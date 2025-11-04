Os 13 melhores aplicativos de gerenciamento de tempo em 2026

Você teve um dia cansativo no trabalho, com várias tarefas e reuniões. Mas, quando olha para sua lista de tarefas, muitas ações ainda estão pendentes, e você sente que não conseguiu nada de significativo.

Isso geralmente acontece quando você está tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo e fica constantemente distraído. Os aplicativos de gerenciamento de tempo podem ajudar nessa situação. Ao reservar intervalos de tempo específicos para cada tarefa, você pode se concentrar em uma coisa de cada vez e melhorar sua produtividade.

Mas qual aplicativo de gerenciamento de tempo você deve escolher? Vamos explorar os melhores aplicativos de gerenciamento de tempo, seus recursos e preços.

⏰ Resumo em 60 segundos Aqui estão os 13 melhores aplicativos de gerenciamento de tempo: ClickUp: Ideal para gerenciamento de tarefas com gerenciamento de tempo e integração com calendário Ideal para gerenciamento de tarefas com gerenciamento de tempo e integração com calendário Google Agenda: Ideal para codificar por cores tarefas pessoais e profissionais Clockify: Ideal para relatórios de tempo Sunsama: Ideal para planejamento de trabalho orientado Toggl Track: Ideal para monitorar o tempo gasto em diferentes tarefas Planyway: Ideal para acompanhar tarefas no Jira e no Trello Todoist: Ideal para inserir tarefas rapidamente e gerenciar tarefas recorrentes Notion: Ideal para gerenciamento flexível do tempo e dos fluxos de trabalho TickTick: Ideal para priorização de tarefas TimeBloc: Ideal para criar rotinas e reservar tempo no celular Plan: Ideal para usuários do GitHub Fantastical: Ideal para agendamento avançado e gerenciamento de vários calendários Clockwise: Ideal para gerenciamento de tempo com inteligência artificial

O que é o gerenciamento de tempo?

O time blocking é um método de produtividade e gestão do tempo no qual você divide o seu dia em blocos de tempo dedicados a tarefas ou atividades específicas. Em vez de alternar entre tarefas ou reagir a interrupções, essa técnica de gestão do tempo ajuda você a planejar sua agenda com antecedência, atribuindo cada bloco de tempo a uma tarefa, reunião ou intervalo específico.

Benefícios do time blocking:

🎯 Melhora o foco: Ao definir blocos de tempo dedicados a tarefas específicas, você evita a multitarefa, a alternância de contexto e as distrações

🚀 Aumenta a produtividade: você trabalha com mais eficiência quando sabe exatamente o que fazer e quando fazer

🌿 Evita o esgotamento: Ao programar intervalos e tempo para si mesmo, você mantém um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal

🔝 Incentiva a priorização: O gerenciamento de tempo obriga você a planejar com antecedência, garantindo que suas tarefas mais importantes sejam realizadas primeiro

⏳ Reduz a procrastinação: quando as tarefas são agendadas, há menos margem para adiá-las ou evitá-las

🧠 Você sabia? As pessoas dedicam, em média, 12 minutos e 40 segundos a uma tarefa antes de serem interrompidas. Interrupções frequentes alteram o ritmo de trabalho e o estado mental, resultando em tarefas mais demoradas.

Recursos essenciais dos melhores aplicativos de gerenciamento de tempo

Aqui estão os recursos essenciais dos melhores aplicativos de gerenciamento de tempo que você deve procurar:

Reorganização dinâmica: Um bom aplicativo de gerenciamento de tempo pode ajudar você a ajustar automaticamente seus blocos de tempo quando as reuniões se prolongam ou surgem tarefas inesperadas. Isso garante que sua agenda permaneça equilibrada sem a necessidade de atualizações manuais constantes

Blocos de tempo recorrentes: Para hábitos diários ou tarefas repetitivas, os blocos recorrentes economizam tempo e promovem a consistência. O aplicativo deve permitir que você defina agendas recorrentes com facilidade. Isso garante que suas rotinas essenciais e tarefas demoradas não sejam esquecidas em uma agenda lotada

Priorização de tarefas: Um aplicativo completo de gerenciamento de tempo deve permitir que você priorize tarefas para que possa lidar primeiro com as atividades de maior impacto

Lembretes e notificações: O aplicativo deve ser capaz de enviar lembretes e notificações oportunas para que você não perca seu tempo de concentração

Integração com outras ferramentas : Outro recurso útil é a capacidade de sincronização com calendários, listas de tarefas ou ferramentas de gerenciamento de projetos. Isso garante um fluxo de trabalho contínuo e um melhor gerenciamento de tarefas

Colaboração e agendamento compartilhado: Para ambientes de equipe, um aplicativo de gerenciamento de tempo deve oferecer Para ambientes de equipe, um aplicativo de gerenciamento de tempo deve oferecer calendários compartilhados ou ferramentas como enquetes de reuniões para encontrar os melhores horários para colaboração. Procure por sincronização de disponibilidade da equipe para garantir que as reuniões não coincidam com o horário de concentração de um membro da equipe

💡Dica profissional: Reserve um intervalo entre os blocos. Adicionar de 5 a 10 minutos entre as tarefas permite que você conclua o que está fazendo, se concentre novamente e evite se sentir apressado. Isso é especialmente útil para reuniões consecutivas ou tarefas exigentes.

Os 13 melhores aplicativos de gerenciamento de tempo

Vamos ver os 13 melhores aplicativos de gerenciamento de tempo que você pode experimentar para melhorar o foco e a produtividade:

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de tarefas com gerenciamento de tempo e integração com calendário)

O Calendário do ClickUp funciona como uma ferramenta de gerenciamento de tempo baseada em IA, destinada a melhorar o gerenciamento da sua carga de trabalho. Imagine ter um assistente que avalia sua lista de tarefas pendentes e prioriza suas atribuições, alocando automaticamente blocos de tempo para obter o máximo de produtividade.

A IA do ClickUp desempenha essa função identificando de forma inteligente os horários ideais para você lidar com suas tarefas mais importantes, garantindo que suas prioridades sejam cumpridas.

Em caso de alteração de prazos ou adição de novas tarefas à sua lista de pendências, o sistema adapta sua agenda em tempo real, mantendo você no caminho certo sem a necessidade de ajustes manuais. Esse método aprimorado por IA alivia o estresse associado ao planejamento diário, permitindo que você se concentre em executar suas prioridades e lidar com suas pendências de forma eficiente.

No âmbito da equipe, o ClickUp Calendar oferece insights baseados em IA sobre a disponibilidade geral, facilitando o agendamento da equipe e minimizando conflitos.

O recurso de gerenciamento de tempo do ClickUp pode ajudá-lo a definir blocos de tempo adequados, monitorando quanto tempo você gasta em cada tarefa. Basta iniciar e parar o cronômetro a partir do seu desktop, aplicativo móvel ou navegador e analisar a estimativa de tempo para diferentes tarefas.

Acompanhe o tempo gasto em cada tarefa para definir blocos de tempo adequados

Você também pode receber atualizações recentes e futuras sobre tarefas pelo ClickUp Brain e reservar tempo para tarefas pendentes ou importantes.

Faça reuniões diárias com o ClickUp Brain

Quer começar a usar ferramentas de produtividade imediatamente? O ClickUp também oferece modelos de gerenciamento de tempo para simplificar o planejamento.

Por exemplo, o Modelo de Gerenciamento de Tempo Diário do ClickUp ajuda você a dividir suas tarefas em intervalos menores e com prazos definidos, garantindo que você permaneça no caminho certo enquanto equilibra as responsabilidades profissionais e pessoais.

Baixe o modelo gratuito Reserve tempo para suas atividades diárias com facilidade usando o modelo de gerenciamento de tempo diário do ClickUp

Se você quiser planejar com mais precisão, experimente o Modelo de Agenda por Hora do ClickUp. Ele permite que você planeje cada hora em detalhes. Para reservar blocos maiores de tempo para trabalho focado ou projetos específicos, você pode usar o Modelo de Agendamento por Blocos do ClickUp.

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado íngreme devido à variedade de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : US$ 7/mês por usuário

Empresas : US$ 12/mês por usuário

Empresas : Entre em contato para obter informações sobre preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Essa ferramenta é muito eficaz para o crescimento pessoal e profissional. Com ela, você pode registrar sua presença, monitorar seu tempo de trabalho e separar suas tarefas individuais de acordo com suas necessidades. Você pode definir a prioridade das tarefas na sua lista de afazeres, e ela pode lembrá-lo da data de vencimento que você indicou nas tarefas.

Essa ferramenta é muito eficaz para o crescimento pessoal e profissional. Com ela, você pode registrar sua presença, monitorar seu tempo de trabalho e separar suas tarefas individuais de acordo com suas necessidades. Você pode definir a prioridade das tarefas na sua lista de afazeres, e ela pode lembrá-lo da data de vencimento que você indicou nas tarefas.

2. Google Agenda (Ideal para codificar por cores tarefas pessoais e profissionais)

via Google Agenda

Se você quer um aplicativo de gerenciamento de tempo simples e familiar, opte pelo Google Agenda. Você pode clicar em qualquer lugar do calendário para adicionar uma tarefa e reservar o intervalo de tempo. O aplicativo também permite adicionar descrições de tarefas e definir agendamentos recorrentes.

Os calendários codificados por cores ajudam você a separar tarefas concluídas de compromissos profissionais, pessoais e outros, e sincronizam-se facilmente com o Gmail e outros aplicativos do Google. Precisa de um lembrete para sua próxima reunião ou prazo de projeto? Configure em segundos. Você pode até compartilhar seu calendário com outras pessoas para manter a coordenação.

Os melhores recursos do Google Agenda

Crie eventos recorrentes para economizar tempo em agendas regulares

Adicione links de reuniões diretamente aos eventos com a integração do Google Meet

Defina notificações e lembretes para manter o controle das tarefas

Crie e agende tarefas do Google diretamente na seção “Minhas tarefas”

Limitações do Google Agenda

Acesso offline limitado, o que pode ser inconveniente se você estiver viajando

Preços do Google Agenda

Gratuito

Avaliações e comentários do Google Agenda

Capterra: 4,8/5 (mais de 3.400 avaliações)

G2: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Ele oferece uma maneira simples e organizada de acompanhar todos os meus eventos, compromissos e responsabilidades profissionais sem etapas desnecessárias ou softwares complicados. Não consegui sincronizar imediatamente todos os meus eventos do meu calendário iOS existente.

Ele oferece uma maneira simples e organizada de acompanhar todos os meus eventos, compromissos e responsabilidades profissionais sem etapas desnecessárias ou softwares complicados. Não consegui sincronizar imediatamente todos os meus eventos do meu calendário iOS existente.

📖 Leia mais: As melhores alternativas ao Google Agenda

3. Clockify (Ideal para relatórios de tempo)

via Clockify

O Clockify facilita a transformação de seus planos de gerenciamento de tempo em ação. Você pode reservar tempo para tarefas e, em seguida, iniciar um cronômetro diretamente de cada bloco para ver quanto tempo as coisas realmente levam. É uma ótima maneira de se manter responsável e fazer ajustes, se necessário. Com o Clockify, os gerentes de equipe também podem agendar tarefas e reservar o tempo dos funcionários em seus calendários.

Os relatórios semanais de tempo do Clockify são úteis para acompanhar quais tarefas exigem mais tempo e identificar seus horários mais produtivos. Isso ajuda a planejar melhor sua agenda diária. Além disso, o Clockify se conecta a ferramentas como o Google Agenda e o Trello, para que tudo fique sincronizado sem esforço extra.

Principais recursos do Clockify

Acompanhe o tempo diretamente dentro dos seus blocos de tempo para se manter no caminho certo

Gere relatórios para comparar o tempo planejado com o tempo efetivamente utilizado

Crie blocos recorrentes para tarefas que você realiza regularmente

Sincronize com ferramentas como o Google Agenda e o Trello para um fluxo de trabalho integrado

Limitações do Clockify

Não oferece opções avançadas para priorizar ou vincular tarefas

Preços do Clockify

Gratuito

Básico: US$ 4,99/mês

Padrão: US$ 6,99/mês

Pro: US$ 9,99/mês

Empresarial: US$ 14,99/mês

Avaliações e comentários do Clockify

Capterra: 4,8/5 (mais de 9.000 avaliações)

G2: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Clockify?

Gosto da interface intuitiva e da facilidade de monitorar o tempo em diferentes projetos. Os recursos de relatórios são muito robustos, permitindo insights e análises detalhadas. A integração com outras ferramentas é perfeita, o que aumenta a produtividade. Embora a funcionalidade seja excelente, às vezes o aplicativo apresenta lentidão ao alternar entre tarefas ou gerar relatórios.

Gosto da interface intuitiva e da facilidade de monitorar o tempo em diferentes projetos. Os recursos de relatórios são muito robustos, permitindo insights e análises detalhadas. A integração com outras ferramentas é perfeita, o que aumenta a produtividade. Embora a funcionalidade seja excelente, às vezes o aplicativo apresenta lentidão ao alternar entre tarefas ou gerar relatórios.

📖 Leia mais: Melhores integrações do Clockify

4. Sunsama (Ideal para planejamento de trabalho orientado)

via Sunsama

O Sunsama leva o gerenciamento de tempo a um novo patamar, integrando suas tarefas diárias ao seu calendário em uma única visualização integrada. Tudo começa com uma sessão guiada de planejamento diário, durante a qual você pode escolher as tarefas que deseja realizar e atribuir a elas intervalos de tempo específicos.

Você também pode importar tarefas de ferramentas como Trello, Asana ou Notion e agendá-las junto com reuniões ou prioridades pessoais. O Sunsama permite até mesmo definir um horário de trabalho diário, para que você possa encerrar o dia na hora certa e evitar o esgotamento.

Principais recursos do Sunsama

Use o planejamento diário guiado para priorizar e reservar horários para suas tarefas com agendamento automático

Arraste e solte tarefas de outras ferramentas, como Trello, Asana ou Gmail, para facilitar o agendamento

Arraste e solte e-mails na sua lista de tarefas e reserve um tempo para respondê-los

Concentre-se nas tarefas prioritárias sem distrações usando o modo Foco

Limitações do Sunsama

Recursos premium podem parecer desnecessários para fluxos de trabalho mais simples

Preços do Sunsama

US$ 20/mês

Avaliações e comentários sobre o Sunsama

Não há avaliações suficientes

📮ClickUp Insight: 60% dos trabalhadores respondem a mensagens instantâneas em até 10 minutos, mas cada interrupção custa até 23 minutos de tempo de concentração, criando um paradoxo de produtividade. Ao centralizar todas as suas conversas, tarefas e threads de chat em seu espaço de trabalho, o ClickUp permite que você deixe de ficar pulando de plataforma em plataforma e obtenha as respostas rápidas de que precisa. Nenhum contexto se perde!

5. Toggl Track (Ideal para monitorar o tempo gasto em diferentes tarefas)

via Toggl Track

O Toggl Track se integra facilmente ao seu fluxo de trabalho. Você pode usar a visualização de calendário ou a visualização de lista para adicionar tarefas e reservar intervalos de tempo. O Toggl permite converter todos os eventos do calendário em registros de tempo, facilitando o acompanhamento do tempo gasto em diferentes tarefas.

Depois de definir seus blocos de tempo, você pode usar os cronômetros integrados para monitorar quanto tempo cada tarefa realmente leva. Os relatórios fornecem um detalhamento claro do uso do seu tempo, ajudando você a identificar áreas que precisam de ajustes.

Principais recursos do Toggl Track

Acompanhe o tempo real gasto em tarefas diretamente a partir dos seus blocos de tempo

Gere relatórios detalhados para entender como o tempo é utilizado e melhorar os fluxos de trabalho

Integre-se a ferramentas como Google Agenda, Asana e Trello

Acesse suporte multiplataforma com extensões para desktop, dispositivos móveis e navegadores

Limitações do Toggl Track

Não possui recursos avançados de priorização de tarefas ou dependências

Preços do Toggl Track

Gratuito

Starter: US$ 10 por usuário/mês

Premium: US$ 20 por usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Toggl Track

G2: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Toggl Track?

Adoro como é simples iniciar um cronômetro, especialmente com os cronômetros sugeridos, e depois ficar de olho nele com o Live Activities e a Digital Island no iOS. Os relatórios no aplicativo são básicos; preciso acessar a web para obter relatórios “reais”.

Adoro como é simples iniciar um cronômetro, especialmente com os cronômetros sugeridos, e depois ficar de olho nele com o Live Activities e a Digital Island no iOS. Os relatórios no aplicativo são básicos; preciso acessar a web para obter relatórios “reais”.

💡Dica profissional: Use um código de cores para diferenciar os tipos de tarefas. Por exemplo, use uma cor para reuniões, outra para trabalho concentrado e uma terceira para tempo pessoal. Essa clareza visual ajuda você a entender rapidamente como seu dia está estruturado.

6. Planyway (Ideal para acompanhar tarefas no Jira e no Trello)

via Planyway

O Planyway foi projetado principalmente para usuários do Jira e do Trello que desejam combinar o gerenciamento de tempo com aplicativos de gerenciamento de tarefas e projetos. Você pode visualizar suas tarefas em formato de calendário e arrastar e soltar tarefas para reservar tempo para elas. Isso ajuda a criar um plano claro para o seu dia ou semana.

O Planyway permite que você visualize suas tarefas junto com os eventos do Google Agenda, permitindo que você gerencie tanto a agenda profissional quanto a pessoal em um único lugar. Ele ainda oferece suporte a cronogramas de equipe e planejamento de recursos, para que você possa acompanhar os prazos enquanto coordena com sua equipe.

Principais recursos do Planyway

Arraste e solte tarefas diretamente dos painéis do Jira ou do Trello

Sincronize tarefas com o Google Agenda para ter uma visão completa

Gerencie cronogramas e recursos da equipe para projetos

Visualize o andamento dos projetos e os prazos com gráficos de Gantt

Limitações do Planyway

Alguns usuários relataram atrasos ou falta de suporte ao cliente

Preços do Planyway

Gratuito

Indivíduo: US$ 6/mês

Equipe: US$ 5 por usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Planyway

Não há avaliações suficientes

7. Todoist (Ideal para inserir tarefas rapidamente e gerenciar tarefas recorrentes)

via Todoist

O Todoist é uma ótima opção se você precisa de uma ferramenta que facilite a criação de tarefas e mantenha sua agenda organizada. Seu recurso de destaque, “Quick Add”, permite criar e atribuir tarefas em segundos usando linguagem natural.

Por exemplo, digite “Ligar para o Alex na quarta-feira às 10h” para agendar uma ligação.

Você pode agrupar tarefas em projetos, adicionar etiquetas para fornecer contexto adicional e definir prioridades para se concentrar no que é mais importante. A ferramenta se integra a mais de 80 plataformas, incluindo o Google Agenda, para que você possa planejar seu tempo de forma eficaz e manter o foco, seja em metas pessoais ou em projetos de equipe.

Principais recursos do Todoist

Registre tarefas instantaneamente com entrada em linguagem natural

Adicione tarefas recorrentes para automatizar agendas de atividades repetidas

Explore mais de 80 integrações, incluindo o Google Agenda e o Slack

Adicione rótulos de tarefas e níveis de prioridade para um gerenciamento de tarefas sem complicações

Limitações do Todoist

Alguns recursos avançados, como lembretes e etiquetas, estão disponíveis apenas na versão premium

Preços do Todoist

Gratuito

Pró: US$ 2,50 por usuário/mês

Empresas: US$ 8 por usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Todoist?

É muito fácil de usar e posso criar projetos para organizar melhor as tarefas. Além disso, adoro ver os prazos de cada tarefa, pois assim consigo planejar minha semana com base neles.

É muito fácil de usar e posso criar projetos para organizar melhor as tarefas. Além disso, adoro ver os prazos de cada tarefa, pois assim consigo planejar minha semana com base neles.

📖 Leia mais: Dicas e truques para economizar tempo

8. Notion (Ideal para gerenciamento flexível de blocos de tempo e fluxos de trabalho)

via Notion

O Notion permite que você planeje seu dia com eficiência. Com visualizações de calendário e bancos de dados, você pode agendar tarefas, eventos e prazos, mantendo tudo conectado.

Quer um planejador diário? Crie um do zero e adicione blocos de tempo e listas de tarefas. Precisa de um rastreador de projetos? Vincule suas tarefas a páginas detalhadas de projetos para que tudo fique organizado.

Você pode planejar seu dia, revisar sua semana e fazer ajustes na hora. O aplicativo também sincroniza com o Google Agenda, para que sua programação permaneça em sincronia com seus outros compromissos.

Principais recursos do Notion

Combine o gerenciamento de tempo com anotações, acompanhamento e gerenciamento de projetos

Reserve horários e organize tarefas visualmente com visualizações personalizáveis do calendário

Vincule tarefas diretamente às páginas de projetos para adicionar contexto

Sincronize com o Google Agenda para manter sua agenda atualizada

Limitações do Notion

As infinitas opções de personalização podem parecer um pouco assustadoras para usuários iniciantes

Preços do Notion

Gratuito

Mais : US$ 12 por usuário/mês

Empresas: US$ 18 por usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 5.900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Adoro como tudo o que preciso — tarefas, notas, calendários (até sincronizo meu Google Agenda!) e bancos de dados — pode ser reunido em um só lugar. É a ferramenta perfeita para alguém como eu, que se dá bem com estrutura e ordem. As opções de personalização me permitem criar sistemas que se alinham perfeitamente ao meu fluxo de trabalho, e posso dividir as coisas em partes gerenciáveis com todo o código de cores e marcações que eu puder imaginar. Mas, às vezes, posso me empolgar um pouco demais com as infinitas possibilidades de personalização.

Adoro como tudo o que preciso — tarefas, notas, calendários (até sincronizo meu Google Agenda!) e bancos de dados — pode ser reunido em um só lugar. É a ferramenta perfeita para alguém como eu, que se dá bem com estrutura e ordem. As opções de personalização me permitem criar sistemas que se alinham perfeitamente ao meu fluxo de trabalho, e posso dividir as coisas em partes gerenciáveis com todo o código de cores e marcações que eu puder imaginar. Mas, às vezes, posso me empolgar um pouco demais com as infinitas possibilidades de personalização.

9. TickTick (Ideal para priorização de tarefas)

via TickTick

O TickTick é um aplicativo de gerenciamento de tarefas que permite agendar tarefas e bloquear horários com facilidade. Com a visualização de calendário integrada, você pode arrastar e soltar tarefas em intervalos de tempo para criar um plano claro para o seu dia. Ele também permite que você use métodos de priorização comprovados, como a Matriz de Eisenhower, para identificar tarefas urgentes e importantes e agendá-las no seu calendário.

Se você está tendo dificuldade para reservar tempo para si mesmo, pode reservar um horário no calendário para se concentrar em você. O TickTick também oferece um rastreador de hábitos para garantir a consistência. Além disso, o cronômetro Pomodoro e o Modo Foco ajudam a evitar distrações durante os blocos de tempo programados.

Principais recursos do TickTick

Calendário com recurso de arrastar e soltar para agendar tarefas em blocos de tempo

Automatize atividades rotineiras configurando tarefas recorrentes

Integre com o Google Agenda para sincronizar tarefas e eventos

Limitações do TickTick

Pode parecer básico para usuários corporativos devido à falta de recursos de relatórios de tempo

Preços do TickTick

Gratuito

Premium: US$ 35,99 por ano

Avaliações e comentários do TickTick

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TickTick?

Ele inclui recursos fáceis de usar que nos auxiliam em casos de teste. Por exemplo, a função de subtarefas é particularmente útil para dividir casos complexos em etapas menores e mais gerenciáveis, o que facilita o acompanhamento e a execução eficiente. Também podemos acompanhar documentos pertinentes e comprovantes de resultados de testes anexando arquivos e links a cada tarefa. É um ótimo aplicativo para gerenciar tarefas diárias, mas uma desvantagem é que ele não possui recursos sofisticados de análise de dados para fornecer informações detalhadas sobre a produtividade da equipe.

Ele inclui recursos fáceis de usar que nos auxiliam em casos de teste. Por exemplo, a função de subtarefas é particularmente útil para dividir casos complexos em etapas menores e mais gerenciáveis, o que facilita o acompanhamento e a execução eficiente. Também podemos acompanhar documentos pertinentes e comprovantes de resultados de testes anexando arquivos e links a cada tarefa. É um ótimo aplicativo para gerenciar tarefas diárias, mas uma desvantagem é que ele não possui recursos sofisticados de análise de dados para fornecer informações detalhadas sobre a produtividade da equipe.

10. TimeBloc (Ideal para criar rotinas e bloquear tempo no celular)

via TimeBloc

Se você está procurando um aplicativo simples de gerenciamento de tempo que funcione perfeitamente no seu celular, o TimeBloc é a escolha certa. Ele ajuda você a planejar o seu dia e criar rotinas — sem sobrecarregá-lo com recursos.

Você pode configurar blocos de tempo recorrentes para hábitos diários, como um treino matinal, um período de concentração ou até mesmo uma rotina de relaxamento, e arrastá-los para a sua linha do tempo.

Principais recursos do Time Bloc

Basta arrastar e soltar tarefas para reservar tempo para tarefas e rotinas

Crie blocos de tempo recorrentes para hábitos diários e tarefas repetitivas

Receba lembretes para se manter no caminho certo durante cada bloco

Limitações do Time Bloc

Não há integração com outras ferramentas, o que pode ser uma desvantagem para fluxos de trabalho mais complexos

Preços do Time Bloc

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Time Bloc

Não há avaliações suficientes online

11. Plan (Ideal para usuários do GitHub)

via Plan

O Plan combina suas tarefas, reuniões e projetos em um único fluxo de trabalho prático.

Seu destacado recurso Agenda + Calendário permite que você veja suas tarefas ao lado dos eventos agendados, oferecendo uma visão completa do seu dia em um piscar de olhos. Você pode arrastar tarefas para a sua linha do tempo, ajustar sua duração e até mesmo vinculá-las a issues do GitHub ou outros detalhes do projeto.

Para desenvolvedores ou gerentes de projeto que trabalham com o GitHub, o Plan facilita transformar suas tarefas em progresso real. Você pode sincronizar tarefas diretamente dos repositórios e integrá-las à sua programação diária.

Principais recursos do Plan

Sincronize tarefas e transforme-as em ações concretas com a integração do GitHub

Receba atualizações em tempo real e melhore a colaboração com o Team Feed

Visualize cronogramas de trabalho para ter uma visão geral das prioridades e prazos das tarefas

Limitações do plano

Focado principalmente em usuários do GitHub, o que pode não ser ideal para equipes sem conhecimentos técnicos

Preços do plano

Gratuito

Premium: US$ 10 por usuário/mês

Avaliações e comentários do Plan

Não há avaliações suficientes online

12. Fantastical (Ideal para agendamento avançado e gerenciamento de vários calendários)

via Fantastical

O Fantastical é um aplicativo de calendário para agendar tarefas e eventos. O que realmente diferencia o Fantastical é seu recurso de Propostas de Reunião. Em vez de intermináveis trocas de e-mails tentando encontrar um horário de reunião que funcione, você pode propor vários horários, e os convidados podem escolher o que for mais conveniente.

Para usuários da Apple, o aplicativo é totalmente integrado ao macOS e ao iOS, oferecendo widgets, notificações e transferência entre dispositivos. O Fantastical também oferece recursos como integração com previsão do tempo e ajustes de fuso horário, tornando-o especialmente útil para quem gerencia agendas lotadas em vários locais.

Principais recursos do Fantastical

Simplifique o agendamento com colaboradores externos por meio de propostas de reunião

Tenha um gerenciamento unificado de vários calendários para agendas pessoais, profissionais e familiares

Acesse suporte a fusos horários e integração com previsão do tempo para quem viaja com frequência ou trabalha remotamente

Limitações do Fantastical

Otimizados exclusivamente para dispositivos Apple, deixando os usuários que não utilizam produtos Apple com menos opções

Preços do Fantastical

US$ 4,75 por usuário/mês, cobrado anualmente

Avaliações e comentários do Fantastical

Não há avaliações suficientes online

13. Clockwise (Ideal para gerenciamento de tempo com inteligência artificial)

via Clockwise

O Clockwise é uma ferramenta de gerenciamento de tempo projetada para resolver um dos maiores problemas do time-blocking: encontrar tempo para se concentrar sem interrupções em uma agenda lotada. Sua ferramenta de IA otimiza automaticamente sua agenda e ajusta reuniões e tarefas para minimizar distrações. Isso cria mais tempo para o trabalho concentrado, aumentando a produtividade.

Para equipes, o Clockwise se destaca ao sincronizar agendas e minimizar conflitos. Ele reorganiza reuniões para reduzir horas de trabalho fragmentadas, prioriza o tempo de concentração para todos e até identifica os melhores horários para colaboração.

Outro recurso de destaque são os blocos de “Tempo de Concentração”, que são atualizados dinamicamente com base na sua disponibilidade. Em vez de bloquear o tempo manualmente, o Clockwise se ajusta constantemente para proporcionar a você o dia mais produtivo possível.

Principais recursos do Clockwise

Reorganize suas reuniões com um agendamento inteligente para reduzir a fragmentação do dia de trabalho

Sincronize agendas e minimize conflitos de agendamento com a sincronização da equipe

Ajuste dinamicamente os blocos de tempo de concentração que se adaptam conforme seu calendário muda

Integre-se a aplicativos como Google Agenda, Slack e Asana para otimizar os fluxos de trabalho

Limitações do Clockwise

Limitado a usuários do Google Agenda, o que pode não ser adequado para equipes que utilizam outras plataformas

Preços do Clockwise

Gratuito

Teams: US$ 6,75 por usuário/mês, cobrado anualmente

Empresas: US$ 11,50 por usuário/mês, cobrado anualmente

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Clockwise

G2: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

Aumente a produtividade com o ClickUp

Os aplicativos de gerenciamento de tempo garantem horários de trabalho ininterruptos e aumentam a produtividade enviando lembretes de tarefas, ajustando eventos ou tarefas que exigem mais tempo e fornecendo relatórios de tempo. Para um gerenciamento de tempo simples com uma interface intuitiva, você pode usar aplicativos como o Todoist ou o Google Agenda. No entanto, para relatórios de dados eficientes, opte pelo Calendly. Se você está procurando um aplicativo com os melhores recursos de controle de tempo, gerenciamento de tarefas e gerenciamento de projetos, experimente o ClickUp. Sua poderosa Visualização de Calendário e recursos de gerenciamento de tarefas permitem que você planeje, priorize e ajuste sua agenda sem esforço.

Seja criando tarefas diretamente a partir de eventos ou usando modelos pré-definidos, como o gerenciamento de tempo diário, o ClickUp facilita o acompanhamento de suas metas. Além disso, com integrações perfeitas com calendários, ele é perfeito para manter compromissos pessoais e profissionais em um só lugar.

Pronto para assumir o controle do seu tempo? Cadastre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a gerenciar seu tempo como um profissional!