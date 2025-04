Então, você está pensando em escrever um artigo de lista? Ótima escolha!

As listas são uma das ferramentas de blog mais populares, pois podem gerar muito tráfego para seu site.

As pessoas adoram listas, mas para criar uma que se destaque é preciso mais do que apenas um simples resumo de tópicos. Você precisa de uma receita que prenda a atenção dos leitores e os leve a compartilhar.

Antes de começar a escrever suas postagens de lista, você deve garantir que seu artigo de lista inclua oito estratégias específicas (falaremos mais sobre isso daqui a pouco). Em seguida, você estará no caminho certo para criar artigos de lista que obtêm toneladas de compartilhamentos, aumentam seu público e suas visualizações.

A melhor parte? Você não precisa ser um blogueiro especialista para começar!

Nesta postagem, mostraremos como escrever um artigo de lista com exemplos e usá-los de forma eficaz no gerenciamento de marketing de conteúdo.

Use as ferramentas com tecnologia de IA do ClickUp para simplificar a criação de listas, desde o planejamento e a colaboração até a redação e a otimização de SEO

As listas são compatíveis com SEO, com títulos estruturados e palavras-chave que melhoram a classificação nos mecanismos de pesquisa

As listas provocam curiosidade e mantêm o interesse do leitor por meio de formatos numerados e elementos interativos, como questionários e enquetes. Seus títulos atraentes e formato conciso tornam as listas ideais para compartilhamento em mídias sociais, aumentando a visibilidade e o alcance

Em termos simples, um artigo de lista apresenta informações na forma de uma lista, em que cada item é formatado de forma consistente e tem aproximadamente o mesmo tamanho em sua respectiva descrição. Cada item no formato de lista geralmente é seguido por alguns parágrafos que o explicam ou expandem. Essas descrições ajudam o leitor a entender a importância do item, fornecem informações básicas ou explicam por que ele é importante.

Você sabia que as listas recebem 218% mais compartilhamentos do que os artigos de instruções e 203% mais do que os infográficos?

O formato de um artigo de lista é fácil de seguir. Cada item é destacado com um subtítulo numerado, guiando o leitor pelo conteúdo.

Por exemplo, veja o artigo da Reader's Digest sobre os " 100 melhores livros de todos os tempos". O título de cada livro aparece como um título numerado. Abaixo dele, você encontrará um breve resumo do livro, por que ele está na lista e por que vale a pena lê-lo.

As listas apresentam informações de forma eficaz em um formato altamente acessível, o que as torna excelentes para aumentar a produção de conteúdo e, ao mesmo tempo, manter os leitores envolvidos.

Sei Shonagon, uma dama de companhia e poeta perspicaz da Corte Heian no Japão, escreveu o primeiro listicle em seu trabalho, The Pillow Book. Essa coletânea de observações, poesias e reclamações é organizada em listas com títulos como Coisas que aceleram o coração e Coisas incômodas.

Fato curioso : O primeiro artigo de lista e o primeiro romance têm uma origem comum interessante: foram escritos no início do século XI - e por mulheres.

O que faz com que as listas sejam tão eficazes?

As listas estão entre os formatos de conteúdo mais populares, mas o que as torna tão eficazes?

Vamos explorar o apelo psicológico, as métricas de engajamento e a experiência geral do usuário que levam os profissionais de marketing de conteúdo a escrever listas.

Com a diminuição da capacidade de atenção, ninguém mais tem paciência para parágrafos longos. O formato de listicle, com itens-chave e descrições divididos em pontos numerados, torna seu conteúdo altamente digitalizável.

As listas numeradas e os marcadores fornecem aos leitores dicas visuais claras sobre onde procurar e como navegar pelo conteúdo. Cada item no formato de lista também serve como subtítulo, ajudando a organizar o conteúdo de forma estruturada. Isso é fundamental não apenas para a experiência do usuário, mas também para SEO.

Mecanismos de pesquisa como o Google usam tags de título (H1, H2, H3) para entender a estrutura e a relevância do conteúdo.

As listas naturalmente provocam curiosidade, principalmente porque seguem um formato numerado. Esse formato cria uma expectativa inerente - os leitores querem saber o que vem a seguir.

Mas o engajamento é mais do que apenas o formato.

Use aprimoramentos visuais (imagens, infográficos, vídeos) para quebrar o texto e manter o envolvimento do leitor

Adicione botões de chamadas para ação (CTA), como "Veja mais" ou "Saiba mais", para aumentar a interação, permitindo que as pessoas entrem na toca do coelho do conteúdo relacionado

Você já notou como as listas dominam seus feeds de mídia social, especialmente no LinkedIn, Facebook e Twitter? Isso acontece porque elas são feitas para serem compartilhadas. Suas manchetes chamativas e seu formato fácil de entender os tornam irresistíveis. Pense nisso: se um profissional de marketing se deparar com uma publicação intitulada As 5 principais ferramentas de marketing que você deve usar, é uma leitura rápida e prática, perfeita para ser republicada em sua rede de colegas profissionais de marketing.

Se você quiser aumentar os compartilhamentos, crie uma lista que destaque ferramentas, plataformas ou até mesmo influenciadores populares e marque-os. Marcar ou entrar em contato com as pessoas mencionadas aumenta as chances de elas compartilharem seu conteúdo com o público delas. É uma maneira fácil de ampliar seu alcance.

As listas também fazem maravilhas para blogs convidados. A colaboração com outras pessoas não apenas fortalece seu conteúdo, mas também apresenta seu trabalho a um público mais amplo e engajado. Mais visibilidade, mais compartilhamentos e mais credibilidade - tudo isso a partir de uma lista bem elaborada.

As listas podem abranger vários tópicos e atender a vários interesses dos leitores. Não se sinta restrito a um estilo específico - as listas informam, entretêm, persuadem ou até mesmo inspiram seu público.

Além disso, as listas são uma ótima maneira de criar um banco de dados de conteúdo. Ao criar diferentes tipos, você terá uma coleção de conteúdo perene que pode gerar tráfego a longo prazo.

Os títulos das listas são naturalmente um conteúdo amigável para SEO. Eles são estruturados com títulos e subtítulos, o que facilita a indexação do conteúdo pelos rastreadores dos mecanismos de pesquisa. Além disso, os títulos de artigos de listas geralmente contêm números e palavras-chave, o que é ótimo para SEO.

Para realmente otimizar seus artigos de listas para mecanismos de pesquisa, certifique-se de:

Otimize as meta descrições e use rich snippets

dica profissional: O SEO requer uma coordenação cuidadosa de muitas partes móveis. Com o modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO do ClickUp , você pode organizar listas de palavras-chave, atribuir tarefas para atualizações de conteúdo, acompanhar classificações SERP e monitorar os esforços de criação de links - tudo em um só lugar. Fique em dia com os prazos, simplifique a colaboração e garanta que todas as iniciativas de SEO sejam executadas com eficiência.

As listas são incrivelmente flexíveis quando se trata de tamanho. Você pode adaptar o formato de artigo de lista para atender às suas necessidades, seja escrevendo uma lista rápida de "Top 5" ou uma lista detalhada de "Top 50". "O segredo é personalizar o tamanho da sua lista com base na capacidade de atenção do seu público e na profundidade das informações que você deseja transmitir.

Listicles curtos são perfeitos para leitores que desejam informações superficiais rapidamente, enquanto os mais longos permitem que você explore tópicos complexos e forneça mais valor.

Embora as listas sejam geralmente vistas como conteúdo rápido e de tamanho reduzido, elas também podem ser incrivelmente detalhadas e informativas. A combinação de profundidade com brevidade torna as listas uma ferramenta poderosa para transmitir informações complexas em um formato fácil de entender.

Exemplos de artigos detalhados incluem ' 25 dos Airbnbs mais exclusivos do mundo ou ' 18 dicas de fotografia para iPhone que você precisa conhecer . essas listicles podem exigir mais pesquisa, mas fornecem conteúdo valioso que os leitores mais exigentes apreciarão.

Um dos aspectos mais atraentes das listas é a rapidez com que podem ser consumidas. Os leitores podem examiná-las rapidamente em questão de minutos, o que as torna fáceis de revisitar. Uma vez que você tenha acertado em cheio no título e nos cabeçalhos da lista, já terá 90% do caminho percorrido para criar um ótimo artigo. Para os profissionais de marketing, esse consumo rápido significa maiores chances de retenção e envolvimento.

Mas como você pode criar um artigo de lista de alto desempenho? A melhor maneira é explorar exemplos de alta qualidade. Pense nesses exemplos como modelos (que você pode espelhar facilmente no ClickUp ) ou atalhos para sua próxima sessão de brainstorming.

Aqui estão 10 dos melhores exemplos de listicle que o inspirarão a se apaixonar pelo formato e o deixarão ansioso para criar o seu próprio!

A popularidade do Buzzfeed disparou em meados e no final dos anos 2000 graças às suas listas e questionários virais, que mostraram como uma lista bem elaborada pode gerar tráfego maciço para o seu site. Este artigo apresenta 50 ideias de decoração de casa DIY para dar um toque pessoal ao seu espaço.

Desde simples decorações com fitas washi até transformações mais extensas em móveis, a lista oferece uma variedade de maneiras criativas e econômicas de personalizar sua casa.

A Homes to Love apresenta 12 produtos de limpeza ecologicamente corretos que proporcionam excelentes resultados e, ao mesmo tempo, são ecologicamente corretos. Pense em concentrados de limpeza que requerem apenas água!

Este artigo é um excelente recurso para quem deseja adotar hábitos de limpeza mais sustentáveis em casa.

O futuro está sempre em nossas mentes, especialmente em tempos de transição. O Gowling WLG usou um formato de lista para delinear previsões e recomendações para vários aspectos da vida pós-pandemia, desde o planejamento urbano até a saúde, os locais de trabalho e o bem-estar.

por que funciona: O artigo de lista é mais do que apenas texto - ele é visualmente atraente, com ilustrações brilhantes e um design no estilo de roteiro que guia o leitor pelo conteúdo. Além disso, o design gráfico acrescenta profundidade à mensagem e aprimora a narrativa.

A UpgradedPoints elaborou um artigo para ajudar os viajantes a economizar em suas próximas férias. O artigo compila sites que oferecem descontos em voos e detalha os prós e contras de cada um.

A Men's Health apresenta uma lista abrangente de 45 exercícios criados para elevar seus treinos em casa. Os exercícios têm como alvo vários grupos musculares, incluindo a parte superior do corpo, a parte inferior do corpo e o núcleo. Cada exercício é acompanhado de instruções claras e imagens de apoio, o que facilita o acompanhamento.

A RELX oferece ferramentas analíticas e de tomada de decisão para empresas, e este artigo é um excelente exemplo de sua estratégia de marketing de conteúdo. Ao fornecer recursos valiosos, eles ajudam os clientes em potencial e demonstram sua experiência no setor.

O Manual de Comunicações Internas, projetado em um esquema simples de cores preto, branco e amarelo com ilustrações de linha, tem um visual limpo e moderno. Sua sensação de "faça você mesmo" o torna acessível e funcional.

por que funciona: Apesar de ser uma das listas mais longas, com 50 pontos, ela permanece altamente legível graças a descrições concisas e claras e a um design que facilita a navegação. Cada ponto é direto e prático, o que o torna um recurso prático para melhorar as comunicações internas.

A lista do BuzzFeed 'Old People in 2015' se destaca por sua mistura de humor, nostalgia e comentários perspicazes. O artigo adota uma abordagem leve para discutir diferenças geracionais, usando legendas inteligentes e observações relacionáveis para capturar as peculiaridades das gerações mais velhas na era moderna.

8. Nature's 'How COVID has Deepened Inequality' (Como a COVID aprofundou a desigualdade)

A pandemia da COVID-19 trouxe uma enxurrada de pesquisas e dados - gráficos diários, porcentagens, estatísticas hospitalares e taxas de infecção tornaram-se parte de nossa rotina diária. Com tantas informações, é difícil se livrar do barulho. No entanto, a Nature transmite uma mensagem crucial: a pandemia piorou a desigualdade global.

Este artigo de lista é um excelente exemplo de como o formato pode abordar até mesmo as questões mais sérias e complexas. A Nature apresenta uma narrativa clara e convincente ao condensar suas descobertas em seis gráficos animados.

Se você trabalha com marketing ou comunicação, provavelmente sabe que o "Apocalipse dos Cookies" está chegando. Com as leis de privacidade se tornando mais rígidas, os anúncios on-line evoluindo e o rastreamento passando por grandes mudanças, a grande questão é. O que vem a seguir? *O que vem a seguir?

Essa é uma questão complexa que envolve desafios técnicos, legais e estratégicos. No entanto, a revista Campaign torna o tópico acessível, dividindo-o em cinco etapas práticas que as empresas podem seguir para se adaptar.

Temos certeza de que você se lembra de pelo menos um dos anúncios do grande jogo. Quer você tenha assistido ou ouvido falar depois, os comerciais são sempre os verdadeiros iniciadores de conversa. O Polygon reúne neste artigo todos os anúncios que certamente serão o assunto da cidade.

O que é brilhante nesta postagem é que ela permite que você as experimente.

por que funciona: A incorporação dos anúncios diretamente no artigo quebra o texto com vídeos, permitindo que os leitores vejam os momentos se desenrolarem por si mesmos.

Sem querer nos gabar, mas nos sentimos um pouco parciais em relação à nossa lista sobre as principais ferramentas e softwares de IA. Fizemos um grande esforço para torná-lo uma leitura bem estruturada, altamente digitalizável e genuinamente útil, exatamente o que os leitores esperam de um bom resumo.

Em vez de apenas listar ferramentas com descrições genéricas, este artigo fornece um valor claro ao categorizá-las por caso de uso (redação, design, produtividade etc.), facilitando para nossos leitores encontrarem o que precisam.

Agora que já exploramos alguns exemplos fantásticos de artigos de listas, vamos aprender algumas dicas simples para criar uma postagem de lista que realmente se destaque!

Se quiser publicar artigos de listas que chamem a atenção e gerem tráfego de forma consistente, você precisará fazer mais do que apenas juntar alguns tópicos - e é aí que o ClickUp entra em cena!

O ClickUp é o aplicativo tudo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Vamos ver como você pode usar a plataforma para escrever listas de alta qualidade mais rapidamente.

Escrever um artigo de lista requer coordenação, especialmente quando se trabalha com uma equipe. Planejar o conteúdo, delegar tarefas e garantir que tudo fique dentro do cronograma pode ser um incômodo sem as ferramentas certas.

Felizmente, com o ClickUp Tasks, você pode atribuir tarefas e lidar com o que é mais importante com níveis de prioridade personalizados, status, campos e opções de classificação inovadoras.

Por exemplo, se você estiver escrevendo um artigo de lista intitulado "As 10 principais ferramentas de marketing ", poderá dividi-lo em tarefas individuais, como "Pesquisa", "Redação", "Edição", "Revisão" e "Publicação". Atribua as tarefas aos membros relevantes da equipe. Pode-se esperar que os estagiários pesquisem e compilem os dados. Um redator de conteúdo freelancer pode redigir o artigo, enquanto um editor interno o revisa, refina e publica. Isso garante uma cobertura completa e sem pontas soltas.

O ClickUp nos ajuda a gerenciar e acompanhar com eficiência nossas solicitações de design gráfico e iniciativas de redação para o blog da empresa. Usando o ClickUp, podemos garantir que todas as tarefas sejam organizadas, o progresso seja monitorado e os prazos sejam cumpridos, levando a uma maior produtividade e fluxos de trabalho simplificados para nossa equipe.

As ferramentas de colaboração do ClickUp dão suporte adicional à eficiência da equipe e ao compartilhamento de informações. Com comentários encadeados em tarefas, você pode deixar comentários, fornecer feedback e revisar rascunhos em tempo real. Na verdade, você pode atribuir comentários no ClickUp às pessoas responsáveis pela tarefa certa, para que elas possam resolver qualquer problema diretamente.

Se quiser discutir tópicos, refinar manchetes e fazer brainstorming sobre o conteúdo de artigos de listas sem alternar entre dezenas de aplicativos, experimente o ClickUp Chat. Com canais dedicados para conversas em grupo e mensagens encadeadas, os redatores e editores podem rastrear ideias e resolver dúvidas com eficiência. A marcação de colegas de equipe garante uma contribuição rápida sobre pesquisa, SEO ou formatação. Além disso, as tarefas vinculadas ao chat mantêm o processo de redação organizado, desde o rascunho até a aprovação final.

Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, seus tópicos de bate-papo são mapeados para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas no contexto e prontamente disponíveis.

Insight do ClickUp: Cerca de 41% dos profissionais preferem as mensagens instantâneas para a comunicação da equipe. Embora ofereça trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente são espalhadas por vários canais, tópicos ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente.

Se você quiser visualizar seu projeto de diferentes maneiras - por exemplo, como um gráfico de Gantt para um cronograma rápido do projeto, um quadro Kanban para atualizações de progresso ou uma visualização de calendário para planejamento de recursos - o ClickUp oferece mais de 15 visualizações personalizadas para atender a todas as necessidades.

Para o artigo de lista, você pode usar o ClickUp List View ou Board View para acompanhar seu progresso. É possível definir datas de vencimento para seções individuais e dependências de aprovação ou feedback, garantindo que tudo seja feito no prazo.

Você não precisa passar horas aperfeiçoando seu artigo de lista ou se estressando com cada detalhe - o ClickUp Brain está aqui para simplificar o processo.

Veja como esse software assistente de redação com tecnologia de IA pode ajudá-lo não apenas a criar um artigo de lista mais rapidamente, mas também a garantir que ele seja envolvente, bem estruturado e otimizado:

Reunir informações precisas e relevantes é um dos principais desafios ao escrever um artigo de lista. O AI Knowledge Manager do ClickUp ajuda a acessar facilmente o conteúdo, os dados e os insights dos documentos, dos relatórios e da base de conhecimento da sua equipe (e até mesmo contar com seu próprio conhecimento do mundo externo).

Em vez de pesquisar manualmente fatos, estatísticas ou referências, você pode usar essa ferramenta de IA para:

A criação de um artigo de lista envolve várias etapas: pesquisa, redação, edição e formatação. Muitas dessas etapas podem parecer repetitivas, especialmente se você estiver criando várias listas. O AI Project Manager do ClickUp alivia a pressão automatizando as principais partes do fluxo de trabalho de criação de conteúdo.

Veja para que você pode usá-lo:

Os criadores de artigos de listas geralmente se deparam com um obstáculo durante a fase de redação. O AI Writer for Work do ClickUp é um poderoso assistente de redação que garante que seu artigo de lista seja claro e atraente.

Com o AI Writer, você pode:

Gerar conteúdo automaticamente com base no esboço de sua lista (ou seja, transformar marcadores em frases ou parágrafos inteiros)

Para ter uma boa classificação nos mecanismos de pesquisa, seu artigo de lista precisa ser mais do que apenas informativo - ele deve estar em sintonia com os requisitos de SEO. O ClickUp Docs fornece todas as ferramentas de que você precisa para escrever e formatar conteúdo que atraia os leitores e tenha um bom desempenho nos mecanismos de pesquisa.

A combinação do ClickUp Docs com o ClickUp Brain permite que você acesse sugestões de palavras-chave de alto nível, meta descrições, texto alternativo para imagens e links internos/externos - todos essenciais para melhorar sua classificação de SEO.

Suponha que você queira gerenciar seu calendário editorial, simplificar o gerenciamento de blogs ou criar um repositório centralizado para futuras ideias de artigos de listas. Nesse caso, o ClickUp oferece uma enorme biblioteca de mais de 1.000 modelos, tornando essas tarefas simples e eficientes.

Esses modelos pré-projetados ajudam você a se manter organizado e a economizar tempo para que possa se concentrar na criação de conteúdo de alta qualidade.

Gerencie todo o processo de criação de conteúdo, desde a concepção até a publicação, com o modelo de gerenciamento de blog do ClickUp

Por exemplo, o modelo de gerenciamento de blog do ClickUp permite que você acompanhe e gerencie todas as suas listas e outras publicações de blog em um local central. Ele simplifica cada etapa do processo, desde o brainstorming de novos tópicos até a otimização do conteúdo e o monitoramento dos prazos.

Com esse modelo completo de gerenciamento de blog, sua equipe pode:

Da mesma forma, o modelo de calendário editorial de blog do ClickUp simplifica a organização do novo conteúdo do blog. Ele ajuda a garantir a consistência e permite que você desenvolva uma estratégia de conteúdo editorial para publicações regulares, apoiando suas metas gerais de conteúdo.

Com este modelo de calendário de conteúdo, você pode:

Dica profissional: Se quiser manter todo o conteúdo e as comunicações do seu blog em um só lugar, o modelo de banco de dados de blog do ClickUp é a solução perfeita. Ele permite que você acompanhe seus blogs com facilidade, veja quem é o dono do quê, monitore quando o conteúdo precisa ser atualizado e mantenha o controle sobre o trabalho em andamento.