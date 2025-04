12 modelos de formulários de patrocínio gratuitos

Imagine ter patrocinadores ansiosos para apoiar o seu próximo grande evento sem ter que ficar trocando e-mails ou preenchendo papéis confusos!

Embora não possamos lhe oferecer patrocinadores em uma bandeja de prata, podemos oferecer o que há de melhor: modelos poderosos de formulários de patrocínio que simplificam o processo, economizam tempo e fazem você parecer o profissional organizado que é.

Quer esteja planejando uma campanha beneficente para arrecadação de fundos, um baile de gala corporativo ou um projeto comunitário, esses modelos o ajudarão a delinear suas metas, destacar os benefícios e conquistar a confiança dos patrocinadores em pouco tempo. Pronto para mergulhar de cabeça? Vamos explorar as 12 opções eficazes de modelos de formulários de patrocínio para cada necessidade.

Os modelos de formulários de patrocínio são documentos pré-projetados para solicitar e formalizar patrocínios. Eles oferecem um formato estruturado para delinear os termos e condições do patrocínio, incluindo detalhes de contato do patrocinador, valores de contribuição e benefícios.

Eles também incluem seções para informações de patrocínio, seus níveis, detalhes de pagamento e um espaço para assinaturas para confirmar o acordo. Ao fornecer um layout claro, os modelos de formulários de patrocínio de eventos simplificam a obtenção de patrocínios, reduzindo a comunicação entre o organizador e o patrocinador.

Um bom modelo de formulário de patrocínio deve apresentar uma oportunidade de patrocínio de forma clara e profissional, facilitando a compreensão e a participação dos possíveis patrocinadores. O modelo também deve ser facilmente personalizado, visualmente atraente e adequado para os formatos digital e impresso.

Ele inclui os seguintes elementos-chave:

Informações de contato: Exibe campos de formulário para o nome, o número de telefone, o e-mail e o endereço do organizador

Detalhes do evento/projeto: Uma breve descrição do propósito, das metas e da importância do evento ou projeto que está buscando patrocínio

Níveis/opções de patrocínio: Um detalhamento dos níveis de patrocínio, os benefícios de cada nível e os custos ou contribuições associados

Benefícios para os patrocinadores: Um esboço claro do que o patrocinador ganhará, como oportunidades de marca, reconhecimento público ou acesso exclusivo

Chamada para ação: Uma solicitação direta que incentiva os patrocinadores a confirmarem sua participação, geralmente associada a uma caixa de seleção ou seção de assinatura

Detalhes do pagamento/contribuição: Espaço para especificar o método e as condições de pagamento ou contribuições em espécie

Termos e condições: Uma breve descrição descrevendo políticas, cronogramas ou isenções de responsabilidade relevantes

Gerenciar patrocínios pode ser como fazer malabarismos com várias tarefas ao mesmo tempo, mas com o ClickUp, o aplicativo para tudo no trabalho, tudo o que você precisa está em um só lugar. Combinando gerenciamento de projetos, documentos e comunicação com a equipe - com tecnologia de IA de última geração - o ClickUp ajuda a simplificar os fluxos de trabalho e a manter a organização.

Jodi Salice, Diretora de Criação da United Way Suncoast, comentou sobre o ClickUp,

Não posso dizer coisas boas o suficiente sobre ele. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de rastreamento e visualizações, não há como errar com o ClickUp.

Reunimos 12 modelos de formulários de patrocínio personalizáveis, adaptados a diferentes necessidades, para ajudá-lo a planejar eventos, elaborar propostas ou gerenciar esforços de captação de recursos. Basta escolher um modelo, personalizá-lo e seguir em frente rapidamente!

Faça o download deste modelo Acompanhe e gerencie os dados facilmente com o modelo de formulário de patrocínio do ClickUp

É fácil gerenciar os patrocínios de eventos com um parceiro confiável como o modelo de formulário de patrocínio do ClickUp. Ele mantém tudo em um só lugar - detalhes de contato do patrocinador, envios e acompanhamento do progresso.

Veja a seguir os recursos do modelo:

Personalização: O formulário pode ser adaptado para se adequar à marca e aos requisitos específicos de seu evento ou organização

Coleta de dados: Possui campos personalizados para coletar informações de patrocínio, como detalhes de contato do patrocinador, tipo de formulário de patrocínio e os motivos do envolvimento

Recursos de gerenciamento: Status personalizados como "Aprovação", "Em contato" e "Aguardando pagamento", além de fluxos de trabalho automatizados, facilitam o acompanhamento e o gerenciamento de patrocínios

Colaboração: Com várias opções de visualização e ferramentas de colaboração em tempo real, o modelo melhora a produtividade e a organização da equipe

Ideal para: Planejadores de eventos, marketing e promoção e projetos comunitários que buscam uma melhor comunicação com o patrocinador e o sucesso do evento

Faça o download deste modelo Melhore o trabalho em equipe sem esforço usando o modelo de formulário de patrocínio do ClickUp

Está procurando uma maneira de apresentar oportunidades de patrocínio que seja clara, profissional e que chame a atenção de possíveis patrocinadores? O modelo de quadro de formulário de patrocínio ajuda você a exibir suas ofertas de patrocínio com estilo, facilitando a atração de possíveis patrocinadores.

Primeiro, os status personalizados permitem que você acompanhe itens como "Aprovação" e "Aguardando pagamento". os campos personalizados ajudam a coletar todas as informações necessárias no formulário de patrocínio, como os detalhes de contato e os tipos de patrocinador. As visualizações personalizadas permitem que você alterne entre as listas como um super-herói com poderes de gerenciamento e organização. E quando chega a hora de colaborar, as Collaboration Tools (pense em marcação, comentários, documentos compartilhados) mantêm todos na mesma página - literal e figurativamente!

Ideal para: Empresas que desejam estabelecer relacionamentos com parceiros e patrocinadores

Você sabia que a Uber Eats usou uma ativação de patrocínio exclusiva no Super Bowl em Las Vegas, montando uma loja pop-up temática. Os torcedores podiam fazer pedidos pelo aplicativo enquanto esperavam na fila e depois pegar suas compras na saída. A estratégia baseada em modelos ajudou a melhorar a configuração do evento e a maximizar o envolvimento do usuário.

Faça o download deste modelo Organize e apresente oportunidades usando o modelo de patrocínio do ClickUp Podcast

O gerenciamento de patrocínios de podcast ficou muito menos estressante com o modelo de patrocínio de podcast do ClickUp! O modelo de formulário é fácil de personalizar, visualmente atraente e adequado para formatos digitais e impressos.

Você pode personalizar status como "Pending Approval" (aprovação pendente), "Active Sponsorship" (patrocínio ativo) e "Completed Deal" (negócio concluído) para acompanhar o progresso, adicionar campos personalizados para os detalhes necessários, como nomes de patrocinadores do projeto e status de pagamento, e visualizar tudo claramente com ferramentas como o Dashboard, a Active Sponsorships List e o Pending Approvals Board.

Ideal para: Iniciantes que desejam melhorar o gerenciamento de patrocínios e acompanhar o sucesso de suas campanhas

4. Modelo de formulário de solicitação do ClickUp

Faça o download deste modelo Organização de eventos de patrocínio usando o modelo de formulário de solicitação do ClickUp

Deseja capturar e organizar solicitações sem esforço?

Com o modelo de formulário de solicitação do ClickUp, você pode pular os momentos embaraçosos de "preciso disso de novo" e se organizar! Ele simplifica os fluxos de trabalho, padronizando o envio e o rastreamento de solicitações, melhorando a comunicação entre solicitantes e partes interessadas e mantendo a transparência.

Esse modelo de formulário tem status personalizados como "Nova solicitação", "Aprovado" e "Negado". você pode coletar facilmente informações importantes com campos personalizados e gerenciar tudo com visualizações como "Resumo da solicitação" e "Solicitações prioritárias". a automação cuida dos envios, das notificações e das aprovações.

Ideal para: Suporte de TI, gerenciamento de instalações e processos de RH para criar formulários de solicitação padrão

5. O modelo de planejamento de eventos do ClickUp

Faça o download deste modelo Gerencie tarefas com eficiência usando o modelo de planejamento de eventos do ClickUp

O modelo de planejamento de eventos do ClickUp elimina o caos da organização de eventos - seja uma conferência corporativa, o lançamento de um produto ou até mesmo um churrasco casual no quintal (porque até mesmo as pequenas reuniões merecem um pouco de magia no planejamento!)

Esse modelo de planejamento de eventos facilita a colaboração e o gerenciamento de tarefas ao permitir campos personalizados para detalhes como local e prazos. Ele inclui recursos como visualizações de mapa para locais, chat de eventos para facilitar a comunicação e ferramentas para atribuir tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso com eficiência.

Você pode combiná-los com os modelos de proposta de evento para comunicar o conceito e a visão do seu evento a clientes e partes interessadas em potencial.

Ideal para: Gerenciar tarefas promocionais em eventos corporativos e reuniões comunitárias

6. Modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Faça o download deste modelo Simplifique o planejamento usando o modelo de proposta de orçamento do ClickUp

Você está cansado de analisar os números da sua proposta orçamentária e ainda está perdido? O modelo de proposta orçamentária do ClickUp está à sua disposição!

Esse modelo fornece às partes interessadas uma visão geral financeira clara, calculando com precisão os custos fixos e recorrentes usando fórmulas incorporadas. Esse modelo de proposta de orçamento ajuda a criar planos detalhados e profissionais, tornando-o ideal para o gerenciamento de negócios e projetos.

Esse modelo de formulário oferece recursos importantes, como detalhamento preciso dos custos e insights visuais, como gráficos de Gantt, para o acompanhamento dos detalhes financeiros.

Ideal para: Empresas, planejadores de eventos e equipes de projeto que desejam apresentar propostas financeiras bem elaboradas

7. O modelo de planejamento de eventos de captação de recursos do ClickUp

Faça o download deste modelo Planeje e gerencie eventos usando o ClickUp Fundraising Event Planning

Planejar um leilão ou baile de gala beneficente significa gerenciar listas de convidados, acompanhar formulários de doação, coordenar voluntários e lidar com a logística do evento. O modelo de planejamento de eventos de captação de recursos do ClickUp ajuda a gerenciar facilmente metas de patrocínio, cronogramas, orçamentos e logística.

Esse modelo de captação de recursos oferece ferramentas de colaboração e atualizações automatizadas para apoiar a comunicação eficaz entre os membros da equipe, patrocinadores e voluntários.

Ideal para: Organizações sem fins lucrativos, organizações comunitárias e empresas que desejam criar eventos de captação de recursos impactantes

8. O modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Faça o download deste modelo Gerencie eventos usando o modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Como as organizações sem fins lucrativos podem tornar seu processo de planejamento de eventos perfeito com tarefas e metas? Os modelos de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp podem ajudar.

Os modelos de eventos sem fins lucrativos, como este, oferecem os principais recursos para manter seus eventos organizados: acompanhe o progresso com status personalizados como "Aprovado" e "Concluído", organize detalhes como etapas, orçamentos e prazos com campos personalizados e visualize seu plano usando a visualização de Gantt, a visualização de tarefas do evento ou quadros.

Ideal para: Arrecadação de fundos para eventos e campanhas de conscientização

Você sabia? A Best Friends Animal Society é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo tornar os EUA "sem mortes" até 2025. Eles trabalham com abrigos e comunidades por meio de iniciativas como a No-Kill Los Angeles (NKLA) para reduzir as taxas de eutanásia e aumentar as adoções de animais de estimação.

via Venngage

O modelo de formulário de solicitação de patrocínio da VENNGAGE promove seu evento ou causa, aumentando significativamente o envolvimento com o patrocínio. Suas cores vivas e o layout simples facilitam a atenção e a clareza.

Além disso, o design do formulário é super flexível - você pode ajustar as cores, redimensionar elementos e escolher entre uma grande variedade de fotos ou ícones. As bibliotecas de ações gratuitas facilitam a criação de algo que reflita o estilo de sua marca.

Ideal para: Eventos corporativos, projetos comunitários e empreendimentos criativos que procuram um modelo simples

Leia também: O melhor software de criação de formulários

via Formulários

Você consegue se manter organizado e, ao mesmo tempo, atrair patrocinadores para o seu próximo grande evento? Bem, isso é definitivamente um sim! O modelo de formulário de patrocínio de eventos da Forms permite que você crie e personalize formulários de patrocínio on-line, pesquisas e exames com vários campos e opções de formulário.

Os principais recursos incluem lógica condicional, rastreamento em tempo real, calculadoras incorporadas e restrições de geolocalização. A automação economiza tempo ao reduzir a transferência manual de dados, e você pode compartilhar formulários com um link exclusivo e ajustar as configurações de privacidade. A plataforma também permite uma personalização decente do design e do tema de seu formulário.

Ideal para: Equipes corporativas e organizadores de eventos que desejam gerenciar eventos e patrocínios.

via Formulários

O modelo de formulário de patrocínio para eventos esportivos da Forms interage de forma eficaz com os patrocinadores em potencial e estabelece expectativas para ambas as partes. Ele ajuda a coletar detalhes importantes, como informações de contato, nome do evento, necessidades de financiamento e solicitações específicas de patrocínio.

Essa clareza ajuda ambas as partes a determinar se a parceria é adequada.

Ideal para: Eventos profissionais e comunitários que buscam perfeição na organização e no gerenciamento de patrocínios.

fato divertido: A casa do clube da Premier League Manchester City, conhecida como Etihad Stadium, recebeu seu nome como parte de um acordo de patrocínio com a Etihad Airways, mostrando como as parcerias de marca podem aumentar a visibilidade nos esportes.

12. Modelo de planejamento de evento de arrecadação de fundos do conselho escolar por Twinkl

via Twinkl

Está planejando uma campanha de arrecadação de fundos para a escola, mas não sabe por onde começar? O modelo de planejamento de eventos de arrecadação de fundos do Conselho Escolar da Twinkl é excelente para organizar eventos escolares e apoiar esforços de arrecadação de fundos. Não se esqueça de ajudar os alunos a aprender os conceitos básicos de planejamento de eventos usando uma lista de verificação de planejamento de eventos e, ao mesmo tempo, incentivando a responsabilidade e a confiança.

Com nove folhas detalhadas, esse recurso oferece tudo o que é necessário para realizar uma campanha de arrecadação de fundos bem-sucedida. Criado por professores, ele se alinha aos padrões educacionais e incentiva a criatividade, o trabalho em equipe e o espírito comunitário, pois os alunos veem o impacto positivo de seus esforços na causa escolhida.

Ideal para: Escolas que desejam proporcionar aos alunos experiência prática na organização de um evento bem-sucedido por meio de campanhas de arrecadação de fundos

Se estiver gerenciando patrocínios para eventos, organizando iniciativas de branding ou realizando campanhas publicitárias, um modelo de formulário de patrocínio bem estruturado pode fazer toda a diferença. Ele simplifica a coleta de informações importantes, o acompanhamento das respostas e a organização.

Se você está procurando uma plataforma completa que combine a criação de formulários com o gerenciamento de projetos e a colaboração em equipe, o ClickUp tem o que você precisa. Com o ClickUp, você encontrará modelos adaptados às suas necessidades, ajudando-o a entrar em contato com patrocinadores em grande escala para ficar à frente do jogo.

Então, por que esperar? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e experimente a facilidade de gerenciar patrocínios como nunca antes.