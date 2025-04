Os 11 principais aplicativos móveis de comunicação interna para colaboração em equipe

Você já sentiu que a comunicação da sua equipe é um jogo caótico de telefone, com mensagens perdidas na tradução e tarefas que escapam pelas frestas? Todos nós já passamos por isso!

Seja fazendo malabarismos com o trabalho remoto ou gerenciando equipes globais, os aplicativos de comunicação interna são fundamentais para manter todos na mesma página (e sãos).

Reunimos os 11 principais aplicativos móveis de comunicação interna para transformar o jogo de colaboração da sua equipe.

Pense em menos tópicos de e-mail, atualizações mais rápidas e talvez até menos mensagens "urgentes" tarde da noite. Esses aplicativos farão com que você se pergunte como conseguiu trabalhar sem eles.

O importante é encontrar a ferramenta de comunicação interna perfeita. Vamos começar a nos comunicar!

O que você deve procurar nos aplicativos móveis de comunicação interna?

Escolher o aplicativo de comunicação interna certo é fundamental para aumentar a produtividade da sua equipe. Mas com inúmeras opções no mercado, como decidir qual aplicativo é o mais adequado para sua organização?

Veja o que você deve priorizar ao avaliar suas opções:

Recursos de comunicação em tempo real : Procure por mensagens instantâneas, chamadas de vídeo e bate-papos em grupo que tornem a comunicação perfeita. As ferramentas que suportam mensagens de áudio e compartilhamento de tela são especialmente valiosas para equipes remotas ou híbridas

Integração de gerenciamento de tarefas e projetos : Encontre aplicativos que integram gerenciamento de tarefas e quadros Kanban, ajudando as equipes a sincronizar metas e a gerenciar tarefas com eficiência

Interface direta : Opte por um aplicativo intuitivo o suficiente para que todos possam navegar. Uma interface simples minimiza o tempo de integração e garante que o aplicativo se torne um impulsionador da produtividade em vez de uma barreira

Segurança e conformidade : Procure aplicativos de comunicação em equipe com criptografia avançada, logins seguros, como o Azure Active Directory, e conformidade com os padrões do setor

Recursos personalizáveis: Use aplicativos que ofereçam compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela, listas de tarefas ou quaisquer outras ferramentas de comunicação necessárias para seus funcionários remotos ou trabalhadores da linha de frente

Então, onde você pode encontrar todos esses recursos de uma só vez?

Os 11 melhores aplicativos móveis de comunicação interna

Aqui está uma lista abrangente de aplicativos de comunicação interna que atenderão às necessidades da sua equipe, promoverão a colaboração e apoiarão as metas comerciais de longo prazo:

1. ClickUp (melhor aplicativo tudo em um para gerenciamento de projetos e colaboração)

O ClickUp é mais do que apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos; é um aplicativo de mensagens multifuncional para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

O ClickUp Chat é o superstar das mensagens internas da sua equipe. Ao contrário das ferramentas de bate-papo de terceiros, ele mantém todas as discussões relacionadas ao projeto vinculadas diretamente às tarefas.

Isso significa que não é mais necessário procurar em e-mails ou fazer malabarismos entre plataformas para encontrar informações cruciais.

Experimente o ClickUp Chat Torne a comunicação da sua equipe centralizada e conectada aos fluxos de trabalho com o ClickUp Chat

Com o Chat, você pode discutir atualizações de projetos, fazer brainstorming de ideias ou compartilhar atualizações rápidas, tudo isso vinculando as mensagens diretamente a tarefas ou projetos relevantes.

Fixe mensagens importantes para facilitar a consulta e mantenha as conversas fluindo perfeitamente em um só lugar.

Deseja documentar esses pontos de discussão em algum lugar? O ClickUp Docs melhora a colaboração em documentos. Os usuários podem criar, editar e compartilhar documentos diretamente no ClickUp, vinculando-os a tarefas ou projetos para facilitar a acessibilidade.

Crie, edite e compartilhe em poucos cliques com o ClickUp Docs

A edição em tempo real permite que os membros da equipe contribuam simultaneamente, e a capacidade de incorporar tarefas aos documentos preenche a lacuna entre o planejamento e a execução.

Seja na elaboração de uma proposta ou no esboço de um projeto, o ClickUp Docs garante que sua equipe trabalhe de forma mais inteligente em conjunto, com o histórico de versões mantendo tudo transparente.

Nos momentos em que as palavras não são suficientes, o ClickUp Clips vem em seu socorro. Esse recurso de gravação de tela permite que você capture sua tela, narre processos ou forneça instruções visuais de tarefas.

Compartilhe e grave sua tela para facilitar a colaboração com o ClickUp Clips

É perfeito para compartilhar atualizações, explicar fluxos de trabalho complexos ou integrar novos membros da equipe sem longos e-mails ou reuniões. Grave, compartilhe e deixe seus recursos visuais falarem.

O ClickUp Collaboration Detection mantém sua equipe sincronizada em tempo real. Esse recurso notifica os usuários quando outra pessoa está editando a mesma tarefa ou documento, evitando alterações conflitantes e melhorando a coordenação.

Edite documentos e colabore no conteúdo em tempo real com o ClickUp Collaboration Detection

Seja um plano de projeto ou um documento compartilhado, você sempre saberá quem está trabalhando em quê, promovendo o trabalho em equipe e a transparência.

A flexibilidade é outro fator essencial que contribui para o gerenciamento eficaz de projetos, e as visualizações personalizadas do ClickUp oferecem exatamente isso. Escolha entre Lista, Quadro, Calendário, Linha do tempo e muito mais para visualizar as tarefas da maneira que funciona melhor para sua equipe.

Colabore com os membros da sua equipe compartilhando informações da maneira que desejar com o ClickUp Views

Os quadros oferecem um fluxo de trabalho no estilo Kanban, enquanto as visualizações Gantt ajudam a rastrear dependências e cronogramas. A capacidade de alternar entre os modos de exibição garante que todos na sua equipe permaneçam em sincronia, independentemente do estilo de trabalho.

Já se foram os dias das longas e desconexas cadeias de e-mail. Os recursos @Mentions e Assign Comments do ClickUp permitem marcar os membros da equipe diretamente nas tarefas, atribuir responsabilidades ou chamar a atenção para atualizações.

Comunique-se de forma mais inteligente e colabore melhor com o ClickUp Comments and Mentions

Use comentários encadeados para manter as discussões organizadas e acionáveis, garantindo que todos saibam exatamente o que é exigido deles sem confusão.

Se sua equipe precisa conversar, planejar ou fazer um brainstorming, o ClickUp mantém tudo em um só lugar para uma colaboração perfeita.

Melhores recursos do ClickUp

Gerencie o trabalho repetitivo sem esforço com as sem esforço com as Recurring Tasks do ClickUp . Quer se trate de reuniões semanais da equipe, relatórios mensais ou planejamento anual, você pode automatizar tarefas para economizar tempo e reduzir o risco de perder prazos

Defina, acompanhe e visualize as metas individuais e da equipe diretamente na plataforma por meio do ClickUp Goals . Divida objetivos maiores em metas menores, vincule-os a tarefas e monitore o progresso em tempo real

Integre-se a mais de 1.000 ferramentas , incluindo Slack, Zoom, Google Drive e Microsoft Teams, por meio das , incluindo Slack, Zoom, Google Drive e Microsoft Teams, por meio das integrações do ClickUp . Essas integrações permitem que você traga seus aplicativos favoritos para a plataforma, melhorando os fluxos de trabalho e reduzindo a necessidade de alternar entre várias ferramentas

Visualize e gerencie relacionamentos de tarefas com as com as Dependências de Tarefas do ClickUp . Você pode marcar as tarefas como "bloqueando", "aguardando" ou "vinculadas", garantindo que todos saibam o que precisa ser concluído antes de passar para a próxima etapa

Meça o tempo gasto em tarefas diretamente na plataforma com o diretamente na plataforma com o Time Tracking no ClickUp . Quer você esteja gerenciando horas faturáveis ou otimizando a produtividade, esse recurso fornece insights sobre onde o tempo está sendo alocado

Limitações do ClickUp

O ClickUp tem uma grande curva de aprendizado. Por isso, sua ampla gama de recursos pode, às vezes, ser esmagadora para novos usuários, exigindo um pouco de tempo para se acostumar com ela

O aplicativo móvel, embora totalmente funcional, ainda não adicionou alguns recursos disponíveis na versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Empresas: $12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/usuário por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (9.900+ avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.300 avaliações)

Você sabia? O ClickUp foi recentemente nomeado o software nº 1 em 18 categorias no Relatório de Inverno do G2 2024! Duas das 18 categorias em que o software foi o melhor foram Colaboração em projetos e Gerenciamento de fluxo de trabalho.

2. Slack (melhor para mensagens instantâneas e comunicação em equipe)

via Sla ck

O Slack é um dos principais aplicativos de comunicação interna, conhecido por seus recursos de mensagens em tempo real e amplas integrações. Ele é ideal para equipes que desejam aprimorar a comunicação e a colaboração dos funcionários.

O aplicativo móvel Slack oferece uma navegação fácil de usar, com uma barra de guias que fornece acesso rápido às funções essenciais. Assim, você pode acompanhar as mensagens, responder a menções diretas e gerenciar tarefas pelo celular.

Melhores recursos do Slack

Organize as conversas em espaços dedicados para projetos e equipes específicos, garantindo que toda a comunicação da equipe seja estruturada

Facilite conversas particulares e individuais entre os membros da equipe

Participe de conversas leves de áudio ou vídeo com o Huddles e compartilhe mensagens de vídeo pré-gravadas usando o Clips

Compartilhe documentos, imagens e outros arquivos diretamente nas conversas

Limitações do Slack

A abundância de canais e mensagens pode levar a notificações excessivas

A criptografia de ponta a ponta nem sempre está disponível, o que representa riscos para os dados

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 8,75/mês por usuário

Business+: $15/mês por usuário

Grade corporativa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2: 4. 5/5 (33.700+ avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (23.500+ avaliações)

3. Workvivo (melhor para aumentar o envolvimento dos funcionários e a cultura da empresa)

via Workvivo

Combine ferramentas tradicionais com recursos que promovem o envolvimento dos funcionários por meio do Workvivo.

Com o aplicativo móvel Workvivo, você pode se manter atualizado por meio de um alimentador de atividades personalizado, compartilhar postagens com imagens e vídeos e reconhecer as conquistas dos colegas usando shout-outs.

Ele foi desenvolvido para ajudar os funcionários a se sentirem mais conectados ao seu trabalho e à missão da organização, independentemente do local.

Melhores recursos do Workvivo

Publique atualizações, compartilhe notícias e participe de discussões no Central Hub

Combine as funcionalidades tradicionais da intranet com recursos sociais, permitindo que os funcionários acessem documentos e aplicativos

Crie grupos com base em interesses ou projetos, promovendo a colaboração

Avalie o envolvimento, o sentimento e o comportamento dos funcionários

Limitações do Workvivo

A estrutura de preços pode ser confusa para alguns usuários

Alguns usuários relatam dificuldades de integração com aplicativos de terceiros, o que pode interromper os fluxos de trabalho

Preços da Workvivo

Plano de negócios: Preços personalizados

Plano Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Workvivo

G2: 4. 8/5 (mais de 1.900 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 120 avaliações)

via Microsoft

O Microsoft Teams oferece um aplicativo móvel de comunicação interna que se integra perfeitamente ao pacote Microsoft Office. Ele fornece uma plataforma unificada para comunicação, colaboração e videoconferência da equipe com alguns recursos excelentes.

O aplicativo móvel Microsoft Teams permite que os usuários participem de reuniões com um único toque, compartilhem conteúdo diretamente de seus celulares e colaborem usando outros aplicativos de escritório em tempo real.

O aplicativo também suporta notificações push, informando prontamente os usuários sobre mensagens importantes.

Os melhores recursos do Microsoft Teams

Crie e compartilhe documentos, planilhas e apresentações sem esforço no Microsoft Office

Organize as conversas por canais e equipes

Organize videochamadas e reuniões de alta qualidade com recursos como compartilhamento de tela e gravações de reuniões

Participe de bate-papos privados ou em grupo com este aplicativo de mensagens empresariais, com recursos como menções e conversas em sequência

Limitações do Microsoft Teams

As equipes podem ser exigentes com os dispositivos, afetando o desempenho em sistemas mais antigos

O extenso conjunto de recursos pode levar algum tempo para que os novos usuários entendam completamente

Preços do Microsoft Teams

Gratuito

Microsoft Teams Essentials: US$ 4,00/mês por usuário (assinatura anual)

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6,00/mês por usuário (assinatura anual)

Microsoft 365 Personal: US$ 6,99/mês

Microsoft 365 Family: US$ 9,99/mês

Microsoft 365 Business Standard: $12. 50/usuário por mês (assinatura anual)

Note: O Microsoft Teams está disponível como parte do pacote Microsoft 365. Os preços listados são para o pacote Microsoft 365.

Avaliações e resenhas do Microsoft Teams

G2: 4. 3/5 (15.600+ avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (9.700+ avaliações)

Dica profissional: Evite a sobrecarga de notificações personalizando os alertas para receber apenas as atualizações mais relevantes. Por exemplo, configure o Slack ou o Microsoft Teams para notificá-lo somente sobre menções diretas ou atualizações críticas do canal.

5. Trello (melhor para gerenciamento visual de tarefas com quadros Kanban)

via Trello

Você está procurando um aplicativo de comunicação interna fácil de usar que se destaque em tarefas visuais e gerenciamento de equipes? O Trello oferece uma solução sólida com seus quadros Kanban intuitivos.

Ele permite que as equipes organizem projetos e tarefas visualmente, promovendo a comunicação colaborativa.

O aplicativo móvel Trello permite que você crie novos cartões, defina datas de vencimento e anexe arquivos diretamente de seus dispositivos móveis. O aplicativo suporta sincronização em tempo real, garantindo que as alterações sejam refletidas instantaneamente em todos os dispositivos e para todos os membros da equipe.

Melhores recursos do Trello

Crie quadros com listas e cartões que representam tarefas, visualizando claramente o fluxo de trabalho

Integre-se a ferramentas como Slack, Google Drive e Jira para aprimorar a funcionalidade

Automatize tarefas repetitivas sem precisar codificar com a automação do Butler

Limitações do Trello

Depende muito de Power-Ups para funcionalidades adicionais, o que pode se tornar caro

Falta de recursos avançados, como dependências, que são necessários para projetos complexos

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/usuário por mês

Premium: $12. 50/usuário por mês

Enterprise: A partir de US$ 17,50/usuário por mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4. 4/5 (mais de 13.600 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (23.300+ avaliações)

ClickUp Insight: Os trabalhadores do conhecimento enviam uma média de 25 mensagens por dia, buscando informações e contexto. Isso indica uma boa quantidade de tempo desperdiçado na rolagem, na busca e na decifração de conversas fragmentadas em e-mails e chats. se ao menos você tivesse uma plataforma inteligente que conectasse tarefas, projetos, bate-papo e e-mails (além de IA!) em um só lugar. Mas você tem: Experimente o ClickUp!

6. Chanty (melhor para pequenas empresas que buscam um aplicativo de comunicação completo e acessível)

via Chanty

O Chanty é um aplicativo de comunicação interna feito sob medida para pequenas empresas que buscam uma solução acessível e completa para a colaboração em equipe.

O aplicativo móvel da Chanty, disponível para iOS e Android, garante que os membros da equipe permaneçam conectados e gerenciem as tarefas com eficiência, mesmo quando estiverem em trânsito.

A interface intuitiva do aplicativo permite que você navegue entre bate-papos e tarefas, facilitando colaborações eficazes e fluxos de trabalho suaves de acordo com sua estratégia de comunicação.

Melhores recursos do Chanty

Comunique-se em tempo real com sua equipe por meio de chats públicos e privados

Faça chamadas de áudio e vídeo de alta qualidade com compartilhamento de tela

Crie tarefas a partir de mensagens e acompanhe o progresso usando um quadro Kanban

Limitações do Chanty

Menos integrações de terceiros em comparação com os concorrentes

Alguns usuários relataram falhas durante as chamadas de vídeo

Preços da Chanty

Gratuito

Empresas: $4/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Chanty

G2: 4. 5/5 (mais de 40 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 30 avaliações)

7. Connecteam (melhor para gerenciar funcionários sem mesa e da linha de frente de forma eficaz)

via Connecteam

Se você trabalha extensivamente com equipes de linha de frente ou com pessoal de campo, o Connecteam é indispensável. Ele é um aplicativo de comunicação completo que oferece um conjunto abrangente de ferramentas para otimizar as operações e fortalecer a comunicação da equipe.

O aplicativo móvel Connecteam permite que os funcionários acessem ferramentas essenciais e realizem tarefas como marcar ponto, acessar horários e se comunicar com membros da equipe diretamente de seus smartphones.

Melhores recursos do Connecteam

Mantenha todos os seus funcionários da linha de frente em sincronia com a comunicação da equipe em tempo real por meio de bate-papo, atualizações e notificações

Crie e compartilhe agendas e automatize planilhas de horas rapidamente com todos os seus funcionários

Atribua e monitore tarefas para os funcionários, proporcionando visibilidade das responsabilidades e fechando as lacunas de comunicação

Limitações do Connecteam

Faixa de preço mais alta em comparação com seus concorrentes, e as funcionalidades mais avançadas só estão disponíveis em planos de nível superior

Menos integrações de terceiros em comparação com os concorrentes

Preços do Connecteam

Plano para pequenas empresas: Gratuito para até 10 usuários

Operações básicas: US$ 35/mês para os primeiros 30 usuários (US$ 0,6/mês para cada usuário adicional)

Operations Advanced: $59/mês para os primeiros 30 usuários ($1,8/mês para cada usuário adicional)

Operations Expert: $119/mês para os primeiros 30 usuários ($3,6/mês para cada usuário adicional)

Avaliações e resenhas do Connecteam

G2: 4. 6/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 340 avaliações)

você sabia? Para os trabalhadores sem mesa, o recurso de delimitação geográfica do Connecteam garante entradas precisas, permitindo que os funcionários façam o check-in somente quando estiverem em um local específico.

8. RingCentral (melhor para videoconferência robusta e comunicação baseada em nuvem)

via RingCentral

O RingCentral é um aplicativo de comunicação confiável que conecta sua equipe por meio de videoconferência robusta e ferramentas baseadas na nuvem. Ele é ideal para empresas que precisam de uma solução escalável.

Esse aplicativo móvel foi desenvolvido para usuários em movimento, proporcionando a você e à sua equipe um fluxo de trabalho coeso e conectado. Os usuários do aplicativo podem participar de reuniões em vídeo, enviar e receber mensagens e gerenciar chamadas telefônicas diretamente de seus celulares.

Melhores recursos do RingCentral

Faça chamadas de vídeo de alta definição com suporte para até 500 participantes

Use o PBX (Private Branch Exchange) baseado em nuvem para fazer chamadas ilimitadas nos EUA e no Canadá

Trabalhe com mais de 300 integrações com aplicativos populares

Limitações do RingCentral

Os recursos abrangentes podem levar algum tempo para serem aprendidos e adaptados

Alguns usuários relatam desafios com a capacidade de resposta do suporte

Preços do RingCentral

Core: $30/mês por usuário (até 100 usuários)

Avançado: $35/mês por usuário (até 100 usuários)

Ultra: US$ 45/mês por usuário (até 100 usuários)

Avaliações e resenhas do RingCentral

G2: 4. 1/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 2/5 (mais de 1.200 avaliações)

via Staffbase

Forneça atualizações e boletins informativos internos para toda a empresa e garanta que os funcionários permaneçam informados e envolvidos com o Staffbase.

O aplicativo móvel Staffbase garante que os funcionários tenham acesso imediato às notícias, atualizações e recursos da empresa, mesmo que estejam trabalhando remotamente.

Os funcionários podem acessar documentos importantes por meio do aplicativo móvel e participar de recursos interativos, como pesquisas e mecanismos de feedback.

Melhores recursos do Staffbase

Forneça notícias e informações essenciais diretamente aos dispositivos móveis dos funcionários

Crie boletins informativos automatizados e visualmente atraentes com métricas detalhadas

Aproveite um hub centralizado para a comunicação da equipe e o acesso aos recursos da empresa

Limitações do Staffbase

Criar uma separação entre páginas de destino e páginas de notícias pode ser um desafio

Personalizados para empresas de nível corporativo, que podem ser caros para organizações menores

Preços do Staffbase

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Staffbase

G2: 4. 6/5 (mais de 220 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 70 avaliações)

10. monday. com (Melhor para gerenciamento de projetos e personalização de fluxo de trabalho)

a monday. com é uma plataforma dinâmica que oferece ferramentas de gerenciamento de projetos e personalização do fluxo de trabalho. É ideal para equipes que desejam otimizar processos, visualizar tarefas ou colaborar de forma eficaz.

Com o aplicativo móvel da monday. com, você pode criar e editar quadros, atribuir tarefas, definir eventos importantes e monitorar o progresso da sua equipe em tempo real.

O aplicativo suporta todas as visualizações da versão para desktop, incluindo Kanban e Calendário, para que você possa visualizar seus fluxos de trabalho de acordo com suas necessidades.

melhores recursos da monday. com

Crie fluxos de trabalho que atendam aos requisitos de projeto das suas equipes multifuncionais

Use perspectivas como quadros Kanban, gráficos de Gantt e calendários para colaboração visual

Reduza o esforço manual automatizando tarefas repetitivas

limitações da monday. com

Recursos limitados na versão móvel em comparação com a versão web

Requer pagamento para um número definido de usuários, o que pode não ser econômico para equipes menores

preços da monday.com

Gratuito

Básico: US$ 12/mês por assento (mínimo de três usuários)

Padrão: US$ 14/mês por assento (mínimo de três usuários)

Pro: $24/mês por assento (mínimo de três usuários)

Empresa: Preços personalizados

avaliações e resenhas da monday. com

G2: 4. 7/5 (12.600+ avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 5.300 avaliações)

Dica profissional: Economize tempo criando modelos de tarefas para fluxos de trabalho repetidos com frequência, como a integração de novos funcionários ou o planejamento de sprints semanais. A maioria dos aplicativos permite duplicar tarefas com subtarefas e prazos predefinidos.

11. Troop Messenger (melhor para comunicação segura em equipes que precisam de interfaces simples)

O vazamento de discussões e mensagens internas da empresa (seja acidental ou deliberado) é o pior pesadelo de todo gerente e executivo. No entanto, é melhor prevenir do que remediar, e o Troop Messenger está lá para ajudar a evitar que esse cenário se torne realidade.

É um aplicativo móvel de comunicação interna seguro, feito sob medida para equipes que priorizam a segurança e interfaces simples.

Você pode usá-lo para bate-papos individuais ou em grupo, compartilhar arquivos em vários formatos e realizar chamadas de áudio e vídeo diretamente de seus dispositivos móveis.

O aplicativo móvel Troop Messenger também suporta recursos como compartilhamento de tela e rastreamento de localização em um formato móvel, aprimorando os esforços de colaboração da sua equipe.

Os melhores recursos do Troop Messenger

Use o recurso de burnout que fornece um "cronômetro de autodestruição" para mensagens confidenciais

Envie mensagens ou anexos para vários usuários ou grupos simultaneamente com o recurso de forkout, aumentando a eficiência da comunicação

Compartilhe telas durante chamadas de vídeo para apresentações e discussões eficazes

Limitações do Troop Messenger

Oferece menos integrações de terceiros em comparação com os concorrentes

A interface do aplicativo móvel é menos fácil de usar em comparação com a versão web

Preços do Troop Messenger

Premium: $2. 50/mês por usuário

Empresa: US$ 5/mês por usuário

Superior: US$ 9/mês por usuário (em breve)

Avaliações e resenhas do Troop Messenger

G2: 4. 6/5 (mais de 70 avaliações)

Capítulo: Não há classificações disponíveis

Conecte-se com sua equipe com o ClickUp

Lembra-se da analogia do jogo telefônico desde o início? Assim como essa, a falta de comunicação pode prejudicar uma equipe.

Cada ferramenta que discutimos acima oferece recursos exclusivos para atender a diferentes fluxos de trabalho e prioridades. Mas se você estiver procurando um aplicativo completo para o trabalho que integre gerenciamento de tarefas, fluxos de trabalho de projetos, IA e automação com a comunicação da equipe, o ClickUp é a ferramenta ideal. Ele é versátil, fácil de usar e foi projetado para se adaptar às necessidades da sua equipe.

