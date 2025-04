Principais alternativas ao ChatGPT para soluções empresariais

Você já desejou ter um assistente que pudesse ajudá-lo em suas tarefas, como resumir seus e-mails, escrever o primeiro rascunho de uma publicação de blog ou simplificar seu trabalho?

A inteligência artificial (IA) e os grandes modelos de linguagem (LLMs), como o ChatGPT, estão tornando isso uma realidade. Essas ferramentas de IA estão transformando a forma como trabalhamos, desde a automação de tarefas rotineiras até a criação de conteúdo e a melhoria das interações com os clientes, tudo isso enquanto aumentam a produtividade.

Fato curioso: De acordo com a PwC, a economia global será 14% maior em 2030 devido às ferramentas de IA e ao setor, contribuindo com incríveis US$ 15,7 trilhões.

No entanto, à medida que as empresas crescem e a complexidade de seus processos aumenta, surgem várias inadequações no modelo de IA. Para demandas tão complexas, o ChatGPT pode não ser a opção ideal.

É aqui que as alternativas ao ChatGPT entram em ação. No entanto, com o mercado repleto de assistentes de IA, encontrar uma alternativa ao ChatGPT parece ser como encontrar uma agulha em um palheiro.

Para ajudá-lo, listamos as 10 melhores alternativas ao ChatGPT criadas especificamente para atender aos requisitos da empresa. 🌱

O que você deve procurar nas alternativas do ChatGPT para soluções empresariais?

Ao escolher uma alternativa ao ChatGPT, concentre-se principalmente em como a ferramenta será usada na organização.

Embora o ChatGPT seja excelente em IA de conversação, as empresas geralmente precisam de ferramentas que atendam a funções específicas, como gerenciamento de projetos, automação, geração de conteúdo ou integrações de IA específicas para tarefas. Por isso, é importante considerar fatores como:

Personalização : Selecione uma alternativa do ChatGPT que ajuste os modelos de IA por meio de recursos de treinamento personalizados para que as empresas os adaptem a seus fluxos de trabalho ✅

Escalabilidade : Escolha ferramentas alternativas ao ChatGPT que se adaptam ao seu crescimento, oferecendo recursos avançados, como recursos de geração de imagens, capacidade de usar diferentes modelos de IA, sugestões de código em tempo real e muito mais. Isso garante que, mesmo quando suas necessidades aumentarem, você ainda obterá o máximo da sua ferramenta de IA ✅

Recursos de integração : Escolha alternativas para o ChatGPT que garantam que a ferramenta se integre perfeitamente aos seus fluxos de trabalho, ferramentas e ecossistemas de software existentes e aumente a produtividade ✅

Segurança e conformidade: Opte por ferramentas alternativas ao ChatGPT de nível empresarial com fortes medidas de privacidade de dados, segurança e conformidade ✅

Suporte multilíngue e global: Procure alternativas ao ChatGPT que ofereçam recursos multilíngues com tradução precisa e reconhecimento de nuances culturais. Isso se deve ao fato de que as empresas globais precisam de inteligência artificial que entenda e ofereça suporte a vários idiomas para diversas bases de clientes ✅

Análises e relatórios avançados: Escolha alternativas do ChatGPT com painéis integrados, recursos de relatórios e insights sobre o comportamento do usuário e as tendências de engajamento que medem o ROI sobre o desempenho da IA e seu impacto nas operações ✅

As 10 melhores alternativas ao ChatGPT para soluções empresariais

O ChatGPT pode ser o seu chatbot de IA preferido para as necessidades básicas, mas há outros casos de uso de IA em que uma alternativa ao ChatGPT prospera e oferece resultados impecáveis.

Esses outros modelos de IA oferecem funcionalidades exclusivas, incluindo automação de fluxo de trabalho com tecnologia de IA, interfaces fáceis de usar, documentação técnica e recursos de geração de conteúdo profundo que aumentam a produtividade, simplificam as operações e aumentam a eficiência.

Aqui está uma visão detalhada das 10 melhores alternativas do ChatGPT que são ideais para os requisitos da empresa:

1. ClickUp (melhor para brainstorming de IA, automação e geração de conteúdo)

O ClickUp é mais do que apenas uma plataforma de gerenciamento de projetos; é o aplicativo completo para o trabalho que integra poderosos recursos de IA com recursos avançados de produtividade.

Embora o ChatGPT se concentre principalmente na IA de conversação, os recursos avançados do ClickUp aumentam a produtividade em várias áreas de trabalho, desde o brainstorming e o gerenciamento de tarefas até a geração de conteúdo e a automação do fluxo de trabalho. Ao incorporar a IA diretamente no ambiente de trabalho, essa alternativa ao ChatGPT capacita as equipes a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil.

Saiba mais sobre o ChatGPT Escreva estudos de caso, resuma textos, extraia informações de seus documentos - faça tudo o que precisar com o ClickUp Brain

No centro de sua funcionalidade de IA está o ClickUp Brain, um assistente inteligente que se integra perfeitamente aos documentos, projetos e tarefas do ClickUp.

Esse recurso fornece sugestões em tempo real, insights acionáveis e soluções automatizadas adaptadas ao seu fluxo de trabalho, aumentando significativamente a produtividade e a organização. 🤖

Imagine fazer um brainstorming de novas campanhas de marketing com mapas mentais alimentados por IA, atribuir tarefas automaticamente com base em atualizações de projetos ou redigir rapidamente e-mails e relatórios com assistência de IA. Com esse chatbot de IA, tudo isso é possível, mesmo na versão gratuita!

Além disso, essa alternativa do ChatGPT funciona no contexto das tarefas e dos documentos da sua equipe, otimizando os processos ao gerar ideias, resumir o conteúdo e identificar possíveis gargalos.

Você pode até mesmo usá-lo com o ClickUp Automations, um recurso que permite criar fluxos de trabalho avançados com base em acionadores ou eventos.

Essa configuração única permitirá que você defina lembretes, crie tarefas automaticamente e até mesmo dê o próximo passo lógico depois que a tarefa anterior for concluída. Essa abordagem inteligente e sensível ao contexto torna o ClickUp uma ferramenta inestimável para empresas que buscam combinar brainstorming, gerenciamento de tarefas e automação em um sistema coeso.

Portanto, o ClickUp Brain não é apenas uma das alternativas simples do ChatGPT para criação ou tarefas básicas de conteúdo. Em vez disso, ele é um modelo avançado de linguagem neural que você pode ajustar, personalizar e criar o seu próprio modelo.

Melhores recursos do ClickUp

visualize seus projetos inteiros usando o ClickUp Brain nos ClickUp Dashboards para acompanhar as principais métricas

colabore com os membros da sua equipe em tarefas, documentos ou outros fluxos de trabalho com o ClickUp Docs para edição em tempo real e comunicação integrada

defina metas claras e mensuráveis com o Brain ClickUp Goals, com a capacidade de rastrear metas individuais, identificar bloqueios e usar lembretes de IA

automatize fluxos de trabalho e processos repetitivos usando o ClickUp Automations, com gatilhos personalizados e eventos baseados em ações

integre o ClickUp Brain a mais de 1.000 ferramentas e plataformas como Slack, Google Calendar, Microsoft Teams e muito mais para usar o recurso Connected AI

Limitações do ClickUp

pequena curva de aprendizado para novos usuários devido ao seu extenso conjunto de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresarial : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capturas: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O ClickUp se tornou um dos favoritos entre as equipes por seus poderosos recursos de IA e gerenciamento avançado de documentos, com um usuário dizendo,

Estou usando-o desde 2017. É excelente. A IA é muito boa. Eu uso os documentos para meu segundo cérebro empresarial. Não tenho queixas, a não ser o fato de que pode ser difícil descobrir como começar. Os modelos ajudam com isso. Já experimentei a maioria das outras ferramentas existentes e o ClickUp ainda as supera como plataforma de gerenciamento de projetos/produtos (até mesmo o Jira).

2. Claude Enterprise da Anthropic (melhor para IA de conversação em nível empresarial)

O Claude Enterprise, da Anthropic, é uma das ferramentas de IA mais poderosas e que faz muita coisa. Esse chatbot de IA é adaptado às necessidades da empresa e oferece uma combinação poderosa de recursos avançados e recursos organizacionais.

Como alternativa ao ChatGPT Enterprise, o Claude Enterprise oferece às empresas uma plataforma escalonável e segura para lidar com fluxos de trabalho complexos e fornecer insights com reconhecimento de contexto. Sua capacidade de processar entradas de dados extensas e gerar respostas altamente detalhadas e com nuances faz dele uma ferramenta inestimável para operações de grande escala, incluindo criação de conteúdo, planejamento estratégico e solução de problemas técnicos.

O Claude Enterprise enfatiza o controle e a adaptabilidade do usuário. O suporte a interações de contexto estendido ajuda as organizações a liberar todo o potencial de seus dados, garantindo a tomada de decisões precisas e informadas.

Recursos do Anthropic's Claude Enterprise

obtenha resultados responsáveis e éticos devido à adesão do Claude à IA constitucional

produzir textos confiáveis e informativos com respostas atualizadas, além de recursos de redação técnica e criativa

permitir a análise de documentos extensos, bases de código inteiras ou conjuntos de dados devido ao fato de o Claude Enterprise lidar com até 500.000 tokens

garanta segurança e conformidade de nível empresarial, incluindo permissões baseadas em funções e registros de auditoria

Limitações do Claude Enterprise da Anthropic

os recursos avançados exigem conhecimento técnico para o ajuste fino e a implementação

pode ter tempos de resposta mais lentos para consultas muito grandes ou com muitos recursos

Preços da Claude Enterprise da Anthropic

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Claude Enterprise da Anthropic

G2 : Não há avaliações suficientes

Capturas: Não há avaliações suficientes

Conhecido por sua IA de conversação ética e semelhante à humana, a maioria dos usuários aprecia sua abordagem cuidadosa à modelagem de linguagem, com uma avaliação dizendo,

Preciso elogiar a equipe da Anthropic por ter criado um produto muito bom que parece ter resolvido alguns dos problemas que enfrentei com outras ferramentas de IA generativa. Claude parece ser muito inteligente e dá respostas naturais e intuitivas. As respostas soam como o que você esperaria de uma pessoa.

3. Google Gemini (melhor para processamento e análise de dados em tempo real)

via Google Gemini

O Google Gemini, anteriormente conhecido como Bard, é um modelo avançado de IA projetado especificamente para aprimorar a produtividade e a colaboração empresarial.

Diferentemente das ferramentas tradicionais de IA, o Google Gemini combina recursos multimodais, permitindo que as empresas interajam com texto, imagens e áudio sem problemas. Sua profunda integração com o ecossistema do Google o torna uma opção natural para empresas que já utilizam os serviços do Google. A capacidade do Gemini de gerar, editar e analisar conteúdo em plataformas conhecidas ajuda a otimizar os fluxos de trabalho e reduz a necessidade de várias ferramentas.

Além disso, o Google Gemini tem sugestões avançadas orientadas por IA e recursos de automação, permitindo que ele auxilie em tudo, desde a elaboração de e-mails até a realização de análises orientadas por dados. Com seu foco em escalabilidade e segurança de nível empresarial, o Gemini foi criado para empresas que buscam uma solução de IA inteligente e segura.

Recursos do Google Gemini

processar e gerar texto, imagens e áudio, além de traduzir idiomas, permitindo a criação de conteúdo mais interativo

garanta resultados relevantes e atualizados no Google Gemini com seus recursos de processamento de dados em tempo real

acesse e processe informações atualizadas dos dados do mecanismo de pesquisa do Google e do vasto gráfico de conhecimento

integre-se às ferramentas do Google Workspace para trabalhar perfeitamente no Gmail, no Google Docs, no Planilhas e no Slides para fluxos de trabalho assistidos por IA

Limitações do Google Gemini

recursos limitados de automação avançada em comparação com ferramentas como ClickUp e Claude

otimizado principalmente para usuários do Google Workspace, limitando a flexibilidade fora do ecossistema

Preços do Google Gemini

Gemini Business : uS$ 24/mês por usuário

Gemini Enterprise: US$ 36/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Google Gemini

G2 : 4. 4/5 (160+reviews)

Capturas: Não há avaliações suficientes

4. Microsoft Copilot (melhor para produtividade com IA em ecossistemas da Microsoft)

via Microsoft Copilot

O Microsoft Copilot, uma ferramenta de IA criada com base nos mesmos grandes modelos de linguagem usados pelo ChatGPT, está profundamente integrado ao ecossistema da Microsoft. Essa integração melhora a experiência do usuário, automatizando tarefas e fornecendo assistência inteligente em aplicativos como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e até mesmo no mecanismo de busca Bing.

Uma das principais vantagens do Microsoft Copilot é sua capacidade de entender e processar comandos complexos dentro do contexto do trabalho do usuário. Por exemplo, no Word, o Copilot auxilia na elaboração de documentos sugerindo conteúdo com base nos dados existentes, enquanto no Excel ele ajuda a analisar tendências e gera visualizações sem exigir fórmulas complexas.

Essa percepção contextual, combinada com os recursos de segurança e conformidade de nível empresarial inerentes ao Microsoft 365, torna o Copilot uma alternativa atraente para as organizações que buscam aumentar a produtividade por meio da integração de IA.

Recursos do Microsoft Copilot

gerar trechos de código, sugerir funções inteiras e até mesmo ajudar a depurar códigos em várias linguagens de programação

automatize tarefas de rotina, gere conteúdo, analise dados e incentive a colaboração, aumentando assim a produtividade geral

gerencie e-mails resumindo tópicos e sugerindo respostas, além de organizar os preparativos de reuniões gerando agendas e resumindo discussões

integre-se perfeitamente a ambientes de desenvolvimento populares, como o Visual Studio Code e o GitHub

Limitações do Microsoft Copilot

funciona melhor para usuários do ecossistema Microsoft 365, limitando os usuários de plataformas cruzadas

a personalização e os recursos avançados de automação têm uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot para empresas : $31. 50/mês por usuário

Copiloto do Microsoft 365 para empresas: $31. 50/mês por usuário

Avaliações e críticas do Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (65+reviews)

Capítulos: Não há comentários suficientes

A profunda integração do Microsoft Copilot com o Office Suite faz dele a escolha preferida das empresas. Sua capacidade de automatizar tarefas repetitivas e aumentar a produtividade recebeu elogios como este:

O que eu mais gosto nesse serviço é a facilidade de uso, pois ele é muito amigável. A implementação me dá a chance de fazer meu trabalho de forma mais rápida e interativa. Eu o utilizo praticamente todos os dias. Tenho uma boa experiência, pois a quantidade de recursos é incrível.

via Amazon Q

O Amazon Q é um serviço de IA generativa voltado para os negócios, projetado para ser integrado a vários Amazon Web Services (AWS). Isso o torna um forte concorrente para empresas que já operam no ecossistema da AWS.

Ao contrário das alternativas autônomas do ChatGPT, o Amazon Q oferece ferramentas e APIs baseadas em IA facilmente incorporadas a aplicativos, sites e fluxos de trabalho. Essa flexibilidade permite uma ampla gama de casos de uso, desde a criação de chatbots e assistentes virtuais até a análise de dados e a geração de relatórios.

O Amazon Q também pode criar e gerenciar o Amazon Q Apps - aplicativos leves e generativos baseados em IA que automatizam tarefas repetitivas e aumentam a produtividade da equipe. Os usuários desenvolvem esses aplicativos descrevendo seus requisitos em linguagem natural, tornando acessíveis os recursos avançados de IA sem a necessidade de amplo conhecimento técnico.

Recursos do Amazon Q

use o processamento avançado de linguagem natural (NLP) para processar e compreender grandes quantidades de dados não estruturados

obtenha integrações fáceis com os serviços da AWS, incluindo o SageMaker e o Bedrock, permitindo uma análise de dados dimensionável

manter a segurança de nível empresarial respeitando as identidades, funções e permissões existentes, garantindo que o acesso e o uso dos dados estejam em conformidade com as políticas organizacionais

simplifique a exploração de dados e o estilo de codificação para usuários corporativos por meio de recursos de BI generativos, fornecendo respostas multivisuais com visualizações de dados

Limitações do Amazon Q

alto custo dos serviços da AWS, especialmente para armazenamento e processamento extensivos de dados

a complexidade da configuração e da manutenção dos modelos de IA exige conhecimento técnico avançado

Preços da Amazon Q

Amazon Q Business Lite : uS$ 3/mês por usuário

Amazon Q Business Pro : uS$ 20/mês por usuário

Avaliação gratuita para desenvolvedores do Amazon Q : $0

Desenvolvedor do Amazon Q: $19/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Amazon Q

G2 : Não há avaliações suficientes

Capturas: Não há avaliações suficientes

O AmazonQ é amplamente utilizado em casos comerciais específicos, sendo que seus recursos de dados em tempo real e a compreensão contextual são os mais apreciados. Uma avaliação de usuário menciona:

Estamos usando o Amazon Q Code Whisperer como uma ferramenta geral de geração e conclusão de código. É muito fácil de usar, tanto de forma autônoma quanto como um plug-in para o VSCode. O recurso de autocompletar código é excelente e tem uma boa compreensão de todo o projeto de software em que estamos trabalhando, bem como bons insights sobre itens específicos da AWS.

6. IBM Watsonx Assistant (melhor para suporte ao cliente com IA em nível empresarial)

via IBM WatsonX Assistant

O IBM Watsonx é um dos mais abrangentes assistentes de IA generativa e plataformas de dados projetados para atender às necessidades complexas das empresas modernas. Ele oferece ferramentas integradas que permitem às empresas criar, implementar e gerenciar aplicativos de IA para requisitos específicos.

A plataforma é composta por três componentes principais: watsonx. ai para desenvolvimento de algoritmos e modelos de IA, watsonx. data para gerenciamento de dados escalável e watsonx. governance para garantir fluxos de trabalho de IA responsáveis. Isso permite que as organizações aproveitem todo o potencial da IA e, ao mesmo tempo, mantenham o controle sobre seus dados e processos de conformidade.

Além disso, o Watsonx oferece uma variedade de modelos de base pré-treinados e ferramentas para criar soluções personalizadas de IA, capacitando as empresas a enfrentar desafios exclusivos em diferentes setores.

Recursos do IBM Watsonx Assistant

dimensione com as infraestruturas de TI existentes e várias fontes de dados por meio da arquitetura aberta e híbrida do IBM Watsonx

monitore a precisão, detecte vieses e mantenha a transparência durante todo o ciclo de vida da IA com ferramentas dedicadas de governança de IA

analise as interações com os clientes para obter insights e melhorar o desempenho do chatbot

implante chatbots em vários canais, incluindo sites, aplicativos móveis e plataformas de mensagens

Limitações do IBM Watsonx Assistant

requer profundo conhecimento da IBM Cloud e da infraestrutura de IA, limitando a acessibilidade a usuários não técnicos

alto custo de licenciamento e integração empresarial, especialmente para empresas menores

Preços do IBM Watsonx Assistant

Preços personalizados com vários níveis de preços

Avaliações e opiniões sobre o IBM Watsonx Assistant

G2 : 4. 4/5 (300+reviews)

Capturas: Não há avaliações suficientes

Dica profissional: Use bases de conhecimento baseadas em IA para centralizar informações, automatizar respostas e fornecer respostas instantâneas e precisas a consultas comuns.

7. Jasper AI (melhor para criação de conteúdo orientado por IA)

via Jasper AI

O Jasper AI é uma poderosa ferramenta de escrita de IA projetada para criar conteúdo de marketing em escala em ambientes corporativos.

Trabalhando em sincronia com várias ferramentas e plataformas de marketing, o Jasper permite uma abordagem coesa da criação de conteúdo, o que o torna um ativo valioso para empresas que desejam otimizar seus processos de marketing. Essa especialização o torna uma escolha forte para empresas com necessidades de conteúdo de alto volume e que precisam de um assistente de redação com IA poderoso para ajudá-las com conteúdo longo e cópias curtas.

O Jasper gera conteúdo em mais de 30 idiomas, atendendo a estratégias de marketing globais e públicos diversos. Além disso, ele oferece controle avançado da marca, garantindo que todo o conteúdo gerado esteja alinhado com as diretrizes de voz e estilo estabelecidas pela empresa.

Recursos de IA do Jasper

gere vários tipos de conteúdo de marketing, incluindo postagens em blogs, postagens em mídias sociais, textos de sites e e-mails com este redator de IA

otimize o conteúdo para mecanismos de pesquisa com ferramentas e recursos de SEO incorporados

use sugestões de escrita criativa para criar conteúdo longo e escrever uma postagem de blog detalhada ou uma cópia de marketing

obtenha assistência para se concentrar na consistência da marca e manter uma identidade de marca unificada em vários canais e mercados

Limitações de IA do Jasper

focado principalmente como uma ferramenta de escrita de IA, limitando sua capacidade de ser usado para outros casos de uso corporativo

pode ter dificuldades com o processo de criação de conteúdo altamente técnico ou específico de um nicho

Preços da IA do Jasper

Creator : uS$ 49/mês por usuário

Profissional: uS$ 69/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Classificações e análises do Jasper AI

G2: 4. 7/5 (mais de 1200 avaliações)

Capturas: 4. 8/5 (1800+reviews)

O Jasper AI se destaca claramente quando se trata de criação de conteúdo e uso de IA para escrever conteúdo profissional de marca. Mas os usuários também adoram a versatilidade e a disponibilidade de modelos para cada caso de uso específico, com um usuário observando:

A melhor parte do Jasper é a grande quantidade de modelos que facilitam muito a criação de conteúdo. Você pode escolher um modelo, ou seja, um blog ou um post do LinkedIn, e o Jasper vem com configurações pré-configuradas para as necessidades específicas. Isso torna o Jasper mais fácil do que os modelos usuais de linguagem grande, como o Chat GPT.

8. Perplexity AI (melhor para pesquisa e descoberta de conteúdo com base em IA)

via Perplexity AI

O Perplexity AI se distingue de outros LLMs e ferramentas de bate-papo com IA por se concentrar em fornecer respostas com citações e fontes. Ele foi projetado como uma ferramenta de pesquisa, o que o torna tanto um mecanismo de busca quanto uma alternativa ao ChatGPT.

Quando você faz uma pergunta ao Perplexity, ele fornece uma resposta e links para os resultados da pesquisa na Web e para os documentos usados para formular essa resposta. Isso o torna uma poderosa ferramenta de IA generativa para empresas que precisam realizar pesquisas, verificar informações e coletar dados de fontes confiáveis.

Um recurso notável do Perplexity AI é sua oferta Enterprise Pro, que é adaptada especificamente para uso organizacional. O Enterprise Pro enfatiza a segurança e o controle, fornecendo criptografia de dados de ponta a ponta para proteger informações confidenciais. Ele também oferece recursos de integração com ferramentas empresariais existentes, facilitando a incorporação perfeita aos fluxos de trabalho atuais.

Recursos de IA de perplexidade

otimize o processo de coleta de informações e aumente a produtividade com a interface amigável e os tempos de resposta rápidos do Perplexity AI

pesquisar vários tópicos e reunir informações de fontes confiáveis

resumir informações de várias fontes e fornecer visões gerais concisas

explore perguntas e tópicos relacionados para aprofundar sua compreensão

Limitações da IA de perplexidade

projetado principalmente para pesquisa e recuperação de informações, não para criação de conteúdo geral

seu foco é fornecer respostas com base no conteúdo existente na Web, portanto, pode não ser adequado para tarefas que exijam pensamento original ou solução criativa de problemas

Preço da IA de complexidade

Gratuito para sempre

Enterprise Pro: uS$ 40/mês

Avaliações e resenhas do Perplexity AI

G2: 4. 6/5 (mais de 30 avaliações)

Capítulos: Não há comentários suficientes

O Perplexity AI é uma opção de destaque para usuários que precisam fazer verificação de fatos e pesquisas mais profundas. Suas buscas baseadas em citações e seus resultados confiáveis geraram comentários como este:

Adoro o fato de ele usar várias fontes e citá-las. Ele fornece ótimos resultados ao tentar fazer pesquisas, aprender ou criar conteúdo. Super fácil de usar.

9. Meta's Llama (melhor para desenvolvimento de modelos de IA personalizáveis)

via Meta Llama

O Meta AI, Llama (Large Language Model Meta AI), é um modelo de linguagem grande (LLM) de código aberto projetado para fornecer recursos avançados de IA para vários aplicativos, inclusive soluções empresariais.

Ao contrário dos modelos de IA proprietários, como o ChatGPT, a natureza de código aberto da Llama permite que as empresas personalizem e ajustem o modelo para atender às suas necessidades, oferecendo maior flexibilidade e controle. Essa adaptabilidade torna a Llama uma opção atraente para as empresas que buscam integrar a IA em suas operações sem ficarem confinadas às limitações das plataformas de código fechado.

A última iteração dessa alternativa do ChatGPT, o Llama 3. 3, melhora significativamente o desempenho e reduz os requisitos de computação, tornando-o acessível para implantação em vários ambientes corporativos.

Recursos do Llama da Meta

adapte aplicativos de IA geradores sob medida para as necessidades da empresa por meio da colaboração da Meta com parceiros como a Databricks para a integração sem esforço da Llama às infraestruturas de dados existentes

incentive a colaboração, o crescimento e a experimentação em campos que vão desde o desenvolvimento de IA até soluções empresariais de IA com a estrutura de código aberto

use o Meta AI para vários casos de uso, desde a criação de conteúdo até a codificação em várias linguagens de programação

permitir que os pesquisadores estudem e entendam o comportamento de grandes modelos de linguagem usando seus dados de treinamento de IA

Limitações do Llama do Meta

exigem esforços adicionais para garantir a conformidade com os padrões de segurança e governança da empresa

o desenvolvimento orientado pela comunidade pode levar a atualizações ou aprimoramentos de recursos mais lentos

Preços do Llama da Meta

Gratuito e de código aberto

Avaliações e resenhas do Llama da Meta

G2 : 4. 3/5 (mais de 140 avaliações)

Capturas: Não há avaliações suficientes

10. Cohere (melhor para compreensão de linguagem natural em grande escala)

via Cohere

Cohere é uma plataforma de IA especializada em soluções de processamento de linguagem natural (NLP) adaptadas a aplicativos empresariais. É um dos poucos modelos de IA com modelos de linguagem personalizáveis que as empresas ajustam para atender a necessidades específicas e integrar recursos avançados de IA em seus fluxos de trabalho existentes.

Um dos recursos de destaque do Cohere é sua API fácil de usar. Essa API permite que os desenvolvedores incorporem as funcionalidades de PNL aos aplicativos sem a necessidade de um amplo conhecimento de IA. Essa facilidade de integração acelera a implantação de soluções orientadas por IA em várias funções de negócios.

Além disso, o compromisso da plataforma com a segurança de nível empresarial garante que as soluções de IA sejam dimensionáveis e seguras, atendendo aos requisitos rigorosos das empresas modernas.

Recursos do Cohere

use vários idiomas para aplicativos que exigem tradução de idiomas ou comunicação multilíngue

controle e compreenda a saída dos modelos com várias ferramentas e recursos

gerar texto, resumir documentos, classificar textos e executar outras tarefas de processamento de linguagem natural

acesse documentação clara e suporte para desenvolvedores

Limitações do Cohere

menos foco em tarefas de IA não conversacionais, como análise de dados ou automação

dependência de integrações de terceiros para soluções empresariais mais amplas

Preços do Cohere

Preços personalizados com vários níveis de preços

Classificações e análises do Cohere

G2 : Não há avaliações suficientes

Capturas: Não há avaliações suficientes

O Cohere está ganhando força por seus recursos de IA empresarial, mas o que os usuários mais gostam é a facilidade de uso. Um usuário menciona,

Eu realmente gosto de evitar adicionar outra curva de aprendizado aos processos de integração de nossos clientes. Em vez de ensiná-los a configurar uma chamada do Zoom ou do Meet e orientá-los nesse processo, posso me concentrar inteiramente em orientá-los em nosso software.

Escolha a melhor alternativa ao ChatGPT para suas necessidades empresariais

À medida que novas opções inundam o espaço da IA, as empresas se perguntam qual deve ser o seu chatbot de IA preferido.

Embora o ChatGPT tenha trazido à tona o poder dos grandes modelos de linguagem e da IA generativa, ele não é o melhor aplicativo de IA para todos os casos de uso. Cada ferramenta de IA é criada para resolver um problema específico e oferece recursos exclusivos alinhados com esse requisito.

No entanto, em meio a essas soluções avançadas, o ClickUp se destaca como a plataforma multifuncional que combina recursos alimentados por IA, automação perfeita e gerenciamento colaborativo de projetos. Ela complementa seus fluxos de trabalho existentes e os aprimora, eliminando gargalos, melhorando a colaboração e conduzindo a decisões mais inteligentes - tudo em um espaço de trabalho unificado.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo para descobrir como um modelo avançado de linguagem grande aumenta a produtividade da sua equipe. ✨