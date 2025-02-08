As 10 melhores alternativas ao Hello Bonsai para experimentar em 2025

Freelancers e proprietários de pequenas empresas sabem como é fazer malabarismos para gerenciar clientes, projetos e tarefas constantemente. As ferramentas certas podem simplificar esses fluxos de trabalho e manter tudo sob controle.

O Hello Bonsai - agora mais conhecido como Bonsai - tem sido a solução ideal para muitos quando se trata de contratos, faturamento e controle de tempo, mas talvez nem sempre atenda às suas necessidades comerciais.

Você está no lugar certo se estiver procurando por algo que se adapte melhor ao seu fluxo de trabalho ou ofereça mais flexibilidade.

Reunimos as 10 principais alternativas ao Bonsai para ajudá-lo a gerenciar clientes com mais eficiência, simplificar suas operações e concentrar-se no crescimento de seus negócios.

resumo de 60 segundos Aqui estão as melhores alternativas disponíveis para o Hello Bonsai: : Melhor para gerenciamento abrangente de projetos e colaboração com fluxos de trabalho personalizáveis ClickUp: Melhor para gerenciamento abrangente de projetos e colaboração com fluxos de trabalho personalizáveis

Monday. com: Melhor para gerenciamento de projetos visuais adaptativos e colaboração em equipe

FreshBooks: Melhor para faturamento simples e gerenciamento financeiro

PandaDoc: Melhor para automação de documentos e soluções de assinatura eletrônica

HoneyBook: Melhor para simplificar o gerenciamento de clientes para empreendedores criativos

Dubsado: Melhor para CRM personalizável para pequenas empresas

Proposify: Melhor para simplificar a criação e o gerenciamento de propostas

Harvest: Melhor para controle de tempo e gerenciamento de despesas

Invoice Ninja: Melhor para freelancers e pequenas empresas que gerenciam faturas e pagamentos

Teamwork. com: Melhor para gerenciar projetos complexos com recursos avançados de colaboração

Você sabia? As pequenas empresas estão perdendo até 96 minutos de produtividade por dia, segundo um relatório da Salesforce. Para superar problemas como gerenciamento de tarefas deficiente e comunicação dispersa, 59% dos proprietários de pequenas empresas recorreram a novas tecnologias.

O que você deve procurar nas alternativas ao Hello Bonsai?

Ao selecionar uma alternativa ao Hello Bonsai, você deve considerar os seguintes parâmetros:

Recursos abrangentes : Procure uma ferramenta que combine : Procure uma ferramenta que combine gerenciamento de projetos , faturamento, controle de tempo, controle de despesas, gerenciamento de relacionamento com o cliente e portais de clientes para que você possa gerenciar vários projetos sem mudar de plataforma

Interface amigável ao usuário : Escolha um software com uma interface intuitiva e ferramentas como : Escolha um software com uma interface intuitiva e ferramentas como modelos de contrato , lembretes automáticos e pagamentos recorrentes para simplificar seu fluxo de trabalho

Personalização e flexibilidade : Opte por um software que lhe permita personalizar faturas, propostas e contratos para atender às suas necessidades comerciais

Recursos de integração : Selecione ferramentas que se integrem a plataformas de terceiros, como software de contabilidade e ferramentas de comunicação, para obter uma solução unificada de gerenciamento de negócios

Escalabilidade e suporte ao crescimento : Escolha uma solução que se adapte à sua empresa, acomodando um número ilimitado de clientes, projetos e planos

Comunicação com o cliente : Aumente a satisfação do cliente com portais de clientes, mensagens ao vivo e recursos para gerenciar relacionamentos e criar faturas profissionais.

Automação do fluxo de trabalho: Procure uma ferramenta que sua Procure uma ferramenta que sua equipe de gerenciamento de relacionamento com o cliente possa usar para automatizar tarefas repetitivas. De respostas de e-mail a acompanhamentos, a alternativa deve facilitar o trabalho da sua equipe

Acessibilidade baseada na nuvem : Escolha um software baseado na nuvem para ter acesso flexível e multiplataforma para gerenciar projetos e relacionamentos com clientes a qualquer hora e em qualquer lugar

Preços e custo-benefício : Avalie planos de preços flexíveis, como avaliações gratuitas ou preços personalizados, com base em suas necessidades

Suporte ao cliente e recursos: Certifique-se de que a ferramenta ofereça suporte e recursos confiáveis para ajudar a simplificar seu processo de configuração

Você sabia que: No início da Mesopotâmia (por volta de 2150 a.C.), o cobre teve seu momento como forma de moeda comercial, mas foi rapidamente ofuscado pela prata. O templo, atuando como centro financeiro que supervisionava a maior parte do comércio exterior, estabelecia taxas de câmbio entre as principais mercadorias, como cevada, prata e outras. Esse sistema inteligente permitia que os pagamentos fossem feitos de diferentes formas, oferecendo flexibilidade nas transações - um conceito não muito distante da flexibilidade que buscamos hoje nas ferramentas comerciais modernas.

As 10 melhores alternativas ao Hello Bonsai

Aqui estão nossas escolhas para as melhores alternativas ao Hello Bonsai, destacando recursos e benefícios exclusivos para freelancers, agências ou proprietários de pequenas empresas. Encontre a melhor opção para você.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento abrangente de projetos e colaboração com fluxos de trabalho personalizáveis)

Configure regras de automação personalizadas para eliminar as tarefas repetitivas de seu caminho no ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta poderosa para freelancers e pequenas empresas que buscam otimizar seus fluxos de trabalho. É um aplicativo para tudo para o trabalho. Sim, é verdade!

A abordagem multifuncional do ClickUp combina gerenciamento de projetos, controle de tempo e recursos de CRM para ajudá-lo a gerenciar tarefas, controlar horas faturáveis e manter relacionamentos sólidos com os clientes.

Você pode gerenciar facilmente vários projetos e acompanhar o faturamento do cliente, mantendo seu fluxo de trabalho organizado.

No lado do CRM, o ClickUp ajuda a gerenciar os relacionamentos com os clientes sem esforço, armazenando detalhes de contato, progresso do projeto e histórico de comunicação em um só lugar por meio do ClickUp CRM. Você pode até configurar um portal do cliente com o ClickUp para garantir uma comunicação tranquila com o cliente, fornecendo atualizações em tempo real e promovendo a transparência.

Quando se trata de gerenciamento de tarefas, o ClickUp Tasks permite capturar detalhes importantes, criar tarefas específicas para cada prioridade, atribuí-las aos membros da equipe e acompanhar os problemas com eficiência.

Por outro lado, o ClickUp Docs simplifica o gerenciamento de documentos, permitindo que você mantenha a documentação e o gerenciamento de projetos centralizados em um só lugar. Vincule seus documentos a tarefas, crie páginas aninhadas ou use a formatação de rich text para criar propostas de projetos incríveis. Ele também pode funcionar como repositório de anotações de reuniões ou livro contábil com um pouco de mágica de formatação.

Deseja gerar uma proposta de cliente ou um conteúdo do zero? Basta pedir ao redator de IA em seu ClickUp Docs para criar um!

Experimente o ClickUp Brain Crie propostas, gere conteúdo, automatize tarefas e muito mais com o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp!

Seja para acompanhar o andamento de projetos ou gerenciar relacionamentos com clientes, o ClickUp é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de negócios que simplifica os fluxos de trabalho e aumenta a produtividade.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos pode parecer esmagadora para novos usuários inicialmente

As opções avançadas de personalização podem exigir uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Usamos o ClickUp para nosso gerenciamento de tarefas e como CRM. Ele ajuda nossa equipe a manter o controle das tarefas no escritório e a se concentrar nas necessidades específicas de cada cliente. Como lidamos com as finanças de diferentes empresas. Historicamente, tem sido difícil para alguém retomar o trabalho de outra pessoa, mas com o ClickUp, qualquer pessoa da equipe pode ver exatamente o que foi feito para cada cliente. Isso também me dá, como proprietário, muita visibilidade para ver no que minha equipe está trabalhando e, com o controle de tempo, quanto tempo as coisas estão levando.

2. Monday. com (melhor para gerenciamento de projetos visuais adaptativos e colaboração em equipe)

Com sua interface visual altamente personalizável, você pode moldar os fluxos de trabalho no Monday. com para atender às suas necessidades específicas. Seus quadros personalizáveis permitem que você crie, acompanhe e gerencie tarefas com facilidade, ao mesmo tempo em que oferece uma visão clara do progresso do seu projeto.

Seja para lidar com relacionamentos com clientes, lidar com vários projetos ou controlar sua equipe, a flexibilidade do Monday. com garante que ele se adapte perfeitamente à sua forma de trabalhar.

Melhores recursos do Monday. com

Automatize tarefas repetitivas, notificações e atualizações de status para economizar tempo e reduzir erros manuais

Conecte-se a mais de 200 aplicativos de terceiros, incluindo Slack, Zoom e Google Drive, para simplificar as operações comerciais

Monitore as horas faturáveis por meio do rastreamento de tempo incorporado para faturamento preciso do cliente e gerenciamento de recursos

Visualize dados por meio de painéis e gráficos personalizáveis, facilitando a tomada de decisões informadas e a supervisão de projetos

Limitações do Monday. com

O modelo de preço por assento pode se tornar caro para equipes maiores ao aumentar a escala

A plataforma altamente personalizável pode exigir um período de aprendizado para que os usuários aproveitem totalmente seus amplos recursos

Preços do Monday.com

Individual : Gratuito para até 2 usuários

Básico : uS$ 12/mês por assento

Padrão : uS$ 14/mês por assento

Profissional: uS$ 24/mês por assento

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Monday. com

G2 : 4. 7/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capturar: 4. 6/5 (mais de 5.000 avaliações)

3. FreshBooks (melhor para faturamento simples e gerenciamento financeiro)

via FreshBooks

O FreshBooks é uma poderosa plataforma de gerenciamento financeiro baseada na nuvem, projetada com freelancers, agências e pequenas empresas em mente. Ele simplifica o faturamento, o controle de despesas e o controle de tempo, tornando-o uma opção para gerenciar projetos e, ao mesmo tempo, manter suas finanças sob controle.

O que faz o FreshBooks se destacar é sua interface intuitiva e ferramentas de automação úteis. Você pode criar faturas profissionais em minutos, monitorar as horas faturáveis e controlar as despesas sem esforço algum. Sua integração perfeita com outras plataformas o transforma em uma solução completa para gerenciar suas operações comerciais.

Melhores recursos do FreshBooks

Crie e envie faturas personalizadas com lembretes automáticos de pagamento usando o faturamento automatizado

Simplifique o gerenciamento de despesas conectando sua conta bancária e categorizando as despesas com o rastreamento de despesas

Acompanhe as horas faturáveis diretamente na plataforma com o controle de horas

Gere relatórios financeiros detalhados para obter insights sobre o desempenho de seus negócios

Integração com ferramentas populares de terceiros, como Stripe, PayPal e GSuite

Limitações do FreshBooks

Recursos limitados de gerenciamento de projetos em comparação com soluções multifuncionais

Os níveis de preços mais altos podem não ser adequados para pequenas empresas ou freelancers individuais

Não possui portais de clientes avançados para comunicação extensiva com o cliente

Preços do FreshBooks

Lite: US$ 4,75 por mês

Mais: US$ 8,25 por mês

Premium: $15 por mês

Selecione: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do FreshBooks

G2: 4. 5/5 (mais de 850 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 4.400 avaliações)

4. PandaDoc (melhor para automação de documentos e soluções de assinatura eletrônica)

via PandaDoc

Está procurando uma plataforma versátil de gerenciamento de documentos que simplifique a forma como as empresas criam, compartilham e rastreiam documentos importantes? O PandaDoc pode ajudar.

Ele foi projetado para manter seus fluxos de trabalho funcionando sem problemas, com ferramentas poderosas para criar propostas e contratos, assinaturas eletrônicas integradas e colaboração em tempo real.

Ideal para freelancers, agências e pequenas empresas, o PandaDoc aprimora o gerenciamento de documentos e a comunicação com o cliente, além de simplificar as operações comerciais.

Melhores recursos do PandaDoc

Acesse uma ampla gama de modelos de propostas e contratos personalizáveis para criar documentos profissionais rapidamente

Monitore o status do documento com notificações em tempo real e rastreamento de documentos

Colabore com membros da equipe e clientes diretamente nos documentos usando ferramentas de colaboração

Armazene e reutilize componentes de documentos usados com frequência na biblioteca de conteúdo

Limitações do PandaDoc

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada para recursos avançados

Algumas integrações podem exigir taxas adicionais

Integração nativa limitada com algumas plataformas de CRM

Preços do PandaDoc

Iniciante: $35/mês por usuário

Empresas: $65/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do PandaDoc

G2: 4. 7/5 (2.600+ avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 1.100 avaliações)

Fato curioso: A Kongo Gumi, uma empresa japonesa de construção de templos, operou durante 14 séculos, adaptando-se às mudanças dos tempos. Até 2006, era a empresa familiar mais antiga do mundo em operação contínua.

5. HoneyBook (melhor para simplificar o gerenciamento de clientes para empreendedores criativos)

via HoneyBook

O HoneyBook é uma plataforma de gerenciamento de clientes projetada para empreendedores criativos e proprietários de pequenas empresas. Ela permite que eles gerenciem projetos, faturas e contratos em um só lugar.

Sua interface intuitiva e ferramentas de automação vitais permitem que os usuários otimizem a comunicação com o cliente, simplifiquem os fluxos de trabalho e aumentem a satisfação do cliente.

Portanto, é uma excelente alternativa ao Hello Bonsai para gerenciar empresas criativas.

Melhores recursos do HoneyBook

Forneça aos clientes uma plataforma centralizada no portal do cliente para acessar atualizações de projetos, faturas e contratos

Automatize tarefas repetitivas, como e-mails de acompanhamento, lembretes de pagamento e atualizações sobre o andamento do projeto com fluxos de trabalho automatizados

Envie faturas profissionais, rastreie e solicite pagamentos diretamente pela plataforma usando o rastreamento de faturas e pagamentos

Economize tempo com modelos personalizáveis para contratos, propostas e questionários

Permita que os clientes agendem compromissos ou consultas sem problemas com o agendamento integrado

Limitações do HoneyBook

Escalabilidade limitada para empresas maiores com necessidades complexas

Alguns usuários relatam desafios com a personalização além dos modelos predefinidos

As opções de integração são menos abrangentes em comparação com os concorrentes

Preços do HoneyBook

Plano inicial: $36/mês

Plano Essentials: $59/ mês

Plano Premium: $129/mês

Avaliações e resenhas do HoneyBook

G2: 4. 5/5 (mais de 150 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 600 avaliações)

6. Dubsado (Melhor para CRM personalizável para pequenas empresas)

via Dubsado

Para freelancers e pequenas empresas que desejam flexibilidade e personalização, o Dubsado oferece ambos. A plataforma de gerenciamento de negócios vem com ferramentas para gerenciar contratos, faturas e agendamento.

Ele simplifica as operações e proporciona uma experiência personalizada para seus clientes com um portal centralizado para visualizar documentos, contratos e faturas.

Se a adaptabilidade do fluxo de trabalho e o gerenciamento do relacionamento com o cliente são suas prioridades, o Dubsado é uma forte alternativa ao Hello Bonsai.

Melhores recursos do Dubsado

Crie contratos, propostas e questionários personalizados de acordo com sua marca usando formulários personalizáveis e modelos de CRM

Automatize tarefas repetitivas, como acompanhamentos, lembretes de pagamento e integração de clientes por meio da automação do fluxo de trabalho

Marque compromissos e gerencie reuniões diretamente no Dubsado por meio da integração com a agenda

Limitações do Dubsado

A configuração inicial pode ser complexa e demorada

A interface pode parecer assustadora para iniciantes

As integrações são limitadas em comparação com outros concorrentes

Preços do Dubsado

Plano inicial: US$ 20 por mês

Plano Premium: US$ 40 por mês

Avaliações e críticas do Dubsado

G2: 4. 2/5 (mais de 70 avaliações)

Capítulo: 4. 2/5 (mais de 50 avaliações)

Fato curioso: Mais de 90% dos trabalhadores disseram à HBR que as ferramentas de automação os ajudam a trabalhar de forma mais inteligente. E isso não é tudo - 85% disseram que essas ferramentas tornaram o trabalho em equipe mais fácil e colaborativo. Atualmente, a automação é mais do que apenas uma palavra da moda para as empresas!

7. Proposify (melhor para simplificar a criação e o gerenciamento de propostas)

via Proposify

Quando se trata de criar, personalizar e monitorar propostas comerciais, o Proposify dá conta do recado. Ele vem com uma interface intuitiva projetada para lidar com contratos e propostas.

Além disso, ele se integra perfeitamente com ferramentas populares de CRM e pagamento, tornando seu fluxo de trabalho ainda mais eficiente. Se seu foco é elaborar propostas vencedoras e fechar negócios mais rapidamente, o Proposify se destaca como uma excelente alternativa ao Hello Bonsai.

Melhores recursos do Proposify

Acesse modelos de propostas pré-concebidos para criar propostas profissionais e visualmente atraentes

Acompanhe quando os clientes abrem, visualizam e interagem com suas propostas para fazer um acompanhamento oportuno usando o rastreamento de documentos

Permita que os clientes adicionem assinaturas eletrônicas para obter aprovações mais rápidas

Personalize as propostas com as cores, os logotipos e as mensagens de sua marca com o branding personalizado

Colabore com os membros da equipe em tempo real para refinar propostas e fechar negócios

Limitações do Proposify

Disponibilidade limitada de ferramentas de gerenciamento de projetos em comparação com as plataformas multifuncionais

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada para recursos avançados

Recursos de nível superior, como análises avançadas, estão bloqueados nos planos premium

Preços do Proposify

Plano básico: US$ 29/mês por usuário

Plano de equipe: US$ 49/mês por usuário

Plano Comercial: $65/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Proposify

G2: 4. 6/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 290 avaliações)

Dica profissional: A comunicação clara é fundamental para o sucesso do freelancer. Inicie os projetos com um escopo de trabalho (SOW) detalhado, descrevendo as entregas, os cronogramas e as responsabilidades. Isso promove o entendimento mútuo e minimiza mal-entendidos.

8. Harvest (melhor para controle de tempo e gerenciamento de despesas)

via Harvest

Como freelancer ou proprietário de uma pequena empresa, uma ferramenta para controlar o tempo e as despesas sem complicações é uma bênção. O Harvest faz isso com um toque de simplicidade.

Desde o rastreamento de horas faturáveis e o gerenciamento de orçamentos de projetos até a geração de relatórios financeiros detalhados, ele ajuda profissionais como você a manter facilmente o controle de suas finanças.

Seu design inovador e suas integrações fáceis fazem do Harvest uma alternativa de destaque ao Hello Bonsai, especialmente se você quiser simplificar os fluxos de trabalho financeiros sem complicar demais as coisas.

Colher os melhores recursos

Acompanhe as horas faturáveis e não faturáveis separadamente em todos os dispositivos

Simplifique a categorização e a geração de relatórios de despesas para um faturamento preciso e uma supervisão financeira com o gerenciamento de despesas

Obtenha insights práticos sobre a lucratividade do projeto e a produtividade da equipe com relatórios detalhados personalizáveis

Integre-se a mais de 50 ferramentas, como QuickBooks, Trello e Slack, para otimizar os fluxos de trabalho

Gere faturas profissionais e aceite pagamentos diretamente na plataforma usando modelos

Limitações do Harvest

Não possui recursos robustos de gerenciamento de projetos encontrados em ferramentas multifuncionais

O preço pode ser menos favorável para empresas com grandes equipes ou necessidades complexas

Os recursos avançados de geração de relatórios podem exigir configuração adicional ou ferramentas externas

Preços de colheita

Plano gratuito: Gratuito para sempre

Plano Pro: $13. 75/mês por usuário

Plano Premium: $17. 50/mês por usuário

Avaliações e análises da Harvest

G2: 4. 3/5 (mais de 800 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 600 avaliações)

9. Invoice Ninja (melhor para freelancers e pequenas empresas que gerenciam faturas e pagamentos)

via Invoice Ninja

A criação de faturas e o controle de pagamentos parecem ser trabalhos de tempo integral para você? É aqui que o Invoice Ninja pode ser o pessoal extra de que sua equipe precisa.

A plataforma simplifica o processo de pagamento de ponta a ponta, com ferramentas para lidar com faturas recorrentes, opções de pagamento flexíveis e rastreamento abrangente de pagamentos em todos os projetos.

Melhores recursos do Invoice Ninja

Crie e envie faturas profissionais ilimitadas com marcas personalizadas usando o gerenciamento de faturas

Automatize os processos de pagamento com faturas recorrentes e lembretes com pagamentos recorrentes

Monitore as despesas do projeto e integre-as às faturas para faturamento usando o rastreamento de despesas

Aceite pagamentos faturando um cliente por meio de mais de 45 gateways de pagamento, incluindo Stripe, PayPal e Square

Acesse a versão gratuita, auto-hospedada e de código aberto para obter maior controle e flexibilidade

Limitações do Invoice Ninja

Recursos limitados de gerenciamento de projetos em comparação com plataformas avançadas como o ClickUp

Requer conhecimento técnico para personalizar as opções na versão de código aberto

Tem uma curva de aprendizado ao maximizar as integrações

Preços do Invoice Ninja

Plano gratuito: Gratuito para sempre

Plano Ninja Pro: $12/mês

Plano Enterprise: $16/mês

Premium Business+: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Invoice Ninja

G2: 4. 3/5 (mais de 20 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 150 avaliações)

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores usam métodos inconsistentes para monitorar itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo geralmente é disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e manter-se alinhada.

10. Teamwork. com (melhor para gerenciar projetos complexos com recursos avançados de colaboração)

O Teamwork.com emergiu rapidamente como uma plataforma popular de gerenciamento de projetos para pequenas empresas. Criada para empresas de todos os portes voltadas para o cliente, ela oferece vários recursos de gerenciamento de tarefas, colaboração em equipe e controle de tempo.

Como alternativa ao Hello Bonsai, o Teamwork. com oferece recursos avançados de gerenciamento de clientes, o que o torna ideal para empresas que precisam de ferramentas sólidas de comunicação e colaboração.

Melhores recursos do Teamwork.com

Atribua, priorize e monitore tarefas com prazos e dependências usando ferramentas de gerenciamento de tarefas

Monitore as horas faturáveis e não faturáveis usando o controle de tempo para otimizar a produtividade

Compartilhe atualizações de projetos, arquivos e feedback diretamente com os clientes para melhorar a colaboração entre eles

Permita a comunicação em tempo real e o brainstorming dentro da equipe usando o bate-papo da equipe disponível na plataforma

Use modelos de projeto personalizáveis para agilizar a configuração e a execução do projeto

Limitações do Teamwork.com

A curva de aprendizado para novos usuários pode ser íngreme devido aos seus amplos recursos

Os recursos avançados estão bloqueados nos planos de preços mais altos

As opções de integração são limitadas em comparação com concorrentes como o ClickUp

Preços do Teamwork.com

Plano de entrega: $13. 99/mês por usuário

Plano de crescimento: $25. 99/mês por usuário

Plano de escala: US$ 69,99/mês por usuário

Plano Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises do Teamwork. com

G2: 4. 4/5 (mais de 1.150 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 800 avaliações)

A alternativa perfeita do Hello Bonsai para impulsionar seus negócios?

A escolha da ferramenta de gerenciamento de negócios correta faz toda a diferença na eficiência com que você gerencia suas operações e expande seus negócios. Embora o Hello Bonsai seja uma escolha popular, ele não é a única opção disponível.

Nossas alternativas oferecem recursos exclusivos para diversas necessidades, desde gerenciamento avançado de projetos até ferramentas de comunicação com o cliente e acompanhamento financeiro.

Se você estiver procurando uma ferramenta altamente personalizável que se destaque no gerenciamento de projetos e tarefas e, ao mesmo tempo, integre recursos de controle de tempo e CRM, o ClickUp é um forte concorrente. Seus recursos versáteis fazem dele uma opção de destaque para freelancers e pequenas empresas.

Encontrar uma ferramenta que se alinhe às suas metas de negócios e o ajude a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. E o ClickUp pode lhe oferecer exatamente isso! Portanto, inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e libere seu potencial de crescimento e sucesso!