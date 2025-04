8 modelos gratuitos de resumo de conteúdo para usar

Criar um briefing de conteúdo que atinja o objetivo pode ser como tentar montar um móvel da IKEA sem as instruções - ou pior, perceber que os parafusos estão faltando. É aí que os modelos de briefing de conteúdo vêm em socorro!

Se você estiver mapeando uma postagem de blog para otimização de mecanismos de busca (SEO) se você está procurando um site de busca, planejando links internos para o seu site ou organizando a estratégia da sua equipe de marketing, esses modelos gratuitos de resumo de conteúdo tornam tudo muito simples.

Fato curioso: A palavra "breve" vem da palavra latina "brevis", que significa "curto" ou "conciso"

O que são modelos de resumo de conteúdo?

Os modelos de resumo de conteúdo são guias estruturados projetados para ajudar a organizar e comunicar os detalhes essenciais de um conteúdo. Normalmente, eles descrevem informações cruciais, como o público-alvo, o tom e os objetivos de um artigo.

Um modelo sólido destaca aspectos cruciais do conteúdo, como as palavras-chave primárias e secundárias, ajudando os redatores a se concentrarem nos tópicos certos. Ele também inclui instruções sobre como abordar a intenção de pesquisa, garantindo que o conteúdo atenda às necessidades dos leitores.

Ao fazer referência a artigos de concorrentes como exemplos ou links internos recomendados, os briefs também fornecem contexto extra sem sobrecarregar os redatores.

Um bom modelo de briefing de conteúdo une a estratégia e a execução, simplificando o processo de criação de conteúdo processo de criação de conteúdo . Ele fornece aos redatores instruções claras e reduz as suposições, facilitando o fornecimento de conteúdo impactante e de alta qualidade.

**Você sabia? De acordo com um estudo do Content Marketing Institute, apenas 37% dos profissionais de marketing B2B mais bem-sucedidos seguem uma estratégia de conteúdo documentada. Essa estratégia quase sempre começa com um briefing de conteúdo bem elaborado. É como se fosse o plano para o sucesso do conteúdo!

O que faz um bom modelo de resumo de conteúdo?

Criar um bom modelo de resumo de conteúdo é essencial para a elaboração de conteúdo focado e atraente. Um modelo sólido define expectativas claras, economiza tempo e garante o alinhamento com suas metas.

Aqui estão alguns dos principais aspectos a serem incluídos em seu modelo de resumo:

Público alvo : Defina claramente o público-alvo. Inclua detalhes como dados demográficos, cargos e pontos problemáticos para orientar a criação de conteúdo

: Defina claramente o público-alvo. Inclua detalhes como dados demográficos, cargos e pontos problemáticos para orientar a criação de conteúdo Objetivo do conteúdo : Adicione uma seção para especificar o objetivo do conteúdo. Seja para gerar leads ou aumentar o conhecimento da marca, o objetivo deve ser claro, pois afeta diretamente o tratamento do assunto

: Adicione uma seção para especificar o objetivo do conteúdo. Seja para gerar leads ou aumentar o conhecimento da marca, o objetivo deve ser claro, pois afeta diretamente o tratamento do assunto Palavras-chave de SEO : Liste as palavras-chave alvo, incluindo palavras-chave de cauda curta e de cauda longa que se alinham à intenção do conteúdo

: Liste as palavras-chave alvo, incluindo palavras-chave de cauda curta e de cauda longa que se alinham à intenção do conteúdo Estrutura do conteúdo : Descreva o formato e as seções. Especifique se é um artigo, guia ou estudo de caso e inclua elementos estruturais como títulos ou subtítulos

: Descreva o formato e as seções. Especifique se é um artigo, guia ou estudo de caso e inclua elementos estruturais como títulos ou subtítulos Tom e voz : Indique se o conteúdo deve ser formal, casual ou coloquial, dependendo do público-alvo

: Indique se o conteúdo deve ser formal, casual ou coloquial, dependendo do público-alvo Chamada para ação [CTA] : Inclua uma CTA clara que oriente o público-alvo para a próxima etapa, como se inscrever, fazer download ou entrar em contato

: Inclua uma CTA clara que oriente o público-alvo para a próxima etapa, como se inscrever, fazer download ou entrar em contato Canais de distribuição de conteúdo : Descreva onde o conteúdo será compartilhado, como mídia social, campanhas de e-mail ou seu website

: Descreva onde o conteúdo será compartilhado, como mídia social, campanhas de e-mail ou seu website Referências e recursos : Inclua espaço para fontes, links, estudos de caso ou pontos de dados relevantes para apoiar o conteúdo

: Inclua espaço para fontes, links, estudos de caso ou pontos de dados relevantes para apoiar o conteúdo Prazos e marcos: Defina prazos para rascunhos e versões finais e inclua marcos para manter o processo de conteúdo no caminho certo

Dica profissional: Adicione títulos e subtítulos ao seu briefing de conteúdo para dar a ele uma estrutura ou um esboço. Isso divide o briefing em seções e facilita o trabalho dos redatores!

8 Modelos gratuitos de resumo de conteúdo

Se você não estiver usando briefs de conteúdo - ou se os ignorar de vez em quando -, é hora de torná-los um item básico em seu processo de elaboração de conteúdo . Para ajudá-lo a começar com o pé direito, estes oito modelos de ClickUp [e outras fontes] o orientarão na elaboração de conteúdo de alto nível desde o início.

O ClickUp reduziu a necessidade de comunicação por e-mail e simplificou a colaboração da nossa equipe de criação de conteúdo. Agora, podemos ir da ideação/brainstorming ao primeiro rascunho até duas ou três vezes mais rápido. Ao rastrear as tarefas com eficiência e fornecer contexto por meio da seção de descrição e comentários, há menos troca de contexto, o que leva ao uso de apenas um sistema (ClickUp) em vez de vários (GDrive, e-mail e Slack).

href Sid Babla, coordenador do Programa de Bem-Estar, Faculdade de Dartmouth - Centro de Bem-Estar do Aluno

coordenador do Programa de Bem-Estar, Faculdade de Dartmouth - Centro de Bem-Estar do Aluno

1. O modelo de resumo de conteúdo de SEO do ClickUp

Modelo de resumo de conteúdo de SEO do ClickUp

👀 Você sabia? 75% das pessoas nunca passam da primeira página dos resultados de pesquisa. É por isso que criar conteúdo amigável para SEO é mais importante do que nunca!

Os

Modelo de resumo de conteúdo de SEO do ClickUp

é um ótimo lugar para começar a criar um briefing impecável. Ele é equipado com todas as ferramentas de que seus redatores precisam para entender o escopo do trabalho, incluindo subseções para palavras-chave primárias e secundárias, uma seção para adicionar links internos e outra para artigos de concorrentes.

Criado em

Documentos do ClickUp

o modelo é fácil de usar para iniciantes, de modo que todos, desde redatores experientes até estagiários, podem fazer o briefing. Seu formato de preenchimento de espaços em branco facilita a reutilização ou o salvamento como modelo para uso rápido posteriormente.

ideal para: Especialistas em SEO, gerentes de conteúdo e equipes de marketing focadas em gerar tráfego orgânico. Esse modelo é ótimo para profissionais que precisam criar conteúdo compatível com SEO e alinhar os redatores com metas claras

2. O modelo de redação de conteúdo do ClickUp

Modelo de redação de conteúdo do ClickUp

E se você pudesse escrever o que precisasse, sempre que precisasse, sem temer o bloqueio do escritor?

O

Modelo de redação de conteúdo do ClickUp

simplifica o processo de criação de conteúdo envolvente que dá suporte à sua marca, impulsiona as vendas e gera mais leads - apesar dos bloqueios. Ele não apenas fornece aos redatores o esboço para começar imediatamente com uma postagem de blog ou comunicado à imprensa, mas também estrutura o processo de pensamento com seções bem demarcadas para rastrear detalhes como a data de lançamento do conteúdo, o título e o logotipo da marca, etc.

Você também pode especificar as datas de início e término do projeto, os links publicados para quando o conteúdo for publicado e as metas que espera alcançar com o conteúdo.

Recurso ClickUp Brain

Para tornar o processo ainda mais eficiente, você pode emparelhar o modelo com o assistente de IA nativo do ClickUp, Cérebro do ClickUp . Deixe a IA ajudar você a

encontrar tópicos sobre os quais escrever

a pensar em ângulos para preencher lacunas de conteúdo

gerar ideias de palavras-chave para otimizar seu conteúdo para mecanismos de pesquisa

criar estratégias de conteúdo e maneiras de obter classificações mais altas

ideal para: Blogueiros, escritores autônomos e criadores de conteúdo que precisam de um início rápido. Também é excelente para equipes de marketing que produzem diversos tipos de conteúdo, como postagens de blog, estudos de caso e páginas de destino

3. O modelo de diretrizes de redação do ClickUp

Modelo de diretrizes de redação do ClickUp

Ninguém gosta de formatação, tom e gramática inconsistentes em seu conteúdo. Isso faz com que o trabalho pareça pouco profissional e dá aos clientes a impressão errada. Mantenha a sua equipe de redação de conteúdo na mesma página com o

Modelo de diretrizes de redação do ClickUp

.

Este modelo é indispensável para a sua equipe de marketing. Ele oferece instruções claras para ajudar os redatores a criar conteúdo que atenda aos requisitos. Com ele, você pode padronizar o processo de redação, manter a precisão e definir expectativas claras para a sua equipe.

O modelo começa com uma introdução que descreve a importância das diretrizes de redação. Em seguida, você pode definir detalhes específicos como voz da marca, tom, gramática e estilo.

Depois de configurado, compartilhe o modelo com a sua equipe de conteúdo e com as partes interessadas relevantes. Eles poderão acessá-lo a qualquer momento, fornecer feedback e sugerir melhorias. Você pode até usar um Gerador de conteúdo de IA junto com o modelo para ajudar a criar conteúdo mais rapidamente e manter a consistência.

ideal para: Editores, gerentes de conteúdo e equipes de branding que precisam manter a consistência de tom, voz e formatação em todos os materiais escritos

4. Modelo de resumo da campanha ClickUp

Modelo de resumo da campanha ClickUp

Os briefs de campanhas criativas exigem mais esforço do que os planos de projeto padrão. Eles precisam de contribuições e colaboração de todos os departamentos para gerar resultados. As campanhas geralmente envolvem vários projetos menores que trabalham para atingir uma meta maior, o que torna a coordenação essencial.

Os

Modelo de resumo de campanha do ClickUp

simplifica esse processo para os gerentes de projeto, dividindo claramente os elementos da campanha e organizando tudo.

Esse modelo de cinco páginas começa com uma visão geral da campanha publicitária, abrangendo detalhadamente a meta, o público-alvo, o orçamento, os resultados e os recursos necessários. Cada seção solicita que você defina detalhes específicos, garantindo que sua campanha seja bem estruturada desde o início.

As subpáginas pré-criadas são incorporadas para planejar ativos e elementos criativos individuais, proporcionando clareza em cada parte da campanha. Essa estrutura mantém sua campanha focada, gerenciável e pronta para o sucesso.

ideal para: Gerentes, diretores de criação e líderes de campanha que coordenam vários projetos dentro de uma estratégia de marketing maior

Fato curioso:O "briefing reverso" é uma tendência emergente. Algumas empresas agora pedem a seus redatores que criem um antes de iniciar um projeto. Essencialmente, trata-se de um resumo rápido das principais metas e estratégias da postagem, ajudando a garantir que todos estejam na mesma página. É uma ótima maneira de detectar possíveis mal-entendidos e alinhar as expectativas rapidamente.

5. O modelo de resumo da campanha de marketing do ClickUp

Modelo de resumo da campanha de marketing do ClickUp

A execução de uma campanha de marketing bem-sucedida exige um planejamento cuidadoso, e o

Modelo de resumo de campanha de marketing do ClickUp

simplifica consideravelmente o processo.

Esse modelo ajuda a criar um plano unificado que incentiva a colaboração entre a sua equipe. Ele também facilita o orçamento ao identificar claramente os custos da campanha, permitindo que você otimize seu orçamento.

Com funções e responsabilidades claramente definidas, sua equipe pode se manter informada e preparada durante todo o processo. Você também pode acompanhar o progresso e ajustar os planos à medida que as prioridades mudam.

Ele foi projetado para facilitar gerenciamento de conteúdo e mantém seus esforços de marketing organizados e eficientes. Se você almeja uma forte estratégia de marketing de conteúdo que produza resultados, este modelo é a solução ideal para ajudá-lo a planejar de forma mais inteligente e lançar mais rapidamente.

ideal para: Gerentes de marketing e líderes de equipe que desejam planejar e executar campanhas unificadas, mantendo orçamentos, funções e cronogramas claramente definidos

6. Modelo de documento de resumo criativo do ClickUp

Modelo de documento ClickUp Creative Brief

A comunicação clara pode ser uma base sólida para um projeto de design bem-sucedido, e o

Modelo de documento de resumo criativo do ClickUp

está aqui para ajudar!

Comece delineando as metas, o cronograma e o escopo do projeto no ClickUp. Envolva sua equipe para definir objetivos claros e acompanhar o progresso com tarefas. Use os campos personalizados para monitorar dados demográficos, orçamento e marcos à medida que você avança. Isso manterá seu projeto organizado e fluindo sem problemas.

Você pode analisar e revisar rapidamente o briefing criativo durante todo o processo, garantindo que tudo permaneça no caminho certo com

Tarefas recorrentes do ClickUp

.

ideal para: Designers, equipes de criação e gerentes de projeto que trabalham em projetos de design pesado que exigem comunicação e colaboração claras

7. Modelo de resumo de conteúdo do The Meta Blog

via O Meta Blog A geração de resumos detalhados de conteúdo pode consumir muito tempo, mas

Modelo de resumo de conteúdo do Meta Blog

simplifica o processo. O modelo permite que você delineie o tópico com clareza, dando ao redator uma direção sólida sobre o que focar. Se você tiver um ângulo ou título específico, poderá incluí-los, juntamente com links úteis. Adicione uma meta de conteúdo ou um objetivo comercial bem claro, seja para gerar inscrições ou melhorar a classificação nos mecanismos de pesquisa.

Você pode definir seu público-alvo, o estágio da jornada do comprador e o que deseja que eles tirem do conteúdo.

O modelo também permite que você especifique o formato do conteúdo - como uma postagem de blog ou landing page - e a contagem de palavras para manter a consistência. Depois de adicionar seus subtítulos, links internos e externos e quaisquer instruções especiais, você estará no caminho certo para criar o briefing de conteúdo perfeito!

ideal para: Redatores freelancers, estrategistas de conteúdo e proprietários de pequenas empresas que buscam uma maneira simplificada de organizar ideias e objetivos de conteúdo

8. Modelo de resumo de conteúdo da Frase

via Frase O

Modelo de resumo de conteúdo da Frase

ajuda a acelerar o processo de criação de conteúdo, organizando elementos focados em SEO, como sua palavra-chave alvo, títulos e chamadas para ação. Ele também tem áreas dedicadas à pesquisa de seu tópico e de artigos concorrentes para criar o melhor título e a melhor estrutura de conteúdo possíveis.

O modelo inclui seções para uma introdução bem elaborada, títulos detalhados no corpo do texto e uma conclusão persuasiva para orientar o redator de forma eficaz.

Você pode personalizar o modelo usando as ferramentas da Frase para automatizar a pesquisa de palavras-chave, criar esboços de conteúdo e conduzir pesquisas SERP, tornando a criação de conteúdo escalável e eficiente.

ideal para: Profissionais de marketing de conteúdo e equipes que lidam com a criação de conteúdo orientado por dados, SEO e análise da concorrência

Simplifique seus projetos de redação de conteúdo com modelos de resumo de conteúdo

Fazer malabarismos com vários projetos de conteúdo às vezes pode parecer como girar pratos, mas não precisa ser tão caótico. Você pode manter tudo organizado e em movimento com o modelo de resumo de conteúdo certo e, muitas vezes, gratuito.

Biblioteca de modelos do ClickUp

está repleta de vários modelos prontos para que você comece a trabalhar no processo de criação do briefing.

Além disso, com as robustas ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp, o gerenciamento de conteúdo se torna mais fácil, seja colaborando ou controlando prazos.

