10 melhores integrações do Clockify para controle de horas em 2024

Confira uma lista dos principais ferramentas de gerenciamento de tempo e você provavelmente encontrará o Clockify no topo ou próximo dele. Ele é um rastreador de tempo simples, mas elegante, e funciona bem para acompanhar todas as tarefas, listas e projetos em que você trabalha.

Um dos motivos pelos quais tantas pessoas consideram o Clockify valioso é a ampla gama de integrações do Clockify. Essas integrações permitem que sua equipe conecte o cronômetro do Clockify a plataformas de gerenciamento de projetos, software de contabilidade e outros aplicativos e ferramentas.

De controle de tempo da agência a apenas tentar economizar tempo em sua lista de tarefas pessoais, essas ferramentas podem salvar sua vida. Se você deseja conectar o Clockify aos seus aplicativos favoritos, estas são algumas das melhores integrações que o colocarão no caminho certo rapidamente. 🤩

O que você deve procurar em uma integração do Clockify?

Naturalmente, você pode conectar muitos aplicativos e plataformas com os registros de horas do Clockify. Mas somente as melhores integrações tendem a compartilhar esses recursos comuns para ajudá-lo a otimizar seu trabalho e sua produtividade:

Integração natural: Tanto os novos registros de horas do Clockify quanto a visualização de rastreadores existentes devem ser fáceis de realizar a partir do aplicativo que você usa, como a capacidade de rastrear o tempo diretamente em seus projetos

Facilidade de uso: Suas equipes devem ser capazes de usar facilmente o cliente Clockify desde o início, de modo que qualquer usuário possa criar uma nova entrada de tempo sempre que precisar monitorar sua produtividade em um projeto ou tarefa

Recursos de automação: Em vez de sempre ter que clicar manualmente no cronômetro de início do Clockify, os usuários devem ser capazes de automatizar a criação de um cronômetro em execução e o controle de tempo em qualquer projeto ou tarefa

Oportunidades de análise: Novas entradas de tempo devem ser rastreáveis e disponíveis por meio de pesquisa, permitindo que os usuários entendam melhor o tempo gasto em uma nova tarefa ou projeto

Faça anotações rapidamente, controle o tempo e transforme entradas em tarefas rastreáveis que você pode acessar de qualquer lugar usando a extensão ClickUp para Chrome

Acima de tudo, a integração correta do Clockify deve ajudá-lo a evitar a troca de contexto o máximo possível. Depois de usar e analisar seus aplicativos favoritos com mais eficiência, você poderá alocar melhor seu tempo para realizar o trabalho.

As 10 melhores integrações do Clockify para usar em 2024

É hora de começar a trabalhar. Cada uma das integrações abaixo pode ajudá-lo a monitorar melhor seu trabalho, registrar o tempo gasto nos aplicativos de produtividade mais importantes e aumentar sua produtividade em qualquer projeto que você empreender.

Monitore seu tempo gasto em projetos no ClickUp, onde você pode gerenciar projetos em várias visualizações e manter o controle de suas tarefas Integração do ClickUp com o Clockify é simples e elegante. O funcionamento por meio do Google Chrome permite que os usuários de todos os níveis de planos acompanhem o tempo gasto em cada novo projeto ou evento em um único espaço. Depois de monitorado, você pode adicionar uma nova tag ou pesquisar cada registro de tempo diretamente no Clockify.

Mas o motivo disso ferramenta de gerenciamento de projetos o primeiro lugar dessa lista é mais profundo: ele vem com seus próprios recursos de rastreamento. Com Gerenciamento de tempo do ClickUp no ClickUp, os usuários podem criar um controle de tempo totalmente interno. Você pode estimar e controlar o tempo real de qualquer evento em seu espaço de trabalho.

Pegue Rastreamento de tempo do projeto ClickUp como exemplo. Para cada tarefa, é possível criar uma entrada de tempo que anote exatamente quanto tempo você gastou nela. Por meio do gerenciamento de tags, você pode até mesmo especificar em que tarefa você gasta seu tempo.

Além disso, acesse modelos de gerenciamento de tempo os modelos de gerenciamento de tempo são modelos de gerenciamento de tempo, projetados especificamente para ajudá-lo a otimizar e automatizar sua produtividade em um espaço de trabalho maior. Uma vez criados, você pode duplicar seus modelos em todo o espaço de trabalho para garantir que todo o seu trabalho em cada cliente seja bem empregado.

melhores recursos do #### ClickUp

Integração natural com o Clockify, que transfere cada registro de tempo diretamente para suas tarefas

Recursos aprimorados de controle de tempo que permitem criar registros de tempo diretamente no seu espaço de trabalho

Ampla biblioteca de modelos, incluindomodelos de registro de horas,modelos de bloqueio de tempoePlanilha de gerenciamento de tempo pessoal do ClickUp* Suporte para todos os tipos de dispositivos, permitindo que você rastreie, pesquise e gere relatórios sobre seu controle de tempo em computadores e dispositivos móveis

Limitações do ClickUp

Não é um software de controle de tempo dedicado, o que pode tornar a integração em um espaço de trabalho do ClickUp complexa para alguns usuários

Os registros de horas criados por meio da integração com o Clockify não estão disponíveis na plataforma ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Noção

Via Noção O Notion foi projetado para organizar seu trabalho. O aplicativo de planejamento diário ajuda equipes de todos os tamanhos a criar documentos, gerenciar tarefas, fazer anotações e se organizar em torno de metas centrais. Sua integração de controle de tempo garante que você possa usar o cliente Clockify para controlar o tempo gasto em cada anotação e gerar relatórios sobre suas tendências de tempo e produtividade.

melhores recursos do #### Notion

O controle de tempo é possível com um único botão, reduzindo o número de cliques necessários para marcar suas anotações com carimbos de tempo

A interface simples do Notion se estende à sua integração com o Clockify, tornando a integração fácil e amigável

Recursos avançados de colaboração que ajudam a integrar qualquer pessoa, desde um novo membro da equipe até um novo cliente

Limitações do Notion

O Clockify não está disponível em todos os recursos do Notion, como tarefas e documentos

A funcionalidade do aplicativo móvel é limitada, tanto para o Notion quanto para sua integração com o Clockify

Preços do Notion

Gratuito

Plus: US$ 8 por usuário por mês, cobrados anualmente

US$ 8 por usuário por mês, cobrados anualmente Business: US$ 15 por usuário por mês com cobrança anual

US$ 15 por usuário por mês com cobrança anual Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

Notion classificações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.800 avaliações)

3. Asana

Via Asana Um dos mais populares gerenciamento de tarefas podem se orgulhar de sua própria integração com o Clockify. Instale a extensão do navegador Clockify e você poderá monitorar mais facilmente todo o seu trabalho na Asana para ajudar a sua equipe a planejar melhor a carga de trabalho e a capacidade.

Melhores recursos da Asana

Integração total do Clockify com as versões para desktop e baseadas em aplicativos da Asana

Integração natural em nível de projeto: O Clockify selecionará automaticamente o projeto ao qual uma tarefa pertence e atribuirá o tempo monitorado a esse projeto

Integração com um clique que facilita o início das atividades

Limitações da Asana

Apenas rastreamento baseado em tarefas: pode ser difícil rastrear novos projetos da Asana até que as tarefas para esses projetos sejam criadas

Possível confusão com os recursos internos de monitoramento de tempo, que aparecem ao lado da integração do Clockify na interface do usuário

Preços da Asana

Básico

Premium: US$ 10,99/mês por usuário

US$ 10,99/mês por usuário Empresarial: US$ 24,99/mês por usuário

US$ 24,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre a Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

4. Calendário do Google

Via Calendário do Google Cada vez mais, profissionais de todos os setores usam o Google Calendar não apenas para reuniões, mas para planejar sua produtividade. Com essa integração da Shopify, você pode dar o próximo passo nesse processo: garantir que o tempo real gasto em seu trabalho diário corresponda ao tempo programado.

Melhores recursos do Google Calendar

Acompanhe o tempo de cada evento no Google Calendar para gerar relatórios abrangentes sobre seu trabalho diário e reuniões

Executar relatórios sobre suas reuniões no Clockify, incluindo a capacidade de categorizar os tipos de reunião dentro do aplicativo

Gerencie vários projetos do Calendar por meio do aplicativo da web do Spotify ao mesmo tempo

Limitações do Google Agenda

O cliente da Web do Clockify está limitado a um relatório linear ao rastrear o tempo do calendário, o que pode dificultar insights detalhados

O controle de tempo pode se tornar confuso paracalendários compartilhados com eventos simultâneos

Preços do Google Workspace

Pessoal: Gratuito

Gratuito Business Starter: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Business Standard: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Google Workspace

G2: 4,6/5 (mais de 40.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 40.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 15.000 avaliações)

5. Trello

Via Trello Ele não é apenas um dos principais candidatos a principal software de cronograma de projeto . Graças à integração com o Shopify, o Trello também se transforma em um rastreador de produtividade em tempo real que garante que você e sua equipe gastem o tempo adequado em todo o trabalho diário.

Melhores recursos do Trello

Crie um controle de tempo simples em cada cartão do Trello com o botão simples de iniciar/parar o cronômetro

Codifique cada registro de tempo criado no Clockify para executar relatórios mais detalhados sobre tipos de projetos, clientes, etc.

Adicione tempo manualmente conforme necessário para garantir que cada relatório criado permaneça preciso quando você pesquisar informações específicas posteriormente

Limitações do Trello

A integração total no nível do projeto requer um processo Zapier de terceiros

Mais complexo do que a maioria das ferramentas de gerenciamento de projetos, o que pode dificultar a integração

Preços do Trello

**Gratuito

Standard: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Premium: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Trello avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 13.300 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (22.600+ avaliações)

6. Planilhas Google

Via Planilhas do Google Assim como o Google Agenda, o Sheets é uma ferramenta popular do Google ferramenta de produtividade equivalente aos editores de planilhas antigos. Além disso, assim como o Calendar, ele tem uma integração com o Clockify que vale a pena ser incluída nesta lista, ajudando você a criar relatórios mais detalhados a partir dos dados do Clockify.

Melhores recursos do Google Sheets

Exportação de dados do Clockify em qualquer formato desejado para criar relatórios detalhados no Sheets

As funcionalidades de automação reduzem as cargas de trabalho manuais de importação e exportação de e para o Clockify

A API aberta do Clockify permite que usuários avançados criem qualquer modelo de exportação e relatório imaginável

Limitações do Google Sheets

A capacidade de pesquisar registros de horas do Clockify requer um entendimento de como as colunas de dados exportados são construídas no Sheets

Ampla experiência comsoftware de automação como Zapier ou Automate.io é necessária para criar totalmente a transferência de dados

Preços do Google Workspace

Pessoal: Gratuito

Gratuito Business Starter: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Business Standard: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Google Workspace

G2: 4,6/5 (mais de 40.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 40.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 15.000 avaliações)

7. Folga

Via Slack E se lhe disséssemos que, por meio do Zapier, você pode usar o Clockify para tornar ainda mais útil um dos aplicativos de comunicação empresarial mais populares do mundo? É exatamente isso que essa integração pode fazer.

Melhores recursos do Slack

Altere automaticamente seu status no Slack sempre que começar a registrar o tempo com o Clockify

Publique novos registros de horas do Clockify em um canal específico do Slack ou em uma mensagem privada

Crie novos canais do Slack para cada novo projeto que você iniciar no Clockify

Limitações do Slack

Não há rastreamento de tempo nativo no Slack que possa ajudá-lo a planejar melhor sua produtividade

A capacidade de pesquisar entradas de tempo postadas nos canais do Slack é limitada à função de pesquisa do Slack

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 7,25/mês

US$ 7,25/mês Business+: US$ 12,50/mês

US$ 12,50/mês Enterprise Grid: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 32.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 32.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)

8. Mesa de ar

Via Mesa de ar Em sua essência, o Airtable ajuda seus usuários a compartilhar melhor os dados e as informações enquanto trabalham para criar aplicativos, operacionalizar fluxos de trabalho e muito mais. Com a integração com o Clockify, você pode fechar o ciclo desse processo, garantindo que todo o tempo que sua equipe gasta com essas metas seja produtivo e eficiente.

Melhores recursos do Airtable

Quando o cronômetro começa em um item, você pode interrompê-lo em qualquer ambiente - web ou aplicativo, celular ou desktop

Uma grande comunidade que pode ajudar a otimizar fluxos de trabalho e recursos, incluindo o controle de tempo

A integração com o Clockify parece ser a peça central que faltava no Airtable, que não oferece controle de tempo nativo

Limitações do Airtable

O Clockify está disponível apenas no Chrome e no Firefox

A complexa interface de usuário do Airtable pode dificultar que novos usuários aproveitem ao máximo o Clockify

Preços do Airtable

Gratuito

Equipe: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Empresa: $45/mês por usuário

$45/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2.100 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1.900+ avaliações)

9. Todoist

Via Todoist Graças ao Clockify, um dos aplicativos de lista de tarefas mais populares do mercado está recebendo uma atualização. A integração do rastreamento de tempo permite que os usuários acompanhem sua produtividade diretamente na tela de visão geral da lista, facilitando a descoberta exata de quanto tempo é gasto em cada item.

Melhores recursos do Todoist

O acompanhamento do tempo na tela de visão geral reduz os cliques necessários para iniciar e parar o cronômetro

A integração funciona em todos os dispositivos, integrando-se totalmente à interface do Todoist

Os projetos são sincronizados entre o Todoist e o Clockify para facilitar a execução de relatórios

Limitações do Todoist

Os relatórios só estão disponíveis por meio do cliente web do Clockify

Não há funcionalidade off-line para o Todoist ou para a integração

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Empresarial: $6/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

4,4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

10. Quickbooks

Via Quickbooks Talvez o software de contabilidade mais popular do mercado, o Quickbooks permite que os usuários aprimorem ainda mais sua funcionalidade por meio de sua conexão com o Clockify. Depois de instalar a integração, você poderá controlar facilmente o tempo de seu trabalho, preencher planilhas de horas e melhorar sua contabilidade.

Melhores recursos do Quickbooks

A adição de usuários ao Clockify permite que cada um deles preencha automaticamente suas planilhas de horas por meio do tempo monitorado

Uma opção de sincronização automática permite que você combine os usuários do Clockify com os usuários do Quickbook

As taxas horárias são sincronizadas com os registros de horas para facilitar a criação de planilhas de horas

Limitações do Quickbooks

Alguns conflitos e funcionalidades limitadas em comparação com o Quickbook Time (a solução de controle de tempo do próprio Quickbook)

Uma interface complexa com controle de tempo baseado no usuário pode exigir tempo e recursos de integração significativos para equipes maiores

Preços do Quickbooks

Início simples: US$ 15/mês

US$ 15/mês Essenciais: US$ 30/mês

US$ 30/mês Plus: $45/mês

$45/mês Advanced: $100/mês

Quickbooks ratings and reviews

G2: 4,0/5 (mais de 3.100 avaliações)

4,0/5 (mais de 3.100 avaliações) Capterra: 4,3/5 (6.300+ avaliações)

Aprimore ou substitua seus projetos do Clockify com o ClickUp

Vamos deixar uma coisa clara: o ClickUp não é apenas uma integração de ponta do Clockify, ele também funciona como o melhor alternativa ao Clockify no mercado.

Sim, você pode usar a integração como um usuário existente para aprimorar seu gerenciamento de projetos no ClickUp. Mas se você estiver apenas querendo começar rastrear tarefas e o tempo do projeto, por que não usar o recurso integrado?

Com o ClickUp, você obtém todos os recursos que o Clockify pode oferecer, além de um sistema completo, plataforma gratuita de gerenciamento de projetos . Isso significa automação não apenas para cada novo registro de horas, mas para cada parte do projeto.

É uma excelente solução completa para combinar e automatizar o gerenciamento de projetos e a automação do controle de tempo em um único espaço de trabalho.

Então, o que está esperando? Crie seu Conta ClickUp e comece a otimizar sua produtividade hoje mesmo.