentas que me ajudaram a atingir meus objetivos.

Compilei uma lista das 15 melhores ferramentas de relatório de status como minhas principais recomendações. Essas recomendações baseiam-se em minhas experiências com ferramentas de relatório de status e na pesquisa da equipe do ClickUp.

Ao escolher uma ferramenta de relatório de status, é preciso ter em mente alguns recursos importantes:

Acompanhamento em tempo real: Procure uma ferramenta que forneça atualizações instantâneas sobre a linha do tempo do projeto para que todos na sua equipe estejam cientes das mudanças à medida que elas acontecem

Painéis personalizáveis: Os painéis de projeto que podem ser adaptados às suas necessidades ajudam a destacar os dados mais importantes para o progresso da sua equipe

Integrações e automação: Ferramentas que se conectam perfeitamente com seu software existente - como Slack, Google Drive ou seu CRM - tornam o gerenciamento de projetos uma experiência mais conectada

Escalabilidade: Suas necessidades de relatórios podem crescer à medida que sua equipe cresce, portanto, é essencial escolher uma solução que possa evoluir junto com você

Facilidade de uso e suporte: As ferramentas devem ser intuitivas e oferecer recursos úteis de suporte ao cliente

A criação de uma imagem clara e precisa do progresso do seu projeto começa com um relatório de status eficaz. Essa análise ajuda a identificar possíveis bloqueios e atrasos, garantindo que você aborde as áreas que precisam de atenção, de forma proativa. Há uma ferramenta para cada estilo de relatório - basta encontrar a que melhor se adapta às necessidades da sua equipe.

A seguir, abordarei todas as plataformas de relatórios de status que oferecem os elementos essenciais para criar e compartilhar atualizações criteriosas sobre o projeto.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos e acompanhamento de status de tarefas tudo em um)

Acompanhe o progresso, compartilhe atualizações e mantenha todos na mesma página com o ClickUp

Se estiver procurando uma ferramenta que vá além do relatório de status básico, você ficará tão entusiasmado quanto eu ao descobrir o ClickUp for Project Management.

O trabalhador do conhecimento médio alterna entre diferentes aplicativos quase 1 .200 vezes por dia. Essa troca constante de contexto custa às organizações até 9% do tempo produtivo por funcionário anualmente.

Como o aplicativo de tudo para o trabalho, o ClickUp consolida suas tarefas, metas, notas e conversas em uma única interface. Isso, além da IA nativa da plataforma, facilita a visualização e a geração de relatórios sobre todos os seus projetos - sem alternar entre dezenas de aplicativos isolados.

Insight do ClickUp: A troca de contexto está corroendo silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho são causadas por malabarismos com plataformas, gerenciamento de e-mails e saltos entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp reúne seus fluxos de trabalho (e bate-papo) em uma plataforma única e simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas a partir do bate-papo, documentos, quadros brancos e muito mais - enquanto os recursos alimentados por IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

Personalize o rastreamento de tarefas com o ClickUp Custom Statuses

Acompanhe o progresso do projeto usando os Status de Tarefas Personalizadas do ClickUp, que mostram claramente se uma tarefa está em andamento, em andamento ou concluída. Mas não se limite a essas categorias. Por exemplo, você pode ajustar esses rótulos para "Design", "Develop", "Test" e "Ready" para seus projetos de software ou "Pending", "Packaged", "Shipped" e "Delivered" para seus pedidos de comércio eletrônico.

Visualize sua produtividade usando os painéis do ClickUp

Consolide essas informações em várias tarefas e projetos (sim, até mesmo em projetos multifuncionais!) usando os ClickUp Dashboards. Seus mais de 50 cartões personalizados, incluindo gráficos de pizza, gráficos de barras, gráficos burnup e burndown, gráficos de linha e outros, são excelentes para monitoramento de projetos em tempo real e automação de relatórios de status.

Quer saber como criar um painel de gerenciamento de projetos? Aqui está uma explicação passo a passo!

O ClickUp Brain também aprimora os relatórios de status usando insights, automação e gerenciamento de conhecimento com base em IA para simplificar as atualizações e a tomada de decisões. Você pode usá-lo para:

Resuma automaticamente atualizações de projetos, anotações de reuniões ou longos tópicos de tarefas, facilitando a geração de relatórios de status claros e concisos

Resuma tudo: atividades de tarefas, atualizações de projetos, notas de reuniões ou documentos com o ClickUp Brain

Analise tarefas, datas de vencimento e taxas de conclusão para fornecer insights em tempo real e itens de ação de todo o seu espaço de trabalho

Use o ClickUp Brain para resumir itens de ação com base nos dados de seu espaço de trabalho

Elabore reuniões diárias, relatórios semanais de status de projetos ou resumos executivos com base em dados em tempo real

Examine as discussões no ClickUp Chat , comentários e documentos para obter detalhes relevantes para um relatório, como riscos, bloqueadores ou aprovações necessárias

Se você prefere a estrutura dos OKRs clássicos na definição de metas, também vai adorar o recurso ClickUp Goals.

Acompanhe e informe o progresso de seus OKRs anuais e trimestrais com o ClickUp Goals

Usei essa ferramenta para definir metas com prazo determinado e adicionar métricas de metas ou porcentagens de conclusão. Com base em minha experiência com as alternativas do ClickUp, acredito que o ClickUp Goals é a maneira mais fácil de quantificar o progresso e obter clareza sobre o que é necessário para o sucesso.

Os modelos pré-criados do ClickUp simplificam ainda mais os relatórios de status, oferecendo formatos estruturados para acompanhar o progresso e as metas do projeto.

O modelo de relatório de status do projeto do ClickUp é ideal para organizar atualizações, itens de ação e destaques do projeto, oferecendo aos participantes uma visão abrangente do status do projeto em um só lugar.

Faça o download deste modelo Faça um relatório rápido sobre o status do projeto e certifique-se de que todos os participantes estejam informados usando o modelo de relatório de status do projeto do ClickUp

Você pode atualizar regularmente o modelo com as principais métricas ou marcos para manter uma visão clara do progresso do projeto. Personalize as seções do modelo para sincronizar com as necessidades exclusivas de relatórios da sua equipe, como adicionar uma seção de avaliação de riscos se o seu projeto tiver dependências complexas.

Use o recurso Metas e OKRs junto com o modelo de relatório de status do projeto para manter as metas de desempenho e as atualizações do projeto vinculadas para fácil referência.

Dica profissional: Crie uma visualização personalizada em seu ClickUp Dashboard que filtre as tarefas por: ⛳️ Status (por exemplo, "Em andamento", "Bloqueado")⌚️ Prioridade (por exemplo, somente "Alta prioridade")📆 Data de vencimento (por exemplo, "Tarefas com vencimento nesta semana") Salve diferentes exibições filtradas para executivos, líderes de equipe ou departamentos específicos para fornecer a eles apenas os insights de que precisam, sem enrolação.

Melhores recursos do ClickUp

Crie dependências para tarefas de alta prioridade primeiro para visualizar melhor os caminhos críticos do projeto e garantir que as principais prioridades permaneçam em dia

Combine dependências com o ClickUp Milestones para marcar os principais estágios do seu projeto, oferecendo aos participantes um roteiro claro do progresso

Use o recurso @mention para marcar os membros da equipe, garantindo respostas rápidas e maior responsabilidade no acompanhamento do projeto

Visualize o progresso da tarefa em mais de 15 visualizações personalizadas do ClickUp , incluindo gráficos de Gantt, quadros Kanban, listas e calendários

Personalize as notificações e os alertas para nunca perder uma atualização de status importante

Garanta uma colaboração perfeita com as integrações do ClickUp com ferramentas populares como Slack e Google Drive

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relataram uma curva de aprendizado devido à grande quantidade de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/usuário por mês

Negócios : uS$ 12/usuário por mês

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por espaço de trabalho, por membro e por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.500 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Os recursos incorporados do ClickUp facilitaram a configuração de projetos, o acompanhamento de prazos e a geração de relatórios. A capacidade de atribuir tarefas e acompanhar o progresso foi muito útil, e ele vem com vários modelos pré-concebidos que podem ser usados. Conseguimos delegar responsabilidades a diferentes membros da equipe, definir prioridades e monitorar o status de cada tarefa em tempo real. Os projetos permanecem dentro do cronograma porque há menos confusão e mais responsabilidade individual.

Os recursos incorporados do ClickUp facilitaram a configuração de projetos, o acompanhamento de prazos e a geração de relatórios. A capacidade de atribuir tarefas e acompanhar o progresso foi muito útil, e ele vem com vários modelos pré-projetados que podem ser usados. Conseguimos delegar responsabilidades a diferentes membros da equipe, definir prioridades e monitorar o status de cada tarefa em tempo real. Os projetos permanecem dentro do cronograma porque há menos confusão e mais responsabilidade individual.

Dica profissional: Agende reuniões semanais, mensais ou trimestrais de relatório de status para analisar o progresso das metas. Use o ClickUp Goals durante essas reuniões para atualizar os membros da equipe sobre o que foi realizado e o que ainda precisa de atenção.

2. Trello (melhor para visualizações de relatórios de status)

via Trello

O Trello é útil se você precisar de relatórios de status visuais e simplificados. Seu sistema intuitivo de quadro Kanban e o layout baseado em cartões permitem que você organize e acompanhe as tarefas visualmente.

Cada cartão representa uma tarefa. Você pode arrastar e soltar tarefas em diferentes estágios e rotulá-las com base na prioridade. Também é possível adicionar mais contexto sobre a tarefa nos cartões, garantindo fácil acesso a informações como datas de vencimento da tarefa e responsáveis. O Trello é adequado para equipes que procuram uma maneira direta e visualmente atraente de acompanhar as atualizações de status.

Melhores recursos do Trello

Crie listas de verificação e subtarefas nos cartões para dividir projetos maiores

Defina e monitore os prazos de cada tarefa para manter os relatórios de status precisos

Adicione arquivos e deixe comentários para manter todas as atualizações de status centralizadas

Integre-se facilmente com ferramentas externas para aumentar os recursos de relatórios

Limitações do Trello

Opções limitadas de relatórios sem Power-Ups pagos

Não é tão valioso para projetos maiores com dependências complexas

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/usuário por mês

Premium: US$ 12,50/usuário por mês

Empresa: US$ 17,50/usuário por mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4. 4/5 (mais de 13.500 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 23.000 avaliações)

Fato curioso: O nome Trello vem da palavra trellis, que era o codinome do projeto em seus estágios iniciais.

3. Asana (melhor para relatórios baseados em tarefas com colaboração em equipe)

via Asana

A Asana é conhecida por sua simplicidade e recursos diretos para o gerenciamento de projetos, que incluem atribuições de tarefas, acompanhamento de status em tempo real e opções de relatórios detalhados.

A visualização da linha do tempo da Asana pode ajudá-lo a acompanhar facilmente o progresso do projeto, enquanto seu recurso de portfólio oferece uma visão geral simultânea de vários projetos. Achei isso útil para gerentes de projeto que lidam com várias equipes.

Melhores recursos da Asana

Marque pontos-chave no projeto para acompanhar o progresso do status geral

Crie campos personalizados para obter relatórios mais específicos com base nas necessidades de seu projeto

Gere relatórios de status detalhados com filtros personalizados

Limitações da Asana

Os usuários relataram falhas ao colar texto nas tarefas

Os recursos de relatório podem ser aprimorados, por exemplo, com a inclusão de maneiras de ver o rendimento da equipe em horas

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito para sempre

Inicial: US$ 13,49/usuário por mês

Avançado: $30. 49/usuário por mês

Enterprise: Preços personalizados

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4. 4/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 13.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Asana?

Adorei poder separar as tarefas entre vários departamentos e depois subtarefas dentro do próprio departamento. Usei tanto o Asana quanto o ClickUp e achei que o Asana tinha uma interface de usuário mais fraca e não era tão intuitivo ou fácil de aprender.

Adorei poder separar as tarefas entre vários departamentos e depois subtarefas dentro do próprio departamento. Usei tanto o Asana quanto o ClickUp e achei que o Asana tinha uma interface de usuário mais fraca e não era tão intuitivo ou fácil de aprender.

4. Monday. com (Melhor para controle de status de projetos colaborativos)

Usei o Monday. com para criar fluxos de trabalho e painéis enquanto colaborava com várias equipes. Seus fluxos de trabalho personalizáveis e sua interface visual o tornam ideal para projetos colaborativos com relatórios de status dinâmicos.

O acompanhamento visual do status é intuitivo, e a ferramenta se integra bem aos aplicativos mais usados, como o Slack e o Google Workspace.

Melhores recursos do Monday.com

Visualize a carga de trabalho da equipe para garantir que os relatórios de status reflitam a capacidade da equipe

Compartilhe arquivos, comente e marque membros da equipe diretamente nas tarefas

Crie painéis personalizados para necessidades específicas de controle de status

Automatize as atualizações e notificações de status de tarefas para economizar tempo

Limitações do Monday. com

Recursos limitados de gerenciamento de dados em comparação com ferramentas como o ClickUp

Pode ficar caro para equipes maiores

Preços do Monday.com

Gratuito

Básico: US$ 12 por assento por mês

Padrão: US$ 14/assento por mês

Profissional: US$ 24 por assento por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Monday. com

G2: 4. 7/5 (mais de 12.500 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 5.000 avaliações)

5. Airtable (melhor para visualizar dados de projetos e relatórios de status em uma interface com pouco código)

via Airtable

O Airtable combina a funcionalidade de uma planilha com o poder de um banco de dados relacional, oferecendo uma maneira exclusiva de gerenciar dados de projetos e acompanhar o status das tarefas.

Fiz experiências com essa plataforma para implementar o rastreamento de status RAG e personalizar vários formatos de relatórios de status. Ela permite criar facilmente uma visualização de grade, calendário, Kanban ou galeria para visualizar o status do projeto.

Melhores recursos do Airtable

Personalize as tabelas para monitorar os detalhes do projeto da maneira mais adequada ao seu fluxo de trabalho, ideal para equipes que lidam com projetos ricos em dados

Use as integrações para conectar o Airtable a ferramentas como Slack, Dropbox e Google Calendar para um gerenciamento de projetos coeso e automatizado

Use modelos de acompanhamento de status para se adequar a qualquer tipo de projeto, ajudando você a começar a trabalhar mais rapidamente

Use fórmulas para calcular atualizações de status automaticamente à medida que os dados são atualizados

Limitações do Airtable

Pode ser complicado para usuários não familiarizados com estruturas de banco de dados

Preços do Airtable

Gratuito

Equipe: US$ 24 por assento por mês

Negócios: US$ 54 por assento por mês

Escala empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Airtable

G2: 4. 6/5 (mais de 2.500 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2.000 avaliações)

6. Basecamp (melhor para comunicações simples de projetos e equipes)

via Basecamp

O Basecamp é uma ferramenta direta de gerenciamento de projetos que simplifica a comunicação da equipe.

Inclui um recurso distinto de "Hill Charts" que permite intuitivamente que as equipes atualizem e acompanhem o progresso do projeto. Os membros da equipe o utilizam para arrastar os escopos do projeto para a posição, representando visualmente o status do trabalho.

Isso proporciona aos gerentes uma poderosa visão de segunda ordem que mostra o status atual de cada tarefa e como o trabalho está progredindo e evoluindo ao longo da duração do projeto.

Melhores recursos do Basecamp

Use quadros de mensagens centrais para manter as discussões organizadas e acessíveis a toda a equipe

Compartilhe arquivos e documentos em um espaço colaborativo para um acompanhamento contínuo do status

Aproveite o bate-papo integrado da equipe para comunicar atualizações de status em tempo real

Configure check-ins automáticos diários ou semanais para manter todos atualizados sobre o status do projeto

Limitações do Basecamp

Alguns usuários acham que a exibição padrão não é atraente e é difícil de alterar

Preços do Basecamp

Avaliação gratuita

Basecamp Plus: US$ 15/usuário por mês

Basecamp Pro Unlimited: US$ 299/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Basecamp

G2: 4. 1/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 14.000 avaliações)

Fato curioso: O Basecamp foi inicialmente desenvolvido como uma ferramenta interna para 37 sinais para gerenciar projetos e clientes.

7. Smartsheet (melhor para acompanhamento de status de projetos com base em planilhas)

via Smartsheet

você sabia? A falta de acesso às informações necessárias afeta negativamente o moral de 88% dos funcionários.

O Smartsheet combina a familiaridade de uma planilha com recursos de gerenciamento de projetos.

A plataforma permite que os usuários criem relatórios de status sofisticados com várias colunas que rastreiam iniciativas, propriedade, progresso e notas contextuais. As equipes podem aproveitar a vinculação de células para extrair automaticamente dados de planilhas de acompanhamento de projetos existentes, reduzindo o esforço manual de geração de relatórios.

Melhores recursos do Smartsheet

Gere relatórios de status do projeto com base nos dados do projeto para obter atualizações de status precisas

Visualize o progresso e o status da tarefa com gráficos no estilo Gantt

Conecte o Smartsheet a ferramentas como o Microsoft Office e o Google Workspace para uma colaboração perfeita

Limitações do Smartsheet

Opções limitadas de estilo de painel

Uma curva de aprendizado maior em comparação com outras ferramentas

Preços do Smartsheet

Profissional: US$ 12/membro por mês

Negócios: US$ 24/membro por mês

Empresa : Preços personalizados

Gerenciamento avançado de trabalho: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Smartsheet

G2: 4. 4/5 (mais de 18.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Smartsheet?

O Smartsheet torna possível planejar, monitorar, automatizar, executar e relatar o trabalho em tempo real. Gosto do fato de o Smartsheet ter um recurso robusto de integração com suporte que ajuda a conectá-lo a uma ampla gama de aplicativos externos, como Okta, Tableau, Google Calendar etc.

O Smartsheet torna possível planejar, monitorar, automatizar, executar e relatar o trabalho em tempo real. Gosto do fato de o Smartsheet ter um recurso robusto de integração com suporte que ajuda a conectá-lo a uma ampla gama de aplicativos externos, como Okta, Tableau, Google Calendar etc.

8. Wrike (melhor para planejamento e acompanhamento de projetos complexos)

via Wrike

Um software avançado de gerenciamento de projetos, o Wrike vem com recursos integrados de rastreamento e relatórios de status de alta precisão. Ele foi projetado para ajudar as equipes a se manterem organizadas e produtivas.

A plataforma oferece vários métodos de visualização de dados, incluindo gráficos de pizza, gráficos e fluxos de atividades dinâmicos que exibem cronologicamente as tarefas e os marcos do projeto. Também é possível analisar tendências baseadas no tempo por mês, trimestre ou ano, ajudando as equipes a avaliar a trajetória do projeto e a identificar possíveis problemas com antecedência.

Melhores recursos do Wrike

Adapte as visualizações e os espaços de trabalho para refletir as necessidades de suas equipes com a visualização em 360°

Automatize fluxos de trabalho, incluindo aprovações, formulários de solicitação e projetos, para que as equipes possam se concentrar em seu trabalho mais valioso

Acesse insights instantâneos e painéis em tempo real que apóiam decisões baseadas em dados e liderança ágil

Limitações do Wrike

Curva de aprendizado mais acentuada em comparação com outras ferramentas desta lista

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/usuário por mês

Negócios: $25/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4. 2/5 (mais de 3500 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 2500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

O Wrike implementou um painel que nos permite criar mais transparência. Essa transparência não é apenas para a equipe do programa, mas também para pessoas de fora do programa. Implementamos uma leitura semanal que é enviada a muitas partes interessadas para ajudar a manter todos informados sobre nosso progresso em nosso portfólio de projetos.

O Wrike implementou um painel que nos permite criar mais transparência. Essa transparência não é apenas para a equipe do programa, mas também para pessoas de fora do programa. Implementamos uma leitura semanal que é enviada a muitas partes interessadas para ajudar a manter todos informados sobre nosso progresso em nosso portfólio de projetos.

9. Notion (melhor para gerenciamento de conhecimento e acompanhamento de status em uma única plataforma)

via Notion

Achei o Notion bastante versátil e valioso para as equipes que desejam consolidar as atualizações de status do projeto com a documentação da equipe em um só lugar.

A propriedade de status do Notion permite o rastreamento granular, evitando as armadilhas comuns de relatórios de status inconsistentes. O sistema impede que os membros da equipe criem categorias de status indefinidas, garantindo uma comunicação padronizada.

Você pode adicionar campos personalizados, como marcos do projeto, desafios e próximas etapas, criando relatórios de status abrangentes que fornecem insights profundos sobre o andamento do projeto.

Melhores recursos do Notion

Acompanhe as tarefas usando bancos de dados que podem ser personalizados para exibir dados em listas, calendários ou quadros

Use uma variedade de modelos pré-criados para diferentes tipos de documentos, como artigos, relatórios de status de projetos e apresentações

Vincule os relatórios de status aos documentos do projeto para facilitar a consulta

Limitações do Notion

Alguns usuários relataram a necessidade de uma versão off-line

Não se adapta bem a projetos complexos e multifuncionais

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12 por assento por mês

Básico: US$ 18 por assento por mês

Empresa : Preços personalizados

Notion AI: Adicionar por US$ 10/membro por mês

Avaliações e resenhas do Notion

G2: 4. 7/5 (mais de 5500 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2000 avaliações)

10. Zoho Projects (melhor para gerenciamento de projetos personalizados a preços acessíveis com relatórios avançados)

via Zoho Projects

O Zoho Projects oferece painéis personalizáveis que permitem aos gerentes de projeto e às equipes obter rapidamente uma visão geral do status do projeto, do progresso da tarefa e dos KPIs escolhidos.

O sistema de relatórios da plataforma inclui recursos inovadores, como gráficos de Gantt de cronologia, gráficos de utilização de recursos e relatórios de variação que ajudam as equipes a entender a trajetória do projeto e os riscos potenciais. Os usuários podem facilmente dividir e analisar os dados do projeto, criando visualizações perspicazes sem a necessidade de conhecimento técnico.

Melhores recursos do Zoho Projects

Garanta que os relatórios de status reflitam as informações mais atuais com atualizações em tempo real

Monitore facilmente o status de tarefas individuais, marcos e dependências, deixando clara a situação do projeto a qualquer momento

Gere relatórios detalhados sobre o status do projeto, destacando o progresso do projeto, juntamente com insights sobre alocação de recursos, tempo gasto e uso do orçamento

Gerar e enviar automaticamente relatórios de status com base em intervalos predefinidos (por exemplo, diariamente, semanalmente ou mensalmente)

Limitações do Zoho Projects

Vários recursos essenciais estão ausentes nessa ferramenta, como a classificação de colunas na exibição de tabela, a filtragem em várias colunas e o preenchimento automático de campos de tarefas

Preços do Zoho Projects

Gratuito

Premium: US$ 5/mês

Empresarial: US$ 10/mês

Avaliações e resenhas do Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (mais de 450 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Projects?

As pequenas empresas precisam acompanhar cada projeto individualmente em um nível micro, e o Zoho Projects oferece uma maneira acessível de fazer exatamente isso. A interface do usuário e a configuração são muito complexas, teria sido bom ter tutoriais claros no YouTube ou uma IA que pudesse configurar as tarefas para você.

As pequenas empresas precisam acompanhar cada projeto individualmente em um nível micro, e o Zoho Projects oferece uma maneira acessível de fazer exatamente isso. A interface do usuário e a configuração são muito complexas, teria sido bom ter tutoriais claros no YouTube ou uma IA que pudesse configurar as tarefas para você.

11. Jira (melhor para equipes ágeis e rastreamento de problemas)

via Jira

O Jira da Atlassian é popular entre as equipes ágeis, especialmente para projetos de desenvolvimento de software. Ele oferece rastreamento detalhado do status de tarefas, sprints e problemas.

Embora o ClickUp faça um trabalho melhor aqui, ainda gosto da variedade de relatórios incorporados que ele oferece, incluindo gráficos de burndown, gráficos de velocidade e relatórios de sprint que as equipes ágeis acharão muito úteis.

Melhores recursos do Jira

Crie relatórios personalizados que podem ser salvos, compartilhados ou adicionados a painéis

Acompanhe bugs, tarefas e aprimoramentos com opções detalhadas de relatórios de projetos para obter visibilidade

Use o poderoso sistema de filtragem para criar consultas personalizadas usando JQL, que pode extrair dados específicos para relatórios de status

Limitações do Jira

Pode ser complexo de configurar e usar para equipes que não são de software

Alguns usuários relatam uma velocidade reduzida durante o horário de pico de trabalho

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: US$ 7,53/usuário por mês

Premium $13,53/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Jira

G2: 4. 3/5 (mais de 6000 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 15.000 avaliações)

12. Microsoft Project Portfolio Management (melhor para rastreamento de status de portfólio de projetos em larga escala)

Um dos principais pontos fortes do Microsoft Project PPM é sua capacidade de ajudá-lo a gerenciar portfólios inteiros de projetos. Os gerentes de portfólio podem visualizar o status de todos os projetos dentro do portfólio, priorizá-los com base em objetivos estratégicos e ajustar recursos e cronogramas para garantir resultados bem-sucedidos.

Isso é particularmente útil para a liderança sênior e os participantes que precisam tomar decisões informadas sobre a priorização de projetos.

Melhores recursos do Gerenciamento de Portfólio do Microsoft Project

Acompanhe as linhas do tempo e as dependências do projeto com gráficos de Gantt personalizáveis

Aloque recursos entre projetos e acompanhe a utilização para um melhor planejamento da equipe

Use o Power BI para obter relatórios e análises dinâmicos e manter as partes interessadas informadas

Limitações do gerenciamento de portfólio do Microsoft Project

Alguns usuários o consideraram muito cheio de recursos (e, portanto, complexo) para projetos menores e fluxos de trabalho mais simples

Mais caras do que outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do gerenciamento de portfólio do Microsoft Project

Plano 1 do Planejador: $10/mês

Planejador e Plano de Projeto 3: $30/mês

Planejador e Plano de Projeto 5: $55/mês

Project Standard: US$ 679,99/usuário (compra única)

Project Professional: US$ 1.129. 99/usuário (compra única)

Servidor de projetos: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Microsoft Project Portfolio Management

G2: 4/5 (mais de 1500 avaliações)

Capítulo 1: 4. 4/5 (mais de 2000 avaliações)

via Hive

Embora o Hive seja uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos que oferece várias opções de personalização e recursos de colaboração, eu gostei mais de seus relatórios automatizados.

Os relatórios automatizados podem incluir o progresso da tarefa, a integridade do projeto, o desempenho da equipe e os próximos prazos. Você também pode programar atualizações regulares para que eles sejam enviados aos participantes, economizando tempo no acompanhamento do status.

Melhores recursos do Hive

Escolha entre Kanban, Gantt, calendário e visualizações de tabela para organizar projetos com base nas necessidades da equipe

Colabore diretamente em tarefas e projetos para manter a comunicação centralizada

Use o recurso Time Tracking para gerar relatórios de status que forneçam insights sobre a alocação de recursos, o tempo gasto em tarefas e a eficiência geral do projeto

Aproveite os comentários das tarefas e os ciclos de feedback para fornecer atualizações e compartilhar percepções diretamente no projeto

Limitações do Hive

Alternar entre as visualizações da linha do tempo pode ser um desafio

Preços do Hive

Gratuito: Gratuito para sempre

Inicial: US$ 1,50/usuário por mês

Equipes: US$ 5/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Hive

G2: 4. 6/5 (mais de 550 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hive?

É fácil de acessar, pois é compatível com uma variedade de sistemas operacionais. Quando inicio novos projetos, posso acompanhar os que estão em andamento. Meus aspectos favoritos são a divisão dos projetos por fases, a linha do tempo personalizável, a possibilidade de orçar/agendar e estabelecer uma estrutura definida. Os rótulos e as cores me ajudam a individualizar e destacar as fases do projeto para uma melhor visão geral e controle.

É fácil de acessar, pois é compatível com uma variedade de sistemas operacionais. Quando inicio novos projetos, posso acompanhar os que estão em andamento. Meus aspectos favoritos são a divisão dos projetos por fases, a linha do tempo personalizável, a possibilidade de orçar/agendar e estabelecer uma estrutura definida. Os rótulos e as cores me ajudam a individualizar e destacar as fases do projeto para uma melhor visão geral e controle.

14. Plecto (melhor para visualização de dados em tempo real para controle de status)

via Ple ct o

Para equipes que buscam aumentar o envolvimento e a motivação por meio da transparência dos dados, a Plecto é especializada na criação de painéis em tempo real que visualizam o status do projeto.

Além dos relatórios tradicionais, o Plecto incorpora elementos de gamificação, como notificações de desempenho ao vivo, recursos de rastreamento competitivo e reconhecimento em tempo real. Essa abordagem transforma os relatórios de uma tarefa mundana em uma ferramenta interativa e motivacional que impulsiona o desempenho organizacional.

Melhores recursos do Plecto

Visualize os dados de desempenho da equipe em tempo real, com painéis personalizáveis adaptados às suas necessidades de relatórios

Crie widgets para monitorar status de projetos específicos

Conecte-se a outras ferramentas, como Salesforce, HubSpot e Google Sheets, para uma integração perfeita de dados

Limitações do Plecto

Pode não ser ideal para tarefas tradicionais de gerenciamento de projetos

Preços do Plecto

Médio: US$ 230/mês (cobrado anualmente)

Grande: US$ 360/mês (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Plecto

G2: 4. 2/5 (mais de 30 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 30 avaliações)

15. Geckoboard (melhor para visualizar o status do projeto com painéis personalizáveis)

via Geckoboard

O Geckoboard foi projetado para geração de relatórios e visualização de dados em tempo real. Ele transforma o rastreamento de dados ao fornecer contexto por meio de metas, indicadores de status e atualizações em tempo real.

É ideal para gerentes que precisam de instantâneos rápidos das principais métricas e funciona bem para equipes focadas em suporte ao cliente, vendas e outras funções voltadas para o desempenho.

Melhores recursos do Geckoboard

Exiba dados em tempo real de várias fontes, garantindo que sua equipe permaneça atualizada sobre métricas importantes

Crie gráficos e painéis personalizados para atender às necessidades específicas de rastreamento de dados da sua equipe

Integre facilmente com outras ferramentas, como Slack, Google Analytics e Zendesk, para obter relatórios centralizados

Limitações do Geckoboard

Possui recursos limitados de gerenciamento de projetos

Preços do Geckoboard

Essencial: US$ 55/mês para 3 usuários

Profissional: US$ 219/mês para 10 usuários

Escala: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Geckoboard

G2: 4. 3/5 (mais de 45 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Geckoboard?

Essa é uma ótima maneira de compartilhar KPIs com sua equipe de uma forma visualmente agradável. A maneira mais fácil de criar painéis que sejam significativos e eficazes.

Essa é uma ótima maneira de compartilhar KPIs com sua equipe de uma forma visualmente agradável. A maneira mais fácil de criar painéis que sejam significativos e eficazes.

Escolha a melhor ferramenta de relatório de status

Minhas principais prioridades de trabalho são monitorar o progresso do projeto para nossas operações editoriais e garantir uma comunicação perfeita com a equipe. Depois de avaliar todas essas ferramentas, o ClickUp continua sendo minha principal recomendação.

Os Dashboards do ClickUp permitem criar relatórios personalizados com cartões personalizados para o progresso das tarefas, carga de trabalho, controle de tempo e muito mais, enquanto os Goals permitem que as equipes acompanhem os objetivos, os principais resultados e o progresso de forma estruturada, alinhando todos com as prioridades da empresa.

O que diferencia o ClickUp são seus recursos de gerenciamento de projetos tudo-em-um. Ele pode se adaptar a vários tipos de projetos, ser dimensionado para projetos e organizações de todos os tamanhos e não precisa modificar os fluxos de trabalho existentes.

Sua capacidade de integrar vários recursos de gerenciamento de projetos em uma única plataforma a torna inestimável para quem quer melhorar a transparência e os relatórios do projeto.

Então, por que esperar? Experimente o ClickUp gratuitamente e substitua suas ferramentas dispersas por uma única e poderosa solução de gerenciamento de projetos.