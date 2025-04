10 melhores softwares de CRM simples em 2025

A ideia de "começar pequeno e continuar pequeno" não agrada a todos - exceto a 41 milhões de pessoas. 🤷‍♀️

Não é brincadeira - 41 milhões de pessoas são solopreneurs ou possuem pequenas empresas nos EUA, e veja só: 82% delas estão perfeitamente satisfeitas por não expandirem seus negócios.

Mas, embora o tamanho de sua empresa possa não mudar, suas operações e a necessidade de ferramentas mais inteligentes mudarão. Eventualmente, o Google Workspace e uma pilha de notas adesivas não serão suficientes, e a adoção de um software de gerenciamento de projetos sofisticado parecerá um investimento desnecessário.

Afinal, por que fazer alarde de recursos que você nunca usará - financeiramente ou em termos de esforço?

Portanto, para esses 41 milhões de pequenas, mas poderosas empresas, nós o cobrimos com um resumo do melhor software de CRM simples que equilibra a quantidade certa de funcionalidade sem complicar demais as coisas. 👍

O que você deve procurar em um CRM simples?

Um CRM simples não precisa ser monótono - ele pode ter um grande impacto e ser fácil de usar. Veja o que procurar ao buscar o melhor software de CRM simples:

Adoção pela equipe 🤝

Um CRM simples deve se concentrar em facilitar o trabalho das equipes de vendas. Ele deve ajudá-las a fechar mais negócios, automatizar tarefas e facilitar o acompanhamento. Pontos de bônus se ele incluir suporte de integração para suavizar a curva de aprendizado.

🧠 Você sabia: 98% dos compradores de CRM consideram os recursos de automação de vendas uma prioridade máxima ao escolher um CRM.

Valor para o dinheiro 💹

As pequenas empresas não podem se dar ao luxo de pagar taxas ocultas. Procure um CRM que ofereça relatórios personalizados, visualizações de pipeline de vendas e automação de tarefas sem taxas extras.

Seu CRM deve ajudar os representantes a se concentrarem no fechamento de negócios, em vez de ficarem perseguindo tarefas. Recursos como gerenciamento de pipeline, pontuação de leads, sincronização de e-mail e agendamento de reuniões podem transformar o caos em clareza.

Integrações ✅

Não confunda sua equipe com uma centena de aplicativos. A escolha de um software de CRM que funcione com suas ferramentas ou plataformas favoritas (como Zapier ou Zoom) é essencial para fluxos de trabalho perfeitos.

Personalização 🙌

De pipelines a tags, garanta que seu CRM se adapte à sua empresa - e não o contrário.

Automação de tarefas e IA 🤖

Escolha soluções de CRM com ferramentas de IA para redação de e-mails, transcrição de chamadas e resumos de linhas do tempo - elas aumentarão sua produtividade.

Os 10 melhores CRM simples

Como empresa, você não tem tempo a perder com tarefas insignificantes ou repetitivas. No entanto, os processos comerciais e de vendas são tão complexos que 32% dos representantes de vendas gastam mais de uma hora por dia na entrada manual de dados.

Mas não se preocupe, nós o ajudamos. Aqui estão dez ferramentas simples de CRM para economizar seu tempo e esforço.

1. ClickUp (melhor para gerenciar relacionamentos com clientes e gerenciamento de projetos)

Em geral, os maiores desafios que as empresas enfrentam no relacionamento com os clientes são problemas de qualidade dos dados, comunicação deficiente e custos elevados. No entanto, antes de se aprofundar nas soluções, é importante identificar os desafios exclusivos de sua organização.

Depois de identificar esses pontos problemáticos, escolha um software de CRM como o ClickUp que possa resolvê-los com eficiência.

O ClickUp CRM combina funcionalidades de CRM, gerenciamento de projetos, atribuições de tarefas e compartilhamento de documentos em uma plataforma elegante. É o aplicativo definitivo de tudo para o trabalho. 💯 Isso significa que não é mais necessário alternar entre ferramentas ou pagar por um software que você mal usa - com o ClickUp, tudo é centralizado.

Por exemplo, o modelo Voice of the Customer do ClickUp ajuda você a reunir e analisar o feedback dos clientes de forma estruturada.

Para equipes de suporte, o modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp facilita o monitoramento de tíquetes recebidos e resoluções, consolidando tíquetes, chats e tarefas prioritárias.

Para simplificar as coisas, o ClickUp Custom Statuses ajuda você a criar indicadores visuais para cada estágio do seu pipeline - pense em "Hot Lead 🔥", "Negotiating 🤝" ou "Closed-Won 💸". "

Modifique facilmente o status de uma tarefa ou projeto usando o ClickUp Custom Statuses

Os campos personalizados do ClickUp são ainda mais restritos. Deseja rastrear o orçamento, o local ou o tipo de lead de um cliente? Adicione campos como "LTV (Lifetime Value)" ou "Lead Score" ao seu CRM e personalize a organização dos dados de acordo com sua empresa.

Dica profissional: Em vez de inserir dados manualmente todas as vezes, use o ClickUp Brain; sua automação com IA gera uma tarefa de acompanhamento quando um negócio passa para "Proposta enviada" e envia lembretes para tarefas que se aproximam dos prazos, o que também economiza tempo.

Da mesma forma, o ClickUp Docs é onde a colaboração encontra o gerenciamento do conhecimento. Enquanto isso, o ClickUp Whiteboards é ótimo para brainstorming. Ambas as ferramentas permitem que você designe as partes interessadas à medida que avança, acesse a comunicação e o feedback em tempo real e colabore de uma forma que mantenha todos responsáveis.

Por fim, você não precisa se preocupar em como integrar um sistema de CRM ao seu fluxo de trabalho existente. O ClickUp cuida disso, integrando-se a ferramentas populares como Slack, Google Calendar e Zoom.

Na verdade, vamos lhe dar uma vantagem inicial. O modelo de CRM do ClickUp foi projetado para simplificar o gerenciamento do relacionamento com o cliente para empresas de todos os tamanhos.

Faça o download deste modelo Cultive leads, gerencie contas complexas e automatize tarefas repetitivas usando o modelo de CRM do ClickUp

Esse modelo centraliza seu sistema para rastrear leads, gerenciar oportunidades e organizar informações de contato em um só lugar.

Recursos como pipelines personalizáveis e priorização de tarefas por estágio de vendas capacitam as equipes a manter o foco no que importa: ganhar negócios e construir relacionamentos duradouros.

Melhores recursos do ClickUp ✅

Fluxos de trabalho personalizáveis : Crie pipelines de vendas, status personalizados e campos para rastrear detalhes do cliente, estágios de vendas e muito mais

Múltiplas visualizações : Acesse tarefas e consultas por meio de quadros Kanban, Calendário ou visualizações de tabela para uma organização perfeita

Automação de tarefas com IA : Automatize tarefas rotineiras de CRM, como notificações por e-mail, atualizações de negócios e atribuições de tarefas

Fortes integrações : Sincronize com ferramentas como Slack, Google Calendar, Loom e Zoom para aprimorar os fluxos de trabalho e a comunicação

Quadros brancos para colaboração : Faça brainstorming, crie estratégias e planeje com ferramentas visuais para melhorar o trabalho em equipe

Campos personalizados : Adicione campos para rastrear tipos de leads, orçamentos, detalhes de contato ou tamanho da empresa para centralizar os dados dos clientes

Compartilhamento de documentos: Use o ClickUp Docs para criar, compartilhar e gerenciar modelos ou relatórios com facilidade

Limitações do ClickUp 💢

Novos usuários podem precisar de algum tempo para se familiarizar com as diversas opções da plataforma

Preços do ClickUp 💰

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Enterprise : Entre em contato para obter preços

ClickUp AI: Adicionar por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp 🌟

G2 : 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo 1: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Eu adoro o ClickUp! Eu o uso para tudo em minha empresa, desde o gerenciamento do pipeline de vendas até o ciclo de vendas do CRM, bem como as comunicações da equipe e meu cronograma de produção

2. HubSpot (melhor para gerenciamento escalável de clientes)

via HubSpot

As empresas que desejam centralizar as interações com os clientes e os processos de vendas sem complicar demais podem optar pelo HubSpot CRM.

Seu plano gratuito inclui gerenciamento de contatos, rastreamento de e-mails e um pipeline de vendas visual, o que o torna uma opção prática para iniciar pequenas equipes ou empresas.

Os painéis personalizados da HubSpot também exibem claramente a atividade de vendas, facilitando aos gerentes o acompanhamento do desempenho e a identificação de oportunidades.

Melhores recursos da HubSpot ✅

CRM gratuito para iniciantes : Aproveite o gerenciamento de contatos, os pipelines de vendas e as ferramentas de relatórios com armazenamento ilimitado de dados para até 1.000 contatos

Gerenciamento de pipeline : Visualize seu pipeline de vendas com a funcionalidade de arrastar e soltar para priorizar leads e fechar negócios mais rapidamente

Ferramentas baseadas em IA : Automatize e-mails, agende reuniões e acompanhe as interações com os clientes em tempo real para aumentar a produtividade

Painéis personalizados : Monitore as principais métricas com relatórios detalhados sobre a atividade de vendas, o desempenho da equipe e as oportunidades de crescimento

Fortes integrações: Sincronize com ferramentas como Slack, Google Calendar e Zoom para um fluxo de trabalho contínuo

Limitações da HubSpot 💢

Preços para equipes maiores : Recursos avançados e assentos adicionais podem ficar caros para organizações em crescimento

Relatórios de sequências: Há visões gerais de alto nível disponíveis, mas falta profundidade nos testes A/B para sequências de e-mail

Preços da HubSpot 💰

Plano gratuito

Plataforma para clientes iniciantes : uS$ 12/mês

Plataforma Profissional do Cliente : uS$ 1.170/mês

Enterprise Customer Platform: uS$ 4.300/mês

Avaliações e resenhas da HubSpot 🌟

G2 : 4. 4/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capítulo 1: 4. 5/5 (mais de 4.270 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a HubSpot?

O Hubspot funciona bem como CRM, especialmente para aqueles que desejam otimizar seus processos de marketing, vendas e serviços em uma única plataforma.

3. Freshsales (melhor para assistência de vendas com tecnologia de IA)

via Freshsales

O Freshsales foi projetado para ajudar as pequenas e médias empresas a otimizar seus pipelines de vendas, automatizar tarefas e fechar negócios mais rapidamente.

Além disso, com a IA Freddy em seu núcleo, o Freshsales fornece insights valiosos, como pontuação de leads e recomendações de negócios, para ajudar as equipes a se concentrarem em clientes potenciais de alta prioridade.

Você pode contar com a visão 360° do cliente e os recursos de rastreamento de eventos para uma comunicação personalizada.

Melhores recursos do Freshsales ✅

Assistência de IA do Freddy : Automatiza a pontuação de leads, as recomendações de negócios e a geração de e-mails para aumentar a produtividade

Visão 360° do cliente : Centraliza as interações com os clientes e fornece percepções contextuais para um melhor envolvimento

Pipeline de vendas do tipo arrastar e soltar : Visualize, classifique e atualize os negócios de forma eficiente com uma visualização Kanban intuitiva

Rastreamento de eventos : Monitore o comportamento e as interações dos usuários para criar estratégias de comunicação direcionadas

Chamadas no aplicativo: Faça e acompanhe chamadas sem software de terceiros; inclui discadores automáticos e roteamento de chamadas

Limitações do Freshsales 💢

Exportação de dados: Opções limitadas para relatórios personalizados avançados

Acessibilidade do colaborador: Permissões complicadas e gerenciamento de funções

Suporte ao cliente: Tempos de resposta e resolução de problemas inconsistentes

Níveis de preços: Custos mais altos para recursos avançados podem não ser adequados para equipes menores

Atualizações de interface: Alterações ocasionais sem notificação podem interromper os fluxos de trabalho

Preços do Freshsales 💰

Crescimento : uS$ 9/mês por usuário

Profissional: uS$ 39/mês por usuário

Enterprise: uS$ 59/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Freshsales 🌟

G2 : 4. 5/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capítulo 1: 4. 5/5 (mais de 610 avaliações)

4. Zoho CRM (melhor em termos de personalização e preço acessível)

via Zoho

O Zoho CRM é especialmente popular entre as pequenas e médias empresas por causa de seus recursos interessantes e preço acessível.

Sua interface altamente personalizável permite que as empresas personalizem os fluxos de trabalho, gerenciem os dados dos clientes e otimizem os processos de vendas sem gastar muito.

Além disso, uma pequena equipe que usa a visão 360° do cliente do Zoho CRM pode envolver os clientes em vários canais.

Melhores recursos do Zoho CRM ✅

Fluxos de trabalho personalizados : Adapte fluxos de trabalho, regras de pontuação e estágios de vendas para atender às necessidades de sua empresa

Visão 360° do cliente : Acesse perfis detalhados de clientes e gerencie interações multicanais com eficiência

Assistente de IA Zia : Aproveite os insights baseados em IA para reescrever e-mails, detectar anomalias e fazer previsões de vendas

Fortes integrações : Conecte-se com mais de 1.000 aplicativos, incluindo o ecossistema da Zoho e plataformas populares de terceiros

Ferramentas de vendas: Recursos como previsão, pontuação e sinais de vendas melhoram a tomada de decisões e o fechamento de negócios

Limitações do Zoho CRM 💢

Sobrecarga de recursos : Opções extensas podem sobrecarregar novos usuários ou pequenas equipes

Curva de aprendizado : Requer tempo e recursos para utilizar plenamente seus recursos

Consistência do suporte: Críticas mistas sobre a capacidade de resposta e orientação do suporte ao cliente

Preços do Zoho CRM 💰

Edição gratuita

Plano padrão : uS$ 14/mês por usuário

Plano Profissional : uS$ 23/mês por usuário

Plano Enterprise: uS$ 40/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Zoho CRM 🌟

G2 : 4. 1/5 (mais de 2.700 avaliações)

Capítulo 1: 4. 3/5 (mais de 6.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho CRM?

Ela permite automatizar tarefas, melhorar a colaboração com a equipe e, assim, reduzir o tempo que dedicamos às tarefas administrativas.

5. Monday CRM (melhor para automações e fluxos de trabalho intuitivos)

via Monday

O Monday CRM oferece uma plataforma altamente personalizável para gerenciar pipelines de vendas, tarefas e interações com clientes.

Com sua interface de arrastar e soltar, os usuários podem criar fluxos de trabalho sem esforço, configurar estágios de negócios e automatizar tarefas repetitivas.

As equipes de vendas menores podem acompanhar os negócios com os pipelines personalizáveis do Monday e automatizar a atribuição de leads e o acompanhamento por e-mail.

Melhores recursos do Monday CRM ✅

Pipelines personalizados : Crie e gerencie facilmente os estágios do negócio com a funcionalidade de arrastar e soltar

Automação : Automatize tarefas repetitivas, como atribuição de leads e acompanhamento de e-mails, para aumentar a eficiência

Múltiplas visualizações : Acesse os dados de vendas por meio de gráficos de Gantt, calendários e quadros Kanban para melhor visualização

Ferramentas de IA : Automatize a composição de e-mails, a geração de tarefas e as otimizações de fluxo de trabalho com IA integrada

Integrações: Conecte-se perfeitamente ao Google Calendar, Slack e outras ferramentas para um fluxo de trabalho coeso

Limitações do CRM na segunda-feira 💢

Preços : Os planos de nível mais alto podem ser caros para equipes pequenas

Funcionalidade móvel : O aplicativo móvel oferece recursos limitados em comparação com a versão para desktop

Visualizações do painel: Falta de flexibilidade na reorganização ou no posicionamento das exibições

Preços de CRM na segunda-feira 💰

Básico : uS$ 12 por assento/mês

Padrão : uS$ 17 por assento/mês

Profissional uS$ 28 por assento/mês

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises do Monday CRM 🌟

G2 : 4. 6/5 (mais de 820 avaliações)

Capítulo 1: 4. 7/5 (mais de 390 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Monday CRM?

Grande fã da UI/UX do Monday. Provavelmente não seria possível melhorá-la. Em termos de funcionalidade, as automações sem código também são um divisor de águas.

6. CRM menos irritante (melhor para simplicidade e pequenas empresas)

Digamos que você seja um designer gráfico autônomo que lida com projetos de clientes. O que acha de uma ferramenta que o ajude a registrar e-mails para acompanhar o feedback dos clientes e organizar prazos com um calendário sincronizado?

É isso que o Less Annoying CRM oferece.

Fiel ao seu nome, o Less Annoying CRM é uma ferramenta simples e fácil de usar, projetada especificamente para pequenas empresas e empreendedores individuais.

Um dos seus recursos mais úteis são os pipelines ilimitados para gerenciar os estágios do projeto, como "Conceito inicial", "Revisões" e "Entrega final", o que facilita muito a vida da sua equipe.

Melhores recursos do Less Annoying CRM ✅

Simplicidade : Design intuitivo, sem curva de aprendizado acentuada

Rastreamento de tarefas : Garante que os usuários nunca percam um acompanhamento ou compromisso

Integração de calendário : Sincronize com o Google ou o Outlook para um agendamento perfeito

Registro de e-mail : Mantém automaticamente um registro da comunicação com o cliente

Pipelines ilimitados: Gerencie vários estágios de vendas e fluxos de trabalho com facilidade

Limitações de CRM menos incômodas 💢

Recursos avançados : Não possui funcionalidades encontradas em CRMs maiores

Personalização : Opções limitadas em comparação com os concorrentes

Limitações de integração: Não é compatível com tantas ferramentas de terceiros

Preços de CRM menos irritantes 💰

Padrão: US$ 15/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Less Annoying CRM 🌟

G2 : 4. 9/5 (mais de 600 avaliações)

Capturas: 4. 8/5 (mais de 610 avaliações)

7. Insightly CRM (melhor para vendas e sinergia de projetos)

via Insightly

O Insightly CRM oferece uma combinação exclusiva de gerenciamento de pipeline de vendas, rastreamento de projetos e ferramentas de marketing.

Como uma pequena empresa, você pode ignorar várias ferramentas e usar sua integração de gerenciamento de projetos para permitir que as equipes de vendas façam a transição de oportunidades para projetos acionáveis sem problemas.

Melhores recursos do Insightly CRM ✅

Integração de gerenciamento de projetos : Converta negócios fechados em pipelines de projetos com todos os detalhes relevantes

Painéis personalizados : Monitore os KPIs em tempo real com métricas de desempenho compartilháveis em um painel de CRM personalizado

Gerenciamento de e-mail : Programe, acompanhe e envie e-mails em massa ou únicos com modelos de e-mail

Automação do fluxo de trabalho : Automatize o roteamento de leads, as atribuições de tarefas e os acompanhamentos

Extensas integrações: Conecte-se a ferramentas como QuickBooks, Shopify e Slack para obter um fluxo de trabalho unificado

Limitações do Insightly CRM 💢

Suporte : O suporte ao usuário requer planos pagos adicionais

Armazenamento de arquivos : Limitado até os planos de nível empresarial

Permissões: As permissões avançadas estão disponíveis somente nos planos premium

Preços do Insightly CRM 💰

Plano padrão : uS$ 29/mês por usuário

Plano Profissional : uS$ 49/mês por usuário

Plano Enterprise: uS$ 99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Insightly CRM 🌟

G2 : 4. 0/5 (mais de 650 avaliações)

Capterra: 4. 2/5 (mais de 840 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Insightly?

As integrações são muitas. A coleta de informações de contato do Outlook economiza muita entrada manual de dados.

🧠 Você sabia: Apenas 13% das empresas consideram o investimento em uma plataforma de CRM como uma de suas principais prioridades de vendas - o que significa que os outros 87% ainda podem estar se agarrando a notas adesivas e planilhas.

8. Pipedrive (melhor para pipelines de vendas visuais)

via Pipedrive

O Pipedrive CRM se concentra no gerenciamento do pipeline de vendas com um layout intuitivo, no estilo kanban, que oferece visibilidade clara de cada estágio da jornada do comprador.

Ele foi projetado para ajudar as equipes de vendas a se manterem organizadas e fecharem negócios mais rapidamente. Ele inclui pontuação de leads, rastreamento de comunicação e ferramentas de IA para automatizar tarefas.

Além disso, a flexibilidade do Pipedrive permite que as empresas personalizem funis, criem campos personalizados e se integrem perfeitamente a mais de 400 aplicativos.

Melhores recursos do Pipedrive ✅

Pipelines visuais : Acompanhe claramente os estágios e o progresso das vendas com uma visualização no estilo kanban

Pontuação de leads : Identifique e priorize os leads de alta intenção usando critérios personalizados

Rastreamento de comunicação : Gerencie todas as interações com os clientes, inclusive e-mails e reuniões, em um único painel

Ferramentas de IA : Automatize a criação de leads, a progressão de negócios e a comunicação por e-mail

Fluxos de trabalho personalizáveis: Personalize pipelines, campos e atividades de acordo com seu processo de vendas

Limitações do Pipedrive 💢

Relatórios limitados : Análises avançadas e relatórios personalizados requerem planos de nível superior

Complementos caros : Alguns recursos, como ferramentas de IA, podem aumentar significativamente os custos

Não há versão gratuita: Um teste de 14 dias está disponível, mas não existe um plano gratuito contínuo

Preços do Pipedrive 💰

Plano Essencial : uS$ 12/mês por assento

Plano Avançado : uS$ 24/mês por assento

Plano Profissional : uS$ 49/mês por assento

Plano de potência : uS$ 59/mês por assento

Plano Enterprise: uS$ 79/mês por assento

Avaliações e resenhas do Pipedrive 🌟

G2 : 4. 3/5 (mais de 2.100 avaliações)

Capítulo 1: 4. 5/5 (mais de 3.000 avaliações)

🧠 Você sabia: O termo "gerenciamento de relacionamento com o cliente" (CRM) foi criado em 1995, mas suas raízes remontam à década de 1980 com o marketing de banco de dados e os primeiros softwares de gerenciamento de contatos (CMS)

9. Vtiger (melhor para colaboração entre equipes multifuncionais)

via Vtiger

O Vtiger CRM se destaca por seu recurso One View, que permite unir as equipes de marketing, vendas e suporte em uma única plataforma. Esse CRM alimentado por IA é adequado para empresas de todos os tamanhos. Ele oferece ferramentas para automação de processos, salas de negócios e agendamento de compromissos.

Imagine gerenciar um lead desde o contato inicial até o suporte pós-venda, tudo em uma única interface. Com o Vtiger's Deal Room, os representantes de vendas e os clientes colaboram em tempo real, acompanhando cada interação com perfeição.

Melhores recursos do Vtiger ✅

Visão única : Oferece uma visão de 360 graus das interações com os clientes em todos os departamentos

Designer de processos : Automatiza fluxos de trabalho de CRM e tarefas entre departamentos com a simplicidade de arrastar e soltar

Sala de negócios : Painel de colaboração centralizado para representantes de vendas e leads

Páginas de compromissos : Ferramentas de agendamento personalizáveis para reuniões simplificadas com clientes

Calculus AI: Insights orientados por IA para pontuação de leads, análise de conversas e recomendações inteligentes

Limitações do Vtiger 💢

Aplicativo móvel básico : Funcionalidade limitada em comparação com a versão para desktop

Personalização de documentos Problemas : Os usuários relatam dificuldades para personalizar os modelos

Problemas ocasionais de sincronização: Às vezes, as configurações e integrações podem não ser salvas

Preços do Vtiger 💰

One Growth : uS$ 12/mês por usuário

One Professional : uS$ 30/mês por usuário

One Enterprise: uS$ 42/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Vtiger 🌟

G2 : 4. 3/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo 1: 4. 3/5 (mais de 330 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Vtiger?

O Vtiger trouxe excelentes resultados para nossa empresa por meio de suas novas funções de análise e aprimoramento das vendas.

10. Capsule CRM (melhor para a produtividade de pequenas empresas)

via Capsule CRM

Imagine automatizar tarefas tediosas de integração ou rastrear por que determinados negócios foram perdidos, tudo em uma interface intuitiva.

O pipeline de várias vendas e as ferramentas de gerenciamento de projetos do Capsule são ideais para startups e empresas em crescimento. O CRM oferece uma variedade de recursos, como marketing por e-mail, automação de fluxo de trabalho e relatórios de motivos perdidos.

Melhores recursos do Capsule CRM ✅

Integração de e-mail marketing : Sincroniza-se perfeitamente com o Transpond para gerenciar listas de contatos e executar campanhas

Relatório de motivos perdidos : Identifica por que os negócios são perdidos, oferecendo insights para refinar as estratégias de vendas

Automação do fluxo de trabalho : Acelera as tarefas repetitivas e garante acompanhamentos consistentes em todos os estágios de vendas

Gerenciamento de pipeline : Rastreia oportunidades de vendas em vários pipelines personalizáveis

Gerenciamento de projetos: Quadros no estilo Kanban para gerenciar projetos de clientes e tarefas de equipe

Limitações do Capsule CRM 💢

Plano básico gratuito : Limitado à funcionalidade básica sem recursos de relatório

Integrações de marketing : Menos opções em comparação com os concorrentes

Não há gerente de contas dedicado: Os planos de alto nível não contam com suporte personalizado à conta

Preços do Capsule CRM 💰

Inicial : uS$ 18/usuário por mês

Crescimento : uS$ 36/usuário por mês

Avançado : uS$ 54/usuário por mês

Ultimate: uS$ 72/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Capsule CRM 🌟

G2 : 4. 7/5 (mais de 360 avaliações)

Capítulo 1: 4. 5/5 (mais de 160 avaliações)

Pequenas empresas, grandes vitórias com o ClickUp

Vivemos em uma época em que a independência financeira e o empreendedorismo são as metas de muitas pessoas. No entanto, uma coisa diferencia as empresas bem-sucedidas: Interações personalizadas e memoráveis com os clientes. ✨

Como bem disse Jerry Fritz, "Uma cultura sólida de atendimento ao cliente não pode ser copiada. "

Para as pequenas empresas, a vantagem está em fazer com que cada cliente se sinta valorizado. Mas, sem as ferramentas certas, até mesmo as melhores intenções podem fracassar. É aí que entra o ClickUp.

Com o ClickUp, você obtém um CRM completo que rastreia seu pipeline de vendas, automatiza tarefas repetitivas e promove a colaboração entre equipes sem sobrecarregá-lo com recursos que você nunca usará.

Por que esperar? Comece a gerenciar seus relacionamentos com os clientes com facilidade - inscreva-se no ClickUp hoje mesmo.