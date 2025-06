Apresentando a nova página do blog: o que há nela?!

O ClickUp nasceu no mundo da tecnologia para ajudar as pessoas a se tornarem mais produtivas e a realizarem suas tarefas mais rapidamente.

Embora o principal objetivo da nossa existência seja oferecer às equipes uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos para lidar com todos os tipos de tarefas, nós da ClickUp acreditamos que oferecer recursos para ajudá-lo a desempenhar suas funções e facilitar o crescimento profissional é igualmente importante.

Na verdade, esse é um dos nossos principais valores fundamentais na ClickUp: crescer 1% todos os dias. 🌱

Uma maneira de promover esse valor fundamental é compartilhando nosso conhecimento e experiências para ajudá-lo a gerar novas ideias, obter insights cruciais sobre vários tópicos e aprender as melhores maneiras de gerenciar seu fluxo de trabalho da maneira que funciona melhor para você. 🙋‍♀️

Seja você um profissional experiente em sua área ou esteja nos primeiros passos da carreira, acesse a página do blog da ClickUp para obter algumas das informações mais úteis que você precisa saber para se destacar em sua função.

E temos ótimas notícias para você!

Nosso blog passou recentemente por uma grande reformulação para criar uma melhor experiência para o usuário e fornecer conteúdo atualizado. 🔥

Acompanhe para saber como você pode maximizar os recursos oferecidos em nossa página do blog renovada!

Nova página do blog, quem é esse?!

Apresentamos... a página do blog renovada do ClickUp! 😍 🙌

Pensando em você e em um esforço para humanizar e diversificar nosso conteúdo, transformamos cada parte desta página do blog!

Para começar, você notará imediatamente os toques de cor. 🦄 🌈

Mais importante ainda, melhoramos o menu de navegação e adicionamos cabeçalhos de categoria e links de subcategoria para ajudá-lo a localizar determinados tipos de artigos ou o que você estiver procurando com muito mais rapidez. ⚡️

Acelere sua pesquisa selecionando categorias e subcategorias:

Gerenciar Gerenciamento de projetos Gerenciamento de produtos Gerenciamento de tempo Marketing

Gerenciamento de projetos

Gerenciamento de produtos

Gerenciamento de tempo

Marketing

Produto Usando o software de planejamento de metas ClickUp

Usando o ClickUp

Planejamento

Objetivos

Software

Notícias Lançamentos de recursos Anúncios Eventos

Lançamentos de recursos

Anúncios

Eventos

Vida profissional Destaque em áudio Produtividade Trabalho remoto

Destaque em áudio

Produtividade

Trabalho remoto

Gerenciamento de projetos

Gerenciamento de produtos

Gerenciamento de tempo

Marketing

Usando o ClickUp

Planejamento

Objetivos

Software

Lançamentos de recursos

Anúncios

Eventos

Destaque em áudio

Produtividade

Trabalho remoto

Tipos de blogs: descubra o que você pode encontrar em nossa página de blog

Diversificar nosso conteúdo é uma das nossas principais prioridades para oferecer aos nossos leitores, como você, vários recursos para aprender.

Sabemos que as necessidades de cada pessoa são diferentes e que até mesmo as suas próprias necessidades mudam de tempos em tempos. É exatamente por isso que estamos continuamente criando uma variedade de novos conteúdos para reunir todas as informações de que você precisa em um só lugar.

Dito isso, vamos explorar os tipos de blogs que você certamente encontrará na nossa versão mais recente da página do blog! ✨💻 ✨🔭👀

Listas

Listicles são uma maneira divertida de chamar um artigo escrito em formato de lista. 📝

Esse tipo de formatação de blog é uma ótima maneira de localizar informações com facilidade, pois o conteúdo é dividido em seções mais curtas e fáceis de consumir.

A apresentação das informações dessa maneira pode ajudar você a assimilar o conteúdo de forma mais eficaz, especialmente porque cada seção geralmente se concentra em um tópico por vez.

Por exemplo, se você está curioso para saber como os gráficos de Gantt podem ajudá-lo a gerenciar projetos, mas não sabe por onde começar ou como eles devem ser, não precisa procurar mais..

Temos exemplos para você conferir em forma de lista, que descreve diferentes gráficos de Gantt para todos os tipos de equipes!

➡️ Confira 20 exemplos simples de gráficos de Gantt para todos

Exemplo de um blogue com lista no ClickUp

Exemplo de um blog com lista no ClickUp

Alternativas

Sabemos que sempre há inúmeras opções disponíveis, e isso também se aplica a aplicativos de software.

Não importa em que setor ou função você atua, suas necessidades, interesses e escopo de trabalho podem mudar, e o aplicativo que você usa atualmente pode não ser suficiente para atender às demandas do trabalho.

É exatamente por isso que criamos conteúdo sobre aplicativos alternativos!

Nossos blogs alternativos estão aqui para ajudá-lo a tomar a melhor decisão para o que você e sua equipe precisam.

Listar as várias opções disponíveis, seus usos, benefícios, limitações, recursos e preços em um único artigo é a maneira perfeita de ver suas principais opções em um só lugar.

Por exemplo, se você está procurando uma alternativa ao Asana, está com sorte!

Confira aqui ➡️ 12 alternativas incríveis ao Asana

Exemplo de um blog alternativo ao aplicativo no ClickUp

Exemplo de um blog alternativo ao aplicativo no ClickUp

Guias definitivos

Nossos blogs com guias completos têm como objetivo oferecer uma visão geral de um tópico específico e fornecer uma análise aprofundada para ajudar você a obter um nível mais alto de compreensão sobre o assunto.

Por exemplo, você pode se interessar em saber mais sobre o que é gerenciamento de integração de projetos e como ele funciona.

Ainda bem que temos o guia definitivo que irá ensinar-lhe o que é, como funciona, como pode beneficiar você e muito mais!

Saiba mais sobre gerenciamento de integração de projetos e veja como são nossos blogs com guias completos aqui: ➡️ O que é gerenciamento de integração de projetos

Exemplo de um blog com guia completo no ClickUp

Exemplo de um blog com guia completo no ClickUp

Avaliações

Quer saber se a ferramenta de trabalho que você está usando atualmente é a melhor que você pode ter ou se poderia fazer melhor? 😉

Bem, foi exatamente por isso que criamos blogs com o objetivo de oferecer uma análise detalhada de um determinado aplicativo ou tópico.

Este tipo de blog listará os recursos, prós, contras, preços e muito mais do aplicativo, para fornecer todas as informações necessárias para você tomar uma decisão sólida!

Ok, aqui está um exemplo. O Jira realmente merece todo o hype que recebe? 👀 🙊

Confira esta análise do Jira e descubra por si mesmo!

➡️ Análise do Jira 2021 (recursos, prós, contras, preços)

Exemplo de um blog de avaliação de aplicativos no ClickUp

Exemplo de um blog de avaliação de aplicativos no ClickUp

Equipe ClickUp: Como usamos o ClickUp

Nós, da ClickUp, somos os maiores fãs da plataforma.

Embora possa parecer um pouco tendencioso (😜), temos provas que comprovam porque adoramos usá-lo!

O que mais gostamos no ClickUp é a flexibilidade e a capacidade de se adaptar às necessidades e preferências de todos os departamentos e funcionários.

Por um lado, nós o usamos todos os dias úteis para realizar nossas tarefas, planejar projetos, colaborar com nossos colegas e assim por diante.

Como o escopo de trabalho de cada departamento e o fluxo de trabalho dos funcionários diferem uns dos outros, é muito útil ter uma ferramenta personalizável que atenda às suas necessidades e permita que eles colaborem em um só lugar.

Os artigos "Como usamos o ClickUp" abordam como as diferentes equipes do ClickUp usam e otimizam a plataforma para melhorar a qualidade do trabalho e simplificar os processos.

É uma ótima maneira de aprender dicas úteis com as pessoas que mais usam o ClickUp!

Veja como nossa equipe de Excelência em Qualidade usa o ClickUp para impulsionar seu dia a dia!

➡️ Como nossa equipe de excelência em qualidade usa o ClickUp

Exemplo do blog "Como as equipes do ClickUp usam o ClickUp"

Exemplo do blog "Como as equipes do ClickUp usam o ClickUp"

Dicas rápidas de profissionais e especialistas do setor

Independentemente do setor em que atua, da função que desempenha e do tempo de carreira, sempre haverá outras informações disponíveis que podem trazer uma nova perspectiva e ajudar você a melhorar seus processos.

Aprender com as experiências dos outros não só irá inspirá-lo a pensar de forma diferente, como também poderá ajudá-lo a fazer melhores escolhas e evitar erros comuns.

É exatamente por isso que reunimos citações de profissionais de diversos setores para compartilhar suas experiências, dicas e muito mais.

Esses blogs têm como objetivo conectar nossos mundos e dar às pessoas a oportunidade de aprender umas com as outras.

Confira o blog abaixo para se conectar com outros profissionais, descobrir novas abordagens para o gerenciamento ágil e muito mais!

➡️ Mais de 20 dicas para gerenciamento ágil

Exemplo de um blog da ClickUp com dicas rápidas de especialistas do setor

Exemplo de um blog da ClickUp com dicas rápidas de especialistas do setor

Blogs de convidados e usuários em destaque

Como mencionado anteriormente, nós adoramos aprender e ouvir sobre as experiências dos nossos usuários com o ClickUp e dicas sobre como gerenciar melhor o fluxo de trabalho.

Ter blogs que mostram suas opiniões é muito importante para nós (e para os outros)!

Esses blogs convidados oferecem a oportunidade de compartilhar conhecimentos, "conversar" com nossos leitores e contribuir com a comunidade ClickUp.

Se você adora usar o ClickUp, entre em contato conosco e conte-nos como você usa o ClickUp para melhorar seu trabalho ou sua vida pessoal, e concorra a uma chance de aparecer em nossos blogs convidados!

Confira os tipos de blogs convidados que podem ser encontrados em nossa nova página de blog:

⭐️ Destaque do usuário UGC

⭐️ Blogs convidados

⭐️ Blogs dos consultores da ClickUp

Destaque do usuário e posts de convidados no blog da ClickUp

Destaque do usuário e posts de convidados no blog da ClickUp

Blogs sobre vida profissional

Como defensores da produtividade, nos esforçamos para ajudá-lo a se tornar um "profissional" da produtividade, oferecendo todos os tipos de recursos para elevar o nível da sua vida profissional.

A categoria "Vida profissional" traz artigos sobre trabalho remoto, dicas de produtividade e outros assuntos relacionados ao estilo de vida!

Confira alguns dos nossos principais blogs sobre vida profissional:

⭐️ Dicas do ClickUp para usuários com TDAH

⭐️ 4 maneiras fáceis de ajudar sua equipe a voltar ao trabalho com mais força

⭐️ 6 técnicas criativas de brainstorming para encontrar suas melhores ideias

⭐️ Como fazer anotações eficazes em reuniões

⭐️ O que pessoas neurodiversas gostariam que seus empregadores soubessem

Outros blogs em preparação incluem artigos relacionados à saúde mental, neurodiversidade, retorno ao trabalho, trabalho em equipe e muito mais! Fique ligado. ✨

A página do blog não foi a única coisa que ganhou uma repaginada no ClickUp...😉

Apresentamos... a renovada ✨Newsletter do Blog ClickUp. ✨ 🎉

Fique por dentro das últimas notícias, blogs, webinars e muito mais da ClickUp ao assinar nossa newsletter.

Entregue quinzenalmente em sua caixa de entrada, você receberá uma variedade de recursos úteis, como dicas, guias e até mesmo depoimentos de outros profissionais de diversos setores sobre como eles usam o ClickUp em seus negócios.

De certa forma, é uma ótima maneira de manter contato com a comunidade ClickUp e receber algumas das ferramentas educacionais necessárias para continuar crescendo 1% a cada dia. 😊🌱

Receba dicas e tendências de gerenciamento de projetos diretamente em sua caixa de entrada; inscreva-se aqui para receber o boletim informativo do blog da ClickUp! 💁‍♀️📧

Boletim informativo do blog da ClickUp

Boletim informativo do blog da ClickUp

Mais novidades a caminho!

Nossa reformulação não termina aqui; temos muito mais para compartilhar com você! Continuamos diversificando nosso conteúdo para oferecer uma variedade ainda maior de recursos para você aproveitar.

Isso inclui mais artigos de blog que abordam mais casos de uso do ClickUp, dicas de especialistas, guias para diferentes funções e setores, artigos sobre estilo de vida e muito mais!

Além dos artigos, adicionaremos clipes de áudio e vídeo aos nossos blogs para criar uma experiência ainda melhor para nossos leitores. 😄 🙌

Dica: Um podcast da ClickUp estará disponível em breve!!!🎙😎 (Empolgante, não é mesmo?!)

Não se esqueça de se inscrever para receber alertas sobre o dia do lançamento, novos episódios e muito mais!

Sua vez: adoraríamos ouvir sua opinião

Uma das nossas principais prioridades é continuar aprimorando nossa plataforma e nossos recursos para melhor atender à comunidade ClickUp.

Gostaríamos muito de receber seus comentários e saber sobre outros tópicos que você gostaria de ver mais.

Preencha este breve formulário e conte-nos a sua opinião!

Obrigado pelo seu tempo e estamos ansiosos para ouvir você! 😊