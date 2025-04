Calendly vs. Acuity Scheduling: Qual ferramenta de agendamento é melhor?

Nossas agendas matinais podem ser diferentes, mas provavelmente compartilhamos o hábito de verificar os calendários para as reuniões do dia.

Um estudo sugere que os executivos gastam cerca de 40% de seu tempo tomando decisões, grande parte das quais ocorre em reuniões.

No entanto, o agendamento manual de compromissos é altamente ineficiente, considerando o grande volume de reuniões diárias. Imagine passar horas indo e vindo para encontrar um horário mutuamente conveniente para uma reunião - um caos total!

É aí que entram as ferramentas de agendamento e os aplicativos de calendário como o Calendly e o Acuity Scheduling, simplificando o processo de agendamento.

Mas qual delas é a melhor? Colocamos as duas ferramentas de agendamento uma contra a outra para descobrir o vencedor. Vamos começar!

Fato divertido: A Netflix enfrentou as reuniões ineficazes limitando sua duração a 30 minutos. Como resultado, a empresa reduziu as reuniões em mais de 65%, e mais de 85% dos funcionários apoiaram a mudança.

O que é o Calendly?

O Calendly é um software líder em agendamento de compromissos que simplifica a coordenação de reuniões.

O Calendly sincroniza todos os seus calendários - pessoais e profissionais - facilitando a visualização de sua disponibilidade e o agendamento de reuniões. Você mantém o controle, evitando agendamentos duplos. Seu design simples funciona para indivíduos, e seus recursos são dimensionados para atender às necessidades de grandes empresas, incluindo as empresas da Fortune 500.

Recursos do Calendly

A força do Calendly está em sua capacidade de se ajustar ao seu fluxo de trabalho sem uma curva de aprendizado acentuada. Veja o que ele traz para a mesa:

Recurso nº 1: integração de calendário

O Calendly sincroniza com o Google Agenda, o Calendário do Outlook e o pacote Office 365 para manter tudo organizado em um só lugar. Ele atualiza sua disponibilidade em todos os calendários vinculados em tempo real, ajudando a evitar conflitos de agendamento.

Recurso nº 2: configurações de disponibilidade

Você pode personalizar a sua disponibilidade para diferentes tipos de reuniões ou equipes - desde especificar o horário de trabalho, adicionar intervalos entre as reuniões e ajustar o local ou o fuso horário. A personalização da disponibilidade garante que você marque reuniões somente quando estiver disponível, tornando o agendamento mais gerenciável para todos.

Recurso nº 3: integração de videoconferência

O Calendly se integra ao Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e outras ferramentas de videoconferência para adicionar automaticamente links de reuniões aos eventos agendados. Isso elimina a configuração manual e garante que os links de reunião estejam prontos quando uma reunião for confirmada, tornando a colaboração remota mais eficiente.

Recurso nº 4: tipos de eventos personalizados

Você pode personalizar os tipos de eventos de acordo com as necessidades de sua organização, definindo parâmetros como duração, local e requisitos dos participantes. Você pode criar tipos de eventos para sessões individuais, sessões em grupo ou webinars. Adicione formulários ou perguntas para coletar as informações necessárias antes da reunião, simplificando o processo de agendamento.

Recurso nº 5: Compartilhamento de links de agendamento

O Calendly permite gerar um link personalizado para compartilhar com clientes e membros da equipe ou publicar no seu site. Esse link dá a outras pessoas acesso direto aos seus horários disponíveis, eliminando a troca de e-mails. Qualquer pessoa pode agendar facilmente uma reunião com base em sua disponibilidade, economizando tempo e aumentando a eficiência do agendamento.

Preços do Calendly

Gratuito

Padrão: US$ 12 por assento/mês

Equipes : uS$ 20 por assento/mês

Enterprise: A partir de US$ 15 mil/ano

Dica profissional: Adicione tempos de espera entre as reuniões para evitar a sobreposição e dar a você um tempo para respirar. Reuniões ininterruptas podem drenar sua energia e fazer com que você perca detalhes essenciais devido à exaustão.

O que é o Acuity Scheduling?

O Acuity Scheduling é uma ferramenta de agendamento de compromissos on-line que vai além do agendamento básico.

Ela permite que os convidados selecionem os intervalos de tempo disponíveis e permite que você gerencie sua disponibilidade. Também inclui gerenciamento de banco de dados de clientes, formulários de admissão personalizáveis e faturamento. O Acuity Scheduling simplifica o agendamento e as interações com os clientes para proprietários de pequenas empresas, como estilistas, treinadores e terapeutas.

Recursos do Acuity Scheduling

O Acuity Scheduling combina o agendamento com ferramentas para gerenciar clientes, pagamentos e branding, o que o torna ideal para negócios baseados em agendamentos.

Recurso nº 1: opções de agendamento personalizáveis

Você pode controlar facilmente sua disponibilidade definindo horários de agendamento específicos, organizando compromissos ou aulas virtuais e bloqueando o tempo pessoal.

O Acuity Scheduling permite que os clientes façam reservas com base em suas preferências, tornando o agendamento flexível e eficiente para um ou vários locais.

Recurso nº 2: gerenciamento automatizado de compromissos

Os recursos de automação incorporados que lidam com agendamento de compromissos, lembretes e recibos ajudam você a economizar tempo. Os clientes podem cancelar ou remarcar seus compromissos por meio de calendários on-line sem a sua intervenção. Enquanto isso, os fluxos de trabalho automatizados reduzem o não comparecimento e garantem uma experiência de agendamento mais tranquila.

Recurso nº 3: integração segura de pagamentos

O Acuity Scheduling simplifica os pagamentos com integrações para Stripe, Square e PayPal. Ele permite pré-pagamentos, gorjetas e depósitos, além de armazenar cartões de crédito para evitar não comparecimento. Também permite criar faturas e recibos e fazer upsell de serviços durante o checkout.

Você pode personalizar a experiência do cliente com formulários de admissão personalizados para coletar informações relevantes antes das consultas. Use ferramentas de fidelidade para incentivar a repetição de agendamentos e ofereça pacotes, cartões-presente ou assinaturas que façam com que os clientes retornem. Esses recursos ajudam a criar relacionamentos mais sólidos com os clientes e a impulsionar o crescimento a longo prazo.

Recurso nº 5: integrações poderosas e acessibilidade

As integrações para plataformas sociais como Instagram, Google e Facebook permitem que os clientes agendem consultas diretamente com o Acuity Scheduling. A plataforma também se integra a aplicativos de terceiros, como Zapier, MailChimp e Google Analytics, para melhorar o fluxo de trabalho.

Preços do Acuity Scheduling

Emergente: $20/mês

Crescendo: $34/mês

Powerhouse: US$ 61/mês

Enterprise: Preços personalizados

Calendly vs. Acuity Scheduling: Comparação de recursos

Ambas as ferramentas atendem às necessidades de agendamento, mas se concentram em pontos fortes diferentes. Veja a seguir como elas se comparam em relação aos principais recursos:

Recurso/Plano Calendly Agendamento do Acuity Tipos de agendamento Ilimitado 1-1 (gratuito), vários tipos Com base em compromissos (presencial ou on-line) Integração Mais de 100 integrações (Zoom, Stripe, etc.) Stripe, Square, PayPal e outras integrações Gerenciamento de usuários Recursos básicos a avançados Ferramentas de gerenciamento de clientes, controle de compromissos Acesso móvel e por extensão Aplicativo móvel e extensão de navegador Aplicativo móvel Recursos avançados Relatórios, automação (Equipes/Empresa) Pagamentos, gerenciamento de clientes, ferramentas de marca Disponibilidade de teste Plano básico gratuito, teste para premium Avaliação gratuita para o software de agendamento, não para os compromissos

Recurso nº 1: facilidade de uso

O Calendly é conhecido por sua simplicidade. A plataforma oferece uma interface minimalista e intuitiva que permite que você comece em minutos. Desde a incorporação de seu calendário em um site até a configuração de vários tipos de eventos, o Calendly mantém a curva de aprendizado curta.

Por outro lado, o Acuity Scheduling atende mais aos usuários que exigem opções avançadas de personalização, apesar de sua simplicidade. Seus recursos, como formulários de admissão e autoprogramação de clientes, podem ser muito pesados para usuários de primeira viagem, mas são valiosos para as empresas.

Vencedor: A interface simples e a acessibilidade do Calendly fazem dele uma escolha óbvia para indivíduos e equipes menores. No entanto, o Acuity Scheduling é melhor para aqueles que priorizam a personalização em vez da simplicidade.

Recurso nº 2: personalização e marca

Embora o Calendly ofereça algumas opções de marca, seus recursos de personalização são limitados. Você pode ajustar as cores e adicionar um logotipo, mas ele não oferece profundidade para interações personalizadas com o cliente.

Quando se trata de personalizar a experiência de agendamento, o Acuity Scheduling lidera o grupo. Ele permite que os usuários personalizem amplamente as confirmações de compromissos, lembretes e formulários de admissão. As empresas também podem adicionar elementos de marca personalizados, como logotipos e esquemas de cores, para proporcionar uma experiência coesa aos clientes.

Vencedor: O Acuity Scheduling por seus robustos recursos de personalização e marca, que atendem às empresas que desejam que a experiência de agendamento esteja em sintonia com a identidade de sua marca.

Recurso nº 3: integrações e automação

Ambas as ferramentas se destacam nesse departamento, mas seu foco varia.

O Calendly se integra às principais plataformas e ferramentas de calendário, como Zoom, Slack e Salesforce. Se você tiver uma equipe maior, que trabalhe em vários fusos horários e precise de agendamento round-robin, o Calendly facilita o trabalho.

No entanto, o Acuity Scheduling leva a automação a um nível mais alto com fluxos de trabalho como a exigência de pagamentos de clientes ou o preenchimento de formulários antes da confirmação de compromissos. Sua integração com processadores de pagamento como Stripe e PayPal oferece uma vantagem para empresas com necessidades transacionais.

Vencedor: Há um empate. O Calendly é melhor para agendamento geral e fluxos de trabalho de equipe. Por outro lado, as integrações e a automação do Acuity Scheduling atendem mais às empresas voltadas para serviços que exigem pagamento ou dados detalhados do cliente antecipadamente.

Recurso nº 4: processamento de pagamentos

O Calendly também oferece cobrança de pagamento com o Stripe e o PayPal. Entretanto, seus recursos são melhores para transações mais simples e são menos versáteis do que os do Acuity Scheduling.

Para empresas que exigem pagamento antecipado, o Acuity Scheduling é o concorrente mais forte. Sua integração com Stripe, Square e PayPal permite que você receba taxas ou depósitos durante o agendamento. Esse recurso é ideal para consultores, terapeutas ou qualquer profissional baseado em serviços.

Vencedor: Acuity Scheduling, por seus recursos maduros e flexíveis de processamento de pagamentos.

Recurso nº 5: agendamento de grupos e aulas

O Acuity Scheduling oferece recursos mais avançados para agendamento de grupos, o que o torna perfeito para empresas que organizam aulas, workshops ou compromissos em grupo. Você pode definir limites de capacidade, gerenciar listas de espera e permitir que os clientes reservem vagas em sessões compartilhadas.

O Calendly também oferece suporte a eventos de grupo, mas em uma forma mais básica. Ele é eficaz para eventos baseados em equipes, como webinars ou reuniões, mas não tem a complexidade necessária para gerenciar aulas em grupo.

Vencedor: Acuity Scheduling, por suas ferramentas personalizadas para gerenciar eventos e aulas em grupo

Recurso nº 6: acessibilidade móvel

Ambas as plataformas oferecem aplicativos móveis de agendamento, mas suas experiências são diferentes.

O aplicativo do Calendly é leve e se concentra na funcionalidade principal, como o gerenciamento de tipos de eventos, disponibilidade e notificações. Embora o aplicativo do Acuity Scheduling possa ser um pouco mais complexo, ele oferece recursos adicionais, como um gerenciador de informações do cliente e acesso a formulários de admissão em qualquer lugar.

Vencedor: Calendly, por seu aplicativo móvel simplificado e fácil de usar

Recurso nº 7: preço e valor

O Calendly oferece uma estrutura de preços simples, com um plano básico gratuito para usuários individuais e planos de equipe pagos acessíveis.

O Acuity Scheduling não tem um nível gratuito. No entanto, até mesmo sua faixa de preço básica inclui recursos como gerenciamento de clientes, ferramentas de reunião on-line e cobrança de pagamentos.

Vencedor: Depende de suas necessidades. O Calendly é ideal para usuários que se preocupam com o custo, enquanto o Acuity Scheduling oferece melhor custo-benefício se você precisar de suas ferramentas avançadas.

Calendly vs. Acuity Scheduling no Reddit

As discussões no Reddit revelam uma mistura de elogios e frustrações em relação ao Calendly e ao Acuity Scheduling.

Muitos usuários do Acuity Scheduling apreciam seu conjunto robusto de recursos, especialmente para empresas que exigem agendamentos recorrentes, processamento de pagamentos e integração com sites.

No entanto, um tema comum é a falta de uma equipe de suporte ao cliente responsiva. Um usuário, martinmick, escreve:

Uso o Acuity há cerca de 4 anos e tem sido bom. Na época, o preço era de cerca de US$ 200/ano - eu tinha direito a essa taxa - para todas as minhas necessidades. Eu o utilizo em meu site WP, e é uma integração fácil. Além disso, um cliente pode definir sessões recorrentes, pois essa é uma opção ao definir as sessões. A única desvantagem é o atendimento ao cliente. Se você fizer uma pergunta para a Acuity, ela fará uma pesquisa nas perguntas frequentes (repetidamente) antes que você possa enviar uma pergunta diretamente à equipe da Acuity. Mesmo assim, a Acuity não é útil, pois se esforça para não responder às perguntas. E, quando o fazem, é uma resposta automatizada.

Uso o Acuity há cerca de 4 anos e tem sido bom. Na época, o preço era de cerca de US$ 200/ano - eu tinha direito a essa taxa - para todas as minhas necessidades. Eu o utilizo em meu site WP, e é uma integração fácil. Além disso, um cliente pode definir sessões recorrentes, pois essa é uma opção ao definir as sessões. A única desvantagem é o atendimento ao cliente. Se você fizer uma pergunta para a Acuity, ela fará uma pesquisa nas perguntas frequentes (repetidamente) antes que você possa enviar uma pergunta diretamente à equipe da Acuity. Mesmo assim, a Acuity não é útil, pois se esforça para não responder às perguntas. E, quando o fazem, é uma resposta automatizada.

Enquanto isso, o Calendly tem uma classificação mais alta no Reddit por sua facilidade de uso e design minimalista. Os usuários que priorizam um software simples de agendamento de tarefas preferem o aplicativo. É o que diz um usuário, Celeron Hubbard:

... eu o conectei ao meu calendário no Exchange365. Em seguida, criei um item que é "reserve 30 minutos comigo". Ele tem um URL permanente. Quando alguém o visita, ele verifica automaticamente a disponibilidade em meu calendário e permite que a pessoa reserve automaticamente um horário de 30 minutos comigo para qualquer coisa. Eu recebo um convite, aceito-o e pronto. Tenho o plano gratuito. Nunca o usei antes deste ano, mas gosto muito dele.

... eu o conectei ao meu calendário no Exchange365. Em seguida, criei um item que é "reserve 30 minutos comigo". Ele tem um URL permanente. Quando alguém o visita, ele verifica automaticamente a disponibilidade em meu calendário e permite que a pessoa reserve automaticamente um horário de 30 minutos comigo para qualquer coisa. Eu recebo um convite, aceito-o e pronto. Tenho o plano gratuito. Nunca o usei antes deste ano, mas gosto muito dele.

O Acuity Scheduling parece ser o favorito para reuniões recorrentes e agendamento de aulas. No entanto, o Calendly tem uma vantagem em seu nível gratuito, que é robusto o suficiente para que solopreneurs e empresas menores tenham reuniões únicas.

