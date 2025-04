os 10 melhores softwares de entrada de projetos para um fluxo de trabalho eficiente

À medida que as organizações crescem, elas lidam com mais solicitações de projetos. No entanto, determinar os limites da proposta de projeto é crucial para um processo de admissão bem-sucedido.

Sem uma abordagem estruturada, a entrada de projetos pode levar a falhas de comunicação, perda de prazos e fracasso do projeto. Um estudo mostra que 54% dos funcionários acham que a carga de trabalho geral do projeto é a principal causa de estresse.

É nesse ponto que o software de entrada de projetos se torna indispensável. Essas ferramentas otimizam o processo de entrada de projetos, garantindo que cada solicitação seja avaliada, priorizada e monitorada.

Neste guia, examinaremos as 10 principais ferramentas que o ajudarão a gerenciar com eficiência o processo de entrada de projetos.

O que você deve procurar em um software de entrada de projetos?

Ao escolher uma ferramenta para gerenciar solicitações de projetos, procure uma que aumente a produtividade da sua equipe e ajude a criar um processo padrão de entrada de trabalho.

Esses recursos o ajudarão a identificar as ferramentas que se alinham às metas estratégicas de sua organização:

Formulários personalizáveis de recebimento de projetos: Seu software deve permitir a criação de Seu software deve permitir a criação de formulários de solicitação de projetos adaptados às necessidades da sua equipe. Isso garante que cada solicitação de projeto capture todos os detalhes necessários do início ao fim

Automação do fluxo de trabalho: Os recursos de automação economizam tempo convertendo as solicitações de projeto aprovadas diretamente em tarefas ou projetos acionáveis, reduzindo o esforço manual

Ferramentas de colaboração: A colaboração é fundamental durante o processo de entrada e solicitação de projetos. Procure ferramentas que facilitem discussões em tempo real entre os principais participantes, incluindo opções para comentários e compartilhamento de documentos

Rastreamento em tempo real: Painéis e recursos de relatórios ajudam a obter informações importantes sobre seu portfólio de projetos. Isso o ajuda a monitorar o progresso de todas as solicitações e a tomar decisões informadas

Recursos de integração: A capacidade de se integrar perfeitamente a outras ferramentas, como CRMs, A capacidade de se integrar perfeitamente a outras ferramentas, como CRMs, software de gerenciamento de projetos , aplicativos de comunicação ou software de gerenciamento de tarefas, garante fluxos de trabalho tranquilos em toda a sua pilha de tecnologia

Escalabilidade: Escolha um software escalável para acomodar suas crescentes necessidades de trabalho de projeto e gerenciar o processo de entrada de trabalho sem problemas

Dica profissional: Para simplificar o processo de entrada de projetos, teste os planos gratuitos ou as avaliações do software para garantir que ele se alinhe ao fluxo de trabalho da sua equipe. Certifique-se de que ele seja fácil de configurar e usar para que sua equipe possa adotá-lo rapidamente.

Os 10 melhores softwares de entrada de projetos

Para ajudá-lo a escolher a melhor opção, elaboramos uma lista com as 10 melhores ferramentas para lidar com o processo padrão de admissão. Essas ferramentas atendem a diversas necessidades em todo o ciclo de vida do gerenciamento de projetos, garantindo que haja uma opção perfeita para cada equipe.

Vamos dar uma olhada nas melhores ferramentas para ajudá-lo a lidar com as solicitações de novos projetos!

1. ClickUp (melhor para gerenciamento abrangente e personalizável de entrada de projetos)

O ClickUp é a opção ideal para empresas que precisam de uma ferramenta de gerenciamento de portfólio de projetos que lide com o processo de entrada de projetos.

Essa plataforma abrangente de gerenciamento de projetos e produtividade oferece uma interface intuitiva que simplifica o processo de entrada de trabalho e ajuda você a enviar propostas de alta qualidade.

Visualização de formulário click-up

Automatize o processo de registro de projetos usando o ClickUp Form View para capturar facilmente todos os detalhes necessários do projeto

Usando o ClickUp Form View, você pode capturar respostas e encaminhar instantaneamente o trabalho para as equipes certas, ajudando a obter um processo de admissão padronizado.

Quer ir mais longe? Personalize os formulários de acordo com suas necessidades específicas. Isso o ajudará a capturar todos os detalhes essenciais do projeto, desde as informações do cliente e o escopo do projeto até o orçamento e os cronogramas.

Além disso, você pode integrá-las aos seus fluxos de trabalho existentes, permitindo a coleta de dados sem interrupções e reduzindo a entrada manual de dados para suas solicitações de trabalho.

Gerenciamento de Projetos ClickUp

Gerencie as tarefas do projeto atribuindo-as ao participante certo e incluindo informações detalhadas com o ClickUp Project Management

Além da criação de formulários, o ClickUp se destaca na automação dos principais aspectos do processo de admissão de projetos. Usando os recursos do ClickUp Project Management, conecte todos os seus fluxos de trabalho, documentos, painéis e muito mais em um local central e defina todas as etapas do processo.

Independentemente de você supervisionar uma equipe pequena ou uma grande organização, a escalabilidade e o recurso de controle de tempo do ClickUp garantem que a entrada de trabalho permaneça eficiente.

ClickUp Chat

Compartilhe anotações, colabore com os membros da sua equipe e garanta uma comunicação rápida e conveniente usando o ClickUp Chat

O ClickUp Chat revolucionou a colaboração da nossa equipe ao integrar a comunicação e o gerenciamento de projetos, eliminando a necessidade de várias ferramentas.

Você pode usar o Chat para:

Vincule automaticamente as conversas às tarefas e aos documentos certos no ClickUp para obter um contexto completo

Crie tarefas diretamente das mensagens de bate-papo com um único clique e atribua-as aos membros relevantes da equipe com o FollowUps™ Feature

Faça chamadas improvisadas de áudio e vídeo e compartilhe sua tela com a equipe usando o recurso SyncUps para esclarecer dúvidas e preocupações em tempo real

Melhores recursos do ClickUp

Acione ações automatizadas, como a atribuição de tarefas, o envio de notificações e a atualização de status, para agilizar o processo de recebimento de projetos com o ClickUp Automations

Planeje e gerencie cronogramas com precisão com o aplicativo nativo de controle de tempo ClickUp , que pode ser usado até mesmo na extensão do Chrome

Acompanhe e faça benchmark do status do projeto com os ricos e interativos ClickUp Dashboards que você pode personalizar conforme sua necessidade e compartilhar com as partes interessadas

Use o ClickUp Brain para conectar toda a sua infraestrutura digital - de pessoas a tarefas e documentos dentro do ClickUp e até mesmo todos os aplicativos conectados

Conecte o ClickUp a aplicativos comerciais essenciais, como CRMs, plataformas de marketing e ferramentas de comunicação, para melhorar a eficiência geral

Utilize os painéis avançados de relatórios e análises do ClickUp Portfolios para monitorar as principais métricas, identificar gargalos e obter insights sobre o processo de entrada de trabalho

Limitações do ClickUp

O extenso conjunto de recursos pode ser confuso para iniciantes

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Os usuários elogiam o ClickUp por seu gerenciamento intuitivo de tarefas, personalização perfeita e capacidade de lidar com fluxos de trabalho complexos. Isso torna a ferramenta ideal para lidar com o processo de solicitação de sua empresa!

Os formulários e processos de aprovação são muito fáceis de implementar e facilitam muito o processamento de solicitações entre departamentos, economizando tempo.

➡️ Leia mais: Dicas de gerenciamento de projetos para gerentes ocupados (modelo gratuito!)

2. Asana (melhor para equipes ágeis e fluxos de trabalho visuais)

via Asana

A próxima da nossa lista é a Asana, uma popular ferramenta de gerenciamento de projetos conhecida por sua interface intuitiva e foco em fluxos de trabalho visuais. Embora não tenha sido projetada especificamente como um software dedicado à entrada de projetos, a Asana oferece recursos que simplificam os processos de entrada de projetos, especialmente para equipes que prosperam em ambientes ágeis.

Organiza tarefas, acompanha o andamento do projeto e mantém uma linha clara de comunicação entre os membros da equipe. Ele divide as solicitações de projetos recebidas em tarefas gerenciáveis, ajudando a aliviar a pressão sobre o gerente de projeto ou os tomadores de decisão.

Melhores recursos da Asana

Implemente formulários de admissão para coletar informações sobre o projeto de clientes e participantes

Use quadros Kanban, gráficos de Gantt e outras ferramentas visuais para acompanhar o andamento do projeto e identificar gargalos

Integre-se a outros aplicativos de negócios populares, como o Slack e o Microsoft Teams, para criar um fluxo de trabalho claro

Limitações da Asana

Os recursos de registro de projetos da Asana não são tão abrangentes

O preço aumenta a cada novo usuário, tornando-o caro para equipes maiores

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito para sempre

Inicial : uS$ 10,99/mês por usuário

Avançado: uS$ 24,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Asana

G2: 4. 4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 13.000 avaliações)

Os usuários adoram a Asana por sua transparência e por permitir que eles lidem com projetos internos com monitoramento de tempo e comunicação clara.

A Asana ajudou nossa organização a ser mais eficiente e produtiva com nosso tempo. Gastamos menos tempo procurando coisas porque as temos organizadas em projetos para cada uma de nossas equipes. Com o recurso de data de conclusão, conseguimos manter o controle sobre o que precisa ser realizado. Também temos mais visibilidade sobre o que as equipes estão fazendo, como o trabalho está progredindo e quando precisamos intervir e ajudar a levar algo até a linha de chegada.

Dica profissional: Hoje em dia, o gerenciamento eficaz de projetos é essencial. Analise os principais desafios do gerenciamento de projetos e saiba como enfrentá-los para obter cronogramas de projetos tranquilos.

3. Workamajig (melhor para agências de criação e equipes de marketing)

via Workamajig

O Workamajig é uma plataforma abrangente de automação de fluxo de trabalho para agências de criação e equipes de marketing. Ela oferece recursos para gerenciar o ciclo de vida do projeto, desde a entrada inicial do cliente até a execução do projeto, o faturamento e o gerenciamento do portfólio de projetos.

O que diferencia o Workamajig é seu foco nas necessidades exclusivas das equipes de criação. Ele oferece visibilidade clara de todo o processo de entrada de projetos para agências que lidam com vários projetos de clientes. Isso facilita o gerenciamento das finanças, a coleta de informações, a alocação de tarefas e muito mais.

Melhores recursos do Workamajig

Crie formulários personalizados de admissão de projetos para coletar as informações necessárias dos clientes

Automatize a criação de tarefas, a alocação de recursos e o envio de atualizações de status para aumentar a eficiência

Gere propostas e contratos personalizados para os clientes rapidamente para simplificar a criação de propostas de projetos

Limitações do Workamajig

O Workamajig é voltado para agências de criação e equipes de marketing, o que limita seu uso em outros setores

Curva de aprendizado mais acentuada em comparação com ferramentas de gerenciamento de projetos fáceis de usar

Preços do Workamajig

Internamente : uS$ 39/mês por usuário (mais de 20 usuários)

Agência : uS$ 39/mês por usuário (mais de 20 usuários)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Workamajig

G2: 3. 8/5 (280 avaliações)

Capítulo: 3. 7/5 (mais de 300 avaliações)

Os usuários adoram a interface intuitiva do Workamajig e a capacidade de lidar com diferentes consultas de clientes.

Adoro o fato de o Workamajig oferecer várias opções de personalização para a configuração de projetos e relatórios. Raramente encontro obstáculos no sistema quando se trata de fluxos de processos. O atendimento ao cliente é impecável; já enviei centenas de e-mails com perguntas e eles sempre respondem prontamente e de forma graciosa.

📮 Insight do ClickUp: 37% dos funcionários enviam notas de acompanhamento ou atas de reunião para monitorar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. De acordo com a pesquisa da ClickUp, sem um sistema unificado para capturar decisões, os principais insights de que você precisa podem ficar enterrados em canais de comunicação como chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, bate-papos e documentos, garantindo que nada fique perdido.

4. Wrike (melhor para grandes empresas e fluxos de trabalho dimensionáveis)

via Wrike

O Wrike é um poderoso software de entrada de projetos projetado para ser escalável. Ele gerencia o processo de entrada de projetos para capturar, priorizar e executar com eficiência as solicitações de projetos.

Sua interface intuitiva e seus recursos de automação se adaptam às necessidades em evolução de equipes em crescimento, ajudando-o a atingir suas metas organizacionais em um cenário competitivo.

Não importa se você está gerenciando um único projeto ou um portfólio inteiro, o software oferece a visibilidade e o controle necessários para fornecer resultados com eficiência.

Melhores recursos do Wrike

Crie um formulário personalizado de registro de projetos para coletar as informações necessárias dos clientes e dos participantes

Acompanhe o andamento do projeto em tempo real para obter insights sobre o desempenho do projeto

Integre-se perfeitamente a mais de 400 aplicativos, incluindo Slack, Google Drive e Salesforce

Limitações do Wrike

Navegação e configuração complexas

É caro, principalmente para equipes grandes, o que o torna uma opção menos econômica

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: $10/mês por usuário

Empresarial : uS$ 24,80/mês por usuário

Empresa : Preços personalizados

Prêmio: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4. 2/5 (mais de 3.700 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 2.700 avaliações)

Fato curioso: A organização média usa mais de 130 ferramentas SaaS, o que torna as integrações cruciais para manter sua pilha de tecnologia conectada e eficiente.

➡️ Leia mais: Estratégias de desenvolvimento de projetos: Guia passo a passo

5. Smartsheet (melhor para gerenciamento de projetos e relatórios orientados por dados)

via Smartsheet

O Smartsheet é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos que combina a flexibilidade das planilhas eletrônicas para o processo de admissão de projetos. Isso permite que você crie um formulário personalizado de admissão de projetos na interface semelhante a uma planilha.

Essa ferramenta permite que você acompanhe o progresso e garanta a responsabilidade. É amplamente utilizada por equipes dos setores de TI, marketing e manufatura para gerenciar solicitações de projetos complexos para um portfólio de projetos saudável.

Melhores recursos da planilha

Capture solicitações de projetos e acompanhe o progresso usando uma interface familiar semelhante a uma planilha

Gerencie o processo de admissão com recursos para automatizar a distribuição do trabalho e avaliar as solicitações

Use recursos como coedição em tempo real, comentários e @menções para simplificar o processo de recebimento

Limitações da planilha

A interface baseada em planilhas pode não ser intuitiva, principalmente quando se trata de gerenciamento de propostas de projetos complexos

Não há plano gratuito, e o custo é alto mesmo para o plano básico

Preços da planilha

Profissional: uS$ 12/mês por usuário

Empresarial : uS$ 24/mês por usuário

Empresa : Preços personalizados

Gerenciamento avançado do trabalho: Preços personalizados

Classificações e análises da planilha de resumo

G2: 4. 4/5 (mais de 18.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 3.000 avaliações)

6. Adobe Workfront (melhor para projetos de grande escala e colaboração em nível corporativo)

via Adobe Workfront

O Adobe Workfront é uma plataforma abrangente de gerenciamento de trabalho em nível corporativo. Seu módulo dedicado de entrada de projetos simplifica a captura de solicitações de projetos, a coleta de requisitos e a obtenção de aprovações.

A melhor parte dessa ferramenta da Adobe é que ela permite criar formulários personalizados para capturar todas as informações necessárias do projeto, inclusive detalhes do cliente, escopo do projeto, orçamento e cronogramas.

Melhores recursos do Adobe Workfront

Crie e use formulários de admissão para coletar todas as informações necessárias sobre o projeto dos clientes e das partes interessadas

Lide com projetos externos e internos de grande escala, simplificando o gerenciamento do portfólio de projetos

Integre seu processo de entrada de trabalho com a Adobe Creative Cloud e outras ferramentas corporativas

Limitações do Adobe Workfront

Plataforma complexa e rica em recursos, com uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Caro em comparação com seus pares

Preços do Adobe Workfront

Selecione : Preços personalizados

Prime : Preços personalizados

O melhor: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Adobe Workfront

G2: NA

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 1.400 avaliações)

Os usuários adoram a abrangência da ferramenta da Adobe e o fato de poderem lidar com as etapas do processo de admissão de projetos.

O amplo conjunto de ferramentas do Workfront é fantástico. Como resultado, podemos acompanhar os projetos e documentos em um local de fácil acesso, perfeito para auditorias e outras necessidades de manutenção de registros.

7. ProjectManager (Melhor pela interface amigável e facilidade de uso)

via ProjectManager

O ProjectManager é uma ferramenta de gerenciamento de projetos de fácil utilização, desenvolvida para agilizar as solicitações de projetos para as equipes, especialmente o gerente de projetos e as equipes de liderança.

Criado para dar suporte a metodologias ágeis, ele oferece uma interface intuitiva para planejar, acompanhar e gerenciar com eficiência a entrada de trabalho. Recursos como formulários automatizados de entrada de projetos, acompanhamento de projetos e atualizações de progresso em tempo real facilitam o gerenciamento de projetos desde o início até a conclusão.

Melhores recursos do ProjectManager

Crie um formulário detalhado de registro de projetos para capturar todas as informações necessárias sobre o projeto

Monitore o andamento do projeto em tempo real com gráficos de Gantt interativos, quadros Kanban e outras ferramentas visuais

Use relatórios detalhados de projetos para o planejamento de recursos e capacidades

Integre suas informações facilmente com ferramentas de CRM e de planejamento de projetos, como Trello, JIRA e outras

Limitações do ProjectManager

A funcionalidade pode ser limitada em comparação com algumas das plataformas de nível mais empresarial

Os recursos de relatório e análise não são tão avançados

Preços do ProjectManager

Equipe : uS$ 16/usuário por mês

Empresarial : uS$ 28/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ProjectManager

G2: 4. 4/5 (mais de 90 avaliações)

Capítulo: 4. 1/5 (mais de 300 avaliações)

➡️ Leia mais: Análise do ambiente do projeto: Conceito, fatores e dicas para lidar com as incertezas no gerenciamento de projetos

8. Acuity PPM (melhor para gerenciamento de portfólio e alocação de recursos)

via Acuity PPM

O Acuity PPM é uma solução abrangente de gerenciamento de portfólio que ajuda a melhorar o processo de entrada de projetos. Embora não tenha sido criado para lidar com solicitações de projetos, ele aprimora o gerenciamento de portfólio de projetos (PPM) e garante que as equipes tenham uma visão clara de seu processo.

Com análises avançadas, recursos de gerenciamento de recursos e recursos de integração, ele simplifica o processo de admissão e ajuda a priorizar os projetos mais valiosos.

Melhores recursos do Acuity PPM

Avalie e priorize as solicitações de projetos com base em seu alinhamento com o valor estratégico e o status atual

Alocar recursos em todo o portfólio de projetos para maximizar o ROI e minimizar os riscos

Monitore os principais indicadores de desempenho (KPIs) e gere relatórios perspicazes para identificar áreas de melhoria

Limitações do Acuity PPM

Solução especializada de gerenciamento de portfólio, que pode ser um exagero para algumas organizações

Ideal somente se os recursos avançados corresponderem às suas prioridades estratégicas

Preços do Acuity PPM

PPM Starter : uS$ 750 por mês (5 licenças pagas)

PPM Essentials : uS$ 1.050 por mês (5 licenças pagas)

PPM Plus : uS$ 1.500 por mês (5 licenças pagas)

PPM Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Acuity PPM

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

9. BrightWork (melhor para integração com o Microsoft 365 e fluxos de trabalho simplificados)

via BrightWork

O BrightWork é uma plataforma de gerenciamento de projetos e automação de fluxo de trabalho que se integra perfeitamente ao Microsoft 365. Isso o torna uma escolha popular para organizações que dependem muito das ferramentas da Microsoft.

Uma abordagem simplificada para a entrada de trabalho permite que os usuários capturem solicitações de projetos e gerenciem fluxos de trabalho no ambiente familiar da Microsoft. Ele também pode ser usado para criar formulários personalizados para capturar solicitações de projetos, incluindo detalhes como informações do cliente, escopo do projeto, cronogramas e orçamento.

Melhores recursos do BrightWork

Integre-se perfeitamente a outros aplicativos do Microsoft 365, como Outlook, Teams e SharePoint

Use modelos personalizáveis para criar um formulário detalhado de entrada de projeto para coletar informações dos participantes

Simplifique os fluxos de trabalho de aprovação monitorando o andamento do projeto em tempo real com painéis e relatórios interativos

Limitações do BrightWork

Limitado às organizações que já estão usando o Microsoft 365

A plataforma não é rica em recursos

Preços da BrightWork

Projeto: Gratuito para sempre

Equipes : uS$ 14/usuário por mês (20-50 usuários)

Grupos : uS$ 12/usuário por mês (51-100 usuários)

Departamentos : uS$ 10/usuário por mês (101-250 usuários)

Divisões : uS$ 8/usuário por mês (251-500 usuários)

Organizações: uS$ 6/usuário por mês (501-1000 usuários)

Avaliações e resenhas do BrightWork

G2: NA

Capítulo: NA

Os gerentes de projeto adoram como a plataforma ajuda a facilitar o gerenciamento de projetos e portfólios.

Os recursos do produto BrightWork facilitam o gerenciamento de nossos projetos e portfólios e os tornam mais bem-sucedidos. Como gerente do nosso PMO, posso decidir rapidamente quais projetos serão aprovados e quais serão rejeitados. Usando seus modelos de gerenciamento de projetos OTB, podemos começar com a quantidade certa de gerenciamento de projetos para o projeto e a equipe em questão.

10. Planview (melhor para projetos complexos e gerenciamento de portfólio em nível empresarial)

via Planview

O Planview é uma solução abrangente de gerenciamento de portfólio em nível empresarial que oferece recursos robustos para o gerenciamento de projetos e portfólios complexos.

Ele fornece um módulo dedicado à entrada de projetos, permitindo que as organizações capturem solicitações, avaliem propostas e priorizem iniciativas com base em objetivos estratégicos. Isso é particularmente adequado para organizações que precisam de visibilidade da alocação de recursos e da priorização de projetos em escala.

Melhores recursos do Planview

Avalie e priorize propostas de projetos com base em seu alinhamento com as metas organizacionais

Alocar recursos de forma eficaz em todo o portfólio de projetos para maximizar o ROI e minimizar os riscos

Lidar com projetos de grande escala com várias dependências e fluxos de trabalho complexos

Limitações da visualização do plano

O excesso de recursos leva à complexidade e ao aumento dos custos

Preços de visualização

Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Avaliações e resenhas do Planview

G2: NA

Capítulo: NA

Os usuários adoram a facilidade de acompanhar os cronogramas dos projetos com a plataforma e a rapidez com que podem executar os projetos todos os dias.

Esse é um incrível software de gerenciamento de projetos que cria e gerencia cronogramas e organização de projetos. Ele nos permite rastrear facilmente as horas de tarefas e atividades do projeto e o tempo nos prazos. Ele alinha muito bem os projetos e fornece ferramentas para executar cada projeto dia a dia. É facilmente acessível de qualquer lugar.

Simplifique o processo de admissão de projetos com o ClickUp

Um processo de entrada de projetos bem estruturado é a base de um gerenciamento de projetos bem-sucedido. Depois de explorar as principais opções de software de entrada de projetos, fica claro que a ferramenta certa faz toda a diferença na otimização da eficiência e no alinhamento dos projetos com as metas estratégicas.

Entre essas ferramentas, o ClickUp é a solução ideal para empresas que buscam simplificar e aprimorar o processo de entrada de trabalho.

Se você precisa gerenciar solicitações de projetos, priorizar o trabalho, monitorar projetos ou aumentar a colaboração, o ClickUp capacita sua organização a simplificar o processo.

Pronto para elevar o nível de seu processo de entrada de projetos? Experimente o ClickUp hoje mesmo e veja como uma poderosa solução de entrada de projetos impulsiona seu sucesso!