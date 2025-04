10 melhores softwares de CRM para hotéis em 2025

Você reservou um hotel pela primeira vez, mas teve de esperar horas para fazer o check-in. Quando finalmente fez o check-in, os quartos não eram nada parecidos com as fotos que você viu on-line. Você faria uma nova reserva? É provável que não.

O gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM) é a espinha dorsal da maioria das empresas baseadas em serviços. Às vezes, a construção de relacionamentos sólidos com os clientes pode superar as deficiências de uma experiência não tão perfeita no setor hoteleiro ou de hospitalidade.

é por isso que o software de CRM para hotelaria é tão popular e atingiu um valor de mercado de US$ 2 bilhões em 2022.

Ao simplificar o processo, ele permite que os hotéis atendam melhor seus clientes. A recompensa? Críticas positivas, reservas repetidas e relações mais fortes com os clientes!

Vamos ajudá-lo a analisar os principais sistemas de CRM para hotéis e seus principais recursos para ajudá-lo a escolher um que seja ótimo para você. 🧐

O que é um CRM para hotéis?

Um CRM para hotéis é uma ferramenta que as empresas de hotelaria usam para analisar e gerenciar o relacionamento com os clientes. Ele consolida e armazena os dados dos hóspedes, rastreia as preferências dos hóspedes, automatiza a comunicação e aprimora as operações do hotel. Além disso, um sistema de CRM eficiente para hotéis também facilita as atividades cotidianas, como gerenciamento de reservas, check-ins de hóspedes etc. 💯

Por que os hotéis precisam de um software de CRM?

Se você trabalha no setor de hospitalidade, mas nunca pensou em implementar um sistema de CRM para hotéis, aqui estão três motivos pelos quais você deve fazê-lo:

Experiência personalizada do hóspede: Os sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente permitem analisar os dados de cada hóspede para entender suas preferências e oferecer serviços personalizados. Isso aumenta a fidelidade do cliente

Maior satisfação do cliente: Os sistemas de CRM para hotéis automatizam a comunicação. Isso garante respostas e resoluções de consultas mais rápidas, aumentando o envolvimento e a satisfação do cliente

Operações aprimoradas: Um CRM para hotelaria facilita os fluxos de trabalho, melhorando as operações diárias da equipe do hotel

Você sabia? O hotel mais antigo do mundo - Koshu Nishiyama Onsen Keiunkan - tem mais de 1.300 anos! 😳

O que você deve procurar em um software de CRM para hotéis?

O software de CRM para hotelaria deve estar alinhado tanto com suas necessidades operacionais quanto com as metas de experiência do hóspede. Aqui estão alguns recursos que garantem isso:

Perfis centralizados de hóspedes: Procure uma ferramenta que crie e consolide perfis detalhados de hóspedes. Isso acelera processos como reservas, check-ins, etc., e ajuda em aspectos como gerenciamento de contatos e de serviços. e ajuda em aspectos como gerenciamento de contatos e personalização de serviços

Automação de marketing: Escolha uma ferramenta que automatize o marketing e permita que sua equipe de vendas crie e envie ofertas personalizadas, vouchers, cupons etc. Isso aumenta a retenção de clientes, o gerenciamento de leads e o sucesso dos negócios

Análises e relatórios: Implemente um CRM que forneça informações valiosas sobre as preferências, os comportamentos, as necessidades etc. dos hóspedes. Dessa forma, você poderá oferecer um serviço personalizado e aumentar a satisfação dos hóspedes

Integrações de terceiros: Escolha uma ferramenta que se integre a outras ferramentas e softwares de gerenciamento de hotéis, como mecanismos de reserva, sistemas de gerenciamento de propriedades etc., para um fluxo de trabalho ininterrupto. para um fluxo de trabalho ininterrupto

Os 10 melhores softwares de CRM para hotéis

Aqui estão 10 dos melhores softwares de CRM para hotéis para manter o controle do relacionamento com os clientes:

1. ClickUp (melhor para lidar com relacionamentos com hóspedes e gerenciamento geral de projetos)

No setor de hospitalidade, a eficiência de multitarefas tende a ser um dos maiores desafios.

Se a equipe do seu hotel não estiver sempre atenta, ela pode deixar de atender às consultas de leads e às solicitações dos hóspedes, afetando negativamente a sua reputação. É aí que entra o ClickUp!

O ClickUp, o aplicativo favorito de todos para o trabalho, combina funcionalidades de CRM e gerenciamento de projetos com tecnologia de IA. Isso significa que não é mais necessário alternar entre plataformas para gerenciar seu fluxo de trabalho. Com o ClickUp, você pode gerenciar operações complexas de hospitalidade a partir de um único centro de comando.

Mantenha o controle de todos os seus hóspedes e gerencie-os com mais eficiência com o ClickUp CRM

Use o ClickUp CRM para visualizar todo o seu pipeline de hóspedes em um só lugar. Gerencie consultas, solicitações e outros problemas criando campos personalizados no ClickUp que registram cada detalhe com precisão - desde endereços de e-mail de hóspedes até preferências alimentares e escolhas de quartos de estadias anteriores. Você pode usar esse banco de dados de informações de hóspedes para personalizar cada experiência de estadia e maximizar a satisfação do hóspede.

Crie automações personalizadas do ClickUp para enviar lembretes de acompanhamento, check-ins e feedback pós-estadia. Configure painéis no ClickUp para visualizar dados de hóspedes, tendências de reservas e solicitações de serviços em tempo real e criar projeções realistas de ocupação, receita e outros KPIs

Com o Task Management incorporado no ClickUp, atribua tarefas aos departamentos (recepção, limpeza, concierge) para uma experiência de check-in perfeita. Use Recurring Tasks para manutenção diária, inspeções de quartos e fluxos de trabalho operacionais.

Insight do ClickUp: Cerca de 41% dos profissionais preferem mensagens instantâneas para a comunicação da equipe. Embora ofereça trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente são espalhadas por vários canais, tópicos ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente. Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, seus tópicos de bate-papo são mapeados para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas no contexto e prontamente disponíveis.

Crie tópicos de bate-papo específicos para cada departamento (por exemplo, recepção, limpeza, concierge, manutenção). Mantenha todas as conversas da equipe no ClickUp Chat, reduzindo a dependência de e-mails dispersos ou aplicativos de mensagens externos.

Colabore com sua equipe espalhada por diferentes departamentos com os recursos de bate-papo incorporados do ClickUp

Você também pode marcar os membros da equipe com @menções para atualizações urgentes, como uma solicitação VIP de última hora ou uma mudança de quarto.

Este depoimento resume com precisão o que o ClickUp CRM faz pelas equipes:

O ClickUp é a melhor ferramenta de CRM e gerenciamento de projetos que já encontrei. A versatilidade permite que você realmente lide com todas as suas tarefas em um só lugar, sem várias assinaturas de outros serviços.

O ClickUp é a melhor ferramenta de CRM e gerenciamento de projetos que já encontrei. A versatilidade permite que você realmente lide com todas as suas tarefas em um só lugar, sem várias assinaturas de outros serviços.

Além disso, o ClickUp tem um recurso dedicado à sua equipe de vendas: o ClickUp Sales. Em resumo, ele automatiza todo o seu processo de vendas. Atribua tarefas, acione atualizações e atualize prioridades para minimizar a entrada manual de dados e acelerar o processo de reservas.

O ClickUp também tem uma rica biblioteca de modelos de CRM prontos para uso, como o ClickUp CRM Template.

Faça o download deste modelo Gerencie todos os seus esforços de CRM em um só lugar com o ClickUp CRM Template

Personalizável e fácil de usar para iniciantes, o modelo de CRM do ClickUp permite rastrear leads, organizar seus detalhes e priorizar tarefas para um melhor gerenciamento. Dessa forma, ele ajuda você:

Mantenha todas as informações de leads organizadas para facilitar o acesso

Acompanhe o progresso e defina prioridades para cada lead

Melhore a colaboração da equipe com tarefas e atualizações compartilhadas

Melhores recursos do ClickUp

Planeje os horários da equipe com a visualização da carga de trabalho para evitar excesso ou falta de pessoal

Acompanhe o desempenho dos funcionários e atribua tarefas de treinamento para garantir a alta qualidade do serviço

Armazene SOPs, materiais de treinamento e diretrizes de atendimento ao hóspede no ClickUp Docs para fácil acesso

Incorpore as integrações do ClickUp ao seu CRM para otimizar as interações com os hóspedes e o fluxo de dados sem problemas

Capture rapidamente as informações dos hóspedes com o ClickUp Forms , transformando as informações diretamente em tarefas práticas para a sua equipe

Use o ClickUp Brain para consultar sem esforço a vasta base de conhecimento de todas as interações, feedbacks e detalhes de projetos dos hóspedes

Acesse o aplicativo móvel do ClickUp para responder a mensagens, atualizar status e encerrar tarefas enquanto estiver em trânsito

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado devido à ampla capacidade de personalização do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

Negócios: $12/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Profitroom (melhor para aumentar as reservas diretas por meio de campanhas de marketing automatizadas)

via Profitroom

O Profitroom é uma plataforma de CRM para hotéis especializada em reservas diretas de hóspedes. No entanto, ele também pode gerenciar reservas, criar pacotes de estadia personalizados e executar campanhas de marketing direcionadas.

Os dois pontos fortes do Profitroom são melhorar a experiência do hóspede e aumentar a retenção de clientes. Portanto, além do CRM, ele facilita o gerenciamento de canais, programas de fidelidade, anúncios pagos, etc.

Melhores recursos do Profitroom

Aumente as reservas diretas com campanhas personalizadas de comunicação com os hóspedes

Acesse insights com ferramentas sólidas de análise e relatórios

Aumente as taxas de conversão com preços dinâmicos e recursos de marketing

Integre-se a ferramentas como Betasi e Clock PMS+ para obter um gerenciamento de negócios perfeito

Limitações do Profitroom

Interface de usuário difícil de navegar

Os recursos avançados exigem treinamento

Preços do Profitroom

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Profitroom

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

3. Revinate (melhor para gerenciar o feedback dos hóspedes e promover marketing personalizado por e-mail)

via Revinate

Outra plataforma de CRM para automação de reservas diretas, a Revinate, é uma solução bem conhecida que muitos hotéis usam. Ela é alimentada por IA, o que a torna ideal para segmentação de dados de hóspedes, marketing, suporte ao cliente e gerenciamento de feedback.

Além disso, o Revinate permite identificar os hóspedes que entram em contato com você por meio de OTAs (Online Travel Agencies) e rastrear seus dados para que você possa capturar leads com eficiência.

Revise os melhores recursos

Crie campanhas de marketing por e-mail personalizadas com facilidade

Centralize os perfis dos hóspedes para um melhor gerenciamento do relacionamento

Analise a preferência dos hóspedes por meio de ferramentas de segmentação detalhadas

Integre-se perfeitamente às plataformas populares de PMS

Limitações de Revitalização

Automações básicas que podem ser limitantes para hotéis e redes maiores

Recursos limitados de geração de relatórios

Revise os preços

Preços personalizados

Revisar classificações e avaliações

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Revinate?

O sistema é muito fácil de usar e tem um ótimo painel de controle. Tem muitas ferramentas para ajudar a direcionar diferentes aspectos de como as pessoas estão fazendo reservas conosco. Adoro os filtros e a segmentação.

O sistema é muito fácil de usar e tem um ótimo painel de controle. Tem muitas ferramentas para ajudar a direcionar diferentes aspectos de como as pessoas estão fazendo reservas conosco. Adoro os filtros e a segmentação.

Dica profissional: Quer fazer de suas campanhas de marketing um sucesso? Use plataformas de mídia social onde seu público é mais ativo. Experimente estes formatos para começar: Transformações de quartos e vídeos de passeios pelo hotel com sons de tendências

Momentos da equipe nos bastidores para uma sensação autêntica

Um "dia na vida" no hotel para uma narrativa envolvente

Desafios de viagem e colaborações com influenciadores para estimular o engajamento

4. For-Sight (melhor para integrar o CRM com business intelligence para analisar os dados dos hóspedes)

O software For-Sight CRM é adequado para empresas hoteleiras que buscam uma solução abrangente. Além de fornecer soluções de CRM, a ferramenta oferece análises e relatórios detalhados dos dados dos hóspedes, permitindo monitorar o comportamento dos hóspedes e proporcionar uma experiência personalizada.

Isso o torna ideal para programas de fidelidade e gerenciamento de contatos.

Melhores recursos do For-Sight

Consolide os dados dos clientes em todos os canais para obter insights práticos

Habilite campanhas de e-mail automatizadas para gerar reservas repetidas

Visualize as métricas de desempenho com painéis de controle intuitivos

Integração com ferramentas essenciais de terceiros, como Oracle, Avvio e Apaleo

Limitações do For-Sight

Alguns usuários consideram a interface do usuário desatualizada

Funcionalidade móvel limitada

Preços à vista

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do For-Sight

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o For-Sight CRM?

Com o For-Sight Guest Engagement, conseguimos maximizar as oportunidades em todo o nosso portfólio e os resultados que observamos foram extremamente positivos. Os aumentos percentuais nas reservas diretas, por si só, mostram o valor do uso dos dados do hotel para impulsionar a atividade, bem como a importância da personalização para aumentar o envolvimento.

Com o For-Sight Guest Engagement, conseguimos maximizar as oportunidades em todo o nosso portfólio e os resultados que observamos foram extremamente positivos. Os aumentos percentuais nas reservas diretas, por si só, mostram o valor do uso dos dados do hotel para impulsionar a atividade, bem como a importância da personalização para aumentar o envolvimento.

5. dailypoint (melhor para centralizar e limpar os dados dos hóspedes para marketing de precisão)

via dailypoint

Se estiver procurando um sistema de CRM para hotelaria com recursos avançados de gerenciamento central de dados (CDM), o dailypoint pode ser do seu interesse. Essa ferramenta facilita a criação e o acesso a perfis de hóspedes centralizados.

E isso não é tudo: a IA e os algoritmos avançados do Dailypoint também ajudam a desenvolver segmentos de clientes exclusivos, permitindo que você agrupe os hóspedes em diferentes categorias e atenda às suas preferências de forma mais específica do que nunca.

Melhores recursos do Dailypoint

Crie perfis de hóspedes em 360 graus usando a consolidação avançada de dados de clientes

Automatize campanhas de marketing personalizadas em vários canais

Aumente a receita com oportunidades de upselling orientadas por IA

Use os recursos de conformidade com a privacidade de dados para se preparar para o GDPR

Limitações do Dailypoint

Difícil de configurar

Recursos limitados de automação de marketing

Preços do Dailypoint

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Dailypoint

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

6. SHR Group (melhor para combinar CRM com gerenciamento avançado de reservas e receitas)

via SHR Group

O SHR Group é uma plataforma de CRM premium para hotéis e cassinos. Suas soluções podem complementar com eficácia seus esforços para facilitar a jornada do cliente. O SHR fornece tecnologia e serviços para hotéis.

Portanto, além do CRM básico, você também pode usá-lo para gerenciamento de reservas, gerenciamento de receitas, marketing digital e outras finalidades. As ferramentas Allora AI da SHR capacitam as cadeias de hotéis a entender proativamente as preferências dos hóspedes, permitindo a prestação de serviços personalizados por meio de programas de fidelidade escalonáveis e iniciativas de marketing direcionadas.

Os melhores recursos do SRH Group

Otimize as estratégias de distribuição com o gerenciamento inteligente de canais

Centralize os dados dos hóspedes para obter insights práticos em todos os departamentos

Use ferramentas de relatórios em tempo real para obter eficiência operacional

Personalize o envolvimento dos hóspedes com módulos flexíveis de CRM

Limitações do Grupo SRH

Integrações limitadas de terceiros

Curva de aprendizado acentuada

Preços para grupos de SRH

Preços personalizados

Classificações e resenhas do SHR Group

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SHR Group CRM?

O RMS da SHR é excelente! Com a ajuda da excepcional equipe de suporte, conseguimos gerenciar as tarifas usando as estratégias que escolhemos. O sistema é avançado, tem muitas ferramentas e é fácil de usar. O melhor de tudo é que ele nos ajuda muito a ter uma receita melhor!

O RMS da SHR é excelente! Com a ajuda da excepcional equipe de suporte, conseguimos gerenciar as tarifas usando as estratégias que escolhemos. O sistema é avançado, tem muitas ferramentas e é fácil de usar. O melhor de tudo é que ele nos ajuda muito a ter uma receita melhor!

via Experience

O próximo item da lista é uma plataforma de CRM para hotéis conhecida por sua abrangência e experiência. Independentemente de sua meta ser otimizar as jornadas dos clientes ou melhorar sua reputação on-line, essa ferramenta oferece suporte a todos os esforços.

Se você administra um grupo de hotéis, provavelmente se beneficiará da interface única de CRM do Experience. Ela ajuda a gerenciar todas as ações - de anúncios a upgrades de quartos e até mesmo pedidos de serviço de quarto - em um só lugar.

Conheça os melhores recursos

Entenda as preferências dos hóspedes com insights de dados em tempo real

Permitir upselling e cross-selling com base nas informações dos hóspedes

Ofereça um serviço consistente usando perfis de hóspedes centralizados

Simplifique as comunicações entre hóspedes e equipe com fluxos de trabalho automatizados

Limitações de experiência

Escalabilidade limitada

Os usuários acham que pode ser difícil personalizar

Preços de experiência

Preços personalizados

Avaliações e resenhas de experiência

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Experience CRM?

Graças às ferramentas do Experience CRM, passei de 28% para 69% de endereços de e-mail inseridos corretamente para meus clientes. Isso me gerou 61.408 euros por meio de campanhas de e-mail apenas no último trimestre.

Graças às ferramentas do Experience CRM, passei de 28% para 69% de endereços de e-mail inseridos corretamente para meus clientes. Isso me gerou 61.408 euros por meio de campanhas de e-mail apenas no último trimestre.

8. Salesforce Hospitality Cloud (melhor para utilizar insights baseados em IA para aumentar a fidelidade dos hóspedes)

via Salesforce Hospitality Cloud

Os hoteleiros experientes sabem que a execução de programas de fidelidade é uma das melhores maneiras de manter o envolvimento do cliente. É isso que o Salesforce Hospitality Cloud simplifica.

Essa ferramenta usa IA para unificar os dados do cliente e encontrar padrões que ajudam a criar programas atraentes de fidelidade do cliente. Além disso, ela permite alinhar sua equipe centralizando recursos e simplificando a comunicação. Isso se mostra útil para oferecer um bom atendimento ao cliente.

Melhores recursos do Salesforce Hospitality Cloud

Unifique os perfis dos hóspedes em todos os pontos de contato para melhorar o envolvimento

Use insights orientados por IA para personalizar as experiências dos hóspedes

Acompanhe as principais métricas de desempenho usando painéis de controle personalizáveis

Integração perfeita com outros produtos Salesforce para agregar valor

Limitações do Salesforce Hospitality Cloud

Há uma curva de aprendizado acentuada envolvida

A personalização requer conhecimento especializado

Preços do Salesforce Hospitality Cloud

Preços personalizados

Classificações e análises do Salesforce Hospitality Cloud

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

Fato interessante: O Marriott Rewards é o maior programa de fidelidade entre todas as empresas hoteleiras - com mais de 14 milhões de membros e 2.000 hotéis em 55 países! 🏬

9. GUEST (Melhor para automatizar a comunicação com os hóspedes em várias plataformas)

via GUEST

O GUEST é uma solução completa de hospitalidade para hotéis. Entretanto, ele também tem uma série de recursos úteis para fins de CRM. Por exemplo, o GUEST automatiza a entrada de dados, segmenta-os e cria campanhas de marketing por e-mail bem alinhadas.

A GUEST também cria formulários de coleta de pesquisas para avaliar o envolvimento do cliente e fornece soluções para PMS (Property Management System) e CRS (Central Reservation System).

Melhores recursos do GUEST

Organize as mensagens dos hóspedes com ferramentas de comunicação em tempo real

Automatize os processos de check-in/check-out para uma experiência perfeita

Permita reservas diretas com interfaces fáceis de usar

Acesse o feedback dos hóspedes para aprimoramento contínuo

Limitações para hóspedes

Opções de integração limitadas

Falta uma análise aprofundada

Preços para convidados

€ 100/mês por hotel (ou seja, aproximadamente US$ 103/mês por hotel)

Avaliações e resenhas do GUEST

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

10. Cendyn (Melhor para integrar o CRM com o PMS para oferecer experiências hiperpersonalizadas aos hóspedes)

via Cendyn

Por fim, o CRM para hotelaria da Cendyn conecta os hoteleiros com os hóspedes por meio de várias soluções, como marketing digital, reservas diretas, CRS, etc.

A abordagem de CRM da Cendyn baseia-se em cultivar relacionamentos por meio de serviços personalizados, o que indica fortemente o objetivo final da plataforma de permitir que seus clientes aumentem a receita estabelecendo relações sólidas com os clientes.

Melhores recursos do Cendyn

Personalize as jornadas dos hóspedes usando ferramentas de marketing com tecnologia de IA

Centralize os perfis dos hóspedes para ter uma visão unificada dos dados dos clientes

Permita a segmentação avançada para iniciativas de marketing direcionadas

Acompanhe o ROI com ferramentas de análise de desempenho e relatórios

Limitações de Cendyn

Difícil de configurar

Integrações limitadas com sistemas de nicho

Preços da Cendyn

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Cendyn

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cendyn?

O Cendyn é muito fácil de usar, principalmente nas ferramentas de design de marketing por e-mail. O editor de arrastar e soltar é muito fácil de usar para e-mails de marketing e campanhas de acionamento.

O Cendyn é muito fácil de usar, principalmente nas ferramentas de design de marketing por e-mail. O editor de arrastar e soltar é muito fácil de usar para e-mails de marketing e campanhas de acionamento.

Melhore as relações com os hóspedes com o melhor software de CRM para hotéis - ClickUp!

O setor de hospitalidade é acelerado e extremamente competitivo. Sem as ferramentas certas, manter o crescimento e proporcionar experiências excepcionais aos hóspedes pode parecer uma batalha difícil. É aí que o software de CRM para hotéis se torna um divisor de águas.

Um poderoso CRM para hotéis não organiza apenas os dados dos hóspedes - ele elimina gargalos, aprimora a personalização e simplifica a comunicação para criar relacionamentos duradouros. Quer se trate de tempos de resposta mais rápidos, experiências personalizadas para os hóspedes ou recuperação proativa de serviços, o CRM certo transforma desafios em oportunidades.

O ClickUp oferece tudo o que você precisa para otimizar o relacionamento com os hóspedes, aumentar a eficiência e gerar negócios repetidos - tudo em um só lugar. Não deixe que processos desatualizados o atrapalhem.

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e transforme suas operações hoteleiras.